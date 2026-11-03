Η Ευρώπη χάνει είτε κερδίσει είτε χάσει ο Τραμπ – Η μεγάλη παγίδα των αμερικανικών εκλογών

Η αμερικανική κάλπη της 3ης Νοεμβρίου, τα δύο οικονομικά σενάρια για την Ευρώπη και η δυσάρεστη πραγματικότητα: Οι δασμοί, η ενεργειακή κρίση, η αμυντική εξάρτηση, η Κίνα και η υστέρηση ανταγωνιστικότητας δεν εξαφανίζονται με μια αλλαγή πλειοψηφίας στο Κογκρέσο.

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Η Ευρώπη παρακολουθεί τις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα παράδοξο συναίσθημα. Μια επικράτηση των Ρεπουμπλικανών θα επιβεβαιώσει την πολιτική ισχύ του Ντόναλντ Τραμπ και θα διευκολύνει τη συνέχιση της οικονομικής του ατζέντας. Μια νίκη των Δημοκρατικών θα περιορίσει τη δυνατότητά του να νομοθετεί, αλλά δεν θα αποκαταστήσει την παλαιά διατλαντική σχέση. Και στις δύο περιπτώσεις, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα οικονομική πραγματικότητα: οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον τον δεδομένο εμπορικό, αμυντικό και γεωπολιτικό εταίρο του παρελθόντος.

Το πρόβλημα για τις Βρυξέλλες δεν είναι απλώς ποιος θα ελέγχει το αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι ότι οι βαθύτερες αλλαγές στην οικονομική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την επιδίωξη ενεργειακής και τεχνολογικής κυριαρχίας, έχουν αποκτήσει χαρακτηριστικά που υπερβαίνουν έναν πρόεδρο και μία εκλογική αναμέτρηση.

Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι αν η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει έναν ισχυρό ή έναν αποδυναμωμένο Τραμπ. Είναι αν θα μπορέσει να λειτουργήσει σε έναν κόσμο στον οποίο η αμερικανική προστασία, η πρόσβαση στην αμερικανική αγορά και η οικονομική παγκοσμιοποίηση δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται αυτονόητες.

Τα βασικά σε 30″

Νίκη των Ρεπουμπλικανών: Μεγαλύτερο περιθώριο υλοποίησης της αμερικανικής οικονομικής ατζέντας, με συνεχιζόμενες πιέσεις σε εμπόριο, επενδύσεις, τεχνολογία και άμυνα.

Μεγαλύτερο περιθώριο υλοποίησης της αμερικανικής οικονομικής ατζέντας, με συνεχιζόμενες πιέσεις σε εμπόριο, επενδύσεις, τεχνολογία και άμυνα. Νίκη των Δημοκρατικών: Περισσότερα θεσμικά εμπόδια στον Τραμπ, αλλά όχι αυτόματη κατάργηση δασμών ή επιστροφή στην προηγούμενη εμπορική πολιτική.

Περισσότερα θεσμικά εμπόδια στον Τραμπ, αλλά όχι αυτόματη κατάργηση δασμών ή επιστροφή στην προηγούμενη εμπορική πολιτική. Ευρωπαϊκή οικονομία: Αντιμέτωπη ήδη με πληθωρισμό 3,8% τον Σεπτέμβριο, ακριβή ενέργεια, χαμηλή δυνητική ανάπτυξη και τεράστιες επενδυτικές ανάγκες.

Αντιμέτωπη ήδη με πληθωρισμό 3,8% τον Σεπτέμβριο, ακριβή ενέργεια, χαμηλή δυνητική ανάπτυξη και τεράστιες επενδυτικές ανάγκες. Κεντρικό συμπέρασμα: Το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει την ένταση και τον τρόπο άσκησης της αμερικανικής πολιτικής. Δεν εξαλείφει όμως τις ευρωπαϊκές διαρθρωτικές αδυναμίες.

Οι εκλογές δεν αλλάζουν τον πρόεδρο – Αλλάζουν τα όρια της εξουσίας του

Στις 3 Νοεμβρίου 2026 οι Αμερικανοί εκλέγουν και τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 γερουσιαστές. Οι Ρεπουμπλικανοί μπαίνουν στη διαδικασία ελέγχοντας και τα δύο σώματα, με πλειοψηφία 53 έναντι 47 στη Γερουσία και πολύ στενότερη πλειοψηφία στη Βουλή.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν είναι υποψήφιος. Η προεδρική του θητεία συνεχίζεται ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, μέχρι τον Ιανουάριο του 2029. Το διακύβευμα αφορά την ικανότητά του να προωθεί νομοθεσία, προϋπολογισμούς, διορισμούς και τη συνολική κυβερνητική του ατζέντα κατά το δεύτερο μισό της θητείας του.

Υπάρχει, συνεπώς, μια κρίσιμη διάκριση: η απώλεια της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο δεν ισοδυναμεί με απώλεια της εκτελεστικής εξουσίας. Ο πρόεδρος εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές αρμοδιότητες στην εξωτερική πολιτική, στη διπλωματία, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Η έκτασή τους υπόκειται σε νομοθετικούς και δικαστικούς περιορισμούς, αλλά δεν εξαρτάται στο σύνολό της από το ποιο κόμμα ελέγχει τη Βουλή.

Αυτή ακριβώς είναι η παγίδα των ευρωπαϊκών προσδοκιών. Μια εκλογική υποχώρηση του Τραμπ μπορεί να μεταβάλει τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσιγκτον, χωρίς να μεταβάλει εξίσου γρήγορα την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ευρώπη.

Σενάριο πρώτο: Νίκη των Ρεπουμπλικανών – Περισσότερη συνέχεια, μεγαλύτερη πίεση

Εάν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ο Τραμπ θα έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να προωθήσει τη δημοσιονομική, φορολογική και βιομηχανική πολιτική του.

Για την ευρωπαϊκή οικονομία οι συνέπειες δεν θα είναι αποκλειστικά αρνητικές. Μια αμερικανική πολιτική που στηρίζει τις επιχειρηματικές επενδύσεις και ενισχύει την εγχώρια ζήτηση μπορεί βραχυπρόθεσμα να ωφελήσει ευρωπαϊκές εταιρείες που εξάγουν στις ΗΠΑ. Μπορεί επίσης να στηρίξει τη διεθνή επενδυτική δραστηριότητα, από την οποία επωφελούνται ευρωπαϊκοί όμιλοι με σημαντική παρουσία στην αμερικανική αγορά.

Υπάρχει όμως και η αντίστροφη πλευρά.

Μια περισσότερο επιθετική αμερικανική πολιτική φορολογικών κινήτρων, επιδοτήσεων και προσέλκυσης παραγωγικών επενδύσεων ενδέχεται να ενισχύσει τη μεταφορά κεφαλαίων προς τις ΗΠΑ. Και σε μια Ευρώπη όπου το κόστος ενέργειας, οι κανονιστικές απαιτήσεις και η κατακερματισμένη χρηματοδότηση ήδη επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα, το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Το ερώτημα για μια μεγάλη γερμανική βιομηχανία ή έναν ευρωπαϊκό όμιλο χημικών προϊόντων θα είναι όλο και περισσότερο πρακτικό: γιατί να κατασκευάσει το επόμενο εργοστάσιό του στην Ευρώπη και όχι στην αμερικανική αγορά;

Δεν πρόκειται για δεδομένη απόφαση κάθε επιχείρησης. Πρόκειται όμως για έναν ανταγωνισμό τοποθεσίας, φορολογίας, ενέργειας και πρόσβασης στην αγορά, στον οποίο οι αμερικανικές πολιτικές επιλογές έχουν ουσιαστική επίδραση.

Υπάρχει επιπλέον ένας δεύτερος, λιγότερο ορατός μηχανισμός: το αμερικανικό δημόσιο χρέος. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) προέβλεπε για το οικονομικό έτος 2026 έλλειμμα 1,9 τρισ. δολαρίων, ή 5,8% του ΑΕΠ. Η συνέχιση μεγάλων ελλειμμάτων σημαίνει υψηλές ανάγκες χρηματοδότησης, οι οποίες μπορούν να διατηρήσουν πιέσεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Εάν αυξηθούν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, το αποτέλεσμα μπορεί να μεταδοθεί στην Ευρώπη μέσω των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, αυξάνοντας το κόστος κεφαλαίου για επιχειρήσεις και κράτη.

Έτσι, η συνέχιση της πολιτικής Τραμπ μπορεί ταυτόχρονα να στηρίζει την αμερικανική ζήτηση και να ενισχύει τις ανταγωνιστικές και χρηματοδοτικές πιέσεις στην Ευρώπη.

Σενάριο δεύτερο: Νίκη των Δημοκρατικών – Περισσότερα εμπόδια, όχι επιστροφή στο παρελθόν

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ή ακόμη και στα δύο σώματα, θα διαμόρφωνε διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον.

Θα μπορούσε να δυσκολέψει την προώθηση νέων φορολογικών και δημοσιονομικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης. Θα ενίσχυε τις δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου και θα επέβαλλε περισσότερες διαπραγματεύσεις για τις δημόσιες δαπάνες.

Ενδεχόμενος έλεγχος της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς θα πρόσθετε επιρροή και στη διαδικασία έγκρισης διορισμών.

Ωστόσο, η δυνατότητα των Δημοκρατικών να αλλάξουν την αμερικανική πολιτική δεν θα ήταν απεριόριστη. Ο Τραμπ θα διατηρούσε το προεδρικό βέτο, ενώ σημαντικές αρμοδιότητες εξωτερικής πολιτικής θα παρέμεναν στην εκτελεστική εξουσία.

Ακόμη σημαντικότερο: ο προστατευτισμός δεν είναι αποκλειστικά προσωπική πολιτική επιλογή του Τραμπ. Η αμερικανική στροφή προς την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας, τον περιορισμό της εξάρτησης από την Κίνα και τη διατήρηση στρατηγικού ελέγχου στις κρίσιμες τεχνολογίες έχει εκφραστεί, με διαφορετικά μέσα, και από τις δύο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις.

Οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να επιδιώκουν διαφορετικές ισορροπίες μεταξύ εμπορικής προστασίας και συνεργασίας με συμμάχους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα εγκατέλειπαν τις βιομηχανικές πολιτικές, τους τεχνολογικούς περιορισμούς ή τα κίνητρα για αμερικανικές επενδύσεις.

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, λοιπόν, μια νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει ορισμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης χωρίς να απομακρύνει τους διαρθρωτικούς λόγους που ευνοούν την εγκατάσταση παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπάρχει μάλιστα και ένα ιδιαίτερο ρίσκο: η πολιτική παράλυση.

Ένα διαιρεμένο Κογκρέσο μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένες αντιπαραθέσεις για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, τις κρατικές δαπάνες και, αργότερα, το όριο του δημόσιου χρέους. Η προθεσμία της 11ης Δεκεμβρίου 2026 για τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους και οι επόμενες συζητήσεις για το χρέος αποτελούν ήδη πηγές αβεβαιότητας για τις αγορές.

Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει το δολάριο, τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η πολιτική σύγκρουση δεν συνεπάγεται αυτομάτως χρηματοπιστωτική αναταραχή. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα γύρω από τις δημοσιονομικές αποφάσεις της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, τόσο πιο ευάλωτες γίνονται και οι υπόλοιπες αγορές.

Η Ευρώπη μπορεί επομένως να αντιμετωπίσει λιγότερες νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά περισσότερη αβεβαιότητα ως προς την υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής.

Τα τρία πιθανά αποτελέσματα και η οικονομική τους σημασία

Εκλογικό αποτέλεσμα Τι αλλάζει στις ΗΠΑ Τι σημαίνει για την Ευρώπη Ρεπουμπλικανοί σε Βουλή και Γερουσία Ευκολότερη προώθηση κυβερνητικής νομοθεσίας Μεγαλύτερη συνέχεια στην αμερικανική οικονομική πολιτική, αλλά και ανταγωνιστικές πιέσεις Δημοκρατικοί στη Βουλή, Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία Περισσότερες δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις και έλεγχος Πιθανός περιορισμός νέων μέτρων, με αυξημένο κίνδυνο πολιτικών αδιεξόδων Δημοκρατικοί και στα δύο σώματα Ισχυρότερος κοινοβουλευτικός έλεγχος, δυνατότητα παρεμπόδισης διορισμών Περισσότερα θεσμικά αντίβαρα, χωρίς αυτόματη αλλαγή της εμπορικής ή εξωτερικής πολιτικής Τραμπ

Σενάρια οικονομικής ανάλυσης, όχι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από τη μετεκλογική πολιτική και τις αποφάσεις των αγορών.

Το μεγάλο εμπορικό πρόβλημα: Οι δασμοί δεν εξαφανίζονται με μια εκλογική ήττα

Για να γίνει κατανοητή η έκταση της ευρωπαϊκής έκθεσης, αρκεί το μέγεθος της διατλαντικής εμπορικής σχέσης.

Το 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε στις Ηνωμένες Πολιτείες αγαθά αξίας περίπου 555 δισ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες αμερικανικές εξαγωγές προς την ΕΕ έφθασαν τα 356 δισ. ευρώ. Το ευρωπαϊκό πλεόνασμα στο εμπόριο αγαθών διαμορφώθηκε κοντά στα 199 δισ. ευρώ.

Η εικόνα, ωστόσο, είναι διαφορετική στις υπηρεσίες, όπου οι ΗΠΑ εμφανίζουν μεγάλο πλεόνασμα έναντι της Ευρώπης, περίπου 178 δισ. ευρώ με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η διάκριση είναι ουσιώδης. Η αμερικανική οικονομία δεν περιορίζεται στις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες, το λογισμικό, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν βασικές πηγές αμερικανικών εσόδων στην παγκόσμια αγορά.

Η εμπορική σχέση ΗΠΑ–Ευρώπης, συνεπώς, δεν μπορεί να αξιολογείται μόνο από το πλεόνασμα στα εμπορεύματα.

