Ετήσιες ενισχύσεις, επιστροφή χριστουγεννιάτικου επιδόματος στο Δημόσιο, μηδενικός φόρος για τρίτεκνους και αγρότες, κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ στην αποταμίευση των παιδιών, μειώσεις εισφορών και απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ. Τι προβλέπουν τα 52 άρθρα, ποιοι ωφελούνται και πότε αρχίζει η εφαρμογή των μέτρων.

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Ένα εκτεταμένο πακέτο παρεμβάσεων, που επηρεάζει εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις, εισάγεται προς επεξεργασία στη Βουλή με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το σχέδιο περιλαμβάνει άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές, αλλαγές σε μισθούς και συντάξεις, νέα επιδόματα και σημαντικά κίνητρα για οικογένειες, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αρχίζει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ενώ οι διατάξεις του έχουν διαφορετικές ημερομηνίες εφαρμογής, από το 2026 έως και το 2028.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η καθιέρωση ετήσιας ενίσχυσης 400 ευρώ για ευρύτερες κατηγορίες συνταξιούχων, η επαναφορά χριστουγεννιάτικου επιδόματος 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, η αύξηση του επιδόματος γέννησης για πολύτεκνες οικογένειες και η δυνατότητα του Δημοσίου να συνεισφέρει έως 1.200 ευρώ ετησίως σε επενδυτικούς λογαριασμούς παιδιών.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για ένα πακέτο οριζόντιων παροχών. Ορισμένα μέτρα αφορούν συγκεκριμένες ηλικιακές ή οικογενειακές κατηγορίες, άλλα ενεργοποιούνται με καθυστέρηση, ενώ υπάρχουν και διατάξεις που αυξάνουν φορολογικές επιβαρύνσεις.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

400 ευρώ ετησίως σε συνταξιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα ηλικιακά κριτήρια, με επέκταση και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων, από το 2026.

σε συνταξιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα ηλικιακά κριτήρια, με επέκταση και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων, από το 2026. 500 ευρώ χριστουγεννιάτικο επίδομα στους δικαιούχους του δημόσιου τομέα, με πρώτη καταβολή τον Δεκέμβριο του 2027.

στους δικαιούχους του δημόσιου τομέα, με πρώτη καταβολή τον Δεκέμβριο του 2027. 4.500 ευρώ επίδομα γέννησης για το τέταρτο παιδί, με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο.

για το τέταρτο παιδί, με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο. Μηδενικός φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα παιδιά από το φορολογικό έτος 2027.

για οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα παιδιά από το φορολογικό έτος 2027. Έως 1.200 ευρώ ετήσια κρατική συνεισφορά στον νέο επενδυτικό λογαριασμό παιδιών, υπό την προϋπόθεση αντίστοιχων ιδιωτικών καταβολών.

στον νέο επενδυτικό λογαριασμό παιδιών, υπό την προϋπόθεση αντίστοιχων ιδιωτικών καταβολών. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα για τους μισθωτούς από τον Απρίλιο του 2027.

για τους μισθωτούς από τον Απρίλιο του 2027. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια σε μικρούς οικισμούς.

για κύριες κατοικίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια σε μικρούς οικισμούς. Έως 5.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ ανά ανήλικο παιδί για νοικοκυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις κατοικίας στον Δήμο Μεγίστης.

1. Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι τη δικαιούνται

Μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές παρεμβάσεις αφορά την αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων από τα 300 στα 400 ευρώ, με ταυτόχρονη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της.

Σύμφωνα με το άρθρο 20, η ενίσχυση καταβάλλεται στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς και πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια.

Το βασικό όριο είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Ειδικά για δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου που δεν λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος, προβλέπεται όριο 60 ετών.

Η ενίσχυση καλύπτει επίσης συνταξιούχους αναπηρίας, δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, ανασφάλιστους υπερήλικες και άλλες προβλεπόμενες κατηγορίες. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν θεσπίζει εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια για τους συνταξιούχους που πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η πληρωμή πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και για το 2026 προβλέπεται ποσό 400 ευρώ. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη. Προβλέπεται μία καταβολή ανά δικαιούχο, ακόμη και αν υπάγεται σε περισσότερες κατηγορίες.

Πρόκειται για μέτρο που δημιουργεί άμεση εισοδηματική ενίσχυση, χωρίς όμως να ενσωματώνεται στο ύψος της μηνιαίας σύνταξης.

