Πληθωρισμός 5,7%: Στέγαση και μεταφορές εξηγούν το 73% της νέας έκρηξης τιμών

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα επέστρεψε σε επίπεδα που αλλάζουν ξανά την οικονομική συζήτηση. Τον Οκτώβριο του 2026 ο ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,7%, από 5,0% τον Σεπτέμβριο και μόλις 2,0% τον Οκτώβριο του 2025. Η μηνιαία άνοδος έφθασε το 0,7%, ενώ ο μέσος πληθωρισμός του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2025 – Οκτωβρίου 2026 ανέβηκε στο 3,9%.

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Πίσω από τον γενικό δείκτη, όμως, κρύβεται μια πολύ πιο αποκαλυπτική εικόνα. Η νέα πληθωριστική έξαρση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στην οικονομία. Στέγαση και μεταφορές προσθέτουν από μόνες τους περίπου 4,15 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό πληθωρισμό των 5,7% — σχεδόν το 73% της συνολικής ανόδου. Αν προστεθούν εστίαση–ξενοδοχεία και τρόφιμα, τέσσερις κατηγορίες εξηγούν περίπου το 93% της συνολικής μεταβολής.

Τα βασικά σε 30″

Ετήσιος πληθωρισμός Οκτωβρίου: 5,7% , έναντι 5,0% τον Σεπτέμβριο.

, έναντι 5,0% τον Σεπτέμβριο. Μηνιαία μεταβολή: +0,7% .

. Στέγαση: +15,1% , με επίπτωση περίπου +2,20 μονάδες στον γενικό δείκτη.

, με επίπτωση περίπου στον γενικό δείκτη. Μεταφορές: +13,8% , με επίπτωση περίπου +1,95 μονάδες .

, με επίπτωση περίπου . Ξενοδοχεία–Καφέ–Εστιατόρια: +5,8% .

. Τρόφιμα: +2,1% σε ετήσια βάση, αλλά +2,3% μόνο μέσα στον Οκτώβριο.

σε ετήσια βάση, αλλά μόνο μέσα στον Οκτώβριο. Ηλεκτρισμός +17,9%, φυσικό αέριο +80%, πετρέλαιο θέρμανσης +37,5%, βενζίνη +25%.

Η πορεία του 2026: από το 2,5% στο 5,7%

Η επιτάχυνση δεν είναι στιγμιαία. Ο πληθωρισμός ξεκίνησε τη χρονιά στο 2,5%, ανέβηκε στο 5,4% τον Απρίλιο, υποχώρησε στο 3,4% τον Ιούλιο και στη συνέχεια πήρε ξανά καθαρά ανοδική τροχιά. Από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο η ετήσια μεταβολή αυξήθηκε κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Μήνας 2026 Ετήσιος πληθωρισμός Μηνιαία μεταβολή Ιανουάριος 2,5% -0,8% Φεβρουάριος 2,7% +0,1% Μάρτιος 3,9% +2,6% Απρίλιος 5,4% +1,5% Μάιος 5,2% 0,0% Ιούνιος 4,4% 0,0% Ιούλιος 3,4% -1,4% Αύγουστος 3,8% +0,4% Σεπτέμβριος 5,0% +2,1% Οκτώβριος 5,7% +0,7% - ΕΛΣΤΑΤ, ΔΤΚ Οκτωβρίου 2026.

Η ακτινογραφία του 5,7%: δύο κατηγορίες κάνουν σχεδόν όλη τη ζημιά

Η πιο σημαντική πληροφορία της ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι μόνο το 5,7%, αλλά η σύνθεσή του. Η στέγαση αυξήθηκε κατά 15,1% και προσέθεσε περίπου 2,20 μονάδες στον πληθωρισμό. Οι μεταφορές αυξήθηκαν κατά 13,8% και πρόσθεσαν άλλες 1,95 μονάδες. Δηλαδή, δύο ανελαστικές κατηγορίες δαπανών —το σπίτι και η μετακίνηση— δημιουργούν σχεδόν τα τρία τέταρτα της συνολικής πίεσης.

Ομάδα Ετήσια μεταβολή Οκτ. 2026 Επίπτωση στον ΔΤΚ Στέγαση +15,1% +2,2003 μον. Μεταφορές +13,8% +1,9500 μον. Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια +5,8% +0,7108 μον. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά +2,1% +0,4394 μον. Ένδυση και υπόδηση +3,8% +0,2049 μον. Αναψυχή – Αθλητισμός – Πολιτισμός +2,1% +0,0830 μον. Υγεία +1,0% +0,0773 μον. Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες +3,5% +0,0662 μον. Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία +1,2% +0,0582 μον. Εκπαίδευση +2,9% +0,0433 μον. Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού +0,4% +0,0172 μον. Αλκοολούχα ποτά και καπνός -0,2% -0,0066 μον. Ενημέρωση και επικοινωνία -2,2% -0,1042 μον. Η «επίπτωση» δείχνει την περίπου συμβολή κάθε ομάδας στη μεταβολή του Γενικού ΔΤΚ. - ΕΛΣΤΑΤ.

