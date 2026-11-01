Από τα συμβόλαια προστασίας έναντι χρεοκοπίας μέχρι την ασφάλιση της τιμής ενοικίασης των πανίσχυρων επεξεργαστών Nvidia, οι μεγαλύτεροι επενδυτές του πλανήτη προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας βίαιης ανατροπής στην τεχνητή νοημοσύνη. Η νέα πραγματικότητα για Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle και CoreWeave αποκαλύπτει ότι το μεγαλύτερο επενδυτικό στοίχημα της εποχής αποκτά πλέον και μια τεράστια αγορά ασφάλισης.

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Η Wall Street έχει επενδύσει τρισεκατομμύρια δολάρια στην υπόσχεση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει την παγκόσμια οικονομία. Τώρα, όμως, ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος αρχίζει να πληρώνει για να προστατευθεί από το ενδεχόμενο αυτή η υπόσχεση να αποδειχθεί υπερβολικά ακριβή.

Η αλλαγή είναι βαθύτερη από μια συνηθισμένη χρηματιστηριακή διόρθωση. Επενδυτές που απέκτησαν τεράστιες περιουσίες από την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών, διαχειριστές κεφαλαίων, στελέχη εταιρειών και εξειδικευμένες χρηματιστηριακές επιχειρήσεις αναζητούν μηχανισμούς ασφάλισης έναντι μιας ενδεχόμενης κατάρρευσης των αποτιμήσεων, της υποχώρησης της ζήτησης για υπολογιστική ισχύ και της επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας όσων χρηματοδοτούν την κατασκευή των νέων data centers.

Το παράδοξο είναι εντυπωσιακό: την ώρα που οι τεχνολογικοί κολοσσοί συνεχίζουν να δεσμεύουν πρωτοφανή ποσά για νέες υποδομές, η ίδια η χρηματοπιστωτική αγορά δημιουργεί εργαλεία που θα αποφέρουν κέρδη εάν η οικονομική αξία αυτών των υποδομών υποχωρήσει.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως η μεγαλύτερη ευκαιρία δημιουργίας πλούτου της γενιάς μας. Αρχίζει να αντιμετωπίζεται και ως ένας από τους μεγαλύτερους συγκεντρωμένους επενδυτικούς κινδύνους του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 2,9% στις 30 Οκτωβρίου και ολοκλήρωσε τον μήνα με απώλειες 5,3%, τις μεγαλύτερες από τον Μάρτιο του 2025.

Οι επενδυτές αυξάνουν τη ζήτηση για δικαιώματα πώλησης (put options) σε εταιρείες που εξαρτώνται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το κόστος ασφάλισης εταιρικού χρέους μέσω credit default swaps αυξάνεται σε μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Δημιουργείται μια νέα αγορά παραγώγων πάνω στην ίδια την υπολογιστική ισχύ, ώστε οι ιδιοκτήτες data centers να προστατεύονται από πιθανή πτώση των ενοικίων των GPU.

Το κεντρικό ερώτημα για το 2027 δεν είναι μόνο πόσο γρήγορα θα αναπτύσσεται το AI, αλλά εάν τα έσοδά του θα δικαιολογούν τις τεράστιες επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Το τέλος του Οκτωβρίου αποκάλυψε την αλλαγή κλίματος

Η συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου αποτέλεσε μία από τις σαφέστερες προειδοποιήσεις ότι οι επενδυτές αρχίζουν να επαναξιολογούν το κόστος της τεχνολογικής επανάστασης.

Ο Nasdaq Composite κατέγραψε ημερήσιες απώλειες 2,9%, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,8%, ενώ ο Dow Jones περιορίστηκε σε πτώση 1,1%. Σε επίπεδο μήνα, ωστόσο, η εικόνα ήταν ακόμη πιο αποκαλυπτική: ο Nasdaq έχασε 5,3%, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,9%, ενώ ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,7%.

Δεν επρόκειτο, επομένως, για μια γενικευμένη εγκατάλειψη των αμερικανικών μετοχών. Ήταν κυρίως μια απότομη αναδιάταξη των επενδυτικών προτιμήσεων, με το βάρος να πέφτει στις τεχνολογικές επιχειρήσεις και στις εταιρείες που έχουν συνδέσει τις αποτιμήσεις τους με την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026 | Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ Dow Jones 1,7 % S&P 500 -0,9 % Nasdaq -5,3 % oikonomia.gr Διάγραμμα 1. Μηνιαίες μεταβολές αμερικανικών δεικτών τον Οκτώβριο του 2026. Η ένταση των ράβδων αναπαριστά το απόλυτο μέγεθος της μεταβολής, με κόκκινο τις απώλειες και μπλε την άνοδο.

Η Intel βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με τη μετοχή της να υποχωρεί σχεδόν 29% σε μία συνεδρίαση, μετά από απογοητευτικές προβλέψεις για την κερδοφορία της. Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε και η Alphabet, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα της Amazon ενίσχυσαν τις ανησυχίες για το μέγεθος των επενδύσεων που απαιτούνται προκειμένου να διατηρηθεί η ανάπτυξη του AI.

Το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα ότι η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη μειώνεται. Σε αρκετές δραστηριότητες, αντιθέτως, εξακολουθεί να αυξάνεται με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς.