2. Επιστρέφει το χριστουγεννιάτικο επίδομα στο Δημόσιο – 500 ευρώ από το 2027

Η πολιτικά και κοινωνικά πιο χαρακτηριστική μισθολογική αλλαγή είναι η καθιέρωση επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ στον δημόσιο τομέα.

Το άρθρο 28 ορίζει ότι το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε χρόνο στις 16 Δεκεμβρίου, με χωριστή μισθοδοτική κατάσταση. Η πρώτη εφαρμογή του όμως δεν αφορά τα Χριστούγεννα του 2026. Η πρώτη καταβολή προβλέπεται για τις 16 Δεκεμβρίου 2027.

Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι φορέων του δημόσιου τομέα, κατηγορίες εργαζομένων σε δημόσιες επιχειρήσεις, δικηγόροι με έμμισθη εντολή, αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντιμισθία και προβλεπόμενα όργανα διοίκησης.

Το πλήρες ποσό αντιστοιχεί σε μισθοδοσία ολόκληρου του δωδεκαμήνου αναφοράς. Για μικρότερο διάστημα υπηρεσίας ή μερική απασχόληση καταβάλλεται αναλογικό ποσό.

Υπάρχουν δύο σημαντικές διευκρινίσεις. Πρώτον, τα 500 ευρώ δεν αποτελούν καθαρό ποσό καταβολής. Το επίδομα εντάσσεται στις τακτικές αποδοχές, είναι συντάξιμο και υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Δεύτερον, δεν πρόκειται για πλήρη αποκατάσταση του παλαιού 13ου και 14ου μισθού. Πρόκειται για αυτοτελή ετήσια παροχή συγκεκριμένου ύψους.

Παρά ταύτα, η επαναφορά μόνιμης χριστουγεννιάτικης καταβολής σηματοδοτεί μεταβολή στο μισθολογικό καθεστώς του δημόσιου τομέα.

3. Επίδομα γέννησης: 4.500 ευρώ για το τέταρτο παιδί, 5.500 για το πέμπτο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις οικογένειες έχει η αναμόρφωση του επιδόματος γέννησης. Το νομοσχέδιο αυξάνει την ενίσχυση για το τέταρτο κατά σειρά εξαρτώμενο παιδί σε 4.500 ευρώ και προβλέπει πρόσθετη αύξηση 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο.

Αριθμός παιδιού Επίδομα γέννησης Πρώτο 2.400 € Δεύτερο 2.700 € Τρίτο 3.000 € Τέταρτο 4.500 € Πέμπτο 5.500 € Έκτο 6.500 €

Τα ποσά καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις. Για το τέταρτο παιδί, για παράδειγμα, προβλέπονται δύο καταβολές των 2.250 ευρώ.

Η ιδιαίτερα σημαντική πρόβλεψη είναι ότι η αύξηση ισχύει αναδρομικά για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026. Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει ολόκληρο το προηγούμενο ποσό θα εισπράξουν τη διαφορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς να χρειάζεται νέα αίτηση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περιπτώσεις.

Η παρέμβαση συνδέεται άμεσα με τη δημογραφική πολιτική, αλλά το οικονομικό της όφελος συγκεντρώνεται κυρίως στις οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

4. Το κράτος θα βάζει έως 1.200 ευρώ τον χρόνο στις αποταμιεύσεις των παιδιών

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτομίες του νομοσχεδίου είναι ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων.

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι το Δημόσιο θα καταβάλλει ποσό ίσο με το 100% των επιλέξιμων ιδιωτικών εισφορών στον λογαριασμό του παιδιού, μέχρι το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ ανά έτος.

Με απλά λόγια, όταν καταβάλλονται 100 ευρώ τον μήνα, το Δημόσιο μπορεί να προσθέτει άλλα 100 ευρώ. Έτσι, σε ένα έτος, οι ιδιωτικές εισφορές των 1.200 ευρώ μπορούν να συμπληρώνονται από ισόποση κρατική ενίσχυση, δημιουργώντας συνολικές καταβολές 2.400 ευρώ πριν από οποιαδήποτε επενδυτική απόδοση.

Σε ορίζοντα δέκα ετών, εάν συνεχιστούν σταθερά οι συγκεκριμένες εισφορές και η κρατική συμμετοχή, οι αθροιστικές καταβολές φθάνουν τα 24.000 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί εγγυημένη τελική αξία του χαρτοφυλακίου.

Το πρόγραμμα έχει σημαντικές προϋποθέσεις:

Ο λογαριασμός πρέπει να ανοίγει πριν το παιδί συμπληρώσει το δεύτερο έτος ηλικίας.

Το όριο συνολικών ιδιωτικών εισφορών είναι 10.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.

Η κρατική ενίσχυση φθάνει έως 1.200 ευρώ ετησίως, με πρόβλεψη αύξησης του ανώτατου ποσού κατά 10% ανά πενταετία.

Τα χρήματα επενδύονται σε επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Κατά κανόνα δεν επιτρέπονται αναλήψεις πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Πρόκειται επομένως για κρατική επιδότηση μακροχρόνιας αποταμίευσης, όχι για χρηματικό επίδομα που καταβάλλεται ελεύθερα στους γονείς. Τα κεφάλαια μπορούν να επενδύονται σε αμοιβαία κεφάλαια, ETFs, μετοχές και ομόλογα, βάσει προβλεπόμενων επενδυτικών προφίλ.

Η προεπιλεγμένη επιλογή προβλέπει αναπτυξιακή στρατηγική και ειδική κεφαλαιακή προστασία για τις επιλέξιμες εισφορές και την αντίστοιχη κρατική συνεισφορά. Η προστασία αφορά την ονομαστική αξία των συγκεκριμένων ποσών κατά την ενηλικίωση και όχι εγγυημένη απόδοση ή προστασία από τον πληθωρισμό. Οι μεγαλύτερες ιδιωτικές καταβολές δεν καλύπτονται αυτομάτως από την ίδια προστασία.

Το φορολογικό καθεστώς είναι ευνοϊκό, καθώς οι επιλέξιμες εισφορές απαλλάσσονται από φόρο δωρεών και γονικών παροχών, ενώ οι αποδόσεις του λογαριασμού απολαμβάνουν προβλεπόμενη φορολογική απαλλαγή. Η ημερομηνία έναρξης του νέου συστήματος θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

5. Τρίτεκνοι: Μηδενικός φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ

Το νέο νομοσχέδιο αλλάζει τη φορολογική αντιμετώπιση των οικογενειών με τρία εξαρτώμενα παιδιά. Από το φορολογικό έτος 2027, ο συντελεστής των δύο πρώτων κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας μηδενίζεται για όσους έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Πρακτικά, τα πρώτα 20.000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος υπάγονται σε συντελεστή 0%. Για το επόμενο κλιμάκιο, από 20.000 έως 30.000 ευρώ, διατηρείται η ειδική διαφοροποίηση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Εξαρτώμενα παιδιά Συντελεστής για 20.000–30.000 € Κανένα 26% Ένα 24% Δύο 22% Τρία 20% Τέσσερα 18% Πέντε 16%

Το μέτρο αποτελεί σημαντική παρέμβαση υπέρ των τρίτεκνων νοικοκυριών, καθώς μειώνει τον φόρο στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η διάταξη αφορά μηδενισμό συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών και όχι γενική απαλλαγή από κάθε είδους φόρο ή ασφαλιστική εισφορά.

6. Αγρότες: Μηδενικός φόρος στα πρώτα 20.000 ευρώ

Αντίστοιχη φορολογική ελάφρυνση προβλέπεται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ο συντελεστής στα δύο πρώτα κλιμάκια, έως 20.000 ευρώ, μηδενίζεται για τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση.

Βασική προϋπόθεση είναι τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα και ο φορολογούμενος να πληροί τις προϋποθέσεις του κατ’ επάγγελμα αγρότη.

Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2026. Η διαφορά σε σχέση με τους τρίτεκνους έχει σημασία: η νέα επέκταση του μηδενικού συντελεστή στους τρίτεκνους ισχύει από το 2027, ενώ η ειδική διάταξη των αγροτών εφαρμόζεται νωρίτερα.

7. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές – Τι κερδίζουν οι μισθωτοί

Από την 1η Απριλίου 2027 μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα η εισφορά υπέρ ανεργίας που βαρύνει τους μισθωτούς. Το ποσοστό της εργατικής εισφοράς μειώνεται από 1,20% σε 0,70%, ενώ το αντίστοιχο εργοδοτικό ποσοστό παραμένει στο 1,20%.

Η μεταβολή δημιουργεί μικρή αλλά μόνιμη αύξηση των αποδοχών πριν από τις επιπτώσεις της φορολογίας. Για εργαζόμενο με μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.500 ευρώ, η συγκεκριμένη μείωση αντιστοιχεί σε 7,50 ευρώ ανά μισθολογική περίοδο. Το μέτρο δεν είναι αύξηση του ονομαστικού μισθού. Μειώνει το ποσό των ασφαλιστικών κρατήσεων του εργαζομένου.

8. ΕΝΦΙΑ: Περισσότεροι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από τον φόρο

Από το 2027 διευρύνεται το καθεστώς απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 2.000 κατοίκους, ενώ για τη Δυτική Μακεδονία φθάνει στους 2.200 κατοίκους.

Η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν την κύρια κατοικία τους στους συγκεκριμένους οικισμούς. Βασική προϋπόθεση είναι η φορολογητέα αξία της πλήρους κυριότητας ολόκληρης της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Η διάταξη δεν αφορά όλα τα ακίνητα ενός ιδιοκτήτη, αλλά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της επιλέξιμης κύριας κατοικίας.

9. Έως 5.000 ευρώ για εγκατάσταση στο Καστελλόριζο – Επιπλέον 1.000 ευρώ ανά παιδί

Ξεχωριστή διάταξη θεσπίζει ετήσια οικονομική ενίσχυση για μόνιμους κατοίκους και νοικοκυριά που μετεγκαθίστανται στον Δήμο Μεγίστης. Το βασικό ποσό διαμορφώνεται σε 5.000 ευρώ ανά ωφελούμενο νοικοκυριό, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος.

Έτσι, μία οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά μπορεί να δικαιούται 7.000 ευρώ τον χρόνο, εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Η ενίσχυση προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, πραγματική κύρια κατοικία στο νησί για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος και τα προβλεπόμενα αποδεικτικά κατοικίας. Για οικογένειες με ανήλικα παιδιά απαιτείται επιπλέον βεβαίωση φοίτησης σε σχολική μονάδα του δήμου.

Η καταβολή προβλέπεται από το 2027 για τους ήδη μόνιμους κατοίκους και από το 2028 για τις επιλέξιμες μετεγκαταστάσεις. Η τελική εφαρμογή θα εξαρτηθεί και από υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίσουν επιμέρους δικαιούχους, περιοχές προέλευσης και ανώτατο αριθμό νοικοκυριών.

10. Ιδιοκτήτες ακινήτων: Τρία χρόνια χωρίς φόρο εισοδήματος από ενοίκια

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το κίνητρο απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες που διαθέτουν επιλέξιμες κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση.

Η απαλλαγή αφορά τους πρώτους 36 μήνες από τη σύναψη της μίσθωσης. Για την εφαρμογή της προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η προηγούμενη κατάσταση του ακινήτου ως κενού ή η αποκλειστική διάθεσή του για βραχυχρόνια μίσθωση κατά το προβλεπόμενο διάστημα.

Το βασικό όριο επιφάνειας είναι 120 τετραγωνικά μέτρα, με προσαύξηση για συγκεκριμένες οικογενειακές περιπτώσεις μισθωτών. Το κίνητρο επεκτείνεται επίσης σε ειδικές περιπτώσεις μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών προς γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και ένστολους.

Η απαλλαγή μπορεί να χαθεί εάν το ακίνητο επιστρέψει στη βραχυχρόνια μίσθωση ή παραβιαστούν οι άλλες προϋποθέσεις.

Παράλληλα παρατείνονται έως το τέλος του 2027 η αναστολή του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακινήτων, η αναστολή ΦΠΑ στις προβλεπόμενες πωλήσεις ακινήτων και η φορολογική μείωση για επιλέξιμες δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

11. Φιλοδωρήματα: Αφορολόγητα έως 6.000 ευρώ τον χρόνο

Σημαντική αλλαγή έρχεται για εργαζομένους στην εστίαση, στον τουρισμό και άλλες δραστηριότητες στις οποίες καταβάλλονται φιλοδωρήματα. Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Η ίδια ετήσια απαλλαγή προβλέπεται για προαιρετικά φιλοδωρήματα που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου σε ψηφιακές πλατφόρμες διανομής. Δεν καλύπτονται από την απαλλαγή σταθερές ή τακτικές καταβολές που αποτελούν συμφωνημένο μέρος της αμοιβής.

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2026.

12. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μειώνεται η προκαταβολή φόρου

Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων μειώνεται από 55% σε 50%.

Για παράδειγμα, εάν ο φόρος της δραστηριότητας είναι 3.000 ευρώ, η προκαταβολή υποχωρεί από 1.650 ευρώ σε 1.500 ευρώ, πριν από τυχόν συμψηφισμούς. Το όφελος είναι 150 ευρώ στη συγκεκριμένη προκαταβολή.

Η ρύθμιση αφορά την προκαταβολή που θα βεβαιωθεί με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2027 και των επόμενων. Πρόκειται κυρίως για ελάφρυνση της ταμειακής επιβάρυνσης και όχι για αντίστοιχη μείωση του οριστικού φόρου εισοδήματος.

Επιπλέον, περιορίζονται προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες που πληρούν σωρευτικά κριτήρια φορολογικής και εργασιακής συμμόρφωσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ορθή ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων, η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις POS, η απουσία συγκεκριμένων κυρώσεων κατά την προηγούμενη πενταετία και η εμπρόθεσμη υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων.

13. Τέλος επιτηδεύματος: Οριστική κατάργηση από το 2028

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, το νομοσχέδιο προβλέπει σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Από το φορολογικό έτος 2026, απαλλαγή για έδρες και υποκαταστήματα εκτός Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής.

Από το φορολογικό έτος 2027, μείωση κατά 50% για έδρες και υποκαταστήματα στην υπόλοιπη Αττική.

Από το φορολογικό έτος 2028, πλήρης κατάργηση για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

Η αλλαγή περιορίζει ένα πάγιο φορολογικό κόστος το οποίο επιβαρύνει τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το ύψος των κερδών τους.

14. Ακίνητα: Φόρος μεταβίβασης 15% για αγοραστές εκτός ΕΕ και ΕΟΧ

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και μία σημαντική φορολογική επιβάρυνση στην αγορά κατοικίας.

Από την 1η Ιουλίου 2027 προβλέπεται φόρος μεταβίβασης 15% επί της φορολογητέας αξίας κατοικίας που αγοράζεται από φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι φορολογικός κάτοικος χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Για κατοικία φορολογητέας αξίας 250.000 ευρώ, ο συγκεκριμένος φόρος θα ανέρχεται σε 37.500 ευρώ. Προβλέπεται εξαίρεση για δικαιούχους της σχετικής απαλλαγής του άρθρου 42 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας.

Η ρύθμιση μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση κατοικιών από αγοραστές τρίτων χωρών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επηρεάσει ομοιόμορφα όλες τις περιοχές ή όλες τις κατηγορίες ακινήτων.

15. Μειωμένος ΦΠΑ σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής και ακράτειας

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 επεκτείνεται η ευνοϊκότερη μεταχείριση ΦΠΑ σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής, όπως σερβιέτες και ταμπόν, καθώς και σε πάνες ακράτειας ενηλίκων.

Η παρέμβαση αφορά κατηγορίες προϊόντων με ανελαστική ζήτηση, που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το νομοσχέδιο προβλέπει την αλλαγή της φορολογικής τους κατάταξης. Η τελική επίπτωση στις λιανικές τιμές θα εξαρτηθεί και από τον βαθμό μετακύλισης της μείωσης προς τους καταναλωτές.

16. Αναπηρικά επιδόματα: Ετήσιες αυξήσεις από το 2027

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή συγκεκριμένων αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων.

Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται παροχές του ΟΠΕΚΑ, το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ και ορισμένες ενισχύσεις αναδόχων γονέων.

Η πρόβλεψη θεσπίζει μόνιμο μηχανισμό αναπροσαρμογής για τις συγκεκριμένες παροχές, αντί να εξαρτάται κάθε αύξηση από ξεχωριστή νομοθετική παρέμβαση.

17. Συντάξεις εργαζόμενων συνταξιούχων και άλλες παρεμβάσεις

Ειδική συνταξιοδοτική διάταξη αίρει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 συγκεκριμένες μειώσεις συντάξεων λόγω απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης για πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4387/2016.

Δεν πρόκειται για γενική κατάργηση κάθε κανόνα που αφορά όλους τους εργαζόμενους συνταξιούχους, αλλά για ειδική ρύθμιση συγκεκριμένων κατηγοριών.

Παράλληλα, διευρύνεται η δυνατότητα συνταξιοδοτικής προστασίας γονέων δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους σε ορισμένες συνθήκες υπηρεσίας, τρομοκρατικής πράξης ή εγκλήματος βίας λόγω της ιδιότητάς τους.

18. Οι υπόλοιπες αλλαγές: Φορολογικά κίνητρα και δημόσιες επενδύσεις

Πέρα από τις παροχές που αγγίζουν άμεσα τα νοικοκυριά, το νομοσχέδιο εισάγει και παρεμβάσεις με επιχειρηματικό και δημοσιονομικό ενδιαφέρον.

Στον μηχανολογικό εξοπλισμό προβλέπεται ταχύτερο χρονοδιάγραμμα φορολογικών αποσβέσεων για νέες αποκτήσεις από το 2027. Ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 10% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 15% για το τρίτο και τέταρτο και 25% για το πέμπτο και έκτο.

Η ρύθμιση επιταχύνει την ολοκλήρωση της φορολογικής απόσβεσης, χωρίς να σημαίνει ότι επιδοτείται άμεσα η αγορά του εξοπλισμού.

Για αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών και προσωπικού από εταιρικά κέρδη προβλέπεται αυξημένος συντελεστής 15% για το τμήμα των ετήσιων καταβολών που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ ανά δικαιούχο, από το 2027.

Επιπλέον, προβλέπονται επιταγές ενίσχυσης έως 3.000 ευρώ ανά εγκατάσταση για επιλέξιμες επιχειρήσεις καυσίμων και ενέργειας που εγκαθιστούν νέα συστήματα παρακολούθησης εισροών και εκροών.

Για τις δράσεις προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του κύκλου 2026–2027 προβλέπονται αναπροσαρμογές στα όρια δαπάνης και στα εισοδηματικά κριτήρια, με αναδρομική εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο 2026.

Μία ακόμη αξιοσημείωτη διάταξη επιτρέπει διορθώσεις δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για τα έτη 2014–2026, με ειδική απαλλαγή από φόρο, τόκους και πρόστιμα που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες διορθώσεις, ώστε να αποτυπωθούν ορθά τα ακίνητα στο νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Η δυνατότητα θα συνδέεται με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου.

Τέλος, προβλέπεται αύξηση κατά 300 εκατ. ευρώ των πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2026.

Ο χάρτης των μέτρων: Ποιοι ωφελούνται και πότε

Μέτρο Ποσό ή μεταβολή Έναρξη Ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων και άλλων δικαιούχων 400 € 2026 Χριστουγεννιάτικο επίδομα Δημοσίου Έως 500 € Δεκέμβριος 2027 Επίδομα τέταρτου παιδιού 4.500 € Γεννήσεις από 1/1/2026 Επενδυτικός λογαριασμός παιδιών Έως 1.200 €/έτος από το Δημόσιο Με υπουργική απόφαση Φορολογία τρίτεκνων 0% στα πρώτα 20.000 € Φορολογικό έτος 2027 Φορολογία κατ’ επάγγελμα αγροτών 0% στα πρώτα 20.000 € Φορολογικό έτος 2026 Εργατικές εισφορές υπέρ ανεργίας Μείωση 0,5 μονάδας 1/4/2027 Απαλλαγή κύριας κατοικίας από ΕΝΦΙΑ Επέκταση σε μικρούς οικισμούς 2027 Ενίσχυση κατοικίας στη Μεγίστη 5.000 € + 1.000 €/παιδί 2027–2028 Αφορολόγητα φιλοδωρήματα Έως 6.000 €/έτος Φορολογικό έτος 2026 Προκαταβολή φόρου επαγγελματιών Από 55% σε 50% Φορολογικό έτος 2027 Τέλος επιτηδεύματος εταιρειών Πλήρης κατάργηση Φορολογικό έτος 2028 Φόρος μεταβίβασης κατοικίας για φορολογικούς κατοίκους τρίτων χωρών 15% 1/7/2027

Οι ημερομηνίες προκύπτουν από το κατατεθειμένο σχέδιο νόμου. Η τελική μορφή των ρυθμίσεων εξαρτάται από την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Ποιο είναι το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να συνδυάσει τρεις διαφορετικούς στόχους: άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση και ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.

Ωστόσο, η οικονομική σημασία των παρεμβάσεων διαφέρει σημαντικά.

Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και τα 500 ευρώ στον δημόσιο τομέα αποτελούν ονομαστικές ετήσιες ενισχύσεις. Δεν αναμορφώνουν τον μηνιαίο βασικό μισθό ή τη σύνταξη, ενώ ειδικά το χριστουγεννιάτικο επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων υπόκειται σε κρατήσεις.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι μόνιμη, αλλά περιορισμένου ύψους για κάθε εργαζόμενο. Αντίθετα, ο μηδενισμός της φορολογίας συγκεκριμένων εισοδηματικών κλιμακίων για τρίτεκνους και αγρότες μπορεί να έχει μεγαλύτερη επαναλαμβανόμενη επίπτωση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά ο νέος επενδυτικός λογαριασμός ανηλίκων. Δημιουργεί κίνητρο συστηματικής αποταμίευσης, αλλά αναδεικνύει και μία βασική κοινωνική διαφοροποίηση: τη μεγαλύτερη κρατική συνεισφορά θα μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως οι οικογένειες που διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλλουν κάθε χρόνο το αντίστοιχο ιδιωτικό ποσό. Επομένως, οι οικογένειες με περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα ενδέχεται να αξιοποιούν μικρότερο τμήμα του κινήτρου.

Ανάλογος προβληματισμός υπάρχει και για τα στεγαστικά μέτρα. Η παράταση της φορολογικής απαλλαγής για κενές κατοικίες και πρώην βραχυχρόνιες μισθώσεις μπορεί να αυξήσει την προσφορά μακροχρόνιας στέγης, αλλά δεν διασφαλίζει από μόνη της μειώσεις ενοικίων.

Το ίδιο ισχύει για την αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα: ενισχύει τις συναλλαγές και μειώνει συγκεκριμένες φορολογικές επιβαρύνσεις, χωρίς να αποκλείει τη διατήρηση υψηλών τιμών αγοράς λόγω άλλων παραγόντων.

Το μεγάλο ερώτημα: Θα φτάσουν οι παροχές να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής;

Το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εισάγεται το νομοσχέδιο έχει ιδιαίτερη σημασία. Η αύξηση των τιμών σε βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών έχει ήδη επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Συνεπώς, η ονομαστική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη βελτίωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης.

Για έναν συνταξιούχο, η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ αντιστοιχεί αριθμητικά σε περίπου 33 ευρώ ανά μήνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα καταβάλλεται μηνιαίως.

Αντίστοιχα, το επίδομα 500 ευρώ του Δημοσίου αντιστοιχεί σε περίπου 42 ευρώ τον μήνα σε ετήσια αναγωγή, πριν από τις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Οι παρεμβάσεις μπορούν επομένως να δημιουργήσουν πραγματική οικονομική ανακούφιση, αλλά δεν εξαλείφουν τις πιέσεις που έχουν συσσωρευθεί από την ακρίβεια, τη στέγαση και τις ενεργειακές δαπάνες.

Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το ύψος του πραγματικού εισοδήματος, τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών, την επαγγελματική και ασφαλιστική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας και, φυσικά, την εξέλιξη των τιμών τα επόμενα χρόνια.

Το βέβαιο είναι ότι το νέο νομοσχέδιο δεν αποτελεί μία ενιαία παρέμβαση με ισόποσα οφέλη για όλους. Δημιουργεί διαφορετικές κατηγορίες ωφελουμένων, με διαφορετικό οικονομικό αποτέλεσμα και διαφορετικό χρόνο εφαρμογής.

Και ακριβώς εκεί βρίσκεται το ουσιαστικό ερώτημα για την αποτελεσματικότητά του: όχι μόνο πόσα χρήματα προβλέπει το κράτος να διαθέσει, αλλά σε ποια νοικοκυριά θα καταλήξουν, πόσο σταθερό θα είναι το όφελος και πόση αγοραστική δύναμη θα αντιπροσωπεύουν όταν τελικά εισπραχθούν.

- Κατατεθέν σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 3 Νοεμβρίου 2026. Οι αναφερόμενες διατάξεις τελούν υπό κοινοβουλευτική επεξεργασία και δεν αποτελούν ακόμη ψηφισμένο νόμο.