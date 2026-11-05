Χρηματιστήριο: Στη σκιά της Coca-Cola η βουτιά 1,92% – Η αγορά φλερτάρει ξανά με τις 2.600 μονάδες

Σφοδρό πλήγμα δέχθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η κατάρρευση της Coca-Cola HBC υπό το βάρος των εξελίξεων στη Ρωσία παρέσυρε τον Γενικό Δείκτη στις 2.611,41 μονάδες, με απώλειες 1,92%. Η αγορά επέστρεψε σε απόσταση αναπνοής από το κρίσιμο όριο των 2.600 μονάδων, παρά τις αξιοσημείωτες αντοχές των τραπεζικών μετοχών, ενώ στη Wall Street ο Nasdaq βυθιζόταν σε sell-off με απώλειες που προσέγγιζαν το 4%.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Μία ημέρα μετά το ανοδικό ξέσπασμα που συνδέθηκε με το αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, το ελληνικό χρηματιστήριο βρέθηκε αντιμέτωπο με έναν εξαιρετικά συγκεκριμένο γεωπολιτικό κίνδυνο: την πιθανότητα να τεθούν υπό εξωτερική διαχείριση οι ρωσικές δραστηριότητες της Coca-Cola HBC. Η μετοχή, που συχνά λειτουργούσε ως αντίβαρο στις πιέσεις άλλων τίτλων, μετατράπηκε σε βασικό παράγοντα της πτώσης, χάνοντας 13,61% και κλείνοντας στα 50,80 ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης έχασε 51 μονάδες – Η εικόνα της συνεδρίασης

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.611,41 μονάδες, με πτώση 1,92% ή 51,04 μονάδων, από τις 2.662,45 μονάδες της Τετάρτης. Στον αναλυτικό πίνακα δεικτών, ο FTSE/ΧΑ Large Cap εμφανίστηκε στις 6.659,91 μονάδες (-2,46%), ενώ ο δείκτης των τραπεζών διαμορφώθηκε στις 3.121,86 μονάδες (+0,02%).

Η αξία συναλλαγών στο τελευταίο διαθέσιμο στιγμιότυπο του βασικού πίνακα ανερχόταν σε 355,89 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στην αγορά πέρασε το ιδιαίτερα μεγάλο placement της Πειραιώς, αξίας 332,85 εκατ. ευρώ. Επειδή δεν έχει εξακριβωθεί εάν ο εμφανιζόμενος τζίρος περιλαμβάνει το σύνολο των προσυμφωνημένων συναλλαγών, τα δύο ποσά δεν πρέπει να αθροίζονται αυθαίρετα ως οριστική συνολική αξία της συνεδρίασης.

Το υψηλό ημέρας έφθασε τις 2.683,98 μονάδες, ενώ στη συνέχεια ο δείκτης υποχώρησε απότομα και προσέγγισε την περιοχή των 2.600 μονάδων. Με βάση την ενδοσυνεδριακή καμπύλη, το εύρος κίνησης ξεπέρασε τις 70 μονάδες, με το ακριβές χαμηλό να μην έχει επιβεβαιωθεί στα τελικά στοιχεία. Η επιδείνωση ήταν ιδιαίτερα αισθητή μετά τις 15:30 και κορυφώθηκε στο τελευταίο μέρος της συνεδρίασης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πτώση του Γενικού Δείκτη δεν συνοδεύτηκε από γενικευμένη κατάρρευση των τραπεζών. Αντίθετα, τέσσερις βασικοί τραπεζικοί τίτλοι έκλεισαν με θετικό πρόσημο, στοιχείο που καταδεικνύει τη δυσανάλογα μεγάλη επίδραση της Coca-Cola HBC στη συνολική εικόνα της αγοράς.