Το πρόβλημα είναι ότι το κόστος εξυπηρέτησης αυτής της ζήτησης ενδέχεται να αυξάνεται ταχύτερα από την οικονομική απόδοση των επενδύσεων.

Η διάκριση είναι καθοριστική. Μια τεχνολογία μπορεί να εξελίσσεται σε πραγματική επανάσταση και, ταυτόχρονα, οι επενδυτές που χρηματοδοτούν την επέκτασή της να υφίστανται σημαντικές ζημιές.

Ένα επενδυτικό πρόγραμμα χωρίς ιστορικό προηγούμενο

Η οικονομική κλίμακα της τεχνητής νοημοσύνης έχει υπερβεί πλέον κατά πολύ τον παραδοσιακό τεχνολογικό κλάδο.

Η ανάπτυξη νέων μοντέλων AI προϋποθέτει τεράστιες εγκαταστάσεις υπολογιστικής ισχύος, εκατοντάδες χιλιάδες εξειδικευμένους επεξεργαστές, δίκτυα υψηλής ταχύτητας, συστήματα ψύξης και ηλεκτρικές υποδομές ικανές να τροφοδοτούν εγκαταστάσεις με ενεργειακές απαιτήσεις που προσεγγίζουν εκείνες μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2026, οι τέσσερις μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι πραγματοποίησαν κεφαλαιουχικές επενδύσεις της τάξης των 202 δισ. δολαρίων συνολικά, με βάση τα στρογγυλοποιημένα ανακοινωθέντα μεγέθη τους.

Η Amazon ξεχώρισε με περίπου 77,3 δισ. δολάρια, ακολούθησε η Alphabet με 51,4 δισ., η Microsoft με 39,4 δισ. και η Meta με 33,9 δισ.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ AI | CAPEX Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Amazon 77,3 δισ. $ Alphabet 51,4 δισ. $ Microsoft 39,4 δισ. $ Meta 33,9 δισ. $ oikonomia.gr Διάγραμμα 2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες τεχνολογικών ομίλων το τρίτο τρίμηνο του 2026, σε δισ. δολάρια. Αφορούν το συνολικό capex και όχι αποκλειστικά τις επενδύσεις σε AI.

Η Amazon προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 220 δισ. δολαρίων για ολόκληρο το 2026, ενώ η διοίκησή της προειδοποιεί ότι το ύψος τους θα αυξηθεί σημαντικά το 2027.

Η Alphabet διατηρεί για το 2026 εκτίμηση επενδύσεων μεταξύ 195 και 205 δισ. δολαρίων, με επίσης σημαντική περαιτέρω αύξηση το επόμενο έτος.

Η μεγάλη ανατροπή εντοπίζεται στην παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών.

Η Alphabet εμφάνισε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 9,1 δισ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές της Amazon, σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, υποχώρησαν σε αρνητικό επίπεδο περίπου 42,4 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για διαφορετικές περιόδους μέτρησης, αλλά και οι δύο ενδείξεις αποτυπώνουν τη σημαντική πίεση που ασκεί το επενδυτικό πρόγραμμα στη ρευστότητα.

Επί δεκαετίες, οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι θεωρούνταν επιχειρήσεις με εξαιρετικά υψηλή κερδοφορία, περιορισμένες κεφαλαιουχικές ανάγκες σε σχέση με τα έσοδά τους και ισχυρή δημιουργία μετρητών.

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει σταδιακά αυτό το επιχειρηματικό υπόδειγμα.

Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις αποκτούν χαρακτηριστικά βαριάς βιομηχανίας: υψηλές αρχικές επενδύσεις, δαπανηρό εξοπλισμό, ενεργειακή εξάρτηση και σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης.

Αυτή η μεταμόρφωση αποτελεί το θεμελιώδες χρηματοοικονομικό πρόβλημα που αρχίζει να τιμολογεί η Wall Street.

Η νέα αγορά ασφάλισης: Από τα put options στα CDS

Η πρώτη αντίδραση των μεγάλων επενδυτών ήταν η αναζήτηση προστασίας μέσω παραδοσιακών χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Τα put options, δηλαδή τα δικαιώματα πώλησης, επιτρέπουν στον αγοραστή τους να αποκτήσει το δικαίωμα να πουλήσει μια μετοχή σε προκαθορισμένη τιμή μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή κατά τη λήξη του συμβολαίου, ανάλογα με τους όρους του.

Ο μηχανισμός είναι σχετικά απλός.

Ένας επενδυτής που κατέχει μεγάλη θέση σε τεχνολογική μετοχή μπορεί να πληρώσει ένα ασφάλιστρο προκειμένου να περιορίσει τις ζημιές του σε περίπτωση σημαντικής πτώσης.

Εάν η αγορά συνεχίσει να ανεβαίνει, διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής του στην άνοδο, αφαιρουμένου του κόστους της προστασίας. Εάν καταρρεύσει, το δικαίωμα πώλησης αποκτά αξία και αντισταθμίζει μέρος ή το σύνολο των απωλειών, ανάλογα με τη δομή του.

Η αυξανόμενη ζήτηση για τέτοια συμβόλαια αποκαλύπτει κάτι ενδιαφέρον.

Δεν είναι μόνο τα hedge funds που ασφαλίζονται.