Μετά τη συμφωνία του Ιουλίου 2025 και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθετικών δεσμεύσεων από τον Ιούλιο 2026, το εμπορικό πλαίσιο προβλέπει αμερικανικό δασμολογικό ανώτατο όριο 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά αγαθά, με ειδικές εξαιρέσεις και διαφορετικό καθεστώς για ορισμένους τομείς.

Παράλληλα, παραμένει ανοικτή η εκκρεμότητα των υψηλότερων δασμών σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φθάνουν έως το 50%. Η συμφωνία προβλέπει ειδική προθεσμία συμμόρφωσης στο τέλος του 2026.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο 2026 ακύρωσε τη συγκεκριμένη νομική βάση των γενικευμένων δασμών που είχαν επιβληθεί μέσω του νόμου IEEPA. Δεν κατήργησε, όμως, όλες τις δυνατότητες επιβολής δασμών βάσει άλλων αμερικανικών εμπορικών νόμων.

Συνεπώς, ακόμη και μια νέα πλειοψηφία Δημοκρατικών δεν θα μπορούσε από μόνη της να εγγυηθεί μηδενικούς δασμούς ή πλήρη κατάργηση των εμπορικών περιορισμών.

Υπάρχει και μια κρίσιμη χρονική λεπτομέρεια: το νέο Κογκρέσο αναλαμβάνει στις 3 Ιανουαρίου 2027, ενώ η ευρωπαϊκή προθεσμία για τους δασμούς στα μεταλλικά προϊόντα εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Με άλλα λόγια, μία από τις σημαντικότερες άμεσες εμπορικές εκκρεμότητες προηγείται της ανάληψης καθηκόντων από τη νέα αμερικανική Βουλή και Γερουσία.

Η Ευρώπη θα πρέπει επομένως να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με την ίδια προεδρική διοίκηση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της σημερινής κάλπης.

Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται ήδη υπό πίεση – Πριν καν ανοίξουν οι αμερικανικές κάλπες

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι καλείται να προσαρμοστεί στη νέα αμερικανική πραγματικότητα σε μια περίοδο κατά την οποία η δική της οικονομία διαθέτει περιορισμένα περιθώρια ελιγμών.

Τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,3%.

Δεν πρόκειται για οικονομία σε ύφεση. Αντιθέτως, η ευρωπαϊκή οικονομική δραστηριότητα εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις ενεργειακές και γεωπολιτικές πιέσεις.

Ωστόσο, οι αποκλίσεις είναι σημαντικές. Η Γερμανία αναπτύχθηκε κατά μόλις 0,2% στο τρίτο τρίμηνο, η Γαλλία συρρικνώθηκε κατά 0,1%, ενώ η Ισπανία κατέγραψε αύξηση 0,6%.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έφθασε τον Σεπτέμβριο στο 3,8%, από 3,2% τον Αύγουστο. Η ΕΚΤ διατήρησε στις 29 Οκτωβρίου το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%, προειδοποιώντας ότι η άνοδος του ενεργειακού κόστους δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τις τιμές και την ανάπτυξη.

Η Ευρώπη πριν από τις αμερικανικές εκλογές Τιμή Ανάπτυξη Ευρωζώνης, Γ΄ τρίμηνο (τριμηνιαία) +0,4% Πληθωρισμός Ευρωζώνης, Σεπτέμβριος 3,8% Επιτόκιο καταθέσεων ΕΚΤ, 29 Οκτωβρίου 2,50% Πρόβλεψη ανάπτυξης Ευρωζώνης 2027 (ΕΚΤ) 1,4%

- Eurostat και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Ευρώπη, λοιπόν, δεν αντιμετωπίζει απλώς τον κίνδυνο νέων αμερικανικών δασμών. Αντιμετωπίζει ένα δυσκολότερο οικονομικό δίλημμα: χρειάζεται να επενδύσει μαζικά στην παραγωγικότητα, στην ενέργεια, στην τεχνολογία και στην άμυνα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να συγκρατήσει τον πληθωρισμό και να προστατεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Η ενέργεια: Η κρίση που δεν θα λύσει καμία αμερικανική κάλπη

Η ενεργειακή εξάρτηση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά μειονεκτήματα της Ευρώπης.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η αναστάτωση στην περιοχή επηρέασε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκαλώντας σοβαρές πιέσεις στις τιμές.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στον χειμώνα. Στις 28 Οκτωβρίου, το ευρωπαϊκό συμβόλαιο αναφοράς φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με το Reuters, ενώ την 1η Νοεμβρίου τα αποθέματα της ΕΕ βρίσκονταν περίπου στο 74,6% της χωρητικότητας.

Μια νίκη των Ρεπουμπλικανών δεν εγγυάται την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αντίστοιχα, μια νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο δεν συνεπάγεται άμεση αλλαγή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική ή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών.

