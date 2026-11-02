Η Ευρώπη γερνάει, το ασφαλιστικό καταρρέει: Ποιος θα πληρώσει τις συντάξεις του αύριο;

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να ανταποκριθούν στις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις τους απέναντι στις επόμενες γενιές, θέτοντας σε κίνδυνο ένα εύθραυστο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ νέων και ηλικιωμένων. Η δημογραφική γήρανση, τα διογκούμενα δημόσια χρέη και η συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού απειλούν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Για δεκαετίες, οι Ευρωπαίοι αποδέχονταν πρόθυμα να παραχωρούν περίπου το μισό εισόδημά τους στο κράτος. Σε αντάλλαγμα, μπορούσαν να προσβλέπουν στη συνταξιοδότησή τους κατά τη διάρκεια της έβδομης δεκαετίας της ζωής τους, με μια σχετικά άνετη σύνταξη χρηματοδοτούμενη από το κράτος.

Αυτό πλέον αλλάζει.

Τα ασφυκτικά πιεσμένα δημόσια οικονομικά και η ταχύτατη γήρανση του πληθυσμού απειλούν αυτή την άτυπη συμφωνία, προκαλώντας φόβο και οργή σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο για το μέλλον ενός κοινωνικού κράτους που προσφέρει προστασία από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο και το οποίο οι ψηφοφόροι θεωρούσαν επί δεκαετίες αυτονόητο.

Η αγανάκτηση είναι ιδιαίτερα έντονη στη Γαλλία, όπου οι εργαζόμενοι είχαν κατά κανόνα τη δυνατότητα να συνταξιοδοτούνται στα 62 τους χρόνια, με σύνταξη χρηματοδοτούμενη από φόρους και υπολογιζόμενη βάσει των προηγούμενων αποδοχών τους. Πρόκειται για μια υπόσχεση την οποία η υπερχρεωμένη γαλλική κυβέρνηση, αντιμέτωπη με σοβαρές δημοσιονομικές δυσκολίες, αδυνατεί ολοένα περισσότερο να τηρήσει.

Η ανησυχία για τη βιωσιμότητα του γαλλικού κοινωνικού κράτους αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες πίσω από τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Παράλληλα, θέτει υπό αμφισβήτηση το σιωπηρό συμβόλαιο μεταξύ των γενεών, σύμφωνα με το οποίο οι νεότεροι εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τις συντάξεις των μεγαλύτερων.

«Έχω πληρώσει μια περιουσία και μπορεί να καταλήξω στον δρόμο»

Η 61χρονη Μαρί Καρόν, η οποία έχασε τη δουλειά της στον χρηματοοικονομικό τομέα τον περασμένο Δεκέμβριο, ανησυχεί για πρώτη φορά σοβαρά σχετικά με το πώς θα μπορέσει να επιβιώσει στα γηρατειά της.

Μπορεί να αρχίσει να λαμβάνει σύνταξη μόνον όταν συμπληρώσει τα 63 της χρόνια, ενώ για να δικαιούται πλήρη σύνταξη θα πρέπει να περιμένει μέχρι τα 66.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρει νέα εργασία πριν συνταξιοδοτηθεί, κάτι εξαιρετικά δύσκολο στη δύσκαμπτη γαλλική αγορά εργασίας, όπου οι εργοδότες σπανίως προσλαμβάνουν εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι επτά συνεντεύξεις για εργασία στις οποίες συμμετείχε φέτος δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.

«Έχω καταβάλει τεράστια ποσά στο σύστημα και θα έπρεπε να δικαιούμαι μια αξιοπρεπή σύνταξη», δηλώνει. «Αντί γι’ αυτό, μπορεί να καταλήξω στον δρόμο».

Σε αντίθεση με τους Αμερικανούς εργαζομένους, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια διαχειρίζονται προσωπικά τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια για τη συνταξιοδότησή τους, συμπληρώνοντας τη βασική παροχή της κοινωνικής ασφάλισης, στους Ευρωπαίους της ηπειρωτικής Ευρώπης είχε δοθεί η υπόσχεση ενός ολοκληρωμένου εισοδήματος, εγγυημένου από το κράτος για όλη τους τη ζωή.

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα λειτουργούν με βάση το διανεμητικό μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξεις χρηματοδοτούνται απευθείας από τις ασφαλιστικές εισφορές επί των μισθών των σημερινών εργαζομένων.

Καθώς η γενιά της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης εισέρχεται πλέον στην ένατη δεκαετία της ζωής της, δεν υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι για να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις των ηλικιωμένων.

Έτσι, οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να αφιερώνουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των εθνικών προϋπολογισμών τους στην κάλυψη των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.

Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει το δημόσιο χρέος και το κόστος δανεισμού, περιορίζοντας τους διαθέσιμους πόρους για επενδύσεις στην άμυνα, στις υποδομές και στην εκπαίδευση.

Γαλλία: Τριάντα χρόνια συνταξιοδότησης και ένας λογαριασμός που δεν βγαίνει

Οι Γάλλοι απολαμβάνουν ταυτόχρονα ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής στον κόσμο και μερικά από τα χαμηλότερα θεσμοθετημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται ευρέως στη χώρα ως ένα είδος μετάβασης σε μια δεύτερη περίοδο ζωής, αφιερωμένη στα ταξίδια, στα χόμπι και στην αναψυχή, η οποία, για τους πιο τυχερούς, μπορεί να διαρκέσει ακόμη και τρεις δεκαετίες.

Γι’ αυτό οι ψηφοφόροι αντιστέκονται σθεναρά στις κυβερνητικές πολιτικές που αποσκοπούν στην παράταση του εργασιακού βίου.

Πρόσφατη κυβερνητική έκθεση αποκάλυψε ότι περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού του γαλλικού υπουργείου Παιδείας απορροφάται από την καταβολή συντάξεων σε πρώην δημοσίους υπαλλήλους.

Στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εποπτεύει μεταξύ άλλων την αστυνομία, οι συντάξεις απορροφούν το 30% των συνολικών δαπανών.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας έχει αυξηθεί φέτος στα 3,6 τρισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 4 τρισ. δολάρια, έναντι 2,2 τρισ. ευρώ όταν ο Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη πρόεδρος το 2017.

Το γαλλικό Δημόσιο καταβάλλει πλέον σχεδόν το ίδιο επιτόκιο με την Ιταλία για να δανειστεί μέσω δεκαετών ομολόγων, ενώ η κυβέρνηση δέχεται ισχυρές πιέσεις από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς θεσμούς να προχωρήσει σε εκτεταμένες περικοπές δαπανών.

«Δεν υπάρχει τρόπος η Γαλλία να εφαρμόσει την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς να αντιμετωπίσει το διευρυνόμενο έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστήματος», επισημαίνει ο Γιάκομπ Κίρκεγκααρντ, μη μόνιμος ανώτερος ερευνητής του Peterson Institute for International Economics στην Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή του την Τετάρτη, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ αναγνώρισε ότι η αύξηση του νόμιμου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το οποίο σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 62 και 64 ετών, είναι μαθηματικά αναπόφευκτη.

«Η δημογραφία είναι η μόνη επιστήμη που δεν λέει ποτέ ψέματα», δήλωσε.

«Δεν μπορείς να αυξήσεις τον ενεργό πληθυσμό σε 20 χρόνια από σήμερα, αν δεν έχεις φέρει στον κόσμο τα παιδιά σήμερα».

Τρία διαφορετικά συνταξιοδοτικά μοντέλα στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, οι κυβερνήσεις ακολουθούν σε γενικές γραμμές τρία διαφορετικά μοντέλα χρηματοδότησης των κρατικών συντάξεων.

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες στηρίζονται σε αμιγώς διανεμητικά συστήματα.

Σε αυτές τις χώρες, οι κρατικές συντάξεις αναπληρώνουν από το 74% έως το 82% των προηγούμενων αποδοχών των εργαζομένων.

Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου περισσότερα από 35 τρισ. δολάρια ιδιωτικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων είναι επενδεδυμένα σε μετοχές και ομόλογα, οι ασφαλιστικές εισφορές των Ευρωπαίων εργαζομένων κατευθύνονται απευθείας στις τσέπες των σημερινών συνταξιούχων.

Οι εισφορές αυτές υπερβαίνουν το 27% των ακαθάριστων μισθών στη Γαλλία και το 33% στην Ιταλία.

Όταν το κόστος δανεισμού αυξήθηκε απότομα κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης, την περίοδο 2010-2015, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία προχώρησαν σε περικοπές συντάξεων.

Το 2011, η Ιταλία αύξησε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια και το συνέδεσε με το προσδόκιμο ζωής.

Η Ισπανία διεύρυνε την περίοδο αποδοχών που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξεων.

Η Ελλάδα μείωσε τις συντάξεις έως και κατά 40%.

Η Γαλλία, ωστόσο, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετακίνητη.

Όταν ο Μακρόν προώθησε το 2023 νομοσχέδιο για τη σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 χρόνια, αναγκάστηκε να παρακάμψει το Κοινοβούλιο, χωρίς ψηφοφορία, προκαλώντας μήνες συγκρούσεων στους δρόμους, φλεγόμενους σωρούς σκουπιδιών και πανεθνικές απεργίες στις μεταφορές.

Η μεταρρύθμιση αυτή έχει έκτοτε ανασταλεί.

Το σκανδιναβικό μοντέλο: Συντάξεις από επενδύσεις και περισσότερα χρόνια εργασίας

Στη δεύτερη ομάδα βρίσκονται οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες έχουν αναπτύξει υβριδικά συνταξιοδοτικά μοντέλα, που οι οικονομολόγοι θεωρούν γενικά περισσότερο βιώσιμα.

Η Δανία, η Ολλανδία και η Σουηδία συνδυάζουν μια βασική κρατική σύνταξη με σχεδόν υποχρεωτικά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα κεφάλαια των οποίων επενδύονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία στις τρεις αυτές χώρες κυμαίνονται μεταξύ 100% και 200% του ΑΕΠ.

Το μέγεθος αυτό είναι συγκρίσιμο με εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά.

Τα κεφάλαια διαχειρίζονται μη κερδοσκοπικοί φορείς του κλάδου, οι οποίοι μετατρέπουν τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις σε ισόβιες περιοδικές συνταξιοδοτικές παροχές, αντί να τις καταβάλλουν εφάπαξ.

Σύμφωνα με τον Κίρκεγκααρντ, το συγκεκριμένο μοντέλο εξασφαλίζει εγγυημένη εισοδηματική στήριξη, υψηλές συνταξιοδοτικές παροχές και μεγάλες δεξαμενές επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία εθνικού πλούτου.

Ωστόσο, προϋποθέτει και μεγαλύτερη διάρκεια εργασιακού βίου.

Στη Δανία, η ηλικία συνταξιοδότησης συνδέεται νομοθετικά με το προσδόκιμο ζωής και προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τα 74 χρόνια για τις νεότερες γενιές γύρω στο 2070.

Γερμανία και Βρετανία: Η ενδιάμεση λύση

Η τρίτη ομάδα, στην οποία περιλαμβάνονται η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται κάπου στη μέση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μια σχετικά χαμηλή, ενιαία βασική κρατική σύνταξη, η οποία συνδυάζεται με την αυτόματη ένταξη των εργαζομένων σε ιδιωτικά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία.

Το γερμανικό σύστημα είναι επίσης διανεμητικό, αλλά οι συντάξεις είναι αισθητά χαμηλότερες από εκείνες της γειτονικής Γαλλίας, ενώ υπάρχουν ανώτατα όρια στις μηνιαίες καταβολές.

Η Γερμανία εφαρμόζει επίσης έναν αυτόματο μαθηματικό μηχανισμό, ο οποίος επιβραδύνει την αύξηση των συνταξιοδοτικών παροχών όταν επιδεινώνεται η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους.

Παρά το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο των κρατικών συντάξεων και το γεγονός ότι το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον καθοριστεί στα 67 χρόνια, το Βερολίνο εξακολουθεί να χρειάζεται να δαπανά περισσότερα από 110 δισ. ευρώ ετησίως για να καλύπτει το τεράστιο χρηματοδοτικό κενό του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη κατηγορία δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία αντιστοιχεί σε λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο των συνολικών ομοσπονδιακών δαπανών.

