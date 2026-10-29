Bitcoin στη ζώνη των 80.000: Η «γερακίσια» Fed, τα 903 εκατ. του whale και ο στόχος 1,6 εκατ. της Bitwise

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Το Bitcoin παραμένει εγκλωβισμένο γύρω από τη ζώνη των 80.000 δολαρίων, καθώς η αγορά αποτιμά ταυτόχρονα μια πιο «γερακίσια» απόφαση της Fed, μεγάλες και αντικρουόμενες κινήσεις whales και μια ιδιαίτερα αισιόδοξη δεκαετή πρόβλεψη της Bitwise. Η βραχυπρόθεσμη εικόνα δείχνει επιφυλακτικότητα, αλλά κάτω από την επιφάνεια η προσφορά και η ζήτηση δίνουν σήματα που δεν οδηγούν ακόμη σε καθαρή κατεύθυνση.

Το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, η τιμή κινούνταν περίπου στα 80.100 δολάρια, με ημερήσια πτώση κοντά στο 0,8%, αφού είχε καταγράψει εύρος περίπου από 79.644 έως 81.674 δολάρια. Πρόκειται για τρέχουσα αποτύπωση της αγοράς και όχι για τις παλαιότερες τιμές που χρησιμοποιούνται στις μακροπρόθεσμες προβολές των αναλυτών.

Η Fed κράτησε τα επιτόκια, αλλά δεν έδωσε ανάσα στο ρίσκο

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 3,75%-4%, με ψήφους 10 προς 2. Η κυβερνήτης Lisa Cook και η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ Beth Hammack τάχθηκαν υπέρ αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης, στοιχείο που ενίσχυσε την αίσθηση ότι η παύση δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της σύσφιξης.

Ο πρόεδρος της Fed Kevin Warsh αναγνώρισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% και απέφυγε να προκαταλάβει την απόφαση του Δεκεμβρίου. Για το Bitcoin, το πρόβλημα δεν ήταν η διατήρηση των επιτοκίων —η οποία είχε σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί— αλλά ο τόνος που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης.

Ο Iggy Ioppe, επικεφαλής επενδύσεων στην πλατφόρμα tokenization Theo, σημείωσε ότι η αγορά είχε τιμολογήσει την παύση, όχι όμως τη «γερακίσια» καθοδήγηση. Με επιτόκια κοντά στο 4%, το Bitcoin συνεχίζει να ανταγωνίζεται μια υψηλή απόδοση χαμηλότερου κινδύνου, γεγονός που αυξάνει το κόστος ευκαιρίας για τους επενδυτές.

Ο Lewis Huang της Bitget εκτίμησε ότι η επόμενη κίνηση του Bitcoin θα εξαρτηθεί λιγότερο από την ίδια την απόφαση της Fed και περισσότερο από τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, την πορεία του δολαρίου και τη γενικότερη διάθεση για ανάληψη κινδύνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Fabian Dori, επικεφαλής επενδύσεων της Sygnum Bank, παρέπεμψε στα στοιχεία πληθωρισμού PCE και στα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών ως τους άμεσους καταλύτες για τις αγορές.

Whales: 200 εκατ. προς τα ανταλλακτήρια, 903 εκατ. στην αντίθετη κατεύθυνση

Η εικόνα των μεγάλων κατόχων είναι αντιφατική. Στο 24ωρο που προηγήθηκε της απόφασης της Fed, δύο whales μετέφεραν Bitcoin αξίας περίπου 200 εκατ. δολαρίων προς ανταλλακτήρια. Τέτοιες κινήσεις μπορούν να αυξήσουν τη διαθέσιμη προσφορά προς πώληση, χωρίς όμως να αποδεικνύουν από μόνες τους ότι τα νομίσματα ρευστοποιήθηκαν.

Παράλληλα, στοιχεία που αποδόθηκαν στη Glassnode έδειξαν ότι μεγάλοι παίκτες στην Hyperliquid πέρασαν σε καθαρή short θέση στο Bitcoin για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Ο Ian Weisberger, διευθύνων σύμβουλος της CoinRoutes, είχε προειδοποιήσει για ένα πυκνό παράθυρο μεταβλητότητας, με την απόφαση της Fed, τα αποτελέσματα της τεχνολογίας, τη λήξη δικαιωμάτων προαίρεσης Bitcoin ύψους 12 δισ. δολαρίων και τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές να συγκεντρώνονται στην ίδια περίοδο.

Απέναντι σε αυτή την πίεση, οι εκροές από ανταλλακτήρια έδωσαν διαφορετικό σήμα. Η Santiment κατέγραψε εκροή 14.942 BTC —τη μεγαλύτερη σε πέντε εβδομάδες σύμφωνα με το σχετικό στιγμιότυπο— ενώ ένας whale απέσυρε περίπου 11.326 BTC, αξίας σχεδόν 903 εκατ. δολαρίων. Ανεξάρτητη καταγραφή της συναλλαγής τοποθέτησε το μέγεθος στα 11.330 BTC και την αξία περίπου στα 902,7 εκατ. δολάρια, μια μικρή διαφορά που οφείλεται στον χρόνο και στη μέθοδο μέτρησης.

