Ρεύμα Νοεμβρίου: Η μεγάλη μάχη των μπλε τιμολογίων – Ποια συμβόλαια συμφέρουν πραγματικά

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περνά σε νέα περίοδο ανταγωνισμού, με τα μπλε σταθερά τιμολόγια να προσελκύουν αυξημένο ενδιαφέρον μετά τις ανατιμήσεις του Νοεμβρίου. Η πραγματική σύγκριση, όμως, δεν σταματά στη διαφημιζόμενη τιμή της κιλοβατώρας: το πάγιο, οι εκπτώσεις συνέπειας, η διάρκεια και οι προωθητικές περίοδοι καθορίζουν πόσα τελικά πληρώνει κάθε νοικοκυριό.

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Ο μεγάλος πίνακας: τι πληρώνουν τρία διαφορετικά νοικοκυριά

Για κοινό μέτρο σύγκρισης, υπολογίσαμε το κόστος προμήθειας σε καταναλώσεις 200, 350 και 500 kWh τον μήνα. Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει χρέωση ενέργειας και πάγιο, αλλά όχι ΦΠΑ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δημοτικά τέλη ή ειδικές επιδοτήσεις. Οι εκπτώσεις ενσωματώνονται όπου προβλέπονται και ισχύουν υπό τις συμβατικές προϋποθέσεις τους.

Πάροχος – πρόγραμμα €/kWh Πάγιο 200 kWh 350 kWh 500 kWh ΔΕΗ myHome Online 0,13 5,00 € 31,00 € 50,50 € 70,00 € ΗΡΩΝ Blue Smart More HOME 0,139 7,95 € 35,75 € 56,60 € 77,45 € nrg adjust 24M 0,139 7,95 € 35,75 € 56,60 € 77,45 € ΔΕΗ myHome Enter 07.26 0,142 7,35 € 35,77 € 57,09 € 78,40 € Volton Blue Flat 18M v2 0,139 9,90 € 37,70 € 58,56 € 79,41 € ΖΕΝΙΘ Fixed Protect 2.0 0,127 12,90 € 38,30 € 57,35 € 76,40 € ΖΕΝΙΘ Fixed Plus 0,119 14,50 € 38,30 € 56,15 € 74,00 € ΗΡΩΝ Blue Simple More HOME 0,199 0,00 € 39,80 € 69,65 € 99,50 € Elin Power On! Blue Home 12M 0,16 8,90 € 40,88 € 64,87 € 88,85 € ΗΡΩΝ Blue More HOME 0,145 12,90 € 41,90 € 63,65 € 85,40 € nrg fixed on time 24M 0,145 12,90 € 41,90 € 63,65 € 85,40 € ΖΕΝΙΘ Power Home Prime 2Y 0,139 15,90 € 43,70 € 64,55 € 85,40 € Eunice Home Secure 2.0 0,19 6,00 € 44,00 € 72,50 € 101,00 € ΖΕΝΙΘ Fixed Scale (κλιμακωτό) 0,119 / 0,199 14,90 € 46,70 € 76,55 € 106,40 €

Οι ειδικές εισαγωγικές τιμές της ΖΕΝΙΘ δεν ισχύουν για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης. Στη Volton υπάρχει επιπλέον προωθητική απαλλαγή παγίου για νέους πελάτες κατά τους πρώτους μήνες, που δεν έχει αφαιρεθεί από τον συγκριτικό πίνακα. Επομένως, πρόκειται για συγκριτικό βασικών χρεώσεων και όχι για απολογισμό κάθε εξατομικευμένης εμπορικής προσφοράς.

Πώς αλλάζει η κατάταξη όταν αυξάνεται η κατανάλωση

Πώς αλλάζει η κατάταξη ανά κατανάλωση Διαλέξτε το προφίλ σας. Οι τιμές υπολογίζονται από kWh × τιμή ενέργειας + πάγιο. 200 kWh / μήνα — ανοίξτε την κατάταξη 1. ΔΕΗ myHome Online 31,00 € 2. ΗΡΩΝ Blue Smart More HOME 35,75 € 3. nrg adjust 24M 35,75 € 4. ΔΕΗ myHome Enter 07.26 35,77 € 5. Volton Blue Flat 18M v2 37,70 € 6. ΖΕΝΙΘ Fixed Protect 2.0 * 38,30 € 7. ΖΕΝΙΘ Fixed Plus * 38,30 € 350 kWh / μήνα — ανοίξτε την κατάταξη 1. ΔΕΗ myHome Online 50,50 € 2. ΖΕΝΙΘ Fixed Plus * 56,15 € 3. ΗΡΩΝ Blue Smart More HOME 56,60 € 4. nrg adjust 24M 56,60 € 5. ΔΕΗ myHome Enter 07.26 57,09 € 6. ΖΕΝΙΘ Fixed Protect 2.0 * 57,35 € 7. Volton Blue Flat 18M v2 58,56 € 500 kWh / μήνα — ανοίξτε την κατάταξη 1. ΔΕΗ myHome Online 70,00 € 2. ΖΕΝΙΘ Fixed Plus * 74,00 € 3. ΖΕΝΙΘ Fixed Protect 2.0 * 76,40 € 4. ΗΡΩΝ Blue Smart More HOME 77,45 € 5. nrg adjust 24M 77,45 € 6. ΔΕΗ myHome Enter 07.26 78,40 € 7. Volton Blue Flat 18M v2 79,41 € Ενδεικτική σύγκριση 7 επιλεγμένων προϊόντων, πριν από ΦΠΑ και ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Οι τιμές ΖΕΝΙΘ αφορούν εισαγωγική περίοδο. Δεν υπολογίζονται έκτακτες πιστώσεις ή μηδενικά πάγια προσφορών.

Η ΔΕΗ και η μάχη των γενικών οικιακών προσφορών

Στα τρία κοινά προφίλ, το myHome Online της ΔΕΗ, με προσφορά 0,130 €/kWh και πάγιο 5 ευρώ για νέες ενεργοποιήσεις Νοεμβρίου, εμφανίζεται χαμηλότερο από τα άλλα επτά βασικά προγράμματα της διαδραστικής σύγκρισης, με τους υπολογισμούς και τους περιορισμούς που περιγράφονται. Η ενεργοποίηση της ειδικής τιμής απαιτεί e-bill και πάγια εντολή σε κάρτα. Δεν πρόκειται για ανεπιφύλακτη πρωτιά ανάμεσα σε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα της ελληνικής αγοράς.

Για 350 kWh, η ΔΕΗ διαμορφώνεται στα 50,50 ευρώ, έναντι 56,60 ευρώ των nrg adjust 24M και ΗΡΩΝ Blue Smart More HOME. Στις 500 kWh η απόσταση γίνεται 7,45 ευρώ. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν από τη χρέωση προμήθειας και το πάγιο και δεν ισοδυναμούν με τη συνολική διαφορά στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς.

Η μεγάλη παγίδα των εκπτώσεων συνέπειας

Σε αρκετά μπλε προϊόντα η ανταγωνιστική τιμή εξαρτάται από εμπρόθεσμη πληρωμή. Στο nrg adjust 24M, για παράδειγμα, η χρέωση υποχωρεί από 0,286 σε 0,139 €/kWh με την προβλεπόμενη έκπτωση. Για 350 kWh, η επιβάρυνση με πάγιο 7,95 ευρώ είναι 56,60 ευρώ με την έκπτωση, αλλά 108,05 ευρώ χωρίς αυτήν. Οι ακριβείς όροι απώλειας και επαναφοράς της έκπτωσης πρέπει να ελέγχονται στο συμβόλαιο.

ΖΕΝΙΘ: οι εισαγωγικές τιμές δεν διαρκούν ολόκληρη τη σύμβαση

Το Power Home Fixed Plus αναφέρεται με 0,119 €/kWh τις πρώτες 120 ημέρες, αλλά στη συνέχεια η τιμή φθάνει τα 0,179 €/kWh. Για 350 kWh και πάγιο 14,50 ευρώ, η χρέωση από 56,15 ευρώ στην αρχική περίοδο ανεβαίνει στα 77,15 ευρώ. Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανάγκης υπολογισμού συνολικού κόστους, όχι μόνο της πρώτης τετράμηνης περιόδου.

