Χρηματιστήριο: Ισχυρό rebound +2,20% πάνω από τις 2.600 μονάδες – Βουτιά 8,32% για την Allwyn

Δυναμικό rebound κατέγραψε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ανακτά τις 2.600 μονάδες, τις τράπεζες να οδηγούν την αντίδραση και τις αγορές να ενισχύονται στο τελευταίο τμήμα της συνεδρίασης. Ωστόσο, η εικόνα του ταμπλό είχε μία ηχηρή εξαίρεση: την Allwyn, που υποχώρησε κατά 8,32% σε μια ημέρα γενικευμένης ανόδου.

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Αυτή η μεγάλη απόκλιση ήταν και το πιο ανησυχητικό μήνυμα της συνεδρίασης. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της υψηλής κεφαλαιοποίησης ανέκαμπτε, η αγορά συνέχιζε να επανατιμολογεί επιθετικά τους κινδύνους για την Allwyn, με επίκεντρο τη Βραζιλία και τη νέα αρνητική σύσταση της JP Morgan.

Οι αριθμοί του κλεισίματος: Επιστροφή στις 2.609 μονάδες

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες, με κέρδη 2,20% ή 56,28 μονάδων. Ο FTSE Large Cap ενισχύθηκε κατά 2,29% στις 6.692,49 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε ακόμη ισχυρότερη άνοδο 3,57%, στις 3.157,17 μονάδες. Ο δείκτης FTSEA διαμορφώθηκε στις 1.571,82 μονάδες (+2,41%).

Δείκτης Κλείσιμο Ημερήσια μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.609,63 +2,20% FTSE Large Cap 6.692,49 +2,29% Τραπεζικός Δείκτης 3.157,17 +3,57% FTSEA 1.571,82 +2,41%

Η αξία συναλλαγών που εμφανίζεται στην απεικόνιση του Γενικού Δείκτη ανήλθε σε 296,47 εκατ. ευρώ, ενώ στον FTSE Large Cap σε 286,72 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τζίρους που αφορούν τις αντίστοιχες οθόνες δεικτών και όχι για δύο ποσά που πρέπει να αθροιστούν. Από τα διαθέσιμα στιγμιότυπα δεν προκύπτει με ασφάλεια ο συνολικός όγκος ολόκληρης της αγοράς.

Το διάγραμμα δείχνει ότι ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε από την περιοχή περίπου των 2.560 μονάδων κατά την έναρξη μέχρι τις 2.609,63 μονάδες στο κλείσιμο, δηλαδή ενδεικτικό ενδοσυνεδριακό εύρος κοντά στις 50 μονάδες. Η άνοδος ενισχύθηκε αισθητά προς το τέλος και ο δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση κοντά στο υψηλό της ημέρας. Το ακριβές επίσημο υψηλό και χαμηλό δεν αποτυπώνεται αριθμητικά στο διάγραμμα.

Οι τράπεζες έδωσαν το σύνθημα της αντεπίθεσης

Η Eurobank αναδείχθηκε σε πρωταγωνίστρια της τραπεζικής αντίδρασης, με +5,40% στα 4,726 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 5,04% στα 17,10 ευρώ. Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,85 ευρώ, με άνοδο 2,24%, και η Alpha Bank στα 4,626 ευρώ, με κέρδη 2,12%.

Η συμπεριφορά του κλάδου έδωσε τον τόνο στην αγορά: η αγοραστική ζήτηση συγκεντρώθηκε σε τίτλους υψηλής στάθμισης και επέτρεψε στον Γενικό Δείκτη να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των πρόσφατων απωλειών του. Η συνεδρίαση συνιστά ουσιαστική αντίδραση, όχι όμως αυτομάτως επιβεβαίωση ότι οι κίνδυνοι της προηγούμενης εβδομάδας έχουν εξαλειφθεί.

Allwyn: Βουτιά 8,32% κόντρα στην ισχυρή άνοδο της αγοράς

Η Allwyn έκλεισε στα 10,25 ευρώ, με απώλειες 8,32% ή 0,93 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ο όγκος της στο στιγμιότυπο διαμορφωνόταν περίπου σε 1,34 εκατ. μετοχές. Η κεφαλαιοποίησή της εμφανιζόταν κοντά στα 8,27 δισ. ευρώ.

Το σημαντικότερο δεν είναι μόνο το μέγεθος της πτώσης, αλλά το πότε συνέβη: σε μια συνεδρίαση κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης ανέβαινε 2,20% και ο τραπεζικός δείκτης 3,57%. Η απόδοση της Allwyn υπολειπόταν εκείνης του Γενικού Δείκτη κατά 10,52 ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για εξαιρετικά έντονη αρνητική διαφοροποίηση, η οποία υποδηλώνει ισχυρές ειδικές πιέσεις στον τίτλο.

Η νέα έκθεση της JP Morgan επιβάρυνε το κλίμα, καθώς ο οίκος υποβάθμισε τη σύσταση σε Underweight και περιόρισε την τιμή-στόχο στα 9 ευρώ από 13 ευρώ. Στο επίκεντρο των ανησυχιών παραμένουν η έκθεση στις εξελίξεις της Βραζιλίας, οι προοπτικές της Betano και το ευρύτερο προφίλ κινδύνου του ομίλου.

Η μετοχή έχει πλέον αποσυνδεθεί από την καθημερινή κατεύθυνση του χρηματιστηρίου. Η ίδια η αγορά στέλνει το μήνυμα ότι οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη ορατότητα για τους επιχειρηματικούς κινδύνους και την αποτίμησή τους. Η επιστροφή των αγοραστών στον Γενικό Δείκτη δεν αρκεί, από μόνη της, για να αντιστρέψει τη συγκεκριμένη τάση.

Η υπόλοιπη υψηλή κεφαλαιοποίηση: Ανάσα για την 3Ε, θετική εικόνα σε ενέργεια και κατασκευές

Η Coca-Cola HBC (3Ε) ενισχύθηκε κατά 2,72% στα 51 ευρώ, επιχειρώντας αντίδραση μετά τις μεγάλες πιέσεις των προηγούμενων ημερών. Η ΔΕΗ έκλεισε στα 23,72 ευρώ (+2,51%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 40,30 ευρώ (+2,65%), η Cenergy στα 21,54 ευρώ (+3,26%) και η Metlen στα 45,92 ευρώ (+1,59%).

Άνοδο 2% εμφάνισε η Viohalco, 1,06% τα ΕΛΠΕ, 1,75% η Titan και 1,29% η Optima Bank. Αντίθετα, ο ΟΤΕ υποχώρησε κατά 0,43% στα 18,70 ευρώ, ενώ η Motor Oil έμεινε αμετάβλητη στα 60 ευρώ. Η ευρεία συμμετοχή ανοδικών τίτλων ενίσχυσε την εικόνα του rebound, παρότι η Allwyn παρέμεινε ισχυρό αρνητικό αντίβαρο.

Τεχνική εικόνα: Η ανάκτηση των 2.600 μονάδων και η επόμενη δοκιμασία

Η τεχνική ανάγνωση της ημέρας έχει δύο διακριτά σκέλη. Πρώτον, η αγορά αντέδρασε έντονα από την περιοχή των 2.560 μονάδων και επέστρεψε πάνω από τις 2.600, αποτρέποντας την άμεση συνέχιση της πτωτικής πίεσης. Δεύτερον, η άνοδος απέκτησε επιπλέον δυναμική προς το κλείσιμο, ένδειξη ότι οι αγοραστές δεν περιορίστηκαν στις πρώτες ώρες της συνεδρίασης.

Η περιοχή 2.600–2.620 μονάδων αναδεικνύεται πλέον σε κρίσιμη βραχυπρόθεσμη ζώνη. Η σταθεροποίηση πάνω από αυτό το εύρος και κυρίως διαδοχικά κλεισίματα πάνω από τις 2.615–2.620 μονάδες θα ενίσχυαν το σενάριο συνέχισης της ανάκαμψης. Ακολούθως, οι ζώνες 2.640–2.660 και 2.680 μονάδων αποτελούν ενδεικτικές περιοχές τεχνικού ενδιαφέροντος, όπου θα κριθεί η αντοχή της αγοραστικής ορμής.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, η απώλεια των 2.600 μονάδων θα επανέφερε το βλέμμα προς τις 2.580–2.560, με επόμενη ευρύτερη περιοχή στήριξης γύρω από τις 2.530–2.510 μονάδες. Τα επίπεδα αυτά αποτελούν ζώνες τεχνικής εκτίμησης και όχι εγγυημένα όρια.