Η μεγάλη απόσυρση μπορεί να ερμηνευθεί ως μεταφορά σε μακροπρόθεσμη φύλαξη ή ως απορρόφηση προσφοράς, όχι όμως κατ’ ανάγκη ως αγορά που έγινε εκείνη τη στιγμή. Το ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι η πίεση πώλησης συνυπάρχει με ισχυρή ζήτηση και περιορισμό της άμεσα διαθέσιμης προσφοράς. Αυτό εξηγεί γιατί η τιμή διατηρείται γύρω από τα 80.000 δολάρια παρά τα επιθετικά shorts.

Η χαμηλή μεταβλητότητα θυμίζει το καλοκαίρι του 2023

Μια δεύτερη γραμμή ανάλυσης συγκρίνει την τρέχουσα αγορά με το καλοκαίρι του 2023. Τότε, η πρώτη ουσιαστική αντίδραση από τα χαμηλά συνοδεύτηκε από έντονη δραστηριότητα σε meme coins και altcoins και ακολούθησε περίοδος υποχώρησης της μεταβλητότητας. Η σημερινή αγορά εμφανίζει ομοιότητες: το Bitcoin κινείται σε στενότερο εύρος και οι traders αναζητούν αποδόσεις σε επιμέρους κρυπτονομίσματα.

Η σύγκριση αποτελεί αναλυτική αναλογία, όχι πρόβλεψη επανάληψης της ιστορίας. Η χαμηλή μεταβλητότητα μπορεί να προηγηθεί μεγάλης κίνησης, αλλά δεν καθορίζει την κατεύθυνσή της. Με τη Fed να κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης και τα on-chain δεδομένα να στέλνουν μικτά μηνύματα, το πιθανότερο είναι ότι η συσσώρευση θα λυθεί από έναν εξωτερικό καταλύτη: πληθωρισμό, αποδόσεις ομολόγων, δολάριο ή εταιρικά αποτελέσματα.

Η Bitwise ανεβάζει τον στόχο του 2036 στα 1,6 εκατ. δολάρια

Στον αντίποδα της βραχυπρόθεσμης αβεβαιότητας, η Bitwise Asset Management αναθεώρησε τον δεκαετή βασικό στόχο της για το Bitcoin από 1,3 εκατ. σε περίπου 1,6 εκατ. δολάρια έως το 2036. Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στις «2027 Bitcoin Long-Term Capital Market Assumptions» και βασίζεται στην υπόθεση ότι οι θεσμικοί επενδυτές θα αυξήσουν σταδιακά την έκθεσή τους σε ένα περιουσιακό στοιχείο με αυστηρά περιορισμένη προσφορά.

Η εταιρεία εκτιμά ότι τα θεσμικά κεφάλαια μπορεί να φθάσουν περίπου τα 304 τρισ. δολάρια έως το 2035. Κατανομή 1%-5% προς το Bitcoin θα αντιστοιχούσε σε δυνητική ζήτηση 1,5 έως 7,4 τρισ. δολαρίων. Με βάση αυτό το μοντέλο, το βασικό σενάριο τοποθετεί την τιμή στα 1.599.766 δολάρια το 2036, το ανοδικό στα 3.667.911 δολάρια και το καθοδικό στα 130.686 δολάρια.

Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι στόχοι για την τρέχουσα περίοδο ούτε βεβαιότητες. Είναι αποτελέσματα ενός μοντέλου που ενσωματώνει σύνθετη ετήσια απόδοση 34,3%, μέση μεταβλητότητα 27,8% και συσχέτιση 0,43 με τις αμερικανικές μετοχές. Η ίδια η Bitwise αναγνωρίζει τρεις βασικούς κινδύνους: πρόοδο της κβαντικής υπολογιστικής, νέες μαθηματικές επιθέσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και αρνητική αντιστροφή του ρυθμιστικού πλαισίου.

Επομένως, η πρόβλεψη της Bitwise περιγράφει ένα μακροπρόθεσμο σενάριο θεσμικής υιοθέτησης και όχι την επόμενη κίνηση της τιμής. Η μεγάλη απόσταση μεταξύ του καθοδικού και του ανοδικού σεναρίου δείχνει πόσο ευαίσθητη είναι η αποτίμηση στις παραδοχές για τη ζήτηση και το μερίδιο αγοράς.

Τα επίπεδα που κρίνουν την επόμενη κίνηση

Βραχυπρόθεσμα, η ζώνη των 79.600-80.000 δολαρίων λειτουργεί ως το πρώτο πεδίο άμυνας, επειδή περιλαμβάνει το σημερινό χαμηλό και το βασικό ψυχολογικό όριο. Στην άνοδο, τα 81.700-82.000 δολάρια είναι η άμεση περιοχή που πρέπει να ανακτηθεί για να αποκτήσει η αντίδραση μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Η διατήρηση πάνω από τα 80.000 δολάρια, παρά τη «γερακίσια» Fed και τα shorts, δείχνει ότι υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Δεν αρκεί όμως για να επιβεβαιώσει ανοδική διάσπαση. Μέχρι να υπερβεί καθαρά την άνω πλευρά του πρόσφατου εύρους, το Bitcoin παραμένει σε ισορροπία μεταξύ μακροοικονομικής πίεσης, περιορισμένης προσφοράς και μακροπρόθεσμων προσδοκιών.