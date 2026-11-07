Bitcoin στα 75.960 δολάρια: Η μάχη των 76.500, η «δεύτερη ευκαιρία» Scaramucci και το τεστ της Παραγουάης

Σε μία εξαιρετικά στενή ζώνη ισορροπίας κινείται το Bitcoin, καθώς η αγορά προσπαθεί να διαπιστώσει αν η βίαιη απομόχλευση των τελευταίων ημερών ολοκλήρωσε τη διόρθωση ή αν η απώλεια της περιοχής των 75.000-76.000 δολαρίων θα ανοίξει τον δρόμο για χαμηλότερα επίπεδα. Το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου η τιμή του βρισκόταν κοντά στα 75.963 δολάρια, με οριακή ημερήσια άνοδο περίπου 0,55%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά μεταξύ 74.967 και 76.261 δολαρίων.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Η σημερινή εικόνα χρειάζεται προσεκτική χρονική ανάγνωση. Το Bitcoin είχε ανακάμψει στις 4 Νοεμβρίου πάνω από τα 80.000 δολάρια και στη συνέχεια είχε προσεγγίσει τα 79.700 δολάρια, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των απωλειών που ακολούθησαν την κυβερνοεπίθεση ύψους άνω των 6 δισ. δολαρίων στην Binance. Η ανάκαμψη, όμως, δεν διατηρήθηκε. Η επιστροφή κάτω από τα 76.000 δολάρια δείχνει ότι η ανθεκτικότητα απέναντι στο σοκ της Binance δεν ισοδυναμεί ακόμη με αποκατάσταση της ανοδικής τάσης.

Η αγορά απορρόφησε το σοκ — όχι όμως και τον κίνδυνο

Η σχετική αντοχή του Bitcoin μετά την επίθεση στην Binance είναι ουσιαστική. Σε παλαιότερους κύκλους, μία κατάρρευση εμπιστοσύνης σε μεγάλο ανταλλακτήριο μπορούσε να οδηγήσει σε πολυήμερη ή πολυεβδομαδιαία συνθηκολόγηση. Αυτή τη φορά, το δίκτυο του Bitcoin συνέχισε να λειτουργεί κανονικά, ενώ το πρόβλημα αφορούσε την ασφάλεια ενός κεντρικού ανταλλακτηρίου και όχι το ίδιο το πρωτόκολλο.

Αυτό ήταν και το βασικό επιχείρημα αναλυτών της Bitwise και της 21Shares, οι οποίοι θεώρησαν ότι η περιορισμένη αρχική πτώση αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερης ωριμότητας της αγοράς και καλύτερων υποδομών θεσμικής φύλαξης. Δεν αποτελεί, ωστόσο, απόδειξη ότι η αγορά έχει ξεπεράσει το σοκ. Οι εκροές από τα αμερικανικά spot ETF προσέγγισαν το 1 δισ. δολάρια σε διάστημα δύο εβδομάδων, ενώ η νέα υποχώρηση της τιμής δείχνει ότι η εξωτερική ζήτηση παραμένει ανεπαρκής.

Η Glassnode καταγράφει μία διόρθωση περίπου 10% από το υψηλό του Σεπτεμβρίου. Το ποσοστό των νομισμάτων που κατέχουν οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές και βρίσκονται σε κέρδος υποχώρησε από τουλάχιστον 97,5% στις αρχές Οκτωβρίου σε περίπου 38%. Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει μεγάλο μέρος της προηγούμενης υπερθέρμανσης, αλλά σημαίνει επίσης ότι η πλειονότητα των πρόσφατων αγοραστών βρίσκεται πλέον με λογιστικές ζημιές και μπορεί να αυξήσει την προσφορά σε κάθε ανοδική αντίδραση.

Η τεχνική μάχη από τα 73.000 έως τα 79.800 δολάρια

Στο ημερήσιο διάγραμμα, το Bitcoin παρέμενε κάτω από τέσσερις βασικούς εκθετικούς κινητούς μέσους όρους. Ο EMA 20 ημερών βρισκόταν κοντά στα 79.203 δολάρια, ο EMA 50 ημερών στα 79.819, ο EMA 100 ημερών στα 77.768 και ο EMA 200 ημερών περίπου στα 76.537 δολάρια. Η ανάκτηση του τελευταίου θα αποτελούσε την πρώτη ένδειξη ότι οι αγοραστές επανέρχονται, χωρίς από μόνη της να αναιρεί την ευρύτερη αδυναμία.

