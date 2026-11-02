Airbnb ή σταθερό ενοίκιο; Πότε τα 850 ευρώ τον μήνα αποδίδουν περισσότερα από 20.000 ευρώ τον χρόνο

Η παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής έως το τέλος του 2027, οι αυστηρότεροι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και το αυξανόμενο κόστος διαχείρισης αλλάζουν την οικονομική εξίσωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Το κρίσιμο δεν είναι πλέον πόσα εισπράττει ένα ακίνητο, αλλά πόσα χρήματα απομένουν μετά τους φόρους, τις προμήθειες και τα λειτουργικά έξοδα. Αναλυτικοί πίνακες δείχνουν πότε συμφέρει κάθε επιλογή.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Τα βασικά στοιχεία σε 30 δευτερόλεπτα

36 μήνες χωρίς φόρο εισοδήματος προβλέπονται για επιλέξιμες κατοικίες που μετατρέπονται από κενές ή βραχυχρόνια εκμισθούμενες σε μακροχρόνιες μισθώσεις.

προβλέπονται για επιλέξιμες κατοικίες που μετατρέπονται από κενές ή βραχυχρόνια εκμισθούμενες σε μακροχρόνιες μισθώσεις. 31 Δεκεμβρίου 2027: Αυτή είναι η νέα προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία σύναψης συμβάσεων, έναντι της ισχύουσας 31ης Δεκεμβρίου 2026. Η παράταση βρίσκεται ακόμη σε δημόσια διαβούλευση.

Αυτή είναι η νέα προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία σύναψης συμβάσεων, έναντι της ισχύουσας 31ης Δεκεμβρίου 2026. Η παράταση βρίσκεται ακόμη σε δημόσια διαβούλευση. 120 τ.μ. είναι το βασικό όριο επιφάνειας, με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο παιδί του ενοικιαστή πέραν των δύο.

είναι το βασικό όριο επιφάνειας, με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο παιδί του ενοικιαστή πέραν των δύο. Τρία προηγούμενα φορολογικά έτη απαιτούνται για τις κενές κατοικίες, αλλά μόνο το προηγούμενο φορολογικό έτος αποκλειστικής χρήσης για Airbnb.

απαιτούνται για τις κενές κατοικίες, αλλά μόνο το προηγούμενο φορολογικό έτος αποκλειστικής χρήσης για Airbnb. 15%, 25%, 35% και 45% είναι οι συντελεστές της φορολογικής κλίμακας εισοδημάτων από ακίνητα από το 2026.

είναι οι συντελεστές της φορολογικής κλίμακας εισοδημάτων από ακίνητα από το 2026. 15,5% είναι η βασική προμήθεια στο νέο ενιαίο μοντέλο χρέωσης της Airbnb, με εξαιρέσεις ανά περίπτωση.

είναι η βασική προμήθεια στο νέο ενιαίο μοντέλο χρέωσης της Airbnb, με εξαιρέσεις ανά περίπτωση. Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Ισχύουν περιορισμοί στις νέες εγγραφές βραχυχρόνιας μίσθωσης σε συγκεκριμένες κεντρικές περιοχές.

Από την εποχή των μεγάλων εισπράξεων στην εποχή της καθαρής απόδοσης

Η ελληνική αγορά κατοικίας εισέρχεται σε μια νέα φάση. Για αρκετά χρόνια, η βραχυχρόνια μίσθωση αντιμετωπιζόταν ως η σχεδόν αυτονόητη επιλογή για έναν ιδιοκτήτη με ακίνητο σε τουριστική περιοχή.

Η δυνατότητα να εισπράττει κανείς 80, 100 ή 150 ευρώ τη βραδιά δημιουργούσε την εντύπωση μιας απόδοσης ασύγκριτα υψηλότερης από το συμβατικό ενοίκιο.

Ωστόσο, η οικονομική πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Ένα διαμέρισμα μπορεί να εμφανίζει ετήσιες εισπράξεις 20.000 ευρώ από βραχυχρόνιες μισθώσεις και να αφήνει τελικά στον ιδιοκτήτη λιγότερα χρήματα από ένα ακίνητο που ενοικιάζεται σταθερά έναντι 850 ευρώ τον μήνα.

Η διαφορά προκύπτει από την προμήθεια της πλατφόρμας, τις καθαριότητες, το ηλεκτρικό ρεύμα, τη θέρμανση, τις φθορές, την αντικατάσταση εξοπλισμού, τη φορολογία και τις περιόδους μειωμένης πληρότητας.

Στην εξίσωση προστίθεται πλέον ένα ιδιαίτερα σημαντικό φορολογικό κίνητρο: η δυνατότητα πλήρους απαλλαγής των μισθωμάτων συγκεκριμένων κατοικιών από τον φόρο εισοδήματος για 36 μήνες.

Η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας αξιοποίησής του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 δημιουργεί έναν πρόσθετο ορίζοντα για ιδιοκτήτες που εξετάζουν την επιστροφή στη μακροχρόνια μίσθωση.

Τι ακριβώς προβλέπει η παράταση έως το τέλος του 2027

Η ρύθμιση αποτελεί συνέχεια του φορολογικού κινήτρου που θεσπίστηκε το 2024 και τροποποιήθηκε το 2025.

Με το ισχύον καθεστώς, μπορούν να ενταχθούν επιλέξιμες συμβάσεις που συνάπτονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 18 Οκτωβρίου 2026, προβλέπει παράταση της σχετικής προθεσμίας κατά ένα έτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η ουσιαστική διευκρίνιση είναι ότι η 31η Δεκεμβρίου 2027 δεν αποτελεί ημερομηνία λήξης της φοροαπαλλαγής.

Αποτελεί την προτεινόμενη τελευταία ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να συναφθεί νέα επιλέξιμη μίσθωση.

Εφόσον η παράταση ψηφιστεί, μια σύμβαση που θα υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2027 θα μπορεί να απολαμβάνει την απαλλαγή για τους επόμενους 36 μήνες, δηλαδή και μετά το 2030.

Το συγκεκριμένο σημείο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά τη διάρκεια της πραγματικής φορολογικής ωφέλειας και όχι απλώς μια προσωρινή μείωση φόρου.

Ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται την τριετή φοροαπαλλαγή

Η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα και δεν χορηγείται αυτομάτως για οποιαδήποτε νέα μίσθωση.

Το ακίνητο πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις προηγούμενης χρήσης, επιφάνειας και διάρκειας της νέας σύμβασης.

Προϋπόθεση Τι απαιτείται Δικαιούχος Φυσικό πρόσωπο Χρήση ακινήτου Κατοικία Επιφάνεια Έως 120 τ.μ., με τις προβλεπόμενες οικογενειακές προσαυξήσεις Προηγούμενη κατάσταση Α Κενό κατά τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη Προηγούμενη κατάσταση Β Αποκλειστική βραχυχρόνια μίσθωση κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος Νέα σύμβαση Κατά κανόνα τουλάχιστον τριετής Ειδικές μισθώσεις Δυνατότητα εξάμηνης διάρκειας για ορισμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών Διάρκεια απαλλαγής 36 μήνες μετά τον μήνα σύναψης της σύμβασης Ισχύουσα προθεσμία 31/12/2026 Προτεινόμενη νέα προθεσμία 31/12/2027 Απόδειξη προϋποθέσεων Εμπρόθεσμες δηλώσεις Ε1, Ε2 και πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης

Για τα ακίνητα που δηλώνονται ως κενά, απαιτείται η σχετική κατάσταση να αποδεικνύεται από τα φορολογικά στοιχεία της προηγούμενης τριετίας.

Συνεπώς, για σύμβαση που συνάπτεται το 2026 εξετάζονται τα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Για σύμβαση του 2027, εφόσον νομοθετηθεί η παράταση, η αντίστοιχη περίοδος θα είναι τα φορολογικά έτη 2024, 2025 και 2026.

