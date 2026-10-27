Πώς η Γαλλία έγινε το σύμβολο της κρίσης χρέους

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναδειχθεί στο μεγαλύτερο θύμα της εκτίναξης των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς. Τα προβλήματά της είναι τα ίδια με εκείνα των περισσότερων άλλων χωρών — μόνο που στη δική της περίπτωση είναι πολύ σοβαρότερα.

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Η Γαλλία έχει αναδειχθεί στο μεγαλύτερο θύμα της εκτίναξης των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς. Τα προβλήματά της είναι τα ίδια με εκείνα των περισσότερων άλλων χωρών, μόνο που στη δική της περίπτωση είναι εντονότερα.

Καθώς η ισχυρή αμερικανική οικονομία ώθησε τον πληθωρισμό και τα επιτόκια υψηλότερα, οι επενδυτές άρχισαν να αναζητούν τους αδύναμους κρίκους: τις επιχειρήσεις και τις χώρες που δεν θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν σε υψηλότερο κόστος δανεισμού. Κατέληξαν στη Γαλλία, της οποίας η υπερχρεωμένη κυβέρνηση κατάφερνε να τα βγάζει πέρα δημοσιονομικά μόνο χάρη στα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια.

Αφού είχε ήδη γίνει η ζημιά, η μεγάλη πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα δεν βοήθησε τη Γαλλία: την Πέμπτη η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών.

Τρία βαθιά, διαρθρωτικά προβλήματα

Η Γαλλία αντιμετωπίζει τρία βαθιά ριζωμένα προβλήματα. Ήδη λειτουργεί κοντά στο δημοσιονομικό όριο πέρα από το οποίο οι νέοι φόροι μειώνουν, αντί να αυξάνουν, τα έσοδα. Φαίνεται επίσης να έχει φθάσει στο πολιτικό όριο πέρα από το οποίο οι ψηφοφόροι δεν στηρίζουν ούτε υψηλότερη φορολογία ούτε περικοπές δαπανών. Συνδυάστε τα δύο και το καθαρό δημόσιο χρέος της, που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι θα ξεπεράσει φέτος το 111% του ΑΕΠ, καθίσταται μη βιώσιμο.

Διάγραμμα 1. Αποδόσεις γαλλικού και γερμανικού δεκαετούς — Investing.com, ημερήσια κλεισίματα 1–23/10/2026, ανεξάρτητη ανακατασκευή · oikonomia.gr

Κάτι πρέπει να αλλάξει, και οι πωλήσεις ομολόγων προκάλεσαν νέες πωλήσεις, καθώς τα hedge funds και άλλοι επενδυτές, που είχαν τοποθετηθεί στη Γαλλία για το λεγόμενο «carry» —δηλαδή την υψηλότερη απόδοση— αναγκάστηκαν να κλείσουν τις θέσεις τους. Κι όμως, οι αποδόσεις εξακολουθούν να μην είναι αρκετά υψηλές ώστε να κάνουν τη γαλλική κοινωνία να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά το ζήτημα του χρέους.

Τα μαθηματικά του αδιεξόδου

Η αριθμητική του προβλήματος είναι σχετικά απλή. Η Γαλλία εμφανίζει δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου 5% του ΑΕΠ, ενώ η ονομαστική ανάπτυξη —η πραγματική οικονομική μεγέθυνση μαζί με τον πληθωρισμό— προβλέπεται να φθάσει, στην καλύτερη περίπτωση, το 3%. Καθώς τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται σε γενικές γραμμές παράλληλα με την οικονομία, η κυβέρνηση χρειάζεται να προσθέτει νέο χρέος ίσο με το 2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Αυτό μπορεί να μη φαίνεται τόσο σοβαρό. Όμως η Γαλλία έχει ήδη συσσωρεύσει ένα τεράστιο απόθεμα χρέους και η άνοδος του κόστους εξυπηρέτησής του επιδεινώνει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάθε χρόνο, καθώς το φθηνό χρέος της εποχής των μηδενικών επιτοκίων λήγει και αντικαθίσταται από νέο, με πολύ υψηλότερο κόστος. Την περασμένη εβδομάδα, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ξεπέρασε πρόσκαιρα το 5% για πρώτη φορά από το 2002, όταν η χώρα είχε πολύ μικρότερο χρέος και καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές.

