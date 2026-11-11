Από τις πρωινές ρευστοποιήσεις στην ανοδική επικράτηση πέραν των 2.650 μονάδων πέρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ολοκληρώνοντας μια συνεδρίαση έντονων διακυμάνσεων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.656,13 μονάδες, με κέρδη 0,53%, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση. Οι τράπεζες πρόσφεραν την κύρια στήριξη, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει, ενώ η Allwyn επέστρεψε οριακά πάνω από τα 10 ευρώ. Ωστόσο, η αισθητή υποχώρηση του τζίρου περιορίζει τον ενθουσιασμό για τη συνέχεια.

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Από τις πρωινές πιέσεις στην ανάκτηση των 2.650 μονάδων

Η συνεδρίαση της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου χαρακτηρίστηκε από δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες. Στο πρώτο μέρος, οι πωλητές είχαν το προβάδισμα, καθώς σημαντικός αριθμός επενδυτών επέλεξε να κατοχυρώσει μέρος των κερδών που είχαν προηγηθεί στις δύο πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας.

Ο Γενικός Δείκτης, έχοντας ως αφετηρία τις 2.642,07 μονάδες της Τρίτης, βρέθηκε να υποχωρεί προς την περιοχή των 2.624 μονάδων, με ενδοσυνεδριακό χαμηλό κοντά στις 2.624 μονάδες.

Ωστόσο, από το μεσημέρι η εικόνα άρχισε σταδιακά να αλλάζει. Η εμφάνιση αγοραστών στις τραπεζικές μετοχές, αλλά και σε επιλεγμένους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, επέτρεψε στον δείκτη να ανακτήσει τις απώλειές του και να περάσει σε θετικό έδαφος.

Η ανοδική κίνηση επιταχύνθηκε στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, με τον Γενικό Δείκτη να προσεγγίζει τις 2.661 μονάδες, πριν περιορίσει ελαφρώς τα κέρδη του προς το τέλος.

Το κλείσιμο στις 2.656,13 μονάδες, με άνοδο 14,06 μονάδων ή 0,53%, έχει ιδιαίτερη τεχνική σημασία, καθώς διατηρεί την αγορά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.650 μονάδων.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι αγοραστές κατάφεραν να απορροφήσουν την πρωινή προσφορά, παρά το γεγονός ότι η αγορά είχε ήδη ανακάμψει έντονα από τα χαμηλά της προηγούμενης Παρασκευής.

Η εικόνα των βασικών δεικτών

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.656,13 +0,53% FTSE Large Cap 6.821,87 +0,50% Τραπεζικός Δείκτης 3.244,72 +0,89% FTSEA 1.600,80 +0,52% Δείκτης συνολικής απόδοσης ΓΔ 5.371,94 +0,53% Δείκτης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 15.168,97 +0,89%

Η συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 270,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 261,22 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Πρόκειται για αξιόλογη συναλλακτική δραστηριότητα σε απόλυτα μεγέθη, η οποία όμως υπολείπεται αισθητά εκείνης της Τρίτης. Η διαφορά αυτή έχει σημασία: η αγορά εξακολουθεί να ανεβαίνει, αλλά η σημερινή άνοδος δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ενίσχυση της συναλλακτικής έντασης.

Το ενδοσυνεδριακό εύρος του Γενικού Δείκτη, όπως προκύπτει κατά προσέγγιση από το γράφημα, εκτείνεται από τις 2.624 έως τις 2.661 μονάδες, δηλαδή σχεδόν 37 μονάδες διακύμανσης, αποτυπώνοντας τις σημαντικές αλλαγές κατεύθυνσης στη διάρκεια της ημέρας.

Πειραιώς: Η πρωταγωνίστρια της ημέρας – Μικτή εικόνα στις υπόλοιπες τράπεζες

Ο τραπεζικός κλάδος αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά καθοριστικός για την τελική κατεύθυνση του Χρηματιστηρίου.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 3.244,72 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,89%, υπεραποδίδοντας έναντι του Γενικού Δείκτη.

Η Τράπεζα Πειραιώς ξεχώρισε με άνοδο 2,10%, στα 10,21 ευρώ, και ιδιαίτερα ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς άλλαξαν χέρια περίπου 8,41 εκατομμύρια μετοχές.

Η επίδοση αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς η Πειραιώς είχε προηγουμένως βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές επιφυλάξεις της αγοράς σχετικά με την ποιότητα και τη δυναμική των πρόσφατων οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Η σημερινή αντίδραση δείχνει ότι υπάρχουν αγοραστές διατεθειμένοι να επανατοποθετηθούν στον τίτλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί οι προβληματισμοί.

Θετική ήταν επίσης η εικόνα της Alpha Bank, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,51%, στα 4,846 ευρώ, με όγκο 5,72 εκατομμυρίων μετοχών.

Η Eurobank κατέγραψε άνοδο 0,83%, στα 4,86 ευρώ, με 6,46 εκατομμύρια μετοχές, ενώ η Εθνική Τράπεζα σημείωσε πιο περιορισμένα κέρδη 0,26%, στα 17,33 ευρώ.

Αντίθετα, η Optima Bank υποχώρησε κατά 1,69%, στα 14,52 ευρώ, παρουσιάζοντας διαφοροποιημένη εικόνα σε σχέση με τις περισσότερες συστημικές τράπεζες.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό διατήρησης της ανοδικής τάσης, αλλά η διαφοροποίηση μεταξύ των επιμέρους τίτλων παραμένει έντονη.

Allwyn: Επιστροφή πάνω από τα 10 ευρώ, αλλά ο προβληματισμός παραμένει

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διατηρήθηκε και σήμερα η Allwyn, ύστερα από τις ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Η μετοχή κατέγραψε μια περιορισμένη ανοδική αντίδραση 0,80%, κλείνοντας στα 10,05 ευρώ, με συναλλαγές περίπου 552.000 μετοχών.

Η επιστροφή πάνω από το όριο των 10 ευρώ έχει βραχυπρόθεσμη ψυχολογική σημασία, δεν αποτελεί όμως από μόνη της ένδειξη ουσιαστικής αλλαγής της τάσης.

Η σημερινή άνοδος είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις σωρευτικές απώλειες που έχουν προηγηθεί.

Η αγορά εξακολουθεί να αξιολογεί τις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές προοπτικές του ομίλου, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τις διεθνείς δραστηριότητές του.

Η περιοχή των 9,90-10 ευρώ παραμένει πλέον κομβικό σημείο αναφοράς. Μια νέα καθοδική διάσπασή της θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την επενδυτική ψυχολογία.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Πέρα από τις τράπεζες, η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον και σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των blue chips.

Στους θετικούς πρωταγωνιστές περιλαμβάνονται η Cenergy, με κέρδη 2,62% στα 22,70 ευρώ, ο ΟΤΕ, με άνοδο 1,33% στα 19,05 ευρώ, και η Motor Oil, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,09% στα 60,35 ευρώ.

Η Coca-Cola HBC σημείωσε άνοδο 0,58%, στα 51,60 ευρώ, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στον Γενικό Δείκτη λόγω της ιδιαίτερα υψηλής χρηματιστηριακής της βαρύτητας.

Αντίθετα, η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 1,09%, στα 23,60 ευρώ, ενώ η Metlen κατέγραψε απώλειες 1,08%, στα 45,98 ευρώ.

Πτωτική ήταν επίσης η εικόνα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στα 41,32 ευρώ (-0,43%), καθώς και της Titan Cement, στα 46,78 ευρώ (-0,64%).

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η συνέχιση της διαφοροποίησης μεταξύ των μεγάλων βιομηχανικών και ενεργειακών ομίλων. Παρά την άνοδο του Γενικού Δείκτη, σημαντικοί τίτλοι δεν ακολούθησαν την ανοδική αντίδραση.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η αγορά δεν κινείται με ενιαίο βηματισμό, αλλά με εμφανή επιλεκτικότητα και διαφορετικές αποτιμήσεις κινδύνου ανά εταιρεία.

Τεχνική εικόνα: Η επιστροφή πάνω από τις 2.650 μονάδες και η κρίσιμη ζώνη των 2.680

Η τεχνική εικόνα του Χρηματιστηρίου έχει βελτιωθεί αισθητά μέσα στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις.

Από τα χαμηλά της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, ο Γενικός Δείκτης έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος των απωλειών του, επαναφέροντας την αγορά κοντά στα επίπεδα που διαπραγματευόταν πριν από το τελευταίο κύμα ρευστοποιήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμπεριφορά του δείκτη κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Η πρωινή υποχώρηση προς τις 2.624 μονάδες δεν εξελίχθηκε σε νέα καθοδική επιτάχυνση. Αντίθετα, η απορρόφηση της προσφοράς δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια έντονη ανοδική αναστροφή.

Το γεγονός αυτό αποτελεί θετική βραχυπρόθεσμη ένδειξη, καθώς δείχνει ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να παρεμβαίνουν όταν εμφανίζονται πιέσεις.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση του τζίρου δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή συμπεράσματα για την έναρξη ενός νέου, ισχυρού ανοδικού κύματος.

Οι βασικές τεχνικές ζώνες διαμορφώνονται ως εξής:

Επίπεδο Γενικού Δείκτη Τεχνική σημασία 2.680-2.685 Κύρια βραχυπρόθεσμη αντίσταση 2.660-2.665 Άμεση ζώνη προσφοράς 2.650 Πρώτο σημείο επιβεβαίωσης της ανοδικής αντίδρασης 2.620-2.625 Πρώτη ουσιαστική στήριξη 2.595-2.600 Κρίσιμη ψυχολογική και τεχνική ζώνη 2.545-2.555 Ισχυρότερη στήριξη, κοντά στα πρόσφατα χαμηλά

Η ζώνη των 2.660-2.665 μονάδων αποτελεί το αμέσως επόμενο εμπόδιο. Εφόσον διασπαστεί με αυξημένο τζίρο, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα δοκιμασία της περιοχής των 2.680-2.685 μονάδων.

Πρόκειται για ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή, καθώς στις αρχές Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί ενδοσυνεδριακές κορυφές κοντά σε αυτά τα επίπεδα, πριν ακολουθήσει η έντονη διόρθωση.

Μια πειστική υπέρβαση αυτής της αντίστασης θα ενίσχυε το σενάριο επαναφοράς της μεσοπρόθεσμης ανοδικής δυναμικής.

Αντίθετα, νέα αδυναμία υπέρβασης των 2.660 μονάδων και επιστροφή κάτω από τις 2.620 θα επανέφεραν το ενδεχόμενο δοκιμασίας των 2.600 μονάδων.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η συμπεριφορά του τραπεζικού δείκτη.

Η σημερινή υπεραπόδοση των τραπεζών αποτελεί θετικό στοιχείο. Για να διατηρηθεί όμως η ανοδική κατεύθυνση, απαιτείται ευρύτερη συμμετοχή των μεγάλων τραπεζικών τίτλων και όχι εξάρτηση από τις επιδόσεις μίας ή δύο μετοχών.

Συνολικά, η τεχνική εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά παραμένει ευάλωτη σε απότομες αλλαγές της διεθνούς επενδυτικής ψυχολογίας.

Διεθνές φόντο: Η Ευρώπη, η Wall Street και οι κίνδυνοι από τη Fed

Η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή εικόνα και η στάση των επενδυτών απέναντι στον τεχνολογικό κλάδο παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τις κινήσεις των μετοχικών αγορών.

Η πορεία της Wall Street επηρεάζεται από την αποτίμηση των προσδοκιών για την τεχνητή νοημοσύνη και τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, αλλά και από την αβεβαιότητα γύρω από τα αμερικανικά επιτόκια.

Η ρητορική της Federal Reserve και τα επόμενα στοιχεία πληθωρισμού διατηρούν κεντρικό ρόλο: οποιαδήποτε ένδειξη ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλότερα για περισσότερο θα μπορούσε να αναζωπυρώσει την πίεση στις αποτιμήσεις.

Στην Ευρώπη, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα, στο ενεργειακό κόστος και στην αγορά ομολόγων.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεση σημασία, καθώς η εγχώρια αγορά δεν διαθέτει το βάθος που θα της επέτρεπε να αποσυνδεθεί παρατεταμένα από μια ενδεχόμενη νέα διεθνή αναταραχή.

Γνώμες ειδικών: Επιφυλακτικότητα παρά τη βελτίωση της αγοράς

Η πρόσφατη επενδυτική συζήτηση εστιάζει στο κατά πόσο οι ισχυρές επιδόσεις των εταιρειών και των τραπεζών μπορούν να αντισταθμίσουν τη διεθνή μεταβλητότητα.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Χρηματιστηριακής έχει αναδείξει σε πρόσφατες αναλύσεις του τη σημασία της διαχείρισης της μεταβλητότητας και της προσεκτικής αξιολόγησης της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Σε διεθνές επίπεδο, οι στρατηγικοί αναλυτές εξετάζουν την αντίφαση μεταξύ των επενδυτικών προσδοκιών για την τεχνητή νοημοσύνη και των κινδύνων που δημιουργεί μια παρατεταμένα αυστηρή νομισματική πολιτική.

Η κοινή συνισταμένη αυτών των προβληματισμών είναι ότι το ανοδικό περιθώριο δεν έχει κατ’ ανάγκην εξαντληθεί, αλλά η διαχείριση του κινδύνου αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Το συμπέρασμα: Οι αγοραστές κέρδισαν τη μάχη, όχι ακόμη τον πόλεμο

Η σημερινή συνεδρίαση μπορεί να καταγραφεί ως μία ακόμη επιτυχημένη δοκιμασία αντοχής των αγοραστών.

Ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο άντεξε τις πρωινές πιέσεις, αλλά επέστρεψε πάνω από τις 2.650 μονάδες, καταγράφοντας τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση.

Η Πειραιώς ηγήθηκε της τραπεζικής αντίδρασης, ενώ η Allwyn κατάφερε να ανακτήσει οριακά το ψυχολογικό επίπεδο των 10 ευρώ, χωρίς όμως να μεταβάλει ουσιαστικά την επιβαρυμένη χρηματιστηριακή εικόνα της.

Το στοιχείο που απαιτεί προσοχή είναι η υποχώρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας. Μια αγορά μπορεί να συνεχίσει να ανεβαίνει με χαμηλότερο τζίρο, δύσκολα όμως θα επιβεβαιώσει τη δημιουργία νέας ισχυρής ανοδικής τάσης χωρίς ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής των επενδυτών.

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα δείξουν εάν η σημερινή υπέρβαση των 2.650 μονάδων αποτελεί το προοίμιο νέας ανοδικής κίνησης προς τις 2.680-2.700 μονάδες ή απλώς το ανώτερο στάδιο μιας ισχυρής τεχνικής αντίδρασης μετά την πρόσφατη διόρθωση.

Προς το παρόν, οι αγοραστές διατηρούν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η οριστική επιβεβαίωση, όμως, θα χρειαστεί περισσότερα από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις.