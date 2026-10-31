Bitcoin προς τον χειρότερο Οκτώβριο από το 2014: Η μάχη των 77.000 και ο κίνδυνος των corporate treasuries

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Το Bitcoin οδεύει προς τη χειρότερη επίδοση Οκτωβρίου των τελευταίων δώδεκα ετών, καθώς το σοκ από την παραβίαση της Binance συνδυάστηκε με πτώση των τεχνολογικών μετοχών, ισχυρές ρευστοποιήσεις και νέα ερωτήματα για το μοντέλο χρηματοδότησης των εταιρειών που συσσωρεύουν Bitcoin. Την ίδια ώρα, ορισμένοι τεχνικοί δείκτες δείχνουν εξάντληση των πωλητών, χωρίς όμως να έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αλλαγή τάσης.

Το πρωί του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν περίπου στα 77.400 δολάρια, με ημερήσια πτώση κοντά στο 1,3%. Το ενδοημερήσιο εύρος εκτεινόταν από 76.352 έως 78.607 δολάρια. Η τιμή έχει απομακρυνθεί από το χαμηλό της Παρασκευής, αλλά παραμένει σαφώς κάτω από τη ζώνη των 80.000 δολαρίων που λειτουργούσε ως βασική στήριξη πριν από το hack της Binance.

Απώλειες 7,7% και ο χειρότερος Οκτώβριος από το 2014

Με βάση την εικόνα κοντά στα 77.000 δολάρια, το Bitcoin βρισκόταν σε τροχιά μηνιαίων απωλειών περίπου 7,7%. Αν το ποσοστό διατηρηθεί έως το τέλος της ημέρας, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση Οκτωβρίου από το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass.

Η σύγκριση είναι σημαντική επειδή ο Οκτώβριος έχει αποκτήσει στην αγορά τη φήμη του παραδοσιακά θετικού μήνα. Η φετινή αρνητική επίδοση δείχνει ότι η εποχικότητα υποχώρησε μπροστά σε τέσσερις ισχυρότερους παράγοντες: τη μακροοικονομική πίεση, την αμφισβήτηση των αποτιμήσεων στην τεχνολογία, τη μόχλευση στην αγορά crypto και το σοκ εμπιστοσύνης από τη Binance.

Η παραβίαση του ανταλλακτηρίου εκτιμάται ότι αφορούσε περιουσιακά στοιχεία έως 6,3 δισ. δολάρια, ενώ περίπου 3 δισ. έχουν παγώσει. Το τελικό καθαρό ύψος της ζημιάς δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η Binance δήλωσε ότι θα καλύψει τις απώλειες με το SAFU και εταιρικούς πόρους και χαρακτήρισε την επίθεση «σύνθετη», σημειώνοντας ότι συνεχίζει να συγκεντρώνει στοιχεία. Πρόκειται για νέα εξέλιξη της χθεσινής κρίσης και όχι για επιβεβαίωση ότι όλο το αρχικό ποσό έχει χαθεί οριστικά.

Η τεχνολογία πρόσθεσε δεύτερο κύμα πίεσης

Το sell-off δεν περιορίστηκε στα κρυπτονομίσματα. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε περίπου 2,5% προς τις 25.500 μονάδες, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Αυγούστου, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις ασθενέστερες προβλέψεις μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η Intel σημείωσε πτώση που έφθασε περίπου το 26%-30%, μετά την πρόβλεψη για πωλήσεις τέταρτου τριμήνου 15-16 δισ. δολαρίων, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 17-18 δισ. δολάρια. Η Alphabet είχε προηγουμένως υποχωρήσει περίπου 13%, καθώς η αγορά επανεξέτασε το κατά πόσο οι υψηλές δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται αρκετά γρήγορα σε κέρδη.

Η JPMorgan εκτίμησε ότι οι ανανεωμένες ανησυχίες για τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης της AI μπορούν να συνεχίσουν την αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων εις βάρος της τεχνολογίας. Η QCP Capital μίλησε για περίοδο έντονης επανατιμολόγησης, στην οποία συναντώνται οι μακροοικονομικές συνθήκες, ο φόβος γύρω από την τεχνολογία και η κρίση στη Binance.

Ακόμη και ο χρυσός υποχώρησε έως τα 3.891 δολάρια ανά ουγγιά, στο χαμηλότερο επίπεδο περίπου ενός έτους σύμφωνα με το σχετικό στιγμιότυπο. Η παράλληλη πτώση Bitcoin, μετοχών και χρυσού δείχνει γενικευμένη μείωση κινδύνου και ανάγκη για ρευστότητα, όχι μετακίνηση κεφαλαίων από ένα περιουσιακό στοιχείο σε ένα άλλο.