Εάν η Γαλλία πλήρωνε επιτόκιο 5% για το σύνολο όσων οφείλει, θα πρόσθετε κάθε χρόνο χρέος ίσο με το 4% έως 5% του ΑΕΠ και θα αντιμετώπιζε έναν φαύλο κύκλο όλο και υψηλότερων αποδόσεων και όλο και μεγαλύτερων δαπανών για τόκους. Οι επενδυτές που κοιτάζουν προς το μέλλον αναρωτιούνται γιατί να αναλάβουν τον κίνδυνο να μην καταφέρει η Γαλλία να θέσει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά της, με αντάλλαγμα μια απόδοση που, με τα διεθνή δεδομένα, εξακολουθεί να μην είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Διάγραμμα 2. Καθαρό δημόσιο χρέος — ΔΝΤ · δημοσιευμένες προβλέψεις 2026 · oikonomia.gr

Διάγραμμα 3. Δημοσιονομικό έλλειμμα — ΔΝΤ · δημοσιευμένες προβλέψεις 2026 · oikonomia.gr

Διάγραμμα 4. Απόδοση 10ετούς ομολόγου — countryeconomy.com · 23/10/2026 · oikonomia.gr

Η οικονομική λύση είναι ευκολότερη από την πολιτική

Η δημοσιονομική λύση δεν είναι και τόσο δύσκολη. Η Γαλλία πρέπει να μειώσει τις δαπάνες της — τα φορολογικά και λοιπά δημόσια έσοδα αντιστοιχούν ήδη στο 52% του ΑΕΠ, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο όλων των ανεπτυγμένων χωρών, με εξαίρεση την πλούσια σε πετρέλαιο Νορβηγία και τη μικρή Φινλανδία. Δεν χρειάζεται να το κάνει αμέσως. Ένα αξιόπιστο σχέδιο, που θα έπειθε τους επενδυτές ότι θα κινηθεί προς έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό προ τόκων μέσα στην επόμενη δεκαετία περίπου, θα αρκούσε για να εκτονώσει τις πιέσεις. Οι κρατικές δαπάνες θα παρέμεναν ακόμη υψηλότερες από εκείνες της Γερμανίας, όπου αντιστοιχούν σε λίγο περισσότερο από το μισό της οικονομίας, ενώ το φθηνότερο χρέος θα βοηθούσε από μόνο του στη μείωση του ελλείμματος.

Το πολιτικό όριο είναι η πραγματική πρόκληση, όπως γνωρίζει όποιος έχει επενδύσει σε αναδυόμενες αγορές. Οι χώρες σχεδόν πάντα χρεοκοπούν όχι επειδή δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, αλλά επειδή δεν θέλουν: οι πολιτικοί δεν είναι διατεθειμένοι να επιβάλουν το κόστος των χαμηλότερων δαπανών ή των υψηλότερων φόρων προκειμένου να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους προς τους επενδυτές.

Δεν είναι μόνο το μη βιώσιμο χρέος της Γαλλίας, η ακραία πολιτική αντιπαράθεση και οι ταραχές που την κάνουν να μοιάζει με αναδυόμενη αγορά. Έχει επίσης δανειστεί σε ένα νόμισμα που η κυβέρνησή της δεν ελέγχει. Το Παρίσι δεν μπορεί να τυπώσει ευρώ για να αποφύγει τα προβλήματα. Αν τα πράγματα χειροτερέψουν πολύ, θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι απλώς να διατάξει την Τράπεζα της Γαλλίας να αγοράσει το χρέος του.

Το spread δεν είναι ακόμη πανικός — αλλά είναι προειδοποίηση

Βρισκόμαστε, πάντως, πολύ μακριά από μια κρίση, και μια απόδοση ομολόγου 5% δεν πλησιάζει καν τα επίπεδα που θα έκαναν υπουργούς Οικονομικών αναδυόμενων αγορών να βάλουν το ΔΝΤ στις ταχείες κλήσεις τους.

