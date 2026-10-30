Servicers και «κόκκινα» δάνεια: Οι νέες ασπίδες προστασίας των οφειλετών και η μεγάλη σύγκρουση για τους πλειστηριασμούς

Το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή φέρνει αυστηρότερους κανόνες για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, περισσότερα δικαιώματα ενημέρωσης και νέες δυνατότητες ρύθμισης χρεών. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, όμως, βρίσκεται το άρθρο 23, που επιτρέπει σε μια ιδιωτική συμφωνία ρύθμισης να αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου. Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες, πού ενισχύεται η προστασία τους και ποιοι κίνδυνοι παραμένουν.

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Μια ουσιαστική ανατροπή στο καθεστώς διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων επιχειρεί η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί ένα πιο διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν περισσότερες υποχρεώσεις για τους servicers, αυστηρότερα όρια στις απαιτούμενες προκαταβολές, χρονικά προσδιορισμένες διαδικασίες διαπραγμάτευσης, προστασία των συνεπών οφειλετών από κατασχέσεις και πρόσθετες δυνατότητες διατήρησης της κύριας κατοικίας.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η δυνατότητα να αποτελεί μια σύμβαση ρύθμισης απευθείας εκτελεστό τίτλο προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο δικηγορικό σώμα, το οποίο θεωρεί ότι περιορίζεται ένα κρίσιμο στάδιο δικαστικού ελέγχου.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο αν ο οφειλέτης αποκτά περισσότερα δικαιώματα, αλλά αν τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν αποτελεσματικά απέναντι σε έναν πιστωτή που διαθέτει σαφώς ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 16 βασικές παρεμβάσεις για οφειλέτες και servicers.

Η διμερής διαδικασία ρύθμισης αποκτά συγκεκριμένες προθεσμίες και υποχρεώσεις.

Η προκαταβολή σε διμερή ρύθμιση περιορίζεται, κατά το προτεινόμενο πλαίσιο, στο 15% της οφειλής.

Ο συνεπής οφειλέτης προστατεύεται από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης όσο τηρεί ενεργή ρύθμιση.

Η συμφωνία ρύθμισης μπορεί να αποτελεί εκτελεστό τίτλο χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διαταγή πληρωμής.

Η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής δεν καταργείται συνολικά, αλλά αλλάζει η διαδικαστική θέση του οφειλέτη.

Η σύγκρουση που άνοιξε στη Βουλή

Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2026 και η επεξεργασία του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων άρχισε στις 29 Οκτωβρίου. Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου βρισκόταν ακόμη στο κοινοβουλευτικό στάδιο και επομένως οι νέες προβλέψεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ήδη ισχύον δίκαιο.

Η κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που παραμένει επίμονο: ενώ το τραπεζικό σύστημα έχει μειώσει δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στους ισολογισμούς του, σημαντικό μέρος του ιδιωτικού χρέους εξακολουθεί να βαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η διαχείριση αυτών των απαιτήσεων έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό σε εταιρείες διαχείρισης και επενδυτικά σχήματα, με αποτέλεσμα οι σχέσεις πιστωτών και οφειλετών να παραμένουν σύνθετες, συχνά συγκρουσιακές και ιδιαίτερα ευαίσθητες όταν συνδέονται με ακίνητη περιουσία.

Το υπό συζήτηση πλαίσιο επιχειρεί να μεταβάλει αυτή τη σχέση με δύο παράλληλους τρόπους: αφενός ενισχύει τις υποχρεώσεις των πιστωτών και αφετέρου απλοποιεί την απόκτηση εκτελεστού τίτλου όταν έχει προηγηθεί συμφωνία ρύθμισης.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η βασική αντίφαση της παρέμβασης: ο ίδιος νόμος που δημιουργεί περισσότερα εργαλεία προστασίας μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να επιταχύνει και τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τι ακριβώς αλλάζει με το άρθρο 23

Η πιο αμφιλεγόμενη διάταξη αφορά την προσθήκη του άρθρου 63Ε στον νόμο 5072/2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νομοσχεδίου, η σύμβαση ρύθμισης αποκτά χαρακτήρα εκτελεστού τίτλου κατά το άρθρο 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μια συμφωνία μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη δεν θα χρειάζεται να ακολουθηθεί υποχρεωτικά από νέα διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής προκειμένου να αποκτηθεί εκτελεστός τίτλος.

Η κυβέρνηση, στο ενημερωτικό σημείωμα για τη ρύθμιση, επιμένει σε μια κρίσιμη διευκρίνιση: η πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά τη σύμβαση ρύθμισης και όχι την αρχική δανειακή σύμβαση. Δεν παρέχεται, δηλαδή, στους servicers γενικό δικαίωμα να δημιουργούν μονομερώς εκτελεστούς τίτλους.

Η διαφορά είναι ουσιώδης. Ένας δανειολήπτης που έχει απλώς συνάψει αρχική δανειακή σύμβαση δεν εντάσσεται αυτομάτως στη συγκεκριμένη πρόβλεψη. Η νέα δυνατότητα συνδέεται με τη μεταγενέστερη συμφωνία ρύθμισης.

Ωστόσο, η συναίνεση του οφειλέτη δεν εξαντλεί το νομικό και οικονομικό ζήτημα.

Όταν κάποιος βρίσκεται αντιμέτωπος με επικείμενη κατάσχεση ή πλειστηριασμό της κατοικίας του, η δυνατότητά του να διαπραγματευτεί ισότιμα τους όρους μιας συμφωνίας είναι συχνά περιορισμένη.

Μια συμφωνία μπορεί να είναι τυπικά συναινετική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι δύο πλευρές διαθέτουν αντίστοιχη διαπραγματευτική ισχύ.

Αυτή ακριβώς τη διάσταση αναδεικνύει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία με ανακοίνωσή της στις 29 Οκτωβρίου ζήτησε την απόσυρση της διάταξης. Υποστηρίζει ότι η μετατροπή ιδιωτικού εγγράφου σε εκτελεστό τίτλο περιορίζει σημαντικές δικονομικές εγγυήσεις υπέρ των οφειλετών.

Καταργείται η δικαστική προστασία; Η ουσία πίσω από τη νομική αντιπαράθεση

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία απαντά στις αντιδράσεις επικαλούμενη το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Πράγματι, το άρθρο προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο οφειλέτης μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις που αφορούν την εγκυρότητα του τίτλου, την απαίτηση και τη διαδικασία εκτέλεσης.

Επομένως, ο ισχυρισμός ότι η νέα διάταξη καταργεί ολοκληρωτικά κάθε δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη δεν αποδίδει με ακρίβεια το νομικό πλαίσιο.

Αλλά υπάρχει και η αντίστροφη υπεραπλούστευση: το γεγονός ότι διατηρείται η δυνατότητα ανακοπής κατά της εκτέλεσης δεν σημαίνει ότι τίποτε δεν αλλάζει στις δικαστικές εγγυήσεις.

Η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, που προβλέπεται από το άρθρο 632, και η ανακοπή του άρθρου 933 δεν έχουν το ίδιο αντικείμενο.

Η πρώτη αποσκοπεί στην ακύρωση της διαταγής πληρωμής, ενώ η δεύτερη στρέφεται κατά συγκεκριμένης πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η διάκριση έχει αναγνωριστεί και στη νομολογία του Αρείου Πάγου.

Εφόσον λοιπόν μια συμφωνία ρύθμισης αποκτά απευθείας εκτελεστό χαρακτήρα, καταργείται για τη συγκεκριμένη περίπτωση η ανάγκη προσφυγής στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο δικαστικός έλεγχος στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να λειτουργήσει ως εξίσου αποτελεσματικό μέσο προστασίας.

Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Για έναν οικονομικά ισχυρό οφειλέτη με πρόσβαση σε εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους, η δυνατότητα άσκησης ανακοπής αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο. Για ένα υπερχρεωμένο νοικοκυριό, όμως, το κόστος, οι προθεσμίες και η ανάγκη άμεσης δικαστικής αντίδρασης ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρές δυσκολίες.

Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας δεν κρίνεται μόνο από την ύπαρξή του στον νόμο, αλλά και από το κατά πόσον μπορεί να ασκηθεί στην πράξη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα: Ποιος θα υπολογίζει το πραγματικό υπόλοιπο;

Πέρα από το ζήτημα του εκτελεστού τίτλου, υπάρχει ένα δεύτερο σημείο, ενδεχομένως ακόμη πιο σημαντικό για την καθημερινότητα των δανειοληπτών.

