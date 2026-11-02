Χρηματιστήριο: Η 3Ε έκρυψε τις πληγές της αγοράς – Η Πειραιώς ξανά στο στόχαστρο, οριακά σώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Αρνητικό ξεκίνημα για τον Νοέμβριο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει 0,64% και να κλείνει σχεδόν στο χαμηλό ημέρας. Η ισχυρή άνοδος της Coca-Cola HBC περιόρισε την έκταση των απωλειών, συγκαλύπτοντας τη σημαντικά χειρότερη εικόνα πολλών δεικτοβαρών τίτλων. Στο επίκεντρο των πωλήσεων βρέθηκαν η Τράπεζα Πειραιώς, μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου, και οι δύο μεγάλοι διυλιστηριακοί όμιλοι.

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Η εικόνα της συνεδρίασης: Από το +0,71% στο -0,64%

Με νέα πτώση, έντονη επιδείνωση στο δεύτερο μισό της ημέρας και κλείσιμο μια ανάσα από το χαμηλότερο σημείο της συνεδρίασης ξεκίνησε ο Νοέμβριος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026 στις 2.602,41 μονάδες, με απώλειες 16,67 μονάδων ή 0,64%, διαγράφοντας πλήρως την ενδοσυνεδριακή ανοδική του προσπάθεια.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αγορά δεν ξεκίνησε τη συνεδρίαση υπό συνθήκες γενικευμένων ρευστοποιήσεων. Αντιθέτως, στη διάρκεια του πρώτου μέρους υπήρξε αξιόλογη προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης, η οποία οδήγησε τον Γενικό Δείκτη μέχρι τις 2.637,67 μονάδες.

Ωστόσο, η αγοραστική δυναμική αποδείχθηκε ανεπαρκής. Οι πωλητές ανέκτησαν σταδιακά τον έλεγχο, οι τράπεζες έχασαν το μεγαλύτερο μέρος της πρωινής τους δυναμικής και η υποχώρηση επιταχύνθηκε προς το τέλος των συναλλαγών.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο ήταν ότι ο Γενικός Δείκτης έκλεισε μόλις 0,34 μονάδες υψηλότερα από το ημερήσιο χαμηλό των 2.602,07 μονάδων. Πρόκειται για εικόνα που συνήθως παραπέμπει σε υπεροχή της προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και όχι σε μια απλή, προσωρινή διόρθωση.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap έκλεισε στις 6.659,10 μονάδες, με πτώση 0,64%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε στις 2.990,08 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,11%.

Η αξία συναλλαγών, σύμφωνα με την αποτύπωση του ταμπλό, διαμορφώθηκε στα 222,48 εκατ. ευρώ.

Βασικά στοιχεία Συνεδρίαση 2/11/2026 Γενικός Δείκτης 2.602,41 Μεταβολή ΓΔ -0,64% FTSE Large Cap 6.659,10 Μεταβολή FTSE -0,64% Τραπεζικός Δείκτης 2.990,08 Μεταβολή ΔΤΡ -1,11% Υψηλό ΓΔ 2.637,67 Χαμηλό ΓΔ 2.602,07 Ημερήσιο εύρος 35,60 μονάδες Τζίρος στιγμιότυπου 222,48 εκατ. €

Η σημερινή υποχώρηση έρχεται μετά την αρνητική μηνιαία επίδοση του Οκτωβρίου, κατά τον οποίο ο Γενικός Δείκτης έχασε 4,36%, διακόπτοντας μια περίοδο έξι συνεχόμενων ανοδικών μηνών.

Coca-Cola HBC: Το +2,50% που εξωράισε τη συνολική εικόνα

Για ακόμη μία συνεδρίαση η Coca-Cola HBC, γνωστή στο ελληνικό ταμπλό ως 3Ε, αποτέλεσε τον καθοριστικό θετικό παράγοντα που συγκράτησε τις απώλειες του Γενικού Δείκτη.

Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 2,50%, κλείνοντας στα 57,50 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της να διαμορφώνεται περίπου στα 21,47 δισ. ευρώ.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σημερινής κίνησης ήταν ότι η άνοδος πραγματοποιήθηκε με συναλλακτικό όγκο μόλις 43.570 μετοχών, δηλαδή με σχετικά περιορισμένη αξία συναλλαγών για μια εταιρεία τέτοιου μεγέθους.

Επομένως, μια μικρή σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας συναλλακτική δραστηριότητα ήταν αρκετή ώστε να προκαλέσει σημαντική άνοδο στην τιμή της μετοχής και να προσφέρει δυσανάλογα μεγάλη στήριξη στον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη.

Αυτό ακριβώς αποτελεί και το βασικό πρόβλημα στην ανάγνωση της σημερινής συνεδρίασης.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε 0,64%, αλλά η πραγματική εικόνα μεγάλου μέρους της υψηλής κεφαλαιοποίησης ήταν αισθητά χειρότερη.

Χωρίς τη θετική συμβολή της Coca-Cola HBC, οι απώλειες του βασικού δείκτη θα ήταν μεγαλύτερες. Το ακριβές μέγεθος αυτής της επίδρασης εξαρτάται από τη σταθμισμένη συμμετοχή της μετοχής στον δείκτη, ωστόσο η κατεύθυνσή της είναι ξεκάθαρη.

Η εικόνα αυτή δεν είναι πρωτοφανής για την ελληνική αγορά. Η μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαιοποίησης σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών επιτρέπει σε ορισμένες μετοχές να επηρεάζουν καθοριστικά τον Γενικό Δείκτη, ακόμη και όταν η πλειονότητα των σημαντικών τίτλων κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση.

Πειραιώς: Ο αδύναμος χρηματιστηριακός κρίκος των τραπεζών

Η Τράπεζα Πειραιώς βρέθηκε και σήμερα στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, επιβεβαιώνοντας την αρνητική διαφοροποίησή της από τις υπόλοιπες μεγάλες συστημικές τράπεζες.

Η μετοχή υποχώρησε κατά 2,90%, κλείνοντας στα 9,516 ευρώ, με συναλλακτικό όγκο περίπου 4,48 εκατ. μετοχών και κεφαλαιοποίηση 11,77 δισ. ευρώ.

Η πτώση δεν ήταν αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης παρέμβασης στο τέλος των συναλλαγών. Η μετοχή εμφάνισε επίμονη αδυναμία στη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να καταφέρει να ακολουθήσει την αρχική ανοδική προσπάθεια της αγοράς.

Η αρνητική της επίδοση αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, τα οποία φαίνεται ότι δεν κατάφεραν να πείσουν τους επενδυτές για την ελκυστικότητα της μετοχής στα συγκεκριμένα επίπεδα αποτίμησης.

Βεβαίως, απαιτείται μια ουσιαστική διάκριση μεταξύ λογιστικών επιδόσεων και χρηματιστηριακής αξιολόγησης.

Η Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 893 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,68 ευρώ, ενισχυμένα κατά 10%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 542 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, με τριμηνιαία αύξηση 7%, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες έφτασαν τα 679 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,4%, δείκτη κόστους προς έσοδα 33% και προγραμματιζόμενο προμέρισμα 124 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Οι αριθμοί αυτοί δεν συνιστούν από μόνοι τους εικόνα μιας προβληματικής τράπεζας. Αποτυπώνουν έναν κερδοφόρο οργανισμό με σημαντική πιστωτική επέκταση.

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, δεν είναι μόνο αν η Πειραιώς εμφανίζει κέρδη, αλλά εάν οι επιδόσεις της ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που έχουν ήδη ενσωματωθεί στη χρηματιστηριακή της αποτίμηση.

Και σε αυτό το επίπεδο η σημερινή συμπεριφορά της μετοχής καταγράφει σαφή προβληματισμό.

