Bitcoin στη ζώνη των 78.000: Εκροές 643 εκατ., μόχλευση 28 δισ. και εταιρικές πωλήσεις

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Το Bitcoin επιχειρεί να σταθεροποιηθεί στη ζώνη των 77.000-78.000 δολαρίων μετά το σοκ από την παραβίαση της Binance, όμως η ποιότητα της αντίδρασης παραμένει εύθραυστη. Οι αμερικανικοί spot ETF κατέγραψαν εκροές 643,2 εκατ. δολαρίων στην τελευταία συνεδρίαση, η ονομαστική έκθεση στα παράγωγα επέστρεψε στα 28 δισ. δολάρια και δύο εισηγμένες εταιρείες άνοιξαν τον δρόμο για πωλήσεις ή ενεχυρίαση Bitcoin.

Το πρωί της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου η δημόσια τιμή αναφοράς του Bitcoin βρισκόταν κοντά στα 77.800 δολάρια. Πρόκειται για μικρή βελτίωση σε σχέση με τα περίπου 77.367-77.456 δολάρια που κατέγραφαν οι πηγές το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, όχι όμως για επιβεβαιωμένη αντιστροφή της τάσης. Η αγορά παραμένει κάτω από το όριο των 80.000 δολαρίων και καλείται πλέον να αποδείξει ότι η ανάκαμψη στηρίζεται σε πραγματική ζήτηση και όχι σε νέα συσσώρευση μόχλευσης.

Τα ETF διέκοψαν τέσσερις ημέρες εισροών

Το πιο καθαρό αρνητικό σήμα ήρθε από τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Farside για τη συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, οι καθαρές εκροές έφθασαν τα 643,2 εκατ. δολάρια. Το IBIT της BlackRock είχε εκροές 233,7 εκατ., το FBTC της Fidelity 201 εκατ., το ARKB 129,5 εκατ., το GBTC 53,3 εκατ. και το BITB 25,7 εκατ. δολάρια, ενώ τα υπόλοιπα προϊόντα εμφάνισαν μηδενική καθαρή ροή.

Η εξέλιξη τερμάτισε τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις εισροών συνολικού ύψους 440,8 εκατ. δολαρίων. Έτσι, η εβδομάδα 26-30 Οκτωβρίου έκλεισε με καθαρές εκροές περίπου 202,4 εκατ. δολαρίων. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την κίνηση κεφαλαίων στα ETF και όχι ολόκληρη τη ζήτηση για Bitcoin, ωστόσο δείχνουν ότι το θεσμικό κανάλι δεν στήριξε την αγορά στην πιο κρίσιμη συνεδρίαση μετά το hack.

Οι ρευστοποιήσεις δεν εξαφάνισαν τη μόχλευση

Η εικόνα των παραγώγων είναι ακόμη πιο σύνθετη. Η Block Scholes είχε καταγράψει στις 30 Οκτωβρίου ρευστοποιήσεις 1,53 δισ. δολαρίων σε ολόκληρη την αγορά crypto μέσα σε 24 ώρες, με το 84% να αφορά long θέσεις. Το μέγεθος περιγράφει τις αναγκαστικές εκκαθαρίσεις της συγκεκριμένης περιόδου και δεν αποτελεί νέο ημερήσιο σύνολο για την 1η Νοεμβρίου.

Παρά τις εκκαθαρίσεις, το open interest στο perpetual συμβόλαιο BTC-USDT της Binance αυξήθηκε κατά 4,5% μεταξύ 23:00 UTC της 29ης Οκτωβρίου και 04:00 UTC της 30ής Οκτωβρίου. Σε μεταγενέστερο στιγμιότυπο της 31ης Οκτωβρίου, η Coinalyze εμφάνιζε συνολική ονομαστική έκθεση 28 δισ. δολαρίων στα επιλεγμένα συμβόλαια Bitcoin, αυξημένη κατά 3% σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο.

