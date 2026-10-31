Μόνος σημαίνει ακριβότερα: Η νέα οικονομία των 76 εκατομμυρίων μονοπρόσωπων νοικοκυριών

Η Ευρώπη αλλάζει σιωπηλά πίσω από τις πόρτες των σπιτιών της. Όλο και περισσότερα νοικοκυριά αποτελούνται από έναν άνθρωπο, με συνέπειες που φτάνουν από τις τιμές των ενοικίων και τους λογαριασμούς ρεύματος έως τη βιομηχανία τροφίμων, τις τράπεζες και τις δημόσιες υπηρεσίες. Η μοναχική κατοίκηση δεν είναι μόνο δημογραφικό φαινόμενο. Είναι μια οικονομία με διαφορετικά κόστη, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και μια μεγάλη πρόκληση κοινωνικής προστασίας.

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Δύο άνθρωποι με το ίδιο καθαρό μηνιαίο εισόδημα μπορούν να ζουν δύο εντελώς διαφορετικές οικονομικές ζωές. Ο ένας μοιράζεται το ενοίκιο, τη θέρμανση, το διαδίκτυο και πολλές από τις καθημερινές αγορές με άλλον ενήλικα. Ο δεύτερος πληρώνει μόνος του κάθε πάγια υποχρέωση. Η διαφορά δεν αποτυπώνεται πάντα στον μισθό. Φαίνεται στο ποσό που απομένει την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

Η νέα μεγάλη αγορά της Ευρώπης δεν είναι μόνο τα οικογενειακά νοικοκυριά με παιδιά. Είναι και εκείνοι που ζουν μόνοι: νέοι που αναζητούν ανεξαρτησία, εργαζόμενοι που μετακινούνται, διαζευγμένοι, άνθρωποι που επέλεξαν να μην συγκατοικούν, αλλά και ηλικιωμένοι που συνεχίζουν τη ζωή τους μετά την απώλεια συντρόφου. Κάτω από την κοινή στατιστική ταμπέλα κρύβονται πολύ διαφορετικές ανάγκες.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα νοικοκυριά με έναν ενήλικα χωρίς παιδιά στην ΕΕ αυξήθηκαν από 63,9 εκατομμύρια το 2016 σε 76,1 εκατομμύρια το 2025, άνοδος 19,2%.

Σε ξεχωριστή σειρά της Eurostat για τη σύνθεση των νοικοκυριών, το 35,7% στην ΕΕ και το 32,4% στην Ελλάδα το 2025 αφορούσε έναν ενήλικα χωρίς εξαρτώμενα παιδιά.

Η μονοπρόσωπη κατοίκηση καταργεί πολλές οικονομίες κλίμακας: πάγιες χρεώσεις, στέγη και συντήρηση δεν μοιράζονται.

Η τάση δημιουργεί επιχειρηματική ζήτηση, αλλά και κινδύνους οικονομικής ευαλωτότητας σε περίπτωση ανεργίας, ασθένειας ή απώλειας εισοδήματος.

76,1 εκατομμύρια: η Ευρώπη των μικρότερων νοικοκυριών

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι στα 203,1 εκατομμύρια νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονταν 76,1 εκατομμύρια νοικοκυριά με έναν ενήλικα χωρίς παιδιά. Το 2016 ήταν 63,9 εκατομμύρια. Πρόκειται για αύξηση 12,2 εκατομμυρίων νοικοκυριών μέσα σε εννέα χρόνια, όταν ο συνολικός αριθμός νοικοκυριών αυξήθηκε μόλις κατά 6%.

Η αλλαγή είναι πολύ ταχύτερη από την αντίστοιχη μεταβολή στα νοικοκυριά ζευγαριών χωρίς παιδιά, που αυξήθηκαν κατά 3,3%. Αντίθετα, ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρι και παιδιά περιορίστηκε κατά 6,3% στην ίδια περίοδο. Ένας ολόκληρος μηχανισμός κατανάλωσης, κατοικίας και κοινωνικής οργάνωσης μετασχηματίζεται.

Δεν πρέπει να συγχέονται όλες οι στατιστικές σειρές: η μέτρηση των 76,1 εκατομμυρίων προκύπτει από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ, ενώ τα συγκριτικά ποσοστά ανά χώρα που ακολουθούν βασίζονται στην έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης, με ιδιαίτερους ορισμούς για τα εξαρτώμενα παιδιά. Οι σειρές περιγράφουν συγγενή φαινόμενα, αλλά δεν αποτελούν ταυτόσημο παρονομαστή.