Η σύγκριση με τη Eurobank είναι χαρακτηριστική. Η τελευταία ανακοίνωσε κέρδη περίπου 1,16 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, ενώ η Πειραιώς παρέμεινε στα 893 εκατ. ευρώ. Η σύγκριση, βεβαίως, δεν μπορεί να εξαντλείται στα απόλυτα μεγέθη, καθώς διαφορετικοί ισολογισμοί και κεφαλαιακές βάσεις απαιτούν αξιολόγηση και της αποδοτικότητας.

Ωστόσο, η διαφορετική χρηματιστηριακή συμπεριφορά των δύο τραπεζών ενισχύει την εκτίμηση ότι οι επενδυτές διαφοροποιούν πλέον την αντιμετώπισή τους και δεν αγοράζουν αδιακρίτως το σύνολο του κλάδου.

Για την Πειραιώς, το ζητούμενο είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η σταθερότητα της οργανικής κερδοφορίας και η επιβεβαίωση ότι η ανάπτυξη των εσόδων μπορεί να μετατραπεί σε διατηρήσιμη αύξηση της αξίας για τους μετόχους.

Τράπεζες: Η υποχώρηση του δείκτη κάτω από τις 3.000 μονάδες

Η Πειραιώς δεν ήταν η μοναδική τραπεζική μετοχή που πιέστηκε.

Η Alpha Bank υποχώρησε κατά 2,11%, κλείνοντας στα 4,40 ευρώ, ενώ η Eurobank διαμορφώθηκε στα 4,455 ευρώ, με απώλειες 0,96%.

Αντιθέτως, η Εθνική Τράπεζα κατάφερε να διατηρήσει οριακά θετικό πρόσημο, κλείνοντας στα 15,785 ευρώ με άνοδο 0,32%.

Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 0,28%, στα 10,62 ευρώ.

Τραπεζική μετοχή Κλείσιμο Μεταβολή Πειραιώς 9,516 € -2,90% Alpha Bank 4,400 € -2,11% Eurobank 4,455 € -0,96% Εθνική 15,785 € +0,32% Τράπεζα Κύπρου 10,620 € +0,28%

Το γεγονός ότι ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 3.000 μονάδων αποτελεί μια ακόμη ένδειξη αδυναμίας.

Η εικόνα αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς ο κλάδος είχε επιχειρήσει ισχυρή αντίδραση κατά την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς όμως να καταφέρει να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά που προηγήθηκε.

Η σημερινή συνεδρίαση δείχνει ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική απέναντι στις τράπεζες. Η ισχυρή κερδοφορία εξακολουθεί να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για υψηλότερες αποτιμήσεις, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να πυροδοτήσει ένα νέο ανοδικό κύμα.

Διυλιστήρια: Ισχυρές απώλειες μετά τη βουτιά του πετρελαίου

Ιδιαίτερα αρνητική ήταν η συνεδρίαση και για τους δύο μεγάλους διυλιστηριακούς ομίλους.

Η Motor Oil κατέγραψε πτώση 5,80%, κλείνοντας στα 63,35 ευρώ, ενώ η HELLENiQ Energy σημείωσε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, 5,86%, στα 17,04 ευρώ.

Η σημαντική αυτή υποχώρηση συνδέεται με τη νέα απότομη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πληροφορίες για πιθανή διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή.

Οι προσδοκίες αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν οδήγησαν σε έντονη πτώση των τιμών του αργού, με το Brent να κινείται προς την περιοχή των 105-110 δολαρίων ανά βαρέλι.

Για τους διυλιστηριακούς ομίλους, μια τέτοια μεταβολή δεν έχει μονοσήμαντη επίδραση. Η πτώση του αργού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων, ενώ η τελική επίδραση στην κερδοφορία εξαρτάται από τα περιθώρια διύλισης, τις τιμές των τελικών προϊόντων και τις συνθήκες ζήτησης.

