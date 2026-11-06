Bitcoin στα 75.600 δολάρια: Ρευστοποιήσεις 1,05 δισ., Nasdaq και «quantum landmines»

Σε νέα ζώνη δοκιμασίας εισήλθε το Bitcoin, καθώς η απότομη αποστροφή κινδύνου στις αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας μεταφέρθηκε στην αγορά κρυπτονομισμάτων και ενεργοποίησε μαζικές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων. Το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου η τιμή του κινούνταν κοντά στα 75.632 δολάρια, με ημερήσια πτώση περίπου 5,9%, αφού είχε καταγράψει ενδοσυνεδριακά υψηλό 80.700 δολαρίων και χαμηλό 75.271 δολαρίων.

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Η εικόνα αυτή είναι μεταγενέστερη από τις τιμές που καταγράφηκαν στις πηγές της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου. Τότε το Bitcoin είχε υποχωρήσει έως τα 75.525 δολάρια, από υψηλό 80.874 δολαρίων, ενώ περίπου 140 δισ. δολάρια είχαν αφαιρεθεί από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μέσα σε τέσσερις ώρες. Η αποτίμηση του κλάδου είχε περιοριστεί κοντά στα 2,56 τρισ. δολάρια.

Ρευστοποιήσεις 1,05 δισ. δολαρίων και η παγίδα της μόχλευσης

Το μέγεθος της κίνησης αποτυπώθηκε κυρίως στην αγορά παραγώγων. Σύμφωνα με στοιχεία της CoinGlass που αφορούσαν το προηγούμενο 24ωρο, οι συνολικές ρευστοποιήσεις έφθασαν τα 1,053 δισ. δολάρια και επηρέασαν 203.418 traders. Περίπου το 88% του ποσού, ή 926,81 εκατ. δολάρια, αφορούσε θέσεις long, έναντι 126,60 εκατ. δολαρίων σε θέσεις short.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη εκκαθάριση ήταν θέση long στο ζεύγος ETH/USDT στην Binance, αξίας 10,94 εκατ. δολαρίων. Τα στοιχεία δεν δείχνουν απλώς έντονη πτώση της υποκείμενης αγοράς. Δείχνουν ότι η συσσώρευση αισιόδοξων, μοχλευμένων στοιχημάτων ενίσχυσε την ταχύτητα της διόρθωσης, καθώς η υποχώρηση των τιμών προκάλεσε αναγκαστικές πωλήσεις και αυτές, με τη σειρά τους, πίεσαν ακόμη περισσότερο την αγορά.

Ο Nasdaq, η τεχνητή νοημοσύνη και η συσχέτιση 0,68

Ο άμεσος εξωτερικός καταλύτης ήταν το sell-off στις αμερικανικές αγορές. Στη συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου ο Nasdaq υποχώρησε κατά 5,5%, ο S&P 500 κατά 4,3% και ο Dow Jones κατά 3,4%, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν το κόστος και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Οι πιέσεις σε Nvidia, AMD και Qualcomm, αλλά και οι απώλειες 15%-20% σε μετοχές εταιρειών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, επιβεβαίωσαν ότι το σοκ δεν περιορίστηκε σε μία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Η Bitfinex υπολόγισε τη συσχέτιση 30 ημερών μεταξύ Bitcoin και Nasdaq 100 στο 0,68. Πρόκειται για ισχυρή θετική συσχέτιση, όχι όμως για απόδειξη μόνιμης αιτιώδους σχέσης. Στο τρέχον περιβάλλον δείχνει ότι το Bitcoin διαπραγματεύεται σε μεγάλο βαθμό ως περιουσιακό στοιχείο υψηλού κινδύνου, ευαίσθητο στις ίδιες ανησυχίες για αποτιμήσεις, ρευστότητα και κόστος κεφαλαίου που επηρεάζουν τις τεχνολογικές μετοχές.

Η ίδια ανάλυση σημειώνει ότι οι μεγάλοι όμιλοι τεχνολογίας είχαν αντλήσει περισσότερο από 313 δισ. δολάρια από την αγορά ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2026, ενώ τρεις από τους τέσσερις μεγαλύτερους επενδυτές σε τεχνητή νοημοσύνη εμφάνιζαν αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές. Αυτή η μετατόπιση από το αφήγημα της ανάπτυξης προς το ερώτημα της χρηματοδότησης εξηγεί γιατί η διόρθωση μεταδόθηκε τόσο γρήγορα στα κρυπτονομίσματα.

Η αισιόδοξη πρόβλεψη του Michael Saylor — και το σωστό χρονικό πλαίσιο

Στον αντίποδα της βραχυπρόθεσμης πίεσης, ο Michael Saylor δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της Strategy, στις 29 Οκτωβρίου, ότι το Bitcoin βρίσκεται στην αρχή μιας νέας ανοδικής αγοράς που θα μπορούσε να διαρκέσει δύο έως τρία χρόνια. Η εκτίμησή του βασίστηκε στην ανάκαμψη από τον κινητό μέσο όρο 200 εβδομάδων, στην κυριαρχία του Bitcoin κοντά στο 67%, στις καθαρές εισροές περίπου 6,3 δισ. δολαρίων στα ETF κατά το τρίτο τρίμηνο και στην αυξανόμενη συμμετοχή τραπεζών και θεσμικών επενδυτών.