Από τη Λιθουανία έως την Ελλάδα: διαφορετικές εκδοχές του ίδιου φαινομένου

Στην έκδοση «Key figures on European living conditions 2026», η Eurostat καταγράφει για το έτος 2025 μερίδιο 35,7% μονοενήλικων νοικοκυριών χωρίς εξαρτώμενα παιδιά στο σύνολο της ΕΕ. Η Λιθουανία βρίσκεται στο 55,7%, η Φινλανδία στο 48%, η Δανία στο 47,3% και η Γερμανία στο 42%. Η Ελλάδα εμφανίζεται στο 32,4%, χαμηλότερα από τον κοινοτικό μέσο όρο αλλά κάθε άλλο παρά αμελητέα.

Χώρα Νοικοκυριά με έναν ενήλικα χωρίς εξαρτώμενα παιδιά Λιθουανία 55,7% Φινλανδία 48,0% Δανία 47,3% Γερμανία 42,0% Ευρωπαϊκή Ένωση 35,7% Ελλάδα 32,4% Ιρλανδία 22,0% Σλοβακία 9,2%

- Eurostat, Key figures on European living conditions, έκδοση 2026, δεδομένα 2025, δείκτης ilc_lvph02. Τα ποσοστά αφορούν νοικοκυριά, όχι ποσοστά του πληθυσμού.

Οι διαφορές δεν εξηγούνται απλώς από το πόσο «κοινωνικοί» είναι οι λαοί. Παίζουν ρόλο η ηλικιακή σύνθεση, η οικονομική ανεξαρτησία, η διαθεσιμότητα μικρών κατοικιών, η αγορά εργασίας, οι οικογενειακές δομές και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Ούτε ένα υψηλό ούτε ένα χαμηλό ποσοστό αποτελεί από μόνο του ένδειξη ευημερίας.

Ο λογαριασμός του ενός: γιατί δύο άνθρωποι ζουν συχνά φθηνότερα

Η καρδιά της οικονομικής διαφοράς βρίσκεται στις πάγιες δαπάνες. Ένα σπίτι πρέπει να έχει θέρμανση, σύνδεση στο διαδίκτυο, βασικές ηλεκτρικές συσκευές, ασφάλιση ή συντήρηση ανεξάρτητα από το αν εκεί κατοικούν ένας ή δύο ενήλικοι. Ο συνολικός λογαριασμός ενός μεγαλύτερου νοικοκυριού είναι συνήθως υψηλότερος, αλλά η δαπάνη ανά μέλος μπορεί να είναι χαμηλότερη.

Ας εξετάσουμε ένα απλό ενδεικτικό και όχι στατιστικό παράδειγμα. Υποθέτουμε έναν εργαζόμενο που πληρώνει 600 ευρώ για μικρή κατοικία και δύο εργαζομένους που μοιράζονται μεγαλύτερη κατοικία με ενοίκιο 800 ευρώ. Οι χρεώσεις ενέργειας και η σύνδεση διαδικτύου είναι επίσης υποθετικές. Ο σκοπός είναι να φανεί ο μηχανισμός της κατανομής των πάγιων δαπανών, όχι να περιγραφούν οι πραγματικές τιμές των ενοικίων στην Ελλάδα.

Μηνιαίο πάγιο Ένα άτομο Δύο άτομα μαζί Ανά άτομο στη συγκατοίκηση Ενοίκιο 600 € 800 € 400 € Ενέργεια / κοινές χρεώσεις 95 € 140 € 70 € Σταθερό διαδίκτυο 30 € 30 € 15 € Σύνολο 725 € 970 € 485 €

Αποκλειστικά υποθετικό σενάριο. Δεν περιλαμβάνει τρόφιμα, μεταφορές, φόρους ή λοιπές προσωπικές δαπάνες. Διαφορετικές κατοικίες και καταναλώσεις δεν συνεπάγονται ίδια ποιότητα ζωής.

Στο παράδειγμα η διαφορά φθάνει τα 240 ευρώ μηνιαίως ανά άτομο. Είναι 2.880 ευρώ τον χρόνο, χωρίς καν να συνυπολογίζονται τα οφέλη από κοινές αγορές, συντήρηση συσκευών και μοίρασμα απρόβλεπτων εξόδων. Δεν αποτελεί «κόστος της μοναξιάς» που επιβάλλεται αναγκαστικά σε κάθε άνθρωπο. Δείχνει όμως γιατί η κατανομή πάγιων δαπανών είναι σημαντικός παράγοντας του πραγματικού βιοτικού επιπέδου.

Η αγορά κατοικίας σχεδιάστηκε για ένα νοικοκυριό που αλλάζει

Καθώς αυξάνονται τα μικρά νοικοκυριά, αλλάζει η ζήτηση για κατοικίες. Περισσότερα άτομα ζητούν δικό τους χώρο, δική τους κουζίνα, μπάνιο, θέρμανση και σύνδεση στα δίκτυα. Μια πόλη μπορεί να έχει στάσιμο πληθυσμό και παρ’ όλα αυτά να χρειάζεται περισσότερες κατοικίες εφόσον μειώνεται το μέσο μέγεθος του νοικοκυριού.

Αυτό είναι ένα από τα λιγότερο κατανοητά σημεία της στεγαστικής συζήτησης. Η δημογραφική γήρανση και η μείωση του συνολικού πληθυσμού δεν συνεπάγονται αυτομάτως εξαφάνιση της στεγαστικής ζήτησης. Χρειάζεται να εξετάζουμε πόσα νοικοκυριά σχηματίζονται, σε ποιες πόλεις, με ποια εισοδήματα και τι είδους κατοικίες χρειάζονται.

Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός πρέπει να αποφεύγει την παγίδα της υποβάθμισης. Η ανάγκη για μικρότερες και οικονομικότερες κατοικίες δεν νομιμοποιεί απροστάτευτους, ανθυγιεινούς ή υπερβολικά μικρούς χώρους. Ο στόχος δεν είναι απλώς να συμπιεστεί το εμβαδόν. Είναι να μειωθεί το κόστος χωρίς να εξαφανιστούν η αξιοπρέπεια και η ποιότητα ζωής.

Η βιομηχανία του «για έναν»

Η οικονομία των μικρών νοικοκυριών δεν δημιουργεί μόνο πιέσεις. Δημιουργεί και νέες αγορές. Τα τρόφιμα σε μικρές συσκευασίες, οι έτοιμες μερίδες, οι μικρές οικιακές συσκευές, οι ευέλικτες συνδρομές και οι υπηρεσίες κατ’ οίκον απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες με μια τετραμελή οικογένεια.

Για τις επιχειρήσεις, όμως, υπάρχει ένα κρίσιμο όριο: η μικρότερη συσκευασία δεν είναι υποχρεωτικά οικονομικότερη. Ο καταναλωτής μπορεί να πληρώνει λιγότερα χρήματα στο ταμείο, αλλά περισσότερα ανά κιλό ή λίτρο. Το κόστος συσκευασίας, μεταφοράς και προβολής επιμερίζεται σε μικρότερη ποσότητα. Γι’ αυτό η πραγματική σύγκριση είναι η τιμή μονάδας και όχι μόνο η τελική τιμή στο ράφι.

Το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες. Ένας άνθρωπος ενδέχεται να χρειάζεται διανομή φαγητού, καθαριότητα ή βοήθεια σε τεχνικές εργασίες που ένα πολυμελές νοικοκυριό θα μπορούσε να οργανώσει εσωτερικά. Από αυτή τη σκοπιά, η ανάπτυξη της λεγόμενης convenience economy συνδέεται με αλλαγές στη σύνθεση και στον χρόνο των νοικοκυριών. Η σχέση αυτή δεν είναι μηχανική, αλλά δημιουργεί νέα πεδία ανταγωνισμού.

Για τις τράπεζες, ο κίνδυνος είναι η εξάρτηση από ένα εισόδημα

Ένα νοικοκυριό δύο εργαζομένων μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να απορροφήσει προσωρινά την απώλεια του ενός εισοδήματος. Το νοικοκυριό ενός εργαζομένου δεν έχει αυτό το εσωτερικό μαξιλάρι. Η ανεργία, μια ασθένεια ή μια μεγάλη έκτακτη επισκευή ενδέχεται να μετατραπούν γρήγορα σε ζήτημα αδυναμίας πληρωμής.

Το γεγονός αυτό δεν καθιστά κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό επισφαλές. Υπάρχουν άνθρωποι με υψηλό εισόδημα, αποταμιεύσεις και σημαντική περιουσία που ζουν μόνοι από επιλογή. Η διαχείριση πιστωτικού κινδύνου χρειάζεται επομένως πραγματικά στοιχεία εισοδήματος, υποχρεώσεων και διαθέσιμων αποθεμάτων. Όμως η απουσία δεύτερου συνεισφέροντος πρέπει να αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερη παράμετρος οικονομικής ανθεκτικότητας.

Η τρίτη ηλικία αλλάζει τη ζήτηση για υπηρεσίες

Η Eurostat διαπιστώνει ότι τα νοικοκυριά ενός ενήλικα αυξάνονται και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Στα συγκεντρωτικά στοιχεία για τους ενήλικες, οι μεγαλύτεροι των 64 ετών που ζουν μόνοι ή είναι μόνοι γονείς αυξήθηκαν ταχύτερα από τους αντίστοιχους κάτω των 65 ετών την περίοδο 2016-2025. Η γήρανση και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής καθιστούν το ζήτημα σημαντικό για τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η ανάγκη δεν είναι μόνο οικονομική. Η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, η υποστήριξη στο σπίτι, οι μετακινήσεις, οι ψηφιακές υπηρεσίες που λειτουργούν χωρίς περιττή πολυπλοκότητα και η ασφάλεια των κατοικιών αποτελούν κρίσιμα χαρακτηριστικά μιας οικονομίας που μεγαλώνει σε ηλικία.

Εδώ χρειάζεται και μια σημαντική διάκριση: το να ζει κανείς μόνος δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι νιώθει μοναξιά. Η αυτονομία μπορεί να είναι συνειδητή και επιθυμητή επιλογή. Η πολιτική χρειάζεται να στηρίζει αυτή την αυτονομία, χωρίς να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως πρόβλημα ή να συγχέει τη σύνθεση του νοικοκυριού με την ποιότητα των κοινωνικών τους σχέσεων.

Το ελληνικό παράδοξο: πολλή οικογενειακή στήριξη, αλλά και πολλά μικρά νοικοκυριά

Στην Ελλάδα η οικογένεια εξακολουθεί να αποτελεί βασικό δίκτυο αλληλοβοήθειας. Ταυτοχρόνως σχεδόν ένα στα τρία νοικοκυριά καταγράφεται στη συγκεκριμένη σειρά της Eurostat ως μονοενήλικο χωρίς εξαρτώμενα παιδιά. Οι δύο πραγματικότητες συνυπάρχουν. Οικογενειακή υποστήριξη μπορεί να υπάρχει ακόμη και όταν οι άνθρωποι δεν ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τα εισοδήματα και τις δαπάνες του 2025 επισημαίνει ότι οι μονοπρόσωπες οικογένειες βρίσκονται μεταξύ των περισσότερο εκτεθειμένων ομάδων σε πιέσεις κόστους ζωής. Στην ίδια έρευνα περίπου έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί έως το τέλος του μήνα και ότι κατά μέσο όρο διαρκεί μόλις 18 ημέρες. Το τελευταίο ποσοστό αφορά το συνολικό δείγμα, όχι ειδικά όσους ζουν μόνοι.

Η δημογραφική αλλαγή επιβάλλει να παρακολουθούμε περισσότερους δείκτες από τον μέσο μισθό: το κόστος στέγης ανά ενήλικο, τη δυνατότητα διαχείρισης έκτακτης δαπάνης, την πρόσβαση σε υποστήριξη, τις πάγιες χρεώσεις και τη διαθεσιμότητα κατάλληλων κατοικιών.

Ποιος θα κερδίσει από αυτή τη νέα αγορά — και ποιος κινδυνεύει να μείνει πίσω

Για τα σούπερ μάρκετ η αύξηση των μικρών νοικοκυριών σημαίνει διαφορετικά καλάθια αγορών. Για τις εταιρείες τεχνολογίας σημαίνει περισσότερες ατομικές συνδρομές, αλλά και πίεση για πιο ευέλικτη τιμολόγηση. Για τις κατασκευές σημαίνει νέα ζήτηση κατοικιών κατάλληλων για ένα ή δύο άτομα. Για το κράτος σημαίνει μεγαλύτερη σημασία της στοχευμένης στήριξης, των υπηρεσιών φροντίδας και της προσβάσιμης στέγης.

Η οικονομία των μονοπρόσωπων νοικοκυριών δεν θα αναπτυχθεί ως ένα ενιαίο, ομοιογενές καταναλωτικό κοινό. Ο νέος με σταθερή εργασία και ο συνταξιούχος με χαμηλό εισόδημα δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Κοινή συνισταμένη τους είναι ότι ένα μέρος του κόστους ζωής δεν μπορεί να μοιραστεί στο εσωτερικό του σπιτιού.

Για τις δημόσιες πολιτικές η πρόκληση είναι να μην παραμένουν καθηλωμένες στο πρότυπο του νοικοκυριού δύο ενηλίκων και δύο παιδιών. Η σύνθεση της κοινωνίας έχει αλλάξει. Μαζί της πρέπει να αλλάξουν ο σχεδιασμός κατοικιών, τα εργαλεία κοινωνικής προστασίας και οι υπηρεσίες της καθημερινότητας.

Η μεγάλη οικονομική είδηση δεν είναι ότι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζουν μόνοι. Είναι ότι μια οικονομία σχεδιασμένη γύρω από το μοίρασμα των δαπανών πρέπει πλέον να λειτουργήσει και για εκείνους που δεν έχουν με ποιον να τις μοιραστούν.

Τεκμηρίωση: Eurostat, Household composition statistics (13 Μαΐου 2026)· Eurostat, Key figures on European living conditions, 2026 edition, σελ. 34-35, δείκτης ilc_lvph02· ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ετήσια Έρευνα Εισοδήματος και Δαπανών Νοικοκυριών 2025 (20 Φεβρουαρίου 2026). Τα ποσά του παραδείγματος είναι υποθετικά και δεν αποτελούν παρατηρούμενες τιμές αγοράς.