Πρόκειται για τον προσδιορισμό του πραγματικού υπολοίπου της οφειλής.

Ένα δάνειο μπορεί να έχει υποστεί διαδοχικές αναδιαρθρώσεις, να έχουν πραγματοποιηθεί μερικές καταβολές, να έχουν κεφαλαιοποιηθεί τόκοι και να έχουν προστεθεί επιβαρύνσεις.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το ποσό που εμφανίζεται σε ένα πληροφοριακό σύστημα δεν αρκεί από μόνο του ως απόδειξη ότι κάθε επιμέρους χρέωση είναι ορθή.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι επισημαίνουν ότι η επίμαχη διάταξη δεν περιλαμβάνει, κατά την εκτίμησή τους, επαρκείς εγγυήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα βεβαιώνεται το ανεξόφλητο υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των καταβολών.

Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν η απαίτηση πρέπει να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη προκειμένου να προχωρήσει νόμιμα η αναγκαστική εκτέλεση.

Από την κυβερνητική πλευρά αντιτείνεται ότι ο πιστωτής εξακολουθεί να υποχρεούται να αποδεικνύει την απαίτησή του και την τήρηση των όρων της ρύθμισης.

Υπάρχει, συνεπώς, περιθώριο ουσιαστικής νομοτεχνικής βελτίωσης: ο τρόπος υπολογισμού του ανεξόφλητου υπολοίπου και η αποτύπωση των καταβολών να προβλέπονται με σαφήνεια, ώστε να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από τη μονομερή ενημέρωση του πιστωτή.

Δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία του δανείου – Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση του δικαιώματος πλήρους ενημέρωσης του οφειλέτη.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, ο δανειολήπτης αποκτά ρητό δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στα στοιχεία που τεκμηριώνουν την οφειλή του.

Αυτά περιλαμβάνουν τις συμβάσεις και τις τροποποιήσεις τους, το ιστορικό καταβολών, το κεφάλαιο, τους τόκους, τις προμήθειες, τις λοιπές επιβαρύνσεις και τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου.

Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται εντός 45 ημερών, εφόσον δεν είναι ήδη πλήρως διαθέσιμα μέσω της προσωποποιημένης ενημέρωσης. Εάν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να χορηγηθούν ολοκληρωμένα, προβλέπεται αναστολή της τοκοφορίας έως την εκπλήρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινή πρακτική διαχείρισης απαιτήσεων.

Ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να ελέγξει όχι μόνο πόσο του ζητείται να πληρώσει, αλλά πώς δημιουργήθηκε το ποσό αυτό.

Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για παλαιά δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί σε επενδυτικά κεφάλαια ή έχουν περάσει από περισσότερους διαχειριστές.

Το κρίσιμο στοιχείο θα είναι η εφαρμογή: η παράδοση ενός συγκεντρωτικού υπολοίπου δεν μπορεί να υποκαθιστά την παράδοση πλήρους και ελέγξιμου ιστορικού χρεώσεων και πληρωμών.

Προθεσμίες και πλαφόν στις προκαταβολές

Το δεύτερο μεγάλο πεδίο αλλαγών αφορά τη διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης.

Με το νέο πλαίσιο επιδιώκεται να αντικατασταθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας ως διαδικασία διαπραγμάτευσης από ένα περισσότερο τυποποιημένο σύστημα.

Ο πιστωτής θα υποχρεούται να απαντά μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή πλήρους αιτήματος, ενώ η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε έξι μήνες.

Ο οφειλέτης θα έχει έναν μήνα στη διάθεσή του για να απαντήσει στην πρόταση. Η τυχόν απόρριψη θα πρέπει να αιτιολογείται εγγράφως.

Παράλληλα, θεσπίζεται ανώτατο όριο προκαταβολής 15% για την απευθείας διμερή ρύθμιση, ενώ το υπουργείο υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα είχαν παρατηρηθεί απαιτήσεις προκαταβολών 30%, 40% ή ακόμη και 50%.

Η σημασία της αλλαγής γίνεται εμφανής μέσα από ένα απλό παράδειγμα.

Για ληξιπρόθεσμη οφειλή 80.000 ευρώ, μια απαίτηση προκαταβολής 40% αντιστοιχεί σε 32.000 ευρώ. Με ανώτατο όριο 15%, η προκαταβολή περιορίζεται στις 12.000 ευρώ.

