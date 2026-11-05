Bitcoin ξανά πάνω από τα 80.000: Μετακινήσεις 5.909 BTC, τα απόνερα της Binance και το BIP-54

Το Bitcoin επέστρεψε πάνω από τα 80.000 δολάρια το πρωί της 5ης Νοεμβρίου, ανακτώντας το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης που ακολούθησε το ισχυρό πλήγμα στην εμπιστοσύνη της αγοράς από την παραβίαση της Binance. Η ανάκαμψη, ωστόσο, συνοδεύεται από ένα σύνθετο μίγμα σημάτων: εταιρείες με μεγάλα αποθέματα μετακινούν χιλιάδες νομίσματα προς θεσμικές πλατφόρμες, οι αναλήψεις από τη Binance αρχίζουν να εξασθενούν και οι τοποθετήσεις στα futures γίνονται ξανά επιθετικά ανοδικές.

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Στο τελευταίο διαθέσιμο στιγμιότυπο, το Bitcoin διαπραγματευόταν στα 80.366 δολάρια, με ημερήσιο υψηλό στα 80.892 και χαμηλό στα 77.693 δολάρια. Η τιμή αυτή είναι νεότερη από τις αποτιμήσεις των on-chain μεταφορών που καταγράφηκαν στις αγγλικές πηγές και εξηγεί γιατί τα ίδια νομίσματα εμφανίζονται με διαφορετική αξία σε δολάρια ανάλογα με την ώρα υπολογισμού.

Trump Media και MARA μετακίνησαν συνολικά 5.909 BTC

Δύο μεγάλες εταιρικές κινήσεις συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της αγοράς. Διευθύνσεις που συνδέονται από την Arkham με την Trump Media & Technology Group μετέφεραν 4.259,34 BTC προς την Crypto.com σε δύο σχεδόν ισόποσες συναλλαγές: 2.140,03 και 2.119,31 BTC. Με τιμή Bitcoin κοντά στα 80.300 δολάρια κατά την καταγραφή, η συνολική αξία ήταν περίπου 342 εκατ. δολάρια.

Ορισμένες αναφορές εμφάνισαν το ποσό ως 434 εκατ. δολάρια, αριθμός που δεν συμβαδίζει με την τιμή του Bitcoin και τον αριθμό των νομισμάτων εκείνη την ώρα. Η αποτίμηση των 342 εκατ. δολαρίων είναι η αριθμητικά συνεπής και επιβεβαιώνεται από τον τίτλο και τη σύνοψη της αρχικής δημοσίευσης.

Τα Bitcoin προήλθαν από διευθύνσεις με την ετικέτα «2028 Convertible Notes Collateral». Στη γνωστοποίηση του δεύτερου τριμήνου, η Trump Media ανέφερε ότι στις 30 Ιουνίου είχε δεσμεύσει 4.260,73 BTC ως εξασφάλιση για μετατρέψιμες ομολογίες. Η ομοιότητα με το μεταφερόμενο ποσό είναι αξιοσημείωτη, αλλά η ετικέτα της Arkham και η κίνηση στο blockchain δεν αποκαλύπτουν τον σκοπό της συναλλαγής.

Η μεταφορά ισοδυναμεί με περίπου 30% των 14.139 BTC που η εταιρεία δήλωνε ότι κατείχε, μαζί με τα δεσμευμένα νομίσματα, στις 31 Ιουλίου. Η συγκεκριμένη γνωστοποίηση είναι παλαιότερη και συνεπώς δεν αποδεικνύει το σημερινό ύψος του αποθέματος. Δεν έχει επίσης επιβεβαιωθεί πώληση. Σε αντίστοιχες μεταφορές προς την Crypto.com τον Μάιο και τον Αύγουστο, η Trump Media είχε αναφέρει ότι επρόκειτο για διαχείριση συναλλαγών ή θεματοφυλακής και όχι για ρευστοποίηση.

Το ορόσημο της 30ής Νοεμβρίου για την Trump Media

Η χρονική συγκυρία δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα. Σύμφωνα με εταιρική γνωστοποίηση της 2ας Νοεμβρίου, οι κάτοχοι μετατρέψιμων ομολογιών μπορούν στις 30 Νοεμβρίου να απαιτήσουν επαναγορά με μετρητά. Αν όλοι ασκήσουν το δικαίωμα, η υποχρέωση θα μπορούσε να προσεγγίσει το 1 δισ. δολάρια.

Η ίδια γνωστοποίηση προειδοποιεί ότι, εάν η αναχρηματοδότηση ή άλλα μέτρα δεν επαρκέσουν, η εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να πουλήσει Bitcoin ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για δυνητικό σενάριο που περιγράφει η εταιρεία και όχι για απόδειξη ότι η τωρινή μεταφορά προς την Crypto.com αποτελεί πώληση.

Η διάκριση είναι ουσιώδης για την αγορά. Μια συναλλαγή προς ανταλλακτήριο μπορεί να προηγείται πώλησης, αλλά μπορεί επίσης να αφορά αλλαγή θεματοφύλακα, διαχείριση εξασφαλίσεων, δανεισμό ή εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή. Χωρίς εταιρική επιβεβαίωση ή μεταγενέστερη γνωστοποίηση, η πρόθεση παραμένει άγνωστη.

Η MARA μεταφέρει 1.650 BTC προς Galaxy Digital και Copper

Σχεδόν ταυτόχρονα, η MARA Holdings μετέφερε 1.650 BTC, αξίας περίπου 132,8 εκατ. δολαρίων, προς τη Galaxy Digital, την Copper και άλλες θεσμικές πλατφόρμες. Και εδώ η on-chain κίνηση δεν αποδεικνύει πώληση. Οι συγκεκριμένοι προορισμοί μπορούν να εξυπηρετούν θεματοφυλακή, δανεισμό, διαχείριση απόδοσης ή εξωχρηματιστηριακή διάθεση μεγάλων πακέτων.

Η συναλλαγή αποκτά μεγαλύτερο βάρος επειδή δεν είναι μεμονωμένη. Στις 8 και 9 Οκτωβρίου η MARA είχε στείλει 996,105 BTC, αξίας τότε περίπου 81,13 εκατ. δολαρίων, σε διεύθυνση που συνδεόταν με τη Galaxy Digital. Αθροιστικά, περισσότερα από 2.600 BTC έχουν κατευθυνθεί προς θεσμικές πλατφόρμες σε διάστημα περίπου τεσσάρων εβδομάδων.

Η εταιρεία έχει ήδη αλλάξει τη διαχείριση του αποθέματός της. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 πούλησε 23.093 BTC έναντι περίπου 1,6 δισ. δολαρίων, με μέση τιμή περίπου 70.631 δολάρια ανά Bitcoin. Οι συνολικές κατοχές της μειώθηκαν από 53.822 BTC στο τέλος του 2025 σε 35.577 BTC στις 30 Ιουνίου. Από αυτά, περίπου 9.270 BTC είχαν τοποθετηθεί σε στρατηγικές διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η MARA αντιμετωπίζει πλέον μέρος του Bitcoin ως ενεργό χρηματοοικονομικό απόθεμα και όχι αποκλειστικά ως μακροχρόνια αποταμίευση. Η μετάβασή της προς την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων αυξάνει τις κεφαλαιακές ανάγκες. Μόνο η επόμενη εταιρική ενημέρωση, όμως, θα δείξει εάν τα 1.650 BTC πωλήθηκαν ή παρέμειναν υπό διαφορετική μορφή διαχείρισης.

Οι αναλήψεις από τη Binance ξεπέρασαν τα κλεμμένα Bitcoin

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο αφορά τη Binance. Σύμφωνα με την CryptoQuant, οι χρήστες απέσυραν καθαρά 25.793 BTC στις 1 και 2 Νοεμβρίου, έναντι 18.270 BTC που αφαιρέθηκαν από τους επιτιθέμενους κατά την παραβίαση της 29ης Οκτωβρίου. Οι αναλήψεις αντιστοιχούσαν στο 3,6% του αποθέματος Bitcoin της 28ης Οκτωβρίου και αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια εκροή του τελευταίου έτους.

Η σύγκριση δείχνει ότι η αντίδραση των πελατών ξεπέρασε σε Bitcoin το ίδιο το κλεμμένο ποσό. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η Binance έχασε αθροιστικά 44.063 BTC: τα 18.270 BTC της επίθεσης και οι καθαρές αναλήψεις των χρηστών είναι διαφορετικές κατηγορίες ροών, ενώ η πλατφόρμα αναπλήρωσε τα επηρεασμένα πορτοφόλια και δεσμεύθηκε να καλύψει πλήρως τις ζημιές.

Η εικόνα άρχισε να σταθεροποιείται στις 3 Νοεμβρίου. Ethereum, USDT και USDC επέστρεψαν σε καθαρές εισροές, ενώ το Bitcoin εξακολουθούσε να εμφανίζει εκροές περίπου 3.640 νομισμάτων έως τις 13:00 UTC. Η επιβράδυνση δείχνει ότι η αρχική φυγή κεφαλαίων υποχωρεί, χωρίς να έχει εξαφανιστεί πλήρως η επιφυλακτικότητα απέναντι στο ανταλλακτήριο.

Η τιμή άντεξε καλύτερα από όσο φοβόταν η αγορά

Παρά το μέγεθος της παραβίασης και των αναλήψεων, η επίδραση στην τιμή του Bitcoin ήταν σχετικά περιορισμένη. Από την ώρα της επίθεσης έως το απόγευμα της 3ης Νοεμβρίου, η υποχώρηση ήταν περίπου 3,8%, ενώ η μέγιστη πτώση στο πενθήμερο έφθασε το 5,7%. Η επίδοση αυτή τοποθετεί το περιστατικό στη μέση και όχι στην κορυφή της ιστορικής κατάταξης των μεγάλων επιθέσεων σε ανταλλακτήρια.

Το κλείσιμο της 2ας Νοεμβρίου στα 76.816 δολάρια ήταν το πρώτο κάτω από τον κινητό μέσο όρο 365 ημερών, ο οποίος βρισκόταν στα 76.969 δολάρια, από τις 17 Σεπτεμβρίου. Ήταν επίσης το πρώτο κλείσιμο κάτω από τη μέση τιμή κτήσης των βραχυπρόθεσμων κατόχων, στα 77.755 δολάρια, από τις 17 Αυγούστου. Η σημερινή επιστροφή πάνω από τα 80.000 ανακτά και τα δύο επίπεδα, αλλά χρειάζεται διάρκεια για να θεωρηθεί αλλαγή τάσης.

Στην αρνητική πλευρά, η CryptoQuant τοποθετούσε τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών στα 73.205 δολάρια. Το επίπεδο αυτό παραμένει η σημαντικότερη μεσοπρόθεσμη στήριξη εάν η αγορά χάσει ξανά τη ζώνη των 77.000–78.000 δολαρίων.

Τα futures γίνονται ξανά επιθετικά ανοδικά

Την ώρα που οι αναλήψεις από τη Binance εξασθενούν, οι traders των παραγώγων αυξάνουν τις ανοδικές θέσεις. Το funding rate των Bitcoin futures στην πλατφόρμα έφθασε το 0,01, το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερο από δύο μήνες, έναντι μέσου όρου 30 ημερών περίπου 0,004557.

Θετικό funding σημαίνει ότι οι κάτοχοι ανοδικών θέσεων πληρώνουν τους κατόχους short θέσεων. Η ένδειξη αποτυπώνει μεγαλύτερη αισιοδοξία, αλλά όχι εγγύηση ανόδου. Όσο ακριβότερη γίνεται η διατήρηση των long θέσεων, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος αλυσιδωτών ρευστοποιήσεων εάν η τιμή υποχωρήσει απότομα.

Το BIP-54 είναι μακροπρόθεσμο θεσμικό στοίχημα

Η τέταρτη εξέλιξη αφορά το ίδιο το πρωτόκολλο του Bitcoin και όχι την άμεση πορεία της τιμής. Το BIP-54, γνωστό ως «Consensus Cleanup», προτείνει μια ήπια αναβάθμιση —soft fork— για την αντιμετώπιση τεσσάρων παλαιών αδυναμιών: των ειδικά κατασκευασμένων «poison blocks» που επιβαρύνουν την επικύρωση, των time-warp επιθέσεων στη δυσκολία εξόρυξης, μιας αδυναμίας στα Merkle proofs και της πιθανής επανεμφάνισης διπλών coinbase συναλλαγών.

Ο συντάκτης του BIP-54 και μακροχρόνιος προγραμματιστής του Bitcoin Matt Corallo εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να είναι αυτή η επόμενη soft fork αναβάθμιση. Η εκτίμηση είναι προσωπική πρόβλεψη, όχι απόφαση της κοινότητας. Δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις προγραμματιστών τοποθετούν το νωρίτερο ενδεχόμενο από τον Σεπτέμβριο του 2027 και τις περισσότερες πιθανότητες στο 2028 ή αργότερα.

Η σημασία του BIP-54 είναι διπλή. Αφενός κλείνει τεχνικά κενά που αναγνωρίζονται ευρέως, χωρίς να αλλάζει τη νομισματική πολιτική του Bitcoin. Αφετέρου λειτουργεί ως δοκιμή για το εάν η αποκεντρωμένη κοινότητα μπορεί ακόμη να συμφωνήσει σε αναβάθμιση μετά το Taproot του 2021. Η επίδρασή του στη σημερινή τιμή είναι περιορισμένη, αλλά η επιτυχία ή αποτυχία της διαδικασίας θα αποτελέσει ένδειξη για τη μελλοντική δυνατότητα εξέλιξης του δικτύου.

Τι πρέπει να παρακολουθεί η αγορά

Η επιστροφή πάνω από τα 80.000 δολάρια είναι η πρώτη ένδειξη ότι το σοκ της Binance απορροφάται. Για να αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία, η αγορά χρειάζεται σταθεροποίηση πάνω από τη ζώνη 80.000–81.000 δολαρίων, περαιτέρω αποκλιμάκωση των εκροών από το ανταλλακτήριο και περιορισμό του υπερβολικά θετικού funding.

Στην εταιρική πλευρά, οι επόμενες γνωστοποιήσεις της Trump Media και της MARA θα κρίνουν εάν οι μεταφορές 5.909 BTC αφορούσαν πωλήσεις, θεματοφυλακή, εξασφαλίσεις ή άλλες στρατηγικές διαχείρισης. Μέχρι τότε, η παρουσία των νομισμάτων σε θεσμικές πλατφόρμες αυξάνει τη δυνητική προσφορά, αλλά δεν αποτελεί τεκμήριο ότι αυτή η προσφορά έχει ήδη φθάσει στην αγορά.

Το βραχυπρόθεσμο μήνυμα είναι συνεπώς μεικτό: η τιμή ανακάμπτει και η φυγή από τη Binance επιβραδύνεται, όμως οι εταιρικές κινήσεις και η αυξημένη μόχλευση κρατούν τον κίνδυνο μεταβλητότητας υψηλό. Το BIP-54, από την άλλη πλευρά, θυμίζει ότι πέρα από τον ημερήσιο θόρυβο της αγοράς, το Bitcoin εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το δυσκολότερο μακροπρόθεσμο ερώτημα: πώς αναβαθμίζεται ένα δίκτυο που έχει οικοδομήσει την αξία του πάνω στη δυσκολία αλλαγής.