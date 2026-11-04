Η νίκη των Δημοκρατικών αλλάζει τον κόσμο; Τα νέα δεδομένα για Ουκρανία, Μέση Ανατολή και αμερικανική οικονομία

Η εκλογική ανατροπή στις Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζει την πολιτική ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν αφαιρεί από τον Λευκό Οίκο τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής. Η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο αυστηρότερων κυρώσεων, η Ουκρανία αποκτά νέες δυνατότητες υποστήριξης, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν και το ενεργειακό κόστος μετατρέπονται σε κεντρικά πεδία αντιπαράθεσης. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι εάν η πολιτική ισορροπία στην Ουάσιγκτον θα οδηγήσει σε αναδίπλωση της αμερικανικής στρατηγικής ή σε μια παρατεταμένη περίοδο θεσμικής σύγκρουσης, με σημαντικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

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Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Ουκρανία: Ενισχύονται οι δυνατότητες για νέα στρατιωτική χρηματοδότηση και αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, χωρίς αυτό να εγγυάται αλλαγή της πολιτικής Τραμπ.

Ενισχύονται οι δυνατότητες για νέα στρατιωτική χρηματοδότηση και αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, χωρίς αυτό να εγγυάται αλλαγή της πολιτικής Τραμπ. Μέση Ανατολή: Το Κογκρέσο αποκτά μεγαλύτερη δυνατότητα να περιορίσει τη χρηματοδότηση της σύγκρουσης με το Ιράν και να ελέγξει τη βοήθεια προς το Ισραήλ.

Το Κογκρέσο αποκτά μεγαλύτερη δυνατότητα να περιορίσει τη χρηματοδότηση της σύγκρουσης με το Ιράν και να ελέγξει τη βοήθεια προς το Ισραήλ. Αμερικανική οικονομία: Η αντιπαράθεση μεταφέρεται στους δασμούς, τον πληθωρισμό, τα δημόσια ελλείμματα και το κόστος ενέργειας.

Η αντιπαράθεση μεταφέρεται στους δασμούς, τον πληθωρισμό, τα δημόσια ελλείμματα και το κόστος ενέργειας. Αγορές: Η συγκράτηση νέων δημοσιονομικών πρωτοβουλιών μπορεί να λειτουργήσει καθησυχαστικά, αλλά ο κίνδυνος πολιτικών αδιεξόδων και δημοσιονομικών κρίσεων παραμένει.

Η Αμερική αποκτά δύο κέντρα πολιτικής ισχύος

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 δεν αλλάζουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλάζουν, όμως, τους όρους με τους οποίους θα κυβερνήσει κατά το δεύτερο μισό της θητείας του.

Οι Δημοκρατικοί έχουν εξασφαλίσει τον έλεγχο της Γερουσίας, με σημαντικές ανατροπές ακόμη και σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες. Το Reuters μεταδίδει επίσης επικράτηση και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, αν και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Νοεμβρίου εξακολουθεί να εξελίσσεται η καταμέτρηση για την οριστικοποίηση της σύνθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η πολιτική σημασία του αποτελέσματος δεν εξαντλείται στην απώλεια της νομοθετικής πλειοψηφίας από τους Ρεπουμπλικανούς.

Για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται να αντιμετωπίσει μια αντιπολίτευση που αποκτά ουσιαστικά κοινοβουλευτικά εργαλεία ελέγχου.

Η νέα πλειοψηφία μπορεί να επηρεάζει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, να επιβλέπει τις κυβερνητικές δαπάνες, να απαιτεί κοινοβουλευτικές ακροάσεις και να δυσκολεύει την προώθηση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών. Ο έλεγχος της Γερουσίας προσθέτει και τη δυνατότητα να μπλοκάρονται ή να καθυστερούν κρίσιμοι διορισμοί, ακόμη και στη δικαστική εξουσία ή στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Ωστόσο, υπάρχει μια αποφασιστική θεσμική διαφορά από τα ευρωπαϊκά κοινοβουλευτικά συστήματα: η απώλεια της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο δεν συνεπάγεται πτώση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ διατηρεί την προεδρία, τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, τις εκτελεστικές εξουσίες και το προεδρικό βέτο. Για την υπέρβαση ενός βέτο απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα. Επιπλέον, πολλά νομοσχέδια χρειάζονται 60 ψήφους στη Γερουσία για να ξεπεράσουν τα διαδικαστικά εμπόδια.

Η εκλογική ανατροπή, επομένως, δεν σηματοδοτεί αυτομάτως αλλαγή εξωτερικής πολιτικής. Σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου κατά την οποία ο Λευκός Οίκος μπορούσε να στηρίζεται στη σχετικά απρόσκοπτη συνεργασία του Κογκρέσου.