Στέγαση: το νέο μεγάλο μέτωπο της ακρίβειας

Η στέγαση είναι πλέον ο ισχυρότερος πληθωριστικός μοχλός. Η άνοδος κατά 15,1% δεν προέρχεται από έναν μόνο παράγοντα. Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 6,8%, ο ηλεκτρισμός κατά 17,9%, το φυσικό αέριο κατά 80% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 37,5%. Ακόμη και οι υπηρεσίες που συνδέονται με το σπίτι αυξήθηκαν κατά 5,9%.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών είναι δύσκολο να περικοπεί γρήγορα. Ένα νοικοκυριό μπορεί να μειώσει ορισμένες προαιρετικές αγορές, αλλά δεν μπορεί να μηδενίσει το ενοίκιο, τη θέρμανση ή την ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, η ίδια ποσοστιαία αύξηση έχει πολύ μεγαλύτερη πραγματική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα.

Στέγαση / Ενέργεια Ετήσια μεταβολή Επίπτωση στον ΔΤΚ Φυσικό αέριο +80,0% +0,40 Πετρέλαιο θέρμανσης +37,5% +0,56 Ηλεκτρισμός +17,9% +0,71 Στερεά καύσιμα +8,5% +0,04 Ενοίκια κατοικιών +6,8% +0,30 Διάφορες υπηρεσίες σχετικές με το σπίτι +5,9% +0,14 Επισκευή και συντήρηση κατοικίας +4,4% +0,04 - ΕΛΣΤΑΤ.

Μεταφορές: βενζίνη, diesel και αεροπορικά εισιτήρια

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι οι μεταφορές, με ετήσια αύξηση 13,8%. Εδώ η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη σε επιμέρους προϊόντα: το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 39,4%, η βενζίνη κατά 25%, τα άλλα καύσιμα κατά 21,1% και τα αεροπορικά εισιτήρια κατά 32,9%.

Η βενζίνη μόνη της προσθέτει περίπου 1,18 ποσοστιαίες μονάδες στον γενικό πληθωρισμό, ενώ οι αεροπορικές μεταφορές άλλες 0,48 μονάδες. Αντίθετα, οι τιμές των καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υποχώρησαν ελαφρά, κατά 0,7% και 2,0% αντίστοιχα, χωρίς όμως να αλλάζουν τη συνολική εικόνα.

Μεταφορές Ετήσια μεταβολή Επίπτωση στον ΔΤΚ Πετρέλαιο κίνησης +39,4% +0,23 Αεροπορικά εισιτήρια +32,9% +0,48 Βενζίνη +25,0% +1,18 Άλλα καύσιμα +21,1% +0,03 Συντήρηση και επισκευή προσωπικής μεταφοράς +3,5% +0,02 Καινούργια αυτοκίνητα -0,7% -0,01 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα -2,0% -0,03 - ΕΛΣΤΑΤ.

Τρόφιμα: η ετήσια εικόνα είναι ηπιότερη, αλλά ο Οκτώβριος άναψε νέο καμπανάκι

Σε ετήσια βάση, η κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» εμφανίζει αύξηση 2,1%, σαφώς μικρότερη από τη στέγαση ή τις μεταφορές. Αυτό όμως δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Μόνο μέσα στον Οκτώβριο τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 2,3%, με τα φρούτα να ενισχύονται 11,6%, τα λαχανικά 8,3%, το γιαούρτι 3,2% και το αρνί και κατσίκι 2,8%.

Σε ετήσια βάση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα βασικά τρόφιμα εντοπίζονται στο αρνί και κατσίκι (+9,1%), στα λαχανικά (+8,4%), στο μοσχάρι (+6,5%) και στα αυγά (+4,9%). Υπάρχουν όμως και ουσιαστικές μειώσεις: ελαιόλαδο -8,4%, ρύζι -5,9%, χυμοί -5,3%, ζυμαρικά -4,2% και πλήρες γάλα -2,6%.

