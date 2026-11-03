Bitcoin στα 76.500: Η μάχη του 200ήμερου, τα 132 εκατ. της Fidelity και τα 150.000 BTC της Tether

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Το Bitcoin υποχωρεί ξανά προς το κρίσιμο όριο των 76.500 δολαρίων, μετατρέποντας τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών σε άμεση γραμμή άμυνας. Την ίδια στιγμή, η Fidelity μετακίνησε 1.722 BTC αξίας περίπου 132 εκατ. δολαρίων, η Tether αποκάλυψε ότι κατέχει περίπου 150.000 BTC και νέα έρευνα δείχνει σοβαρές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση διορθώσεων ασφαλείας από μέρος των κόμβων του Lightning Network.

Το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν περίπου στα 76.556 δολάρια, με πτώση κοντά στο 2,24% και ενδοημερήσιο χαμηλό στα 76.480 δολάρια. Η τιμή έχει επομένως επιστρέψει σχεδόν ακριβώς στον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ο οποίος στο τεχνικό στιγμιότυπο των πηγών βρισκόταν στα 76.463 δολάρια. Η σύμπτωση δεν δημιουργεί από μόνη της στήριξη, αλλά προσφέρει ένα σαφές επίπεδο στο οποίο θα κριθεί αν η αγορά μπορεί να απορροφήσει το νέο κύμα πωλήσεων.

Η τεχνική εικόνα ξαναγίνεται οριακή

Στο στιγμιότυπο της 2ας Νοεμβρίου, το Bitcoin βρισκόταν στα 78.201,83 δολάρια, πάνω από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών στα 77.767,74 δολάρια και τον 200ήμερο στα 76.463,43 δολάρια. Πάνω από την τιμή βρίσκονταν ο κινητός μέσος όρος 20 ημερών στα 80.180,51 δολάρια και ο 50ήμερος στα 80.224,72 δολάρια. Η ζώνη των 80.180-80.225 δολαρίων αποτελούσε συνεπώς τη βασική αντίσταση που έπρεπε να ανακτηθεί για να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη τάση.

Η σημερινή πτώση κάτω από τον 100ήμερο και η προσέγγιση του 200ήμερου επιβαρύνουν την εικόνα. Ο RSI βρισκόταν στο 39,38, κάτω από τον δικό του μέσο όρο 43,23 και σαφώς χαμηλότερα από την ουδέτερη ζώνη του 50. Παράλληλα, ο κινητός μέσος όρος 20 ημερών είχε υποχωρήσει κάτω από τον 50ήμερο, ένδειξη ότι η ανοδική ορμή του Οκτωβρίου έχει εξασθενήσει.

Αν η αγορά διατηρήσει ημερήσιο κλείσιμο πάνω από τα 76.463 δολάρια, μπορεί να επιχειρήσει νέα επιστροφή προς τα 77.768 και στη συνέχεια προς τη διπλή αντίσταση των 80.181-80.225 δολαρίων. Αντίθετα, καθαρό κλείσιμο κάτω από τον 200ήμερο θα επαναφέρει στο προσκήνιο τα 75.000 δολάρια, την περιοχή του χαμηλού του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τεχνικά σενάρια και όχι για βεβαιωμένες προβλέψεις.

Τα ETF έκλεισαν τον Οκτώβριο με εκροές 515 εκατ. δολαρίων

Η πίεση στην τιμή συμπίπτει με υποχώρηση της ζήτησης μέσω των αμερικανικών spot Bitcoin ETF. Σύμφωνα με τα στοιχεία της SoSoValue, τα προϊόντα έκλεισαν τον Οκτώβριο με καθαρές εκροές 515,03 εκατ. δολαρίων, καταγράφοντας τον πρώτο αρνητικό μήνα από τον Ιούνιο. Τον Σεπτέμβριο είχαν προσελκύσει περίπου 2,65 δισ. δολάρια και τον Αύγουστο 3,52 δισ. δολάρια.

Τα συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία των ETF μειώθηκαν από 107,98 δισ. δολάρια στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 98,14 δισ. στο τέλος Οκτωβρίου. Η πτώση περίπου 9% δεν προήλθε μόνο από εκροές, καθώς επηρεάστηκε και από τη μείωση της τιμής του Bitcoin. Η τελευταία συνεδρίαση του μήνα ήταν η πιο βαριά: οι εκροές έφθασαν τα 643,2 εκατ. δολάρια και διέκοψαν τέσσερις διαδοχικές ημέρες εισροών.

Η αρνητική μηνιαία ροή δεν σημαίνει ότι όλοι οι θεσμικοί επενδυτές εγκαταλείπουν το Bitcoin. Δείχνει, όμως, ότι το βασικό κανάλι ζήτησης μέσω της Wall Street δεν προσφέρει αυτή τη στιγμή το αντίβαρο που θα χρειαζόταν η αγορά για να ανακτήσει γρήγορα τα 80.000 δολάρια.

Η Fidelity μετακίνησε 1.722 BTC — όχι απόδειξη πώλησης

Νέα κινητικότητα καταγράφηκε και στις διευθύνσεις της Fidelity Digital Assets. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Onchain Lens, η εταιρεία μετέφερε 1.722 BTC, αξίας περίπου 132,1 εκατ. δολαρίων, σε πολλαπλά νέα πορτοφόλια στις 3 Νοεμβρίου.

Η συναλλαγή είναι γεγονός στο blockchain, αλλά ο σκοπός της δεν έχει διευκρινιστεί. Μια μεταφορά προς νέα πορτοφόλια μπορεί να σχετίζεται με αναδιοργάνωση θεματοφυλακής, εσωτερική διαχείριση, διακανονισμό πελατών ή προετοιμασία συναλλαγής. Δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι η Fidelity πούλησε ή σχεδιάζει να πουλήσει τα συγκεκριμένα Bitcoin.

Η διάκριση είναι κρίσιμη, επειδή οι μεγάλες on-chain κινήσεις συχνά ερμηνεύονται αυτόματα ως σήματα προσφοράς. Χωρίς ταυτοποίηση του τελικού προορισμού και χωρίς επίσημη δήλωση, το μόνο ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι μετακινήθηκαν 1.722 BTC σε νέες διευθύνσεις. Η επίδραση στην αγορά θα εξαρτηθεί από το αν τα νομίσματα παραμένουν υπό θεματοφυλακή ή κατευθύνονται προς πλατφόρμες συναλλαγών.

Η Tether αποκαλύπτει απόθεμα περίπου 150.000 BTC

Στην αντίθετη πλευρά της εικόνας βρίσκεται η Tether. Ο διευθύνων σύμβουλος Paolo Ardoino δήλωσε στο Plan ₿ Forum του Λουγκάνο ότι η εταιρεία κατέχει περίπου 150.000 BTC στον ισολογισμό της. Με τιμές κοντά στα 76.500 δολάρια, το απόθεμα αντιστοιχεί σε αξία περίπου 11,5 δισ. δολαρίων, αν και η αποτίμηση μεταβάλλεται διαρκώς μαζί με την αγορά.

Η δήλωση ενισχύει τη θέση της Tether ως ενός από τους μεγαλύτερους εταιρικούς κατόχους Bitcoin. Από τον Μάιο του 2023, η εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτική διάθεσης έως 15% των τριμηνιαίων καθαρών λειτουργικών κερδών της για αγορές Bitcoin. Το μέγεθος που ανέφερε ο Ardoino είναι εταιρική γνωστοποίηση και πρέπει να διακρίνεται από τα στοιχεία της επίσημης βεβαίωσης αποθεματικών, τα οποία αποτυπώνουν την κατάσταση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η οικονομική βάση της Tether παραμένει κυρίως τα βραχυπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά χρεόγραφα. Στην επίσημη βεβαίωση για το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία ανέφερε άμεσα και έμμεσα ανοίγματα σε έντοκα γραμμάτια και συμφωνίες επαναγοράς ύψους 132,4 δισ. δολαρίων. Τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν σε 191,45 δισ. δολάρια και οι υποχρεώσεις σε 183,50 δισ., αφήνοντας πλεονάζοντα αποθεματικά 7,95 δισ. δολαρίων, σχεδόν διπλάσια από τα 4,1 δισ. του προηγούμενου τριμήνου.

Το απόθεμα των 150.000 BTC προσθέτει δυνητική ζήτηση και δείχνει μεγάλη εταιρική πεποίθηση, αλλά αυξάνει παράλληλα την έκθεση της Tether στη μεταβλητότητα του Bitcoin. Η ανθεκτικότητα του USDT δεν κρίνεται μόνο από την αξία των Bitcoin, αλλά κυρίως από τη ρευστότητα και την ποιότητα του συνόλου των αποθεματικών που καλύπτουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Οι αναλήψεις 3,64 δισ. δολαρίων από τη Binance

Η αγορά εξακολουθεί να απορροφά και τις συνέπειες της επίθεσης στη Binance. Μετά τη σταδιακή επαναλειτουργία των αναλήψεων την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, οι χρήστες απέσυραν 4,649 δισ. δολάρια και κατέθεσαν 1,01 δισ. μεταξύ 06:00 και 15:30 GMT. Η καθαρή εκροή ανήλθε έτσι σε 3,64 δισ. δολάρια.

Το ποσό αντιστοιχούσε σε λίγο περισσότερο από 2% των περίπου 171 δισ. δολαρίων που, σύμφωνα με την Binance, διακρατούνταν για πελάτες. Το ανταλλακτήριο δήλωσε ότι ο αρχικός ρυθμός αναλήψεων άρχισε να σταθεροποιείται και ότι είχε αντικαταστήσει περίπου το 95% των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάστηκαν από την επίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων.