Το ακίνητο δεν πρέπει στο διάστημα αυτό να εμφανίζεται ως μισθωμένο, κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του εκμισθωτή, ιδιοχρησιμοποιούμενο ή δωρεάν παραχωρούμενο.

Για τα ακίνητα Airbnb ισχύει διαφορετικός κανόνας. Ελέγχεται η αποκλειστική διάθεσή τους για βραχυχρόνια μίσθωση κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, με νόμιμη δήλωση των σχετικών μισθώσεων.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει τρία ολόκληρα χρόνια προηγούμενης λειτουργίας στην Airbnb.

Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρχει ασύμβατη προηγούμενη δήλωση συμβατικής μίσθωσης κατά το έτος σύναψης και μέχρι την έναρξη της επιλέξιμης νέας μίσθωσης.

Τα περισσότερα παιδιά αυξάνουν το όριο των τετραγωνικών

Ένα από τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης είναι ότι επιτρέπει τη φοροαπαλλαγή και για μεγαλύτερες οικογενειακές κατοικίες.

Εξαρτώμενα παιδιά μισθωτή Μέγιστη επιφάνεια 0, 1 ή 2 120 τ.μ. 3 140 τ.μ. 4 160 τ.μ. 5 180 τ.μ.

Η προσαύξηση υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα παιδιά του ενοικιαστή κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Έτσι, κατοικία 150 τ.μ., η οποία δεν θα μπορούσε κανονικά να ενταχθεί, μπορεί να είναι επιλέξιμη εφόσον εκμισθωθεί σε οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά και πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η ειδική δυνατότητα για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και ένστολους

Η νομοθεσία προβλέπει ειδική αντιμετώπιση για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα.

Αντί της συνήθους τριετούς μίσθωσης, είναι δυνατή η διατήρηση της απαλλαγής για συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον έξι συνεχόμενων μηνών, μία ή περισσότερες φορές μέσα στο διάστημα της φοροαπαλλαγής.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πρόκειται για σημαντική δυνατότητα ιδίως σε νησιωτικές και περιφερειακές περιοχές όπου η ανάγκη στέγασης προσωπικού έχει εποχικά χαρακτηριστικά.

Δεν αποτελεί όμως γενική εξαίρεση για κάθε δημόσιο υπάλληλο, ούτε επιτρέπει την παράλληλη αξιοποίηση του ακινήτου ως Airbnb χωρίς συνέπειες.

Πόσο αξίζουν στην πράξη τα τρία χρόνια χωρίς φόρο

Για να αποτιμηθεί το μέγεθος του κινήτρου, πρέπει να ληφθεί υπόψη η νέα φορολογική κλίμακα που εφαρμόζεται στα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία από το φορολογικό έτος 2026.

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από ακίνητα Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου Έως 12.000 € 15% 12.000,01–24.000 € 25% 24.000,01–36.000 € 35% Πάνω από 36.000 € 45%

Οι συντελεστές εφαρμόζονται κλιμακωτά και όχι ενιαίως στο σύνολο του εισοδήματος.

Για τα φυσικά πρόσωπα, αναγνωρίζεται κατά κανόνα τεκμαρτή έκπτωση δαπανών 5% από το ακαθάριστο εισόδημα ακίνητης περιουσίας, πριν υπολογιστεί ο φόρος.

Ας εξετάσουμε τέσσερα παραδείγματα.

Μηνιαίο ενοίκιο Ετήσια είσπραξη Ετήσιος φόρος χωρίς απαλλαγή Όφελος 36 μηνών 600 € 7.200 € 1.026 € 3.078 € 800 € 9.600 € 1.368 € 4.104 € 1.000 € 12.000 € 1.710 € 5.130 € 1.200 € 14.400 € 2.220 € 6.660 € Υπολογισμοί για ιδιοκτήτη χωρίς άλλα φορολογητέα εισοδήματα από ακίνητα, με εφαρμογή της προβλεπόμενης έκπτωσης 5% και σταθερό μίσθωμα επί τρία πλήρη έτη.

