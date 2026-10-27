Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα αντεπίθεσης με άλμα 35 μονάδων – Πειραιώς +4%, οι 2.600 μονάδες και η «πληγή» της Allwyn

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Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, το Χρηματιστήριο Αθηνών επέδειξε ισχυρά αντανακλαστικά, με τον Γενικό Δείκτη να ανακτά το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, τις τράπεζες να επιστρέφουν στο επίκεντρο των αγορών και την Πειραιώς να πρωταγωνιστεί με άνοδο άνω του 4%. Η κινητοποίηση των αγοραστών στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης και ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά έδωσε νέα ώθηση στους δείκτες, χωρίς ωστόσο να εξαφανίσει τις αμφιβολίες για τη διάρκεια της αντίδρασης.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.605,71 μονάδες, ενισχυμένος κατά 35,89 μονάδες ή 1,40%, ενώ ο FTSE Large Cap βρέθηκε στις 6.661,03 μονάδες, με άνοδο 1,42%. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραφε κέρδη 1,37%, στις 2.962,87 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 255,69 εκατ. ευρώ, επίπεδο που αποτυπώνει ουσιαστική συναλλακτική δραστηριότητα, αλλά παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο από τα περίπου 261 εκατ. ευρώ της Δευτέρας. Η βελτίωση της εικόνας εντοπίστηκε κυρίως στη μεγαλύτερη ενεργοποίηση των αγοραστών καθώς προχωρούσε η συνεδρίαση.

Στον αντίποδα, η Allwyn συνέχισε να εμφανίζει ανησυχητική αδυναμία, παρά την οριακά θετική εικόνα στο τέλος. Η μετοχή, έπειτα από τις μεγάλες απώλειες των προηγούμενων ημερών και την επιδείνωση των προοπτικών της στη Βραζιλία, παρέμεινε κοντά στην κρίσιμη περιοχή των 11 ευρώ, χωρίς να συμμετέχει στην ανοδική κίνηση της αγοράς.

Τα βασικά στοιχεία της συνεδρίασης

Δείκτης / μέγεθος Τελευταία τιμή Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.605,71 +1,40% FTSE Large Cap 6.661,03 +1,42% Τραπεζικός Δείκτης 2.962,87 +1,37% ATHEX ESG 3.104,66 +1,41% Αξία συναλλαγών 255,69 εκατ. € —

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε υπό ήπιες πιέσεις και υποχώρησε έως τις 2.559,72 μονάδες, προτού αναστρέψει σταδιακά την πορεία του. Η υψηλότερη διαθέσιμη ένδειξη ήταν οι 2.605,71 μονάδες, με το καταγεγραμμένο εύρος να φτάνει τις 45,99 μονάδες.

Από την πρωινή αδυναμία στην επιστροφή των αγοραστών

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με σαφώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που επικράτησε προς το τέλος. Οι επιφυλακτικοί επενδυτές επέλεξαν αρχικά να περιορίσουν το ρίσκο, μετά τη χθεσινή αντίδραση και ενόψει της αυριανής αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Οι πρώτες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με αρνητικό πρόσημο, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν περιορισμένη. Η περιοχή των 2.560 μονάδων λειτούργησε ως αφετηρία μιας σταδιακής ανάκαμψης.

Από το μεσημέρι και μετά, η εικόνα άρχισε να διαφοροποιείται. Οι αγορές στις τραπεζικές μετοχές εντάθηκαν, οι απώλειες εξαλείφθηκαν και ο Γενικός Δείκτης απέκτησε σταδιακά θετική δυναμική.

Η πρώτη δοκιμασία της ζώνης των 2.580–2.590 μονάδων ξεπεράστηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Το τελευταίο μέρος της συνεδρίασης χαρακτηρίστηκε από νέα επιτάχυνση της ανόδου, με τις αγοραστικές παρεμβάσεις να οδηγούν τον Γενικό Δείκτη κοντά στο υψηλότερο σημείο της ημέρας.

Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση ανοδικής αντίδρασης μετά το έντονο διήμερο ξεπούλημα της προηγούμενης εβδομάδας.

Η Πειραιώς οδηγεί το τραπεζικό ριμπάουντ

Στον τραπεζικό κλάδο, η Πειραιώς ήταν η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια, καταγράφοντας άνοδο 4,06% στα 9,792 ευρώ, με συναλλαγές περίπου 5,48 εκατ. μετοχών.