Οι εκροές είναι σαφής ένδειξη αυξημένης επιφυλακτικότητας, όχι απόδειξη αφερεγγυότητας. Η ουσιαστική δοκιμασία είναι αν η Binance μπορεί να συνεχίσει να διεκπεραιώνει αναλήψεις χωρίς νέους περιορισμούς και να αποκαταστήσει πλήρως τα ελλείμματα, ενώ η αγορά παρακολουθεί την πορεία των κλεμμένων κεφαλαίων.

Lightning Network: Το 71% αφορά την εκτεθειμένη ομάδα, όχι όλο το δίκτυο

Η τέταρτη εξέλιξη αφορά την υποδομή πληρωμών Lightning Network και όχι τη βασική αλυσίδα του Bitcoin. Προδημοσίευση του Saurabh Kumar από το Bitcoin Data Labs εξέτασε 550 δημόσιους κόμβους LND που είχαν χαρακτηριστεί εκτεθειμένοι κατά τη γνωστοποίηση ευπαθειών στις 11 Αυγούστου. Στις 13 Οκτωβρίου, το 71% αυτής της ομάδας εξακολουθούσε να λειτουργεί σε επηρεαζόμενες σειρές λογισμικού.

Το ποσοστό δεν σημαίνει ότι το 71% ολόκληρου του Lightning Network ήταν ευάλωτο. Οι 550 κόμβοι αντιστοιχούσαν στο 14,9% των ενεργών δημόσιων κόμβων LND και μόλις στο 6,4% της χωρητικότητας των καναλιών τους, εξαιρουμένου ενός αναγνωρισμένου διαχειριζόμενου στόλου. Περίπου 10% της αρχικής ομάδας αναβαθμίστηκε και 108 κόμβοι δεν καταγράφονταν πλέον ως ενεργοί.

Η έρευνα βρήκε ότι οι μεγάλοι κύκλοι αναβαθμίσεων ακολουθούσαν συχνότερα τις εκδόσεις πλατφορμών διανομής, όπως η Umbrel, παρά τις δημόσιες προειδοποιήσεις ασφαλείας. Οι τρεις μεγαλύτερες κινήσεις αφορούσαν 262 έως 385 κόμβους, με τουλάχιστον 87% να εκπέμπει νέα χαρακτηριστικά λογισμικού μέσα σε 48 ώρες από έκδοση της Umbrel. Ωστόσο, η πλατφόρμα διένειμε τις αντίστοιχες εκδόσεις 19 έως 41 ημέρες μετά τις κυκλοφορίες του LND.

Ο εκτιμώμενος διάμεσος χρόνος μετάβασης σε νεότερη σειρά LND ήταν 88 ημέρες. Για έξι από τις ευπάθειες που καλύφθηκαν στις ανακοινώσεις του Αυγούστου, οι διορθώσεις ήταν διαθέσιμες από την έκδοση 0.19.0, δηλαδή 446 ημέρες πριν από τη δημόσια προειδοποίηση. Η μελέτη βασίζεται σε συμπεράσματα από τα χαρακτηριστικά που μεταδίδουν οι κόμβοι, δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομότιμους και δεν αναφέρει κλοπή που να συνδέεται με τις συγκεκριμένες αδυναμίες.

Η αγορά ανάμεσα σε τεχνικό κίνδυνο και ισχυρούς ισολογισμούς

Οι τέσσερις εξελίξεις δεν οδηγούν σε ένα μονοσήμαντο συμπέρασμα. Η τιμή και οι ροές των ETF δείχνουν βραχυπρόθεσμη πίεση. Η μεταφορά της Fidelity είναι σημαντική αλλά δεν αποδεικνύει πώληση. Η Tether αποκαλύπτει έναν πολύ μεγάλο εταιρικό πυρήνα ζήτησης, την ώρα που η έρευνα για το Lightning αναδεικνύει λειτουργικό πρόβλημα διανομής ενημερώσεων και όχι αποτυχία της βασικής κρυπτογραφίας του Bitcoin.

Το άμεσο τεστ παραμένει αριθμητικό: διατήρηση των 76.463 δολαρίων και επιστροφή αρχικά πάνω από τα 77.768. Η ουσιαστική αλλαγή τάσης απαιτεί ανάκτηση της περιοχής 80.181-80.225 δολαρίων, επιστροφή καθαρών εισροών στα ETF και υποχώρηση της αβεβαιότητας γύρω από τη Binance. Μέχρι τότε, η αγορά παραμένει σε εύθραυστη ισορροπία, με ισχυρούς εταιρικούς κατόχους στη μία πλευρά και τεχνική, θεσμική και υποδομική πίεση στην άλλη.