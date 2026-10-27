Εκλογές στο Ισραήλ: Ο Νετανιάχου αντέχει, ο Άιζενκοτ διεκδικεί την εξουσία – Η μάχη των 61 εδρών

Το Ισραήλ ολοκλήρωσε μία από τις κρισιμότερες εκλογικές αναμετρήσεις της σύγχρονης ιστορίας του, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διεκδικεί την πολιτική του επιβίωση και τον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου Γκάντι Άιζενκοτ να επιχειρεί την ανατροπή. Το πρώτο exit poll του Channel 12 δίνει 24 έδρες στο Λικούντ και 22 στο Yashar του Άιζενκοτ, χωρίς όμως να εξασφαλίζει καθαρή κυβερνητική πλειοψηφία. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος προηγείται, αλλά ποιος μπορεί να κυβερνήσει.

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Τα βασικά στοιχεία σε 30 δευτερόλεπτα

24 έδρες στο Λικούντ , 22 στο Yashar του Άιζενκοτ και 12 στο B’Yachad του Ναφτάλι Μπένετ, σύμφωνα με το πρώτο exit poll του Channel 12.

, 22 στο Yashar του Άιζενκοτ και 12 στο B’Yachad του Ναφτάλι Μπένετ, σύμφωνα με το πρώτο exit poll του Channel 12. 18 έδρες στα δύο αραβικά κόμματα , έναντι 14 της τελευταίας προεκλογικής δημοσκόπησης του ίδιου σταθμού.

, έναντι 14 της τελευταίας προεκλογικής δημοσκόπησης του ίδιου σταθμού. 61 έδρες απαιτούνται για κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή των 120 εδρών.

για κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή των 120 εδρών. Η συμμετοχή είχε φθάσει το 74,3% έως τις 20:00, έναντι 66,3% την αντίστοιχη ώρα το 2022.

έως τις 20:00, έναντι 66,3% την αντίστοιχη ώρα το 2022. Η καταμέτρηση αρχίζει απόψε, με προγραμματισμένη επίσημη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων στις 4 Νοεμβρίου.

Η πρώτη εικόνα: Το Λικούντ προηγείται, αλλά οι 61 έδρες παραμένουν μακριά

Σύμφωνα με το αρχικό exit poll του Channel 12, το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει 24 έδρες, έναντι 22 του Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ. Τρίτη δύναμη αναδεικνύεται το B’Yachad του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, με 12 έδρες.

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία των δύο αραβικών πολιτικών σχηματισμών, οι οποίοι συγκεντρώνουν συνολικά 18 έδρες. Η Κοινή Λίστα καταγράφει 11 και το Ra’am του Μανσούρ Αμπάς επτά.

Κόμμα / Πολιτικός αρχηγός Έδρες Οπτική σύγκριση Λικούντ – Μπενιαμίν Νετανιάχου 24 Yashar – Γκάντι Άιζενκοτ 22 B’Yachad – Ναφτάλι Μπένετ 12 Κοινή Αραβική Λίστα 11 Yisrael Beiteinu – Άβιγκντορ Λίμπερμαν 9 Δημοκράτες – Γιαΐρ Γκολάν 9 Shas – Αριέ Ντερί 8 Ra’am – Μανσούρ Αμπάς 7 Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά 6 Θρησκευτικός Σιωνισμός – Zehut 6 Otzma Yehudit – Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ 6 ΣΥΝΟΛΟ 120 Έδρες Κνεσέτ

Πηγή αριθμών: Πρώτη εκτίμηση exit poll Channel 12, 27/10/2026, 22:00. Δεν πρόκειται για καταμετρημένες ψήφους. Οι έγχρωμες αποχρώσεις διευκολύνουν την οπτική ανάγνωση και δεν αποτελούν επίσημη ταξινόμηση.

Το κρίσιμο 50–52–18: Μια Βουλή χωρίς σαφή πλειοψηφία

Η αριθμητική της επόμενης Κνεσέτ αποτυπώνει το μέγεθος της πολιτικής δυσκολίας. Με βάση το exit poll, τα πέντε κόμματα του παραδοσιακού κυβερνητικού στρατοπέδου του Νετανιάχου συγκεντρώνουν 50 έδρες. Τα τέσσερα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν 52 και οι δύο αραβικές λίστες 18.

