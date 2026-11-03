IOBE: Η Ελλάδα των δύο οικονομιών – Οι δείκτες αντέχουν, τα νοικοκυριά λυγίζουν – Το 63% «μόλις τα βγάζει πέρα»

Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται να διατηρεί τις αντοχές της, αλλά η εικόνα που περιγράφουν τα ίδια τα νοικοκυριά είναι πολύ διαφορετική. Η νέα έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, που δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2026, καταγράφει δείκτη οικονομικού κλίματος στις 106,9 μονάδες και, την ίδια στιγμή, καταναλωτική εμπιστοσύνη στις −48,9. Το 63% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα». Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος δείκτης έχει δίκιο, αλλά γιατί η οικονομική ανθεκτικότητα δεν μεταφράζεται σε ανάλογη αίσθηση ασφάλειας στην καθημερινότητα.

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Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

106,9 μονάδες ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο, από 107,6 τον Σεπτέμβριο.

ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο, από 107,6 τον Σεπτέμβριο. −48,9 μονάδες η καταναλωτική εμπιστοσύνη, από −41,6 τον προηγούμενο μήνα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ.

η καταναλωτική εμπιστοσύνη, από −41,6 τον προηγούμενο μήνα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ. 63% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα», έναντι 58% τον Σεπτέμβριο.

δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα», έναντι 58% τον Σεπτέμβριο. 68% θεωρούν ότι η δική τους οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε στο προηγούμενο δωδεκάμηνο και 70% περιμένουν επιδείνωση της οικονομίας της χώρας.

θεωρούν ότι η δική τους οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε στο προηγούμενο δωδεκάμηνο και περιμένουν επιδείνωση της οικονομίας της χώρας. Τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς καταγράφουν επιδείνωση προσδοκιών· η εξαίρεση είναι οι κατασκευές, χάρη στα δημόσια έργα.

Δύο διαφορετικές πραγματικότητες στην ίδια χώρα

Το γενικό οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα υποχώρησε τον Οκτώβριο μόλις κατά 0,7 μονάδες, στις 106,9 από 107,6 τον Σεπτέμβριο. Εξακολουθεί να βρίσκεται υψηλότερα από τις 96,9 μονάδες τόσο της ΕΕ όσο και της Ευρωζώνης. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τις αναταράξεις στο εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι συνολικές προσδοκίες δεν έχουν καταρρεύσει.

Όμως ο συνολικός δείκτης είναι ένα σταθμισμένο σύνθετο μέγεθος. Συνδυάζει τις προσδοκίες βιομηχανίας, κατασκευών, λιανεμπορίου και υπηρεσιών με την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Δεν μετρά το διαθέσιμο εισόδημα ούτε αποτυπώνει πόσο εύκολα πληρώνει ένα νοικοκυριό τους λογαριασμούς του. Γι’ αυτό και ένα επίπεδο υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου δεν αναιρεί τη δυσκολία που καταγράφεται στην πλευρά των καταναλωτών.

Η αντίθεση γίνεται ακόμη πιο έντονη στην ευρωπαϊκή σύγκριση. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα βυθίστηκε στις −48,9 μονάδες, με την ΕΕ στις −17,3 και την Ευρωζώνη στις −17,9. Η διαφορά από τον μέσο όρο της ΕΕ είναι 31,6 μονάδες. Ακόμη και οι αμέσως επόμενες χώρες στην κατάταξη, η Ρουμανία με −33,2 και η Βουλγαρία με −29,1, εμφανίζουν σαφώς λιγότερο αρνητική εικόνα.

Η εξέλιξη έχει επίσης σημασία: μετά την άνοδο της εμπιστοσύνης από τα χαμηλά του Απριλίου (−54,7) στις −41,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο, ο Οκτώβριος έφερε απότομη επιδείνωση κατά 7,3 μονάδες. Πρόκειται για διακοπή μιας πορείας τεσσάρων μηνών σχετικής βελτίωσης, όχι για μια απλή στασιμότητα.

Πίνακας 1. Η οικονομία και τα νοικοκυριά: Δύο διαφορετικοί δείκτες

Δείκτης Ελλάδα ΕΕ-27 Ευρωζώνη Οικονομικό κλίμα 106,9 96,9 96,9 Καταναλωτική εμπιστοσύνη −48,9 −17,3 −17,9

- ΙΟΒΕ / DG ECFIN. Οι δύο δείκτες έχουν διαφορετική κλίμακα· συγκρίνονται ανά δείκτη, μεταξύ χωρών.

Διάγραμμα 1. Η ελληνική καταναλωτική απαισιοδοξία παραμένει πολύ βαθύτερη από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή σε όλη τη διάρκεια του 2026. - ΙΟΒΕ – DG ECFIN.

Το 63% που «μόλις τα βγάζει πέρα» είναι η ουσία της έρευνας

Η πιο αποκαλυπτική απάντηση δεν βρίσκεται σε κάποιον σύνθετο οικονομικό δείκτη. Βρίσκεται στο ερώτημα για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Έξι στους δέκα, και συγκεκριμένα το 63%, δηλώνουν ότι μόλις τα βγάζουν πέρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα το ίδιο απαντούσε το 58%.

Η αύξηση κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε έναν μήνα δεν αποδεικνύει από μόνη της μια νέα εισοδηματική κρίση. Αποτελεί όμως σαφές προειδοποιητικό σήμα. Η οικονομική καθημερινότητα γίνεται αντιληπτή ως περισσότερο περιοριστική, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία οι γενικοί δείκτες της οικονομίας παραμένουν συγκριτικά υψηλοί.

Στην ίδια ερώτηση, το 20% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αποταμιεύει λίγο ή πολύ, το 11% ότι αντλεί χρήματα από παλαιότερες αποταμιεύσεις και το 5% ότι έχει χρεωθεί. Οι απαντήσεις αυτές δεν περιγράφουν ένα ενιαίο επίπεδο ευημερίας: διακρίνουν εκείνους που διατηρούν κάποιο περιθώριο, εκείνους που ισορροπούν οριακά και εκείνους που χρειάζονται τα αποθέματα ή τον δανεισμό τους.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση παρελθόντος και μέλλοντος. Το 68% εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του επιδεινώθηκε στο προηγούμενο δωδεκάμηνο, ενώ μόλις το 2% βλέπει μικρή βελτίωση. Για τους επόμενους 12 μήνες, το 63% αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της δικής του κατάστασης και μόλις το 3% μικρή βελτίωση. Με άλλα λόγια, η δυσφορία δεν αφορά μόνο όσα έχουν ήδη συμβεί. Επεκτείνεται και στις προσδοκίες για το επόμενο έτος.

Διάγραμμα 2. Διακριτά ερωτήματα της έρευνας αποτυπώνουν την τρέχουσα πίεση και τις προσδοκίες των νοικοκυριών. Τα ποσοστά δεν αθροίζονται μεταξύ τους. - ΙΟΒΕ.

Η απαισιοδοξία για τη χώρα είναι ακόμη εντονότερη

Το 70% των καταναλωτών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της γενικής οικονομικής κατάστασης της χώρας το επόμενο δωδεκάμηνο, έναντι 60% τον Σεπτέμβριο. Μόλις το 20% περιμένει σταθερότητα, από 27% προηγουμένως. Ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις −54,3 από −45,7 μονάδες.

Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο πολιτικό και οικονομικό εύρημα της έκθεσης. Ένα μέρος της κοινωνίας δεν περιορίζεται στο ότι δυσκολεύεται σήμερα. Δεν προσδοκά ούτε ότι η γενική πορεία της οικονομίας θα βελτιώσει τη δική του προοπτική. Η διαφορά ανάμεσα στη δημοσιονομική ή παραγωγική ανθεκτικότητα μιας χώρας και στην προσωπική εμπιστοσύνη των πολιτών της δεν αποτελεί αντίφαση της στατιστικής. Είναι διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικά πράγματα που μετρούν οι δείκτες.

