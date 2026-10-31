Fitch: Η Γαλλία στο κατώφλι νέας υποβάθμισης – Έκτακτη προειδοποίηση, χρέος 124% και επιτόκια κοντά στο 5%

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν επικίνδυνο συνδυασμό δημοσιονομικής αποσταθεροποίησης, οικονομικής στασιμότητας και πολιτικής παράλυσης. Η Fitch Ratings προχώρησε σε έκτακτη αναθεώρηση των προοπτικών της γαλλικής οικονομίας σε αρνητικές, διατηρώντας τη βαθμολογία A+, αλλά αμφισβητώντας ανοικτά την ικανότητα του Παρισιού να ανακόψει την αύξηση του δημόσιου χρέους.

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Η απόφαση της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο εξαιτίας του περιεχομένου της αλλά και λόγω του χρόνου ανακοίνωσής της. Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης δεν περίμενε την επόμενη προγραμματισμένη εξέταση της γαλλικής οικονομίας. Έκρινε ότι οι εξελίξεις μετά την τελευταία αξιολόγηση, στις 28 Αυγούστου, δικαιολογούσαν παρέκκλιση από το καθιερωμένο ημερολόγιο.

Το συμπέρασμα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για το Παρίσι: η ανάπτυξη αποδεικνύεται ασθενέστερη, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι δημοσιονομικοί στόχοι απομακρύνονται και η πολιτική κατάσταση δυσχεραίνει την εφαρμογή αξιόπιστων μέτρων προσαρμογής.

Η Fitch προβλέπει πλέον ότι το δημόσιο χρέος θα προσεγγίσει το 124% του ΑΕΠ το 2028, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 122,7%. Παράλληλα, εκτιμά ότι το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 5,5% του ΑΕΠ το 2027, μισή ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από τον κυβερνητικό στόχο.

Το ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο το μέγεθος του γαλλικού χρέους. Είναι ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτό χρηματοδοτείται επιδεινώνονται ταυτόχρονα με τη δυνατότητα της οικονομίας να το εξυπηρετεί.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

A+ με αρνητικές προοπτικές: Η Fitch δεν μείωσε ακόμη τη βαθμολογία, αλλά αύξησε την πιθανότητα μελλοντικής υποβάθμισης.

Η Fitch δεν μείωσε ακόμη τη βαθμολογία, αλλά αύξησε την πιθανότητα μελλοντικής υποβάθμισης. Χρέος 124% του ΑΕΠ: Η πρόβλεψη για το 2028 επιδεινώθηκε κατά 1,3 ποσοστιαία μονάδα από τον Αύγουστο.

Η πρόβλεψη για το 2028 επιδεινώθηκε κατά 1,3 ποσοστιαία μονάδα από τον Αύγουστο. Ανάπτυξη μόλις 0,5% το 2026: Η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% στο τρίτο τρίμηνο.

Η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% στο τρίτο τρίμηνο. Επιτόκια κοντά στο 5%: Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς έχει αυξηθεί θεαματικά, ενισχύοντας το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς έχει αυξηθεί θεαματικά, ενισχύοντας το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Νέα αξιολόγηση έως τον Φεβρουάριο 2027: Το Παρίσι εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την πιστοληπτική του αξιοπιστία.

Η Fitch αμφισβητεί πλέον τη σταθεροποίηση του γαλλικού χρέους

Η σημαντικότερη μεταβολή στην αξιολόγηση δεν αφορά αποκλειστικά τη νέα αριθμητική εκτίμηση του χρέους, αλλά την αυξανόμενη δυσπιστία του οίκου απέναντι στην προοπτική σταθεροποίησής του.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας διαμορφώθηκε στο 115,7% του ΑΕΠ το 2025 και, σύμφωνα με το νέο βασικό σενάριο, θα πλησιάσει το 124% το 2028.

Η αύξηση κατά περίπου 8,3 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε τρία χρόνια υποδηλώνει ότι η Γαλλία εξακολουθεί να παράγει σημαντικά δημοσιονομικά ελλείμματα, χωρίς η ονομαστική μεγέθυνση της οικονομίας να επαρκεί για την αντιστάθμιση της επιβάρυνσης.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αναθεώρηση της προσαρμογής που απαιτείται για να σταθεροποιηθεί το χρέος. Η Fitch ανεβάζει τη σωρευτική δημοσιονομική προσαρμογή που θεωρεί αναγκαία στο 3,5% του ΑΕΠ, από 3% μόλις δύο μήνες νωρίτερα.

Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταβολή. Η γαλλική κυβέρνηση χρειάζεται πλέον μεγαλύτερη δημοσιονομική προσπάθεια, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική δραστηριότητα εξασθενεί και οι κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι σε περικοπές και φορολογικές παρεμβάσεις εντείνονται.