Ωστόσο, η σημερινή ένταση των πωλήσεων δείχνει ότι οι επενδυτές έσπευσαν να περιορίσουν την έκθεσή τους στον κλάδο, μετά τη σημαντική προηγούμενη άνοδο των ενεργειακών τιμών.

Το αποτέλεσμα ήταν η ελληνική αγορά να στερηθεί τη στήριξη δύο ακόμη εταιρειών με σημαντική χρηματιστηριακή βαρύτητα.

Οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Πέρα από τις τράπεζες και τα διυλιστήρια, σημαντική πίεση καταγράφηκε και σε επιλεγμένους τίτλους που είχαν εμφανίσει ανθεκτικότητα στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε κατά 2,42%, στα 38,64 ευρώ, ενώ η Cenergy Holdings έκλεισε στα 22,08 ευρώ με πτώση 1,43%.

Αντιθέτως, η ΔΕΗ εμφάνισε σχετική ανθεκτικότητα, ενισχυόμενη κατά 0,43%, στα 23,46 ευρώ.

Η μετοχή της Allwyn κατέγραψε μικρή άνοδο 0,40%, κλείνοντας στα 11,40 ευρώ. Η επίδοση αυτή συνιστά σταθεροποιητική κίνηση, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τις σημαντικές πιέσεις που είχε δεχθεί ο τίτλος κατά την προηγούμενη περίοδο.

Ο ΟΤΕ παρέμεινε αμετάβλητος στα 18,85 ευρώ, ενώ η Metlen ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση επίσης χωρίς μεταβολή, στα 48 ευρώ.

Μετοχή Κλείσιμο Μεταβολή Coca-Cola HBC 57,50 € +2,50% ΔΕΗ 23,46 € +0,43% Allwyn 11,40 € +0,40% ΟΤΕ 18,85 € 0,00% Metlen 48,00 € 0,00% Cenergy 22,08 € -1,43% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 38,64 € -2,42% Motor Oil 63,35 € -5,80% HELLENiQ Energy 17,04 € -5,86%

Τζίρος: Η περιορισμένη συμμετοχή δεν βοηθά την αγορά

Πέρα από την κατεύθυνση των τιμών, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η συναλλακτική δραστηριότητα.

Ο τζίρος των 222,48 εκατ. ευρώ που αποτυπώνεται στο παρεχόμενο στιγμιότυπο είναι αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με την αυξημένη δραστηριότητα που είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

Το στοιχείο αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μία πλευρά, η πτώση χωρίς ιδιαίτερα υψηλό τζίρο δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη γενικευμένης φυγής μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων.

Από την άλλη, όμως, αναδεικνύει την απουσία ισχυρής αγοραστικής αντίδρασης, ικανής να απορροφήσει την προσφορά και να αντιστρέψει την αρνητική τάση. Η δεύτερη παράμετρος είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η ελληνική αγορά είχε ήδη επιχειρήσει να ανακάμψει από τις μεγάλες απώλειες του Οκτωβρίου. Για να αποκτήσει διάρκεια αυτή η αντίδραση, απαιτείται σταθερή συμμετοχή νέων κεφαλαίων και όχι απλώς ανοδικές κινήσεις λίγων δεικτοβαρών μετοχών.

Η σημερινή συνεδρίαση δεν προσέφερε τέτοιες ενδείξεις.

Τεχνική εικόνα: Κρίσιμη δοκιμασία στις 2.600 μονάδες

Η τεχνική εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών επιβαρύνθηκε αισθητά μετά τη σημερινή συνεδρίαση. Το βασικό στοιχείο δεν είναι τόσο το ποσοστό της πτώσης, όσο η διαδρομή που ακολούθησε ο Γενικός Δείκτης.

Η αγορά ξεκίνησε με δυνατότητα ανοδικής επέκτασης, προσέγγισε τις 2.638 μονάδες, αλλά στη συνέχεια έχασε διαδοχικά σημαντικά επίπεδα τιμών και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σχεδόν στο χαμηλό της.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά υποδηλώνει αδυναμία διατήρησης των κερδών και δημιουργεί επιφυλάξεις για τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση.

Η περιοχή των 2.600 μονάδων αποτελεί πλέον το σημαντικότερο άμεσο σημείο στήριξης.

Το γεγονός ότι ο δείκτης έκλεισε μόλις 2,41 μονάδες υψηλότερα από το συγκεκριμένο επίπεδο σημαίνει ότι η αγορά καλείται σχεδόν αμέσως να επιβεβαιώσει τις αντοχές της.

Μια καθοδική διάσπαση των 2.600 μονάδων με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα θα αποτελούσε αρνητική εξέλιξη, ενισχύοντας την πιθανότητα υποχώρησης προς την περιοχή των 2.570-2.560 μονάδων.

Η συγκεκριμένη ζώνη αποτελεί το επόμενο σημαντικό τεχνικό σημείο αναφοράς. Χαμηλότερα, οι 2.520 μονάδες και κυρίως το ψυχολογικό επίπεδο των 2.500 μονάδων συγκροτούν τις επόμενες περιοχές στήριξης.

Ακόμη χαμηλότερα εντοπίζεται η περιοχή των μακροπρόθεσμων κινητών μέσων όρων των 200 ημερών, η οποία, με βάση τις τρέχουσες ενδείξεις, βρίσκεται κοντά στις 2.420-2.435 μονάδες.

Η απόσταση από αυτά τα επίπεδα δείχνει ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση δεν έχει ανατραπεί οριστικά, ωστόσο οι βραχυπρόθεσμες ισορροπίες έχουν σαφώς επιδεινωθεί.

Στην ανοδική πλευρά, η πρώτη ουσιαστική αντίσταση τοποθετείται στις 2.620-2.640 μονάδες. Η σημερινή αποτυχία διατήρησης των τιμών κοντά στις 2.637 μονάδες προσδίδει πρόσθετη σημασία σε αυτή τη ζώνη.

Ακολουθούν οι 2.650 μονάδες, επίπεδο το οποίο πρέπει να υπερβεί πειστικά ο δείκτης προκειμένου να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα.

Πάνω από τις 2.650 μονάδες, επόμενοι στόχοι εμφανίζονται στις 2.680 και 2.700 μονάδες.

Τα βασικά τεχνικά επίπεδα του Γενικού Δείκτη

Επίπεδο Τεχνική σημασία 2.700 Ισχυρότερη ανοδική επιβεβαίωση 2.680 Επόμενη αντίσταση 2.650 Κρίσιμο όριο αποκατάστασης δυναμικής 2.620-2.640 Άμεση ζώνη αντίστασης 2.600 Πρώτη σημαντική στήριξη 2.570-2.560 Δεύτερη ζώνη στήριξης 2.520 Επόμενο καθοδικό επίπεδο 2.500 Ισχυρό ψυχολογικό όριο 2.420-2.435 Περιοχή μακροπρόθεσμων κινητών μέσων

Η τεχνική συμπεριφορά του τραπεζικού δείκτη είναι επίσης ανησυχητική. Το κλείσιμο στις 2.990,08 μονάδες σηματοδοτεί απώλεια του ψυχολογικού ορίου των 3.000 μονάδων.

Για να ανακτηθεί η ανοδική δυναμική, απαιτείται αρχικά επιστροφή πάνω από τις 3.025 μονάδες και στη συνέχεια υπέρβαση της περιοχής των 3.065-3.100 μονάδων.

Αντιθέτως, η διατήρηση κάτω από τις 3.000 μονάδες αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο προσέγγισης των 2.900 μονάδων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμπεριφορά της Πειραιώς, λόγω της μεγάλης συμμετοχής της στον τραπεζικό δείκτη. Η συνέχιση των πωλήσεων στη συγκεκριμένη μετοχή θα δυσχεράνει την προσπάθεια ουσιαστικής ανάκαμψης του κλάδου.

Συνολικά, η τεχνική εικόνα υποδηλώνει ότι η αγορά βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο ισορροπίας. Η αντίδραση της προηγούμενης εβδομάδας δεν έχει ακυρωθεί πλήρως, αλλά η σημερινή συνεδρίαση έδειξε ότι δεν έχει αποκτήσει ακόμη τα χαρακτηριστικά μιας αυτοτροφοδοτούμενης ανοδικής κίνησης.

Διεθνές φόντο: Υποχωρεί το πετρέλαιο, αλλά οι κίνδυνοι δεν εξαφανίζονται

Το διεθνές περιβάλλον εμφάνισε σήμερα σαφώς καλύτερη εικόνα από την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν με θετικό πρόσημο, καθώς η ισχυρή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε προσωρινά τους φόβους για έναν νέο κύκλο ενεργειακού πληθωρισμού.

Στη Γερμανία, ο DAX κατέγραφε άνοδο περίπου 0,6%-0,7%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχυόταν περίπου κατά 1%.

Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες κινούνταν επίσης ανοδικά κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών, με τους επενδυτές να επιχειρούν ανάκαμψη μετά τις πρόσφατες πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Ωστόσο, οι αγορές παραμένουν αντιμέτωπες με σημαντικές αβεβαιότητες.

Πρώτον, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των ενεργειακών τιμών. Παρά τις πληροφορίες για διπλωματικές επαφές με το Ιράν, δεν έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Δεύτερον, η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό. Η πρόσφατη μεταβολή των προοπτικών της γαλλικής οικονομίας σε αρνητικές από τη Fitch επανέφερε στην επιφάνεια τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και την πορεία των αποδόσεων των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.

Τρίτον, οι επενδυτές προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον των επόμενων δύο ετών.

Στο νομισματικό μέτωπο, η Federal Reserve διατήρησε στις 28 Οκτωβρίου αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,75%-4,00%.

Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 10 έναντι 2, καθώς δύο μέλη της επιτροπής τάχθηκαν υπέρ άμεσης αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και δεν έχει περιθώρια για πρόωρη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Ανάλογο είναι το δίλημμα και στην Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε στις 29 Οκτωβρίου το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%, προειδοποιώντας ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές εξακολουθούν να δημιουργούν ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς για την ανάπτυξη.

Επομένως, η υποχώρηση του πετρελαίου προσφέρει μια πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά δεν αρκεί για να εξαφανίσει τις μεγάλες μακροοικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Για την ελληνική αγορά, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η σημερινή πτώση εκδηλώθηκε παρά τη βελτίωση της εικόνας των μεγάλων διεθνών χρηματιστηρίων. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι, πέρα από τους εξωτερικούς κινδύνους, υπάρχουν πλέον και εσωτερικοί λόγοι επιφυλακτικότητας.

Οι επόμενες συνεδριάσεις: Τι θα κρίνει την κατεύθυνση

Το χρηματιστήριο εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς η αγορά καλείται να αξιολογήσει τα εταιρικά αποτελέσματα εννεαμήνου, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές της διεθνούς νομισματικής πολιτικής.

Στο τραπεζικό μέτωπο, η προσοχή στρέφεται στα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία αναμένονται εντός της εβδομάδας.

Η ανακοίνωση αυτή θα επιτρέψει μια πληρέστερη σύγκριση των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών, τόσο ως προς την οργανική κερδοφορία όσο και ως προς την πιστωτική επέκταση, το κόστος κινδύνου, την κεφαλαιακή επάρκεια και τις προοπτικές διανομών.

Στο τεχνικό μέτωπο, οι 2.600 μονάδες θα αποτελέσουν το άμεσο σημείο αναφοράς. Η διατήρησή τους μπορεί να επιτρέψει μια νέα προσπάθεια σταθεροποίησης. Αντιθέτως, η καθοδική διάσπασή τους θα αυξήσει τις πιθανότητες συνέχισης της διόρθωσης.

Η αγορά χρειάζεται, επίσης, ουσιαστική βελτίωση στη συναλλακτική δραστηριότητα, με μεγαλύτερη συμμετοχή αγοραστών και ευρύτερη ανοδική διάχυση.

Η διατήρηση του Γενικού Δείκτη σε σχετικά υψηλά επίπεδα χάρη στις κινήσεις μίας ή δύο μεγάλων μετοχών δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή ένδειξη υγιούς χρηματιστηριακής δυναμικής.

Γνώμες ειδικών: Οι αποτιμήσεις στηρίζονται στα κέρδη, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Securities επισημαίνει ότι η εταιρική κερδοφορία μπορεί να προσφέρει στήριξη στις αποτιμήσεις των ελληνικών εισηγμένων, ωστόσο η γενικότερη κατεύθυνση της αγοράς εξακολουθεί να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές περιβάλλον.

Στην ανάλυσή του για την έναρξη του Νοεμβρίου αναδεικνύει τη σημασία των πολιτικών, οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων, εκτιμώντας ότι αυτές θα επηρεάσουν καθοριστικά τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου και τα περιθώρια συνέχισης της εγχώριας αντίδρασης.

Η Beta Securities είχε εκτιμήσει στο πρωινό της σχόλιο ότι η αγορά θα μπορούσε να επιχειρήσει ήπια ανοδική αντίδραση, με στήριξη από τα θετικά στοιχεία της τραπεζικής κερδοφορίας. Η σημερινή εξέλιξη, ωστόσο, έδειξε ότι η θετική αυτή προσδοκία δεν ήταν αρκετή για να διατηρήσει το αγοραστικό ενδιαφέρον μέχρι το κλείσιμο.

Από την πλευρά της, η JPMorgan διατηρούσε, ενόψει των αποτελεσμάτων, θετική στάση για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, με σύσταση υπεραπόδοσης και αμετάβλητες τιμές-στόχους.

Ειδικά για την Πειραιώς, η τιμή-στόχος της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας είχε διαμορφωθεί στα 13,70 ευρώ, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

Η αντίθεση ανάμεσα στις θετικές μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις αναλυτών και στην πρόσφατη αρνητική συμπεριφορά της μετοχής αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφορετικής οπτικής μεταξύ θεμελιώδους αποτίμησης και βραχυπρόθεσμης χρηματιστηριακής ψυχολογίας.

Σε τεχνικό επίπεδο, η προσοχή των αναλυτών επικεντρώνεται στην περιοχή των 2.600 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη και των 2.900 μονάδων ως επόμενης σημαντικής στήριξης για τον τραπεζικό δείκτη.

Η κοινή συνισταμένη των παραπάνω εκτιμήσεων είναι ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές πηγές εταιρικής κερδοφορίας, αλλά η δυνατότητά της να μετατρέψει τις θετικές επιδόσεις των εισηγμένων σε διατηρήσιμη χρηματιστηριακή άνοδο παραμένει υπό δοκιμασία.

Το συμπέρασμα της πρώτης συνεδρίασης του Νοεμβρίου είναι σαφές: Ο Γενικός Δείκτης διατηρήθηκε οριακά πάνω από τις 2.600 μονάδες, αλλά η στήριξη αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη θετική επίδοση της Coca-Cola HBC. Η Πειραιώς εξακολουθεί να εμφανίζει έντονη χρηματιστηριακή αδυναμία, οι πιέσεις στα διυλιστήρια επιδείνωσαν την εικόνα και η αγορά απέτυχε να αξιοποιήσει το καλύτερο διεθνές κλίμα.

Οι 2.600 μονάδες μπορεί να άντεξαν σήμερα. Το ερώτημα είναι αν θα αντέξουν και χωρίς τη βοήθεια της 3Ε.