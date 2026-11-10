Η Κίνα ετοιμάζεται να «καταπιεί» εμπορικά την Ευρώπη – Το πλεόνασμα του $1 τρισ. και η νέα βιομηχανική αυτοκρατορία

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα σε δέκα μήνες. Πίσω από τον αριθμό βρίσκεται μια ιστορική μετατόπιση παραγωγικής ισχύος: η Κίνα δεν κυριαρχεί πια μόνο στα φθηνά καταναλωτικά προϊόντα. Διεκδικεί αυτοκίνητα, ημιαγωγούς, βιομηχανικά ρομπότ, μπαταρίες και χημικά – τους κλάδους που στηρίζουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

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Τα βασικά σε 30″

1,04 τρισ. δολάρια το κινεζικό εμπορικό πλεόνασμα στο πρώτο δεκάμηνο του 2026.

το κινεζικό εμπορικό πλεόνασμα στο πρώτο δεκάμηνο του 2026. 35% η ετήσια αύξηση των εξαγωγών τον Οκτώβριο, με τις εισαγωγές να ενισχύονται πάνω από 41%.

η ετήσια αύξηση των εξαγωγών τον Οκτώβριο, με τις εισαγωγές να ενισχύονται πάνω από 41%. 111% η αύξηση σε αξία των κινεζικών εξαγωγών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στο δεκάμηνο.

η αύξηση σε αξία των κινεζικών εξαγωγών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στο δεκάμηνο. 359,8 δισ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα το 2025.

το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα το 2025. Η σύγκρουση μεταφέρεται από τις τιμές των εισαγωγών στον έλεγχο της παγκόσμιας παραγωγής.

Το τρισεκατομμύριο που αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες

Η Κίνα χρειάστηκε μόλις δέκα μήνες για να ξεπεράσει και πάλι το φράγμα του ενός τρισ. δολαρίων στο εμπορικό της πλεόνασμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι εξαγωγές της αυξήθηκαν περίπου 35% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, έναντι 36% τον Σεπτέμβριο. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, πάνω από 41%, αλλά το πλεόνασμα του δεκαμήνου έφθασε τα 1,04 τρισ. δολάρια.

Η χώρα βρίσκεται έτσι σε πορεία να υπερβεί το ήδη ιστορικό πλεόνασμα των 1,19 τρισ. δολαρίων του 2025. Το πλεόνασμά της με τον υπόλοιπο κόσμο είναι περίπου τριπλάσιο σε σχέση με το 2019. Οι εξαγωγές προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα τέταρτο τον Οκτώβριο, ενώ οι αποστολές προς τις ΗΠΑ περίπου κατά ένα τρίτο, παρά τους δασμούς και την πρόσφατη εμπορική αντιπαράθεση.

Το κρίσιμο, όμως, δεν είναι πόσα περισσότερα αγαθά εξάγονται, αλλά ποια αγαθά εξάγονται. Η κινεζική βιομηχανία ανεβαίνει στην αλυσίδα αξίας και εισέρχεται σε πεδία που έως πρόσφατα θεωρούνταν προνομιακά για τις οικονομίες της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Η μεγάλη αντίφαση της κινεζικής οικονομίας

Η εξαγωγική επιτυχία συνυπάρχει με αδυναμίες στο εσωτερικό: τη βαθιά κρίση στην αγορά ακινήτων, την υποτονική ιδιωτική κατανάλωση, την πίεση στα εταιρικά περιθώρια κέρδους και την υψηλή ανεργία των νέων. Χωρίς αρκετή εγχώρια ζήτηση, περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν πελάτες στο εξωτερικό. Ένα εσωτερικό πρόβλημα της κινεζικής οικονομίας μετατρέπεται έτσι σε διεθνή ανταγωνιστική πίεση.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προειδοποιήσει ότι οι εξαγωγές δεν μπορούν να παραμείνουν επ’ αόριστον ο κύριος μοχλός ανάπτυξης μιας οικονομίας τέτοιου μεγέθους. Και η G20 έχει επικρίνει την υπερβολική εξάρτηση από τις εξαγωγές. Το Πεκίνο αντιτείνει ότι οι επιδόσεις αυτές προέρχονται από καινοτομία και παγκόσμια ζήτηση, όχι απλώς από επιδοτήσεις και υπερπαραγωγή. Η πραγματικότητα περιλαμβάνει στοιχεία και από τις δύο πλευρές: τεράστιες οικονομίες κλίμακας, αλυσίδες προμηθευτών και ταχεία τεχνολογική πρόοδο, αλλά και βιομηχανική δυναμικότητα που υπερβαίνει τη ζήτηση σε αρκετούς κλάδους.