Τα δύο στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα: το πρώτο αφορά ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο και στενό χρονικό παράθυρο, ενώ το δεύτερο συγκεντρώνει περισσότερες αγορές και αποτιμά την έκθεση σε δολάρια. Το συμπέρασμα είναι πιο περιορισμένο αλλά ουσιαστικό: οι αναγκαστικές πωλήσεις έκλεισαν πολλές θέσεις, χωρίς να προκύπτει γενικευμένη και μόνιμη απομόχλευση.

Τα επιτόκια χρηματοδότησης παρέμεναν θετικά αλλά συγκρατημένα. Στο στιγμιότυπο της Coinalyze, το οκτάωρο funding ήταν περίπου +0,01% στο USDT συμβόλαιο της Binance και +0,0065% στο αντίστοιχο της Bybit. Οι θετικές τιμές σημαίνουν ότι οι long πληρώνουν τους short, δεν αποδεικνύουν όμως από μόνες τους υπερβολική μόχλευση. Το κρίσιμο τεστ είναι αν η τιμή θα ενισχυθεί με σταθερό open interest και επιστροφή των spot αγοραστών ή αν η άνοδος θα συνοδευτεί από ακριβότερη χρηματοδότηση και νέα διόγκωση θέσεων.

Η Next Technology άνοιξε την πόρτα για 5.833 BTC

Η αβεβαιότητα έχει μεταφερθεί και στους εταιρικούς ισολογισμούς. Στις 30 Οκτωβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της Next Technology Holding ενέκρινε ομόφωνα την πώληση ή την ενεχυρίαση των περίπου 5.833 BTC που κατείχε η εταιρεία, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ρευστότητας.

Η απόφαση δεν ισοδυναμεί με ολοκληρωμένη πώληση. Ο διευθύνων σύμβουλος έχει εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει χρόνο, τιμή, όγκο και αριθμό δόσεων, ενώ οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν πωλήσεις σε ανταλλακτήρια, ιδιωτικά block trades και χρήση των Bitcoin ως εξασφάλιση χρηματοδότησης. Η ίδια η εταιρεία προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για το αν ή σε ποιο ύψος θα πραγματοποιηθεί κάποια συναλλαγή.

Η Next Technology δήλωσε ότι κανένα από τα Bitcoin της δεν φυλασσόταν στη Binance. Παρ’ όλα αυτά, επικαλέστηκε το περιστατικό ασφαλείας του ανταλλακτηρίου, τις διεθνείς επιθέσεις hackers, τις ευπάθειες των κεντρικών υποδομών και τον μελλοντικό κρυπτογραφικό κίνδυνο από την κβαντική υπολογιστική. Ο τελευταίος αποτελεί μακροπρόθεσμο σενάριο και όχι ενεργή παραβίαση του δικτύου Bitcoin σήμερα.

Η IORE πουλά 151,21 BTC για να χρηματοδοτήσει υποδομές AI

Πιο συγκεκριμένη είναι η κίνηση της ιαπωνικής IORE. Η εταιρεία αποφάσισε να πουλήσει ολόκληρη τη θέση των 151,21 BTC από τις 30 Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Με τιμές της 30ής Οκτωβρίου, τα αναμενόμενα έσοδα υπολογίστηκαν σε 1,831 δισ. γεν, έναντι λογιστικής αξίας 2,085 δισ. γεν στις 30 Σεπτεμβρίου. Η εκτιμώμενη ζημία των 254 εκατ. γεν αναμένεται να καταχωριστεί στο τρίτο τρίμηνο της χρήσης που λήγει τον Μάρτιο του 2027.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στη δραστηριότητα AI data centers και παροχής υπολογιστικής ισχύος. Η IORE αύξησε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση για αυτές τις επενδύσεις από 2 δισ. σε 2,6 δισ. γεν και μείωσε το σχεδιαζόμενο κονδύλι για αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από 8,49 δισ. σε 7,89 δισ. γεν. Επομένως, δεν εγκαταλείπει συνολικά τα crypto, αλλά επανακατανέμει κεφάλαιο από το Bitcoin προς παραγωγική υποδομή AI.

