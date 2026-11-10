Τι σηματοδοτεί για τη χονδρική του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων το deal The Mart – ENA Cash & Carry. Η ενίσχυση των μεριδίων αγοράς του Σκλαβενίτη και η απεμπλοκή ΑΒ Βασιλόπουλου.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια και ο βραχίονας χονδρικής του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με τη μάχη για τα μερίδια αγοράς να μην αποτελεί «μονοπώλιο» της λιανικής.

Με μεγάλο τροφοδότη τον κλάδο του τουρισμού, η αγορά cash & carry στοχεύει στο κανάλι HORECA και δη στους επαγγελματίες της εστίασης και τα ξενοδοχεία, καταγράφοντας σταθερή ανάπτυξη. Και αυτές τις ευκαιρίες ανάπτυξης σπεύδουν να δρέψουν οι μεγάλοι «παίκτες» του κλάδου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η απόφαση της The Mart του ομίλου Σκλαβενίτη να αποκτήσει την ENA Cash & Carry της ΑΒ Βασιλόπουλος κρίνεται στρατηγικής σημασίας, καθώς αναμένεται να ενισχύσει το αποτύπωμα του ομίλου Σκλαβενίτη στη χονδρική αλλά και να σηματοδοτήσει την απεμπλοκή της ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στις δραστηριότητες της λιανικής.

Το deal

H The Mart ΑΕ, ήτοι ο βραχίονας χονδρικής του ομίλου Σκλαβενίτης αποκτά 13 καταστήματα χονδρικής της ΑΒ Βασιλόπουλος, ήτοι τα ENA Cash & Carry.

Σύμφωνα με πληροφορίες του -, το δίκτυο της ENA Cash & Carry έχει συνολικά 14 καταστήματα, όμως η ΑΒ Βασιλόπουλος θα διατηρήσει το 14ο κατάστημα και δη εκείνο στη Χαλκίδα, καθώς σκοπεύει να το μετατρέψει σε εταιρικό κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος.

Η The Mart διαθέτει ένα δίκτυο 14 καταστημάτων, οπότε μετά την απόκτηση και των 13 καταστημάτων της ENA Cash & Carry, το δίκτυό της θα ανέλθει σε 27 καταστήματα, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τα μερίδια αγοράς της στο cash and carry του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της The Mart, τον Σεπτέμβριο του 2025 λειτούργησε το νέο κατάστημα της εταιρείας στην Καλαμάτα και έτσι το σύνολο του δικτύου χονδρικής ανέρχεται σε 14 καταστήματα, με ευρεία γεωγραφική διασπορά και συνολική επιφάνεια που υπερβαίνει τα 100.000 τμ. Τα άλλα 13 υποκαταστήματα της The Mart βρίσκονται σε Κηφισό, Παλλήνη, Αργυρούπολη Αττικής, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Βόλο, Εγνατία Θεσσαλονίκης, Ιωνία Θεσσαλονίκης, Ξάνθη, Λάρισα, Χανιά Κρήτης, Καλαμάτα και Ιωάννινα.

Πλην της Χαλκίδας, η ENA Cash & Carry διαθέτει καταστήματα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, το Άργος, την Κέρκυρα, το Βόλο, τις Σέρρες, τη Ρόδο, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, την Καλαμάτα, το Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη, τη Χίο, καθώς και στην Καρδίτσα.

Διατηρούνται πλήρως οι 386 θέσεις εργασίας

Στο επίκεντρο της μετάβασης βρίσκονται οι άνθρωποι της ENA Cash & Carry. Το σύνολο των 386 εργαζομένων της θα μεταφερθεί στον νέο εργοδότη, με πλήρως κατοχυρωμένα τα εργασιακά τους δικαιώματα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Με βάση τη συμφωνία, όλες οι θέσεις εργασίας της ENA Cash & Carry θα διατηρηθούν πλήρως.

Η επόμενη ημέρα

Η εν λόγω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η υλοποίηση της αναμένεται μετά τη σχετική απόφαση.

Άλλωστε η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναμένεται να εξετάσει τις επικαλύψεις των δύο δικτύων και τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό επιμέρους τοπικών αγορών.

Η δυναμική της the Mart

Όπως έχει ήδη γράψει το -,το 2025 η The Mart ΑΕ κατέγραψε ενίσχυση του κύκλου εργασιών στα επίπεδα των 450 εκατ. ευρώ και σταθερή κερδοφορία.

