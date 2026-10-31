Πού πηγαίνουν τα 1.820 ευρώ: Ο πραγματικός λογαριασμός του ελληνικού νοικοκυριού

Κάθε μήνα το ελληνικό νοικοκυριό δίνει μια αθόρυβη μάχη με δεκάδες λογαριασμούς: τρόφιμα, κατοικία, μετακινήσεις, υγεία, έξοδα παιδιών και μικρές αγορές που, όταν προστεθούν, παύουν να είναι μικρές. Η τελευταία μεγάλη έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει μέση μηνιαία καταναλωτική δαπάνη 1.820,20 ευρώ το 2025, αυξημένη κατά 5,5% έναντι του 2024. Πίσω όμως από τον μέσο όρο κρύβονται πολύ διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες.

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Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο κοστίζει η καθημερινότητα. Είναι ποιος πληρώνει τι, τι έχει αναγκαστεί να περιορίσει και πόσο περιθώριο έχει για μια έκτακτη ανάγκη. Η οικονομική ευημερία δεν μετριέται αποκλειστικά με τον τζίρο της κατανάλωσης. Μετριέται και με το αν μια οικογένεια μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της αφού καλύψει τις βασικές ανάγκες.

Η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2025, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, προσφέρει μια ιδιαίτερα αναλυτική φωτογραφία. Δεν είναι μέτρηση μισθών, ούτε πρόβλεψη για το 2026. Καταγράφει τι δαπάνησαν πραγματικά τα νοικοκυριά για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στη διάρκεια του 2025, με τη βοήθεια δείγματος 5.540 ιδιωτικών νοικοκυριών.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Η μέση δαπάνη αγορών διαμορφώθηκε σε 1.820,20 ευρώ τον μήνα το 2025, από 1.724,54 ευρώ το 2024.

Το 50% των νοικοκυριών δαπανούσε πάνω από 1.414,60 ευρώ, ένδειξη ότι η κατανομή διαφέρει σημαντικά από τον απλό μέσο όρο.

Τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές απορροφούσαν συνολικά περίπου 48,7% της μέσης μηνιαίας καταναλωτικής δαπάνης.

Τα νοικοκυριά σε ενοικιασμένη κατοικία διέθεταν κατά μέσο όρο το 23,4% του μηνιαίου καταναλωτικού τους προϋπολογισμού στη στέγαση, εκ των οποίων 17,3 ποσοστιαίες μονάδες στο ενοίκιο.

Η αύξηση της δαπάνης κατά 5,5% είναι ονομαστική: δεν αποδεικνύει από μόνη της ανάλογη αύξηση της κατανάλωσης σε πραγματικούς όρους ή της ευημερίας.

Μέσος όρος 1.820 ευρώ, αλλά το «τυπικό» νοικοκυριό είναι διαφορετικό

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει ότι η μέση ετήσια δαπάνη για αγορές ήταν 21.842,40 ευρώ ανά νοικοκυριό, έναντι 20.694,48 ευρώ το προηγούμενο έτος. Η διαφορά σε μηνιαία βάση ήταν 95,66 ευρώ. Αν κάποιος διάβαζε μόνο αυτό τον αριθμό, θα μπορούσε να συμπεράνει ότι το μέσο ελληνικό νοικοκυριό ξόδευε σχεδόν 1.900 ευρώ τον μήνα καθώς πλησιάζαμε στο 2026.

Υπάρχει όμως μια σημαντική στατιστική λεπτομέρεια: σύμφωνα με το ίδιο δελτίο, το 50% των νοικοκυριών δαπανούσε ποσό μεγαλύτερο από 1.414,60 ευρώ τον μήνα. Με άλλα λόγια, το μέσο ύψος δαπάνης βρίσκεται αρκετά πάνω από το σημείο που χωρίζει το δείγμα περίπου στη μέση. Η εξήγηση βρίσκεται στην ανισοκατανομή: οι υψηλότερες δαπάνες ορισμένων νοικοκυριών τραβούν τον αριθμητικό μέσο προς τα πάνω.

Η διαφορά 405,60 ευρώ ανάμεσα στη μέση μηνιαία δαπάνη και σε αυτό το κεντρικό σημείο της κατανομής δεν δείχνει αν ένα συγκεκριμένο νοικοκυριό ζει άνετα ή δύσκολα. Δείχνει όμως γιατί οι τίτλοι που χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον μέσο όρο συχνά απέχουν από την εμπειρία μεγάλου μέρους των αναγνωστών.

Πώς μοιράζεται κάθε εκατοστάρικο

Από κάθε 100 ευρώ μέσης καταναλωτικής δαπάνης, τα 20,40 ευρώ πήγαιναν σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, τα 14,70 ευρώ στη στέγαση και τα 13,60 ευρώ στις μεταφορές. Ήδη οι τρεις αυτές κατηγορίες πλησίαζαν το μισό οικογενειακό καλάθι.

Οι υπηρεσίες εστίασης, καφέ και ξενοδοχείων απορροφούσαν το 11,8%, ενώ η υγεία αντιστοιχούσε στο 7,6%. Ακολουθούσαν επικοινωνίες, ένδυση, εκπαίδευση, προσωπική φροντίδα, πολιτισμός, διαρκή αγαθά και άλλες υποχρεώσεις. Η εικόνα δείχνει ότι το κόστος ζωής δεν περιορίζεται στα τρόφιμα και στα ενοίκια· η μετακίνηση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες καταλαμβάνουν επίσης κρίσιμο χώρο.

Ομάδα δαπάνης Μερίδιο 2025 Περίπου €/μήνα* Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 20,4% 371 € Στέγαση 14,7% 268 € Μεταφορές 13,6% 248 € Εστίαση, καφέ, ξενοδοχεία 11,8% 215 € Υγεία 7,6% 138 € Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες 31,9% 580 € Σύνολο 100,0% περ. 1.820 €

- ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2025. *Τα ποσά αποτελούν προσεγγιστικό επιμερισμό του μέσου όρου 1.820,20 ευρώ με βάση δημοσιευμένα, στρογγυλοποιημένα ποσοστά. Δεν είναι συνιστώμενος προϋπολογισμός και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από αναλυτικούς μη στρογγυλοποιημένους πίνακες.

Το παράδοξο της στέγασης: 14,7% στον μέσο όρο, πολύ περισσότερο στον ενοικιαστή

Η κατηγορία της στέγασης εμφανίζεται στο 14,7% της μέσης δαπάνης όλων των νοικοκυριών. Όποιος νοικιάζει στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη με υψηλές τιμές μπορεί εύλογα να αναρωτηθεί πώς προκύπτει τόσο περιορισμένο ποσοστό. Η απάντηση βρίσκεται στη σύνθεση του δείγματος.

Ο μέσος όρος περιλαμβάνει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, καθώς και νοικοκυριά με διαφορετικά επίπεδα στεγαστικών υποχρεώσεων. Η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ διευκρινίζει ότι τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία αφιερώνουν κατά μέσο όρο 23,4% του μηνιαίου προϋπολογισμού αγορών τους σε δαπάνες στέγασης. Από αυτό, 17,3 ποσοστιαίες μονάδες αφορούν την καταβολή ενοικίου. Το ποσοστό δεν σημαίνει ότι κάθε ενοικιαστής πληρώνει το ίδιο βάρος.

Εδώ υπάρχει και σημαντική μεθοδολογική διαφορά με τα στοιχεία που μετρούν το κόστος κατοικίας ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος. Η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών εξετάζει τη σύνθεση της καταναλωτικής δαπάνης· οι ευρωπαϊκοί δείκτες στεγαστικής επιβάρυνσης συχνά χρησιμοποιούν άλλο παρονομαστή και διαφορετική κάλυψη κόστους. Η απευθείας σύγκριση των ποσοστών χωρίς εξήγηση παράγει εσφαλμένη εικόνα.