Ακόμη και αν αποκλιμακωθεί η σύγκρουση, το πρόβλημα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ανταγωνιστικότητας θα παραμείνει.

Η Ευρώπη έχει περιορίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά έχει αυξήσει την ανάγκη πρόσβασης σε διεθνή φορτία LNG. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη έκθεση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για προμήθειες, ιδιαίτερα όταν ενισχύεται η ασιατική ζήτηση.

Το αμερικανικό LNG μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά δεν εγγυάται χαμηλές τιμές. Η εισαγωγή ενέργειας από διαφορετικό προμηθευτή δεν καταργεί το κόστος μεταφοράς, επαναεριοποίησης και τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς.

Για την ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία, τη μεταλλουργία, τα λιπάσματα και τους ενεργοβόρους παραγωγούς, η ενεργειακή ανταγωνιστικότητα δεν αποτελεί θεωρητική συζήτηση. Καθορίζει αν η επόμενη επένδυση θα πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη ή αλλού.

Η άμυνα: Ο λογαριασμός που θα πληρωθεί ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η άμυνα.

Η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, σε ένα περιβάλλον όπου η Ρωσία παραμένει σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και η μελλοντική αμερικανική στρατηγική παρουσία δεν μπορεί να θεωρείται αμετάβλητη.

Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη το 2025, οι σύμμαχοι δεσμεύθηκαν να κατευθυνθούν προς συνολικές αμυντικές και συναφείς δαπάνες 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με τουλάχιστον 3,5% για βασικές αμυντικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, οι αμυντικές δαπάνες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ έφθασαν τα 418 δισ. ευρώ το 2025 και προβλέπεται να αυξηθούν στα 454 δισ. ευρώ το 2026.

Αυτό μεταφράζεται σε μια τεράστια δημοσιονομική και βιομηχανική πρόκληση.

Η Ευρώπη πρέπει να αγοράσει περισσότερα οπλικά συστήματα, να αυξήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες και να επενδύσει στην τεχνολογία, στις υποδομές και στην παραγωγή αμυντικού υλικού.

Μια πολιτική ενίσχυσης των εγχώριων ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, τεχνολογική πρόοδο και βιομηχανική προστιθέμενη αξία. Αντιθέτως, όταν οι πρόσθετες δαπάνες κατευθύνονται κυρίως σε εισαγόμενα οπλικά συστήματα, μικρότερο μέρος του οικονομικού οφέλους παραμένει στην Ευρώπη.

Το πρόβλημα για τα κράτη-μέλη είναι πώς θα χρηματοδοτήσουν αυτή την αύξηση χωρίς να υπονομεύσουν άλλες δημόσιες προτεραιότητες ή να επιβαρύνουν υπερβολικά το χρέος τους.

Μια ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία των Δημοκρατικών μπορεί να επηρεάσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την αμερικανική δέσμευση στο ΝΑΤΟ. Δεν συνεπάγεται, όμως, ότι η Ευρώπη θα απαλλαγεί από την ανάγκη να ενισχύσει τις δικές της δυνατότητες.

Η ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως έργο που αναβάλλεται μέχρι την επόμενη αλλαγή κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον.

Η Κίνα: Ο τρίτος παίκτης που αλλάζει όλο το οικονομικό παιχνίδι

Η ευρωπαϊκή οικονομική ανάλυση των αμερικανικών εκλογών θα ήταν ελλιπής χωρίς την Κίνα.

Το 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφάνισε εμπορικό έλλειμμα αγαθών περίπου 360 δισ. ευρώ έναντι της Κίνας. Οι εισαγωγές από την κινεζική αγορά ανήλθαν στα 559,5 δισ. ευρώ, ενώ οι ευρωπαϊκές εξαγωγές περιορίστηκαν στα 199,5 δισ. ευρώ.

Η κινεζική παραγωγική υπερδυναμικότητα, η κρατική στήριξη σημαντικών βιομηχανικών κλάδων και η αυξανόμενη τεχνολογική ανταγωνιστικότητα δημιουργούν μια πρόσθετη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η αμερικανική προστατευτική πολιτική μπορεί μάλιστα να έχει έναν έμμεσο αντίκτυπο: εάν περιοριστεί η πρόσβαση κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ, ένα μέρος των εξαγωγών μπορεί να αναζητήσει άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων και η ευρωπαϊκή.

Το αποτέλεσμα θα ήταν εντονότερος ανταγωνισμός σε κλάδους όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι μπαταρίες, τα μηχανήματα και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.

Εδώ αναδεικνύεται μια κρίσιμη αντίφαση.

Η Ευρώπη έχει συμφέρον να αποφύγει έναν ανεξέλεγκτο εμπορικό πόλεμο. Έχει, όμως, εξίσου ισχυρό συμφέρον να προστατεύσει τις παραγωγικές δυνατότητές της από πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Εάν προχωρήσει σε υψηλότερους εμπορικούς φραγμούς, μπορεί να προστατεύσει ορισμένες βιομηχανίες, αλλά θα αυξήσει το κόστος συγκεκριμένων εισαγωγών.

Εάν αφήσει την αγορά πλήρως ανοικτή, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση από παραγωγούς που λειτουργούν υπό διαφορετικές οικονομικές και βιομηχανικές συνθήκες.

Καμία από αυτές τις επιλογές δεν γίνεται ευκολότερη απλώς και μόνο επειδή αλλάζει ο συσχετισμός δυνάμεων στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των ανταγωνιστών της

Ενδεχομένως το πιο βαθύ μακροπρόθεσμο πρόβλημα να βρίσκεται στην τεχνολογία.

Η Ευρώπη διαθέτει σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ισχυρή βιομηχανική βάση. Υστερεί, όμως, στη χρηματοδότηση και στην εμπορική αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι μεταξύ 2020 και 2025 οι ΗΠΑ διέθεσαν το 34% της συνολικής χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους 1,33 τρισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 18% επί συνολικής χρηματοδότησης 252 δισ. ευρώ.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι η Ευρώπη επενδύει λιγότερα. Είναι ότι δυσκολεύεται να διατηρήσει στο εσωτερικό της εταιρείες που χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια για να εξελιχθούν σε παγκόσμιους ομίλους.

Η εικόνα στις κεφαλαιαγορές είναι εξίσου αποκαλυπτική.

Στις 2 Νοεμβρίου, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Μπόρις Βούιτσιτς επισήμανε ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές της Ευρωζώνης ενσωματώνονται ταχύτερα με τις ΗΠΑ παρά μεταξύ τους. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις σε μετοχές μεταξύ Ευρωζώνης και ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 25% από το 2014, δηλαδή με ρυθμό υπερδιπλάσιο από εκείνον της μείωσης των αντίστοιχων εμποδίων στο εσωτερικό της Ευρωζώνης.

Με άλλα λόγια, ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συζητούν εδώ και χρόνια την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, τα ευρωπαϊκά αποταμιευτικά κεφάλαια βρίσκουν ευκολότερα διέξοδο στην αμερικανική αγορά.

Η εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ότι περίπου 10 τρισ. ευρώ αποταμιεύσεων των ευρωπαϊκών νοικοκυριών παραμένουν σε τραπεζικές καταθέσεις χαμηλής απόδοσης, αντί να διοχετεύονται σε μεγαλύτερη κλίμακα προς παραγωγικές επενδύσεις μέσω των κεφαλαιαγορών.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν αρχίσει να αντλούν όλο και περισσότερα κεφάλαια από τις ίδιες τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Reuters, εκτιμάται ότι εκδόσεις ύψους 40–60 δισ. ευρώ βρίσκονται υπό προετοιμασία, δημιουργώντας πιθανή πρόσθετη πίεση στο κόστος δανεισμού άλλων εκδοτών.

Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα αντιστροφή: η Ευρώπη μπορεί να διαθέτει τις αποταμιεύσεις, αλλά οι ΗΠΑ διαθέτουν συχνά τις επιχειρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν.

Αυτό δεν διορθώνεται με μια νίκη των Δημοκρατικών. Ούτε αναγκαστικά επιδεινώνεται μόνο από μια νίκη των Ρεπουμπλικανών. Είναι πρωτίστως ζήτημα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής χρηματοδότησης και καινοτομίας.

Ο μεγάλος λογαριασμός: Περισσότερες επενδύσεις με περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια

Η έκθεση Ντράγκι είχε αρχικά προσδιορίσει τις πρόσθετες ετήσιες ευρωπαϊκές επενδυτικές ανάγκες σε περίπου 750–800 δισ. ευρώ. Νεότερη αποτύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026 ανεβάζει την εκτίμηση των πρόσθετων αναγκών σε περίπου 1,2 τρισ. ευρώ ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη το διευρυμένο φάσμα επενδύσεων σε τεχνολογία, πράσινη μετάβαση, ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία.

Το μέγεθος είναι τεράστιο.

Το ευρωπαϊκό πρόβλημα δεν είναι απλώς η εξεύρεση δημόσιων χρημάτων. Είναι και η αδυναμία αποτελεσματικής κινητοποίησης του ιδιωτικού κεφαλαίου, η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων και η απουσία μιας πλήρως ενοποιημένης κεφαλαιαγοράς.

Η κατάσταση γίνεται δυσκολότερη λόγω των δημοσιονομικών πιέσεων στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές ανάγκες δημοσιονομικής προσαρμογής και αυξημένο κόστος δανεισμού. Η Γερμανία χρειάζεται να ανανεώσει υποδομές και παραγωγικές δυνατότητες, ενώ η Ιταλία εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τους περιορισμούς υψηλού δημόσιου χρέους.

Την ίδια ώρα, η ΕΚΤ δεν διαθέτει την ελευθερία να μειώνει απεριόριστα τα επιτόκια όσο ο πληθωρισμός βρίσκεται σημαντικά πάνω από τον στόχο.

Έτσι δημιουργείται ένα σύνθετο δημοσιονομικό και νομισματικό πρόβλημα: η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερες επενδύσεις ακριβώς σε μια περίοδο που το χρήμα παραμένει σχετικά ακριβό και η δημοσιονομική ευχέρεια είναι άνισα κατανεμημένη μεταξύ κρατών-μελών.

Τι σημαίνουν όλα αυτά ειδικά για την Ελλάδα

Για την ελληνική οικονομία, η αμερικανική εκλογική αναμέτρηση δεν είναι καθόλου αδιάφορη.

Το 2025 οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρόφησαν το 4,9% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών αγαθών, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 57,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που παρουσιάζει η Enterprise Greece.

Αυτό σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες πιθανές επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις απευθείας ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Ένα αμερικανικό μέτρο που πλήττει τη γερμανική βιομηχανία μπορεί να επηρεάσει τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες προμηθεύουν τη γερμανική αγορά. Μια περαιτέρω επιβράδυνση της Ευρώπης μπορεί να επηρεάσει τον τουρισμό, τη βιομηχανική ζήτηση και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Παράλληλα, η ελληνική ναυτιλία επηρεάζεται από τις αλλαγές στις παγκόσμιες εμπορευματικές ροές, το κόστος καυσίμων και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η ενεργειακή κρίση είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. Στην Ελλάδα ο εναρμονισμένος πληθωρισμός έφθασε τον Σεπτέμβριο στο 5,1%, έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη, καταδεικνύοντας την ιδιαίτερη πίεση που δέχεται η ελληνική οικονομία.

Υπάρχουν, βεβαίως, και ενδεχόμενες ευκαιρίες. Η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας μπορεί να στηρίξει την τουριστική ζήτηση, τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και την επενδυτική δραστηριότητα. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μπορεί επίσης να δημιουργήσει δυνατότητες για ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Αλλά η χώρα έχει ακόμη έναν πρόσθετο λόγο να ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών αγορών: το δημόσιο χρέος και το κόστος χρηματοδότησης.

Μια νέα περίοδος ευρωπαϊκής δημοσιονομικής αβεβαιότητας ή έντονης μεταβλητότητας των κρατικών ομολόγων θα είχε σημασία και για την Ελλάδα, ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο.

Η ουσιαστική σύγκριση: Τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει

Πεδίο Νίκη Ρεπουμπλικανών Νίκη Δημοκρατικών Δασμοί Συνέχεια κυβερνητικής εμπορικής πολιτικής Πιθανός ισχυρότερος έλεγχος, χωρίς αυτόματη άρση Ευρωπαϊκές εξαγωγές Πιθανά οφέλη από αμερικανική ζήτηση, αλλά και εμπορικοί κίνδυνοι Ενδεχόμενη μεγαλύτερη διαπραγματευτική σταθερότητα, χωρίς εγγύηση Αμερικανική φορολογία Ευκολότερη προώθηση νέων μέτρων Δυσκολότερες νέες νομοθετικές παρεμβάσεις Δολάριο και ομόλογα Εξάρτηση από ελλείμματα, ανάπτυξη και πληθωρισμό Εξάρτηση και από δημοσιονομικές συγκρούσεις Ευρωπαϊκή άμυνα Συνεχίζονται οι ανάγκες αυξημένων δαπανών Οι ίδιες βασικές ανάγκες παραμένουν Ενεργειακό κόστος Εξαρτάται από τη διεθνή προσφορά και τις συγκρούσεις Το ίδιο Ανταγωνισμός με Κίνα Διατήρηση στρατηγικού ανταγωνισμού Διατήρηση στρατηγικού ανταγωνισμού, με ενδεχομένως διαφορετικά εργαλεία Ευρωπαϊκή τεχνολογική υστέρηση Δεν λύνεται από το αποτέλεσμα Δεν λύνεται από το αποτέλεσμα

Ποιοτική αποτίμηση πιθανών οικονομικών μηχανισμών. Δεν αποτελούν βέβαιες προβλέψεις για την κατεύθυνση των αγορών.

Η Ευρώπη πρέπει να πάψει να περιμένει τη λύση από την Ουάσιγκτον

Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στο να επηρεάζεται μια οικονομία από τις αμερικανικές πολιτικές αποφάσεις και στο να εξαρτά το οικονομικό της μέλλον από αυτές.