Η ισχυρή αντίδραση αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς η ίδια μετοχή είχε δεχθεί ιδιαίτερα έντονες πιέσεις κατά την πρόσφατη διόρθωση, αποτελώντας έναν από τους βασικούς αρνητικούς πρωταγωνιστές της αγοράς.

Η σημερινή αγοραστική κινητοποίηση μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια απορρόφησης της προηγούμενης προσφοράς και επανατοποθέτησης κεφαλαίων σε χαμηλότερες τιμές.

Θετική ήταν η εικόνα και στις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες:

Alpha Bank: 4,353 ευρώ, +1,87%, με όγκο περίπου 3,70 εκατ. μετοχών.

4,353 ευρώ, +1,87%, με όγκο περίπου 3,70 εκατ. μετοχών. Eurobank: 4,379 ευρώ, +1,53%, με 9,73 εκατ. μετοχές.

4,379 ευρώ, +1,53%, με 9,73 εκατ. μετοχές. Εθνική Τράπεζα: 15,63 ευρώ, +1,49%, με 3,73 εκατ. μετοχές.

15,63 ευρώ, +1,49%, με 3,73 εκατ. μετοχές. Optima Bank: 13,15 ευρώ, +2,10%.

13,15 ευρώ, +2,10%. CrediaBank: 0,944 ευρώ, +1,61%.

Η εικόνα των τραπεζών επιβεβαιώνει ότι ο κλάδος παραμένει ο βασικός μηχανισμός καθορισμού της βραχυπρόθεσμης κατεύθυνσης του Χρηματιστηρίου.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο τραπεζικός δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας υπογραμμίζει πως η σημερινή άνοδος αποτελεί περισσότερο προσπάθεια αποκατάστασης των απωλειών παρά οριστική επιστροφή σε ισχυρή ανοδική τάση.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα εννεαμήνου των τραπεζών, τα οποία θα αποτελέσουν βασική δοκιμασία για τις αποτιμήσεις και τις προσδοκίες των επενδυτών.

Allwyn: Το ταμπλό δείχνει πως το πρόβλημα παραμένει

Ιδιαίτερα προβληματική εξακολουθεί να είναι η εικόνα της Allwyn, η οποία δεν κατάφερε να ακολουθήσει την αντίδραση του υπόλοιπου χρηματιστηριακού ταμπλό.

Η μετοχή εμφανίστηκε στην τελευταία διαθέσιμη ένδειξη στα 11,11 ευρώ, με οριακή άνοδο 0,09%, έχοντας προηγουμένως κινηθεί υπό πίεση κοντά στο επίπεδο των 11 ευρώ.

Η εικόνα στα τελευταία λεπτά παραπέμπει σε προσπάθεια στήριξης του τίτλου, η οποία όμως δεν αλλάζει τα βασικά δεδομένα.

Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα για τις δραστηριότητές της στη Βραζιλία, μετά τις πρόσφατες πολιτικές και ρυθμιστικές εξελίξεις που επιβαρύνουν τις προοπτικές του κλάδου των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

Οι επενδυτές καλούνται να επανεκτιμήσουν τις πιθανές επιπτώσεις στην κερδοφορία, αλλά και την αξία των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη αγορά.

Η μετοχή είχε κλείσει την Παρασκευή στα 11,625 ευρώ και τη Δευτέρα στα 11,10 ευρώ, καταγράφοντας αθροιστικές απώλειες περίπου 7,5% μέσα σε δύο συνεδριάσεις.

Το σημερινό οριακά θετικό πρόσημο δεν αρκεί για να αντιστρέψει αυτή την εικόνα.

Η αδυναμία της Allwyn να ακολουθήσει ένα ανοδικό τραπεζικό χρηματιστήριο αποτελεί σαφή ένδειξη διαφοροποίησης της επενδυτικής αντιμετώπισης του τίτλου.

Ενώ οι αγοραστές εμφανίζονται πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκο στις τράπεζες, στη συγκεκριμένη μετοχή επικρατεί ακόμη στάση αναμονής.

Μια ουσιαστική αναστροφή θα απαιτούσε επιστροφή πάνω από τη ζώνη των 11,60–12 ευρώ, με αξιοσημείωτη αύξηση των συναλλαγών. Διαφορετικά, η περιοχή των 11 ευρώ θα συνεχίσει να αποτελεί το κρίσιμο σημείο παρακολούθησης.

Τα υπόλοιπα blue chips: Ισχυρή ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Cenergy, αντίθετη πορεία για ΟΤΕ

Στην υπόλοιπη υψηλή κεφαλαιοποίηση, αξιοσημείωτη ήταν η κίνηση της Cenergy, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,38% στα 22,04 ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ακολούθησε με κέρδη 2,31% στα 40,74 ευρώ, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά την έκδοση επταετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Οι προσφορές για την έκδοση ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο στο 4,75%, εξέλιξη που καταδεικνύει τη δυνατότητα μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων να αντλούν σημαντικά κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Motor Oil κατά 1,69%, η Coca-Cola HBC κατά 1,83%, η Viohalco κατά 1,44%, η HelleniQ Energy κατά 1,24% και η Metlen κατά 1,25%.

Η ΔΕΗ εμφάνισε σχεδόν αμετάβλητη εικόνα, με μικρή άνοδο 0,09% στα 22,60 ευρώ.

Στον αντίποδα, ο ΟΤΕ υποχώρησε κατά 1,25% στα 19,03 ευρώ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατά 1,01%, ενώ απώλειες κατέγραψαν και οι μετοχές των Bank of Cyprus και Jumbo.

Η διαφοροποίηση αυτή αποδεικνύει ότι η ανοδική αντίδραση δεν υπήρξε απολύτως ομοιόμορφη, παρά την ενίσχυση των βασικών δεικτών.

Ο τζίρος και η πραγματική δύναμη της ανόδου

Η αξία συναλλαγών των 255,69 εκατ. ευρώ αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση της συνεδρίασης.

Η αγορά ανέκτησε περισσότερες από 35 μονάδες, χωρίς όμως να καταγραφεί μια αντίστοιχα θεαματική αύξηση του συνολικού τζίρου έναντι της Δευτέρας.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή άνοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως προς την κατεύθυνση των αγορών, αλλά δεν προσφέρει ακόμη όλες τις ενδείξεις μιας μεγάλης, οργανωμένης επιστροφής θεσμικών κεφαλαίων.

Η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού τεμαχίων στις τράπεζες αποτελεί θετικό στοιχείο. Ενδεικτικά, σε Eurobank, Πειραιώς, Εθνική και Alpha διακινήθηκαν συνολικά περίπου 22,64 εκατ. μετοχές, σύμφωνα με τις διαθέσιμες ενδείξεις.

Αυτό που χρειάζεται πλέον η αγορά είναι όχι μόνο η διατήρηση των τιμών πάνω από κρίσιμα επίπεδα, αλλά και η αύξηση των καθαρών συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίασης, χωρίς να εξαρτάται υπερβολικά η τελική εικόνα από τις δημοπρασίες.

Τεχνική εικόνα: Οι 2.600 μονάδες επανήλθαν, αλλά η επόμενη μάχη βρίσκεται ψηλότερα

Η τεχνική εικόνα του Χρηματιστηρίου βελτιώθηκε αισθητά στη διάρκεια των δύο τελευταίων συνεδριάσεων.

Με αφετηρία το κλείσιμο της Παρασκευής στις 2.530,46 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης έχει ανακτήσει συνολικά 75,25 μονάδες ή περίπου 2,97%.

Πρόκειται για σημαντική αντίδραση, καθώς έχει ήδη καλυφθεί περίπου το 66,5% των απωλειών σε μονάδες που καταγράφηκαν κατά το πτωτικό διήμερο της προηγούμενης εβδομάδας.

Η επανάκτηση των 2.600 μονάδων αποτελεί την πρώτη ουσιαστική τεχνική επιτυχία των αγοραστών. Δεν αρκεί, όμως, για να θεωρηθεί ότι η βραχυπρόθεσμη διόρθωση έχει ολοκληρωθεί.

Η περιοχή των 2.600–2.610 μονάδων λειτουργεί πλέον ως άμεση ζώνη αναμέτρησης μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από αυτή την περιοχή θα ενίσχυε το σενάριο συνέχισης της αντίδρασης.

