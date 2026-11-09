Αλλάζουν οι ισορροπίες στο μέτωπο του δικτύου χονδρικής των σούπερ μάρκετ.

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Σε συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος για την απόκτηση 13 καταστημάτων ENA Cash & Carry σε όλη την Ελλάδα προχώρησε η The Mart του ομίλου Σκλαβενίτης.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιχειρηματική κίνηση που λαμβάνει χώρα στο μέτωπο της χονδρικής δύο κορυφαίων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας, αλλάζοντας άρδην τις ισορροπίες στο cash and carry του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Συγκεκριμένα, η The Mart ΑΕ, ήτοι ο βραχίονας χονδρικής του ομίλου Σκλαβενίτης αποκτά τα 13 καταστήματα χονδρικής της ΑΒ Βασιλόπουλος, ήτοι τα ENA Cash & Carry.

The Mart: Διατηρούνται πλήρως οι 386 θέσεις εργασίας

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της The Mart, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της σε υφιστάμενες και νέες περιοχές, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών πελατών της για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Με βάση τη συμφωνία, όλες οι θέσεις εργασίας που φτάνουν τις 386, θα διατηρηθούν πλήρως.

Η εν λόγω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η υλοποίηση της αναμένεται μετά τη σχετική απόφαση.

Όπως έχει ήδη γράψει το -, το 2025 η The Mart ΑΕ κατέγραψε ενίσχυση του κύκλου εργασιών στα επίπεδα των 450 εκατ. ευρώ και σταθερή κερδοφορία.

Την περυσινή χρονιά, η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις ύψους 14 εκατ. ευρώ, ενώ για το τρέχον έτος 2026 ανεβάζει στα 25 εκατ. ευρώ το ύψος του επενδυτικού της προγράμματος. Μάλιστα, για εφέτος η The Mart γνωστοποιεί ότι αναμένει μείωση της κερδοφορίας της, λόγω της βελτίωσης των παροχών προς τους εργαζόμενους.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πρόσφατα, το 2025 ο κύκλος εργασιών της The Mart ανήλθε στα 450,44 εκατ. ευρώ, έναντι 444,85 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024. Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων διαμορφώθηκε στα 357,82 εκατ. ευρώ από 356,80 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 92,61 εκατ. ευρώ έναντι 88,05 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024. Τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν ελαφρώς στα 8,00 εκατ. ευρώ από 8,25 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, με τη μείωση να αποδίδεται, παρά την αύξηση των πωλήσεων και του μικτού κέρδους, στις αυξημένες αποσβέσεις της χρήσης. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 21,09 εκατ. ευρώ ή 4,68% επί του κύκλου εργασιών έναντι 20,76 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2025 ανήλθαν στα 6,14 εκατ. ευρώ έναντι 6,20 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024 και κρίνονται από τη διοίκηση «ιδιαίτερα ικανοποιητικά αν λάβουμε υπόψη, τον έντονο ανταγωνισμό που υπήρξε τη χρήση αυτή, τις συνεχείς ανατιμήσεις των εμπορευμάτων, την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και λοιπών λειτουργικών εξόδων, τις διαταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή».

«Η κερδοφορία της εταιρείας διατηρήθηκε περίπου σταθερή (EBITDA 21 εκατ. ευρώ περίπου, κέρδη μετά από φόρους 6,2 εκατ. ευρώ περίπου) παρά την αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου εξαιτίας κυρίως της αύξησης του κόστους μισθοδοσίας κατά 1,9 εκατ. ευρώ», σημειώνεται επίσης.

Όπως επίσης αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της The Mart, τον Σεπτέμβριο του 2025 λειτούργησε το νέο κατάστημα της εταιρείας στην Καλαμάτα και έτσι το σύνολο του δικτύου χονδρικής ανέρχεται σε 14 καταστήματα, με ευρεία γεωγραφική διασπορά και συνολική επιφάνεια που υπερβαίνει τα 100.000 τμ. Τα άλλα 13 υποκαταστήματα της The Mart βρίσκονται σε Κηφισό, Παλλήνη, Αργυρούπολη Αττικής, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Βόλο, Εγνατία Θεσσαλονίκης, Ιωνία Θεσσαλονίκης, Ξάνθη, Λάρισα, Χανιά Κρήτης, Καλαμάτα και Ιωάννινα.

Παράλληλα, το 2025 προχώρησε η επένδυση για τη δημιουργία του νέου κέντρου διανομής στον Ταύρο Αττικής, επί οικοπέδου 25,3 στρεμμάτων περίπου και συνολικής επιφάνειας κτηρίων 21.000 τμ περίπου εκ των οποίων 7.000 τμ περίπου αφορά σε συντηρήσεις / καταψύξεις. Το νέο κέντρο διανομής ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2026 και αναμένεται να λειτουργήσει τους πρώτους μήνες του 2027.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Εστίαση στη λιανική

Όπως αναφέρει σε αντίστοιχη ανακοίνωσή της η ΑΒ Βασιλόπουλος, η πώληση της ENA Cash & Carry αποτελεί στρατηγική απόφαση, που επιτρέπει στην εταιρία να επικεντρωθεί πλήρως στο βασικό της επιχειρηματικό πεδίο, το λιανεμπόριο τροφίμων.

Η κίνηση εντάσσεται στο φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος, που προβλέπει την επέκταση του δικτύου της σε περίπου 900 καταστήματα έως το 2028. Μόνο μέσα στο 2026, ολοκληρώνει το άνοιγμα περισσότερων από 100 νέων καταστημάτων, φέρνοντας την ΑΒ πιο κοντά σε κάθε γειτονιά και κάθε πελάτη σε όλη την Ελλάδα, τονίζεται χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο της μετάβασης βρίσκονται οι άνθρωποι της ENA Cash & Carry. Το σύνολο των 386 εργαζομένων της θα μεταφερθεί στον νέο εργοδότη, με πλήρως κατοχυρωμένα τα εργασιακά τους δικαιώματα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σημειώνεται επίσης.