Στην αγορά εμφανίζονται και ιδιώτες με ιδιαίτερα συγκεντρωμένα χαρτοφυλάκια, συμπεριλαμβανομένων πρώην στελεχών μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων, των οποίων ο προσωπικός πλούτος έχει δημιουργηθεί μέσα από μετοχικές αμοιβές και προγράμματα συμμετοχής στο κεφάλαιο των εταιρειών.

Για αυτούς τους επενδυτές, το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό.

Μια πτώση 40% ή 50% σε μια τεχνολογική μετοχή μπορεί να εξαφανίσει εκατομμύρια δολάρια συσσωρευμένης περιουσίας.

Η προστασία, επομένως, δεν αποτελεί υποχρεωτικά πρόβλεψη για κατάρρευση. Αποτελεί εργαλείο διατήρησης ήδη πραγματοποιημένου πλούτου.

CoreWeave: Το χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας χρηματοοικονομικής ευπάθειας

Η CoreWeave βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της νέας αγοράς.

Η εταιρεία ανήκει στους λεγόμενους neocloud providers, δηλαδή επιχειρήσεις που δημιουργούν εξειδικευμένες υποδομές υπολογιστικής ισχύος και τις διαθέτουν σε πελάτες οι οποίοι αναπτύσσουν ή χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Το επιχειρηματικό τους μοντέλο βασίζεται στην προμήθεια ακριβών επεξεργαστών, στην εγκατάστασή τους σε data centers και στην εκμίσθωση της υπολογιστικής τους ικανότητας.

Η ανάγκη χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα υψηλή. Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σήμερα, ενώ οι ταμειακές εισροές αναμένονται σταδιακά, σε βάθος ετών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο όγκος των δικαιωμάτων πώλησης επί της CoreWeave εκτινάχθηκε τον Οκτώβριο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και διατηρήθηκε αυξημένος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν συμβόλαια με λήξη το 2028 και τιμή άσκησης τα 35 δολάρια, όταν η μετοχή διαπραγματευόταν κοντά στα 55 δολάρια.

Η επιλογή αυτής της τιμής άσκησης σημαίνει ότι οι αγοραστές επιδιώκουν προστασία έναντι μιας εξαιρετικά μεγάλης περαιτέρω υποχώρησης.

Από τα 55 στα 35 δολάρια, η πτώση αντιστοιχεί περίπου στο 36,4%.

Το δικαίωμα πώλησης με τιμή άσκησης 35 δολαρίων αρχίζει να αποκτά θετική εσωτερική αξία κατά τη λήξη όταν η μετοχή υποχωρήσει κάτω από αυτό το επίπεδο. Το καθαρό κέρδος του αγοραστή, όμως, προϋποθέτει να καλυφθεί και το ασφάλιστρο που έχει πληρώσει.

COREWEAVE | ΑΞΙΑ PUT ΜΕ STRIKE 35 $ Μετοχή 55 $ 0 $ Μετοχή 45 $ 0 $ Μετοχή 35 $ 0 $ Μετοχή 25 $ 10 $ Μετοχή 15 $ 20 $ Μετοχή 5 $ 30 $ oikonomia.gr Διάγραμμα 3. Θεωρητική εσωτερική αξία δικαιώματος πώλησης με τιμή άσκησης 35 δολαρίων κατά τη λήξη, ανά μετοχή. Δεν αφαιρείται το καταβληθέν ασφάλιστρο και δεν απεικονίζονται οι πραγματικές τιμές των options.

Η σημασία της CoreWeave υπερβαίνει τη δική της χρηματιστηριακή αποτίμηση.

Αποτυπώνει έναν ενδεχόμενο κίνδυνο για ολόκληρη την αλυσίδα χρηματοδότησης του AI.

Εάν οι τιμές ενοικίασης των επεξεργαστών μειωθούν ή η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων αποδειχθεί χαμηλότερη από την αναμενόμενη, οι εισπράξεις των εταιρειών μπορούν να περιοριστούν απότομα.

Το χρέος, αντιθέτως, παραμένει.

Το κόστος ασφάλισης του χρέους στέλνει ακόμη ισχυρότερο μήνυμα

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στις μετοχές.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στο κόστος των credit default swaps ή CDS, των χρηματοοικονομικών συμβολαίων που χρησιμοποιούνται για προστασία έναντι πιστωτικού γεγονότος, όπως η αθέτηση υποχρεώσεων ενός εκδότη χρέους.

Στην αγορά παρατηρήθηκε διεύρυνση των ασφαλίστρων πιστωτικού κινδύνου για Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta και Oracle, με τα επίπεδα να φθάνουν στα υψηλότερα σημεία από το 2021.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή αφορά διαφορετικές επιχειρήσεις ταυτόχρονα.

Όταν αυξάνεται το κόστος προστασίας για μία εταιρεία, η αγορά ενδέχεται να ανησυχεί για τα ιδιαίτερα οικονομικά χαρακτηριστικά της.

Όταν αυξάνεται ταυτόχρονα για ολόκληρη την ομάδα των βασικών χρηματοδοτών της τεχνητής νοημοσύνης, προκύπτει ισχυρότερη ένδειξη ότι οι επενδυτές επαναξιολογούν τον κίνδυνο του συνολικού επιχειρηματικού μοντέλου.