Και αυτή η διαφορά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα.

Ουκρανία: Μια νέα ευκαιρία για το Κίεβο, χωρίς εγγυημένη αλλαγή στρατηγικής

Από γεωπολιτική άποψη, η ενίσχυση των Δημοκρατικών δημιουργεί νέα δεδομένα για τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

Η υποστήριξη προς το Κίεβο εξακολουθεί να έχει διακομματικά ερείσματα στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα, αλλά οι Δημοκρατικοί έχουν υποστηρίξει περισσότερο την ανάγκη μακροχρόνιας στρατιωτικής και οικονομικής ενίσχυσης της Ουκρανίας.

Αντίθετα, η πολιτική του Τραμπ χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη μιας διαπραγματευτικής διευθέτησης, τη συγκράτηση της άμεσης αμερικανικής χρηματοδότησης και τη μεταφορά μεγαλύτερου μέρους του οικονομικού βάρους στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Το πρόβλημα για την Ουκρανία είναι ότι μια διαπραγμάτευση υπό συνθήκες στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια της ουκρανικής πλευράς να διεκδικήσει ευνοϊκότερους όρους.

Η νέα σύνθεση του Κογκρέσου μπορεί να επηρεάσει αυτή την εξίσωση με τρεις τρόπους.

Πρώτον, μέσω της στρατιωτικής βοήθειας.

Οι Δημοκρατικοί μπορούν να προωθήσουν νέες χρηματοδοτήσεις για εξοπλιστικά προγράμματα, συστήματα αεράμυνας, πυρομαχικά και στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο.

Η σημασία μιας τέτοιας εξέλιξης δεν περιορίζεται στην ποσότητα των όπλων. Αφορά και τη δυνατότητα της Ουκρανίας να σχεδιάσει στρατηγική μεγαλύτερης διάρκειας.

Μια χώρα που γνωρίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει κρίσιμο στρατιωτικό υλικό έχει διαφορετική διαπραγματευτική θέση από μια χώρα που βρίσκεται διαρκώς υπό την απειλή διακοπής της βοήθειας.

Βεβαίως, η ψήφιση κονδυλίων δεν ισοδυναμεί με αυτοματοποιημένη παράδοση όπλων. Η εκτελεστική εξουσία διατηρεί σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των προγραμμάτων, στις άδειες μεταφοράς και στις σχετικές αποφάσεις.

Δεύτερον, μέσω των κυρώσεων προς τη Ρωσία.

Η πολιτική κυρώσεων αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πεδίο όπου μπορεί να διαμορφωθεί διακομματική συνεργασία εναντίον μιας πιθανής χαλάρωσης της αμερικανικής πίεσης.

Ήδη τον Οκτώβριο κατατέθηκαν πρωτοβουλίες με διακομματική συμμετοχή για τον περιορισμό της δυνατότητας του προέδρου να αίρει μονομερώς περιορισμούς στο ρωσικό πετρέλαιο.

Μια δημοκρατική πλειοψηφία μπορεί να επιδιώξει την αυστηρότερη εποπτεία των ενεργειακών συναλλαγών με τη Μόσχα και την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων σε οντότητες που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας.

Το κρίσιμο σημείο αφορά τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας. Η δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί έναν παρατεταμένο πόλεμο συνδέεται στενά με τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τρίτον, μέσω της πολιτικής διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ μπορεί να συνεχίσει να επιδιώκει μια συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το Κογκρέσο δεν διαθέτει την εξουσία να υποκαταστήσει τον πρόεδρο στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Μπορεί, ωστόσο, να καταστήσει πολιτικά και νομοθετικά δυσκολότερη μια συμφωνία η οποία προϋποθέτει εκτεταμένη άρση κυρώσεων, σημαντικές νέες χρηματοδοτήσεις ή άλλες παραχωρήσεις που χρειάζονται έγκριση των νομοθετών.

Με άλλα λόγια, ο Λευκός Οίκος μπορεί να διαπραγματεύεται, αλλά δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ότι θα έχει την απαραίτητη κοινοβουλευτική υποστήριξη για κάθε πτυχή της συμφωνίας.

Η Ρωσία και το παράθυρο μέχρι τον Ιανουάριο

Η γεωπολιτική συνέπεια της εκλογικής ανατροπής έχει και μια χρονική διάσταση.

Το νέο Κογκρέσο αναλαμβάνει στις 3 Ιανουαρίου 2027. Μέχρι τότε, η απερχόμενη σύνθεση εξακολουθεί να ασκεί τις νομοθετικές της αρμοδιότητες.

Η περίοδος αυτή μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία.