Η επόμενη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται στις 2.630–2.645 μονάδες, όπου συγκεντρώνονται βραχυπρόθεσμα τεχνικά εμπόδια και βρίσκεται ο κινητός μέσος όρος των 60 ημερών, κοντά στις 2.644,55 μονάδες.

Η υπέρβαση αυτής της περιοχής θα αποτελούσε ισχυρότερη ένδειξη ότι οι αγοραστές ανακτούν τον έλεγχο της βραχυπρόθεσμης τάσης.

Ακόμη υψηλότερα, η ζώνη των 2.675–2.700 μονάδων αποτελεί το επόμενο μεγάλο πεδίο αντίστασης, ενώ τα υψηλά του Σεπτεμβρίου στις 2.738–2.745 μονάδες παραμένουν ο βασικός μεσοπρόθεσμος στόχος ενός πιο αισιόδοξου σεναρίου.

Αντίθετα, πιθανή αδυναμία διατήρησης των 2.600 μονάδων θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα δοκιμασία της περιοχής των 2.580–2.590 μονάδων.

Χαμηλότερα, καθοριστικές στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.550–2.560 μονάδες και στη συνέχεια στις 2.500–2.515 μονάδες.

Η τελευταία περιοχή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά την πρόσφατη βίαιη διόρθωση, καθώς η απώλειά της θα επανέφερε τον κίνδυνο μιας βαθύτερης καθοδικής κίνησης.

Το σημαντικότερο τεχνικό ερώτημα αφορά τη συμπεριφορά των συναλλαγών.

Εάν η αγορά προσεγγίσει τις 2.630–2.645 μονάδες με σημαντικά αυξημένο τζίρο και διευρυμένη συμμετοχή μετοχών, θα ενισχυθούν οι πιθανότητες μιας ουσιαστικής ανοδικής διάσπασης.

Εάν, αντίθετα, οι συναλλαγές παραμείνουν περιορισμένες και η άνοδος εξαρτάται από λίγους τραπεζικούς τίτλους, ο κίνδυνος νέας υποχώρησης θα παραμείνει αυξημένος.

Για τον τραπεζικό δείκτη, οι 3.000 μονάδες αποτελούν το πρώτο ψυχολογικό και τεχνικό ορόσημο. Πάνω από αυτές, η περιοχή των 3.050–3.100 μονάδων θα αποτελούσε την επόμενη σοβαρή δοκιμασία.

Το δεύτερο στοιχείο που χρειάζεται προσοχή είναι η απόσταση από τους κινητούς μέσους όρους. Παρά τη βελτίωση των τελευταίων ημερών, η αγορά παραμένει κάτω από τον κινητό μέσο των 60 ημερών, γεγονός που δεν επιτρέπει ακόμη να χαρακτηριστεί επιβεβαιωμένη η αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης.

Διεθνές φόντο: Η Αθήνα αντιδρά ενώ Ευρώπη και ΗΠΑ παραμένουν σε επιφυλακή

Το διεθνές χρηματιστηριακό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, οι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο μετά τα αποτελέσματα της HSBC ανέδειξαν την ευαισθησία των επενδυτών απέναντι στις επιδόσεις των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 κινήθηκε με οριακές διακυμάνσεις, ενώ το ενδιαφέρον στράφηκε στις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και στις προοπτικές της εταιρικής κερδοφορίας.

Παράλληλα, η δημοσιονομική και πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία εξακολουθεί να δημιουργεί ανησυχίες για τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων.

Η όποια αποκλιμάκωση των αποδόσεων προσφέρει πρόσκαιρη ανακούφιση, χωρίς να έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα που προκύπτει από το υψηλό δημόσιο χρέος και τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Wall Street εμφάνιζε μικτή εικόνα στις πρώτες ώρες της συνεδρίασης. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κινούνταν ανοδικά, ενώ ο Dow Jones παρουσίαζε ήπιες απώλειες.

Η προσοχή επικεντρώνεται στη συνεδρίαση της Federal Reserve, η οποία αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, μετά την προηγούμενη αύξησή τους.

Ωστόσο, η ρητορική της Fed θα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων στο προσεχές διάστημα.

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου παρέμενε κοντά στο 5%, επίπεδο που συνεχίζει να επιβαρύνει το κόστος χρηματοδότησης και τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Παράλληλα, το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, κοντά στα 115 δολάρια το βαρέλι, παρά τη βραχυπρόθεσμη υποχώρησή του.

Για την ελληνική αγορά, η συνδυασμένη επίδραση υψηλού ενεργειακού κόστους, αυξημένων επιτοκίων και ευρωπαϊκής δημοσιονομικής αβεβαιότητας συνιστά μια διαρκή εξωτερική απειλή.

Η σημερινή αντίδραση αποδεικνύει ότι υπάρχουν αγοραστές. Δεν αποδεικνύει όμως ότι οι διεθνείς κίνδυνοι έχουν απομακρυνθεί.

Η αργία της 28ης Οκτωβρίου και η επόμενη συνεδρίαση

Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου λόγω της εθνικής εορτής.

Η αγορά θα επανέλθει στις συναλλαγές την Πέμπτη, έχοντας ενσωματώσει τις εξελίξεις δύο ημερών στις διεθνείς αγορές, τις αποφάσεις και τη ρητορική της Fed, αλλά και τυχόν νέες γεωπολιτικές ειδήσεις.

Το στοιχείο αυτό αυξάνει τη σημασία της επόμενης συνεδρίασης. Η δυνατότητα διατήρησης του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες, σε συνδυασμό με την πορεία των τραπεζών και τη συμπεριφορά της Allwyn, θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό τεστ για τη συνέχεια της ανάκαμψης.

Γνώμες ειδικών: Οι αναλυτές βλέπουν βελτίωση, όχι ακόμη αλλαγή τάσης

Η Κύκλος Χρηματιστηριακή είχε επισημάνει πριν από τη σημερινή συνεδρίαση ότι βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της αντίδρασης αποτελεί η ενίσχυση των συναλλαγών και η διεύρυνση του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη σημασία απέδιδε στη διάσπαση της ζώνης των 2.580–2.590 μονάδων και στη συνέχεια στην περιοχή των 2.645 μονάδων, όπου βρίσκεται ο κινητός μέσος των 60 ημερών.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Securities, στην πρόσφατη τεχνική του ανάλυση μετά το ισχυρό πτωτικό διήμερο, είχε υπογραμμίσει τον κίνδυνο των ψευδών ανοδικών διασπάσεων. Κατά την προσέγγισή του, η ένταση της προηγούμενης πτώσης και η μεταβλητότητα καθιστούν αναγκαία την επιβεβαίωση οποιασδήποτε ανοδικής κίνησης μέσω της συναλλακτικής δραστηριότητας. Η σημερινή επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες βελτιώνει την εικόνα, αλλά η επόμενη ουσιαστική δοκιμασία παραμένει στην περιοχή των 2.630–2.650 μονάδων.

Σε διεθνές επίπεδο, η Ipek Ozkardeskaya, αναλύτρια της Swissquote, επισημαίνει ότι η άνοδος των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων των ομολόγων ασκεί πίεση στα έσοδα των τραπεζών, παρότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος παραμένει σε καλύτερη θέση από επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από το αυξημένο κόστος.

Η κοινή συνισταμένη των παραπάνω προσεγγίσεων είναι ότι η τεχνική ανάκαμψη χρειάζεται διάρκεια, μεγαλύτερη συμμετοχή και ισχυρότερη συναλλακτική επιβεβαίωση.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκληρώνει έτσι το πρώτο διήμερο ουσιαστικής αντίδρασης μετά τη μεγάλη διόρθωση, έχοντας ανακτήσει σημαντικό μέρος του χαμένου εδάφους.

Οι 2.600 μονάδες επέστρεψαν στο ταμπλό, οι τράπεζες ανέλαβαν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο και η Πειραιώς προσέφερε το ισχυρότερο μήνυμα αγοραστικής κινητοποίησης.

Αλλά η μεγάλη δοκιμασία δεν βρίσκεται στις 2.600 μονάδες. Βρίσκεται λίγο ψηλότερα, εκεί όπου οι πρόσφατες ανοδικές προσπάθειες συνάντησαν τους πωλητές.

Και αυτή τη φορά, η αγορά θα χρειαστεί περισσότερα από ένα καλό τελευταίο πεντάλεπτο.