Bitcoin μετά το Binance hack: Βουτιά στα 76.460, 1,5 δισ. liquidations και η μάχη των 77.000

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Το Bitcoin βρέθηκε στο επίκεντρο μιας νέας κρίσης εμπιστοσύνης στην αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς η σοβαρή παραβίαση ασφαλείας στη Binance οδήγησε σε αναστολή καταθέσεων και αναλήψεων, προκάλεσε κύμα αναγκαστικών ρευστοποιήσεων και έστειλε την τιμή κάτω από τα 77.000 δολάρια. Η πρώτη αντίδραση ήταν βίαιη, όμως η μερική ανάκαμψη που ακολούθησε δείχνει ότι η αγορά προσπαθεί ήδη να διαχωρίσει το λειτουργικό πρόβλημα του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου από τη θεμελιώδη εικόνα του Bitcoin.

Το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν περίπου στα 78.400 δολάρια, με ημερήσια πτώση γύρω στο 2,2%. Είχε προηγηθεί ενδοημερήσιο χαμηλό στα 76.460 δολάρια και υψηλό στα 81.803 δολάρια. Οι τιμές αυτές αποτυπώνουν τη σημερινή αγορά· οι χαμηλότερες τιμές γύρω από τα 76.600-76.700 δολάρια που αναφέρονται στις πηγές καταγράφηκαν κατά την κορύφωση της πίεσης.

Τι έχει επιβεβαιωθεί για την Binance και τι παραμένει εκτίμηση

Η Binance επιβεβαίωσε ότι ερευνά περιστατικό ασφαλείας, ανέστειλε προσωρινά καταθέσεις και αναλήψεις και διαβεβαίωσε ότι τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα καλύψει τις απώλειες, ενώ συνεργάζεται με εκδότες stablecoins, άλλες πλατφόρμες και τις αρχές για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την επίθεση.

Το πρώτο επίσημο ποσό που ανακοινώθηκε αφορούσε 2,54 δισ. δολάρια σε δεσμευμένα κεφάλαια και στη συνέχεια αυξήθηκε περίπου στα 3 δισ. δολάρια. Αυτό δεν ισοδυναμεί ούτε με οριστική ζημιά ούτε με συνολικό ποσό που εκλάπη. Οι εκτιμήσεις για το συνολικό εύρος του περιστατικού διαφέρουν: δημοσιεύματα τοποθετούν την επίπτωση έως τα 6,3 δισ. δολάρια, ενώ άλλα καταγράφουν χαμηλότερες αρχικές μεταφορές. Η τελική καθαρή απώλεια θα γίνει γνωστή μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αφαίρεση των ποσών που έχουν παγώσει ή ανακτηθεί.

Ανάλυση που αποδόθηκε στην εταιρεία ασφαλείας Blockaid συνέδεσε την επίθεση με παραχώρηση ελέγχου μέσω του EIP-7702 και πιθανή παραβίαση κλειδιού σε hot wallet της Binance, όχι με τεχνικό σφάλμα του ίδιου του πρωτοκόλλου Ethereum. Ωστόσο, η Binance δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει πλήρες τεχνικό πόρισμα. Συνεπώς, ο ακριβής μηχανισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προκαταρκτική εκτίμηση και όχι ως οριστικό συμπέρασμα.

Το κύμα των 1,49 δισ. δολαρίων σε αναγκαστικές ρευστοποιήσεις

Η είδηση βρήκε την αγορά ήδη ευάλωτη, μετά την αδυναμία του Bitcoin να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 80.000 δολάρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι πηγές, μέσα σε 24 ώρες έκλεισαν αναγκαστικά θέσεις παραγώγων συνολικής αξίας 1,49 δισ. δολαρίων. Από αυτές, περίπου 1,29 δισ. δολάρια αφορούσαν ανοδικά στοιχήματα, ενώ επηρεάστηκαν περισσότεροι από 243.000 traders.

