Τράπεζες: Κέρδη 3,7 δισ. ευρώ, αλλά η Πειραιώς χάνει ταχύτητα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αύξησαν τα κέρδη τους στο εννεάμηνο του 2026, αλλά η εικόνα πίσω από το συνολικό ποσό απέχει πολύ από το να είναι ενιαία. Η Eurobank έχει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση δημοσιευμένων κερδών, η Alpha Bank ξεχωρίζει στους τόκους, η Εθνική διατηρεί την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση και η Πειραιώς εμφανίζει την πιο καθαρή ένδειξη κόπωσης στο τρίτο τρίμηνο.

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Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει γενικευμένη πτώση της τραπεζικής κερδοφορίας. Υπάρχουν, όμως, διαφορετικές ταχύτητες και μεγαλύτερες απαιτήσεις για να μετατραπεί η αύξηση των εσόδων σε πραγματική αύξηση των τελικών κερδών.

Πόσα κέρδισε κάθε τράπεζα

Τα δημοσιευμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους έφτασαν συνολικά τα 3,71 δισ. ευρώ, έναντι 3,44 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση είναι 7,6%, ή περίπου 263 εκατ. ευρώ. Σχεδόν το μισό από το επιπλέον ποσό προέρχεται από τη Eurobank.

Τράπεζα Κέρδη 9μήνου 2025 Κέρδη 9μήνου 2026 Μεταβολή Eurobank 1.033,0 1.161,0 +12,4% Πειραιώς 820,0 893,0 +8,9% Εθνική 885,0 888,0 +0,3% Alpha Bank 706,7 766,1 +8,4% Σύνολο 3.444,7 3.708,1 +7,6%

Ποσά σε εκατ. ευρώ. Δημοσιευμένα κέρδη μετόχων ομίλων, με τη συγκριτική βάση των ανακοινώσεων του 2026. Η σειρά ακολουθεί το ύψος των κερδών του 2026.

Ο πίνακας δείχνει γιατί χρειάζεται προσοχή στις εύκολες γενικεύσεις. Η Πειραιώς παραμένει δεύτερη σε απόλυτο ύψος δημοσιευμένων κερδών, ενώ η Εθνική εμφανίζει τη χαμηλότερη ετήσια αύξηση. Αυτό, ωστόσο, δεν περιγράφει από μόνο του την πρόσφατη δυναμική τους.

Στην προσαρμοσμένη κερδοφορία, που αφαιρεί συγκεκριμένες έκτακτες επιδράσεις, Eurobank και Alpha Bank καταγράφουν αυξήσεις 14,3% και 14,2% αντίστοιχα. Στην Πειραιώς τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη αυξάνονται 5,2%, ενώ στην Εθνική τα κέρδη πριν από έκτακτα στοιχεία αυξάνονται 1,7%. Οι ορισμοί διαφέρουν ανά τράπεζα, επομένως αυτά τα μεγέθη χρειάζονται ξεχωριστή ανάγνωση και δεν αθροίζονται.

Οι τόκοι αυξάνονται και στις τέσσερις

Το πιο ενθαρρυντικό κοινό στοιχείο βρίσκεται στα καθαρά έσοδα από τόκους. Έφτασαν τα 6,61 δισ. ευρώ, αυξημένα συνολικά κατά 7,8%. Άρα, η πίεση που εμφανίζεται σε ορισμένες τελικές γραμμές κερδοφορίας δεν εξηγείται από μια γενικευμένη υποχώρηση των τόκων.

Τράπεζα Καθαρά έσοδα τόκων 9μήνου 2026 Ετήσια αύξηση Γ΄ έναντι β΄ τριμήνου 2026 Alpha Bank 1.324,9 +10,7% +8,2% Eurobank 2.068,0 +8,7% +5,0% Πειραιώς 1.532,0 +7,4% +6,5% Εθνική 1.683,0 +4,8% +5,8%

Ποσά σε εκατ. ευρώ. Κατάταξη βάσει ετήσιας αύξησης. Η τριμηνιαία μεταβολή της Eurobank παρατίθεται όπως ανακοινώθηκε.

Η Alpha έχει τη μεγαλύτερη άνοδο τόσο στο εννεάμηνο όσο και στο τρίτο τρίμηνο. Για όλες τις τράπεζες, όμως, σημασία έχει πόσο από αυτό το πρόσθετο έσοδο παραμένει τελικά ως κέρδος, αφού αφαιρεθούν το κόστος των καταθέσεων, οι λειτουργικές δαπάνες και οι προβλέψεις για δάνεια.

Οι προμήθειες και οι ασφαλιστικές εργασίες προσφέρουν επίσης στήριξη. Οι μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις δεν είναι πάντοτε οργανική ανάπτυξη της ίδιας δραστηριότητας: στην Πειραιώς συμβάλλει η Εθνική Ασφαλιστική, ενώ στην Alpha ορισμένες συγκρίσεις επηρεάζονται από μερίσματα της PRODEA. Η προέλευση του εσόδου έχει σημασία για το αν μπορεί να επαναληφθεί.

Στην Πειραιώς φαίνεται το φρενάρισμα του τριμήνου

Η σύγκριση του τρίτου με το δεύτερο τρίμηνο δίνει μια πιο πρόσφατη εικόνα. Στην Πειραιώς τα δημοσιευμένα κέρδη μετόχων υποχώρησαν από 336 σε 275 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 18,2%. Η κάμψη παραμένει έντονη και στα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη, τα οποία μειώθηκαν 17,4%.