Η Μόσχα γνωρίζει ότι μετά τον Ιανουάριο ο Λευκός Οίκος θα αντιμετωπίσει περισσότερους περιορισμούς σε αποφάσεις που αφορούν την άρση κυρώσεων ή τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Επομένως, ένα πιθανό κίνητρο για τη ρωσική διπλωματία θα ήταν η επιτάχυνση διαπραγματεύσεων όσο το σημερινό θεσμικό περιβάλλον παραμένει σε ισχύ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρωσία θα επιδιώξει υποχρεωτικά μια γρήγορη συμφωνία. Εξίσου πιθανό ως στρατηγική επιλογή είναι να συνεχίσει τη στρατιωτική πίεση, εκτιμώντας ότι οι θεσμικές συγκρούσεις στην Ουάσιγκτον θα δυσκολέψουν την αποτελεσματική εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών.

Για την Ευρώπη, η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών προσφέρει μια δυνατότητα στενότερης συνεργασίας με το αμερικανικό Κογκρέσο. Δεν καταργεί, όμως, την ανάγκη για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αμυντική παραγωγή και μακροχρόνια στρατηγική αυτονομία.

Η ευρωπαϊκή ασφάλεια εξακολουθεί να εξαρτάται από έναν Αμερικανό πρόεδρο του οποίου η εξωτερική πολιτική μπορεί να διαφέρει ουσιαστικά από τις προτεραιότητες της νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος με το Ιράν μετατρέπεται σε αμερικανικό πολιτικό πρόβλημα

Εάν η Ουκρανία αποτελεί πρωτίστως ζήτημα γεωπολιτικής ισορροπίας, ο πόλεμος με το Ιράν έχει αποκτήσει μια ακόμη πιο άμεση διάσταση: επηρεάζει το κόστος ζωής των Αμερικανών.

Η κοινή αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση του Κογκρέσου.

Οκτώ μήνες αργότερα, οι πολεμικές επιχειρήσεις, ο ναυτικός αποκλεισμός και οι περιορισμοί στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Παρά τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, η ένταση παραμένει υψηλή.

Λίγο πριν από τις εκλογές, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περιορισμένα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, μεσολαβητές από χώρες της Μέσης Ανατολής προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο αποκλιμάκωσης.

Η αντιφατική αυτή εικόνα —διαπραγματεύσεις για ειρήνη παράλληλα με στρατιωτική πίεση— εξηγεί γιατί η νέα κοινοβουλευτική ισορροπία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική.

Οι Δημοκρατικοί δεν μπορούν να διατάξουν μονομερώς τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μπορούν, όμως, να αυξήσουν σημαντικά το πολιτικό και δημοσιονομικό κόστος της συνέχισής τους.

Το Κογκρέσο διαθέτει τη συνταγματική εξουσία για τις πολεμικές εξουσιοδοτήσεις και τις πιστώσεις. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητήσει αναλυτική λογοδοσία για τους στόχους, τη διάρκεια και τη χρηματοδότηση μιας στρατιωτικής επιχείρησης.

Μια νέα δημοκρατική πλειοψηφία θα μπορούσε να επιχειρήσει να θέσει περιορισμούς σε πρόσθετες πιστώσεις για πολεμικές επιχειρήσεις, να απαιτήσει συγκεκριμένη στρατηγική εξόδου ή να αναζητήσει διακομματική υποστήριξη για νέα νομοθεσία περί πολεμικών εξουσιών.

Η πραγματική αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων εξαρτάται, βεβαίως, από τις πλειοψηφίες, το ενδεχόμενο προεδρικού βέτο και τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Ο Τραμπ ανάμεσα σε δύο αντίθετες πιέσεις

Η πολιτική θέση του Αμερικανού προέδρου γίνεται περισσότερο σύνθετη.

Από τη μία πλευρά, η συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διαπραγμάτευσης απέναντι στην Τεχεράνη. Από την άλλη, μια νέα κλιμάκωση μπορεί να ενισχύσει το ενεργειακό κόστος και να προκαλέσει νέα πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η δημοκρατική πλειοψηφία θα έχει κίνητρο να ζητά σαφείς απαντήσεις για τη διάρκεια, τους στόχους και το κόστος της σύγκρουσης.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να κινηθεί προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.

Στην πρώτη περίπτωση, η ενισχυμένη πολιτική και οικονομική πίεση θα αυξήσει τα κίνητρα της κυβέρνησης για διπλωματική διευθέτηση, ιδιαίτερα εφόσον μια συμφωνία επιτρέψει τη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και τη μείωση των τιμών της ενέργειας.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο Λευκός Οίκος μπορεί να επιχειρήσει να διατηρήσει ή να κλιμακώσει την πίεση στο Ιράν, αξιοποιώντας τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, ενώ η αντιπαράθεση με το Κογκρέσο θα εντείνεται.