Επιπλέον, οι ρήτρες πρόωρης αποχώρησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό οικονομικό βάρος. Η σύγκριση των σταθερών προϊόντων οφείλει συνεπώς να περιλαμβάνει και τη διάρκεια της δέσμευσης.

Volton: το μηδενικό πάγιο μπορεί να ανατρέψει την κατάταξη στην αρχή

Το Blue Flat 18M v2 αναφέρεται με 0,13902 €/kWh μετά την έκπτωση συνέπειας και συνήθη πάγιο 9,90 ευρώ. Με προωθητικό μηδενισμό παγίου για τους τρεις πρώτους μήνες νέου πελάτη, η χρέωση για 350 kWh θα ήταν περίπου 48,66 ευρώ αντί 58,56 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι όροι της προσφοράς. Επομένως, μπορεί να είναι οικονομικότερο από το myHome Online στο αρχικό διάστημα, όχι όμως απαραίτητα σε ολόκληρη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Φθηνή κιλοβατώρα ή μικρό πάγιο;

Ας συγκρίνουμε ένα πρόγραμμα 0,130 €/kWh με πάγιο 5 ευρώ και ένα δεύτερο 0,119 €/kWh με πάγιο 15,90 ευρώ. Στις 200 kWh, το πρώτο κοστίζει 31 ευρώ και το δεύτερο 39,70 ευρώ. Στις 500 kWh, 70 έναντι 75,40 ευρώ. Το δεύτερο αρχίζει να συμφέρει μόνο πάνω από περίπου 991 kWh τον μήνα. Η απλή διαφήμιση μιας χαμηλής τιμής ενέργειας μπορεί λοιπόν να δημιουργεί παραπλανητική εντύπωση.

Ειδικά προγράμματα για συγκεκριμένους καταναλωτές

Το Volton Blue Student, όπου ισχύουν οι όροι φοιτητικής επιλεξιμότητας, εμφανίζεται με 0,129 €/kWh και πάγιο 5 ευρώ μετά την έκπτωση, δηλαδή 50,15 ευρώ στις 350 kWh. Δεν μπορεί όμως να αντιμετωπίζεται ως γενική προσφορά για το σύνολο των νοικοκυριών. Αντίστοιχα, τα κλιμακωτά προγράμματα, όπως ορισμένα της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας, απαιτούν ακριβή εφαρμογή των ορίων κατανάλωσης.

Ποιο συμβόλαιο αξίζει τελικά;

Για μικρή κατανάλωση έχει ιδιαίτερη σημασία το χαμηλό ή μηδενικό πάγιο. Για 300–500 kWh αποκτούν μεγαλύτερο βάρος η ανταγωνιστική τιμή ενέργειας και η σταθερότητά της. Για υψηλότερες καταναλώσεις πρέπει να συνυπολογίζονται ειδικά κλιμάκια, διζωνικές χρεώσεις και τυχόν επιβραβεύσεις. Για όσους ενδέχεται να αλλάξουν κατοικία ή πάροχο, οι χρεώσεις πρόωρης αποχώρησης έχουν επίσης αξία.

Το συμπέρασμα της αγοράς για τον Νοέμβριο

Το myHome Online της ΔΕΗ διατηρεί ισχυρό πλεονέκτημα στις γενικές προσφορές της συγκεκριμένης σύγκρισης, αλλά δεν υπάρχει ένας απόλυτος νικητής για κάθε καταναλωτή. Οι προωθητικές απαλλαγές παγίου της Volton, οι εισαγωγικές τιμές ΖΕΝΙΘ και τα ειδικά προϊόντα για συγκεκριμένες κατηγορίες μπορούν να μεταβάλουν την εικόνα. Το ουσιαστικό κριτήριο είναι το κόστος σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, βάσει πραγματικής κατανάλωσης, όχι απλώς η χαμηλότερη διαφημιζόμενη τιμή kWh.

Πηγή στοιχείων: πλατφόρμα EnergyCost της ΡΑΑΕΥ και ανακοινώσεις εταιρειών, Νοέμβριος 2026. Οι αναφερόμενοι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται από επιλεξιμότητα, τυχόν εκπτώσεις και ειδικούς όρους των προγραμμάτων.