Το κρίσιμο όριο του 2030: Όταν οι επιπλέον φόροι παύουν να αποδίδουν

Μελέτη του 2023, των οικονομολόγων Μπούρκχαρντ Χέερ, Βίτο Πολίτο και Μάικλ Ρ. Γουίκενς, επιχείρησε να υπολογίσει τον λεγόμενο «δημοσιονομικό χώρο για τις συντάξεις».

Πρόκειται για το περιθώριο που διαθέτουν οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν τις συντάξεις μέσω φόρων στην εργασία, πριν φτάσουν σε επίπεδα φορολογίας τόσο υψηλά ώστε οι πρόσθετες επιβαρύνσεις να αρχίσουν να μειώνουν, αντί να αυξάνουν, τα συνολικά δημόσια έσοδα.

Ενώ το σχετικό περιθώριο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπερνούσε το 40%, στη Γαλλία και στην Ιταλία βρισκόταν κάτω από το 10% και προβλεπόταν να μηδενιστεί έως το 2030.

Σε εκείνο το σημείο, η περαιτέρω αύξηση της φορολογίας των εργαζομένων απλώς μειώνει την απασχόληση και συρρικνώνει τα συνολικά φορολογικά έσοδα.

Με άλλα λόγια, οι κυβερνήσεις φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν μπορούν πλέον να χρηματοδοτούν τις αυξανόμενες συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις τους απλώς επιβάλλοντας περισσότερους φόρους στους εργαζομένους.

Η μεγάλη παγίδα: Μια γενιά κινδυνεύει να πληρώσει δύο φορές

Η μετάβαση από ένα συνταξιοδοτικό μοντέλο σε κάποιο άλλο είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Η δημιουργία ενός κεφαλαιοποιητικού συστήματος, στο οποίο οι συντάξεις χρηματοδοτούνται από κεφάλαια που έχουν αποταμιευθεί και επενδυθεί εκ των προτέρων, απαιτεί δεκαετίες συστηματικής συσσώρευσης αποθεματικών.

Μπορεί επίσης να αναγκάσει μία γενιά εργαζομένων να πληρώσει δύο φορές: μία για να χρηματοδοτήσει τις συντάξεις των σημερινών ηλικιωμένων και μία ακόμη για να δημιουργήσει τα κεφάλαια που θα χρηματοδοτήσουν τις δικές της μελλοντικές συντάξεις.

Στη Γαλλία, εάν οι ασφαλιστικές εισφορές κατευθύνονταν σήμερα σε νεοσύστατα επενδυτικά ταμεία, το Δημόσιο θα στερούνταν τα έσοδα που χρειάζεται για να πληρώνει τους σημερινούς συνταξιούχους.

Αυτό θα απαιτούσε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετου δανεισμού για μια χώρα της οποίας το δημόσιο χρέος υπερβαίνει ήδη το 117% του ΑΕΠ.

Έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες η συνταξιοδότηση αντιμετωπιζόταν ως αυτονόητο μέρος της φυσικής πορείας της ζωής, ολοένα περισσότεροι νέοι ψηφοφόροι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι οι αριθμοί πλέον δεν βγαίνουν.

«Αμφιβάλλω αν θα έχω σύνταξη όταν έρθει η σειρά μου»

Η 19χρονη Ριάνα Σιντ-Αχμέντ, φοιτήτρια Ψυχολογίας στο Παρίσι, ανήκει σε μια γενιά που παρακολουθεί με αυξανόμενο σκεπτικισμό τις υποσχέσεις του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους.

Για εκείνη, το πρόβλημα δεν είναι απλώς οι τρέχουσες δημοσιονομικές δυσκολίες, αλλά η ίδια η λογική ενός συνταξιοδοτικού συστήματος που σχεδιάστηκε για μια εντελώς διαφορετική δημογραφική και οικονομική εποχή.

«Για μένα, δεν έχει κανένα νόημα να χρησιμοποιούμε σήμερα ένα μοντέλο που λειτουργούσε σε μια εποχή η οποία δεν υπάρχει πλέον», δηλώνει.

«Αμφιβάλλω αν θα έχω σύνταξη όταν έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθώ».