Δεύτερη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση για το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.642,07 μονάδες, ενισχυμένο κατά 1,24% ή 32,44 μονάδες. Το rebound στηρίχθηκε στις τράπεζες και σε αρκετούς ισχυρούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Εντελώς αντίθετη πορεία ακολούθησε η Allwyn, που υποχώρησε ακόμη 2,73%, κλείνοντας στα 9,97 ευρώ, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ.

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Συνεδρίαση με αγοραστές και τζίρο άνω των 316 εκατ. ευρώ

Ο δείκτης διατήρησε το θετικό πρόσημο στο μεγαλύτερο τμήμα των συναλλαγών και, έπειτα από μια μεσημεριανή υποχώρηση, ανέκτησε έδαφος προς το τέλος. Η διαγραμματική εικόνα δείχνει κίνηση περίπου από τις 2.620 έως τις 2.642 μονάδες, με το ακριβές ημερήσιο υψηλό και χαμηλό να απαιτούν επιβεβαίωση από την οριστική συνεδριακή κατάσταση. Ο FTSE Large Cap διαμορφώθηκε στις 6.787,73 μονάδες (+1,42% ή 95,24 μονάδες). Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 316,7 εκατ. ευρώ, ένδειξη ουσιαστικής δραστηριότητας, χωρίς αυτό από μόνο του να αποδεικνύει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Η αξία συναλλαγών των μετοχών του FTSE Large Cap ήταν περίπου 307,15 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες πήραν το τιμόνι

Η Alpha Bank αναδείχθηκε σε πρωταγωνίστρια μεταξύ των συστημικών τραπεζών, με άνοδο 3,20% στα 4,774 ευρώ. Ακολούθησαν η Eurobank με +1,99% στα 4,82 ευρώ, η Πειραιώς με +1,52% στα 10 ευρώ και η Εθνική με +1,08% στα 17,285 ευρώ. Η Optima Bank κατέγραψε ακόμη ισχυρότερη επίδοση, κλείνοντας στα 14,77 ευρώ (+4,53%). Η συντονισμένη θετική εικόνα ενίσχυσε το επιχείρημα ότι η ανοδική αντίδραση έχει ευρύτερα στηρίγματα και δεν περιορίζεται σε μία ή δύο δεικτοβαρείς μετοχές.

Οι πρωταγωνιστές πέρα από τις τράπεζες

Η Viohalco ενισχύθηκε κατά 5,19% στα 15,82 ευρώ, η HELLENiQ Energy κατά 4,00% στα 16,90 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 2,98% στα 41,50 ευρώ και η Cenergy κατά 2,69% στα 22,12 ευρώ. Κέρδη σημείωσαν επίσης η Metlen (+1,22%, στα 46,48 ευρώ), η ΔΕΗ (+0,59%, στα 23,86 ευρώ), ο ΟΤΕ (+0,53%, στα 18,80 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (+0,59%, στα 51,30 ευρώ). Αντίθετα, η Motor Oil υποχώρησε 0,50% στα 59,70 ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ 2,03% στα 4,58 ευρώ.

Allwyn: Έχασε το ορόσημο των 10 ευρώ

Η Allwyn εξακολούθησε να κινείται κόντρα στη γενική κατεύθυνση της αγοράς, καταγράφοντας απώλειες 2,73% και κλείσιμο στα 9,97 ευρώ, με όγκο περίπου 876.000 τεμαχίων. Το γεγονός ότι η μετοχή δεν αξιοποίησε ούτε τη δεύτερη ημέρα ισχυρής ανοδικής αντίδρασης της αγοράς δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Η διάσπαση του ψυχολογικού ορίου των 10 ευρώ προσθέτει ένα νέο αρνητικό τεχνικό στοιχείο. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσο θα υπάρξει σταθεροποίηση ή αν η πίεση θα συνεχιστεί. Η απόκλιση της μετοχής από τον Γενικό Δείκτη είναι πλέον το πιο χαρακτηριστικό αρνητικό στοιχείο της συνεδρίασης.

Τεχνική εικόνα: Η περιοχή των 2.650 μονάδων στο επίκεντρο

Η αγορά ολοκλήρωσε δύο διαδοχικές θετικές συνεδριάσεις και πλησίασε την αντίσταση των 2.650 μονάδων, όπου θα φανεί αν η αντίδραση μπορεί να αποκτήσει συνέχεια. Πρώτη βραχυπρόθεσμη ζώνη στήριξης εντοπίζεται στις 2.620–2.630 μονάδες, με τις 2.600–2.610 να αποτελούν το επόμενο σημαντικό σημείο ελέγχου. Εφόσον επιβεβαιωθεί διάσπαση των 2.650 μονάδων με διατηρήσιμη συμμετοχή και τζίρο, η αγορά θα μπορούσε να στραφεί προς τις 2.675–2.680 και ακολούθως τις 2.700 μονάδες. Πρόκειται για ενδεικτικές τεχνικές ζώνες και όχι για βεβαιότητες μελλοντικής κίνησης.

Σημαντικό είναι ότι η άνοδος συνοδεύεται από ευρύτερη συμμετοχή τίτλων, ενώ η εικόνα των τραπεζών παραμένει κεντρική για τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση. Αντίθετα, μια γρήγορη επιστροφή κάτω από τις 2.600 μονάδες θα περιόριζε την αξιοπιστία του rebound. Η Allwyn, με το κλείσιμο κάτω από τα 10 ευρώ, εμφανίζει σαφώς ασθενέστερη τεχνική δομή από την αγορά και χρειάζεται πρώτα να ανακτήσει το συγκεκριμένο όριο για να βελτιώσει την άμεση εικόνα της.

Διεθνές φόντο: Ευρώπη, Wall Street και Fed

Οι διεθνείς επενδυτές συνεχίζουν να σταθμίζουν τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, την εικόνα της Wall Street και την επόμενη κατεύθυνση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής. Η ρητορική της Federal Reserve και κάθε νέα ένδειξη για τον πληθωρισμό ή τα επιτόκια μπορούν να μεταβάλουν γρήγορα την όρεξη ανάληψης κινδύνου. Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, η ανθεκτικότητα των τραπεζών και των μεγάλων βιομηχανικών ομίλων είναι σημαντική, αλλά η διεθνής μεταβλητότητα παραμένει παράγοντας που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Γνώμες ειδικών: Η επιβεβαίωση είναι το ζητούμενο

Η βασική τεχνική ανάγνωση της αγοράς είναι ότι η περιοχή των 2.650 μονάδων αποτελεί το επόμενο κρίσιμο τεστ. Οι επαγγελματίες της αγοράς διακρίνουν τη βραχυπρόθεσμη ανοδική αντίδραση από μια διατηρήσιμη αλλαγή τάσης: το δεύτερο απαιτεί συνέχιση των αγορών, ικανοποιητικό τζίρο και σταθερότητα των τραπεζών. Χωρίς νέα επαληθευμένα σημερινά σημειώματα, δεν αποδίδονται συγκεκριμένες δηλώσεις σε αναλυτές.

Το συμπέρασμα

Η Αθήνα κέρδισε δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και πλησίασε μια σημαντική τεχνική αντίσταση. Οι τράπεζες, η Viohalco, η HELLENiQ Energy και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στήριξαν την ανοδική κίνηση. Η Allwyn, ωστόσο, συνέχισε την αυτόνομη πτωτική διαδρομή της και έκλεισε κάτω από τα 10 ευρώ, υπενθυμίζοντας ότι η βελτίωση των δεικτών δεν εξαλείφει τους επιμέρους κινδύνους.