Η περιοχή των 75.700 δολαρίων συμπίπτει με το εκτιμώμενο κόστος κτήσης των βραχυπρόθεσμων κατόχων. Λίγο υψηλότερα, στα 77.700 δολάρια, βρίσκεται ο λεγόμενος True Market Mean, δηλαδή ένα μέτρο του μέσου κόστους των ενεργών επενδυτών. Καθοδική διάσπαση των 75.000-75.270 δολαρίων θα έφερνε στο προσκήνιο τα 74.000 και στη συνέχεια τα 73.000 δολάρια, όπου συγκλίνουν ο απλός κινητός μέσος 200 ημερών και σημαντικές ζώνες ρευστοποιήσεων.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, η επιστροφή πάνω από τα 76.537 δολάρια θα βελτίωνε την πολύ βραχυπρόθεσμη εικόνα. Για ουσιαστικότερη αλλαγή θα απαιτούνταν υπέρβαση των 77.768 δολαρίων και, κυρίως, της συστάδας αντιστάσεων 79.200-79.820 δολαρίων. Πάνω από εκεί, η περιοχή 81.000-82.000 δολαρίων παραμένει δύσκολη, καθώς συμπίπτει με κόστη κτήσης θεσμικών χαρτοφυλακίων και προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες διάσπασης.

Το συνολικό ανοικτό ενδιαφέρον στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βρισκόταν κοντά στα 52 δισ. δολάρια. Παρότι το επίπεδο αυτό δείχνει ότι η αγορά παραγώγων παραμένει ενεργή, τα νεότερα στοιχεία κατέγραφαν ημερήσια μείωση περίπου 1,9%. Επομένως, δεν τεκμηριώνεται ακόμη μία καθαρή επιστροφή επιθετικής μόχλευσης· περισσότερο φαίνεται ότι οι traders αναδιατάσσουν θέσεις μετά τις πρόσφατες εκκαθαρίσεις.

Η «δεύτερη ευκαιρία» του Anthony Scaramucci

Ο ιδρυτής της SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, χαρακτήρισε την επιστροφή του Bitcoin κοντά στα 76.000 δολάρια «δεύτερη ευκαιρία» για τους επενδυτές. Σε ανάρτησή του στις 5 Νοεμβρίου συνέκρινε την τιμή του Bitcoin μετά την προεδρική νίκη του Donald Trump το 2024 με την αντίστοιχη τιμή δύο χρόνια αργότερα, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η τοποθέτησή του είναι επενδυτική άποψη και όχι τεχνικό σήμα. Υπονοεί ότι η αγορά έχει εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού premium της προηγούμενης διετίας και προσφέρει νέα δυνατότητα εισόδου. Η σημερινή τιμή, όμως, εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τους βασικούς ημερήσιους εκθετικούς μέσους όρους και η ζήτηση από ETF παραμένει αδύναμη. Συνεπώς, το αισιόδοξο σενάριο του Scaramucci προϋποθέτει ότι θα αντέξει η ζώνη των 73.000-76.000 δολαρίων και θα επιστρέψουν οι πραγματικές αγορές στη spot αγορά.

Παραγουάη: Όταν το Bitcoin αποκτά premium μέσα σε τραπεζική κρίση

Την ώρα που οι διεθνείς επενδυτές εξετάζουν κινητούς μέσους όρους και ETF, η Παραγουάη προσφέρει ένα διαφορετικό τεστ για τη χρησιμότητα του Bitcoin. Η κεντρική τράπεζα της χώρας έθεσε στις 2 Νοεμβρίου την Ueno Bank σε διαδικασία εξυγίανσης, αφού ο δείκτης φερεγγυότητάς της υποχώρησε κάτω από το μισό του νόμιμου ελάχιστου. Η ψηφιακή τράπεζα εξυπηρετούσε σχεδόν 3 εκατομμύρια πελάτες και διαχειριζόταν δημόσιες καταθέσεις ύψους περίπου 800-850 εκατ. δολαρίων.