Η διαφορά των 20.000 ευρώ είναι σημαντική.

Ωστόσο, ακόμη και τα 12.000 ευρώ ενδέχεται να είναι απαγορευτικό ποσό για ένα νοικοκυριό που έχει ήδη εξαντλήσει την αποταμιευτική του δυνατότητα.

Επιπλέον, το πλαφόν στην προκαταβολή δεν εξασφαλίζει από μόνο του ότι οι επόμενες μηνιαίες δόσεις θα είναι βιώσιμες.

Η βιωσιμότητα πρέπει να αξιολογείται με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, τις βασικές δαπάνες διαβίωσης, την περιουσία και τη διάρκεια αποπληρωμής.

Πίνακας: Οι σημαντικότερες αλλαγές για τους οφειλέτες

Πεδίο Τι προβλέπει το προτεινόμενο πλαίσιο Απάντηση σε αίτημα ρύθμισης Εντός 3 μηνών Ολοκλήρωση διμερούς διαδικασίας Έως 6 μήνες Ανώτατη προκαταβολή 15% Παροχή πλήρων στοιχείων οφειλής Εντός 45 ημερών Μη έγκαιρη παροχή στοιχείων Αναστολή τοκοφορίας Πρόταση πριν από πλειστηριασμό 3 μήνες πριν Παραβίαση ενεργής ρύθμισης Ακυρότητα πράξης και ειδικές κυρώσεις Πρόστιμα για προβλεπόμενες παραβάσεις 50.000–500.000 ευρώ Σύμβαση ρύθμισης Δυνατότητα εκτελεστού τίτλου Σύνοψη των κυβερνητικά ανακοινωμένων προβλέψεων. Η εφαρμογή τους εξαρτάται από το τελικό ψηφισμένο κείμενο και τις ειδικές προϋποθέσεις κάθε διάταξης.

Πλειστηριασμοί: Τι αλλάζει για τον συνεπή δανειολήπτη

Ένα από τα πιο ουσιαστικά σημεία της νομοθετικής παρέμβασης είναι η προστασία όσων εξυπηρετούν κανονικά μια συμφωνημένη ρύθμιση.

Το προτεινόμενο πλαίσιο απαγορεύει, όσο τηρείται ενεργή ρύθμιση, την καταγγελία της, την έκδοση ή εκτέλεση διαταγής πληρωμής, την κατάσχεση και τη συνέχιση πλειστηριασμού για τις απαιτήσεις που προστατεύονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Εάν ο servicer παραβιάσει τις υποχρεώσεις του, προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηρές συνέπειες.

Η παράνομη πράξη χαρακτηρίζεται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης πιστώνεται με ποσό ίσο προς πέντε μηνιαίες δόσεις και η συμφωνία παρατείνεται κατά πέντε μήνες χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Παράλληλα, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 50.000 μέχρι 500.000 ευρώ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νομοσχεδίου.

Για παράδειγμα, εάν ένας οφειλέτης καταβάλλει εμπρόθεσμα 400 ευρώ μηνιαίως και ο διαχειριστής προχωρήσει σε απαγορευμένο μέτρο εκτέλεσης, το προβλεπόμενο ευεργέτημα των πέντε δόσεων αντιστοιχεί σε πίστωση 2.000 ευρώ.

Η ουσία βρίσκεται στην αλλαγή της φιλοσοφίας: η παραβίαση μιας ρύθμισης από τον πιστωτή δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ζήτημα που πρέπει να λύσει ο δανειολήπτης στα δικαστήρια, αλλά συνδέεται και με συγκεκριμένες οικονομικές κυρώσεις.

Παρά ταύτα, το πραγματικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία θα αναγνωρίζονται οι παραβάσεις και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες συνέπειες.

Η ακυρότητα μιας παράνομης ενέργειας έχει περιορισμένη πρακτική αξία εάν ο οφειλέτης χρειάζεται να εμπλακεί σε μακροχρόνια δικαστική διαδικασία προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια της κατοικίας του.

Κύρια κατοικία: Περισσότερες επιλογές, αλλά όχι χωρίς κόστος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προστασία της κύριας κατοικίας.