Οι δύο Ελλάδες της κατανάλωσης

Το σπουδαιότερο εύρημα της έρευνας δεν βρίσκεται μόνο στο ύψος της δαπάνης, αλλά στην άνιση δυνατότητα επιλογών. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται στις χαμηλότερες εισοδηματικές ή καταναλωτικές βαθμίδες διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους σε ανελαστικές ανάγκες. Με απλά λόγια, πριν αποφασίσουν αν θα αγοράσουν ένα βιβλίο, θα πάνε διακοπές ή θα αποταμιεύσουν, έχουν ήδη πληρώσει για το φαγητό και το σπίτι.

Στο συνοπτικό δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρεται ότι το μερίδιο διατροφής και στέγασης στο φτωχότερο 20% ανέρχεται στο 54,4% της δαπάνης, έναντι 34,5% στο πλουσιότερο 20%. Πρόκειται για ποσοστά καταναλωτικού προϋπολογισμού, όχι για ποσοστά εισοδήματος. Οι αναλυτικοί πίνακες της έρευνας περιλαμβάνουν διαφορετικές ταξινομήσεις νοικοκυριών, επομένως οι επιμέρους συγκρίσεις απαιτούν έλεγχο της βάσης υπολογισμού.

Σύμφωνα με την ίδια επίσημη έρευνα, το μέγεθος της ισοδύναμης καταναλωτικής δαπάνης στο ανώτερο πεμπτημόριο ήταν 5,78 φορές εκείνο του κατώτερου, από 5,68 φορές το 2024. «Ισοδύναμη» σημαίνει ότι γίνεται στατιστική προσαρμογή για τη σύνθεση και το μέγεθος του νοικοκυριού. Πρόκειται για ανισότητα δαπανών, η οποία δεν ταυτίζεται ούτε με την εισοδηματική ανισότητα ούτε με την ανισότητα περιουσίας.

Το συμπέρασμα πάντως είναι καθαρό: η ίδια ποσοστιαία αύξηση σε ένα βασικό αγαθό δεν επηρεάζει όλους εξίσου. Αν η διατροφή απορροφά σχεδόν το ένα τρίτο της δαπάνης ενός χαμηλού εισοδηματικού στρώματος, μια ανατίμηση στα τρόφιμα περιορίζει πολύ περισσότερο το διαθέσιμο περιθώριό του.

Η φαινομενική ανάκαμψη μετά το 2020 και η μεγάλη ιστορική πληγή

Η μακροχρόνια σειρά της ΕΛΣΤΑΤ είναι εντυπωσιακή. Η μέση μηνιαία δαπάνη ήταν 2.014,41 ευρώ το 2009, έπεσε στα 1.364,13 ευρώ το 2016 και στη συνέχεια υποχώρησε ακόμη περισσότερο το 2020, όταν περιοριστικά μέτρα ανέστειλαν πολλές καθημερινές οικονομικές δραστηριότητες. Το 2025 έφθασε στα 1.820,20 ευρώ.

Έτος Μέση μηνιαία δαπάνη ανά νοικοκυριό 2009 2.014,41 € 2015 1.393,73 € 2020 1.309,17 € 2023 1.663,82 € 2024 1.724,54 € 2025 1.820,20 €

- ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2025. Όλα τα ποσά είναι σε τρέχουσες τιμές του αντίστοιχου έτους — δεν έχουν αποπληθωριστεί.

Η ανάκαμψη της ονομαστικής δαπάνης είναι αναμφισβήτητη, αλλά η σύγκριση των ποσών σε διαφορετικά έτη δεν αποκαλύπτει από μόνη της πόσα πραγματικά αγαθά αγοράζει μια οικογένεια. Τα 1.820 ευρώ του 2025 δεν έχουν την ίδια αγοραστική δύναμη με τα 1.820 ευρώ πριν από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια.

Ακόμη περισσότερο, η μείωση μιας δαπάνης μπορεί να σημαίνει είτε φθηνότερες τιμές είτε περιορισμό της κατανάλωσης. Αντίστοιχα, μια άνοδός της μπορεί να προκύπτει από ακριβότερα προϊόντα και όχι από μεγαλύτερη κατανάλωση. Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται δείκτες τιμών και ποσοτήτων, καθώς και στοιχεία πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Τι συμβαίνει μέσα στο καλάθι των τροφίμων

Η έρευνα καταγράφει για το 2025 μέση μηνιαία δαπάνη περίπου 83,66 ευρώ για κρέας, 59,37 ευρώ για γάλα, τυρί και αυγά, 50,16 ευρώ για λαχανικά και 49,60 ευρώ για ψωμί και δημητριακά. Τα ποσά είναι μέσοι όροι όλων των νοικοκυριών και δεν περιγράφουν τι «πρέπει» να ξοδεύει ένας καταναλωτής ή μια τετραμελής οικογένεια.

Ειδικό ενδιαφέρον έχουν και οι μεταβολές στη συνολική αξία αγορών. Η αξία της μέσης δαπάνης για κρέας αυξήθηκε κατά 9,9% σε σχέση με το 2024, για καφέ, τσάι και κακάο κατά 11,9%, ενώ για έλαια και λίπη μειώθηκε κατά 11,2%. Αυτά δεν είναι ποσοστά ανατίμησης των προϊόντων. Αφορούν μεταβολή της δαπάνης σε τρέχουσες τιμές, που μπορεί να συνδυάζει μεταβολή τιμής, ποσότητας και επιλογών αγοράς.

Η διάκριση δεν είναι τυπική λεπτομέρεια. Ένα νοικοκυριό μπορεί να αγοράζει λιγότερα τρόφιμα και παρ’ όλα αυτά να πληρώνει περισσότερα. Μπορεί επίσης να μετακινείται από επώνυμες μάρκες σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά η στατιστική της συνολικής αξίας από μόνη της δεν αποδεικνύει τι συνέβη σε κάθε προϊόν.

Η Αττική και η περιφέρεια: δύο διαφορετικοί προϋπολογισμοί

Οι γεωγραφικές αποκλίσεις είναι εξίσου σημαντικές. Η μέση ετήσια δαπάνη νοικοκυριού στην Αττική έφθασε τα 24.981,36 ευρώ το 2025. Στη Στερεά Ελλάδα καταγράφηκε το χαμηλότερο επίπεδο, 16.475,52 ευρώ. Η διαφορά αντανακλά εν μέρει τις διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, το κόστος και τις καταναλωτικές συνήθειες.

Ωστόσο, περισσότερη δαπάνη δεν ισοδυναμεί αυτόματα με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Μπορεί να αντανακλά υψηλότερα ενοίκια, διαφορετικές τιμές υπηρεσιών, μεγαλύτερα εισοδήματα ή διαφορετική σύνθεση νοικοκυριών. Αν κάποιος υποχρεώνεται να πληρώνει περισσότερο για να επιτύχει την ίδια καθημερινή λειτουργία, η υψηλότερη δαπάνη δεν είναι από μόνη της επιτυχία.

Η περιφερειακή σύγκριση έχει συνεπώς νόημα όταν συνυπολογίζονται εισόδημα, στεγαστικό καθεστώς, αριθμός μελών και πρόσβαση σε υπηρεσίες. Ο απλός πίνακας δαπανών είναι η αρχή μιας έρευνας και όχι το τελικό της συμπέρασμα.

Έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι το εισόδημα δεν φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα

Η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2025, που δημοσιεύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2026, προσθέτει μια διαφορετική οπτική. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, περίπου έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι το μηνιαίο τους εισόδημα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες έως το τέλος του μήνα, ενώ κατά μέσο όρο εξαντλείται σε 18 ημέρες.

Είναι σημαντικό να μη συγχέουμε τα δύο ευρήματα. Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει πραγματοποιηθείσες δαπάνες αγορών, ενώ η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτυπώνει τις δηλώσεις των νοικοκυριών για την επάρκεια εισοδήματος. Η δεύτερη δεν σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν αντικειμενικά μηδενικό υπόλοιπο την 19η ημέρα. Αποτελεί όμως ισχυρή ένδειξη οικονομικής πίεσης όπως τη βιώνουν οι ίδιοι.

Η σύγκλιση των δύο πηγών αποκαλύπτει ένα δομικό πρόβλημα: όσο μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού δεσμεύεται σε ανελαστικές ανάγκες, τόσο δυσκολότερη γίνεται η αποταμίευση. Και χωρίς αποταμίευση, κάθε έκτακτο έξοδο μετατρέπεται σε κρίση μικρής ή μεγάλης κλίμακας.

Η οικονομική πολιτική πρέπει να μετρά τι περισσεύει, όχι μόνο τι ξοδεύεται

Η συζήτηση για την κατανάλωση συνήθως περιστρέφεται γύρω από το αν ο τζίρος αυξήθηκε. Αυτό έχει σημασία για το ΑΕΠ, τον ΦΠΑ και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Για το νοικοκυριό, όμως, εξίσου σημαντικό είναι το υπόλοιπο μετά από τρόφιμα, στέγη, μεταφορές και υποχρεώσεις.

Η βελτίωση του επιπέδου ζωής μπορεί να προέλθει από υψηλότερες πραγματικές αποδοχές, ενίσχυση παραγωγικότητας, συγκράτηση του κόστους βασικών υπηρεσιών, περισσότερες προσιτές κατοικίες και αποτελεσματικότερο ανταγωνισμό. Διαφορετικά, η ίδια οικογένεια θα βλέπει μεγαλύτερα ποσά να περνούν από τον τραπεζικό λογαριασμό της, χωρίς να αισθάνεται μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία.

Απαιτείται επίσης ακριβέστερη γλώσσα στον δημόσιο διάλογο. Η μέση δαπάνη δεν είναι ο μέσος μισθός. Η αύξηση της δαπάνης δεν είναι η αύξηση των ποσοτήτων. Ο πληθωρισμός δεν είναι ίδιος για όλους, αφού κάθε νοικοκυριό έχει διαφορετική σύνθεση καταναλωτικού καλαθιού. Και η οικονομική ασφάλεια δεν αποτυπώνεται μόνο στα εισοδήματα, αλλά και στα αποθέματα που διαθέτει κανείς για το απρόβλεπτο.

Το πραγματικό ερώτημα για την επόμενη χρονιά

Η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2025 δείχνει πώς δαπανούσαν τα ελληνικά νοικοκυριά πριν από το φθινόπωρο του 2026. Δεν μπορεί να απαντήσει από μόνη της αν ο Οκτώβριος του 2026 ήταν καλύτερος ή χειρότερος από τον περσινό. Για αυτό χρειάζονται νεότερες, συγκρίσιμες μετρήσεις.

Μπορεί όμως να δώσει μια διαχρονική κατεύθυνση: όσο το αναγκαίο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού παραμένει μεγάλο, η συζήτηση για την ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από τη συζήτηση για την καθημερινή αντοχή. Δεν αρκεί να αυξάνεται η συνολική αξία των συναλλαγών. Πρέπει να αυξάνεται και η δυνατότητα των ανθρώπων να επιλέγουν, να αποταμιεύουν και να προγραμματίζουν.

Τα 1.820 ευρώ δεν είναι απλώς ένα στατιστικό ποσό. Είναι ο χάρτης του πού πηγαίνουν τα χρήματα ενός μέσου νοικοκυριού. Και η πιο ουσιαστική οικονομική ερώτηση ξεκινά ακριβώς μετά την τελευταία γραμμή αυτού του χάρτη: τι απομένει;

Τεκμηρίωση: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2025, δημοσίευση 25 Σεπτεμβρίου 2026, δείγμα 5.540 νοικοκυριών· ΕΛΣΤΑΤ, επίσημο infographic Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2025· ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ετήσια Έρευνα Εισοδήματος και Δαπανών 2025, δημοσίευση 20 Φεβρουαρίου 2026. Οι χρηματικές συγκρίσεις της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν τρέχουσες τιμές, εφόσον δεν σημειώνεται διαφορετικά.