Η ιστορία δείχνει ότι οι Αμερικανοί πρόεδροι μπορούν να διατηρούν σημαντική πρωτοβουλία στις στρατιωτικές υποθέσεις ακόμη και όταν έχουν απέναντί τους εχθρική κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Γι’ αυτό και η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν αποτελεί εγγύηση αποκλιμάκωσης.

Το Ισραήλ απέναντι σε μια νέα πραγματικότητα στην Ουάσιγκτον

Οι εξελίξεις έχουν ξεχωριστή σημασία και για το Ισραήλ.

Η παραδοσιακή διακομματική συναίνεση στις Ηνωμένες Πολιτείες υπέρ της στρατηγικής υποστήριξης του Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια.

Ένα σημαντικό τμήμα των Δημοκρατικών εξακολουθεί να στηρίζει τη συμμαχία και την ισραηλινή ασφάλεια. Ταυτόχρονα, όμως, έχει ενισχυθεί η ομάδα των βουλευτών που ζητούν περιορισμούς στη στρατιωτική βοήθεια και αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χρήση αμερικανικών όπλων.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από μια αιφνιδιαστική κίνηση του ίδιου του Τραμπ.

Την ημέρα των εκλογών, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τον τερματισμό της ετήσιας αμερικανικής οικονομικής βοήθειας προς το Ισραήλ, την οποία τοποθέτησε περίπου στα 4 δισ. δολάρια, μετά το τέλος του 2026.

Πρόκειται για μια δήλωση με σημαντική πολιτική βαρύτητα, αλλά η εφαρμογή της παραμένει ασαφής. Η υφιστάμενη διμερής συμφωνία προβλέπει περίπου 3,8 δισ. δολάρια ετησίως έως τον Σεπτέμβριο του 2028, ενώ οι ετήσιες σχετικές πιστώσεις απαιτούν κοινοβουλευτική διαδικασία.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι οι πωλήσεις αμερικανικών όπλων προς το Ισραήλ θα συνεχιστούν.

Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον μετά τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, στις οποίες ο Νετανιάχου έχασε την κυβερνητική πλειοψηφία, χωρίς να προκύψει άμεσα σαφής εναλλακτική κυβέρνηση.

Με μια ασταθή πολιτική ισορροπία στην Ιερουσαλήμ και μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Ουάσιγκτον, οι όροι της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ–Ισραήλ μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης.

Αυτό δεν σημαίνει εγκατάλειψη του Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαίνει ότι η στρατιωτική υποστήριξη, η αντιμετώπιση του Ιράν, ο πόλεμος στη Γάζα και η ανθρωπιστική κατάσταση θα υπόκεινται σε εντονότερη πολιτική αντιπαράθεση.

Η διάκριση είναι ουσιαστική: η αμερικανοϊσραηλινή συμμαχία μπορεί να παραμείνει ισχυρή, ενώ η άνευ όρων χρηματοδότηση συγκεκριμένων στρατιωτικών επιλογών θα αντιμετωπίζει περισσότερα εμπόδια.

Η οικονομία των ΗΠΑ: Ισχυρή ανάπτυξη, αλλά σοβαρή κρίση αγοραστικής δύναμης

Η βαθύτερη εξήγηση του εκλογικού αποτελέσματος βρίσκεται στην αμερικανική οικονομία.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία αποτυπώνουν μια χώρα με αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά με επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και ιδιαίτερα μεγάλη δυσαρέσκεια των νοικοκυριών.

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 3,4% το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι 2,2% το δεύτερο.

Ταυτόχρονα, όμως, ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά υψηλότερος από τον στόχο της Federal Reserve, ενώ τα υψηλά επιτόκια και οι τιμές της ενέργειας επιβαρύνουν την αγοραστική δύναμη.

Η αμερικανική οικονομία σε αριθμούς

Δείκτης Τελευταία διαθέσιμη εικόνα Πραγματικό ΑΕΠ, Γ΄ τρίμηνο 2026 +3,4% ετησιοποιημένο Πραγματικό ΑΕΠ, Β΄ τρίμηνο 2026 +2,2% ετησιοποιημένο Ετήσιος πληθωρισμός CPI, Σεπτέμβριος 3,7% Βασικό εύρος επιτοκίων Fed 3,75%–4,00% Ανεργία, Σεπτέμβριος 4,2% Ομοσπονδιακό έλλειμμα, οικονομικό έτος 2026 Περίπου 2 τρισ. δολάρια Ομοσπονδιακό δημόσιο χρέος Πάνω από 40 τρισ. δολάρια Πηγές στοιχείων: BEA, BLS, Federal Reserve, Congressional Budget Office και Reuters. Τα στοιχεία αφορούν διαφορετικές περιόδους αναφοράς και δεν αποτελούν πρόβλεψη για το 2027.

