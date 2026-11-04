Bitcoin από τα 75.600 στα 77.700: Εκροές 398,6 εκατ. και η προειδοποίηση Hayes για τη ρευστότητα

Το Bitcoin ανέκαμψε προς τα 77.700 δολάρια το πρωί της 4ης Νοεμβρίου, αφού στη διάρκεια της νύχτας δοκίμασε ξανά τη ζώνη των 75.600–75.700 δολαρίων. Η αντίδραση απομάκρυνε προσωρινά τον κίνδυνο άμεσης διάσπασης, δεν αναιρεί όμως την πίεση που ασκούν οι εκροές από τα αμερικανικά spot ETF, η αδύναμη τεχνική εικόνα και η αβεβαιότητα γύρω από τη ρευστότητα του δολαρίου.

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Στο τελευταίο διαθέσιμο στιγμιότυπο της αγοράς, το Bitcoin κινούνταν στα 77.726 δολάρια, με ενδοημερήσιο εύρος από 75.711 έως 77.972 δολάρια. Πρόκειται για νεότερη ένδειξη από τις τιμές των αγγλικών πηγών: στις 3 Νοεμβρίου το κρυπτονόμισμα είχε καταγραφεί στα 76.585–77.158 δολάρια, ενώ στο Coinbase υποχώρησε στιγμιαία έως τα 75.600,64 δολάρια. Οι διαφορετικοί αριθμοί, επομένως, αποτυπώνουν διαδοχικά χρονικά σημεία και όχι αντικρουόμενες τρέχουσες τιμές.

Η ζώνη των 75.600 δολαρίων γίνεται το πρώτο τεστ

Η τεχνική εικόνα παραμένει εύθραυστη μετά από τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες απωλειών. Η περιοχή των 75.597 δολαρίων συμπίπτει, σύμφωνα με την ανάλυση των πηγών, με τον απλό κινητό μέσο όρο 50 εβδομάδων. Λίγο υψηλότερα, κοντά στα 76.466 δολάρια, βρίσκεται ο εκθετικός κινητός μέσος όρος 200 ημερών. Η επαναφορά της τιμής πάνω από αυτό το επίπεδο είναι θετική ένδειξη για τη βραχυπρόθεσμη ισορροπία, αλλά δεν συνιστά ακόμη επιβεβαιωμένη αλλαγή τάσης.

Σε περίπτωση εβδομαδιαίου κλεισίματος κάτω από τα 75.597 δολάρια, η τεχνική ανάλυση τοποθετεί τον επόμενο μακροπρόθεσμο δείκτη κοντά στα 67.776 δολάρια, όπου κινείται ο μέσος όρος 200 εβδομάδων. Σε μικρότερο χρονικό ορίζοντα, οι συγκεντρώσεις ρευστότητας υποδεικνύουν πιθανές ζώνες ενδιαφέροντος στα 75.000–76.000 και κατόπιν στα 73.000–74.000 δολάρια. Πρόκειται για περιοχές όπου ενδέχεται να ενεργοποιηθούν περισσότερες εντολές και όχι για βέβαιους στόχους της τιμής.

Η ανοδική πλευρά έχει επίσης διαδοχικά εμπόδια. Η πρώτη αντίσταση τοποθετείται στα 77.821 δολάρια, κοντά στον κινητό μέσο όρο 100 ημερών, και ακολουθεί το επίπεδο Fibonacci των 78.661 δολαρίων. Πιο ουσιαστική βελτίωση θα απαιτούσε σταθερή επιστροφή πάνω από τα 80.287 δολάρια και στη συνέχεια διάσπαση της ζώνης 81.500–82.000 δολαρίων. Πάνω από αυτήν, οι επόμενες συγκεντρώσεις ρευστότητας εμφανίζονται στα 83.500–84.500 δολάρια.

Οι εκροές των ETF δείχνουν ασθενέστερη θεσμική ζήτηση

Η πίεση δεν προέρχεται μόνο από τα διαγράμματα. Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρές εκροές 398,6 εκατ. δολαρίων τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Farside Investors. Από το iShares Bitcoin Trust της BlackRock αποχώρησαν 405,3 εκατ. δολάρια, ενώ το προϊόν της Fidelity εμφάνισε εισροές 6,7 εκατ. δολαρίων. Ήταν η δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση εκροών, μετά τα 643,2 εκατ. δολάρια της 30ής Οκτωβρίου.

Για την 3η Νοεμβρίου, ο ίδιος πίνακας εμφάνιζε καθαρές εκροές 20,6 εκατ. δολαρίων, αλλά με ορισμένα επιμέρους πεδία ακόμη κενά. Ο αριθμός πρέπει συνεπώς να αντιμετωπίζεται ως τελευταίο διαθέσιμο και δυνητικά αναθεωρήσιμο στοιχείο, όχι ως οριστικό κλείσιμο όλων των κεφαλαίων. Σε επίπεδο μήνα, ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με εκροές περίπου 515 εκατ. δολαρίων, διακόπτοντας ένα τρίμηνο θετικών καθαρών ροών.

Οι ροές των ETF λειτουργούν ως ένδειξη της ζήτησης μέσω ρυθμιζόμενων επενδυτικών προϊόντων, όχι ως πλήρης μέτρηση του συνόλου των θεσμικών τοποθετήσεων. Παρ’ όλα αυτά, ο συνδυασμός αρνητικών ροών και τιμής κάτω από τους βραχυπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους εξηγεί γιατί κάθε ανοδική αντίδραση συναντά γρήγορα προσφορά.

Η προειδοποίηση του Arthur Hayes και τα στοιχεία της Fed

Ο συνιδρυτής της BitMEX και επικεφαλής επενδύσεων της Maelstrom, Arthur Hayes, συνέδεσε τη βραχυπρόθεσμη αδυναμία του Bitcoin με τη ρευστότητα του δολαρίου. Σε ανάρτησή του στις 3 Νοεμβρίου υποστήριξε ότι η ρευστότητα «επαναφορτίζεται», αλλά ότι το Bitcoin μπορεί να παραμείνει αδύναμο έως ότου η Federal Reserve ή οι εμπορικές τράπεζες αρχίσουν να διευρύνουν τους ισολογισμούς τους.

Η άποψη του Hayes είναι εκτίμηση και όχι επιβεβαιωμένη αιτιώδης σχέση. Ο δείκτης .USDLIQ που επικαλέστηκε σχετική ανάλυση βρισκόταν στις 32,71 εκατ. μονάδες στις 2 Νοεμβρίου, αυξημένος κατά 4,49% από την αρχή του έτους αλλά περίπου 0,6% χαμηλότερα από την κορυφή του Οκτωβρίου. Η ακριβής μεθοδολογία και η στάθμιση των επιμέρους συνιστωσών του δείκτη δεν είναι πλήρως δημοσιοποιημένες, γεγονός που επιβάλλει επιφύλαξη.

Τα επίσημα στοιχεία H.4.1 της Federal Reserve, με ημερομηνία αναφοράς 28 Οκτωβρίου, δείχνουν ότι η πίστωση της κεντρικής τράπεζας μειώθηκε κατά 1,096 δισ. δολάρια σε εβδομαδιαία βάση και οι τίτλοι που διακρατούνται οριστικά κατά 2,372 δισ. δολάρια. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο ισολογισμός της Fed δεν επεκτάθηκε εκείνη την εβδομάδα. Δεν αποδεικνύει, ωστόσο, ότι η μελλοντική πορεία του Bitcoin θα ακολουθήσει μηχανικά τον ισολογισμό, ούτε καλύπτει από μόνο του την πιστωτική συμπεριφορά ολόκληρου του εμπορικού τραπεζικού συστήματος.

Η πίεση εξαπλώνεται στα altcoins

Η αδυναμία δεν περιορίζεται στο Bitcoin. Το Solana υποχώρησε στα 89,73 δολάρια στο Coinbase αργά στις 3 Νοεμβρίου, πριν επιστρέψει πάνω από τα 90 δολάρια. Στο διάστημα 28 ημερών είχε χάσει περίπου 23,9%, έναντι πτώσης 9,9% για το Bitcoin και 11,1% για τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση του Solana δείχνει ότι οι επενδυτές περιορίζουν πρώτα την έκθεση στα πιο ευμετάβλητα τμήματα της αγοράς. Η εικόνα ενισχύθηκε από εκροές 27,7 εκατ. δολαρίων και 10,8 εκατ. δολαρίων από αμερικανικά spot Solana ETF στις 29 και 30 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Οι μηδενικές καθαρές ροές της 2ας και της 3ης Νοεμβρίου δεν σημαίνουν επιστροφή της ζήτησης, αλλά παύση νέων καθαρών εκροών.

Οι εκλογικές πιθανότητες δεν είναι αποτέλεσμα αγοράς

Μία από τις πηγές κατέγραφε, πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, πιθανότητα 72% για επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα σύμφωνα με το Polymarket. Η ένδειξη αυτή περιγράφει την προεκλογική τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε μια αγορά προβλέψεων. Δεν αποτελεί επίσημο εκλογικό αποτέλεσμα, ούτε τεκμηριώνει άμεση επίδραση στην τιμή του Bitcoin.

Η σύνδεση με την αγορά περνά κυρίως από τις προσδοκίες για το ρυθμιστικό πλαίσιο, τη δημοσιονομική πολιτική και τα επιτόκια. Μέχρι να μεταφραστεί η νέα πολιτική ισορροπία σε συγκεκριμένες αποφάσεις, η ροή κεφαλαίων προς τα ETF και η συμπεριφορά της τιμής γύρω από τα 75.600, 78.661 και 80.287 δολάρια παραμένουν πιο άμεσα μετρήσιμοι δείκτες.

Τι θα κρίνει την επόμενη κίνηση

Η ανάκαμψη προς τα 77.700 δολάρια δείχνει ότι υπάρχουν αγοραστές κάτω από τα 76.000, αλλά η αγορά δεν έχει ακόμη ανακτήσει τις αντιστάσεις που θα άλλαζαν ουσιαστικά τη βραχυπρόθεσμη δομή. Για τους αγοραστές, το πρώτο ζητούμενο είναι διατήρηση πάνω από τον μέσο όρο 200 ημερών και επιστροφή πάνω από τα 78.661 δολάρια. Η περιοχή των 80.000–82.000 δολαρίων αποτελεί το καθοριστικότερο τεστ.

Για τους πωλητές, καθαρή διάσπαση των 75.600 δολαρίων θα έφερνε ξανά στο προσκήνιο τις ζώνες 73.000–74.000 δολαρίων και, σε μεγαλύτερο ορίζοντα, τον μέσο όρο 200 εβδομάδων. Αντίθετα, αποκλιμάκωση των εκροών ETF και σταθεροποίηση πάνω από τα 80.000 δολάρια θα περιόριζαν το αρνητικό σενάριο. Μέχρι τότε, η ανάκαμψη παραμένει αντίδραση μέσα σε αγορά με μειωμένη θεσμική ζήτηση, όχι επιβεβαιωμένη νέα ανοδική τάση.