Τρόφιμα Ετήσια μεταβολή Αρνί και κατσίκι +9,1% Λαχανικά +8,4% Μοσχάρι +6,5% Αυγά +4,9% Τυριά +2,4% Ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας +1,8% Πλήρες γάλα -2,6% Ζυμαρικά -4,2% Χυμοί φρούτων -5,3% Ρύζι -5,9% Ελαιόλαδο -8,4% - ΕΛΣΤΑΤ.

Η εστίαση παραμένει «κολλημένη» ψηλά

Η ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια αυξήθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση και πρόσθεσε περίπου 0,71 μονάδες στον γενικό δείκτη. Οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία αυξήθηκαν κατά 4,7%, ενώ τα ξενοδοχεία–μοτέλ–πανδοχεία κατά 27,6%.

Εδώ βρίσκεται και μια από τις πιο επίμονες πλευρές της ακρίβειας. Οι τιμές υπηρεσιών, σε αντίθεση με τα καύσιμα ή ορισμένα εμπορεύματα, τείνουν να υποχωρούν δυσκολότερα όταν έχουν ήδη ενσωματώσει αυξήσεις σε μισθολογικό, ενεργειακό και λειτουργικό κόστος.

Τι συγκρατεί τον δείκτη

Δεν αυξάνονται όλα. Η κατηγορία Ενημέρωση και Επικοινωνία μειώθηκε κατά 2,2% και αφαίρεσε περίπου 0,10 μονάδες από τον πληθωρισμό. Τα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 4,6% και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά 1,4%. Μειώσεις καταγράφονται επίσης σε έπιπλα και διακοσμητικά είδη, φαρμακευτικά προϊόντα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ορισμένα τρόφιμα.

Το κρίσιμο οικονομικό μήνυμα

Η εικόνα του Οκτωβρίου είναι πιο ανησυχητική από έναν απλό υψηλό αριθμό. Πρώτον, επειδή ο πληθωρισμός επιταχύνεται ξανά. Δεύτερον, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του προέρχεται από κατηγορίες που δύσκολα αποφεύγει ένα νοικοκυριό. Και τρίτον, επειδή μαζί με την ενεργειακή πίεση εμφανίζονται επίμονες αυξήσεις σε ενοίκια, εστίαση και υπηρεσίες.

Ο Γενικός ΔΤΚ βρίσκεται πλέον στις 129,18 μονάδες με βάση 2020=100. Αυτό σημαίνει ότι το γενικό επίπεδο τιμών βρίσκεται περίπου 29,2% πάνω από το μέσο επίπεδο του 2020. Η στέγαση βρίσκεται στις 145,37 μονάδες, οι μεταφορές στις 140,30 και τα τρόφιμα στις 137,84. Η συσσωρευμένη πίεση των τελευταίων ετών παραμένει, επομένως, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υποδηλώνει οποιαδήποτε μεμονωμένη ετήσια μέτρηση.

Η σημερινή εικόνα δυσκολεύει και το μακροοικονομικό σενάριο. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 είχε ενσωματώσει εκτίμηση για εγχώριο πληθωρισμό 3,8% το 2026 και αποκλιμάκωση στο 2,6% το 2027. Η μέτρηση του Οκτωβρίου δεν σημαίνει από μόνη της ότι αυτή η πρόβλεψη έχει χαθεί, αλλά με τον κινητό μέσο δωδεκαμήνου ήδη στο 3,9% μειώνει αισθητά το περιθώριο για το τελευταίο δίμηνο.

Το συμπέρασμα: δύο διαφορετικοί πληθωρισμοί μέσα στον ίδιο δείκτη

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στην πράξη δύο ταυτόχρονες μορφές πληθωρισμού. Η πρώτη είναι πιο ευμετάβλητη και προέρχεται από ενέργεια και καύσιμα — μπορεί να αποκλιμακωθεί γρήγορα αν οι διεθνείς τιμές και οι βάσεις σύγκρισης ομαλοποιηθούν. Η δεύτερη είναι πιο «κολλώδης»: ενοίκια, εστίαση, υπηρεσίες και καθημερινά λειτουργικά κόστη. Αυτή είναι και η πιο δύσκολη να αντιστραφεί.

Γι’ αυτό το 5,7% του Οκτωβρίου δεν είναι απλώς ένας κακός μηνιαίος αριθμός. Είναι προειδοποίηση ότι η ακρίβεια μετατοπίζεται ξανά προς τις βασικές και αναπόφευκτες δαπάνες του νοικοκυριού. Και όταν το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης βρίσκεται στο σπίτι, στην ενέργεια και στη μετακίνηση, το πρόβλημα παύει να είναι στατιστικό και γίνεται άμεσα εισοδηματικό.