Πίνακας 1. Πώς άλλαξαν οι προβλέψεις της Fitch

Δείκτης Αύγουστος 2026 Νεότερη εκτίμηση Μεταβολή Δημόσιο χρέος 2028 / ΑΕΠ 122,7% ~124,0% +1,3 μ. Ανάπτυξη 2026 0,8% 0,5% -0,3 μ. Ανάπτυξη 2027 1,1% 0,9% -0,2 μ. Έλλειμμα 2027 / ΑΕΠ 5,5% 5,5% Αμετάβλητο Απαιτούμενη σωρευτική δημοσιονομική προσαρμογή / ΑΕΠ ~3,0% ~3,5% +0,5 μ. - Fitch Ratings, αξιολογήσεις Αυγούστου και Οκτωβρίου 2026 και αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις Σεπτεμβρίου. Οι μεταβολές υπολογίζονται σε ποσοστιαίες μονάδες.

Η Fitch επισημαίνει ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Γαλλίας είναι περίπου διπλάσιος από τη διάμεση τιμή των κρατών της ίδιας ευρείας πιστοληπτικής κατηγορίας Α.

Πρόκειται για μια διαρθρωτική αδυναμία που περιορίζει τη δυνατότητα της χώρας να απορροφήσει νέους οικονομικούς κραδασμούς.

Το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στο κόστος δανεισμού

Η κρίση του γαλλικού χρέους αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά όταν εξεταστεί η εξέλιξη των κρατικών αποδόσεων.

Κατά την προηγούμενη αξιολόγηση της Fitch τον Αύγουστο, η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου βρισκόταν περίπου στο 4,1%.

Στα τέλη Οκτωβρίου είχε φθάσει κοντά στο 4,9%, ενώ κατά τη διάρκεια του μήνα ξεπέρασε και το 5,1%, καταγράφοντας υψηλά που είχαν να εμφανιστούν από το 2002.

Το γαλλικό δεκαετές ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής περίπου στο 4,97%, έναντι 3,34% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου.

Η διαφορά αποδόσεων, το γνωστό spread, διαμορφώθηκε έτσι κοντά στις 163 μονάδες βάσης, έχοντας κινηθεί ακόμη υψηλότερα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων.

Η εξέλιξη αποτυπώνει τη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς επενδυτές αξιολογούν τον γαλλικό κρατικό κίνδυνο.

Η Γαλλία εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη, πλούσια και συστημικά σημαντική οικονομία. Ωστόσο, οι αγορές δεν αντιμετωπίζουν πλέον τα ομόλογά της ως τίτλους με περιθώριο κινδύνου που πλησιάζει εκείνο της Γερμανίας.

Για τη Fitch, η μεγαλύτερη αύξηση των γαλλικών αποδόσεων σε σχέση με πολλές άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες αποτελεί ένδειξη αυξημένης ευαισθησίας των επενδυτών απέναντι στην επιδείνωση της εμπιστοσύνης.

Από το 2,5% στο 3,3% του ΑΕΠ οι τόκοι

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού δεν επηρεάζει άμεσα και ομοιόμορφα ολόκληρο το υφιστάμενο χρέος, καθώς σημαντικό μέρος του έχει εκδοθεί με σταθερά επιτόκια και συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.

Επηρεάζει όμως τις νέες εκδόσεις και την αναχρηματοδότηση των τίτλων που λήγουν, μεταφέροντας σταδιακά τις υψηλότερες αποδόσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η Fitch προβλέπει ότι οι πληρωμές τόκων της Γαλλίας θα αυξηθούν από 2,5% του ΑΕΠ το 2025 σε 3,3% το 2028.

Η επιβάρυνση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφαιρεί δημοσιονομικούς πόρους που διαφορετικά θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις, δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση φόρων.

Πίνακας 2. Η επιβάρυνση από τους τόκους

Δείκτης 2025 2028 (πρόβλεψη) Τόκοι Γαλλίας / ΑΕΠ 2,5% 3,3% Διάμεσος συγκρίσιμων κρατών / ΑΕΠ 1,3% 1,5% Αναλογία Γαλλίας προς διάμεσο 1,9 φορές 2,2 φορές - Fitch Ratings.

Η σχέση αυτή περιγράφει έναν κλασικό μηχανισμό δημοσιονομικής επιδείνωσης: τα μεγάλα ελλείμματα αυξάνουν τις δανειακές ανάγκες, η αμφισβήτηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας ανεβάζει τις αποδόσεις και οι αυξανόμενοι τόκοι δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς.

