Με έσοδα 6,2 δισ. ευρώ και αύξηση 21%, η Metlen καταγράφει ακόμα ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ. Ωστόσο, η προσεκτική ανάλυση της ανακοίνωσης εννεαμήνου αποκαλύπτει μια λιγότερο ευχάριστη εικόνα: συρρίκνωση της πελατειακής βάσης για το ηλεκτρικό ρεύμα, πτώση στην παραγωγή, στασιμότητα σε ορισμένες δραστηριότητες και, κυρίως, έλλειψη στοιχείων για την κερδοφορία του τρίτου τριμήνου. Οι αριθμοί που δεν βρίσκονται στους τίτλους των ανακοινώσεων συχνά έχουν μεγαλύτερη σημασία από εκείνους που επιλέγονται για την επικεφαλίδα.

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Κύρια σημεία σε 30 δευτερόλεπτα

6,212 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών εννεαμήνου, αυξημένος κατά 21%.

ο κύκλος εργασιών εννεαμήνου, αυξημένος κατά 21%. 22.000 λιγότεροι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος στην Protergia σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025.

στην Protergia σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. 20.000 λιγότεροι μετρητές σε σχέση με το τέλος Ιουνίου 2026.

σε σχέση με το τέλος Ιουνίου 2026. Μείωση 6% στην συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Metlen στην Ελλάδα και 8% στις θερμικές μονάδες.

στην συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Metlen στην Ελλάδα και 8% στις θερμικές μονάδες. 44 ημέρες εκτός λειτουργίας η μεγαλύτερη θερμική μονάδα του ομίλου, με την αποκατάσταση να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.

η μεγαλύτερη θερμική μονάδα του ομίλου, με την αποκατάσταση να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο. Καμία δημοσιοποίηση EBITDA ή καθαρών κερδών εννεαμήνου , παρά το ρεκόρ εσόδων.

, παρά το ρεκόρ εσόδων. Αμετάβλητο guidance EBITDA στα 1–1,15 δισ. ευρώ, παρά την εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών.

Το ρεκόρ των 6,2 δισ. και η άλλη όψη των αριθμών

Στις χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, υπάρχει πάντα ένας αριθμός που έχει σκοπό να κυριαρχήσει στους τίτλους. Στην περίπτωση της Metlen, αυτός είναι τα 6,212 δισ. ευρώ.

Αυτός είναι ο υψηλότερος κύκλος εργασιών εννεαμήνου στην ιστορία της εταιρείας, αυξημένος κατά 21% από τα 5,115 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου το 2025.

Είναι σίγουρα μια σημαντική επίδοση, αλλά δεν αποδεικνύει από μόνη της αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας, ούτε εγγυάται ότι όλες οι δραστηριότητες του ομίλου εξελίσσονται σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Άλλωστε, οι επενδυτές της Metlen έχουν κάθε λόγο να κατανοούν τη διαφορά μεταξύ αύξησης πωλήσεων και αύξησης κερδών.

Το 2025, η εταιρεία είχε καταγράψει αύξηση εσόδων 25%, φθάνοντας τα 7,107 δισ. ευρώ. Ωστόσο, τα EBITDA είχαν μειωθεί σε 753 εκατ. ευρώ από 1,080 δισ. ευρώ το 2024, κυρίως λόγω ζημιών στα έργα της πρώην M Power Projects.

Με άλλα λόγια, η ιστορία της Metlen δείχνει ότι ένας εντυπωσιακός κύκλος εργασιών μπορεί να συνυπάρχει με μια πολύ λιγότερο εντυπωσιακή εικόνα κερδοφορίας.

Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική τώρα, καθώς η εταιρεία επιλέγει να δημοσιοποιήσει λεπτομερή στοιχεία πωλήσεων και παραγωγής, χωρίς να συνοδεύει την ανακοίνωση με EBITDA ή καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο.

Protergia: Πού χάθηκαν 22.000 πελάτες;

Ίσως το πιο ενδιαφέρον αρνητικό εύρημα της ανακοίνωσης βρίσκεται σε έναν πίνακα στη τέταρτη σελίδα.

Η Protergia δείχνει 628.000 μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος στο εννεάμηνο του 2026, σε σύγκριση με 650.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Αυτό σημαίνει ότι η πελατειακή της βάση, όπως μετριέται σε παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, έχει μειωθεί κατά περίπου 22.000 ή 3,4%.