Η πρώτη κατάσταση είναι αναπόφευκτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, έναν τεράστιο εμπορικό και επενδυτικό εταίρο και τον σημαντικότερο πυλώνα της δυτικής αμυντικής αρχιτεκτονικής.

Η δεύτερη κατάσταση, όμως, είναι πολιτική και οικονομική επιλογή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες ενιαίες αγορές του κόσμου, σημαντική αποταμιευτική βάση, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, προηγμένη βιομηχανία και αξιόλογες ερευνητικές δυνατότητες.

Η αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων απαιτεί συγκεκριμένες αποφάσεις: ουσιαστική ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, βαθύτερη ενεργειακή διασύνδεση, αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση της καινοτομίας, ενιαίες προμήθειες στην άμυνα και ταχύτερη ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας.

Η Ευρώπη χρειάζεται επίσης μια περισσότερο συνεκτική εμπορική στρατηγική. Η διαφοροποίηση των εξαγωγικών αγορών, η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες οικονομίες και η διατήρηση ανοικτών αλλά αμοιβαίων εμπορικών σχέσεων μπορούν να περιορίσουν τους κινδύνους υπερβολικής εξάρτησης από έναν μόνο εταίρο.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν είναι εύκολες. Προσκρούουν σε διαφορετικά εθνικά συμφέροντα, πολιτικές προτεραιότητες και δημοσιονομικές δυνατότητες.

Ωστόσο, το κόστος της αναβολής τους μεγαλώνει όσο η παγκόσμια οικονομία μετακινείται προς ένα μοντέλο εντονότερου γεωοικονομικού ανταγωνισμού.

Το τελικό συμπέρασμα: Η Ουάσιγκτον μπορεί να αλλάξει πορεία, αλλά η Ευρώπη πρέπει να βρει τη δική της

Η σημερινή εκλογική αναμέτρηση θα επηρεάσει τους πολιτικούς συσχετισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδέχεται να μεταβάλει τη δυνατότητα της κυβέρνησης Τραμπ να προωθήσει συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα.

Δεν υπάρχει, όμως, άμεση αντιστοιχία ανάμεσα σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα και στην οικονομική ευημερία της Ευρώπης.

Μια νίκη των Ρεπουμπλικανών μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη συνέχεια στην αμερικανική κυβερνητική πολιτική, αλλά να διατηρήσει ή να ενισχύσει ανταγωνιστικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Μια νίκη των Δημοκρατικών μπορεί να δημιουργήσει ισχυρότερα θεσμικά αντίβαρα, αλλά ταυτόχρονα να αυξήσει τον κίνδυνο πολιτικών και δημοσιονομικών αδιεξόδων, χωρίς να αναστρέψει αυτομάτως τον αμερικανικό προστατευτισμό.

Και τα δύο σενάρια διατηρούν αμετάβλητες ορισμένες θεμελιώδεις ευρωπαϊκές ανάγκες: φθηνότερη και ασφαλέστερη ενέργεια, μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις, αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των αποταμιεύσεων, τεχνολογική πρόοδο, αμυντική επάρκεια και βιώσιμα δημόσια οικονομικά.

Το ευρωπαϊκό ζητούμενο δεν είναι να αποκοπεί η ήπειρος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι να αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα, ώστε η ευημερία της να μη μεταβάλλεται δυσανάλογα με κάθε πολιτική αναμέτρηση στην Ουάσιγκτον.

Για δεκαετίες, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αναπτύχθηκε σε ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο η αμερικανική στρατηγική προστασία και η σχετικά ανοικτή παγκόσμια οικονομία επέτρεπαν στην Ευρώπη να επικεντρώνεται στην εσωτερική της ανάπτυξη.

Αυτό το περιβάλλον έχει αλλάξει. Και οι αλλαγές δεν αποτελούν αποκλειστικό δημιούργημα μιας προεδρικής θητείας.

Η αμερικανική κάλπη θα καθορίσει πόσο εύκολα θα κυβερνήσει ο Τραμπ τα επόμενα δύο χρόνια. Δεν θα καθορίσει, όμως, αν η Ευρώπη θα αποκτήσει την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και τη στρατηγική αυτονομία που χρειάζεται.

Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι ότι δεν γνωρίζει ποιος θα κερδίσει στην Αμερική. Είναι ότι, ακόμη και όταν μάθει το αποτέλεσμα, θα εξακολουθεί να πρέπει να δώσει τις δικές της δύσκολες απαντήσεις.

Η ανάλυση βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία έως το πρωί της 3ης Νοεμβρίου 2026, πριν από την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. - Eurostat, ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, CBO, Reuters και European Council on Foreign Relations.