Δεν πρόκειται αυτομάτως για μη βιώσιμο χρέος. Πρόκειται, όμως, για δυναμική που γίνεται δυσκολότερο να αντιστραφεί όσο καθυστερεί η δημοσιονομική προσαρμογή.

Η οικονομία συρρικνώνεται και ο πληθωρισμός επιταχύνεται

Η προειδοποίηση της Fitch συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση ιδιαίτερα απογοητευτικών οικονομικών στοιχείων.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1% στο τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι προσδοκιών της αγοράς για μικρή αύξηση.

Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική τριμηνιαία περίοδο χωρίς θετικό ρυθμό μεγέθυνσης, μετά τη μείωση 0,2% του πρώτου τριμήνου και τη στασιμότητα του δεύτερου.

Πίνακας 3. Η γαλλική οικονομία το 2026

Οικονομικός δείκτης Μεταβολή ΑΕΠ α΄ τριμήνου -0,2% ΑΕΠ β΄ τριμήνου 0,0% ΑΕΠ γ΄ τριμήνου -0,1% Επενδύσεις γ΄ τριμήνου -0,6% Εξαγωγές γ΄ τριμήνου -1,7% Ιδιωτική κατανάλωση γ΄ τριμήνου +0,4% Πληθωρισμός Οκτωβρίου, ετήσιος 3,4% Εναρμονισμένος πληθωρισμός Οκτωβρίου 3,8% - INSEE. Τα στοιχεία του πληθωρισμού Οκτωβρίου είναι προκαταρκτικά. Οι μεταβολές ΑΕΠ και συνιστωσών αφορούν το προηγούμενο τρίμηνο.

Η επιδείνωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σύνθεσή της.

Οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 1,7%, οι συνολικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 0,6% και το εξωτερικό εμπόριο αφαίρεσε 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από την τριμηνιαία ανάπτυξη.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών ενισχύθηκε κατά 0,4%, χωρίς όμως να αντισταθμίσει πλήρως τις υπόλοιπες αρνητικές εξελίξεις.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,4% τον Οκτώβριο από 3,1% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης ανήλθε στο 3,8%.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 24,1% σε ετήσια βάση, ενισχύοντας τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και στο κόστος παραγωγής.

Η Γαλλία βρίσκεται, συνεπώς, αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη μακροοικονομική συνύπαρξη: εξαιρετικά ασθενή πραγματική ανάπτυξη και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Η κατάσταση περιορίζει τα περιθώρια εύκολης οικονομικής ανάκαμψης και καθιστά δυσκολότερη τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Προϋπολογισμός 2027: Η Fitch δεν πιστεύει τον στόχο του 5%

Η δημοσιονομική πολιτική αποτελεί το κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της γαλλικής κυβέρνησης και των διεθνών οίκων αξιολόγησης.

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί επιδιώκει να μειώσει το έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από εκτιμώμενο 5,4% το 2026.

Το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης και δημοσιονομικής προσαρμογής περίπου 43 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 1,4% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η Fitch εκτιμά ότι το τελικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 5,5%, λόγω ασθενέστερης οικονομικής ανάπτυξης και πιθανών παραχωρήσεων που θα απαιτηθούν κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Πίνακας 4. Το δημοσιονομικό χάσμα του 2027

Σενάριο Έλλειμμα / ΑΕΠ Κυβερνητική εκτίμηση χωρίς νέα μέτρα 6,4% Στόχος σχεδίου προϋπολογισμού 5,0% Πρόβλεψη Fitch 5,5% Απόκλιση Fitch από κυβερνητικό στόχο +0,5 μ. - Γαλλική κυβέρνηση και Fitch Ratings.

Η Fitch δεν αποκλείει ότι ο προϋπολογισμός τελικά θα εγκριθεί, ακόμη και με αξιοποίηση συνταγματικών μηχανισμών που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να υπερβεί την απουσία σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Ωστόσο, η ψήφιση ενός προϋπολογισμού και η πραγματική επίτευξη των στόχων του είναι δύο διαφορετικά ζητήματα.

Η διαφορά αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της νέας αξιολόγησης.

Το Παρίσι μπορεί να επιτύχει έναν βραχυπρόθεσμο κοινοβουλευτικό συμβιβασμό, χωρίς αυτός να εξασφαλίζει τη διατηρήσιμη δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους.

Πολιτική παράλυση: Ο κίνδυνος μετά τις εκλογές του 2027

Η Fitch αποδίδει ιδιαίτερο βάρος στην πολιτική αβεβαιότητα, καθώς η Γαλλία πλησιάζει στις προεδρικές εκλογές του 2027 και ενδεχομένως σε νέες βουλευτικές εκλογές.

Η διαρκής κατακερματισμένη σύνθεση του πολιτικού συστήματος καθιστά δύσκολη τη δημιουργία ευρείας συναίνεσης γύρω από τη μείωση των δημοσίων δαπανών.

Ταυτόχρονα, οι κοινωνικές κινητοποιήσεις για το κόστος ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες και την εκπαίδευση περιορίζουν την πολιτική δυνατότητα εφαρμογής αυστηρότερων μέτρων.

Ο οίκος εκφράζει αμφιβολίες για τη δυνατότητα επίτευξης ουσιαστικής και διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής μετά τις εκλογές.

Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Οι αγορές δεν ενδιαφέρονται μόνο για το εάν η σημερινή κυβέρνηση θα πετύχει προσωρινά κάποιον στόχο. Αξιολογούν επίσης εάν οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν μπορούν να διατηρηθούν και μετά την πιθανή αλλαγή κυβέρνησης.

Η δημοσιονομική αξιοπιστία απαιτεί συνέχεια. Και αυτή είναι ακριβώς η παράμετρος που η Fitch θεωρεί ολοένα πιο αβέβαιη.

Γιατί η Γαλλία εξακολουθεί να αξιολογείται με A+

Παρά την αρνητική αναθεώρηση, ο οίκος δεν προχώρησε σε υποβάθμιση της ίδιας της πιστοληπτικής βαθμολογίας.

Η Γαλλία εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα.

Το μέγεθος της οικονομίας της, το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, η παραγωγική διαφοροποίηση, οι ισχυροί θεσμοί και η συμμετοχή στην ευρωζώνη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στήριξης.

Επιπλέον, ο τραπεζικός της τομέας παραμένει ανθεκτικός, με κεφαλαιακά αποθέματα που περιορίζουν τους άμεσους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η Fitch αναγνωρίζει ότι οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων είχαν μέχρι στιγμής περιορισμένη επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.

Ωστόσο, η εξασθένηση της ανάπτυξης και η αύξηση των πιέσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επιβαρύνουν την ποιότητα των τραπεζικών χαρτοφυλακίων.

Τα θεμελιώδη πλεονεκτήματα της γαλλικής οικονομίας, συνεπώς, εξακολουθούν να λειτουργούν ως ανάχωμα. Δεν αρκούν όμως πλέον για να εξασφαλίσουν σταθερές πιστοληπτικές προοπτικές.

Moody’s, S&P και Fitch: Η Γαλλία υπό διαρκή επιτήρηση

Η έκτακτη κίνηση της Fitch έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Moody’s να διατηρήσει τη Γαλλία στη βαθμίδα Aa3, με αρνητικές προοπτικές.

Η Moody’s επέλεξε να μη μειώσει περαιτέρω τη βαθμολογία, στηριζόμενη μεταξύ άλλων στην προσδοκία έγκρισης του προϋπολογισμού και σταδιακής αποκλιμάκωσης των χρηματοδοτικών και κοινωνικών πιέσεων.

Η Fitch εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτική απέναντι στη δυνατότητα της χώρας να ανακόψει την άνοδο του χρέους.

Η Standard & Poor’s διατηρεί επίσης τη βαθμολογία A+, με σταθερές προοπτικές, και έχει προγραμματισμένη αξιολόγηση στις 27 Νοεμβρίου.

Η εξέλιξη καθιστά τις επόμενες εβδομάδες κρίσιμες για την αγορά των γαλλικών κρατικών τίτλων.

Μια νέα αρνητική αξιολόγηση από διαφορετικό οίκο δεν συνεπάγεται αυτομάτως χρηματοδοτική κρίση. Θα ενίσχυε, όμως, την εικόνα μιας οικονομίας που δυσκολεύεται να πείσει τις αγορές ότι διαθέτει αξιόπιστη δημοσιονομική στρατηγική.

Οι επιπτώσεις για την ευρωζώνη και την Ελλάδα

Η Γαλλία δεν αποτελεί μια περιφερειακή οικονομία της ευρωζώνης.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κοινού νομίσματος, με εξαιρετικά σημαντική αγορά κρατικών ομολόγων, μεγάλες συστημικές τράπεζες και ισχυρή παρουσία σε ευρωπαϊκές επιχειρηματικές και χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες.

Η παρατεταμένη αύξηση του κόστους δανεισμού της επηρεάζει την ευρύτερη αποτίμηση κινδύνου στην αγορά ομολόγων.

