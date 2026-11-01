ΗΠΑ: Πολύς θόρυβος για το τίποτα; Γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές δύσκολα θα αλλάξουν την πορεία της χώρας

Το Κογκρέσο διαθέτει περιορισμένη εξουσία να διαμορφώσει τις πολιτικές που επηρεάζουν το κόστος ζωής και την οικονομική προσιτότητα αγαθών και υπηρεσιών.

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Επιστολική ψήφος στις ΗΠΑ. Φωτογραφία: Joshua Woroniecki / Unsplash.

Πολλοί Αμερικανοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες την Τρίτη, ελπίζοντας ότι οι εκλογές θα δώσουν κάποια λύση στο πρόβλημα του υψηλού κόστους ζωής. Είναι, όμως, σχεδόν βέβαιο ότι θα απογοητευτούν.

Γιατί; Αρκεί να εξετάσει κανείς τον ακόλουθο κατάλογο.

Πέρυσι, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς στις εισαγωγές από σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικά έσοδα, αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Δεν ζήτησε την άδεια του Κογκρέσου.

Τον Φεβρουάριο, εξαπέλυσε πόλεμο εναντίον του Ιράν, προκαλώντας εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Το Κογκρέσο δεν ενέκρινε αυτόν τον πόλεμο.

Πρόσφατα, στο πλαίσιο της δικής του προσπάθειας αντιμετώπισης του προβλήματος της ακρίβειας, ανακοίνωσε χρηματικές ενισχύσεις προς δικαιούχους του Medicare και του Obamacare, καθώς και προς τους αγρότες. Το Κογκρέσο δεν είχε εγκρίνει ειδικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση αυτών των πληρωμών.

Διακρίνετε κάποιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο;

Στα ζητήματα που επηρεάζουν περισσότερο το κόστος ζωής το τελευταίο διάστημα, το Κογκρέσο έχει περιοριστεί ουσιαστικά στον ρόλο του θεατή.

Όλα αυτά αποτελούν προϊόν μιας μετατόπισης της πολιτικής εξουσίας που συντελείται εδώ και πολλές γενιές: από τη νομοθετική προς την εκτελεστική εξουσία. Η πραγματικότητα αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει ως υπενθύμιση των ορίων που υπάρχουν στις προσδοκίες ότι μια πιθανή αλλαγή στον έλεγχο του Κογκρέσου θα μπορούσε να επιφέρει ουσιαστική βελτίωση στο ζήτημα της ακρίβειας.

Ενέργεια

Η τιμή των καυσίμων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το κόστος ζωής. Φωτογραφία: Erik Mclean / Unsplash.

Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, από κοινού με το Ισραήλ, επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, της βενζίνης και του ντίζελ προκάλεσε απότομη επιτάχυνση του πληθωρισμού. Ο τερματισμός του πολέμου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση των τιμών και έχει αναδειχθεί σε κεντρικό στοιχείο της πολιτικής πλατφόρμας των Δημοκρατικών.

Ωστόσο, η δυνατότητα του Κογκρέσου να περιορίζει την ελευθερία της εκτελεστικής εξουσίας να διεξάγει πολέμους αποδυναμώνεται εδώ και δεκαετίες. Η αδυναμία του να σταματήσει τον πόλεμο του Βιετνάμ οδήγησε το Κογκρέσο, το 1973, στην υιοθέτηση του War Powers Resolution, του νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών. Η νομοθεσία αυτή προβλέπει ότι, εντός 60 έως 90 ημερών από την εμπλοκή αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε πολεμικές επιχειρήσεις, ο πρόεδρος οφείλει είτε να αποσύρει τα στρατεύματα είτε να εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου.