Ο Saylor θεωρεί επίσης ότι η τραπεζική χρηματοδότηση με εγγύηση Bitcoin, η ανάπτυξη προϊόντων «ψηφιακής πίστωσης» και το halving του 2028 μπορούν να στηρίξουν τη ζήτηση έναντι της νέας προσφοράς. Πρόκειται, ωστόσο, για πρόβλεψη επενδυτή με μεγάλη έκθεση στο Bitcoin και όχι για επιβεβαιωμένη κατεύθυνση της αγοράς. Επιπλέον, η δήλωση έγινε μία εβδομάδα πριν από το sell-off της 5ης Νοεμβρίου. Συνεπώς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως περιγραφή της σημερινής τάσης, αλλά ως μακροπρόθεσμο ανοδικό σενάριο.

Τα «quantum landmines» του Cory Fields

Παράλληλα με τη μεταβλητότητα των τιμών, άνοιξε ξανά η συζήτηση για την ασφάλεια του πρωτοκόλλου απέναντι σε μελλοντικούς κβαντικούς υπολογιστές. Ο Cory Fields, προγραμματιστής του Bitcoin Core και συνεργάτης του Digital Currency Initiative του MIT, παρουσίασε στις 4 Νοεμβρίου μία ιδέα που ονόμασε «quantum landmines».

Στο υποθετικό μοντέλο του, όποιος επιχειρεί να μετακινήσει ένα ευάλωτο Bitcoin με τη χρήση κβαντικής υπολογιστικής ισχύος θα πρέπει να δεσμεύσει ισόποση εγγύηση σε ένα νέο, ανθεκτικό σε κβαντικές επιθέσεις πορτοφόλι. Τα δύο ποσά θα παραμένουν κλειδωμένα για περίπου 30 ημέρες. Ο νόμιμος κάτοχος θα μπορούσε να έχει τοποθετήσει εκ των προτέρων μία κρυφή κρυπτογραφική απόδειξη· αν την αποκαλύψει μέσα στην περίοδο αναμονής, θα ανακτά τα δικά του νομίσματα και θα λαμβάνει και την εγγύηση του επιτιθέμενου.

Η οικονομική λογική είναι αποτρεπτική: ο επιτιθέμενος δεν θα γνωρίζει ποια νομίσματα είναι «παγιδευμένα» και, επομένως, κάθε απόπειρα κλοπής θα μπορούσε να του κοστίσει ισόποσο κεφάλαιο. Η πρόταση, όμως, βρίσκεται στο επίπεδο του πειράματος σκέψης. Δεν υπάρχει έτοιμος κώδικας, συμφωνημένος τύπος quantum-safe συναλλαγής, χρονοδιάγραμμα ή ολοκληρωμένη πρόταση soft fork. Παραμένει επίσης ανοιχτό το ζήτημα των χαμένων νομισμάτων και των αδρανών υπολοίπων, των οποίων ο νόμιμος κάτοχος δεν μπορεί να εμφανιστεί για να αποκαλύψει την απόδειξη.

Τα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα

Με την τιμή κοντά στα 75.600 δολάρια, η ζώνη 75.500-75.772 δολαρίων αποτελεί το πρώτο άμεσο πεδίο άμυνας. Το ανώτερο όριο συμπίπτει με την εκτίμηση της Bitfinex για το κόστος κτήσης των βραχυπρόθεσμων κατόχων, ενώ η περιοχή 75.000-77.000 δολαρίων εμφανίζει σχετικά περιορισμένη on-chain στήριξη. Αυτό σημαίνει ότι μία καθαρή απώλειά της θα μπορούσε να επιταχύνει την αναζήτηση χαμηλότερων επιπέδων.

Για τη λήξη των δικαιωμάτων προαίρεσης της 6ης Νοεμβρίου, η αγορά είχε τιμολογήσει ενδεικτικό εύρος 74.400-81.750 δολαρίων. Η συγκέντρωση θέσεων put στα 74.000-76.000 δολάρια υπογραμμίζει τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο, ενώ οι σημαντικές θέσεις call στα 82.000 και 85.000 δολάρια δείχνουν πού παραμένουν οι ανοδικές προσδοκίες. Πρώτο θετικό σήμα θα ήταν η σταθερή επιστροφή πάνω από τα 77.000-80.000 δολάρια. Πάνω από εκεί, η ζώνη των 81.300 δολαρίων είναι πιθανό να συναντήσει προσφορά από κατόχους που επιδιώκουν έξοδο ή μείωση κινδύνου.

Η βραχυπρόθεσμη εικόνα παραμένει εύθραυστη: η μόχλευση έχει περιοριστεί βίαια, αλλά η σύνδεση με τις τεχνολογικές μετοχές εξακολουθεί να είναι υψηλή. Οι επενδυτές καλούνται να παρακολουθούν ταυτόχρονα τη συμπεριφορά του Nasdaq, τις ροές στα ETF, την αντοχή της ζώνης των 75.500 δολαρίων και το αν οι αναγκαστικές πωλήσεις έχουν πράγματι ολοκληρωθεί. Η μακροπρόθεσμη αισιοδοξία του Saylor και οι τεχνικές προτάσεις για την κβαντική ασφάλεια είναι σημαντικές για το αφήγημα του Bitcoin, αλλά δεν αναιρούν το γεγονός ότι η σημερινή αγορά καθορίζεται από τη ρευστότητα, τη μόχλευση και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.