Οι 151,21 μονάδες είναι μικρές σε σχέση με τον ημερήσιο όγκο της παγκόσμιας αγοράς και δεν αρκούν για να προκαλέσουν μηχανικά μεγάλη πτώση. Η σημασία της απόφασης είναι κυρίως ποιοτική: μια εισηγμένη εταιρεία προτιμά να ρευστοποιήσει περιουσιακό στοιχείο σε ζημία προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη βασική της δραστηριότητα. Αν ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες με πιεσμένους ισολογισμούς, η εταιρική συσσώρευση μπορεί να πάψει να λειτουργεί ως μονόδρομος ζήτησης.

Ο Matt Cole βλέπει ανάκαμψη 6-9 μηνών, όχι βεβαιωμένο πυθμένα

Στην αντίθετη πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος της Strive, Matt Cole, δήλωσε ότι η επίθεση στη Binance δεν αλλάζει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική θέση του για το Bitcoin. Η Strive κατείχε 43.000 BTC στις 23 Οκτωβρίου. Ο Cole χαρακτήρισε το περιστατικό περισσότερο ως «ληστεία τράπεζας» παρά ως αποτυχία του ίδιου του δικτύου, θέση με την οποία συμφώνησε ο Paul Chapman της Wirex, επισημαίνοντας ότι το πλήγμα αφορούσε κεντρική υποδομή.

Ο Cole αναγνώρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές ενδείξεις για οριστικό πυθμένα. Παρομοίασε την αγορά με «πρώιμη άνοιξη» και εκτίμησε ότι η ανάκαμψη μπορεί να διαρκέσει έξι έως εννέα μήνες, με σταδιακή άνοδο αντί για άμεση επιστροφή σε νέα ιστορικά υψηλά. Πρόκειται για προσωπική πρόβλεψη και όχι για βεβαιωμένη πορεία τιμών.

Τα 75.074 και 78.309 δολάρια ορίζουν το άμεσο πεδίο

Στο τεχνικό στιγμιότυπο της 31ης Οκτωβρίου, η ισχυρότερη στήριξη τοποθετούνταν στα 75.074 δολάρια και η άμεση αντίσταση στα 78.309 δολάρια, με τον RSI στο 35,75. Τα επίπεδα αυτά είναι σημεία αναφοράς του συγκεκριμένου υπολογισμού και όχι αμετάβλητα όρια. Η επιστροφή πάνω από τα 78.309 δολάρια θα βελτίωνε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, ενώ απώλεια των 75.074 θα αύξανε τον κίνδυνο νέας επιτάχυνσης των πωλήσεων.

Πέρα από τα τεχνικά επίπεδα, η επόμενη ισχυρή δοκιμασία είναι η έκθεση απασχόλησης των ΗΠΑ για τον Οκτώβριο, προγραμματισμένη για τις 6 Νοεμβρίου. Μια έκπληξη που θα ωθήσει την αγορά προς υψηλότερες προσδοκίες επιτοκίων θα δυσκόλευε μια ανάκαμψη βασισμένη στη μόχλευση. Αντίθετα, χαμηλότερες προσδοκίες για το κόστος χρήματος θα μπορούσαν να στηρίξουν τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, χωρίς όμως να αναιρούν την ανάγκη επιστροφής της spot ζήτησης.

Η αγορά, συνεπώς, δεν χρειάζεται μόνο υψηλότερη τιμή. Χρειάζεται επάνοδο των εισροών στα ETF, σταθεροποίηση του open interest, περιορισμένο κόστος χρηματοδότησης και ενδείξεις ότι οι εταιρικοί ισολογισμοί δεν μετατρέπονται από πηγή αγορών σε πηγή προσφοράς. Μέχρι να συνυπάρξουν αυτά τα στοιχεία, η ζώνη των 77.000-78.000 δολαρίων παραμένει πεδίο εύθραυστης ισορροπίας και όχι επιβεβαιωμένη αφετηρία νέου ανοδικού κύκλου.