Υπάρχει, όμως, και μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια.

Στις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου, που δημοσιοποιήθηκαν στις 6 Αυγούστου, η ίδια εταιρεία εμφάνιζε 648.000 μετρητές. Σήμερα, εμφανίζει 628.000.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε 20.000 λιγότερους μετρητές μέσα σε ένα τρίμηνο.

Πελατειακή βάση ηλεκτρικού Protergia Μετρητές Εννεάμηνο 2025 650.000 Εξάμηνο 2026 648.000 Εννεάμηνο 2026 628.000 Μεταβολή σε σχέση με το εξάμηνο −20.000 Ετήσια μεταβολή −22.000

Τα στοιχεία αφορούν μετρητές και όχι απαραίτητα ισάριθμα διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αυτή η μεταβολή απαιτεί εξήγηση. Όχι γιατί αποδεικνύει αυτομάτως πρόβλημα κερδοφορίας, αλλά επειδή σχετίζεται με μία από τις δραστηριότητες στις οποίες η Metlen έχει στηρίξει μεγάλο μέρος της στρατηγικής ανάπτυξής της.

Η εταιρεία είχε δηλώσει την πρόθεσή της να αυξήσει σημαντικά την παρουσία της στη λιανική ηλεκτρικής ενέργειας, με μεσοπρόθεσμο στόχο να καλύψει το 30% της ελληνικής κατανάλωσης.

Η απώλεια μετρητών δεν συμβαδίζει εύκολα με την εικόνα μιας συνεχώς διευρυνόμενης πελατειακής βάσης.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι το μερίδιο αγοράς στο εννεάμηνο περιορίζεται στο 21,3%, από 21,5% το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η πτώση είναι μικρή και δεν σημαίνει ότι η εταιρεία έχασε μερίδιο σε κάθε μήνα. Ωστόσο, το γεγονός παραμένει: στη συγκεκριμένη σύγκριση δεν υπάρχει αύξηση.

Φυσικά, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που προμήθευσε η Protergia αυξήθηκε κατά 5%, από 7,5 σε 7,9 TWh.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι όγκοι πωλήσεων βελτιώθηκαν παρά τη μείωση των μετρητών. Μπορεί να αντικατοπτρίζει διαφορετικό πελατειακό μείγμα, μεγαλύτερη κατανάλωση ανά παροχή ή ισχυρότερη παρουσία σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Η ανακοίνωση, ωστόσο, δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους παράγοντες που οδήγησαν στη μείωση της πελατειακής βάσης.

Και όταν μια εταιρεία παρουσιάζει συνεχώς την επέκταση της λιανικής της ως στρατηγικό πλεονέκτημα, η απώλεια 20.000 μετρητών μέσα σε ένα τρίμηνο δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ανώδυνη.

Το τρίτο τρίμηνο δείχνει στασιμότητα στους όγκους ηλεκτρικού

Από τον συνδυασμό των δημοσιευμένων στοιχείων εξαμήνου και εννεαμήνου προκύπτει μια ακόμη παρατήρηση.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η Protergia είχε προμηθεύσει περίπου 5,1 TWh ηλεκτρικής ενέργειας, σε σύγκριση με 4,7 TWh το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

Στο εννεάμηνο οι αντίστοιχες ποσότητες διαμορφώθηκαν σε 7,9 και 7,5 TWh.

Επομένως, με βάση την αφαίρεση των δημοσιευμένων στρογγυλοποιημένων στοιχείων, προκύπτει ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2026 διατέθηκαν περίπου 2,8 TWh, όσες και στο τρίτο τρίμηνο του 2025.

Η αύξηση 5% που εμφανίζεται στο σύνολο του εννεαμήνου προέρχεται ουσιαστικά από το πρώτο εξάμηνο.

Δεν αποτελεί απόδειξη επιδείνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων. Είναι όμως σαφής ένδειξη ότι ο όγκος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνέχισε να αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό.

Και αυτή είναι μια λεπτομέρεια που λείπει από την αισιόδοξη συνολική εικόνα.

Η παραγωγή της Metlen μειώνεται την ώρα που η ελληνική αγορά αυξάνεται

Μια δεύτερη ουσιαστική αδυναμία καταγράφεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, η συνολική παραγωγή της Metlen στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 6,5 TWh, σε σχέση με 6,9 TWh το εννεάμηνο του 2025.