Αυτή η απόκλιση ανάμεσα στη μακροοικονομική ανάπτυξη και στην καθημερινή οικονομική εμπειρία των πολιτών έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Μια οικονομία μπορεί να εμφανίζει υψηλή αύξηση του ΑΕΠ και ταυτόχρονα εκατομμύρια καταναλωτές να αισθάνονται ότι η ζωή τους γίνεται ακριβότερη.

Το κόστος στέγασης, οι μετακινήσεις, οι λογαριασμοί ενέργειας, η ασφάλιση και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά περισσότερο από μια συνολική μέτρηση του ΑΕΠ.

Η δημοσκόπηση ψηφοφόρων του Associated Press κατέγραψε ότι περίπου οκτώ στους δέκα αντιμετώπιζαν σοβαρή ή μέτρια οικονομική επιβάρυνση εξαιτίας του πληθωρισμού.

Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί η εκλογική ανατροπή δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά ως μια πολιτική αντίδραση στις αποφάσεις του Τραμπ για τους πολέμους. Συνδέεται και με τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη περάσει στην τσέπη των Αμερικανών

Η σημαντικότερη σύνδεση ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική και στην οικονομία βρίσκεται στην ενέργεια.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η μέση τιμή της απλής βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες βρισκόταν στα 4,33 δολάρια ανά γαλόνι, περίπου 45% υψηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.

Το ντίζελ είχε καταγράψει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, επιβαρύνοντας τις μεταφορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και το κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Moody’s Analytics που δημοσιεύθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, η οικονομική επιβάρυνση για το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό από τον πόλεμο προσέγγιζε τα 2.000 δολάρια, εάν συνυπολογιστούν οι υψηλότερες ενεργειακές δαπάνες, το κόστος δανεισμού και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για εκτιμώμενο οικονομικό κόστος και όχι για ισόποση άμεση δαπάνη κάθε οικογένειας.

Το σημαντικότερο είναι ότι οι επιπτώσεις διαχέονται στην υπόλοιπη οικονομία.

Το ακριβότερο ντίζελ αυξάνει το κόστος μεταφοράς προϊόντων. Τα υψηλότερα αεροπορικά καύσιμα επηρεάζουν τα εισιτήρια και την κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών. Η αβεβαιότητα στις ενεργειακές αγορές αναγκάζει επιχειρήσεις να αναβάλλουν ή να επανεξετάζουν επενδυτικές αποφάσεις.

Επομένως, η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών δημιουργεί ένα πρόσθετο πολιτικό κίνητρο για τον περιορισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της ενεργειακής αναστάτωσης, τόσο δυσκολότερο γίνεται για την αμερικανική κυβέρνηση να υποστηρίξει ότι η εξωτερική της πολιτική δεν επιβαρύνει το εσωτερικό οικονομικό περιβάλλον.

Το μεγάλο δίλημμα: Φθηνότερο πετρέλαιο ή περισσότερη πίεση στη Ρωσία;

Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται μια από τις σημαντικότερες αντιφάσεις της αμερικανικής γεωπολιτικής στρατηγικής.

Από τη μία πλευρά, η νέα πλειοψηφία των Δημοκρατικών μπορεί να επιδιώξει αυστηρότερες κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας, ώστε να περιοριστούν οι οικονομικοί πόροι της Μόσχας.

Από την άλλη, οι Αμερικανοί καταναλωτές ζητούν χαμηλότερες τιμές βενζίνης και ενέργειας.

Η ταυτόχρονη πίεση στις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές και η διατήρηση των προβλημάτων στη διέλευση πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο μπορούν να περιορίσουν την παγκόσμια προσφορά και να ενισχύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Αυτό δημιουργεί ένα πραγματικό στρατηγικό δίλημμα.

Η Ουάσιγκτον μπορεί να επιδιώκει την οικονομική αποδυνάμωση της Ρωσίας, αλλά χρειάζεται επίσης να διασφαλίσει επαρκή παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Μια πιθανή διπλωματική συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα επέτρεπε την ουσιαστική αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, θα μπορούσε να διευρύνει τα περιθώρια για αυστηρότερη πολιτική απέναντι στη Μόσχα χωρίς ανάλογο ενεργειακό κόστος.

Αντίθετα, μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα περιόριζε αυτά τα περιθώρια.

Η πορεία του πετρελαίου γίνεται έτσι ένας κοινός παρονομαστής των δύο πολέμων και της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής.

Δασμοί: Το δεύτερο μέτωπο οικονομικής αντιπαράθεσης

Πέρα από την ενέργεια, η νέα κοινοβουλευτική ισορροπία θα επηρεάσει την εμπορική πολιτική.

Οι δασμοί αποτελούν βασικό στοιχείο της οικονομικής στρατηγικής του Τραμπ.

Η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει ως εργαλείο προστασίας της αμερικανικής παραγωγής, ενίσχυσης της διαπραγματευτικής ισχύος και δημοσιονομικών εσόδων.

Οι επικριτές τους επισημαίνουν ότι αυξάνουν το κόστος εισαγόμενων προϊόντων και πρώτων υλών, δημιουργώντας πρόσθετη επιβάρυνση σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η επιστροφή των Δημοκρατικών στον έλεγχο του Κογκρέσου μπορεί να οδηγήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό συγκεκριμένων δασμών και των εξουσιών που έχουν εκχωρηθεί στον πρόεδρο.

Ωστόσο, η αλλαγή δεν είναι αυτονόητη.

Μεγάλο μέρος της εμπορικής εξουσίας του προέδρου βασίζεται σε υφιστάμενη νομοθεσία. Η τροποποίηση αυτών των εξουσιών απαιτεί νέα νομοθετική διαδικασία και ενδέχεται να προσκρούσει σε προεδρικό βέτο.

Επιπλέον, δεν αποτελούν όλοι οι Δημοκρατικοί υποστηρικτές της πλήρους εμπορικής απελευθέρωσης. Ορισμένοι εκπροσωπούν βιομηχανικές περιοχές και συνδικάτα που υποστηρίζουν επιλεκτικά προστατευτικά μέτρα.

Κατά συνέπεια, μια αλλαγή στο Κογκρέσο μπορεί να οδηγήσει περισσότερο σε στοχευμένη αναθεώρηση της δασμολογικής πολιτικής παρά σε πλήρη κατάργησή της.

Για την Ευρώπη, η εξέλιξη αυτή μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες διαπραγμάτευσης, αλλά δεν εγγυάται την αποκατάσταση του προηγούμενου εμπορικού καθεστώτος.

Το χρέος των 40 τρισ. δολαρίων δεν εξαφανίζεται με τις εκλογές

Εκεί όπου η πολιτική ανατροπή μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο περίπλοκη είναι τα δημόσια οικονομικά.

Το ομοσπονδιακό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμάται κοντά στα 2 τρισ. δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, αυξημένο κατά περίπου 218 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το Congressional Budget Office.

Το δημόσιο χρέος έχει υπερβεί τα 40 τρισ. δολάρια, ενώ οι δαπάνες για τόκους απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των ομοσπονδιακών πόρων.

Μια δημοκρατική πλειοψηφία μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προωθήσει νέες φορολογικές ελαφρύνσεις ή πρόσθετες δημοσιονομικές πρωτοβουλίες χωρίς διαπραγμάτευση.

Αυτό θα μπορούσε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συγκρατήσει την αύξηση του ελλείμματος.

Δεν σημαίνει, όμως, ότι οι Δημοκρατικοί διαθέτουν ένα ενιαίο πρόγραμμα δημοσιονομικής λιτότητας. Προτεραιότητες όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές παροχές και οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν επίσης να αυξήσουν τις δαπάνες ή να απαιτήσουν πρόσθετα έσοδα.

Η πραγματική κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη εξαιτίας των υποχρεωτικών δαπανών, του κόστους συντάξεων και υγείας και των τόκων του χρέους.

Οι παράγοντες αυτοί δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά μέσα σε λίγους μήνες με μια αλλαγή κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η πολιτική ανατροπή μπορεί να ερμηνευθεί με δύο αντίθετους τρόπους.

Από τη μία πλευρά, η συγκράτηση νέων δημοσιονομικών δαπανών θα μπορούσε να μειώσει μέρος της ανησυχίας για τη μακροχρόνια πορεία του χρέους.

Από την άλλη, οι διαδοχικές πολιτικές συγκρούσεις για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης και το ανώτατο όριο δανεισμού μπορούν να αυξήσουν το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές.

Το μεγαλύτερο δημοσιονομικό πρόβλημα των ΗΠΑ δεν είναι ποιο κόμμα ελέγχει το Κογκρέσο, αλλά η απόσταση ανάμεσα στις μόνιμες δαπάνες και στα διατηρήσιμα έσοδα του κράτους.

Η Federal Reserve και ο κίνδυνος πολιτικής σύγκρουσης

Η νέα πλειοψηφία στη Γερουσία έχει μία ακόμη σημαντική οικονομική αρμοδιότητα: εγκρίνει τους διορισμούς σε ανώτατες θέσεις της ομοσπονδιακής διοίκησης και στην ηγεσία της Federal Reserve.

Η σημασία αυτού του ελέγχου είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος και η Fed επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη σταθερότητα των τιμών και στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει χαμηλότερα επιτόκια, ενώ η κεντρική τράπεζα έχει υποχρέωση να αξιολογεί τις συνθήκες της οικονομίας με βάση τη δική της νόμιμη εντολή.

Η δημοκρατική πλειοψηφία δεν θα μπορεί να καθορίζει τα επιτόκια.

Θα μπορεί, όμως, να εξετάζει αυστηρότερα τους υποψηφίους για τη Fed και να περιορίζει τις δυνατότητες τοποθέτησης προσώπων των οποίων οι απόψεις προκαλούν ανησυχία για τη θεσμική ανεξαρτησία της τράπεζας.

Η επίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα εξαρτηθεί από τη σύνθεση των διορισμών, τη μελλοντική πορεία του πληθωρισμού και τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική.

Για τους επενδυτές, η διατήρηση μιας αξιόπιστης κεντρικής τράπεζας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα εμπιστοσύνης στην αγορά αμερικανικών ομολόγων και στο δολάριο.

Wall Street: Η πολιτική ακινησία δεν είναι πάντα αρνητική για τις αγορές

Ένα από τα ιστορικά χαρακτηριστικά της αμερικανικής αγοράς είναι ότι οι επενδυτές δεν αντιμετωπίζουν αναγκαστικά μια διαιρεμένη κυβέρνηση ως αρνητική εξέλιξη.

Όταν ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο ελέγχονται από διαφορετικά κόμματα, η δυνατότητα υιοθέτησης μεγάλων νομοθετικών αλλαγών περιορίζεται.

Για ορισμένες επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στη φορολογία, στις δημοσιονομικές προτεραιότητες και στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Από την άλλη πλευρά, η αδυναμία λήψης αποφάσεων μπορεί να γίνει πρόβλημα όταν απαιτούνται επείγουσες παρεμβάσεις.

Η αγορά θα κληθεί να διακρίνει ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικές καταστάσεις: τη θεσμική ισορροπία, η οποία περιορίζει ακραίες πολιτικές μεταβολές, και την πολιτική παράλυση, η οποία εμποδίζει αναγκαίες αποφάσεις.

Για τις μετοχές, οι επιπτώσεις δεν θα είναι ομοιόμορφες.

Οι εταιρείες λιανεμπορίου και οι εισαγωγικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ωφεληθούν από ενδεχόμενη μείωση δασμολογικών πιέσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες και οι μεταφορές έχουν άμεσο ενδιαφέρον από την πορεία του πετρελαίου.

Οι αμυντικές βιομηχανίες θα παρακολουθήσουν τις αποφάσεις για τα εξοπλιστικά κονδύλια, ενώ η ενέργεια και η τεχνολογία θα επηρεαστούν από τις διαφορετικές προτεραιότητες σε ρυθμιστικά ζητήματα και επενδύσεις.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. Οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και κέντρα δεδομένων δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τις αποφάσεις του Κογκρέσου, αλλά και από την αδειοδότηση, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

Συνεπώς, δεν υπάρχει ένας ενιαίος χρηματιστηριακός μηχανισμός που να μετατρέπει τη νίκη των Δημοκρατικών σε γενικευμένη άνοδο ή πτώση των μετοχών.

Τρία σενάρια για την περίοδο 2027–2028

Πεδίο Σενάριο αποκλιμάκωσης Σενάριο σύγκρουσης Ουκρανία Διακομματική συνεργασία για βοήθεια και πίεση προς τη Ρωσία Αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο και καθυστερήσεις Ιράν Ενίσχυση διπλωματίας, μείωση στρατιωτικής έντασης Νέα στρατιωτική κλιμάκωση και σύγκρουση για τις πιστώσεις Ισραήλ Διαπραγμάτευση για νέο πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας Συγκρούσεις για τη βοήθεια και τις εξαγωγές όπλων Δασμοί Στοχευμένες συμφωνίες και περιορισμοί Διατήρηση δασμών και νομικές ή νομοθετικές διαμάχες Οικονομία Σταθερότερες προσδοκίες και αποκλιμάκωση ενεργειακού κόστους Υψηλός πληθωρισμός, αβεβαιότητα και δημοσιονομικά αδιέξοδα Ο πίνακας αποτυπώνει ενδεχόμενες εξελίξεις, όχι προβλέψεις με βεβαιότητα.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα τρίτο ενδεχόμενο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί: η επιλεκτική συνεργασία.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί μπορεί να αντιπαρατεθούν έντονα σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, αλλά να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε αμυντικά προγράμματα, σε μέτρα για τις εφοδιαστικές αλυσίδες ή σε οικονομικές πρωτοβουλίες που έχουν ισχυρή υποστήριξη και στα δύο κόμματα.

Αυτό το μοντέλο δεν συνεπάγεται συνολική πολιτική συνεννόηση. Σημαίνει ότι η αμερικανική εξωτερική και οικονομική πολιτική μπορεί να εξελίσσεται διαφορετικά ανά τομέα, χωρίς ενιαία στρατηγική κατεύθυνση.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ευρώπη

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενίσχυση των Δημοκρατικών δημιουργεί νέους διαύλους επικοινωνίας στην Ουάσιγκτον.

Στο ζήτημα της Ουκρανίας, η δυνατότητα νέων αμερικανικών χρηματοδοτήσεων και αυστηρότερων κυρώσεων μπορεί να ενισχύσει τις κοινές πρωτοβουλίες.

Στο εμπόριο, το Κογκρέσο μπορεί να αποτελέσει πεδίο διαπραγμάτευσης για περιορισμό ορισμένων δασμών.

Στη Μέση Ανατολή, μια αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν θα είχε ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία παραμένει ευάλωτη στις μεταβολές του κόστους της εισαγόμενης ενέργειας.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις εξελίξεις δεν είναι εξασφαλισμένη.

Η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να συνομιλεί με έναν πρόεδρο που καθορίζει τη βασική κατεύθυνση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναπτύσσει σχέσεις με μια διαφορετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αυτό απαιτεί περισσότερο σύνθετη διπλωματία και μεγαλύτερη προσοχή στις θεσμικές ισορροπίες.

Ειδικά σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν μπορούν να θεωρήσουν ότι η εκλογική ανατροπή στην Ουάσιγκτον αναιρεί την ανάγκη ενίσχυσης της δικής τους παραγωγικής και στρατιωτικής ικανότητας.

Το πραγματικό διακύβευμα: Από την προεδρική κυριαρχία στη διαρκή διαπραγμάτευση

Η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές αποτελεί σημαντική μεταβολή της πολιτικής ισορροπίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η γεωπολιτική της επίδραση θα κριθεί από την ικανότητα των δύο κομμάτων να μετατρέψουν την κοινοβουλευτική τους ισχύ σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Για την Ουκρανία, ανοίγει η δυνατότητα μεγαλύτερης στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης, χωρίς να διασφαλίζεται ότι ο Τραμπ θα εγκαταλείψει τη δική του στρατηγική διαπραγματεύσεων.

Για τη Ρωσία, αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική άρσης των κυρώσεων, αλλά παραμένει το ενδεχόμενο η εσωτερική σύγκρουση στην Ουάσιγκτον να δυσκολέψει τη λήψη νέων αποφάσεων.

Για τη Μέση Ανατολή, η νέα πλειοψηφία μπορεί να ενισχύσει την πίεση υπέρ της διπλωματίας και του αυστηρότερου ελέγχου των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δεν αποκλείει, όμως, την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης.

Για την αμερικανική οικονομία, οι εκλογές δημιουργούν τη δυνατότητα συγκράτησης ορισμένων πολιτικών που συνδέονται με πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και τον κίνδυνο παρατεταμένης αδυναμίας συμφωνίας για τον προϋπολογισμό, τη φορολογία και το δημόσιο χρέος.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι οι αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης θα χρειάζονται περισσότερη διαπραγμάτευση, περισσότερους συμβιβασμούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διακομματική συναίνεση.

Η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών δεν τερματίζει κανέναν πόλεμο και δεν λύνει κανένα οικονομικό πρόβλημα από μόνη της. Μεταβάλλει όμως το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ληφθούν οι αποφάσεις για τους πολέμους, την ενέργεια, το εμπόριο και το χρέος.

Και σε έναν κόσμο όπου η γεωπολιτική επηρεάζει άμεσα τον πληθωρισμό, το κόστος δανεισμού και τις επενδύσεις, αυτή η μεταβολή μπορεί να έχει συνέπειες πολύ πέρα από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το αποτέλεσμα των εκλογών, επομένως, δεν αποτελεί το τέλος της αβεβαιότητας. Αποτελεί την αρχή μιας διαφορετικής περιόδου, κατά την οποία η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη θα πρέπει να διαμορφώσει τη στρατηγική της μέσα από μια νέα, περισσότερο σύνθετη κατανομή πολιτικής εξουσίας.