Το κυβερνητικό ενημερωτικό σημείωμα αναδεικνύει τη δυνατότητα διατήρησης της κατοικίας μέσω ρύθμισης που συνδέει το καταβλητέο ποσό με την αξία της, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με ρευστοποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτη.

Χρειάζεται, πάντως, να γίνει μια σημαντική χρονική διάκριση: ο σχετικός ενισχυμένος μηχανισμός προστασίας της κύριας κατοικίας είχε ήδη ανακοινωθεί ως λειτουργικός από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Δεν αποτελεί, επομένως, στο σύνολό του νέα δημιουργία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η βασική λογική του μηχανισμού είναι ότι ο οφειλέτης μπορεί να επιδιώξει τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, αποδεχόμενος υπό όρους τη ρευστοποίηση δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση του χρέους, ιδιαίτερα όταν το σύνολο των υποχρεώσεων είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με την αξία της κατοικίας.

Δεν είναι, ωστόσο, μια λύση χωρίς θυσίες.

Η ρευστοποίηση δευτερευόντων ακινήτων σημαίνει πραγματική απώλεια περιουσίας. Ακόμη και όταν επιτυγχάνεται διάσωση της κύριας κατοικίας, ο οφειλέτης ενδέχεται να απολέσει άλλα περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να προσφέρουν εισόδημα ή οικονομική ασφάλεια.

Για τους πλέον ευάλωτους οφειλέτες προβλέπεται η ειδική διαδικασία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ενώ το ενδιάμεσο πρόγραμμα παρέχει προστασία στους δικαιούχους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Εδώ απαιτείται μια ακόμη ουσιώδης διάκριση: η παραμονή ενός νοικοκυριού στην κατοικία του μέσω επαναμίσθωσης δεν ισοδυναμεί με διατήρηση της κυριότητας του ακινήτου.

Νέα ευκαιρία και για όσους απέτυχαν στον εξωδικαστικό

Το νομοσχέδιο επιχειρεί επίσης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των οφειλετών που έχουν ήδη εξαντλήσει προηγούμενες προσπάθειες ρύθμισης.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής στη νέα διαδικασία διμερούς ρύθμισης ακόμη και όταν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η μεταβατική διάταξη ανοίγει, επίσης, τη δυνατότητα επανεξέτασης για οφειλέτες των οποίων οι προηγούμενες προσπάθειες δεν απέδωσαν.

Πρόκειται για σημαντική δυνατότητα, αλλά δεν πρέπει να συγχέεται με αυτόματο δικαίωμα διαγραφής χρέους ή υποχρεωτικής αποδοχής οποιασδήποτε πρότασης από τον πιστωτή.

Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης είναι διαφορετικό πράγμα από την εγγύηση επιτυχούς ρύθμισης.

Επομένως, το ζητούμενο θα είναι πόσες από αυτές τις νέες προσπάθειες θα καταλήγουν σε πραγματικά βιώσιμες συμφωνίες και όχι απλώς σε προσωρινές διευθετήσεις που θα καταρρεύσουν ύστερα από μερικούς μήνες.

Η μεγάλη εικόνα: Ένα ιδιωτικό χρέος 421 δισ. ευρώ

Η συζήτηση για τους servicers δεν αφορά μια περιορισμένη κατηγορία προβληματικών δανείων.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ για το ιδιωτικό χρέος, το συνολικό ιδιωτικό χρέος προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, φορολογικές αρχές και φορείς κοινωνικής ασφάλισης είχε διαμορφωθεί σε 420,9 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, ποσό αντίστοιχο του 169% του ΑΕΠ.

Από αυτό, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 238,6 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 56,7% του συνολικού ιδιωτικού χρέους. Σχεδόν το 70% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορούσε το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Συνολικό ιδιωτικό χρέος: 420,9 δισ. ευρώ – Ληξιπρόθεσμες οφειλές: 238,6 δισ. ευρώ (56,7%).

Τα μεγέθη αυτά δεν αφορούν αποκλειστικά τις απαιτήσεις που διαχειρίζονται οι servicers. Αποτυπώνουν, όμως, την κλίμακα του ευρύτερου προβλήματος ιδιωτικού χρέους, μέσα στο οποίο εντάσσεται η νομοθετική παρέμβαση.

Η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών δεν συνεπάγεται αυτομάτως και εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών.

Ένα δάνειο που μεταφέρθηκε από μια τράπεζα σε ένα fund μπορεί να μην επιβαρύνει πλέον τους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί υποχρέωση για τον δανειολήπτη.

Αυτή η πραγματικότητα εξηγεί γιατί η αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους παραμένει σημαντικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.

Το πραγματικό τεστ για την κυβέρνηση και τους servicers

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών μπορεί τελικά να λειτουργήσει υπέρ του οφειλέτη.

Το επιχείρημα δεν στερείται οικονομικής βάσης.

Οι χρονοβόρες διαδικασίες μπορούν να προκαλέσουν πρόσθετα έξοδα, συσσώρευση τόκων και διατήρηση μιας κατάστασης αβεβαιότητας για πολλά χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, η επιτάχυνση δεν αποτελεί αυτοτελές κριτήριο δικαιοσύνης.

Μια γρήγορη διαδικασία που βασίζεται σε λανθασμένο υπολογισμό οφειλής ή σε μια μη βιώσιμη συμφωνία μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από μια περισσότερο χρονοβόρα διαδικασία με επαρκείς εγγυήσεις.

Οι νέες υποχρεώσεις διαφάνειας των servicers, η ετήσια δημοσιοποίηση στοιχείων για τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται και η υποβολή σχεδίων στρατηγικής στην Τράπεζα της Ελλάδος μπορούν να ενισχύσουν την εποπτεία της αγοράς.

Ωστόσο, χρειάζονται και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πόσες ρυθμίσεις θα επιτυγχάνονται; Πόσες θα παραμένουν ενεργές μετά από δύο ή τρία χρόνια; Πόσοι πλειστηριασμοί θα αποτρέπονται; Πόσες καταγγελίες οφειλετών θα κρίνονται βάσιμες; Και κυρίως, πόσες οικογένειες θα επανέρχονται σε κανονική οικονομική δραστηριότητα;

Αυτοί οι δείκτες μπορούν να αποτυπώσουν πολύ καλύτερα την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης από τον αριθμό των νομοθετικών διατάξεων.

Συμπέρασμα: Περισσότερα δικαιώματα στα χαρτιά, η εφαρμογή θα κρίνει το αποτέλεσμα

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που πράγματι μπορούν να βελτιώσουν τη θέση των οφειλετών.

Η δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό της οφειλής, οι δεσμευτικές προθεσμίες απάντησης, το ανώτατο όριο προκαταβολής και οι κυρώσεις για την παραβίαση ενεργών ρυθμίσεων αποτελούν σημαντικά βήματα προς μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία.

Δεν είναι, επομένως, ακριβές να παρουσιάζεται το σύνολο του νομοσχεδίου ως παρέμβαση αποκλειστικά υπέρ τραπεζών και servicers.

Θα ήταν όμως εξίσου προβληματικό να παρουσιαστεί η αλλαγή στο καθεστώς των εκτελεστών τίτλων ως μια αμιγώς τεχνική διαδικαστική απλοποίηση χωρίς συνέπειες για τη θέση του οφειλέτη.

Το άρθρο 23 αγγίζει έναν κρίσιμο πυρήνα της σχέσης πιστωτή και δανειολήπτη: τη δυνατότητα μετάβασης από μια ιδιωτική συμφωνία στην αναγκαστική εκτέλεση χωρίς προηγούμενη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Η διατήρηση του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σημαίνει ότι δεν εξαφανίζεται η δικαστική προστασία. Δεν αναιρεί, όμως, τις εύλογες ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της προστασίας, το κόστος προσφυγής και την ορθή πιστοποίηση των απαιτήσεων.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον νομοθέτη είναι να εξασφαλίσει ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών δεν θα οδηγήσει σε μεταφορά πρόσθετου βάρους και δικαστικού κόστους προς τον οικονομικά ασθενέστερο.

Γιατί τελικά η επιτυχία μιας πολιτικής διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους δεν κρίνεται από το πόσο γρήγορα μπορεί να εκτελεστεί μια απαίτηση.

Κρίνεται από το πόσα χρέη μπορούν πράγματι να ρυθμιστούν, πόσες συμφωνίες μπορούν να τηρηθούν και πόσοι οφειλέτες μπορούν να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα χωρίς να χάσουν αδικαιολόγητα την περιουσία τους.

Αυτό θα είναι το πραγματικό κριτήριο αξιολόγησης του νέου νόμου.