Στην περίπτωση της Oracle, η διεύρυνση του κόστους προστασίας μέσα στον μήνα ξεπέρασε τη μία ποσοστιαία μονάδα.

Ήδη στις 15 Οκτωβρίου, το πενταετές CDS της Oracle είχε φθάσει τις 288 μονάδες βάσης, ενώ αντίστοιχες ενδείξεις για την CoreWeave είχαν υπερβεί τις 1.000 μονάδες βάσης. Τα συγκεκριμένα μεγέθη αποτελούν στιγμιότυπο της αγοράς εκείνης της ημερομηνίας, όχι τιμές κλεισίματος του μήνα.

Η διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών είναι ενδεικτική της ανομοιογένειας του κινδύνου.

Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι διαθέτουν σημαντικές και διαφοροποιημένες πηγές εσόδων. Αντίθετα, οι εξειδικευμένοι πάροχοι υπολογιστικής ισχύος εξαρτώνται περισσότερο από έναν συγκεκριμένο επενδυτικό κύκλο.

Για παράδειγμα, ένα CDS με ενδεικτικό περιθώριο 288 μονάδων βάσης αντιστοιχεί σε 2,88% του ασφαλιζόμενου ονομαστικού ποσού ετησίως ως απλοποιημένη προσέγγιση της οικονομικής επιβάρυνσης. Στην πράξη, οι πληρωμές ενός συμβολαίου μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορετικό τρέχον κουπόνι και αρχική καταβολή.

Η διεύρυνση των CDS δεν ισοδυναμεί με πρόβλεψη χρεοκοπίας. Δείχνει, όμως, ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά απαιτούν υψηλότερη αποζημίωση για να αναλάβουν τον συγκεκριμένο πιστωτικό κίνδυνο.

Η μεγάλη καινοτομία: Ασφάλιση της ίδιας της υπολογιστικής ισχύος

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των τελευταίων εξελίξεων είναι ότι η χρηματοπιστωτική καινοτομία δεν περιορίζεται πλέον σε μετοχές και ομόλογα.

Η Wall Street αρχίζει να δημιουργεί παράγωγα πάνω στην ίδια την υπολογιστική ισχύ.

Πρόκειται για μια θεμελιώδη αλλαγή στην αντίληψη του AI ως επενδυτικού προϊόντος.

Μέχρι σήμερα, οι επενδυτές μπορούσαν να αποκτήσουν έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω μετοχών εταιρειών παραγωγής επεξεργαστών, παρόχων υπηρεσιών cloud, κατασκευαστών data centers ή επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού.

Τώρα επιχειρείται η δημιουργία μιας διαφορετικής αγοράς: συμβολαίων των οποίων η αξία θα εξαρτάται από την τιμή ενοικίασης συγκεκριμένης υπολογιστικής ισχύος.

Η Jump Trading έχει αναπτύξει δραστηριότητα διαπραγμάτευσης υπολογιστικής ισχύος και δομημένων εξωχρηματιστηριακών συμβολαίων, με στόχο να καλύψει τη ζήτηση επιχειρήσεων που επιθυμούν να προστατευθούν από μελλοντική πτώση των τιμών.

Η λογική θυμίζει σε σημαντικό βαθμό τις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών.

Μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να αντισταθμίσει τον κίνδυνο αύξησης της τιμής των καυσίμων.

Ένας παραγωγός πετρελαίου μπορεί να προστατευθεί έναντι της πτώσης του Brent.

Αντίστοιχα, ένας ιδιοκτήτης υποδομών AI μπορεί να επιδιώξει προστασία έναντι της πτώσης της τιμής ενοικίασης των επεξεργαστών του.

Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή διαμόρφωση μιας πραγματικής αγοράς παραγώγων στην υπολογιστική ισχύ.

Η τιμή των Nvidia B300 και ο κίνδυνος μιας απότομης αντιστροφής

Η αγορά υπολογιστικής ισχύος βρίσκεται σήμερα σε φάση ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης.

Το κόστος ενοικίασης των επεξεργαστών Nvidia B300 έχει ενισχυθεί περίπου 56% μέσα στο 2026, φθάνοντας τα 7,56 δολάρια ανά GPU-ώρα.

Μόνο μέσα στον Οκτώβριο η εξέλιξη ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς η ενδεικτική τιμή αυξήθηκε από 6,70 δολάρια στις 2 Οκτωβρίου σε 7,56 δολάρια στις 31 Οκτωβρίου.

NVIDIA B300 | Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 2 Οκτ. 6,7 $/ώρα 9 Οκτ. 6,71 $/ώρα 16 Οκτ. 6,96 $/ώρα 23 Οκτ. 7,53 $/ώρα 31 Οκτ. 7,56 $/ώρα oikonomia.gr Διάγραμμα 4. Πέντε επιλεγμένες τιμές ενοικίασης Nvidia B300 ανά GPU-ώρα τον Οκτώβριο 2026. Απεικονίζονται επιλεγμένες ημερομηνίες, όχι η πλήρης ημερήσια σειρά· οι ράβδοι συγκρίνονται ως προς την τιμή 7,56 δολαρίων.

Η άνοδος της τιμής σημαίνει ότι σήμερα η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς μπορεί να δημιουργεί υψηλά έσοδα για τους ιδιοκτήτες της.