Στην περίπτωση κατοικίας με μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ, το ακαθάριστο εισόδημα της τριετίας φθάνει τις 36.000 ευρώ.

Η πλήρης φοροαπαλλαγή μπορεί να εξοικονομήσει 5.130 ευρώ έναντι μιας αντίστοιχης φορολογούμενης μίσθωσης.

Αν ο ιδιοκτήτης διαθέτει και άλλα ακίνητα που αποφέρουν μισθώματα, η ωφέλεια μπορεί να είναι μεγαλύτερη.

Για παράδειγμα, με άλλα ενοίκια 18.000 ευρώ ετησίως, η προσθήκη ενός νέου διαμερίσματος των 850 ευρώ τον μήνα αυξάνει τον ετήσιο φόρο εισοδήματος από ακίνητα κατά περίπου 2.702 ευρώ.

Εφόσον το νέο διαμέρισμα πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής, αυτός ο πρόσθετος φόρος αποφεύγεται.

Η πραγματική αξία της φοροαπαλλαγής εξαρτάται, επομένως, όχι μόνο από το ενοίκιο του συγκεκριμένου ακινήτου αλλά και από το συνολικό εισόδημα του ιδιοκτήτη από ακίνητη περιουσία.

Σταθερό ενοίκιο ή Airbnb; Η σύγκριση που αλλάζει τα δεδομένα

Ας εξετάσουμε ένα υποθετικό διαμέρισμα 70 τ.μ. στην Αθήνα.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να το διαθέσει με μακροχρόνια μίσθωση έναντι 850 ευρώ τον μήνα ή να συνεχίσει τη λειτουργία του ως Airbnb με μέση ημερήσια τιμή 90 ευρώ.

Για τη βραχυχρόνια μίσθωση εξετάζουμε τρεις διαφορετικές πληρότητες: 14, 18 και 22 διανυκτερεύσεις τον μήνα.

Οι βασικές παραδοχές είναι συγκεκριμένες: προμήθεια πλατφόρμας 15,5%, κόστος καθαρισμού 35 ευρώ ανά αναχώρηση, μηνιαία έξοδα κοινής λειτουργίας και συντήρησης 230 ευρώ, ετήσια ασφάλιση 240 ευρώ και φορολόγηση ως εισόδημα ακίνητης περιουσίας για φυσικό πρόσωπο με έως δύο ακίνητα.

Δεν περιλαμβάνεται αμοιβή εξωτερικού διαχειριστή.

Πίνακας: Ετήσια καθαρή απόδοση κατοικίας 70 τ.μ.

Στοιχείο Σταθερό ενοίκιο με απαλλαγή Airbnb 14 νύχτες/μήνα Airbnb 18 νύχτες/μήνα Airbnb 22 νύχτες/μήνα Ακαθάριστα έσοδα 10.200 € 15.120 € 19.440 € 23.760 € Προμήθεια πλατφόρμας 0 € 2.344 € 3.013 € 3.683 € Καθαρισμοί 0 € 1.680 € 2.100 € 2.520 € Λειτουργικά, συντήρηση, ασφάλιση 400 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € Φόρος εισοδήματος 0 € 2.391 € 3.417 € 4.443 € Καθαρό ετήσιο αποτέλεσμα 9.800 € 5.705 € 7.910 € 10.114 € Ενδεικτικό οικονομικό μοντέλο, όχι πραγματικά στοιχεία αγοράς. Οι φόροι έχουν υπολογιστεί επί του φορολογητέου εισοδήματος, με την έκπτωση 5%, και όχι επί των πραγματικών λειτουργικών κερδών. Το τέλος ανθεκτικότητας θεωρείται ότι καταβάλλεται επιπλέον από τον επισκέπτη και αποδίδεται στο Δημόσιο. Ο ΕΝΦΙΑ και τα κοινά έξοδα κατοχής εξαιρούνται από τη σύγκριση.

Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά.

Στις 14 διανυκτερεύσεις τον μήνα, ο ιδιοκτήτης του Airbnb εισπράττει περίπου 49% περισσότερα ακαθάριστα χρήματα από το σταθερό ενοίκιο, αλλά καταλήγει με περίπου 42% χαμηλότερο καθαρό αποτέλεσμα.

Στις 18 διανυκτερεύσεις, δηλαδή σε πληρότητα περίπου 60%, η βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθεί να υστερεί κατά περίπου 1.890 ευρώ ετησίως.

Μόνο όταν η πληρότητα φθάσει τις 22 διανυκτερεύσεις κάθε μήνα, η συγκεκριμένη υπόθεση Airbnb ξεπερνά τη φοροαπαλλασσόμενη μακροχρόνια μίσθωση.

Ακόμη και τότε, η διαφορά περιορίζεται σε περίπου 314 ευρώ τον χρόνο.

Επομένως, το πραγματικό δίλημμα δεν είναι αν τα 90 ευρώ τη βραδιά είναι περισσότερα από τα 850 ευρώ τον μήνα.

Είναι αν μπορούν να εξασφαλιστούν αρκετές πληρωμένες διανυκτερεύσεις, στη σωστή τιμή, με ελεγχόμενο κόστος και χωρίς σημαντικές απρόβλεπτες δαπάνες.

Το κόστος που κρύβεται πίσω από τις κρατήσεις Airbnb

Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι δραστηριότητα με συνεχείς υποχρεώσεις.

Πέρα από την προμήθεια της πλατφόρμας, ο ιδιοκτήτης πρέπει να υπολογίζει καθαρισμούς, αλλαγές κλινοσκεπασμάτων, αναλώσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, ψύξη, σύνδεση στο Διαδίκτυο, μικροεπισκευές, αντικατάσταση συσκευών και επίπλων, λογιστική παρακολούθηση και ασφάλιση.

Σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης σε εξωτερική εταιρεία, προστίθεται και η σχετική αμοιβή, η οποία μπορεί να μεταβάλει ουσιαστικά την καθαρή απόδοση.

Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι οι πραγματικές δαπάνες ενός ιδιώτη με ένα ή δύο Airbnb δεν αφαιρούνται απεριόριστα από τη φορολογητέα βάση. Όταν το εισόδημα χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εφαρμόζεται κατά κανόνα η νομοθετική έκπτωση 5%.

Με άλλα λόγια, ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πραγματικά λειτουργικά έξοδα ίσα με το 25% ή 30% των εισπράξεων, χωρίς αυτά να μειώνουν ισόποσα το φορολογητέο εισόδημα.

Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες οικονομικές διαφορές μεταξύ της εικόνας που παρουσιάζει η πλατφόρμα και της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι πρόσθετοι φόροι και τα τέλη στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η φορολογική αντιμετώπιση διαφοροποιείται ουσιαστικά ανάλογα με τον αριθμό των εκμεταλλευόμενων ακινήτων και το πρόσωπο του εκμισθωτή.

Μορφή εκμετάλλευσης Φορολογική αντιμετώπιση Φυσικό πρόσωπο με 1–2 ακίνητα, χωρίς πρόσθετες υπηρεσίες Εισόδημα από ακίνητη περιουσία, χωρίς ΦΠΑ στη μίσθωση Φυσικό πρόσωπο με 3 ή περισσότερα ακίνητα Επιχειρηματική δραστηριότητα, κανονικά βιβλία και υποχρεώσεις ΦΠΑ Νομικό πρόσωπο Επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως αριθμού ακινήτων Παροχή πρόσθετων υπηρεσιών πέραν των επιτρεπόμενων Δυνατότητα χαρακτηρισμού ως επιχειρηματικής δραστηριότητας Επιχειρηματική βραχυχρόνια εκμετάλλευση Κατά κανόνα ΦΠΑ διαμονής 13% και λοιπές προβλεπόμενες επιβαρύνσεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

Για τα συνήθη ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το τέλος ανέρχεται σε 8 ευρώ ανά ημερήσια χρήση από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο και σε 2 ευρώ από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο.

Για μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. εφαρμόζονται αυξημένα ποσά, 15 και 4 ευρώ αντίστοιχα.

Το τέλος βαρύνει τον διαμένοντα και αποδίδεται στο Δημόσιο, αλλά ο ιδιοκτήτης οφείλει να συνυπολογίζει την επιβάρυνση στη συνολική τελική τιμή που αντιμετωπίζει ο επισκέπτης.

Εάν αποφασίσει να το απορροφήσει εμπορικά αντί να το επιβαρύνει επιπλέον στον πελάτη, μειώνεται αντίστοιχα η πραγματική του είσπραξη.

Οι απαγορεύσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

Η επιλογή της βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν εξαρτάται μόνο από την οικονομική απόδοση.

Εξαρτάται πλέον και από τη γεωγραφική θέση του ακινήτου.

Με το ισχύον πλαίσιο του 2026, απαγορεύονται οι νέες εγγραφές ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

Η αναστολή αφορά εκτεταμένες περιοχές του κέντρου, όπως το Κουκάκι, το Παγκράτι, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι και τμήματα άλλων κεντρικών συνοικιών, σύμφωνα με τα ακριβή διοικητικά τους όρια.

Από την 1η Ιουλίου 2026 έχει τεθεί αντίστοιχος περιορισμός στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το μέτρο αφορά πρωτίστως τη δυνατότητα νέας εγγραφής και δεν σημαίνει ότι όλα τα ήδη νομίμως καταχωρισμένα ακίνητα απαγορεύεται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί η πρόθεση επέκτασης των αναστολών και κατά το 2027. Η ακριβής διάρκεια εξαρτάται από τις αντίστοιχες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις.

Οι κυρώσεις για παράνομη λειτουργία στις περιοχές του περιορισμού είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με διοικητικά πρόστιμα που μπορούν να ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ και να αυξάνονται σε περιπτώσεις επανάληψης της παράβασης.

Η παγίδα στην επιστροφή από το σταθερό ενοίκιο στο Airbnb

Ένας ιδιοκτήτης μπορεί να θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να μετακινείται ελεύθερα από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια εκμετάλλευση, ανάλογα με τις αποδόσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο σοβαροί περιορισμοί.

Ο πρώτος αφορά τη φοροαπαλλαγή.

Εάν ο ιδιοκτήτης χρησιμοποιήσει το κίνητρο της τριετίας και στη συνέχεια επιστρέψει το ακίνητο σε βραχυχρόνια μίσθωση μέσα στην προστατευόμενη περίοδο, μπορεί να χάσει αναδρομικά τη φοροαπαλλαγή από το πρώτο έτος της επιλέξιμης μίσθωσης.

Πρακτικά, τα φορολογικά οφέλη που είχαν ήδη προκύψει μπορούν να ανατραπούν.

Ο δεύτερος περιορισμός αφορά τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου.

Σε περιοχές όπου ισχύει αναστολή νέων εγγραφών, η απώλεια ή η διαγραφή της υφιστάμενης καταχώρισης ενδέχεται να εμποδίσει τη νέα εγγραφή και την επιστροφή στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Επιπλέον, με το νομοθετικό πλαίσιο του 2026, μεταβιβάσεις ακινήτων στις περιοχές αυτές, ακόμη και λόγω κληρονομικής διαδοχής, συνδέονται με διαγραφή από το Μητρώο και αδυναμία επανεγγραφής όσο διαρκεί ο σχετικός περιορισμός.

Η ύπαρξη ενός παλαιού ΑΜΑ δεν πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητο και μόνιμα μεταβιβάσιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης.

Μια αποχώρηση ενοικιαστή δεν σημαίνει πάντοτε απώλεια της απαλλαγής

Η πρόωρη αποχώρηση ενός ενοικιαστή αποτελεί έναν από τους βασικούς προβληματισμούς των ιδιοκτητών.

Η νομοθεσία επιτρέπει, υπό συγκεκριμένους όρους, να συνεχιστεί η απαλλαγή για το υπολειπόμενο διάστημα εάν το ακίνητο εκκενωθεί μία φορά και επαναμισθωθεί με επιλέξιμη μακροχρόνια σύμβαση.

Δεν πρόκειται όμως για δυνατότητα απεριόριστων αλλαγών ενοικιαστή ή για γενική άδεια προσωρινής επιστροφής στο Airbnb.

Οι όροι της συνέχισης πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά με βάση τη χρονική ακολουθία των συμβάσεων και τις δηλώσεις στην ΑΑΔΕ.

Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά εξάμηνα μισθωτήρια των προβλεπόμενων κατηγοριών εργαζομένων.

Η αλλαγή χρήσης δεν νομιμοποιεί αυτομάτως ένα ακίνητο

Υπάρχει επίσης μια διαφορετική, πολεοδομική διάσταση της αλλαγής χρήσης.

Η μετατροπή ενός ακινήτου από αποθήκη, βοηθητικό χώρο ή γραφείο σε κατοικία δεν ολοκληρώνεται απλώς με μια αλλαγή στο Ε2 ή με μια καταχώριση σε πλατφόρμα.

Απαιτείται έλεγχος της νόμιμης χρήσης του χώρου, των οικοδομικών αδειών, των ενδεχόμενων αυθαιρεσιών και των επιτρεπόμενων χρήσεων γης.

Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις οι προδιαγραφές είναι πλέον αυστηρότερες.

Τα ακίνητα πρέπει να αποτελούν νόμιμους χώρους κύριας χρήσης, να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία ηλεκτρολογικής ασφάλειας και πυροπροστασίας.

Απαιτούνται ακόμη ασφάλιση αστικής ευθύνης, κατάλληλος εξοπλισμός πρώτων βοηθειών και τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και έγγραφα.

Οι έλεγχοι μπορούν να οδηγήσουν σε πρόστιμο 5.000 ευρώ για μη συμμόρφωση, με αυξημένες κυρώσεις σε περίπτωση επανάληψης.

Επομένως, ο ιδιοκτήτης ενός παλαιού υπογείου ή βοηθητικού χώρου που λειτουργούσε παλαιότερα ως τουριστικό διαμέρισμα δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ότι θα συνεχίσει να πληροί τις σημερινές προϋποθέσεις.

Τρία πρακτικά παραδείγματα ιδιοκτητών

Περίπτωση πρώτη: Κενό διαμέρισμα 85 τ.μ.

Το ακίνητο παρέμεινε κενό στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025, όπως προκύπτει από τις απαιτούμενες δηλώσεις.

Το 2026 εκμισθώνεται για τρία χρόνια αντί 800 ευρώ τον μήνα.

Με την πλήρωση των υπόλοιπων προϋποθέσεων, ο ιδιοκτήτης μπορεί να εισπράξει 28.800 ευρώ στη διάρκεια 36 πλήρων μηνών απαλλαγής, αποφεύγοντας φόρο περίπου 4.104 ευρώ έναντι μιας αντίστοιχης φορολογούμενης μίσθωσης.

Περίπτωση δεύτερη: Διαμέρισμα 65 τ.μ. που λειτουργεί ως Airbnb

Το ακίνητο διατέθηκε αποκλειστικά σε βραχυχρόνια μίσθωση το 2026, με κανονική δήλωση των κρατήσεων.

Ο ιδιοκτήτης αποφασίζει να το εκμισθώσει τον Ιανουάριο του 2027 έναντι 900 ευρώ μηνιαίως.

Εφόσον ψηφιστεί η παράταση έως το τέλος του 2027 και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να υπαχθεί στην τριετή απαλλαγή.

Δεν χρειάζεται να είχε λειτουργήσει ως Airbnb για τρία προηγούμενα χρόνια.

Περίπτωση τρίτη: Διαμέρισμα με ήδη ενεργή μακροχρόνια μίσθωση

Το ακίνητο ενοικιάζεται κανονικά το 2025 και ο μισθωτής αποχωρεί το 2026.

Ο ιδιοκτήτης βρίσκει νέο ενοικιαστή το 2027 και υπογράφει τριετή σύμβαση.

Η νέα σύμβαση από μόνη της δεν γεννά δικαίωμα φοροαπαλλαγής, καθώς το ακίνητο δεν πληροί την απαιτούμενη προηγούμενη κατάσταση κενού ή αποκλειστικής βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αυτό είναι ένα σημείο που συχνά παρερμηνεύεται.

Πότε εξακολουθεί να συμφέρει η βραχυχρόνια μίσθωση

Η μακροχρόνια μίσθωση δεν υπερέχει σε κάθε περίπτωση.

Το Airbnb μπορεί να διατηρεί σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα όταν ένα ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή υψηλής τουριστικής ζήτησης, εξασφαλίζει υψηλή μέση ημερήσια τιμή, επιτυγχάνει μεγάλη πληρότητα και έχει περιορισμένο κόστος διαχείρισης.

Εξίσου σημαντικό είναι το αν ο ιδιοκτήτης διαθέτει τη δυνατότητα προσωπικής διαχείρισης των κρατήσεων, των καθαρισμών και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Αντίθετα, το σταθερό ενοίκιο αποκτά μεγαλύτερη οικονομική ελκυστικότητα όταν η τουριστική ζήτηση είναι ασταθής, το ακίνητο απαιτεί συχνή συντήρηση, οι προμήθειες είναι υψηλές ή υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της τριετούς απαλλαγής.

Σε κάθε περίπτωση, η σύγκριση πρέπει να πραγματοποιείται σε βάθος τουλάχιστον τριετίας, ώστε να περιλαμβάνει και την περίοδο μετά τη λήξη του φορολογικού κινήτρου.

Ο τελικός λογαριασμός για την αγορά κατοικίας

Η προτεινόμενη επέκταση της φοροαπαλλαγής έως το τέλος του 2027 αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο στην προσπάθεια να επιστρέψουν κατοικίες στη μακροχρόνια αγορά.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον φορολογικό συντελεστή.

Εξαρτάται και από το κατά πόσον τα προσφερόμενα μισθώματα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των νοικοκυριών, από το κόστος ανακαίνισης των κλειστών ακινήτων και από την εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών στη μακροχρόνια μισθωτική σχέση.

Για έναν ιδιοκτήτη, η οικονομική απόφαση έχει γίνει περισσότερο σύνθετη, αλλά και περισσότερο μετρήσιμη.

Το σταθερό ενοίκιο προσφέρει προβλεψιμότητα και περιορισμένο διαχειριστικό κόστος. Το Airbnb προσφέρει τη δυνατότητα υψηλότερων εισπράξεων με μεγαλύτερη λειτουργική έκθεση. Η φοροαπαλλαγή μπορεί, για τρία χρόνια, να μεταβάλει αποφασιστικά το αποτέλεσμα.

Η αγορά ακινήτων, άλλωστε, παραμένει μια αγορά στην οποία η απόδοση καθορίζεται τελικά όχι από το ύψος των προσδοκιών, αλλά από τη διαφορά μεταξύ των εισπράξεων και του πραγματικού κόστους.

Και αυτή η διαφορά δεν εμφανίζεται πάντοτε στην πρώτη σελίδα μιας πλατφόρμας κρατήσεων.