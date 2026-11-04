Κρίσιμες παρεμβάσεις και κυβερνητικές δεσμεύσεις για υποδομές και μεταφορές, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έως τον Μάιο του 2027, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Υπουργείου. Ο κόμβος Μεταμόρφωσης, ο ΒΟΑΚ, το ΣΔΙΤ FlyOver και η στόχευση για Ηλεκτρικό, σιδηρόδρομο, λεωφορεία.

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Κρίσιμες παρεμβάσεις σε υποδομές και μεταφορές, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έως τον Μάιο του 2027, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως προ ημερών παρουσιάστηκαν στο υπουργικό συμβούλιο για τους κυβερνητικούς στόχους, τουλάχιστον έως τα μέσα του επόμενου έτους. Στις υποδομές, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την παράδοση στην κυκλοφορία 25 χιλιομέτρων στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου, την υλοποίηση παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας σε 130 χιλιόμετρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και τη δρομολόγηση νέου τρένου στη σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, οι 6 παρεμβάσεις με ορίζοντα τον Μάιο του 2027 είναι τα έργα κυκλοφοριακής αναβάθμισης ανισόπεδου κόμβου Μεταμόρφωσης (Αττική Οδός, Ιανουάριος 2027), η παράδοση σε κυκλοφορία 25 χλμ. του ΒΟΑΚ (παρακάμψεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου) και επεμβάσεις οδικής ασφάλειας 130 χλμ. (Μάρτιος 2027), η ολοκλήρωση του Flyover Θεσσαλονίκης – Αναβάθμιση Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής με ΣΔΙΤ (επίσης Μάιος, με αναδόχους ΑΒΑΞ – ΜΕΤΚΑ), η αύξηση δρομολογίων στη διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη (Φεβρουάριος 2027), η ανάπτυξη περισσότερων πρότυπων λεωφορειακών γραμμών (από 20 σε 25) και η μείωση χρονοαποστάσεων στη Γραμμή 1 (Ηλεκτρικός, Μάρτιος 2027), η αναβάθμιση 10 συρμών Γραμμής 1 Μετρό (Κοινωνικό Leasing – Δημοσίευση διαγωνισμού Μάιος 2027).

Δηλαδή, η «λίστα» περιλαμβάνει την υλοποίηση νέων υποδομών, αλλά και δράσεις που σχετίζονται με την αναβάθμιση – βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων δικτύων (π.χ. κόμβος Μεταμόρφωσης, οδική ασφάλεια ΒΟΑΚ), όπως και παρεμβάσεις για την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων σε σιδηρόδρομο – Ηλεκτρικό. Βέβαια, το μείζον θέμα παραμένει η εκπλήρωση των εν λόγω χρονοδιαγραμμάτων σε μια συγκυρία που, με βάση τα τωρινά δεδομένα, θα βρισκόμαστε στην «καρδιά» της προεκλογικής περιόδου με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την απρόσκοπτη υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Η περίπτωση του ΒΟΑΚ

Σε σχέση με τον ΒΟΑΚ, που όπως πρόσφατα αναφέραμε είχαμε παράδοση τμημάτων αλλά έχουμε και εκκρεμότητες, μεταξύ άλλων, υλοποιούνται παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα, σε μήκος 131 χιλιομέτρων. Στο ορόσημο των αρχών του 2027 (Μάρτιος) μπήκαν και αυτές οι παρεμβάσεις, όπως και η παράδοση στην κυκλοφορία 25 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ, που αφορούν τις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Ο κόμβος Μεταμόρφωσης (Αττική Οδός)

Σε μια άλλη οδική παρέμβαση, για τα έργα κυκλοφοριακής αναβάθμισης ανισόπεδου κόμβου Μεταμόρφωσης (Αττική Οδός), για τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται η ολοκλήρωσή τους στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία δυο διακριτών εξόδων σε απόσταση 150 μέτρων (με τη δημιουργία μιας νέας) προς τη Εθνική Οδό ώστε να μην «συναντιόνται» τα οχήματα που έρχονται από την Ελευσίνα και το Μαρκόπουλο (αεροδρόμιο) και δημιουργείται η συμφόρηση. Η παρέμβαση που υλοποιεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μειώσει ουσιαστικά τις καθυστερήσεις, καθώς σήμερα στο σημείο παρατηρούνται ουρές έως 6 χιλιομέτρων. Μάλιστα, προ ημερών και τυπικά «κλείδωσε» η χρηματοδοτική ένταξη του έργου αξίας 3,1 εκατ. στο «ΤΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2026- 2030».

Όπως σημειώνεται, «ο Ανισόπεδος Κόμβος Μεταμόρφωσης διαμορφώνεται στη συμβολή της Αττικής Οδού με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ. Τα υφιστάμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Ανισόπεδου Κόμβου Μεταμόρφωσης δημιουργούν έντονη δυσκολία στην εύρυθμη κυκλοφοριακή λειτουργία των κλάδων εξόδου από την Αττική Οδό προς τον ΠΑΘΕ στην κατεύθυνση προς Λαμία (κλάδος εξόδου από Ελευσίνα προς Λαμία και κλάδος εξόδου από Αεροδρόμιο προς Λαμία), καθώς οι κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι σημαντικά μεγαλύτεροι από την κυκλοφοριακή ικανότητα των συγκεκριμένων κλάδων. Η περιορισμένη κυκλοφοριακή ικανότητα είναι αποτέλεσμα της έντονης γεωμετρικής στένωσης (bottleneck) που διαμορφώνεται στη θέση συμβολής των δύο κλάδων, καθώς πριν από τη στένωση αυτή διαμορφώνονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας οι οποίες απότομα συγχωνεύονται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Αποτέλεσμα της παραπάνω συνθήκης (υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος και απότομη στένωση της διατομής) είναι η έντονη συμφόρηση του συγκεκριμένου σημείου, η δημιουργία μεγάλων καθυστερήσεων και η ακινητοποίηση μεγάλου αριθμού οχημάτων, τόσο εντός των δύο κλάδων του κόμβου, όσο και εντός του κυρίου τμήματος της Αττικής Οδού ιδιαίτερα στην κατεύθυνση από Αεροδρόμιο προς Ελευσίνα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η δημιουργία μεγάλων καθυστερήσεων στην κυκλοφορία, αλλά η υποβάθμισητου παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας εντός ενός σύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινητόδρομου, όπως είναι η Αττική Οδός. Κατόπιν τούτων η Υπηρεσία ζήτησε από τον Παραχωρησιούχο την διερεύνηση λύσεων προς αντιμετώπιση του προβλήματος, και ακολούθως του κοινοποίησε Πρόταση Τροποποίησης με πρωτοβουλία του Ελληνικού Δημοσίου (κατ’ άρθρο 34.1.4 της Σ.Π.). Ο Παραχωρησιούχος ανταποκρινόμενος στην Πρόταση, υπέβαλε την Αξιολόγηση της Τροποποίησης (κατ’ άρθρο 34.1.5 της Σ.Π.) με χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό».

«Κορδέλες» για το FlyOver Θεσσαλονίκης

Στο μέτωπο των οδικών έργων, τον προσεχή Μάιο έχει προγραμματιστεί η παράδοση του FlyOver Θεσσαλονίκης (ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ), ήτοι η αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης μέσω ΣΔΙΤ. Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει το έργο είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει μία υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο μήκους 7,54 χλμ. πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό η οποία παράλληλα θα διευρυνθεί, θα αποκτήσει νέους κόμβους και τεχνικά στοιχεία και θα εκσυγχρονιστεί σε συνολικό μήκος 12 χιλιομέτρων. Στόχος του έργου είναι η αποσυμφόρηση της κορεσμένης υφιστάμενης οδού και η βελτίωση της προσβασιμότητας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», σε σύνδεση με την Εγνατία Οδό, τη νότια Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα την ώρα και θα αλλάξει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα ο εναέριος αυτοκινητόδρομος Flyover, θα ενισχύσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι παρεμβάσεις σε μεταφορές

Περνώντας στις μεταφορές, για τον Φεβρουάριο 2027 έχει προγραμματιστεί η αύξηση των δρομολογίων στη διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας–Θεσσαλονίκης. Προφανώς στο υπουργείο υπολογίζουν σε ολοκλήρωση κρίσιμων έργων υποδομής και ασφάλειας στον σιδηρόδρομο, να έχει μπει ξανά σε λειτουργία η διπλή σιδηροδρομική γραμμή αλλά και σε ενίσχυση του στόλου των τρένων. Για τον προσεχή Μάρτιο προβλέπεται η πύκνωση των δρομολογίων στη Γραμμή 1 του Μετρό της Αθήνας, με αύξηση των διαθέσιμων συρμών από 20 σε 25 και αντίστοιχη μείωση των χρονοαποστάσεων. Να θυμίσουμε ότι στο δίκτυο της Γραμμής 1, δηλαδή του γνωστού Ηλεκτρικού, έχει ενταχθεί ο πρώτος από τους 14 ανακατασκευασμένους συρμούς, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα προστεθούν και οι υπόλοιποι σταδιακά (σύνολο 14 συρμούς). Τέλος, για τον Μάιο του 2027 έχει προγραμματιστεί η αναβάθμιση 10 συρμών της Γραμμής 1, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μοντέλου κοινωνικής μίσθωσης (Κοινωνικό Leasing).

Θυμίζουμε ότι μεγάλες δράσεις για τις μεταφορές βρίσκονται στην ελληνική πρόταση για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο όπου η λίστα περιλαμβάνει και την αναβάθμιση 10 συρμών της γραμμής 1 του Μετρό (60 εκατ. ευρώ). Οι συγκεκριμένοι συρμοί που εξυπηρετούσαν την γραμμή 1 του Μετρό είναι παλαιάς τεχνολογίας, κατασκευασμένοι οι περισσότεροι το 1995 και πλέον παροπλισμένοι. Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανακατασκευή των συρμών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα. Με την υλοποίηση των εργασιών αναβάθμισης, ο μέσος χρόνος μεταξύ των δρομολογίων στη Γραμμή 1 αναμένεται να μειωθεί από τα 7,12 λεπτά σε 5,2 λεπτά.