Τράπεζα Κέρδη μετόχων β΄ τριμήνου Γ΄ τριμήνου Μεταβολή Μεταβολή προσαρμοσμένου μέτρου Εθνική 295,0 321,0 +8,8% +5,7% Alpha Bank 315,7 268,9 −14,8% +3,1% Πειραιώς 336,0 275,0 −18,2% −17,4%

Ποσά σε εκατ. ευρώ, τρίμηνα 2026. Προσαρμοσμένα μέτρα: κέρδη πριν από έκτακτα για την Εθνική, προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων για την Alpha και εξομαλυμένα καθαρά κέρδη για την Πειραιώς. Η διαθέσιμη ανακοίνωση της Eurobank δεν δίνει αντίστοιχη αναλυτική σύγκριση κερδών των δύο τριμήνων.

Η διαφορά είναι ουσιαστική. Στην Alpha η πτώση των δημοσιευμένων κερδών συνυπάρχει με αύξηση της προσαρμοσμένης κερδοφορίας. Στην Εθνική η τριμηνιαία εικόνα βελτιώνεται, παρά τη σχεδόν στάσιμη επίδοση του εννεαμήνου. Στην Πειραιώς υποχωρούν και οι δύο δείκτες.

Η πίεση στην Πειραιώς προήλθε από χαμηλότερα έσοδα υπηρεσιών, αρνητική μεταβολή στα χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα και αυξημένες προβλέψεις. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν από 452 σε 370 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των τόκων και η μείωση των λειτουργικών εξόδων δεν αρκούσαν για να καλύψουν αυτές τις επιβαρύνσεις.

Η τράπεζα συνδέει την άνοδο των προβλέψεων δανείων με χαρτοφυλάκιο που ταξινομήθηκε προς πώληση. Συνεπώς, η επιβάρυνση του τριμήνου δεν αποδεικνύει από μόνη της γενικευμένη επιδείνωση της ποιότητας των δανείων.

Η απόσταση στα κεφάλαια

Στους δημοσιευμένους κεφαλαιακούς δείκτες η Εθνική προηγείται και η Πειραιώς βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Ο CET1 δείχνει τη σχέση των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων με τα σταθμισμένα για τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού. Είναι σημαντικός δείκτης αντοχής και δυνατότητας χρηματοδότησης νέας ανάπτυξης.

Τράπεζα CET1 στις 30.09.2026 Συνολική κεφαλαιακή επάρκεια Εθνική 17,5% 21,2% Eurobank 15,5% 20,4% Alpha Bank 14,5% 19,3% Πειραιώς 12,9% 18,6%

Για τη Eurobank, οι δείκτες pro forma για την εξαγορά της Eurolife και τη μερική πώληση της ERB Asfalistiki είναι 14,3% και 19,2% αντίστοιχα. Οι δημοσιευμένοι δείκτες περιλαμβάνουν τις προβλέψεις διανομών όπως ανακοινώθηκαν.

Η τέταρτη θέση της Πειραιώς αφορά αυτούς τους συγκεκριμένους δείκτες. Δεν σημαίνει ότι η τράπεζα βρίσκεται κάτω από τις εποπτικές απαιτήσεις: ανακοινώνει συνολικά κεφάλαια περίπου 260 μονάδες βάσης πάνω από τη συνολική απαίτηση, μαζί με το P2G. Επίσης, οι εποπτικές απαιτήσεις διαφέρουν μεταξύ τραπεζών, άρα η κατάταξη των ποσοστών δεν είναι αυτόματα κατάταξη του διαθέσιμου πλεονάσματος.

Τι θα κρίνει τη συνέχεια

Για το τελευταίο τρίμηνο και την πορεία προς το 2027, το ζητούμενο είναι η ποιότητα της ανάπτυξης. Οι νέες χορηγήσεις πρέπει να αυξάνουν το δανειακό χαρτοφυλάκιο μετά τις αποπληρωμές. Οι προμήθειες πρέπει να έχουν επαναλαμβανόμενη βάση. Και η αύξηση του κόστους πρέπει να αφήνει περιθώριο στα επιπλέον έσοδα να ενισχύουν την κερδοφορία.

Η Πειραιώς έχει ένα επιπλέον σημείο προς παρακολούθηση: η καθαρή πιστωτική επέκταση του εννεαμήνου ήταν 2,2 δισ. ευρώ, έναντι 3,1 δισ. ευρώ πέρυσι, περίπου 29% χαμηλότερη με βάση τα στρογγυλοποιημένα ποσά. Η Εθνική χρειάζεται να μεταφέρει την καλύτερη εικόνα του τρίτου τριμήνου στην τελική ετήσια επίδοση. Eurobank και Alpha καλούνται να διατηρήσουν την αυξημένη προσαρμοσμένη κερδοφορία, ελέγχοντας κόστος και πιστωτικούς κινδύνους.

Η εικόνα, επομένως, δείχνει έναν κλάδο που συνεχίζει να κερδίζει, αλλά με μεγαλύτερες αποκλίσεις. Η Πειραιώς εμφανίζει το σαφέστερο πρόσφατο φρενάρισμα, χωρίς αυτό να αναιρεί την αύξηση των κερδών της στο εννεάμηνο. Το επόμενο τεστ είναι αν η βελτίωση των τόκων θα μετατραπεί ξανά σε ισχυρότερη τελική κερδοφορία.

Πηγή στοιχείων: ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026 των τεσσάρων τραπεζών. Υπολογισμοί από τα δημοσιευμένα ποσά· πιθανές μικρές αποκλίσεις λόγω στρογγυλοποίησης. Η εκτίμηση της τάσης αποτελεί δημοσιογραφική ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων.