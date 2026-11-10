Φόβοι για ρεβανσισμό των Δημοκρατικών φουντώνουν στην Αμερική – Στο στόχαστρο οι κολοσσοί της Corporate America

Η μεγάλη εκλογική νίκη των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές προκαλεί ήδη έντονη ανησυχία στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Πριν ακόμη αναλάβουν επισήμως τον έλεγχο του νέου Κογκρέσου, κορυφαίοι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές προαναγγέλλουν έρευνες, αποστέλλουν επιστολές σε επιχειρηματικούς κολοσσούς και ζητούν την παράδοση εγγράφων. Στην Corporate America πληθαίνουν οι φόβοι ότι ο θεμιτός κοινοβουλευτικός έλεγχος θα μπορούσε να μετατραπεί σε πολιτικό ρεβανσισμό απέναντι σε όσους επιδίωξαν στενότερες σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

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Amazon, Apple, BlackRock, Google, Microsoft, Coinbase, Walmart και Live Nation συγκαταλέγονται στα ισχυρά ονόματα που βρίσκονται στο πεδίο των πρώτων ερευνητικών κινήσεων. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο εταιρικές δωρεές και επαφές με τον Λευκό Οίκο συνδέθηκαν με ευνοϊκή κυβερνητική μεταχείριση. Η ύπαρξη έρευνας ή επιστολής, ασφαλώς, δεν συνιστά απόδειξη παράνομης συναλλαγής.

Από την εκλογική νίκη στον νομικό συναγερμό

Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν αρχίσει να προετοιμάζονται μήνες πριν από την κάλπη, προσλαμβάνοντας εξειδικευμένα γραφεία όπως Akin Gump, Arnold & Porter, Crowell & Moring και Quinn Emanuel. Οι νομικές ομάδες χαρτογραφούν δυνητικά επίμαχα θέματα, διατηρούν ηλεκτρονική αλληλογραφία και εσωτερικά αρχεία, συνομιλούν με στελέχη και οργανώνουν προσομοιώσεις για το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικών κλητεύσεων. Μετά τις εκλογές, οι εταιρείες που καθυστέρησαν να εξασφαλίσουν εξειδικευμένη εκπροσώπηση σπεύδουν να καλύψουν το κενό. Οι κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων ενδέχεται να περιορίζουν τις επιλογές τους.

Η 4η Ιανουαρίου ως πρώτη κρίσιμη προθεσμία

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, που προορίζεται για την ηγεσία της Permanent Subcommittee on Investigations της Γερουσίας, απηύθυνε σειρά επιστολών με αιτήματα εγγράφων και καταληκτική ημερομηνία την 4η Ιανουαρίου 2027. Προειδοποίησε ότι η μη συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε άλλα μέσα εξασφάλισης συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης της εξέτασης υποχρεωτικών κλητεύσεων όταν η νέα πλειοψηφία αναλάβει τις σχετικές εξουσίες.

Οι εταιρείες που χρηματοδότησαν το ballroom του Λευκού Οίκου

Οι επιστολές του Μπλούμενταλ καλύπτουν, μεταξύ άλλων, Amazon, Apple, BlackRock, Booz Allen, Coinbase, Google, Microsoft, Salesforce, ServiceNow και Union Pacific, με επίκεντρο τη χρηματοδότηση του σχεδίου αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο. Χωριστά ερωτήματα απευθύνονται προς επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων σχετικά με ενδεχόμενους οικονομικούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ. Η επιτροπή επιχειρεί να αποσαφηνίσει εάν υπήρξαν ανταλλάγματα, προνομιακή πρόσβαση ή ρυθμιστικές διευκολύνσεις.

Walmart, Toyota, Live Nation και τράπεζες

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας είχαν δημοσιοποιήσει, λίγο πριν από τις εκλογές, έκθεση με τίτλο «Nine Ways Trump’s Corruption Is Costing You», αναφέροντας εταιρείες όπως Toyota, Walmart, Live Nation και μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα. Το ζητούμενο για τους ερευνητές είναι να εντοπίσουν πιθανή σχέση ανάμεσα στη στήριξη προς την ορκωμοσία ή άλλες πρωτοβουλίες Τραμπ και σε μεταγενέστερες κυβερνητικές αποφάσεις. Πρόκειται για ισχυρισμούς που πρέπει να ελεγχθούν, όχι για τελεσίδικα συμπεράσματα.

Το πρώτο μεγάλο τεστ: Live Nation και Ticketmaster

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει ο αντιμονοπωλιακός συμβιβασμός του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης με τη Live Nation. Οι Δημοκρατικοί εξετάζουν τον ρόλο του Λευκού Οίκου και του προέδρου στην εξέλιξη μιας υπόθεσης που είχε εγείρει ακόμη και το ενδεχόμενο διάσπασης του ομίλου. Η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής έχει αρχίσει να προσεγγίζει δικηγόρους που ασχολήθηκαν με την υπόθεση. Η Live Nation απαντά ότι οι όροι του συμβιβασμού αντιμετωπίζουν επαρκώς τις αντιμονοπωλιακές αιτιάσεις και δηλώνει πρόθυμη να εξηγήσει τη συμφωνία σε κάθε νομοθέτη.

Στο μικροσκόπιο ακόμη και οι δικηγόροι

Ο Τζέιμι Ράσκιν, που αναμένεται να ηγηθεί της Επιτροπής Δικαιοσύνης, έχει διαμηνύσει ότι μπορεί να επιδιώξει κλητεύσεις δικηγορικών γραφείων που συμφώνησαν με την κυβέρνηση Τραμπ να προσφέρουν δωρεάν νομική εργασία για επιλεγμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αποφύγουν τιμωρητικές εκτελεστικές εντολές. Μια τέτοια κατεύθυνση θα μετέφερε την έρευνα από τις επιχειρήσεις στο ευρύτερο δίκτυο νομικών συμβούλων και διαμεσολαβητών της Ουάσιγκτον.

Chevron, Exxon, Lockheed Martin και UnitedHealth

Από τα τέλη Αυγούστου, ο Δημοκρατικός Τζάρεντ Χάφμαν είχε ζητήσει διατήρηση εγγράφων από περίπου δύο δωδεκάδες επιχειρήσεις που εμφανίζονταν ως χορηγοί ή συνεργάτες της Freedom 250 LLC, της ομάδας που συνδέεται με εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ. Στα ονόματα περιλαμβάνονται Chevron, Exxon, Lockheed Martin, Mastercard, Oracle, United Airlines και UnitedHealth Group. Ορισμένες εταιρείες περιορίστηκαν σε επιβεβαίωση παραλαβής, ενώ άλλες φέρονται να παρέδωσαν υλικό. Στο επιχειρηματικό στρατόπεδο έχει τεθεί και το ζήτημα των ορίων αρμοδιότητας των επιτροπών που αναλαμβάνουν αυτές τις πρωτοβουλίες.

Η Palantir και οι συμβάσεις ασφαλείας

Στο πεδίο ελέγχου μπαίνει και η Palantir, με τους Δημοκρατικούς να εξετάζουν συμβάσεις ανάλυσης δεδομένων με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Το θέμα συνδυάζει κρατικές προμήθειες, χρήση πληροφοριακών συστημάτων, μεταναστευτική πολιτική και τις τεχνολογικές δυνατότητες του κράτους. Ακόμη και εταιρείες που έως τώρα έμεναν εκτός των πολιτικών πρωτοσέλιδων εκτιμούν ότι μπορεί να βρεθούν σε δημόσιες ακροάσεις.

Η παγίδα των δύο κέντρων εξουσίας

Η μεγάλη δυσκολία για τις πολυεθνικές είναι ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Μια επιχείρηση μπορεί να υποχρεωθεί να παραδώσει στο Δημοκρατικό Κογκρέσο επικοινωνίες με κυβερνητικά στελέχη και ταυτόχρονα να χρειάζεται τη συνεργασία της ίδιας κυβέρνησης για άδειες, συμβάσεις, κανονιστικές αποφάσεις ή συμφωνίες. Η συμμόρφωση με μια νόμιμη κοινοβουλευτική έρευνα δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως εχθρική πράξη· πολιτικά, όμως, πολλές εταιρείες φοβούνται ότι θα αντιμετωπιστεί ακριβώς έτσι.

Πού τελειώνει η εποπτεία και πού αρχίζει ο ρεβανσισμός;

Οι κοινοβουλευτικές έρευνες είναι θεσμικά νόμιμο και αναγκαίο εργαλείο ελέγχου. Η διερεύνηση ενδεχόμενης διαπλοκής ανάμεσα σε δωρεές, κρατικές συμβάσεις και ρυθμιστικά προνόμια μπορεί να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ταυτόχρονα, η μαζική αποστολή αιτημάτων προς εταιρείες μόνο και μόνο επειδή διατήρησαν σχέσεις με την κυβέρνηση θα μπορούσε να προκαλέσει την εντύπωση πολιτικής εκδίκησης. Στην πρώτη θητεία Τραμπ, πολυάριθμες έρευνες των Δημοκρατικών κατέληξαν σε μακρές δικαστικές διαμάχες, γεγονός που εξακολουθεί να προβληματίζει έμπειρους νομικούς.

Ένα νέο πολιτικό risk premium στη Wall Street

Για την κεφαλαιαγορά δημιουργείται ένας ακόμη παράγοντας αβεβαιότητας. Η έναρξη έρευνας δεν σημαίνει οικονομική ζημιά ούτε ενοχή. Μπορεί, ωστόσο, να αυξήσει το νομικό κόστος, να επιβαρύνει τη φήμη ενός ομίλου και, εάν προκύψουν ουσιαστικά ευρήματα, να οδηγήσει σε πρόσθετες ρυθμιστικές παρεμβάσεις ή αντιδικίες. Το ζήτημα αποκτά ειδικό βάρος όταν αγγίζει ομίλους με κεφαλαιοποιήσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ή τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ειρωνεία της εγγύτητας στην εξουσία

Η Corporate America επιχειρούσε παραδοσιακά να διατηρεί δίαυλο επικοινωνίας με κάθε κυβέρνηση. Στην περίοδο Τραμπ αυτή η εγγύτητα θεωρούνταν από πολλούς αναγκαία επιχειρηματική ασφάλεια. Με την αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο, τα ίδια δείπνα, οι δωρεές, οι συναντήσεις και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες μπορεί να αποκτήσουν νέα πολιτική σημασία. Αυτό δεν αποδεικνύει αθέμιτες συμφωνίες. Δείχνει, όμως, πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί η αποτίμηση του πολιτικού κινδύνου. Το πραγματικό στοίχημα για τους Δημοκρατικούς θα είναι να αποκαλύψουν τυχόν παρατυπίες χωρίς να μετατρέψουν την εποπτεία σε γενικευμένο κυνήγι αντιπάλων. Και για τις επιχειρήσεις, να συνεργαστούν με το Κογκρέσο χωρίς να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με τον Λευκό Οίκο.