Ούτε η απόδοση των γαλλικών ομολόγων βρίσκεται σε επίπεδα πανικού σε σύγκριση με τη Γερμανία. Το «le spread», δηλαδή η πρόσθετη απόδοση των γαλλικών δεκαετών έναντι των γερμανικών, διαμορφώνεται περίπου στις 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι ανησυχητικό, καθώς πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την κρίση της Ευρωζώνης το 2012.

Διάγραμμα 5. Γαλλογερμανικό spread — υπολογισμός από ιστορικά κλεισίματα Investing.com, Οκτώβριος 2026 · oikonomia.gr

Αξίζει όμως να θυμηθούμε ότι τότε η Γαλλία θεωρούνταν μία από τις ώριμες και υπεύθυνες δυνάμεις, που συνεργάζονταν με τη Γερμανία για να επιβάλουν στην Ελλάδα μια επώδυνη χρεοκοπία και σε άλλες αδύναμες χώρες της Ευρωζώνης πολιτικές λιτότητας. Η Ιταλία ήταν η χώρα που αρνούνταν να προσαρμοστεί και το spread του δεκαετούς της έναντι του γερμανικού είχε εκτιναχθεί στις εντυπωσιακές 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, προτού ο πρωθυπουργός της υποχωρήσει και παραιτηθεί.

Η Ευρώπη είναι σήμερα καλύτερα οργανωμένη και η ΕΚΤ πιθανότατα θα παρενέβαινε για να αγοράσει γαλλικό χρέος πολύ πριν επικρατήσει τόσο μεγάλος πανικός στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η παγίδα της επόμενης προεδρίας

Βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο όπου όλα θα μπορούσαν να εξελιχθούν ομαλά, εφόσον ο επόμενος πρόεδρος ήθελε να μειώσει τις δαπάνες και διέθετε επαρκή στήριξη στο Κοινοβούλιο. Με βάση τις σημερινές δημοσκοπήσεις, ωστόσο, αυτός ο πρόεδρος πιθανότατα θα ήταν η Μαρίν Λεπέν, του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, και υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα τόσο για την προθυμία της όσο και για τη δυνατότητά της να επιβάλει τέτοιες αλλαγές, εφόσον εκλεγεί.

Η Λεπέν έχει υποστηρίξει στο παρελθόν τη μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 έτη, από τα ήδη πολύ χαμηλά 62, κάτι που θα καθιστούσε ακόμη πιο δαπανηρό το ακριβό κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα της Γαλλίας. Το κόμμα της συνέβαλε στο να αναγκαστεί ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να ανατρέψει, μόλις πέρυσι, την εμβληματική μεταρρύθμισή του για την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 64 έτη. Και ο επόμενος πρόεδρος δεν αποκτά αυτομάτως τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, το οποίο παραμένει διαιρεμένο σε τρία ανταγωνιστικά μπλοκ.

Το βαθύτερο πρόβλημα των ανεπτυγμένων οικονομιών

Για εμένα, το βαθύτερο πρόβλημα είναι κάτι γνώριμο παντού. Περίπου το μισό εκλογικό σώμα πιστεύει ότι η κυβέρνηση μπορεί να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της προσθέτοντας χρέος ή φορολογώντας το άλλο μισό εκλογικό σώμα. Η παλαιά αντιπαράθεση ήταν ανάμεσα σε μια Αριστερά που θεωρούσε ότι οι φόροι έπρεπε να είναι υψηλότεροι για να χρηματοδοτούν περισσότερες κρατικές δαπάνες και μια Δεξιά που ήθελε χαμηλότερες δαπάνες ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση των φόρων. Αφού καταργήθηκαν οι περιορισμοί του κανόνα του χρυσού στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και το κόστος δανεισμού άρχισε να υποχωρεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, τόσο η Αριστερά όσο και η Δεξιά μπορούσαν να κάνουν αυτό που ήθελαν, με το χρέος να καλύπτει τη διαφορά.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το χρέος σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες γίνεται υπερβολικά υψηλό για να μπορεί απλώς να εξαγοράζεται η συναίνεση των ψηφοφόρων, αλλά η πολιτική συζήτηση ως επί το πλείστον το αγνοεί. Δεν είναι μόνο η Γαλλία που πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα σοβαρά.