Το Bitcoin αντιπροσώπευε περίπου 475 εκατ. δολάρια των συνολικών liquidations και σχεδόν το 88% αυτών αφορούσε long θέσεις. Τα ποσά δεν είναι απώλεια της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Bitcoin. Πρόκειται για μοχλευμένες θέσεις που έκλεισαν αυτόματα όταν η αξία της εγγύησης δεν επαρκούσε πλέον, με τις επακόλουθες πωλήσεις να επιταχύνουν την πτώση και να ενεργοποιούν νέο γύρο ρευστοποιήσεων.

Ο Dominick John της Zeus Research εκτίμησε ότι η ανάκαμψη της αγοράς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα η Binance θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη γύρω από την ασφάλεια και τα κεφάλαια των πελατών. Πρόκειται για άποψη αναλυτή, όχι για βεβαιότητα. Η ταχύτητα επανέναρξης των αναλήψεων και το πλήρες τεχνικό πόρισμα θα αποτελέσουν τα πρώτα χειροπιαστά τεστ.

Γιατί το σοκ πέρασε από το BNB σε ολόκληρη την αγορά

Το BNB υποχώρησε εντονότερα, κατά περίπου 7%-8% στις πρώτες ώρες, καθώς λειτουργεί ως άμεσος δείκτης εμπιστοσύνης προς το οικοσύστημα της Binance. Η πτώση του Bitcoin κάτω από τα 77.000 δολάρια έδειξε όμως ότι ο φόβος δεν περιορίστηκε σε ένα token. Η Binance κατέχει κεντρικό ρόλο στον παγκόσμιο όγκο συναλλαγών, στη φύλαξη κεφαλαίων και στη ρευστότητα των spot και παραγώγων αγορών.

Όταν ένα ανταλλακτήριο αυτού του μεγέθους διακόπτει καταθέσεις και αναλήψεις, το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο η άμεση ζημιά. Είναι ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: η αβεβαιότητα για το αν και πότε οι επενδυτές μπορούν να μετακινήσουν τα κεφάλαιά τους. Αυτό εξηγεί γιατί η αγορά αντέδρασε πριν ακόμη επαληθευτούν όλες οι πληροφορίες.

Η πτώση δεν αποδεικνύει ότι ολόκληρη η κίνηση προκλήθηκε αποκλειστικά από την Binance. Το Bitcoin δεχόταν ήδη μακροοικονομική πίεση μετά τη διατήρηση των αμερικανικών επιτοκίων στο 3,75%-4% και την άνοδο του πληθωρισμού PCE στο 3,6% τον Σεπτέμβριο από 3,4% τον Αύγουστο. Ο Lewis Huang της Bitget είχε επισημάνει ότι η βραχυπρόθεσμη πορεία θα εξαρτηθεί κυρίως από τις αποδόσεις των ομολόγων, το δολάριο και τη γενικότερη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Η τεχνική μάχη στη ζώνη 76.300-77.000 δολαρίων

Η πρώτη κρίσιμη περιοχή στήριξης βρίσκεται μεταξύ 76.300 και 77.000 δολαρίων. Περιλαμβάνει το σημερινό χαμηλό, το επίπεδο των 76.296 δολαρίων που είχε καταγραφεί στις 18 Σεπτεμβρίου και τον κινητό μέσο όρο 365 ημερών, τον οποίο ο επικεφαλής έρευνας της CryptoQuant Julio Moreno τοποθέτησε κοντά στα 77.406 δολάρια.

Η σημερινή ανάκτηση των 78.000 δολαρίων αποτελεί το πρώτο σημάδι σταθεροποίησης, όχι όμως αλλαγή τάσης. Για να μειωθεί η πίεση, η τιμή πρέπει να επιστρέψει πάνω από τα 80.000 δολάρια και στη συνέχεια να πλησιάσει ξανά τη ζώνη των 81.800-82.000 δολαρίων. Όσο παραμένει χαμηλότερα, οι προηγούμενες στηρίξεις λειτουργούν ως προσφορά.

Σε περίπτωση νέας καθόδου, τα 75.000 δολάρια είναι το επόμενο ψυχολογικό επίπεδο. Ο αναλυτής Ali Martinez παρακολουθεί χαμηλότερα τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών κοντά στα 73.000 δολάρια, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για πιθανές στηρίξεις και όχι για εγγυημένα χαμηλά. Η διάκριση είναι κρίσιμη, επειδή σε περιόδους αναγκαστικών ρευστοποιήσεων οι τεχνικές ζώνες μπορούν να διασπαστούν προσωρινά.

Οι εισροές στα ETF δεν αναιρούν το βραχυπρόθεσμο σοκ

Πριν από τη βουτιά, τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF είχαν προσελκύσει περίπου 137 εκατ. δολάρια την Τετάρτη, ανεβάζοντας τις εισροές τριών ημερών κοντά στα 424 εκατ. δολάρια. Αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο για τη θεσμική ζήτηση, αλλά δεν αποδεικνύει ότι οι επενδυτές συνέχισαν να αγοράζουν με τον ίδιο ρυθμό κατά τη διάρκεια της πτώσης της Παρασκευής.

Η επόμενη ενημέρωση των ροών θα δείξει αν οι θεσμικοί αντιμετώπισαν την πτώση ως ευκαιρία ή αν προτίμησαν να περιμένουν την αποκατάσταση των λειτουργιών της Binance. Μέχρι τότε, δεν πρέπει να συγχέονται οι προγενέστερες εισροές με αγοραστική στήριξη μέσα στο σημερινό sell-off.

Ο Tim Draper επιμένει στα 250.000 δολάρια — αλλά το ιστορικό απαιτεί επιφύλαξη

Μέσα στο κλίμα ανησυχίας, ο επενδυτής Tim Draper επανέλαβε ότι θεωρεί «ανεύθυνο» να μην κατέχει κάποιος Bitcoin και προέβλεψε σταδιακή μετατόπιση των πληρωμών από τα κρατικά νομίσματα προς το κρυπτονόμισμα. Έχει επίσης υποστηρίξει ότι οι εταιρείες θα έπρεπε να διατηρούν το 5%-15% των διαθεσίμων τους σε Bitcoin και ανανέωσε την πρόβλεψη για τιμή 250.000 δολαρίων με ορίζοντα τον Οκτώβριο του 2027.

Η εκτίμηση είναι προσωπική πρόβλεψη και όχι τεκμηριωμένο βασικό σενάριο. Ο Draper είχε αρχικά τοποθετήσει τον στόχο των 250.000 δολαρίων στο 2022, κατόπιν τον μετέφερε στο 2023 και αργότερα στο 2025, χωρίς να επιβεβαιωθεί. Η επέκταση πληρωμών μέσω Square, PayPal και επιχειρήσεων που δέχονται Bitcoin δείχνει πρόοδο των υποδομών, αλλά κυρίως με αυτόματη μετατροπή σε δολάρια και όχι με εγκατάλειψη του συμβατικού χρήματος.

Το πραγματικό τεστ για το Bitcoin

Το επεισόδιο της Binance αναδεικνύει τη βασική αντίφαση της αγοράς: ένα αποκεντρωμένο περιουσιακό στοιχείο εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κεντρικοποιημένες πλατφόρμες για ρευστότητα, μόχλευση και φύλαξη. Η σημερινή ανάκαμψη προς τα 78.400 δολάρια δείχνει ότι οι αγοραστές υπερασπίζονται τη ζώνη των 76.300-77.000, αλλά η εμπιστοσύνη δεν θα αποκατασταθεί μόνο με μια τεχνική αντίδραση.

Οι αποφασιστικοί παράγοντες είναι πλέον τρεις: η επανέναρξη των αναλήψεων, το τελικό ύψος της καθαρής ζημιάς και η συμπεριφορά των θεσμικών ροών μετά το σοκ. Μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις, τα 80.000 δολάρια μετατρέπονται ξανά από στήριξη σε βασικό όριο αξιοπιστίας για οποιαδήποτε ανοδική προσπάθεια.