Coca-Cola HBC: Από τα ισχυρά αποτελέσματα στον φόβο της Ρωσίας

Μόλις την προηγούμενη ημέρα η Coca-Cola HBC είχε ανακοινώσει ισχυρά λειτουργικά μεγέθη και αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για το σύνολο του 2026. Η αγορά είχε επιβραβεύσει τη μετοχή, οδηγώντας την στα 58,80 ευρώ. Σήμερα όμως το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από την επιχειρηματική απόδοση στην ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο οι συμμετοχές της Japan Tobacco International σε τέσσερις ρωσικές εταιρείες πέρασαν σε καθεστώς προσωρινής εξωτερικής διαχείρισης. Τη διαχείρισή τους ανέλαβε η ρωσική Industrial Assets. Η κίνηση εντάσσεται σε σειρά αντίστοιχων παρεμβάσεων του Κρεμλίνου εις βάρος ξένων επιχειρήσεων.

Για την Coca-Cola HBC, ωστόσο, η είδηση δεν περιορίζεται στο προηγούμενο της Japan Tobacco. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν στη Ρωσία, η εταιρεία Bochkari έχει ζητήσει να υπαχθούν σε αντίστοιχο καθεστώς οι Multon και Multon Partners, μέσω των οποίων ο όμιλος διατηρεί παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στη χώρα. Το αίτημα φέρεται να υποβλήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου και να παραπέμφθηκε στη ρωσική κυβέρνηση, με αναφορές ακόμη και για μερική υποστήριξή του από κυβερνητικά στελέχη.

Η ουσιώδης διάκριση είναι ότι για την Japan Tobacco υπάρχει υπογεγραμμένο διάταγμα, ενώ για τη Multon υπάρχει μέχρι τώρα αίτημα και όχι επιβεβαιωμένη απόφαση εξωτερικής διαχείρισης. Παρ’ όλα αυτά, η ύπαρξη συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αρκεί για να μεταβάλει σημαντικά την αποτίμηση του γεωπολιτικού κινδύνου.

Περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων στο επίκεντρο

Οι ρωσικές δραστηριότητες παραμένουν σημαντικές για την Coca-Cola HBC. Τα έσοδά τους το 2025 προσέγγισαν τα 1,61 δισ. ευρώ, ενώ στις 3 Ιουλίου 2026 τα ταμειακά διαθέσιμα στη Ρωσία έφθαναν περίπου τα 1,0405 δισ. ευρώ. Σημαντικό μέρος αυτών των κεφαλαίων υπόκειται ήδη σε περιορισμούς επαναπατρισμού.

Ο Μιχαήλ Μπουρμίστρωφ της Infoline Analytics έχει εκτιμήσει τη συνολική αξία των σχετικών ρωσικών δραστηριοτήτων, συνυπολογίζοντας τα ταμειακά διαθέσιμα, στα 245 δισ. ρούβλια. Πρόκειται για εκτίμηση αναλυτή, όχι για επίσημη λογιστική αξία ή δεδομένο ποσό ενδεχόμενης ζημίας.

Σε περίπτωση επιβολής εξωτερικής διαχείρισης, η εταιρεία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρούς περιορισμούς στον επιχειρησιακό έλεγχο και στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της. Η εξωτερική διαχείριση, πάντως, δεν ισοδυναμεί από μόνη της με οριστική μεταβίβαση της νομικής ιδιοκτησίας. Αυτή η αβεβαιότητα είναι που εξηγεί την έντονη αντίδραση των επενδυτών.

Η μετοχή της Coca-Cola HBC έκλεισε στα 50,80 ευρώ, με πτώση 13,61% και απώλεια 8 ευρώ ανά μετοχή, σε μια από τις πλέον δραματικές συνεδριάσεις για έναν τόσο βαρύ τίτλο της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Πώς η 3Ε παρέσυρε το χρηματιστήριο

Η Coca-Cola HBC συγκαταλέγεται στους τίτλους με τη μεγαλύτερη στάθμιση στον Γενικό Δείκτη, περίπου 10,12% σύμφωνα με τη διαθέσιμη σύνθεση του δείκτη. Υπό στατική παραδοχή, πτώση 13,61% σε μια μετοχή αυτής της βαρύτητας μπορεί να αφαιρέσει περίπου 1,4 ποσοστιαίες μονάδες από την επίδοση του δείκτη.

Η προσέγγιση είναι ενδεικτική και δεν αντικαθιστά τον ακριβή υπολογισμό της συνεισφοράς με βάση τις τελικές σταθμίσεις. Αποτυπώνει, όμως, γιατί η Αθήνα υποχώρησε τόσο έντονα παρά τη θετική παρουσία αρκετών τραπεζικών τίτλων. Ταυτόχρονα αναδεικνύει τον κίνδυνο συγκέντρωσης των βασικών ελληνικών δεικτών σε λίγες δεικτοβαρείς μετοχές.

Τράπεζες: Αντιστάσεις και placement 332,85 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς

Στον τραπεζικό κλάδο, η Eurobank ξεχώρισε με άνοδο 2,87%, στα 4,734 ευρώ. Η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 1,06%, στα 4,786 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα κέρδισε 0,72%, στα 16,72 ευρώ. Η Πειραιώς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 9,878 ευρώ (+0,55%), την ώρα που η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε στα 10,82 ευρώ (-0,92%).

Ξεχωριστή σημασία είχε η διάθεση 35 εκατ. μετοχών της Πειραιώς από τον Τζον Πόλσον, με τιμή 9,51 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 332,85 εκατ. ευρώ. Μετά τη συναλλαγή, η συμμετοχή του περιορίστηκε στο 8,4%. Η επιτυχής απορρόφηση ενός πακέτου αυτού του μεγέθους αποτελεί ένδειξη ουσιαστικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, παρότι η μείωση της θέσης του μεγαλομετόχου παραμένει στοιχείο προς αξιολόγηση.

Τα θετικά πρόσημα στις βασικές τραπεζικές μετοχές συνδέονται με τη συνεχιζόμενη αποτίμηση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου και των προοπτικών κεφαλαιακής ενίσχυσης και διανομών προς τους μετόχους. Δεν ήταν, όμως, αρκετά για να ανακόψουν την πτώση του γενικού δείκτη.

Οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές της συνεδρίασης

Πέρα από την Coca-Cola HBC, οι πιέσεις ήταν ισχυρές στις εταιρείες διύλισης. Η Motor Oil έχασε 4,40%, στα 59,70 ευρώ, και η HELLENiQ ENERGY υποχώρησε κατά 3,58%, στα 16,43 ευρώ. Απώλειες 3,53% εμφάνισε η Titan, στα 47,52 ευρώ, ενώ η Metlen υποχώρησε κατά 1,97%, στα 47,84 ευρώ.

Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 18,98 ευρώ (-0,84%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 40,58 ευρώ (-0,78%). Στον αντίποδα, η ΔΕΗ ενισχύθηκε στα 23,68 ευρώ (+1,02%), η Βιοχάλκο στα 15,48 ευρώ (+0,78%), η Allwyn στα 11,445 ευρώ (+0,53%), η Jumbo στα 27,60 ευρώ (+0,51%), η ΕΥΔΑΠ στα 12,13 ευρώ (+0,25%) και η Cenergy στα 21,84 ευρώ (+0,09%).

Αυτή η εικόνα των διαφορετικών προσήμων ενισχύει την εκτίμηση ότι το σημερινό αποτέλεσμα καθορίστηκε πρωτίστως από τη δυσανάλογη πτώση της Coca-Cola HBC, χωρίς βεβαίως να απουσιάζουν οι ρευστοποιήσεις και σε άλλους ισχυρούς τίτλους.

Τεχνική εικόνα: Η κρίσιμη γραμμή των 2.600 μονάδων

Η σημερινή συνεδρίαση επιβάρυνε αισθητά τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα. Η χθεσινή ανοδική αντίδραση είχε αναθερμάνει τις προσδοκίες για σταδιακή ανάκτηση των απωλειών του Οκτωβρίου. Η βίαιη αναστροφή, όμως, επανέφερε τον Γενικό Δείκτη κάτω από τη ζώνη των 2.625–2.643 μονάδων, η οποία αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό πεδίο αντιπαράθεσης αγοραστών και πωλητών.

Η περιοχή των 2.600 μονάδων είναι πλέον το άμεσο σημείο αναφοράς. Δεν αποτελεί μόνο ψυχολογικό όριο: γύρω από αυτά τα επίπεδα έχουν καταγραφεί διαδοχικές συνεδριάσεις εναλλαγής δυνάμεων. Η εγγύτητα του σημερινού κλεισίματος στα 2.611,41 καθιστά την αυριανή συμπεριφορά της αγοράς ιδιαίτερα σημαντική.

2.600 μονάδες: πρώτο όριο στήριξης και βραχυπρόθεσμο ψυχολογικό οχυρό.

πρώτο όριο στήριξης και βραχυπρόθεσμο ψυχολογικό οχυρό. 2.570–2.560 μονάδες: επόμενη δυνητική ζώνη αγοραστών σε ενδεχόμενη καθοδική διάσπαση.

επόμενη δυνητική ζώνη αγοραστών σε ενδεχόμενη καθοδική διάσπαση. 2.520–2.498 μονάδες: χαμηλότερη περιοχή αναφοράς σε σενάριο διεύρυνσης της διόρθωσης.

χαμηλότερη περιοχή αναφοράς σε σενάριο διεύρυνσης της διόρθωσης. 2.625–2.643 μονάδες: πρώτη περιοχή αντίστασης που πρέπει να ανακτηθεί για να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη εικόνα.

πρώτη περιοχή αντίστασης που πρέπει να ανακτηθεί για να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη εικόνα. 2.660–2.685 μονάδες: επόμενη ζώνη αντίστασης, κοντά στα πρόσφατα υψηλά.

επόμενη ζώνη αντίστασης, κοντά στα πρόσφατα υψηλά. 2.700 μονάδες: σημαντικό ψυχολογικό όριο για ουσιαστική αναβίωση του ανοδικού σεναρίου.

Η διατήρηση θετικών προσήμων στις τράπεζες δείχνει ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον δεν έχει εξαφανιστεί από το ταμπλό. Εφόσον αποκλιμακωθεί ο ειδικός κίνδυνος της Coca-Cola HBC, οι συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν μια τεχνική αντίδραση. Εάν, αντιθέτως, συνεχιστούν οι ρευστοποιήσεις στον συγκεκριμένο τίτλο, η βαρύτητά του ενδέχεται να εξακολουθήσει να προκαλεί σημαντικούς κραδασμούς στους δείκτες.

Η διάσπαση των 2.600 μονάδων θα επιβαρύνει περαιτέρω τη βραχυπρόθεσμη ψυχολογία. Από την άλλη πλευρά, η επαναφορά πάνω από τις 2.643 μονάδες θα αποτελούσε πρώτη ένδειξη ότι η σημερινή υποχώρηση δεν εξελίσσεται σε ευρύτερη κίνηση απομόχλευσης.

Διεθνές φόντο: Στη Wall Street ο Nasdaq χάνει σχεδόν 4%

Η ελληνική αγορά δεν βρέθηκε αντιμέτωπη μόνο με τον ειδικό κίνδυνο της Coca-Cola HBC. Κατά την ώρα σύνταξης του κειμένου, οι τεχνολογικές μετοχές στη Νέα Υόρκη δέχονταν ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων. Ο Nasdaq κατέγραφε ενδοσυνεδριακές απώλειες που προσέγγιζαν το 4%, σε ένα έντονο sell-off με επίκεντρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών.

Η αναστροφή ήρθε μόλις μία ημέρα μετά το ισχυρό μετεκλογικό ράλι της Wall Street. Οι επενδυτές επαναξιολογούσαν τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών, το κόστος χρηματοδότησης και τον χρόνο που θα απαιτηθεί ώστε οι τεράστιες δαπάνες για υποδομές AI να μετατραπούν σε αντίστοιχη κερδοφορία. Μεγάλες απώλειες καταγράφονταν σε εταιρείες που συνδέονται με την κατασκευή τσιπ και την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Στην Ευρώπη, η εικόνα ήταν πιο διαφοροποιημένη, με αρκετούς βασικούς δείκτες να εμφανίζουν ανθεκτικότητα στον απόηχο των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. Η διαφορά αυτή δείχνει ότι οι αγορές δεν αντιδρούν ενιαία: η Αθήνα βαρύνεται από την ιδιαιτερότητα της ρωσικής έκθεσης της 3Ε, ενώ η Wall Street από τις πιέσεις στις αποτιμήσεις της τεχνολογίας.