Η πτώση φτάνει το 6%.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η μείωση στις θερμικές μονάδες, όπου η παραγωγή περιορίστηκε σε 5,9 TWh από 6,4 TWh, πτώση 8%.

Παραγωγή Metlen στην Ελλάδα 9μηνο 2025 9μηνο 2026 Μεταβολή Θερμικές μονάδες 6,4 TWh 5,9 TWh −8% ΑΠΕ 0,5 TWh 0,6 TWh +23% Συνολική παραγωγή 6,9 TWh 6,5 TWh −6%

Η αντίθεση γίνεται πιο έντονη εάν εξεταστεί το συνολικό εγχώριο ενεργειακό περιβάλλον.

Η συνολική ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 14% στο εννεάμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Metlen.

Δηλαδή, την ώρα που η ελληνική παραγωγή ενισχυόταν, η παραγωγή του ομίλου υποχωρούσε.

Η σύγκριση δεν είναι απόλυτα όμοια ως προς το ενεργειακό μείγμα, ωστόσο υποδηλώνει τη διαφορετική κατεύθυνση των δύο μεγεθών.

Η κύρια αιτία της πτώσης της θερμικής παραγωγής συνδέεται με την πολύμηνη διακοπή της μονάδας H-Class.

Σαράντα τέσσερις ημέρες εκτός λειτουργίας: Πόσο κόστισε η βλάβη;

Η εταιρεία αποκαλύπτει ότι η μεγαλύτερη θερμική μονάδα της παρέμεινε εκτός λειτουργίας για 44 ημέρες λόγω διαρροής υδρογόνου στο σύστημα ψύξης της γεννήτριας.

Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε και η μονάδα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου.

Το γεγονός ότι η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε είναι θετικό.

Ωστόσο, ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο:

Πόσο κόστισαν πραγματικά αυτές οι 44 ημέρες στην κερδοφορία του ομίλου;

Δεν δημοσιοποιείται συγκεκριμένη εκτίμηση για τα διαφυγόντα λειτουργικά κέρδη, το συνολικό κόστος της επισκευής ή πιθανές ασφαλιστικές καλύψεις.

Η διακοπή επεκτάθηκε και στον Οκτώβριο, επιβαρύνοντας ενδεχομένως και την έναρξη του τέταρτου τριμήνου.

Για μια εταιρεία που επιδιώκει να αναδείξει την καθετοποίηση και την αποδοτικότητα της ενεργειακής της δραστηριότητας ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μια τόσο μεγάλη διακοπή στη λειτουργία της σημαντικότερης θερμικής μονάδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντη.

Απαιτεί, τουλάχιστον, σαφή ποσοτική ανάλυση των συνεπειών της.

Αύξηση τζίρου σχεδόν 48% στο τρίτο τρίμηνο – Αλλά πόσα ήταν τα κέρδη;

Η πιο σημαντική ίσως αντίφαση βρίσκεται στη σύγκριση της πορείας των πωλήσεων με την πληροφόρηση για την κερδοφορία.

Από τα δημοσιευμένα στοιχεία προκύπτει ότι ο τζίρος του τρίτου τριμήνου ανήλθε περίπου σε 2,225 δισ. ευρώ, από 1,507 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η αύξηση προσεγγίζει το 48%.

Κύκλος εργασιών 2025 2026 Α΄ εξάμηνο 3,608 δισ. € 3,987 δισ. € Εννεάμηνο 5,115 δισ. € 6,212 δισ. € Γ΄ τρίμηνο (υπολογισμός) 1,507 δισ. € 2,225 δισ. € Μεταβολή Γ΄ τριμήνου +47,6%

Αυτή είναι μια εντυπωσιακή αύξηση.

Πόσο όμως από τον πρόσθετο τζίρο μετατράπηκε σε πραγματικά λειτουργικά κέρδη;

Η ανακοίνωση δεν επιτρέπει να δοθεί απάντηση.

Δεν δημοσιοποιείται EBITDA τρίτου τριμήνου, ούτε αντίστοιχη εικόνα καθαρών κερδών και ταμειακών ροών.

Στο πρώτο εξάμηνο, ο όμιλος είχε επιτύχει EBITDA 550 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 445 εκατ. ευρώ το 2025, με το σχετικό περιθώριο να είναι στο 13,8%.