Εάν οι επενδυτές αρχίσουν να απαιτούν μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου για το γαλλικό δημόσιο, είναι πιθανό να επανεξετάσουν τις αποδόσεις και άλλων κρατικών εκδόσεων, ιδιαίτερα χωρών με υψηλό χρέος ή σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες.

Για την Ελλάδα, ο βασικός κίνδυνος δεν προκύπτει από μια άμεση επιδείνωση των εγχώριων δημοσιονομικών μεγεθών, αλλά από το ενδεχόμενο γενικευμένης ανατιμολόγησης του ευρωπαϊκού κρατικού κινδύνου.

Η ελληνική αγορά μπορεί να επηρεαστεί από τη μεταβλητότητα των γαλλικών τίτλων, ακόμη και εάν οι εγχώριοι δείκτες χρέους και ελλείμματος εξελίσσονται ευνοϊκότερα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Γαλλία βρίσκεται στην ίδια θέση με την Ελλάδα κατά την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας.

Η σημερινή αρχιτεκτονική της ευρωζώνης διαθέτει περισσότερα εργαλεία αντιμετώπισης χρηματοπιστωτικών εντάσεων, ενώ η γαλλική οικονομία έχει διαφορετικά θεμελιώδη χαρακτηριστικά.

Η ουσία, ωστόσο, παραμένει: όταν μια οικονομία του μεγέθους της Γαλλίας αμφισβητείται από τους επενδυτές, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα εθνικά της σύνορα.

Τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα υποβάθμιση

Η Fitch έχει προσδιορίσει δύο βασικές κατηγορίες κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω αρνητική πιστοληπτική ενέργεια.

Η πρώτη είναι η αδυναμία ουσιαστικής βελτίωσης της πορείας του χρέους σε σχέση με τις σημερινές προβλέψεις. Εάν το χρέος εξακολουθεί να αυξάνεται χωρίς αξιόπιστη προοπτική σταθεροποίησης, η αρνητική βαθμολογική πίεση θα ενισχυθεί.

Η δεύτερη είναι μια περαιτέρω επιδείνωση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης.

Αντίθετα, μια ταχύτερη και αξιόπιστη δημοσιονομική προσαρμογή θα μπορούσε να επιτρέψει την επαναφορά των προοπτικών σε σταθερές.

Ο οίκος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να επανεξετάσει την αξιολόγηση της Γαλλίας το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου 2027.

Αυτό προσδιορίζει ένα σαφές χρονικό ορόσημο για την κυβέρνηση, τις αγορές και τους διαχειριστές ευρωπαϊκών ομολόγων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα: Η Γαλλία κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο της δυναμικής του χρέους

Η απόφαση της Fitch αποτυπώνει μια βαθύτερη μεταβολή στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική πραγματικότητα.

Για πολλά χρόνια, η Γαλλία μπορούσε να διατηρεί μεγάλα ελλείμματα και υψηλό χρέος χωρίς να αντιμετωπίζει δυσανάλογο κόστος χρηματοδότησης.

Αυτή η συνθήκη έχει μεταβληθεί.

Η απόδοση του δεκαετούς κοντά στο 5%, η ανάπτυξη που τείνει προς τη στασιμότητα και οι αυξανόμενες πληρωμές τόκων δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο η καθυστέρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης γίνεται ολοένα ακριβότερη.

Ταυτόχρονα, η πολιτική αδυναμία συγκρότησης σταθερών πλειοψηφιών καθιστά δυσκολότερη την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων.

Η Γαλλία δεν έχει χάσει την πρόσβαση στις αγορές, ούτε έχει εισέλθει σε κατάσταση αδυναμίας εξυπηρέτησης του χρέους. Η ισχυρή παραγωγική βάση, οι θεσμοί και η συμμετοχή στην ευρωζώνη παραμένουν ουσιαστικοί παράγοντες προστασίας.

Όμως η προειδοποίηση είναι σαφής.

Μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί επ’ αόριστον να συνδυάζει υψηλά πρωτογενή δημοσιονομικά βάρη, αδύναμη ανάπτυξη, αυξανόμενα επιτόκια και πολιτική αδυναμία προσαρμογής χωρίς συνέπειες στην πιστοληπτική της αξιοπιστία.

Η έκτακτη κίνηση της Fitch δεν αποτελεί την τελική πράξη της γαλλικής κρίσης χρέους. Αποτελεί, ωστόσο, μια σοβαρή προειδοποίηση ότι η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από το πόσο γρήγορα θα περιοριστεί το έλλειμμα στο εάν η Γαλλία μπορεί πλέον να σταθεροποιήσει την πορεία του χρέους της.

Και αυτή η διαφορά είναι καθοριστική για ολόκληρη την ευρωζώνη.