Έκτοτε, οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν επικαλεστεί διάφορες πρωτότυπες νομικές ερμηνείες, υποστηρίζοντας ότι συμμορφώνονται με τον νόμο χωρίς, στην πραγματικότητα, να τερματίζουν τις εχθροπραξίες ή να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική εξουσιοδότηση.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η αποστολή Αμερικανών πεζοναυτών στον Λίβανο από τον Ρόναλντ Ρίγκαν την περίοδο 1982–1984, η συνοδεία πετρελαιοφόρων από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στον Περσικό Κόλπο το 1987–1988, η επέμβαση του Μπιλ Κλίντον στο Κόσοβο, οι επιχειρήσεις του Μπαράκ Ομπάμα στη Λιβύη, στο Ιράκ και στη Συρία, καθώς και οι επιχειρήσεις του Τζο Μπάιντεν στο Ιράκ και στη Συρία.

Το αμερικανικό Καπιτώλιο: οι εξουσίες του Κογκρέσου στη διεξαγωγή πολέμων παραμένουν αντικείμενο αντιπαράθεσης. Φωτογραφία: Tim Mossholder / Unsplash.

Στην περίπτωση του Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι είχε συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, υποστηρίζοντας πως η εκεχειρία της 8ης Απριλίου σηματοδότησε τον τερματισμό των εχθροπραξιών με την Τεχεράνη. Αργότερα, το Κογκρέσο ενέκρινε κοινό ψήφισμα με το οποίο απαιτούσε τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Τραμπ το αγνόησε.

Ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να επιχειρήσει να σταματήσει τον πόλεμο είτε μέσω ενός αυτοτελούς ψηφίσματος είτε μέσω νομοσχεδίου που θα απαγόρευε τη χρηματοδότησή του. Ωστόσο, ο Τραμπ θα μπορούσε να ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε από αυτές τις πρωτοβουλίες.

Μια αποτελεσματικότερη επιλογή θα μπορούσε να είναι ο αποκλεισμός της χρηματοδότησης του πολέμου μέσα από το ετήσιο νομοσχέδιο εξουσιοδότησης αμυντικών δαπανών, το οποίο θεωρείται απαραίτητο να εγκριθεί. Αυτό επισημαίνει ο Σκοτ Άντερσον, ερευνητής του Ινστιτούτου Brookings.

Υπάρχει, όμως, ένα σημαντικό εμπόδιο. Οι Ρεπουμπλικανοί είναι πιθανό να εγκρίνουν ένα τέτοιο νομοσχέδιο κατά τη μεταβατική κοινοβουλευτική περίοδο που μεσολαβεί μετά τις εκλογές και πριν αναλάβει καθήκοντα το νέο Κογκρέσο. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Άντερσον, οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να μη βρουν την ευκαιρία να παρέμβουν πριν από τα τέλη του επόμενου έτους.

Ακόμη και τότε, ο Τραμπ θα μπορούσε να ανακατευθύνει άλλους διαθέσιμους κρατικούς πόρους για να συνεχίσει τον πόλεμο. Είχε εφαρμόσει παρόμοια τακτική κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό. Μια τέτοια πρακτική, ωστόσο, εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας.

Ο Άντερσον σημειώνει ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν, εναλλακτικά, να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη κατά του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι έχει υπερβεί τις συνταγματικές του αρμοδιότητες. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να γνωρίζει πότε θα αποφανθούν τα δικαστήρια ή ποια πλευρά θα δικαιωθεί.

Ασφαλώς, ο ίδιος ο Τραμπ θα μπορούσε να αποφασίσει τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, σε έναν πόλεμο δεν αποφασίζει μόνο η μία πλευρά. Χωρίς την πλήρη συνθηκολόγηση του Ιράν ή μια εκεχειρία που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις, η Τεχεράνη και οι σύμμαχες προς αυτήν οργανώσεις θα μπορούσαν να συνεχίσουν να απειλούν τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, διατηρώντας τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα.