Το τρίτο τρίμηνο, όμως, παραμένει ουσιαστικά ένα άγνωστο μέγεθος σε επίπεδο κερδοφορίας.

Οφείλει να διευκρινιστεί ότι η δημοσιοποίηση EBITDA δεν αποτελούσε μέρος ούτε του αντίστοιχου Trading Update εννεαμήνου του 2025. Επομένως, η σημερινή απουσία του δεν συνιστά από μόνη της αλλαγή πρακτικής ή ένδειξη απόκρυψης.

Αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί το ουσιαστικό επενδυτικό ερώτημα.

Η Metlen δεν αξιολογείται μόνο με βάση τον όγκο της εμπορικής της δραστηριότητας. Είναι ένα πολυδιάστατο ενεργειακό και βιομηχανικό συγκρότημα, στο οποίο οι διακυμάνσεις των περιθωρίων, οι επενδυτικές δαπάνες, οι πωλήσεις έργων και η ποιότητα των ταμειακών ροών έχουν καθοριστική σημασία.

Στο πρώτο εξάμηνο, το περιθώριο EBITDA της δραστηριότητας Fully Integrated Utility είχε περιοριστεί στο 9,5%, από 10% έναν χρόνο νωρίτερα, παρότι τα συνολικά EBITDA του τομέα είχαν αυξηθεί.

Η αύξηση του τζίρου δεν αρκεί για να διαπιστωθεί αν αυτή η εικόνα βελτιώθηκε ή επιδεινώθηκε στο τρίτο τρίμηνο.

Αμετάβλητος στόχος EBITDA, παρά την εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων

Η διοίκηση επαναβεβαίωσε την πρόβλεψη για EBITDA 1–1,15 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026.

Αυτός είναι ο ίδιος στόχος που είχε επαναβεβαιωθεί τον Αύγουστο, και δεν συνιστά νέα υποβάθμιση.

Η διατήρηση του guidance παρά τη βλάβη της μεγάλης θερμικής μονάδας μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων κατά σχεδόν 48% στο τρίτο τρίμηνο δεν συνοδεύεται από κάποια αναβάθμιση των στόχων κερδοφορίας.

Ενδεχομένως η διοίκηση ακολουθεί συντηρητική προσέγγιση. Ενδεχομένως οι υψηλότεροι όγκοι δραστηριότητας δεν μεταφράζονται σε αναλογικά υψηλότερα περιθώρια. Χωρίς αναλυτικά αποτελέσματα, κανένα από τα δύο ενδεχόμενα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Με EBITDA 550 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, η εταιρεία χρειάζεται επιπλέον 450 έως 600 εκατ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο προκειμένου να επιτύχει το ετήσιο εύρος που έχει ανακοινώσει.

Το ερώτημα δεν είναι αν ο στόχος είναι μαθηματικά εφικτός. Είναι πόση από αυτή την επίδοση έχει ήδη παραχθεί και ποιο μέρος παραμένει να επιτευχθεί στο τελευταίο τρίμηνο.

Τα παλιά προβλήματα της MPP δεν έχουν εξαφανιστεί

Στην ανακοίνωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πρόοδο των έργων της πρώην M Power Projects, που είχαν επιβαρύνει σημαντικά την κερδοφορία του 2025.

Η εταιρεία αναφέρει την επίτευξη σημαντικών τεχνικών οροσήμων στα έργα PROTOS στο Ηνωμένο Βασίλειο και Grudziądz στην Πολωνία, ενώ αναφέρει πρόοδο στο Immingham.

Αυτές οι εξελίξεις είναι αναμφίβολα θετικές.

Ωστόσο, η επίτευξη ενός τεχνικού οροσήμου, όπως το First Fire, δεν σημαίνει εμπορική παράδοση χωρίς υπολειπόμενους κινδύνους.

Στις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου η Metlen είχε ήδη αναγνωρίσει πρόσθετα κόστη ολοκλήρωσης για προηγούμενα έργα.

Σήμερα αναφέρει ότι τα εναπομείναντα έργα βρίσκονται σε τροχιά ολοκλήρωσης τους επόμενους μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκτέλεσης περιορίζεται, αλλά δεν έχει μηδενιστεί.

Για μια εταιρεία που έχει δοκιμαστεί από υπερβάσεις κόστους, το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο ότι οι εργασίες προχωρούν. Είναι ότι ολοκληρώνονται χωρίς νέες επιβαρύνσεις.