Για να αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία το σημερινό rebound, απαιτείται συνέχεια: υψηλή συμμετοχή, διατήρηση των κερδών στις τραπεζικές μετοχές και καλύτερη συμπεριφορά των τίτλων που υστερούν. Μια ισχυρή συνεδρίαση μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία, όχι όμως από μόνη της ολόκληρη τη μεσοπρόθεσμη τάση.

Για την Allwyn, αντίθετα, η τεχνική εικόνα παραμένει εμφανώς αρνητική. Η μεγάλη ημερήσια απώλεια και η απόκλιση από την υπόλοιπη αγορά καθιστούν κρίσιμη την εμφάνιση πραγματικής απορρόφησης των πωλήσεων. Η τιμή-στόχος των 9 ευρώ της JP Morgan δεν αποτελεί τεχνική στήριξη ούτε βεβαιότητα για τη μελλοντική διαδρομή της μετοχής.

Διεθνές φόντο: Το rebound και οι ανοιχτές ανησυχίες

Το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε σε περιβάλλον προσπάθειας ανάκαμψης των διεθνών μετοχικών αγορών μετά τη μεταβλητότητα της προηγούμενης εβδομάδας. Στην Ευρώπη, οι επενδυτές συνέχισαν να σταθμίζουν τη συμπεριφορά των τραπεζών, τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Στις ΗΠΑ, στο προσκήνιο βρίσκονται οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και το ερώτημα κατά πόσο οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μεταφραστούν σε ανάλογα κέρδη.

Παράλληλα, κάθε νέα ένδειξη για πληθωρισμό, απασχόληση και ανάπτυξη επηρεάζει τις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της Fed. Η κατεύθυνση των αμερικανικών επιτοκίων και των ομολογιακών αποδόσεων παραμένει κρίσιμη για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου διεθνώς. Χωρίς επιβεβαιωμένο στιγμιότυπο των αμερικανικών και ευρωπαϊκών δεικτών κατά την ώρα σύνταξης, δεν αποδίδονται εδώ συγκεκριμένες ενδοημερήσιες ποσοστιαίες μεταβολές.

Γνώμες ειδικών: Προσοχή στη διάρκεια της αντίδρασης

Η ανάλυση της αγοράς μετά από ένα έντονο sell-off εστιάζει παραδοσιακά όχι μόνο στο ποσοστό της πρώτης ανοδικής συνεδρίασης αλλά και στη διάρκειά της. Στην περίπτωση της Αθήνας, ζητούμενα είναι η σταθεροποίηση πάνω από τις 2.600 μονάδες, η συμπεριφορά του τραπεζικού δείκτη και το κατά πόσο το αγοραστικό ενδιαφέρον θα διατηρηθεί στις επόμενες συνεδριάσεις.

Ειδικά για την Allwyn, η JP Morgan έδωσε σαφώς επιφυλακτικό στίγμα με την υποβάθμιση σε Underweight και την τιμή-στόχο των 9 ευρώ. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί θέση του συγκεκριμένου επενδυτικού οίκου, όχι δεδομένο αποτέλεσμα για τη μετοχή. Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι εάν οι επόμενες εταιρικές ειδήσεις θα επιβεβαιώσουν ή θα περιορίσουν τις ανησυχίες που έχουν ενσωματωθεί στις τιμές.

Η επόμενη ημέρα

Η Δευτέρα ήταν ημέρα ανάκτησης της πρωτοβουλίας από τους αγοραστές. Το κλείσιμο στις 2.609,63 μονάδες, η άνοδος του τραπεζικού δείκτη κατά 3,57% και η βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της υψηλής κεφαλαιοποίησης διαμόρφωσαν μια ισχυρή αντίδραση. Το επόμενο στοίχημα είναι η διάρκειά της.

Για την Allwyn, ωστόσο, η συνεδρίαση άνοιξε νέο κεφάλαιο προβληματισμού. Όταν ο Γενικός Δείκτης κερδίζει 2,20% και μια μεγάλη μετοχή χάνει 8,32%, η αγορά στέλνει ένα μήνυμα που δύσκολα αγνοείται.

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