Η Fed παραμένει στο προσκήνιο

Η προοπτική της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής αποτελεί πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας. Οι επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Federal Reserve για τον πληθωρισμό, το κόστος δανεισμού και τις επόμενες κινήσεις των επιτοκίων. Οποιαδήποτε ένδειξη παρατεταμένης περιοριστικής πολιτικής αυξάνει την πίεση σε εταιρείες των οποίων οι αποτιμήσεις στηρίζονται σε υψηλές προσδοκίες μελλοντικών κερδών.

Η δυναμική των αμερικανικών αποδόσεων επηρεάζει παράλληλα τις διεθνείς ροές κεφαλαίων και τις αποτιμήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές. Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η βραχυπρόθεσμη πορεία καθορίζεται ήδη από ιδιαίτερα ισχυρούς ειδικούς καταλύτες, αυτό συνιστά πρόσθετη μεταβλητή κινδύνου.

Οι επόμενοι καταλύτες

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πρωτίστως στις ενδεχόμενες νέες πληροφορίες για τη Multon και στην πιθανή επίσημη αντίδραση της Coca-Cola HBC. Μια απόφαση εξωτερικής διαχείρισης θα μετέβαλλε ουσιαστικά τα δεδομένα. Αντίθετα, μια αξιόπιστη διευκρίνιση που θα περιόριζε αυτό το ενδεχόμενο θα μπορούσε να αποφορτίσει σημαντικά τον τίτλο.

Στο εγχώριο μέτωπο, κρίσιμη παραμένει η συνέχεια των τραπεζικών αποτελεσμάτων και η αποτίμηση του placement στην Πειραιώς. Στο διεθνές επίπεδο, η πορεία του Nasdaq, των επιτοκίων και των αποδόσεων των ομολόγων θα επηρεάσει τις διαθέσεις για ανάληψη κινδύνου.

Γνώμες ειδικών: Τεχνικά όρια και ρωσικός κίνδυνος

Στις πρόσφατες τεχνικές προσεγγίσεις της εγχώριας αγοράς, ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Securities έχει αναδείξει την περιοχή των 2.625 μονάδων ως ιδιαίτερα σημαντική για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Η σημερινή υποχώρηση εκ νέου κάτω από αυτό το επίπεδο επαναφέρει τον προβληματισμό για την ανθεκτικότητα της ανάκαμψης.

Αντίστοιχα, σε πρόσφατες εκτιμήσεις της Merit Securities η περιοχή γύρω από τις 2.630 μονάδες είχε επισημανθεί ως ζώνη τεχνικής σημασίας. Πρόκειται για προγενέστερες τεχνικές εκτιμήσεις και όχι για σχόλια των αναλυτών επί της σημερινής ειδησεογραφίας.

Σχετικά με τη ρωσική έκθεση, ο Μιχαήλ Μπουρμίστρωφ της Infoline Analytics αποτιμά τις σχετικές δραστηριότητες και τα διαθέσιμά τους σε περίπου 245 δισ. ρούβλια, υπογραμμίζοντας έμμεσα το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης. Η εκτίμηση δεν αποτελεί βεβαίωση ότι θα υπάρξει μεταβίβαση ή απώλεια της περιουσίας.

Το μήνυμα της ημέρας είναι σαφές: η αγορά διατηρεί τραπεζικές αντοχές, αλλά η περιοχή των 2.600 μονάδων γίνεται ξανά εύθραυστη όταν ένας τόσο ισχυρός δεικτοβαρής τίτλος δέχεται γεωπολιτικό πλήγμα. Η επόμενη συνεδρίαση θα δείξει αν η σημερινή βουτιά ήταν μια ακραία ειδική αναπροσαρμογή ή η αρχή μιας ευρύτερης δοκιμασίας για την ελληνική αγορά.