Την περυσινή χρονιά, η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις ύψους 14 εκατ. ευρώ, ενώ για το τρέχον έτος 2026 ανεβάζει στα 25 εκατ. ευρώ το ύψος του επενδυτικού της προγράμματος. Μάλιστα, για εφέτος η The Mart γνωστοποιεί ότι αναμένει μείωση της κερδοφορίας της, λόγω της βελτίωσης των παροχών προς τους εργαζόμενους.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πρόσφατα, το 2025 ο κύκλος εργασιών της The Mart ανήλθε στα 450,44 εκατ. ευρώ, έναντι 444,85 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024. Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων διαμορφώθηκε στα 357,82 εκατ. ευρώ από 356,80 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 92,61 εκατ. ευρώ έναντι 88,05 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024. Τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν ελαφρώς στα 8,00 εκατ. ευρώ από 8,25 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, με τη μείωση να αποδίδεται, παρά την αύξηση των πωλήσεων και του μικτού κέρδους, στις αυξημένες αποσβέσεις της χρήσης. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 21,09 εκατ. ευρώ ή 4,68% επί του κύκλου εργασιών έναντι 20,76 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2025 ανήλθαν στα 6,14 εκατ. ευρώ έναντι 6,20 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024 και κρίνονται από τη διοίκηση «ιδιαίτερα ικανοποιητικά αν λάβουμε υπόψη, τον έντονο ανταγωνισμό που υπήρξε τη χρήση αυτή, τις συνεχείς ανατιμήσεις των εμπορευμάτων, την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και λοιπών λειτουργικών εξόδων, τις διαταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή».

«Η κερδοφορία της εταιρείας διατηρήθηκε περίπου σταθερή (EBITDA 21 εκατ. ευρώ περίπου, κέρδη μετά από φόρους 6,2 εκατ. ευρώ περίπου) παρά την αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου εξαιτίας κυρίως της αύξησης του κόστους μισθοδοσίας κατά 1,9 εκατ. ευρώ», σημειώνεται επίσης.

Παράλληλα, το 2025 προχώρησε η επένδυση για τη δημιουργία του νέου κέντρου διανομής στον Ταύρο Αττικής, επί οικοπέδου 25,3 στρεμμάτων περίπου και συνολικής επιφάνειας κτηρίων 21.000 τμ περίπου εκ των οποίων 7.000 τμ περίπου αφορά σε συντηρήσεις / καταψύξεις. Το νέο κέντρο διανομής ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2026 και αναμένεται να λειτουργήσει τους πρώτους μήνες του 2027.

Η δύσκολη εξίσωση της ENA Cash & Carry και η επόμενη μέρα της ΑΒ Βασιλόπουλος

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η ΑΒ Βασιλόπουλος, η πώληση της ENA Cash & Carry αποτελεί μια στρατηγική απόφαση, που επιτρέπει στην εταιρεία να επικεντρωθεί πλήρως στο βασικό της επιχειρηματικό πεδίο, το λιανεμπόριο τροφίμων.

«Η ENA Cash & Carry είναι μια δύσκολη εξίσωση, είναι σαν να ανταγωνιζόμαστε τον εαυτό μας. Χρειάζεσαι άλλο κωδικολόγιο για τη HORECA που δεν το έχουμε», παραδέχθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πώλησή της.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος, που προβλέπει την επέκταση του δικτύου της σε περίπου 900 καταστήματα έως το 2028. Μόνο μέσα στο 2026, ολοκληρώνει το άνοιγμα περισσότερων από 100 νέων καταστημάτων. Η θυγατρική της Ahold Delhaize στην Ελλάδα κατόρθωσε το 2025 να ανακτήσει το ορόσημο των 2 δισ. ευρώ σε πωλήσεις, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επιστρέψει στην κερδοφορία. Με στρατηγικές επενδυτικές κινήσεις, η αλυσίδα στρέφει το βλέμμα στο 2028, οπότε και ολοκληρώνεται ένα ευρύ πλάνο μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2024. Στόχος της αλυσίδας είναι μέχρι το 2028 να διατηρεί μια δύναμη πυρός 900 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 700 να είναι franchise, αποκτώντας πλέον παρουσία και σε περιοχές στις οποίες δεν διαθέτει μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι τα καταστήματα με την επωνυμία ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY ξεκίνησαν να λειτουργούν σταδιακά το έτος 1991 και εξαγοράστηκαν από την ΑΒ Βασιλόπουλος το 2001.