Η εταιρεία «QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 30.10.2026 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπέγραψε σύμβαση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως €7.900.000, με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

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Η εταιρεία «QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 30.10.2026 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπέγραψε σύμβαση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως €7.900.000, με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Το δάνειο προβλέπεται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Alpha Bank, η οποία αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειριστή Πληρωμών. Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε τρεις σειρές ομολογιών, με τελική λήξη επτά έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης σειράς, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν μέρος των συνολικών τιμημάτων των εξαγορών συμμετοχών στις MTIS Α.Ε., E-XIM IT S.A. και Alexander Moore S.A., στο πλαίσιο του ευρύτερου επενδυτικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού του Ομίλου.

Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν τις δυνατότητες της QnR στη ναυτιλιακή και βιομηχανική τεχνολογία, στις λύσεις ServiceNow και SAP και στην αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Παράλληλα, διευρύνουν τη διεθνή παρουσία του Ομίλου, με την Πολωνία να αποτελεί περιφερειακό κόμβο ανάπτυξης για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση υποστηρίζει τη στρατηγική ανάπτυξης της QnR μέσω εξαγορών και την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.