Από τα φθηνά προϊόντα στους ημιαγωγούς και τα ρομπότ

Η νέα εμπορική επέκταση δεν έχει τη μορφή των εξαγωγών της δεκαετίας του 2000. Πλάι στα παραδοσιακά καταναλωτικά προϊόντα βρίσκονται πλέον ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ολοκληρωμένα κυκλώματα, υπολογιστικός εξοπλισμός και βιομηχανικά ρομπότ. Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί ζήτηση και υψηλότερες τιμές για chips και άλλον εξοπλισμό. Η αξία των κινεζικών εξαγωγών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αυξήθηκε κατά 111% στο πρώτο δεκάμηνο του 2026.

Ο Christopher Millward, πρώην πρόεδρος του U.S. Information Technology Office, επισημαίνει ότι η Κίνα έχει αποκτήσει εξαιρετικά ισχυρή θέση στην παραγωγή πολλών εξαρτημάτων που χρειάζονται προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Αυτό είναι το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: όχι μόνο το τελικό προϊόν, αλλά και το δίκτυο των εξαρτημάτων και υποσυστημάτων του.

Κλάδος Κινεζικό πλεονέκτημα Ευρωπαϊκό διακύβευμα Ηλεκτρικά αυτοκίνητα Κλίμακα παραγωγής, μπαταρίες, τιμές Γερμανική και ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία Ημιαγωγοί και ηλεκτρονικά Μεγάλο δίκτυο προμηθευτών και εξαρτημάτων Ανταγωνιστικότητα, στρατηγική εξάρτηση Βιομηχανικά ρομπότ Ταχεία επέκταση παραγωγής Μηχανολογικός εξοπλισμός Μπαταρίες και φωτοβολταϊκά Ενοποιημένη αλυσίδα παραγωγής Πράσινη μετάβαση χωρίς ευρωπαϊκή παραγωγή Χημικά και πλαστικές ρητίνες Τεράστια παραγωγική δυναμικότητα Ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία

Η αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει τι έρχεται

Η Geely, ένας από τους μεγαλύτερους κινεζικούς ομίλους αυτοκινήτου, πούλησε περισσότερα από 300.000 αυτοκίνητα τον προηγούμενο μήνα. Οι εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων της αυξήθηκαν πάνω από 500% σε ετήσια βάση. Ο όμιλος ανακοίνωσε ότι το ηλεκτρικό Geely E2 έφθασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις παγκοσμίως μέσα σε δύο χρόνια, ρυθμός που ισοδυναμεί κατά μέσο όρο με περίπου ένα αυτοκίνητο ανά λεπτό.

Την ίδια ώρα, στην εγχώρια αγορά οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων προς Κινέζους καταναλωτές μειώθηκαν περίπου 22% στο εννεάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο ιδρυτής της Geely, Li Shufu, έχει προειδοποιήσει για τους επιζήμιους πολέμους τιμών και τον υπερβολικό εσωτερικό ανταγωνισμό. Η διεθνής επέκταση αποτελεί λοιπόν ταυτόχρονα επιτυχία και αναγκαιότητα.

ΕΕ και Πεκίνο συζήτησαν τον προηγούμενο μήνα περιορισμούς στις αποστολές κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων, με αναφερόμενο όριο 350.000 μονάδων ετησίως. Όμως ακόμη και αν οι εισαγωγές περιοριστούν, οι κινεζικοί όμιλοι μπορούν να επεκτείνουν την παραγωγή τους εντός Ευρώπης. Τότε ο ανταγωνισμός θα γίνεται πλέον και μέσα στην ίδια την ευρωπαϊκή βιομηχανική επικράτεια.

Το δεύτερο μέτωπο: χημικά, ρητίνες και γερμανική βιομηχανία

Η απειλή δεν αφορά αποκλειστικά αυτοκίνητα και τεχνολογία. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Rhodium Group, η Κίνα αντιπροσωπεύει σχεδόν το μισό της παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας σε βασικά χημικά και πλαστικές ρητίνες. Σε αρκετά χημικά προϊόντα κρίσιμα για τη βιομηχανία και τη γεωργία η κινεζική δυναμικότητα αυξήθηκε πάνω από 75% μεταξύ 2020 και 2025.

Καθώς η εγχώρια ζήτηση υποχωρεί, οι εξαγωγές αυξάνονται – ιδιαίτερα προς αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η κρατική Sinopec ανακοίνωσε άνοδο 70% στις χημικές εξαγωγές της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή χτυπά έναν κλάδο στον οποίο η Ευρώπη, κυρίως η Γερμανία, είχε επί δεκαετίες ισχυρό προβάδισμα. Μια ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία που ήδη αντιμετωπίζει ακριβότερη ενέργεια και ασθενή ζήτηση καλείται να ανταγωνιστεί παραγωγή τεράστιας κλίμακας. Οι χαμηλότερες τιμές μπορεί να ωφελούν αγοραστές και μεταποιητικές επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα, αλλά η μακρόχρονη απώλεια παραγωγής δημιουργεί διαφορετικό οικονομικό και στρατηγικό κόστος.

Το 45% και η νέα παγκόσμια βιομηχανική γεωγραφία

Η ιστορική διάσταση είναι εντυπωσιακή: το 2000 η Κίνα αντιπροσώπευε περίπου 6% της παγκόσμιας μεταποίησης. Προβολές που συνδέονται με στοιχεία της UNIDO δείχνουν ότι, εφόσον συνεχιστούν οι τάσεις, θα μπορούσε να φθάσει περίπου στο 45% έως το 2030. Πρόκειται για προβολή, όχι βέβαιο αποτέλεσμα, αλλά αποτυπώνει το μέγεθος της μετατόπισης.

Το παράδοξο για την Ευρώπη είναι ότι το κινεζικό βιομηχανικό άλμα πραγματοποιείται ακριβώς σε τομείς που αποτελούσαν την παραγωγική της ταυτότητα. Για χρόνια ίσχυε ένας άτυπος καταμερισμός: η Κίνα εξασφάλιζε τον όγκο, ενώ η Ευρώπη διατηρούσε το προβάδισμα σε μηχανήματα, τεχνολογία, αυτοκίνητα και χημικά. Σήμερα το Πεκίνο διεκδικεί και τον όγκο και την τεχνολογία.

Έλλειμμα 360 δισ. ευρώ: η Ευρώπη είναι ήδη εκτεθειμένη

Η εικόνα στις εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ με την Κίνα είναι ενδεικτική. Το 2025, σύμφωνα με τη Eurostat, η ΕΕ εισήγαγε κινεζικά προϊόντα αξίας 559,4 δισ. ευρώ, ενώ εξήγαγε προς την Κίνα αγαθά αξίας 199,6 δισ. ευρώ. Το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 359,8 δισ. ευρώ. Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές μειώθηκαν 6,5% σε ετήσια βάση, την ώρα που οι εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν 6,4%.

Εμπόριο ΕΕ – Κίνας, 2025 Αξία Εισαγωγές της ΕΕ από Κίνα 559,4 δισ. € Εξαγωγές της ΕΕ προς Κίνα 199,6 δισ. € Εμπορικό έλλειμμα ΕΕ 359,8 δισ. €

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η σύνθεση των εισαγωγών: 164,9 δισ. ευρώ σε ηλεκτρικά μηχανήματα και συναφή εξοπλισμό, 106,5 δισ. ευρώ σε μηχανήματα, 34,1 δισ. ευρώ σε οργανικά χημικά και 29,9 δισ. ευρώ σε οχήματα. Δεν πρόκειται απλώς για φθηνά καταναλωτικά αγαθά. Πρόκειται για την καρδιά του ευρωπαϊκού παραγωγικού συστήματος.

Από την πράσινη μετάβαση στη στρατηγική εξάρτηση

Η ευρωπαϊκή πράσινη μετάβαση βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε κινεζικές μπαταρίες, φωτοβολταϊκά και κρίσιμα εξαρτήματα. Οι εισαγωγές μείωσαν το κόστος εγκατάστασης νέας καθαρής ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα ενίσχυσαν την οικονομία κλίμακας των κινεζικών κατασκευαστών. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε δύσκολη ισορροπία: τα φθηνά εισαγόμενα προϊόντα βοηθούν την ενεργειακή μετάβαση και τους καταναλωτές, ενώ η απουσία εγχώριας παραγωγής αυξάνει την εξάρτηση και αποδυναμώνει τη βιομηχανική της βάση.

Ακριβώς γι’ αυτό δεν αρκεί η δασμολογική άμυνα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ακριβότερη ενέργεια, αργές αδειοδοτήσεις, γραφειοκρατία, κατακερματισμένη αγορά κεφαλαίων και μεγαλύτερη δυσκολία χρηματοδότησης επενδύσεων μεγάλης κλίμακας. Ένας δασμός μπορεί να αγοράσει χρόνο, αλλά δεν δημιουργεί μόνος του πιο ανταγωνιστικά εργοστάσια.

Το Πεκίνο, η Ουάσιγκτον και η επόμενη εμπορική σύγκρουση

Η εξαγωγική επέκταση προκαλεί ένταση με τους εμπορικούς εταίρους της Κίνας. Οι ΗΠΑ και η Κίνα παρέτειναν τον Σεπτέμβριο τη δασμολογική τους εκεχειρία, έπειτα από τον οξύ εμπορικό πόλεμο του 2025. Εμπορικά ζητήματα αναμένεται να τεθούν και σε πιθανή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου APEC στη Σενζέν την επόμενη εβδομάδα.

Ο Brad Setser, ειδικός σε θέματα εμπορίου στο Council on Foreign Relations και πρώην ανώτερος σύμβουλος του εκπροσώπου εμπορίου των ΗΠΑ, έχει επισημάνει ότι όλοι οι μεγάλοι εμπορικοί εταίροι της Κίνας αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το ίδιο πρόβλημα. Για την Ευρώπη, πάντως, το δίλημμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο: χρειάζεται εμπορική προστασία σε ορισμένους κλάδους, αλλά και πρόσβαση σε ανταγωνιστικό εξοπλισμό, φθηνότερη ενέργεια και επενδύσεις.

Τι να προσέξουμε στους επόμενους μήνες

Πρώτον, αν η Κίνα θα κατορθώσει να ενισχύσει ουσιαστικά την εγχώρια κατανάλωση. Διαφορετικά, η πίεση για διαρκώς μεγαλύτερες εξαγωγές θα παραμείνει. Δεύτερον, αν οι αμερικανικοί εμπορικοί περιορισμοί ανακατευθύνουν ακόμη περισσότερα κινεζικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Τρίτον, αν η παραγωγή κινεζικών ομίλων εντός της ΕΕ δημιουργήσει νέες ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας ή αντικαταστήσει εγχώριους κατασκευαστές και προμηθευτές. Τέταρτον, αν η Ευρώπη θα μειώσει τις διαρθρωτικές διαφορές κόστους και επενδύσεων.

Η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει αγορά – όχι εργοστάσιο

Το εμπορικό πλεόνασμα του 1,04 τρισ. δολαρίων είναι το πιο θεαματικό σύμπτωμα μιας βαθύτερης εξέλιξης: η Κίνα αποκτά παραγωγική ισχύ σε ολοένα περισσότερους κλάδους ταυτόχρονα. Το ενδεχόμενο να «καταπιεί» εμπορικά την Ευρώπη δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως βέβαιη πρόβλεψη. Είναι όμως μια πραγματική προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί αν η ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα συνεχίσει να υποχωρεί στους κλάδους όπου άλλοτε είχε προβάδισμα.

Η μάχη δεν θα κριθεί μόνο στους δασμούς ή στα εμπορικά ισοζύγια. Θα κριθεί στο εάν η Ευρώπη μπορεί να παράγει σε ανταγωνιστικές τιμές, να καινοτομεί, να προσελκύει επενδύσεις και να διατηρεί δικές της αλυσίδες αξίας. Γιατί μια οικονομία μπορεί να παραμένει πλούσια εισάγοντας περισσότερα αγαθά. Δεν μπορεί, όμως, να παραμένει βιομηχανική υπερδύναμη αν χάνει σταδιακά τα εργοστάσια, την τεχνογνωσία και τους επενδυτές της.