Δασμοί

Εμπορευματοκιβώτια σε φορτηγό πλοίο, χαρακτηριστική εικόνα των διεθνών εμπορικών ροών. Φωτογραφία: Andy Li / Unsplash.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, η αρμοδιότητα επιβολής δασμών ανήκει στο Κογκρέσο, το οποίο έχει εκχωρήσει μέρος αυτής της εξουσίας στον πρόεδρο. Ο Τραμπ αξιοποίησε αυτή την εκχωρημένη αρμοδιότητα με πρωτοφανή ευρύτητα, αυξάνοντας τους δασμούς στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 1930.

Ο Πίτερ Χάρελ, ειδικός στο διεθνές οικονομικό δίκαιο και πρώην σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν, είχε δηλώσει πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024 ότι θεωρούσε πως οι αντιδράσεις της επιχειρηματικής κοινότητας, των δικαστηρίων και του Κογκρέσου θα εμπόδιζαν τον Τραμπ να υλοποιήσει τις απειλές του για επιβολή δασμών.

Τα γεγονότα, όμως, τον διέψευσαν. Όπως παραδέχεται σήμερα ο ίδιος: «Σε γενικές γραμμές, τα έκανε πράξη, με εκπληκτικά μικρή αντίσταση από το Κογκρέσο».

Οι Δημοκρατικοί έχουν δεσμευτεί να περιορίσουν την εξουσία του Τραμπ να επιβάλλει δασμούς. Ωστόσο, ένα αυτοτελές νομοσχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση θα χρειαζόταν την υποστήριξη επαρκούς αριθμού Ρεπουμπλικανών, ώστε να μπορεί να υπερκεραστεί ένα ενδεχόμενο προεδρικό βέτο.

Σύμφωνα με τον Χάρελ, μια πιθανή επιλογή θα ήταν να ενσωματωθεί η κατάργηση μιας συγκεκριμένης δασμολογικής εξουσίας σε κάποιο νομοσχέδιο που είναι ουσιαστικά υποχρεωτικό να εγκριθεί, όπως εκείνο για την εξουσιοδότηση αμυντικών δαπανών. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η κατάργηση του Άρθρου 338 του δασμολογικού νόμου Smoot-Hawley του 1930, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα εναντίον του Καναδά.

Ωστόσο, ο Ντον Σνάιντερ, πρώην συνεργάτης των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και σήμερα στέλεχος της Piper Sandler, εκτιμά ότι ο Τραμπ αποδίδει υπερβολικά μεγάλη σημασία στη διακριτική του ευχέρεια ως προς τους δασμούς, ώστε να αποδεχθεί οποιονδήποτε σχετικό περιορισμό.

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει: «Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορώ να φανταστώ να συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι να εγκαταλείψουν οι Ρεπουμπλικανοί τον Τραμπ, να αποφασίσουν ότι τελείωσαν μαζί του και να υπερκεράσουν το βέτο του».

Πιο πιθανό είναι, τελικά, να σταματήσουν τους δασμούς τα δικαστήρια παρά το Κογκρέσο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει παράνομη τη χρήση ενός συγκεκριμένου νόμου από τον Τραμπ για την επιβολή δασμών, ενώ εκκρεμούν δικαστικές προσφυγές για τους υπόλοιπους δασμούς που εξακολουθούν να ισχύουν. Ωστόσο, η οριστική επίλυση αυτών των υποθέσεων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι το 2028.

Φόροι και χρηματικές ενισχύσεις

Η δυνατότητα των πολιτών να αντεπεξέρχονται στο κόστος ζωής εξαρτάται τόσο από τις τιμές όσο και από τα εισοδήματά τους. Η Ουάσιγκτον μπορεί να επηρεάζει το δεύτερο σκέλος μέσω της φορολογίας, των μεταβιβαστικών πληρωμών και των επιδοτήσεων. Και σε αυτόν τον τομέα, όπως συμβαίνει με τον πόλεμο και τους δασμούς, το Κογκρέσο υποτίθεται ότι έχει τον πρώτο λόγο.

Πράγματι, οι σημαντικότερες μεταβολές στη φορολογική και δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών προήλθαν από νομοθετικές παρεμβάσεις: τα μέτρα οικονομικής στήριξης κατά την πανδημία του Covid-19 το 2020, τα δημοσιονομικά προγράμματα τόνωσης της οικονομίας το 2021 και οι φορολογικές μειώσεις του 2025.

Ωστόσο, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν σταδιακά συγκεντρώσει όλο και μεγαλύτερη εξουσία στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Ελάχιστοι έχουν επιχειρήσει να διευρύνουν αυτή την εξουσία περισσότερο από τον Τζο Μπάιντεν.

Ο πρώην πρόεδρος επιδίωξε τη διαγραφή φοιτητικών δανείων συνολικού ύψους 430 δισ. δολαρίων. Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το συγκεκριμένο σχέδιο, ο Μπάιντεν αξιοποίησε άλλες διαδικασίες για να προχωρήσει στη διαγραφή οφειλών που ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, αύξησε τη γενναιοδωρία του προγράμματος διατροφικής βοήθειας, γνωστού ως food stamps, προσθέτοντας 200 δισ. δολάρια στα μακροπρόθεσμα δημοσιονομικά ελλείμματα. Επέκτεινε επίσης τις επιδοτήσεις του Obamacare σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών που είχαν αρχικά εξαιρεθεί από τη νομοθεσία, ακριβώς για να περιοριστεί το δημοσιονομικό κόστος.

Η αμερικανική φορολογική υπηρεσία, IRS, υπό την κυβέρνησή του, ουσιαστικά προσέφερε στους φορολογουμένους ένα όφελος 8 δισ. δολαρίων, μεταθέτοντας κατά δύο χρόνια ορισμένες προθεσμίες συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι εκτελεστικές παρεμβάσεις του Τραμπ, αντιθέτως, είχαν συχνότερα ως αποτέλεσμα τη μείωση παρά την αύξηση των δημόσιων δαπανών. Ταυτόχρονα, προκάλεσαν κατηγορίες ότι παραβιάζει τις συνταγματικές αρμοδιότητες του Κογκρέσου. Το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, γνωστό ως Department of Government Efficiency (DOGE), υπό τον Έλον Μασκ, προχώρησε σε δραστικές περικοπές, καταργώντας ολόκληρες διοικητικές μονάδες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τους τελευταίους μήνες, πάντως, ο Τραμπ άρχισε να διανέμει χρηματικές ενισχύσεις, αξιοποιώντας συχνά ελάχιστα γνωστές πηγές χρηματοδότησης:

90 δολάρια για καθέναν από εκατομμύρια δικαιούχους του Medicare, με χρηματοδότηση από το Medicare Improvement Fund, το Ταμείο Βελτίωσης του Medicare.

για καθέναν από εκατομμύρια δικαιούχους του Medicare, με χρηματοδότηση από το Medicare Improvement Fund, το Ταμείο Βελτίωσης του Medicare. 500 δολάρια ως επιστροφή τελών χρήσης προς ασφαλισμένους του Obamacare.

ως επιστροφή τελών χρήσης προς ασφαλισμένους του Obamacare. 8 δισ. δολάρια για ενισχύσεις προς τους αγρότες λόγω του κόστους καυσίμων, μέσω του Commodity Credit Corporation, του ομοσπονδιακού οργανισμού χρηματοδοτικής στήριξης της αγροτικής παραγωγής.

Σε σχέση με το συνολικό μέγεθος του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, τα ποσά αυτά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν πολύ μεγαλύτερα κονδύλια εάν κατέληγαν σε συμφωνία με τον Τραμπ.

Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να συμφωνήσουν στην επαναφορά των επιδοτήσεων του Obamacare που έχουν λήξει, προσφέροντας ως αντάλλαγμα την έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το Πεντάγωνο.

Υπάρχει, ωστόσο, μία ουσιώδης επιφύλαξη. Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να διογκώσει ακόμη περισσότερο το ήδη δυσθεώρητο δημοσιονομικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και στα επιτόκια. Και αυτό κάθε άλλο παρά θα βοηθούσε τους Αμερικανούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακρίβειας.