Eurobank: Κέρδη 1,16 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο – Ισχυρή ανάπτυξη, αλλά και αστερίσκοι σε κόκκινα δάνεια και κεφάλαια

Αύξηση κερδοφορίας 12,4%, σημαντική πιστωτική επέκταση και υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Η υποχώρηση της κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επίδραση της Eurolife στην κεφαλαιακή επάρκεια και η επιβράδυνση των κερδών στην Κύπρο αποτελούν τα βασικά σημεία που χρειάζονται παρακολούθηση.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Ισχυρή κερδοφορία, σημαντική αύξηση χορηγήσεων και καταθέσεων, αλλά και ορισμένες επιμέρους μεταβολές που δημιουργούν νέα δεδομένα για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, χαρακτηρίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2026 της Eurobank.

Ο τραπεζικός όμιλος ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,161 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,4%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,209 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,3%.

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 16,9%, από 16,2% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα του ομίλου να διατηρεί υψηλή κερδοφορία σε ένα οικονομικό περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων.

Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση και η ανάπτυξη των εργασιών στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η τράπεζα συνέχισαν να υποστηρίζουν τα αποτελέσματα, ενώ η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές στον ασφαλιστικό τομέα.

Ωστόσο, πίσω από τη θετική συνολική εικόνα, καταγράφονται ορισμένες εξελίξεις που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του 2027.

Κέρδη και έσοδα σε ανοδική τροχιά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 2,068 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7% σε ετήσια βάση, με την ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου να υποστηρίζει την ανάπτυξη.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στο τρίτο τρίμηνο, όταν τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φθάνοντας τα 719 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13%, στα 630 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ανάπτυξη των εργασιών διαχείρισης περιουσίας, των χορηγήσεων και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 10,8%, στα 2,776 δισ. ευρώ, ενώ τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 14,4%, φθάνοντας τα 1,478 δισ. ευρώ.

Παρά την άνοδο των λειτουργικών δαπανών κατά 6,9%, ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε από 37,1% σε 35,8%.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ο όμιλος κατάφερε να αυξήσει τα έσοδά του ταχύτερα από το λειτουργικό κόστος.

Η εικόνα του εννεαμήνου σε αριθμούς

Βασικά μεγέθη 9μηνο 2025 9μηνο 2026 Μεταβολή Καθαρά κέρδη €1.033 εκατ. €1.161 εκατ. +12,4% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €1.058 εκατ. €1.209 εκατ. +14,3% Καθαρά έσοδα τόκων €1.902 εκατ. €2.068 εκατ. +8,7% Έσοδα προμηθειών €557 εκατ. €630 εκατ. +13,0% Λειτουργικές δαπάνες €930 εκατ. €995 εκατ. +6,9% Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16,2% 16,9% +0,7 μ.μ. Δείκτης NPE 2,8% 2,4% -0,4 μ.μ. Κάλυψη NPE 94,0% 81,9% -12,1 μ.μ. Δείκτης CET1 15,5% 15,5% Αμετάβλητος

Αύξηση δανείων κατά 3,8 δισ. ευρώ

Η πιστωτική επέκταση παραμένει βασικός παράγοντας ανάπτυξης για τη Eurobank.

Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν οργανικά κατά 3,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με τα 2 δισ. ευρώ να προέρχονται από την Ελλάδα και τα υπόλοιπα 1,8 δισ. ευρώ από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων προ προβλέψεων έφθασε τα 59,1 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 87,2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,7 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους.

Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 22,3%, στα 11,4 δισ. ευρώ, εξέλιξη που ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Πάντως, η πιστωτική επέκταση εμφανίζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους επιχειρηματικών κατηγοριών.

Τα δάνεια προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 15,3%, στα 33,58 δισ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο μικρών επιχειρήσεων περιορίστηκε ελαφρά, από 3,526 δισ. σε 3,457 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη μεγαλύτερη δυναμική των χρηματοδοτήσεων προς μεγαλύτερες επιχειρηματικές μονάδες.

Κόκκινα δάνεια: Βελτίωση του δείκτη, αλλά χαμηλότερη κάλυψη

Ένα από τα σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) μειώθηκε από το 2,8% στο 2,4%, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, ο δείκτης κάλυψης των NPE από συσσωρευμένες προβλέψεις υποχώρησε από το 94% στο 81,9%.

Πρόκειται για μείωση 12,1 ποσοστιαίων μονάδων, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που θα παρακολουθούν οι αναλυτές τα επόμενα τρίμηνα.

Η χαμηλότερη κάλυψη δεν συνεπάγεται αυτομάτως αυξημένες ζημιές, καθώς σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι εξασφαλίσεις και τα χαρακτηριστικά του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Παρ’ όλα αυτά, η μεταβολή αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω των ενδεχόμενων επιπτώσεων από τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Η Eurobank επισημαίνει ότι η δυνητική αναταξινόμηση σχετικών δανείων στην κατηγορία πιθανής αδυναμίας πληρωμής κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 θα μπορούσε να αυξήσει τον δείκτη NPE κατά περίπου 40 μονάδες βάσης και να μειώσει τον δείκτη κάλυψης κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Εάν επαληθευθεί η εκτίμηση, ο δείκτης NPE ενδέχεται να κινηθεί προς το 2,8%, ενώ η κάλυψη θα μπορούσε να προσεγγίσει το 72%.

Πρόκειται για πιθανή λογιστική και εποπτική αναταξινόμηση, η οποία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες έχουν ήδη σταματήσει να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους.

Eurolife: Νέα αναπτυξιακή προοπτική και κεφαλαιακή επίπτωση

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της δραστηριότητας ζωής της Eurolife FFH αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις της Eurobank.

Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στις ασφαλιστικές υπηρεσίες και να προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες συνεργειών, ιδιαίτερα στη διαχείριση περιουσίας και στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με τις μεγάλες εξαγορές, η συναλλαγή έχει κεφαλαιακό αποτύπωμα.

Ο δημοσιευμένος δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,5%, ενώ σε pro forma βάση, λαμβάνοντας υπόψη την εξαγορά της Eurolife και τη μερική πώληση της ERB Asfalistiki Ltd, υπολογίζεται στο 14,3%.

Αντίστοιχα, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 19,2% pro forma, έναντι 20,4% στη δημοσιευμένη εικόνα της 30ής Σεπτεμβρίου.

Οι δείκτες εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε ισχυρά επίπεδα, ωστόσο η εξέλιξη υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής κεφαλαιακής διαχείρισης, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και τις διανομές κερδών.

Κύπρος και Βουλγαρία: Διαφορετικές ταχύτητες στην κερδοφορία

Οι διεθνείς δραστηριότητες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τη Eurobank, συνεισφέροντας 555 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου.

Ωστόσο, η συνολική επίδοσή τους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τα 557 εκατ. ευρώ του 2025.

Στην Κύπρο, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 3,9%, στα 356 εκατ. ευρώ, ενώ στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 9,2%, στα 182 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή των διεθνών δραστηριοτήτων στη συνολική προσαρμοσμένη κερδοφορία περιορίστηκε στο 45,9%, έναντι 52,7% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τη διαφορετική δυναμική των επιμέρους αγορών και την ισχυρότερη αύξηση της συνολικής κερδοφορίας σε επίπεδο ομίλου.

Ισχυρή ρευστότητα και ενδιάμεσο μέρισμα

Η ρευστότητα της Eurobank παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 174,4%, έναντι 180,4% τον Σεπτέμβριο 2025.

Παρά την υποχώρηση, ο δείκτης παραμένει σημαντικά υψηλότερα από το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 66,4%, υπογραμμίζοντας την ισχυρή καταθετική βάση που υποστηρίζει την ανάπτυξη των χρηματοδοτήσεων.

Παράλληλα, η Eurobank προχωρά στη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 5,99 λεπτών ανά μετοχή, με προγραμματισμένη πληρωμή στις 26 Νοεμβρίου 2026.

Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των αποδόσεων προς τους μετόχους, με τη διοίκηση να εμφανίζεται αισιόδοξη για την επίτευξη ή ακόμη και την υπέρβαση των ετήσιων στόχων.

Οι προοπτικές για το 2027

Η συνολική εικόνα του εννεαμήνου δείχνει ότι η Eurobank διατηρεί ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, σημαντική δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας και διαφοροποιημένες πηγές εσόδων.

Η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ανάπτυξη των καταθέσεων και η επέκταση στις ασφαλιστικές υπηρεσίες δημιουργούν προϋποθέσεις συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας.

Παράλληλα, το τελευταίο τρίμηνο του 2026 και το επόμενο έτος θα αποτελέσουν περίοδο κατά την οποία θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα των δανείων, στη διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών και στην απόδοση των διεθνών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η πραγματική επίπτωση των αναταξινομήσεων των δανείων σε ελβετικό φράγκο, όπως και η ομαλή ενσωμάτωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Eurobank εισέρχεται στην τελική ευθεία του 2026 από θέση υψηλής κερδοφορίας, διαθέτοντας σημαντικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα, αλλά και ορισμένους δείκτες που θα χρειαστούν προσεκτική παρακολούθηση.

Η δυνατότητα διατήρησης των υψηλών αποδόσεων, σε συνδυασμό με την προστασία της ποιότητας του ενεργητικού και της κεφαλαιακής επάρκειας, θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης του τραπεζικού ομίλου.