Η κρίση μεταδόθηκε γρήγορα στην αγορά συναλλάγματος. Η λιανική τιμή του δολαρίου αυξήθηκε από 5.900 γκουαρανί στις 30 Οκτωβρίου σε 6.500 γκουαρανί στις 5 Νοεμβρίου, άνοδος περίπου 10,2%. Στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, η ενδεικτική τιμή αγοράς ενός Bitcoin έφθασε στις 6 Νοεμβρίου τα 498 εκατ. γκουαρανί, που αντιστοιχούσαν σε περίπου 76.983 δολάρια. Σε σχέση με τη διεθνή τιμή των 75.716 δολαρίων εκείνη τη στιγμή, το τοπικό premium διαμορφωνόταν κοντά στο 1,7%.

Το USDT είχε επίσης εμφανίσει premium περίπου 4% έναντι της προηγούμενης επίσημης ισοτιμίας, πριν η διαφορά περιοριστεί καθώς η επίσημη αγορά προσαρμόστηκε στην υποτίμηση του γκουαρανί. Τα δεδομένα δείχνουν αυξημένη ζήτηση για εναλλακτικά μέσα διατήρησης αξίας, όχι μαζική εγκατάλειψη του τραπεζικού συστήματος. Άλλωστε, η ασφάλιση καταθέσεων καλύπτει ποσά έως περίπου 38.000 δολάρια ανά καταθέτη και, σύμφωνα με τις αρχές, επαρκεί για περίπου το 97% των πελατών.

Οι Emin Gün Sirer, Samson Mow και Stani Kulechov υποστήριξαν ότι η κρίση αποδεικνύει τη χρησιμότητα αποκεντρωμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι δηλώσεις τους πρέπει να αντιμετωπιστούν ως θέσεις εκπροσώπων της βιομηχανίας. Το πραγματικό τεστ θα είναι αν το premium και η αυξημένη αναζήτηση για Bitcoin και stablecoins διατηρηθούν όταν αποκατασταθεί η πρόσβαση στις τραπεζικές καταθέσεις.

Από την κρίση της Παραγουάης στο μνημείο του Satoshi

Η διείσδυση του Bitcoin στη Λατινική Αμερική δεν περιορίζεται στις συναλλαγές. Στις 29 Οκτωβρίου παρουσιάστηκε στο Polo Dot του Μπουένος Άιρες, στο πλαίσιο του Open Fest της LABITCONF 2026, το έργο «Η Γένεση του Satoshi Nakamoto». Πρόκειται για έναν κύβο 2,4 μέτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και γυαλί, σχεδιασμένο από τον μηχανικό Ricardo Alonso και την αρχιτέκτονα Celeste Difabio Videla.

Οι πέντε όψεις του έργου παραπέμπουν στην ανωνυμία του Satoshi, στη σπανιότητα των 21 εκατομμυρίων νομισμάτων, στο halving, στο white paper του 2008 και στο genesis block της 3ης Ιανουαρίου 2009. Η εγκατάσταση προέκυψε από τον διαγωνισμό Premio B·Arte της Bitcoin.ar και χρηματοδοτήθηκε από τη Fundación Bitcoin Iberoamérica.

Το μνημείο δεν μεταβάλλει την τιμή ούτε λύνει το πρόβλημα της μεταβλητότητας. Καταγράφει, όμως, τη μετατροπή του Bitcoin από εξειδικευμένο τεχνολογικό πείραμα σε πολιτιστικό και πολιτικό σύμβολο. Αυτή η αντίθεση συνοψίζει και τη σημερινή αγορά: το Bitcoin αποκτά θεσμικό και κοινωνικό βάθος, αλλά η βραχυπρόθεσμη τιμή του εξακολουθεί να εξαρτάται από τη ρευστότητα, τις ροές των ETF και την αντοχή της κρίσιμης ζώνης των 73.000-76.000 δολαρίων.