Τα 1,56 δισ. δολάρια των liquidations και η πρώτη ένδειξη εκτόνωσης

Οι συνολικές ρευστοποιήσεις σε παράγωγα κρυπτονομισμάτων έφθασαν περίπου τα 1,56 δισ. δολάρια σε 24 ώρες, με τα 1,31 δισ. να αφορούν long θέσεις. Η εκκαθάριση της μόχλευσης επιτάχυνε την πτώση έως τα 76.320-76.400 δολάρια, αλλά ταυτόχρονα περιόρισε ένα μέρος της υπερβολικής ανοδικής τοποθέτησης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η αγορά έχει σχηματίσει οριστικό πυθμένα. Σημαίνει ότι σημαντικό μέρος των traders που ήταν υποχρεωμένοι να πουλήσουν έχει ήδη απομακρυνθεί. Η υποχώρηση του open interest και η έντονη αύξηση του όγκου δείχνουν ότι κεφάλαια βγήκαν από την αγορά παραγώγων αντί να μετακινηθούν απλώς από long σε short θέσεις.

RSI 34,7 και bullish divergence: Σήμα αντίδρασης, όχι ανατροπής

Ο δείκτης σχετικής ισχύος RSI υποχώρησε στο 34,7, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 30 Ιουνίου και κοντά στη ζώνη υπερπώλησης κάτω από το 30. Στο τετράωρο γράφημα εμφανίστηκε ανοδική απόκλιση: η τιμή κατέγραψε χαμηλότερο χαμηλό, ενώ ο RSI σχημάτισε υψηλότερο χαμηλό. Τέτοιες αποκλίσεις μπορούν να δείξουν ότι η ορμή των πωλητών εξασθενεί.

Παράλληλα, το Bitcoin έκλεισε κάτω από την κάτω ζώνη των Bollinger Bands, δηλαδή περισσότερο από δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω από τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών, ο οποίος βρίσκεται περίπου στα 81.324 δολάρια. Η κίνηση συχνά συνοδεύεται από επιστροφή προς τον μέσο όρο, αλλά οι Bollinger Bands δεν αποτελούν αυτόνομο σήμα αγοράς.

Το πρώτο επίπεδο που πρέπει να διατηρηθεί είναι η ζώνη των 76.300-77.000 δολαρίων. Η ανάκτηση των 78.600 δολαρίων θα έδινε μεγαλύτερο περιθώριο αντίδρασης, όμως η ουσιαστική τεχνική βελτίωση απαιτεί επιστροφή πάνω από τα 80.000 και στη συνέχεια προσέγγιση του κινητού μέσου όρου 20 ημερών στα 81.324 δολάρια.

Οι εταιρικές treasuries ελέγχουν 1,31 εκατ. Bitcoin

Η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη αφορά τις εισηγμένες εταιρείες που διατηρούν Bitcoin στα ταμεία τους. Περίπου 180 εταιρείες κατέχουν συνολικά 1,31 εκατ. BTC, δηλαδή περίπου το 6,25% της μέγιστης προσφοράς των 21 εκατ. νομισμάτων. Η Strategy κυριαρχεί με 848.517 BTC, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στα δύο τρίτα του εταιρικού συνόλου.

Η συγκέντρωση αυτή αποτελεί μακροπρόθεσμη πηγή ζήτησης, δημιουργεί όμως και νέο χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Η Bitfinex προειδοποίησε ότι η δυνατότητα νέων αγορών εξαρτάται από τη ζήτηση των επενδυτών για προνομιούχες μετοχές και από το κόστος των μερισμάτων που αυτές προσφέρουν.

Η Strategy εισάγει από την 1η Νοεμβρίου ημερήσιες ημερομηνίες καταγραφής μερίσματος για τη μετοχή STRC, επιδιώκοντας να περιορίσει τις διακυμάνσεις γύρω από τις πληρωμές. Η STRC έκλεισε στις 29 Οκτωβρίου στα 99,34 δολάρια, κοντά στην ονομαστική αξία των 100 δολαρίων. Η εταιρεία σχεδιάζει αντίστοιχη δομή για STRF, STRK και STRD από τον Ιανουάριο του 2027.

Η Strive χρησιμοποιεί επίσης προνομιούχες μετοχές με υψηλές αποδόσεις: η SATA έχει μεταβλητό μέρισμα 13% και η SATS σταθερό 15%. Τον Οκτώβριο άντλησε περίπου 630 εκατ. δολάρια μέσω έκδοσης SATS με τιμή 90 δολάρια ανά μετοχή και αγόρασε 6.182 BTC με μέση τιμή 82.732 δολάρια, ανεβάζοντας τις συνολικές συμμετοχές της στα 43.000 BTC.

Πότε το μοντέλο των προνομιούχων μετοχών γίνεται κίνδυνος

Η προειδοποίηση της Bitfinex αφορά ένα σενάριο και όχι διαπιστωμένη ανάγκη πώλησης. Αν οι προνομιούχες μετοχές αρχίσουν να διαπραγματεύονται με μεγάλη έκπτωση, οι εταιρείες θα δυσκολεύονται να αντλήσουν νέο κεφάλαιο χωρίς να αυξήσουν περαιτέρω τις μερισματικές αποδόσεις. Αυτό θα ανεβάσει το κόστος χρηματοδότησης και θα μειώσει την ικανότητα αγοράς νέων Bitcoin.

Σε ακραίο σενάριο παρατεταμένης πτώσης, η υποχρέωση πληρωμής μερισμάτων θα μπορούσε να πιέσει ορισμένες εταιρείες να χρησιμοποιήσουν ρευστό ή να πουλήσουν μέρος των Bitcoin. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι αυτό συμβαίνει σήμερα. Η Strive, για παράδειγμα, διέθετε 504,4 εκατ. δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα στις 23 Οκτωβρίου και έχει δεσμεύσει κεφάλαια για τις πρώτες πληρωμές της SATS.

Το κρίσιμο μέγεθος πλέον δεν είναι μόνο πόσα Bitcoin κατέχει κάθε εταιρεία, αλλά και με ποιο κόστος χρηματοδοτείται, πόσο απέχει η τιμή αγοράς των νομισμάτων από την τρέχουσα τιμή και αν οι προνομιούχες μετοχές παραμένουν ελκυστικές για επενδυτές εισοδήματος.

Η Lyn Alden βλέπει 1-2 εκατ. δολάρια το 2036

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η επενδυτική στρατηγός Lyn Alden τοποθέτησε το βασικό σενάριο για το Bitcoin στο 1 εκατ. δολάρια έως το 2036 και το αισιόδοξο στα 2 εκατ. δολάρια. Ανέφερε επίσης ότι τα 500.000 δολάρια θα μπορούσαν να αποτελέσουν λογικό αποτέλεσμα, ενώ χαρακτήρισε μη ρεαλιστικές πολύ υψηλότερες προβλέψεις, όπως τα 10 εκατ. δολάρια.

Η πρόβλεψή της βασίζεται στην εκτίμηση ότι τα επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ και η σταδιακή αύξηση της προσφοράς χρήματος θα συνεχίσουν να στηρίζουν σπάνια περιουσιακά στοιχεία. Η Alden δεν προβλέπει άμεση, μαζική εκτύπωση χρήματος, αλλά μια αργή και πολυετή νομισματική επέκταση. Διευκρίνισε επίσης ότι η σύγκριση ανάμεσα σε απόδοση ομολόγων και αύξηση της προσφοράς χρήματος δεν αποτελεί άμεσο μέτρο πληθωρισμού ή πραγματικής απόδοσης.

Πρόκειται για μακροπρόθεσμο σενάριο, όχι για πρόβλεψη της επόμενης κίνησης. Η ίδια θεωρεί τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης πιθανότερη βραχυπρόθεσμη πηγή κυβερνοκινδύνου από την κβαντική υπολογιστική, αλλά εκτιμά ως χαμηλή την πιθανότητα σοβαρής παραβίασης της βασικής κρυπτογραφίας του Bitcoin.

Η αγορά ανάμεσα σε τεχνική αντίδραση και χρηματοδοτική πίεση

Η τεχνική εικόνα επιτρέπει μια βραχυπρόθεσμη αντίδραση, αλλά το βάρος της απόδειξης παραμένει στους αγοραστές. Το RSI και οι Bollinger Bands δείχνουν εξάντληση, ενώ η αδυναμία επιστροφής πάνω από τα 80.000 δολάρια διατηρεί την καθοδική δομή.

Ταυτόχρονα, η συσσώρευση 1,31 εκατ. BTC από εισηγμένες εταιρείες λειτουργεί ως ισχυρό μακροπρόθεσμο υπόβαθρο ζήτησης, αλλά το κόστος των προνομιούχων μετοχών αποκαλύπτει ότι οι αγορές Bitcoin δεν χρηματοδοτούνται δωρεάν. Η επόμενη φάση θα κριθεί τόσο από την τιμή του ίδιου του νομίσματος όσο και από την αντοχή των εταιρικών ισολογισμών που έχουν στηρίξει τη ζήτηση.