Οι απαντήσεις δεν αποδεικνύουν ποια εισοδηματική ή επαγγελματική ομάδα υφίσταται το μεγαλύτερο βάρος, καθώς το δελτίο δεν παρέχει εδώ την απαιτούμενη αναλυτική κατανομή. Αποδεικνύουν, όμως, ότι η αβεβαιότητα διαχέεται σε πολύ μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων. Ενδεικτικά, το 61,2% θεωρεί δύσκολο ή σχετικά δύσκολο να προβλέψει τη μελλοντική οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του, από 52,4% τον Σεπτέμβριο.

Η ακρίβεια λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανησυχίας

Η έρευνα συνδέει την επιδείνωση των προσδοκιών με τη γεωπολιτική ένταση, τις διαταραχές στις αγορές ενέργειας και την επιμονή του πληθωρισμού. Το αποτύπωμα αυτών των παραγόντων στις απαντήσεις είναι ορατό: το 68% αναμένει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και ο δείκτης των πληθωριστικών προσδοκιών ανέβηκε στις +44,6 από +35,0 μονάδες.

Το κρίσιμο ζήτημα εδώ είναι η διάκριση μεταξύ ρυθμού πληθωρισμού και επιπέδου τιμών. Ακόμη και μια μελλοντική επιβράδυνση του πληθωρισμού δεν συνεπάγεται επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα. Για το νοικοκυριό που έχει ήδη προσαρμόσει δύσκολα τον προϋπολογισμό του, η προσδοκία νέων ανατιμήσεων μεταφράζεται σε ακόμη μικρότερο περιθώριο επιλογών.

Αυτή η πίεση μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση. Το 52% των καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει λιγότερες ή πολύ λιγότερες σημαντικές αγορές το επόμενο δωδεκάμηνο, έναντι 46% τον Σεπτέμβριο, ενώ μόνο το 5% περιμένει να κάνει περισσότερες. Δεν πρόκειται για καταγραφή πραγματικών λιανικών πωλήσεων· πρόκειται, όμως, για προειδοποίηση σχετικά με την πρόθεση δαπανών για αγαθά όπως έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Σε μια οικονομία στην οποία η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει κρίσιμη για την ανάπτυξη, τέτοια σήματα δεν είναι αμελητέα.

Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν αντοχές, όχι όμως χωρίς ρωγμές

Η άλλη πλευρά της εικόνας είναι σημαντικά λιγότερο αρνητική. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος παραμένει στις 106,9 μονάδες, αλλά οι επιμέρους κλάδοι δεν κινούνται μαζί. Στη βιομηχανία, ο δείκτης υποχώρησε στις 102,7 από 106,8 μονάδες. Οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση επιδεινώθηκαν, ενώ η πρόβλεψη για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου αποδυναμώθηκε.

Στις υπηρεσίες ο δείκτης μειώθηκε στις 110,6 από 116,4 μονάδες, καθώς εξασθένισαν οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση και οι προβλέψεις της μελλοντικής της πορείας. Στο λιανεμπόριο διαμορφώθηκε στις 114,5 από 116,0, με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις να κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα.

Η εξαίρεση βρίσκεται στις κατασκευές: ο δείκτης ενισχύθηκε στις 172,1 από 161,7 μονάδες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, η βελτίωση προήλθε αποκλειστικά από τα δημόσια έργα, ενώ στις ιδιωτικές κατασκευές καταγράφηκε υποχώρηση των προσδοκιών. Συνεπώς, η ανοδική επίδοση ενός κλάδου δεν πρέπει να διαβάζεται ως γενικευμένη αύξηση της ιδιωτικής ζήτησης.

Πίνακας 2. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Οκτώβριο

Κλάδος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Διαφορά Βιομηχανία 106,8 102,7 −4,1 Υπηρεσίες 116,4 110,6 −5,8 Λιανικό εμπόριο 116,0 114,5 −1,5 Κατασκευές 161,7 172,1 +10,4

- ΙΟΒΕ. Μεταβολή σε μονάδες δείκτη, όχι ποσοστιαία μεταβολή.

Διάγραμμα 3. Οι δείκτες ανά κλάδο χρησιμοποιούν διαφορετικές βάσεις· η ορθή ανάγνωση αφορά τη μεταβολή κάθε δείκτη από τον Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο. - ΙΟΒΕ.

Γιατί μπορεί να αντέχει η οικονομία όταν πιέζονται οι πολίτες

Δεν είναι υποχρεωτικό η επιτυχία των επιχειρήσεων, η δραστηριότητα των δημόσιων έργων και η αίσθηση οικονομικής ασφάλειας του μέσου νοικοκυριού να κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες επηρεάζονται από παραγγελίες, έργα, κύκλο εργασιών και προοπτικές παραγωγής. Τα νοικοκυριά αξιολογούν την καθημερινή σχέση εισοδήματος, σταθερών υποχρεώσεων, τιμών και αποταμιευτικών δυνατοτήτων.

Η ελληνική οικονομία μπορεί, επομένως, να διατηρεί ικανοποιητικές συνολικές επιδόσεις και ταυτόχρονα μεγάλα τμήματα της κοινωνίας να αισθάνονται ότι δεν τους περισσεύει τίποτε. Η έρευνα του ΙΟΒΕ δεν αποδεικνύει ότι τα οφέλη της ανάπτυξης κατανέμονται με συγκεκριμένο τρόπο. Εγείρει, ωστόσο, εύλογα το ερώτημα πόσο από τη συνολική οικονομική πρόοδο μετατρέπεται σε διαρκή βελτίωση της αγοραστικής δυνατότητας και της οικονομικής ασφάλειας των νοικοκυριών.

Το γεγονός ότι το οικονομικό κλίμα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη πολύ κάτω από αυτόν, προσδίδει στο ερώτημα μια ιδιαιτέρως ελληνική διάσταση. Δεν αρκεί να αναδεικνύονται οι συγκριτικές επιδόσεις της χώρας. Χρειάζεται να αξιολογείται και η αντοχή των οικογενειακών προϋπολογισμών, ιδίως όταν οι προσδοκίες για τις τιμές παραμένουν υψηλές.

Το κρίσιμο τεστ για τους επόμενους μήνες

Τα ευρήματα δεν συνιστούν πρόβλεψη ύφεσης και δεν αποδεικνύουν κατάρρευση της κατανάλωσης. Οι έρευνες οικονομικής συγκυρίας είναι πρόδρομοι δείκτες προσδοκιών, όχι μετρήσεις πραγματοποιημένου ΑΕΠ, μισθών ή πωλήσεων. Η επιδείνωση ενός μήνα μπορεί να αναστραφεί, εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες που προκαλούν αβεβαιότητα.

Όμως η επιμονή της απαισιοδοξίας, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αίσθηση στενότητας, περιγράφει έναν υπαρκτό κίνδυνο: η οικονομία να συνεχίσει να αναπτύσσεται σε μακροοικονομικό επίπεδο χωρίς να εμπεδώνεται ανάλογη εμπιστοσύνη στα νοικοκυριά. Εάν αυτή η απόκλιση παραταθεί, μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στην πρόθεση για κατανάλωση και να περιορίσει τη διάχυση της ανάπτυξης στο εσωτερικό της χώρας.

Η Ελλάδα των δύο οικονομιών δεν είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται και μια άλλη που βρίσκεται σε ύφεση. Είναι η ίδια οικονομία, ιδωμένη από δύο διαφορετικές πλευρές: από τους δείκτες που αποτυπώνουν τις αντοχές των επιχειρήσεων και από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που καταγράφουν τι απομένει στο τέλος του μήνα. Σήμερα, η δεύτερη εικόνα είναι εκείνη που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή.

Πηγή στοιχείων: ΙΟΒΕ – DG ECFIN, «Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας», Οκτώβριος 2026 (δημοσίευση 3 Νοεμβρίου 2026). Τα δημοσιογραφικά συμπεράσματα και οι ερμηνείες διακρίνονται από τις στατιστικές διαπιστώσεις της έρευνας.