Πολιτικός χώρος Έδρες Απόσταση από τις 61 Μπλοκ Νετανιάχου 50 −11 έδρες Κύρια αντιπολίτευση 52 −9 έδρες Αραβικά κόμματα 18 Δεν είναι ενιαίο κυβερνητικό μπλοκ Απόλυτη πλειοψηφία 61 από τις 120

Η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος δεν αποτελεί, επομένως, το βασικό πρόβλημα της επόμενης ημέρας. Ο Νετανιάχου μπορεί να διαθέτει την ισχυρότερη μεμονωμένη κοινοβουλευτική δύναμη, αλλά το άθροισμα των παραδοσιακών συμμάχων του δεν επαρκεί. Από την άλλη πλευρά, ο Άιζενκοτ αντιμετωπίζει τη δυσκολία συνεννόησης ενός πολυσυλλεκτικού αντιπολιτευτικού χώρου, στον οποίο συνυπάρχουν κεντρώοι, φιλελεύθεροι, δεξιοί εθνικιστές και κεντροαριστεροί.

Το άθροισμα των 52 εδρών της κύριας αντιπολίτευσης με τις 18 έδρες των αραβικών κομμάτων φθάνει αριθμητικά τις 70. Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται πολιτική συμφωνία. Ο Άιζενκοτ έχει αποκλείσει την επίσημη κυβερνητική συνεργασία με τα αραβικά κόμματα, ενώ σημαντικές επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί και από άλλους δυνητικούς συμμάχους του.

Εδώ βρίσκεται η ουσία της εκλογικής βραδιάς: η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης εξαρτάται λιγότερο από την πρωτιά και περισσότερο από τις πολιτικές δεσμεύσεις των κομμάτων.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή και η ισχυρή αραβική εκπροσώπηση

Πριν ακόμη κλείσουν οι κάλπες, οι ισραηλινές εκλογικές αρχές είχαν καταγράψει εντυπωσιακή κινητοποίηση των ψηφοφόρων. Έως τις 20:00 είχαν ψηφίσει περίπου 5,45 εκατομμύρια πολίτες, που αντιστοιχούν στο 74,3% των εγγεγραμμένων. Την ίδια ώρα στις εκλογές του 2022 η συμμετοχή βρισκόταν στο 66,3%.

Η διαφορά των οκτώ ποσοστιαίων μονάδων αποτυπώνει το εξαιρετικά αυξημένο ενδιαφέρον για την αναμέτρηση. Δεν επιτρέπει, όμως, από μόνη της ασφαλές συμπέρασμα για το ποιο πολιτικό στρατόπεδο ωφελήθηκε.

Το πρώτο exit poll καταγράφει, πάντως, ουσιαστική ενίσχυση της εκπροσώπησης των αραβικών κομμάτων έναντι των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πρόκειται για εξέλιξη με σημαντικό πολιτικό βάρος. Οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ δεν συνιστούν ενιαίο πολιτικό σώμα, ενώ οι δύο κύριοι αραβικοί σχηματισμοί διαφέρουν τόσο ως προς τις προτεραιότητές τους όσο και ως προς τη στάση τους απέναντι στη συμμετοχή ή την υποστήριξη κυβερνήσεων.

Η Κοινή Λίστα και το Ra’am ενδέχεται να αποκτήσουν ιδιαίτερη κοινοβουλευτική σημασία, εφόσον οι βασικοί αντίπαλοι δεν κατορθώσουν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία. Η αριθμητική αυτή εξηγεί γιατί η μεγάλη συμμετοχή δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση πολιτικής σταθερότητας.

Ο Νετανιάχου μετά την 7η Οκτωβρίου: Η αντοχή ενός πολιτικού συστήματος εξουσίας

Η αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη βουλευτική εκλογή μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τους πολέμους που ακολούθησαν στη Γάζα, στον Λίβανο και με το Ιράν. Για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η πολιτική δοκιμασία είναι πολυεπίπεδη.

Οι επικριτές του αποδίδουν στην κυβέρνησή του ευθύνες για τις αστοχίες ασφάλειας πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, για τη διαχείριση του πολέμου και για την επιδείνωση της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ. Ο ίδιος αντιπαραθέτει την επιχείρηση εναντίον της Χαμάς, τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν και την ανάγκη διατήρησης ισχυρής αποτρεπτικής πολιτικής.

Η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται σε μια συνηθισμένη εκλογική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αφορά την ευθύνη για την ασφάλεια του κράτους, τον ρόλο των θεσμών και την πολιτική διαχείριση μιας παρατεταμένης πολεμικής περιόδου.

Η μέχρι στιγμής εικόνα δείχνει ότι το πολιτικό ακροατήριο του Νετανιάχου εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική συνοχή. Η δυνατότητά του να συνδέει διαφορετικούς χώρους της θρησκευτικής και εθνικιστικής Δεξιάς αποτελεί χαρακτηριστικό της πολυετούς πολιτικής παρουσίας του.

Ο Άιζενκοτ και το όριο της αντιπολιτευτικής συσπείρωσης

Ο Γκάντι Άιζενκοτ εισήλθε στη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση με ένα πολιτικό πλεονέκτημα: το στρατιωτικό του παρελθόν τού επιτρέπει να αμφισβητεί τον Νετανιάχου στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας, χωρίς να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος μιας πολιτικής που απορρίπτει τον ισχυρό στρατιωτικό ρόλο του Ισραήλ.

Ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου έχει επικεντρώσει την εκστρατεία του στην ανάγκη θεσμικής ανασυγκρότησης, διερεύνησης των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου, αλλαγών στο σύστημα στρατιωτικής θητείας και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.

Η απώλεια του γιου του και δύο ανιψιών του στον πόλεμο της Γάζας αποτελεί επίσης μέρος της προσωπικής του διαδρομής, η οποία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στη δημόσια συζήτηση.

Πολιτικά, όμως, ο Άιζενκοτ αντιμετωπίζει μία διαφορετική πρόκληση από τον Νετανιάχου. Ο δεύτερος διαθέτει ένα συγκροτημένο δίκτυο πολιτικών συμμαχιών που έχει δοκιμαστεί στη διακυβέρνηση. Ο πρώτος καλείται να μετατρέψει την αντίθεση προς τον σημερινό πρωθυπουργό σε θετικό και εφαρμόσιμο κυβερνητικό πρόγραμμα.

Η διαφορά είναι ουσιαστική. Η συμφωνία για την αλλαγή πρωθυπουργού δεν συνεπάγεται απαραίτητα συμφωνία για τη διακυβέρνηση.

Γιατί η πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει απαραίτητα αλλαγή στρατηγικής απέναντι στο Ιράν

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εκλογικής αναμέτρησης είναι ότι οι διαφορές των δύο βασικών αντιπάλων δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε αντίθετες γεωπολιτικές στρατηγικές.

Τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Άιζενκοτ αντιτίθενται στη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους υπό τις σημερινές συνθήκες. Αμφότεροι υποστηρίζουν τη διατήρηση ισχυρής ισραηλινής στρατιωτικής αποτροπής και δεν έχουν αποκλείσει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Οι διαφορές τους εντοπίζονται περισσότερο στη μέθοδο διακυβέρνησης, στη σχέση με τους θεσμούς, στην αντιμετώπιση της βίας των εποίκων, στις πολιτικές για τη Δυτική Όχθη και στον τρόπο διαχείρισης των διεθνών συμμαχιών.

Ειδικά απέναντι στο Ιράν, το στρατηγικό πρόβλημα θα παραμείνει ανεξάρτητα από το ποιος θα αναλάβει την πρωθυπουργία. Η Τεχεράνη, η Χεζμπολάχ, η κατάσταση στη Γάζα και η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον ασφάλειας.

Η αλλαγή κυβέρνησης θα μπορούσε να μεταβάλει τη διπλωματική τακτική και τις σχέσεις με δυτικές πρωτεύουσες. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να θεωρείται δεδομένο ότι θα οδηγούσε σε άμεση αποκλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Ο ρόλος του Τραμπ και οι αμερικανοϊσραηλινές σχέσεις

Η Ουάσιγκτον αποτελεί αναπόφευκτα έναν από τους βασικούς παράγοντες της επόμενης ημέρας. Ο Νετανιάχου έχει επενδύσει πολιτικά στη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, προβάλλοντας τη συνεργασία των δύο χωρών στον στρατιωτικό και διπλωματικό τομέα.

Η αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο, καλείται να σταθμίσει περισσότερα από την πολιτική σχέση με έναν Ισραηλινό πρωθυπουργό: την ασφάλεια των αμερικανικών δυνάμεων, την πορεία της σύγκρουσης με το Ιράν, τη σταθερότητα των αραβικών συμμάχων και τις οικονομικές συνέπειες μιας νέας περιφερειακής κλιμάκωσης.

Μία κυβέρνηση Άιζενκοτ θα επιδίωκε διαφορετικό ύφος συνεννόησης με την Ουάσιγκτον, χωρίς αυτό να συνεπάγεται εγκατάλειψη των βασικών ισραηλινών απαιτήσεων ασφαλείας. Αντίστοιχα, η παραμονή του Νετανιάχου θα διατηρούσε γνωστούς διαύλους πολιτικής επικοινωνίας, αλλά δεν θα καταργούσε τις υφιστάμενες διαφωνίες μεταξύ των δύο κρατών.

Το οικονομικό διακύβευμα: Άμυνα, πληθωρισμός και διεθνής απομόνωση

Η οικονομία αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό πεδίο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, έστω και αν η εθνική ασφάλεια κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση. Οι στρατιωτικές δαπάνες, η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, η ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος επηρεάζουν άμεσα τα ισραηλινά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η αύξηση του ΦΠΑ στο 18% το 2025, καθώς και οι πρόσθετες δημοσιονομικές ανάγκες που δημιουργούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχουν ενισχύσει τον προβληματισμό για τη μελλοντική κατανομή των δημόσιων πόρων.

Παράλληλα, η διεθνής πολιτική απομόνωση και οι ενδεχόμενες οικονομικές κυρώσεις συνιστούν παράγοντες που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και επενδυτών.

Για τις διεθνείς αγορές, το αποτέλεσμα των ισραηλινών εκλογών αποκτά σημασία κυρίως μέσω τριών μηχανισμών: της πιθανής επίδρασης στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής, της στάσης της νέας κυβέρνησης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και της ικανότητας να διαμορφωθεί λειτουργική οικονομική πολιτική.

Ενδεχόμενη αναζωπύρωση της στρατιωτικής έντασης θα μπορούσε να επηρεάσει τα ασφάλιστρα γεωπολιτικού κινδύνου, τις ενεργειακές αγορές και τις επενδυτικές τοποθετήσεις στην περιοχή. Αντιθέτως, μία σαφής κυβερνητική συμφωνία με συγκεκριμένες οικονομικές προτεραιότητες θα μπορούσε να μειώσει μέρος της εγχώριας πολιτικής αβεβαιότητας.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο ποιος θα κυβερνήσει, αλλά και με ποια δημοσιονομικά και πολιτικά περιθώρια.

Οι υπερορθόδοξοι και η θητεία: Μια εσωτερική σύγκρουση με κυβερνητικές συνέπειες

Μία από τις βαθύτερες κοινωνικές αντιπαραθέσεις στο Ισραήλ αφορά τη στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων. Η μακροχρόνια πρακτική εξαιρέσεων για σπουδαστές θρησκευτικών σχολών έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά τις εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις και την αυξημένη επιβάρυνση των εφέδρων.

Τα υπερορθόδοξα κόμματα επιδιώκουν τη διατήρηση ειδικών ρυθμίσεων, ενώ σημαντικό μέρος της αντιπολίτευσης ζητεί ουσιαστική διεύρυνση των υποχρεώσεων στρατιωτικής ή εθνικής υπηρεσίας.

Η συγκεκριμένη διαφορά δεν είναι δευτερεύουσα. Μπορεί να αποτελέσει κεντρικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε προσπάθεια διεύρυνσης κυβερνητικού συνασπισμού πέραν των σημερινών πολιτικών στρατοπέδων. Ακόμη και εάν η εκλογική αριθμητική διευκολύνει ορισμένους συνδυασμούς κομμάτων, οι αντιθέσεις για τη θητεία, τον ρόλο της θρησκείας και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης περιορίζουν αισθητά το πεδίο των πολιτικά εφικτών συμφωνιών.

Τα τέσσερα ενδεχόμενα της επόμενης ημέρας

Η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές, ανάλογα με την τελική κατανομή των εδρών και τις αποφάσεις των αρχηγών.

Πρώτο ενδεχόμενο: Κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου. Θα απαιτούσε ενίσχυση του σημερινού μπλοκ σε σχέση με το αρχικό exit poll ή τη συμμετοχή πρόσθετων κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Το πρώτο exit poll δεν του εξασφαλίζει από μόνο του πλειοψηφία.

Δεύτερο ενδεχόμενο: Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Άιζενκοτ. Προϋποθέτει συμφωνία μεταξύ διαφορετικών αντιπολιτευτικών κομμάτων και υπέρβαση σημαντικών πολιτικών διαφωνιών. Η πιθανή στάση των αραβικών σχηματισμών αποτελεί ιδιαίτερο παράγοντα.

Τρίτο ενδεχόμενο: Κυβέρνηση μειοψηφίας ή ευρύτερης συνεννόησης. Μία κυβέρνηση με στήριξη ή ανοχή δυνάμεων που δεν συμμετέχουν στο υπουργικό συμβούλιο αποτελεί θεσμική δυνατότητα. Το ίδιο ισχύει για κάποια μορφή ευρύτερης διακομματικής συμφωνίας, εφόσον μεταβληθούν οι σημερινές πολιτικές δεσμεύσεις.

Τέταρτο ενδεχόμενο: Αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και νέες εκλογές. Η ισραηλινή πολιτική ιστορία διαθέτει πρόσφατα παραδείγματα διαδοχικών εκλογών. Εάν εξαντληθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες χωρίς συμφωνία, η χώρα μπορεί να οδηγηθεί εκ νέου στις κάλπες, με την απερχόμενη κυβέρνηση να παραμένει υπηρεσιακά.

Το χρονοδιάγραμμα της πραγματικής αναμέτρησης

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 22:00 ώρα Ελλάδος, με τα τηλεοπτικά δίκτυα να δημοσιεύουν τις πρώτες εκτιμήσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενσωματώνονται πραγματικά αποτελέσματα από εκλογικά τμήματα, ενώ η καταμέτρηση ειδικών ψηφοδελτίων, μεταξύ των οποίων ψήφοι στρατιωτικών και άλλων κατηγοριών εκλογέων, μπορεί να μεταβάλει την τελική κατανομή των εδρών.

Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης αναμένεται έως τις 30 Οκτωβρίου και η επίσημη δημοσίευση των αποτελεσμάτων έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων και θα αναθέσει την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης στον υποψήφιο που θεωρεί ότι συγκεντρώνει τις περισσότερες δυνατότητες επιτυχίας. Η πρώτη αυτή προσπάθεια μπορεί να διαρκέσει συνολικά έως 42 ημέρες.

Το γεγονός ότι ένα κόμμα καταλαμβάνει την πρώτη θέση δεν του εξασφαλίζει αυτόματα την πρωθυπουργία.

Το πραγματικό ερώτημα δεν απαντάται από το exit poll

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν αποτελούν απλώς μια κρίση για την πολυετή παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εξουσία. Αποτυπώνουν τις αντιφάσεις μιας κοινωνίας που έχει περάσει από διαδοχικούς πολέμους, αντιμετωπίζει αυξημένες αμυντικές ανάγκες και καλείται να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις μεταξύ κράτους, στρατού, θρησκείας και πολιτικής εκπροσώπησης.

Το πρώτο exit poll δείχνει μια χώρα στην οποία καμία από τις δύο βασικές πολιτικές παρατάξεις δεν διαθέτει την απαιτούμενη αυτοτελή πλειοψηφία, ενώ η ενισχυμένη αραβική κοινοβουλευτική παρουσία μεταβάλλει την αριθμητική της επόμενης ημέρας.

Το ζητούμενο θα κριθεί στη σταδιακή καταμέτρηση και στη συνέχεια στις διαπραγματεύσεις για την κυβέρνηση. Μέχρι τότε, το Ισραήλ θα έχει μεν επιλέξει τους νέους εκπροσώπους του, όχι όμως αναγκαστικά και τον επόμενο πρωθυπουργό του.