Όμως, κάθε ισχυρή αύξηση τιμών δημιουργεί κίνητρο για νέες επενδύσεις και αύξηση της προσφοράς.

Εάν οι μεγάλες εταιρείες επεκτείνουν ταυτόχρονα τις υποδομές τους, υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί σε κάποια φάση υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα.

Επιπλέον, η συνεχής τεχνολογική αναβάθμιση των επεξεργαστών σημαίνει ότι ένα ακριβό σύστημα του 2026 μπορεί να αντιμετωπίζει σημαντικό ανταγωνισμό από ισχυρότερο και αποδοτικότερο εξοπλισμό μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η απειλή δεν είναι μόνο η μείωση της ζήτησης.

Είναι και η ταχύτερη από την αναμενόμενη απαξίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Πόσο μπορεί να χάσει ένα data center εάν καταρρεύσουν οι τιμές;

Ένα απλό υποθετικό παράδειγμα αποκαλύπτει την οικονομική σημασία των νέων παραγώγων.

Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση διαθέτει 1.000 επεξεργαστές B300 και τους εκμισθώνει με μέσο ποσοστό αξιοποίησης 75%.

Με 720 ώρες ανά μήνα, οι τιμολογούμενες GPU-ώρες διαμορφώνονται σε 540.000.

Στην τρέχουσα ενδεικτική τιμή των 7,56 δολαρίων, τα μηνιαία έσοδα ανέρχονται περίπου σε 4,08 εκατ. δολάρια.

Εάν η τιμή υποχωρήσει στα 4 δολάρια, τα έσοδα μειώνονται σε 2,16 εκατ. δολάρια.

Η διαφορά πλησιάζει τα 1,92 εκατ. δολάρια κάθε μήνα, δηλαδή περίπου 23,1 εκατ. δολάρια σε ετήσια βάση, με αμετάβλητη αξιοποίηση.

Τιμή ανά GPU-ώρα Μηνιαία έσοδα Μεταβολή 7,56 $ 4.082.400 $ — 6,00 $ 3.240.000 $ −20,6% 5,00 $ 2.700.000 $ −33,9% 4,00 $ 2.160.000 $ −47,1% 3,00 $ 1.620.000 $ −60,3% Πίνακας 1. Υποθετική ανάλυση ευαισθησίας εσόδων για 1.000 GPU, 75% αξιοποίηση και 720 ώρες τον μήνα. Δεν περιλαμβάνονται λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις ή χρηματοοικονομικό κόστος.

Μια μείωση σχεδόν 50% στα έσοδα θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβαρυντική για μια επιχείρηση που έχει χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσής της με δανεισμό.

Αυτό ακριβώς επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα νέα παράγωγα.

Μια εταιρεία θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αγοράσει ένα δικαίωμα πώλησης επί δείκτη υπολογιστικής ισχύος με τιμή άσκησης 4 δολάρια ανά GPU-ώρα.

Εάν η τιμή υποχωρούσε στα 3 δολάρια, το συμβόλαιο θα μπορούσε να καταβάλει 1 δολάριο ανά ασφαλισμένη GPU-ώρα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει αντίστοιχη δομή εκκαθάρισης.

Έτσι, η επιχείρηση θα διατηρούσε ένα οικονομικό κατώφλι προστασίας κοντά στα 4 δολάρια, πριν από το κόστος του συμβολαίου και τυχόν αποκλίσεις μεταξύ δείκτη και πραγματικών εσόδων.

Η προστασία δεν είναι δωρεάν. Όμως μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ενός μεγάλου δανείου.

Από την ασφαλισμένη GPU στο τραπεζικό δάνειο

Η Susquehanna International Group εξετάζει επίσης τις δυνατότητες ανάπτυξης παραγώγων συνδεδεμένων με την αγορά υπολογιστικής ισχύος.

Το ενδιαφέρον προέρχεται μεταξύ άλλων από ιδιωτικές εταιρείες υποδομών AI και data centers που αναζητούν τρόπους σταθεροποίησης των μελλοντικών ταμειακών ροών τους.

Η νέα αυτή αγορά μπορεί να έχει επίδραση πολύ ευρύτερη από τη διαπραγμάτευση των ίδιων των συμβολαίων.

Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που πρόκειται να δανείσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός data center χρειάζεται να αξιολογήσει κατά πόσο τα αναμενόμενα έσοδα θα επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου.

Εάν η εταιρεία που ζητά τη χρηματοδότηση έχει εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο τιμών για σημαντικό μέρος της παραγωγικής της δυναμικότητας, ο πιστωτικός της κίνδυνος μπορεί να μειωθεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η τράπεζα θα χορηγήσει αυτομάτως το δάνειο. Η ύπαρξη προστασίας μπορεί, όμως, να επηρεάσει την αξιολόγηση, το επιτόκιο και τους όρους χρηματοδότησης.

Η οικονομική σημασία είναι προφανής.

Μια οργανωμένη αγορά αντιστάθμισης κινδύνου θα μπορούσε να βοηθήσει τη συνέχιση της κατασκευής νέων υποδομών ακόμη και σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Υπάρχει, ωστόσο, και η αντίστροφη ανάγνωση.

Όσο περισσότερο οι επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ εξαρτώνται από περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση, τόσο περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στις ίδιες τις δομές του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο κίνδυνος που δεν εξαφανίζεται: Ποιος ασφαλίζει τον ασφαλιστή;

Η δημιουργία παραγώγων δεν καταργεί τον οικονομικό κίνδυνο. Τον μεταφέρει από έναν συμμετέχοντα της αγοράς σε κάποιον άλλον.

Εάν μια εταιρεία αγοράσει προστασία έναντι πτώσης των τιμών υπολογιστικής ισχύος, κάποιος πρέπει να αναλάβει την αντίθετη θέση.

Αυτός μπορεί να είναι ένας μεγάλος χρηματοοικονομικός όμιλος, μια εξειδικευμένη εταιρεία διαπραγμάτευσης ή ένας άλλος επενδυτής.

Σε περίπτωση σοβαρής κρίσης, όμως, δημιουργείται ένα δεύτερο ερώτημα: θα μπορεί ο αντισυμβαλλόμενος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του;

Πρόκειται για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, ο οποίος αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα εξωχρηματιστηριακά συμβόλαια.

Παράλληλα, υπάρχει και ο λεγόμενος basis risk, δηλαδή ο κίνδυνος η τιμή του χρηματοοικονομικού δείκτη που χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση να μην κινείται ακριβώς όπως η πραγματική τιμή που εισπράττει η επιχείρηση.

Για παράδειγμα, ένας δείκτης μπορεί να παρακολουθεί το μέσο κόστος ενοικίασης συγκεκριμένων GPU, ενώ η ίδια η εταιρεία προσφέρει διαφορετικά συμβόλαια, σε άλλη γεωγραφική αγορά και με διαφορετικές εγγυήσεις απόδοσης.

Η πτώση των δικών της εσόδων μπορεί επομένως να αποδειχθεί μεγαλύτερη από την αποζημίωση του παραγώγου.

Αυτοί οι κίνδυνοι εξηγούν γιατί οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη νέα αγορά εξετάζουν τόσο προσεκτικά την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλομένων τους.

Η δημιουργία ασφαλιστικών μηχανισμών αποτελεί ένδειξη ωρίμανσης της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα εισάγει νέες μορφές χρηματοοικονομικής πολυπλοκότητας.

Ο κίνδυνος των περιορισμών στα data centers

Ένα ακόμη στοιχείο που αρχίζει να επηρεάζει το οικονομικό οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι η ενδεχόμενη αντίδραση των τοπικών κοινωνιών και των ρυθμιστικών αρχών.

Τα μεγάλα data centers απαιτούν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, νερού για ορισμένα συστήματα ψύξης και διαθέσιμης γης.

Η αύξηση των εγκαταστάσεων μπορεί να δημιουργήσει πιέσεις στα τοπικά ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς και αντιδράσεις από κατοίκους ή άλλες επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται για περιορισμένους ενεργειακούς πόρους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εμφανιστεί εξειδικευμένα συμβόλαια στις αγορές προβλέψεων, με αντικείμενο το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών ή αναστολής ανάπτυξης νέων data centers σε επιμέρους πολιτείες πριν από το 2028.

Η Kalshi έχει προσφέρει σχετικές αγορές για πολιτείες όπως το New Hampshire, το Michigan και το Maine, αν και ο όγκος συναλλαγών παραμένει περιορισμένος.

Η σημασία της εξέλιξης βρίσκεται περισσότερο στην κατεύθυνση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας παρά στον σημερινό τζίρο αυτών των συμβολαίων.

Η αγορά αρχίζει να αποτιμά όχι μόνο τον οικονομικό κίνδυνο μιας επένδυσης AI, αλλά και τον ρυθμιστικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό κίνδυνο της κατασκευής της.

Θα επαναληφθεί η φούσκα του διαδικτύου;

Η σύγκριση με το τέλος της δεκαετίας του 1990 είναι αναπόφευκτη, αλλά απαιτεί προσοχή.

Η άνοδος του διαδικτύου αποτέλεσε πραγματική τεχνολογική επανάσταση. Δεν εμπόδισε, όμως, τη δημιουργία μιας τεράστιας χρηματιστηριακής φούσκας, ούτε την καταστροφή κεφαλαίων όταν οι αποτιμήσεις αποσυνδέθηκαν από τη δυνατότητα παραγωγής κερδών.

Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες, αλλά και σημαντικές διαφορές.

Σε αντίθεση με πολλές εταιρείες της εποχής του dot-com, οι σημερινοί τεχνολογικοί κολοσσοί διαθέτουν πραγματικά έσοδα, μεγάλα μερίδια αγοράς, ισχυρά εμπορικά οικοσυστήματα και σημαντικές λειτουργικές ταμειακές ροές.

Ταυτόχρονα, όμως, οι απαιτήσεις επενδύσεων είναι ασύγκριτα υψηλότερες από εκείνες που χαρακτηρίζουν παραδοσιακά το λογισμικό.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι μια μεγάλη επένδυση μπορεί να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση τεχνολογικής κυριαρχίας, χωρίς απαραίτητα να εξασφαλίζει την επιθυμητή χρηματοοικονομική απόδοση.

Εάν όλοι οι μεγάλοι όμιλοι επενδύσουν ταυτόχρονα σε τεράστια υπολογιστική δυναμικότητα, η αγορά ενδέχεται να αποκτήσει περισσότερη προσφορά από όση μπορεί να απορροφήσει οικονομικά σε βιώσιμες τιμές.

Η τεχνολογία θα μπορούσε να συνεχίσει να αναπτύσσεται, ενώ οι τιμές ενοικίασης, τα περιθώρια κέρδους και οι αποτιμήσεις των εταιρειών υποχωρούν.

Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη παρεξήγηση γύρω από το AI trade: η επιτυχία της τεχνητής νοημοσύνης ως τεχνολογίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως επιτυχία όλων των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο όνομά της.

Τρία σενάρια για το 2027

Η εξέλιξη της αγοράς μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες θα εξαρτηθεί κυρίως από τη σχέση μεταξύ ζήτησης, διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος, ταμειακών ροών και χρηματοδότησης.

Σενάριο Βασικές εξελίξεις Συνέπειες για τις αγορές Ομαλή ανάπτυξη Η ζήτηση AI απορροφά την αύξηση της υπολογιστικής δυναμικότητας Σταθεροποίηση τιμών GPU, βελτίωση εσόδων και επενδυτικής εμπιστοσύνης Επανατιμολόγηση Η προσφορά αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση και τα περιθώρια συμπιέζονται Πιέσεις στις αποτιμήσεις και αυξημένο κόστος δανεισμού, κυρίως για neoclouds Βίαιη διόρθωση Μεγάλη πτώση τιμών υπολογιστικής ισχύος και δυσκολίες αναχρηματοδότησης Αναδιαρθρώσεις χρέους, ματαιώσεις έργων, ζημιές σε μετοχές και πιστωτικές αγορές Πίνακας 2. Ποιοτικά σενάρια κινδύνου για την αγορά τεχνητής νοημοσύνης το 2027. Δεν αποτελούν στατιστικές προβλέψεις και δεν αποδίδονται πιθανότητες.

Το πρώτο σενάριο παραμένει απολύτως πιθανό.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνεχίσει να αυξάνει την παραγωγικότητα, να δημιουργεί νέες εφαρμογές και να απορροφά την προσφερόμενη υπολογιστική δυναμικότητα.

Το δεύτερο είναι ίσως το περισσότερο υποτιμημένο: η τεχνολογία επιτυγχάνει, αλλά η πλεονάζουσα προσφορά και ο έντονος ανταγωνισμός οδηγούν σε απογοητευτικές αποδόσεις κεφαλαίου.

Το τρίτο αποτελεί το δυσμενές σενάριο μιας πιστωτικής κρίσης περιορισμένης ή ευρύτερης κλίμακας στον τομέα των υποδομών AI.

Για να εξελιχθεί το τρίτο σενάριο σε συστημική χρηματοπιστωτική κρίση, θα απαιτούνταν πρόσθετοι μηχανισμοί μετάδοσης, όπως εκτεταμένες αθετήσεις υποχρεώσεων, συγκεντρωμένα ανοίγματα χρηματοδοτών και σοβαρή έλλειψη ρευστότητας. Η μεγάλη πτώση των τεχνολογικών μετοχών από μόνη της δεν αρκεί.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν βρίσκεται έξω από τον συγκεκριμένο επενδυτικό κύκλο.

Η κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, εξοπλισμό δικτύων, συστήματα ψύξης, τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση και εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενέργειας, κατασκευών και τεχνολογικών υποδομών.

Ταυτόχρονα, όμως, τις καθιστά περισσότερο ευαίσθητες στις επενδυτικές αποφάσεις των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών ομίλων.

Για την Ελλάδα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη νέων υποδομών δεδομένων και ενισχύεται το ενδιαφέρον για μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις, η σύνδεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Εάν οι διεθνείς τεχνολογικοί όμιλοι περιορίσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα, θα μπορούσε να επηρεαστεί και ο ρυθμός ανάπτυξης ορισμένων υποδομών στην ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Αυτό δεν αποτελεί άμεση πρόβλεψη ακυρώσεων ελληνικών έργων. Είναι ένας δυνητικός δίαυλος μετάδοσης του επενδυτικού κινδύνου.

Η επίδραση θα εξαρτηθεί από την οικονομική βιωσιμότητα κάθε έργου, τα συμβόλαια που έχει εξασφαλίσει, το κόστος ενέργειας και τους πραγματικούς πελάτες του.

Οι πέντε δείκτες που θα κρίνουν τη συνέχεια

Για τους θεσμικούς επενδυτές, οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις αποτελούν πλέον μόνο ένα μέρος της εικόνας.

Καθοριστική σημασία θα αποκτήσουν η εξέλιξη των ελεύθερων ταμειακών ροών των hyperscalers, η σχέση κεφαλαιουχικών δαπανών προς λειτουργικές εισροές, οι τιμές ενοικίασης GPU, τα ποσοστά αξιοποίησης των data centers και τα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου.

Οι πέντε αυτές μεταβλητές μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα έμμεσο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Ιδιαίτερα σημαντικό θα είναι να διαπιστωθεί εάν μια ενδεχόμενη πτώση των τιμών υπολογιστικής ισχύος θα συνοδεύεται από επιδείνωση των CDS και αύξηση των απαιτούμενων αποδόσεων για νέα χρηματοδότηση.

Σε αυτή την περίπτωση, ο συνδυασμός χαμηλότερων εσόδων και ακριβότερου χρήματος θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο επιβαρυντικός από μια απλή χρηματιστηριακή διόρθωση.

Αντιθέτως, η σταθεροποίηση των τιμών GPU, η βελτίωση των ταμειακών ροών και η αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού θα ενίσχυαν την εικόνα ότι ο κλάδος περνά από τη φάση της ανεξέλεγκτης επέκτασης σε εκείνη της οικονομικής ωρίμανσης.

Η μεγαλύτερη επενδυτική αντίφαση του αιώνα

Η δημιουργία μιας αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν σημαίνει ότι οι μεγάλοι επενδυτές εγκαταλείπουν το AI.

Σημαίνει ότι αρχίζουν να διαχωρίζουν δύο διαφορετικά πράγματα: την πεποίθηση ότι η τεχνολογία θα αλλάξει τον κόσμο και την πεποίθηση ότι κάθε επένδυση που συνδέεται μαζί της θα αποδειχθεί κερδοφόρα.

Η διάκριση αυτή μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη συμπεριφορά των αγορών τα επόμενα χρόνια.

Ορισμένοι επενδυτές θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν επιθετικά την ανάπτυξη νέων υποδομών. Άλλοι θα αναζητούν προστασία. Και κάποιοι θα επιχειρήσουν να αποκομίσουν κέρδη από την ίδια τη μεταβλητότητα των τιμών υπολογιστικής ισχύος.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά έτσι όλα τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου, ώριμου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος: παραγωγούς, πελάτες, πιστωτές, ασφαλιστές, κερδοσκόπους και εξειδικευμένες αγορές παραγώγων.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πόσο μεγάλη θα γίνει η αγορά.

Είναι και ποιος θα αναλάβει το κόστος εάν οι προσδοκίες αποδειχθούν μεγαλύτερες από την οικονομική πραγματικότητα.

Το πραγματικό τεστ της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι η ικανότητά της να παράγει όλο και ισχυρότερα μοντέλα. Θα είναι η ικανότητά της να παράγει αρκετές ταμειακές ροές ώστε να αποπληρώσει τις επενδύσεις που απαιτήθηκαν για τη δημιουργία τους.

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση της Wall Street: όσο περισσότερο κεφάλαιο τοποθετείται στην υπόσχεση του AI, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη προστασίας απέναντι στο ενδεχόμενο η οικονομική του απόδοση να μην ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Η μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση της εποχής μας μπορεί πράγματι να αλλάξει τον κόσμο. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα δικαιώσει το κόστος κάθε επενδυτικού στοιχήματος.

Και οι αγορές, για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, αρχίζουν να πληρώνουν ακριβά για να προστατευθούν από αυτή τη διαφορά.

Η αισιόδοξη προοπτική: Η επανάσταση θα αποκτήσει και οικονομικό αντίκρισμα

Παρά τις εύλογες ανησυχίες, το πιθανότερο σενάριο δεν είναι μια καταστροφική κατάρρευση του επενδυτικού οικοδομήματος της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια σταδιακή, ενδεχομένως ανομοιόμορφη, προσαρμογή των αποτιμήσεων και των επιχειρηματικών μοντέλων σε μια τεχνολογία που έχει πραγματικές δυνατότητες να μεταμορφώσει την παραγωγή, την επιστήμη, την υγεία, τις υπηρεσίες και την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.

Η ιστορία των μεγάλων τεχνολογικών μεταβάσεων δείχνει ότι η οικονομική τους απόδοση συχνά εμφανίζεται με καθυστέρηση: απαιτούνται νέες υποδομές, οργανωτικές αλλαγές και χρόνος έως ότου η υψηλότερη παραγωγικότητα μεταφραστεί σε κέρδη, εισοδήματα και πραγματική ανάπτυξη. Κάτι αντίστοιχο είναι εύλογο να συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι υπερβολές μεμονωμένων επενδυτών ή επιχειρήσεων μπορούν να διορθωθούν χωρίς να ακυρώσουν τη δυναμική της τεχνολογίας ή να προκαλέσουν κατ’ ανάγκην ιδιαίτερα μεγάλους κραδασμούς στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η βασική εκτίμηση, επομένως, παραμένει αισιόδοξη: κατά πάσα πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ουσιαστικά τον κόσμο και, αργά ή γρήγορα, αυτή η αλλαγή θα αποκτήσει ισχυρό και μετρήσιμο οικονομικό αποτύπωμα. Η πορεία δεν θα είναι ευθύγραμμη και δεν θα επιβιώσουν όλοι οι σημερινοί πρωταγωνιστές. Εφόσον, όμως, η χρηματοδότηση και η ανάπτυξη των υποδομών προσαρμοστούν στα πραγματικά έσοδα, η μετάβαση μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς μια νέα συστημική κρίση. Η μεγαλύτερη επενδυτική ιστορία της εποχής ίσως τελικά δικαιωθεί όχι με μια αδιάκοπη άνοδο των μετοχών, αλλά με τη σταδιακή μετατροπή της τεχνολογικής υπόσχεσης σε διατηρήσιμη οικονομική αξία.