Και αυτό θα αποδειχθεί με τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα, όχι με περιγραφές κατασκευαστικής προόδου.

Μέταλλα: Ο τζίρος ανεβαίνει, η παραγωγή σχεδόν δεν κινείται

Στον τομέα των μετάλλων, η αύξηση των εσόδων ανήλθε στο 6%, σημαντικά χαμηλότερα από την αύξηση του ομίλου.

Η παραγωγή αλουμίνας αυξήθηκε μόλις κατά 1%, ενώ η συνολική παραγωγή αλουμινίου κατά περίπου 2%.

Η παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Επιπλέον, τα έσοδα της αλουμίνας υποχώρησαν κατά 5%, από 151 εκατ. σε 143 εκατ. ευρώ.

Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό καθώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους κύριους βιομηχανικούς πυλώνες του ομίλου.

Ήδη από το πρώτο εξάμηνο, το EBITDA της αλουμίνας είχε μειωθεί από 47 σε 40 εκατ. ευρώ, με το λειτουργικό περιθώριο να πέφτει από 45,2% σε 41,1%.

Δεν υπάρχει δημοσιοποιημένο αντίστοιχο αποτέλεσμα εννεαμήνου για να διαπιστωθεί αν η τάση έχει ανατραπεί.

Η Metlen επενδύει στρατηγικά στην επέκταση της αλουμίνας και στην παραγωγή γαλλίου. Ωστόσο, η μελλοντική προοπτική αυτών των επενδύσεων δεν αναιρεί την ανάγκη αξιολόγησης των σημερινών οικονομικών επιδόσεων.

Οι ανακοινώσεις για τις επόμενες χρήσεις είναι σημαντικές, αλλά οι επιδόσεις της τρέχουσας χρήσης εξακολουθούν να έχουν τη δική τους σημασία.

Οι Financial Times, ο δανεισμός και η ανάγκη για καθαρότερη εικόνα

Η συζήτηση για τα οικονομικά στοιχεία της Metlen αποκτά επιπλέον σημασία μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα της στήλης Alphaville των Financial Times.

Η βρετανική εφημερίδα εξέτασε τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού, τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου καθαρού δανεισμού και τη σχέση μεταξύ εμφανιζόμενων ταμειακών διαθεσίμων και πραγματικής διαθεσιμότητας ρευστότητας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν ήταν ο δανεισμός εταιρειών έργων χωρίς δικαίωμα αναγωγής στη μητρική, οι ενδοομιλικές χρηματοδοτικές συναλλαγές και η δυνατότητα των επενδυτών να ανασυνθέσουν πλήρως την εικόνα της μόχλευσης.

Η Metlen απάντησε ότι οι χρηματοδοτικές αυτές δομές είναι συνηθισμένες στην αγορά ενέργειας, ότι οι σχετικές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ότι οι συναλλαγές γίνονται για πραγματικούς εμπορικούς λόγους.

Δεν έχει αποδειχθεί από τα δημοσιεύματα κάποια παραβίαση λογιστικών κανόνων, απόκρυψη ενοποιημένου δανεισμού ή άμεση αδυναμία εξυπηρέτησης υποχρεώσεων.

Μάλιστα, στις 30 Οκτωβρίου η εταιρεία ανακοίνωσε την πλήρη αποπληρωμή ομολόγου 500 εκατ. ευρώ κατά τη λήξη του, χωρίς έκδοση νέων ομολόγων για την αναχρηματοδότησή του. Πρόκειται για ένα σημαντικό θετικό στοιχείο αναφορικά με τη δυνατότητα διαχείρισης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, άλλο πράγμα είναι η δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους και άλλο η ευκολία με την οποία ένας επενδυτής μπορεί να αξιολογήσει την πλήρη χρηματοοικονομική εικόνα.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε περίπου 2,61 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένο δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA 1,7 φορές, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που εξαιρεί συγκεκριμένο δανεισμό έργων χωρίς δικαίωμα αναγωγής.

Αυτή η μεθοδολογία δεν είναι αυτομάτως προβληματική. Χρειάζεται όμως επαρκής ανάλυση για να κατανοεί ο μέτοχος τις διαφορές μεταξύ των ενοποιημένων και των προσαρμοσμένων δεικτών.

Στο σημερινό Trading Update δεν παρέχεται επικαιροποιημένη εικόνα αυτών των μεγεθών για το τέλος Σεπτεμβρίου.

Σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ήδη τεθεί δημόσια ερωτήματα για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια, η περισσότερη πληροφορία θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ της εταιρείας και όχι εναντίον της.

Οι θετικές προοπτικές δεν δικαιολογούν την παράβλεψη των αδυναμιών

Θα ήταν ανακριβές να παρουσιαστεί η Metlen ως ένας όμιλος χωρίς αναπτυξιακή δυναμική.

Η δραστηριότητα φυσικού αερίου της Protergia καταγράφει αύξηση πελατειακής βάσης 12% και σημαντική ενίσχυση των όγκων πωλήσεων. Ο τομέας Υποδομών και Παραχωρήσεων εμφανίζει αύξηση εσόδων 50%. Οι επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, στο γάλλιο και στην αμυντική βιομηχανία δημιουργούν σημαντικές μακροπρόθεσμες δυνατότητες.

Ο πιθανός IPO της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα μπορούσε να αναδείξει την αξία μιας δραστηριότητας που σήμερα ενσωματώνεται στον ευρύτερο όμιλο.

Όλα αυτά συνιστούν πραγματικά πλεονεκτήματα.

Ωστόσο, δεν δικαιολογούν την υποβάθμιση των αρνητικών ενδείξεων του εννεαμήνου.

Η λιανική ηλεκτρικού ρεύματος εμφανίζει μειωμένη πελατειακή βάση. Η ηλεκτροπαραγωγή υποχωρεί. Οι θερμικές μονάδες επηρεάστηκαν από σοβαρές βλάβες. Ορισμένα παλαιά έργα εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης. Και το τρίτο τρίμηνο δεν έχει σαφή εικόνα λειτουργικής κερδοφορίας.

Θετικές εξελίξεις και αρνητικές ενδείξεις μπορούν να συνυπάρχουν, γι’ αυτό απαιτείται ολοκληρωμένη αξιολόγηση τους.

Το πραγματικό ερώτημα για τη μετοχή

Η Metlen διαθέτει ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, σημαντικές βιομηχανικές υποδομές και ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα.

Το ζήτημα δεν είναι να αμφισβητηθούν συλλήβδην οι προοπτικές της, ούτε να προεξοφληθεί αρνητική εξέλιξη στην κερδοφορία χωρίς αριθμητική τεκμηρίωση.

Το ζήτημα είναι ότι η χρηματιστηριακή αγορά δεν αποτιμά μόνο τον τζίρο, τις συμφωνίες και τα επενδυτικά σχέδια. Αποτιμά την ικανότητα μιας επιχείρησης να μετατρέπει τη δραστηριότητά της σε επαναλαμβανόμενα κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές.

Αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς από τη σημερινή ανακοίνωση.

Η εταιρεία διατηρεί το ετήσιο guidance και τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA περίπου 2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η αγορά έχει κάθε λόγο να ζητά περισσότερες απαντήσεις σχετικά με την πορεία που οδηγεί από τα σημερινά μεγέθη στους αυριανούς στόχους.

Διότι οι στόχοι, όσο φιλόδοξοι και αν είναι, παραμένουν προβλέψεις. Οι πελάτες, η παραγωγή, τα περιθώρια και οι ταμειακές ροές είναι μετρήσιμα μεγέθη.

Η αύξηση των εσόδων κατά 21% είναι γεγονός. Η απώλεια 22.000 μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος είναι επίσης γεγονός. Το ίδιο και η μείωση της παραγωγής κατά 6%.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προβάλλεται μόνο η πρώτη πλευρά της εξίσωσης.

Η χρηματιστηριακή ιστορία είναι γεμάτη από επιχειρήσεις που αύξαναν διαρκώς τις πωλήσεις τους, χωρίς να επιτυγχάνουν αντίστοιχη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι η Metlen ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, αλλά υπενθυμίζει γιατί οι μέτοχοι χρειάζονται την πλήρη εικόνα.

Και τελικά, η ουσία είναι απλή:

Τα ρεκόρ τζίρου δημιουργούν εντυπώσεις. Τα κέρδη, τα περιθώρια και οι ταμειακές ροές δημιουργούν αξία.

Μέχρι να δημοσιοποιηθούν τα αναλυτικά οικονομικά αποτελέσματα, η πρώτη πλευρά της εικόνας είναι σαφής. Η δεύτερη παραμένει το μεγάλο ερώτημα.