Bitcoin στα 73.500: Η ρευστότητα στερεύει, 47.300 BTC σε ζημία και το τεστ των 70.000

Το Bitcoin παραμένει εγκλωβισμένο κάτω από το κρίσιμο κόστος κτήσης των βραχυπρόθεσμων κατόχων, ενώ η συρρίκνωση της προσφοράς stablecoins, οι εκροές από τα αμερικανικά ETF και οι μαζικές μεταφορές νομισμάτων προς ανταλλακτήρια με ζημία συνθέτουν ένα περιβάλλον περιορισμένης ζήτησης. Η περιοχή των 75.600–77.500 δολαρίων εξελίσσεται σε βασικό εμπόδιο για την ανάκαμψη, ενώ τα 70.000 δολάρια επανέρχονται στις αναλύσεις ως αρνητικό —αλλά όχι βέβαιο— σενάριο.

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Κατά τον δημόσιο έλεγχο της 12ης Νοεμβρίου 2026, η τιμή του Bitcoin κινούνταν κοντά στα 73.504 δολάρια, με ημερήσια υποχώρηση περίπου 0,47%. Το ενδοσυνεδριακό εύρος βρισκόταν μεταξύ 73.391 και 74.682 δολαρίων. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν στιγμιότυπο της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και δεν πρέπει να συγχέονται με τις τιμές των προηγούμενων ημερών που χρησιμοποιούν οι επιμέρους αναλύσεις.

Η δεξαμενή ρευστότητας μικραίνει

Το ισχυρότερο προειδοποιητικό σήμα προέρχεται από τη ρευστότητα που βρίσκεται ήδη μέσα στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση της Glassnode που δημοσιεύθηκε στις 11 Νοεμβρίου, η συνολική προσφορά των μεγαλύτερων stablecoins μειώθηκε κατά 14,2 δισ. δολάρια σε διάστημα 30 ημερών. Πρόκειται για την ταχύτερη συρρίκνωση από τον Ιούνιο του 2022.

Τα stablecoins λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως διαθέσιμα «μετρητά» της αγοράς crypto. Όταν η προσφορά τους αυξάνεται, δημιουργείται πρόσθετη αγοραστική δύναμη. Όταν μειώνεται, υποδηλώνεται ότι κεφάλαια εξαργυρώνονται και αποχωρούν από το σύστημα. Η τρέχουσα υποχώρηση δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι θα ακολουθήσει νέα πτώση του Bitcoin, περιορίζει όμως το καύσιμο που απαιτείται για μια διατηρήσιμη ανοδική κίνηση.

Παράλληλα, η CryptoQuant υπολογίζει ότι η φαινομενική ζήτηση υποχώρησε κατά 284.000 BTC σε κυλιόμενο ορίζοντα 30 ημερών, πλησιάζοντας επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί στην αναταραχή του Μαρτίου 2025. Ο δείκτης επιχειρεί να εκτιμήσει πόση νέα ή ενεργοποιημένη προσφορά μπορεί να απορροφήσει η αγορά. Είναι χρήσιμος ως ένδειξη, όχι ως αυτόνομη πρόβλεψη: στο παρελθόν η τιμή έχει ανακάμψει ακόμη και πριν βελτιωθεί πλήρως η συγκεκριμένη μέτρηση.

Το τείχος των 75.600–77.500 δολαρίων

Η περιοχή γύρω από τα 75.600 δολάρια συγκεντρώνει πολλαπλές τεχνικές και on-chain αναφορές. Η Glassnode τοποθετεί κοντά στα 75.600 δολάρια τη μέση τιμή κτήσης των κατόχων που απέκτησαν Bitcoin μέσα στις τελευταίες 155 ημέρες. Η Bitfinex υπολογίζει το αντίστοιχο επίπεδο στα 75.717 δολάρια. Η μικρή απόκλιση οφείλεται στη διαφορετική μεθοδολογία και χρονική στιγμή των δεδομένων.

Η σημασία της ζώνης είναι πρακτική. Όσοι αγόρασαν υψηλότερα και βρίσκονται τώρα σε ζημία μπορεί να χρησιμοποιήσουν μια επιστροφή προς το κόστος κτήσης τους για να αποχωρήσουν χωρίς απώλειες. Αυτό μετατρέπει την ανάκαμψη σε πιθανή πηγή νέας προσφοράς. Η Bitfinex εκτιμά ότι οι ανοδικές κινήσεις προς τα 75.717 δολάρια είναι πιθανό να συναντούν πωλήσεις έως ότου επιστρέψει ουσιαστική ζήτηση στην αγορά spot.

Πάνω από αυτή την περιοχή, η Glassnode εντοπίζει στα 77.500 δολάρια τον λεγόμενο True Market Mean. Επιστροφή πάνω από το επίπεδο αυτό θα έφερνε περίπου το ήμισυ των νομισμάτων των βραχυπρόθεσμων κατόχων ξανά σε κέρδος. Αντίστοιχα, η ζώνη 75.900–77.500 δολαρίων αναφέρεται από αναλυτές της Bitfinex ως πιθανή περιοχή αυξημένης προσφοράς.

47.300 BTC μετακινήθηκαν με ζημία — αλλά η μεταφορά δεν είναι πώληση

Η πίεση στους νεότερους αγοραστές αποτυπώνεται και στις κινήσεις προς τα ανταλλακτήρια. Σε ένα 24ωρο, περίπου 47.300 BTC μεταφέρθηκαν σε πλατφόρμες συναλλαγών σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή κτήσης τους, έναντι μόλις περίπου 1.100 BTC που μεταφέρθηκαν με κέρδος. Με τιμή Bitcoin κοντά στα 74.000 δολάρια, η συνολική αξία των σχετικών εισροών προσεγγίζει τα 3,6 δισ. δολάρια.

Σε ξεχωριστή μέτρηση, ο αναλυτής της CryptoQuant Amr Taha κατέγραψε 46.060 BTC σε ζημιογόνες καταθέσεις στις 10 Νοεμβρίου, έπειτα από ακόμη μεγαλύτερη κίνηση 50.790 BTC στις 3 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα οι κερδοφόρες μεταφορές ήταν περίπου 1.700 BTC, δηλαδή σχεδόν 27 BTC με ζημία για κάθε 1 BTC με κέρδος.

Οι αριθμοί δεν είναι απολύτως ταυτόσημοι επειδή αφορούν διαφορετικά παράθυρα μέτρησης και χρονικές αποκοπές. Κυρίως, δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Η αποστολή Bitcoin σε ανταλλακτήριο μπορεί να προηγείται πώλησης, αλλά μπορεί επίσης να συνδέεται με παροχή εξασφαλίσεων, ανταλλαγή με άλλο περιουσιακό στοιχείο ή διαφορετική υπηρεσία. Το βέβαιο γεγονός είναι η μεταφορά νομισμάτων· η τελική διάθεσή τους δεν τεκμηριώνεται από τα δεδομένα αυτά.

Γιατί τα 70.000 δολάρια είναι σενάριο και όχι πρόβλεψη

Η συζήτηση για τα 70.000 δολάρια βασίζεται κυρίως στη συμπεριφορά των πρόσφατων αγοραστών. Τα νομίσματα ηλικίας ενός έως τριών μηνών έχουν μέσο κόστος κτήσης κοντά στα 79.500 δολάρια. Το περιθώριο μη πραγματοποιηθέντος κέρδους τους υποχώρησε από περίπου 33% στις 22 Σεπτεμβρίου σε αρνητικό 6% στις τελευταίες μετρήσεις.

Σε προηγούμενες διορθώσεις του τρέχοντος κύκλου, η συγκεκριμένη μέτρηση είχε προσεγγίσει το -12% πριν σταθεροποιηθεί. Εφαρμοζόμενο στο μέσο κόστος των 79.500 δολαρίων, το -12% αντιστοιχεί περίπου στα 70.000 δολάρια. Πρόκειται για αναλογικό σενάριο που βασίζεται σε ιστορική συμπεριφορά, όχι για αυτόματο στόχο τιμής.

Η Bitfinex δίνει για τη λήξη δικαιωμάτων της 13ης Νοεμβρίου ένα εκτιμώμενο εύρος 71.600–75.800 δολαρίων. Η υποχώρηση προς τα 70.000–71.200 δολάρια συνδέεται, στην ανάλυσή της, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις: περαιτέρω άνοδο της πραγματικής απόδοσης του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου πάνω από το 2,8% ή πτώση του Nasdaq 100 κάτω από τις 26.606 μονάδες, σε συνδυασμό με νέες ρευστοποιήσεις θέσεων long. Χωρίς αυτές τις συνθήκες, το επίπεδο δεν μπορεί να θεωρηθεί προδιαγεγραμμένο.

ETF, εταιρικές κινήσεις και διαφορετικά παράθυρα μέτρησης

Η θεσμική ζήτηση δεν έχει ακόμη δώσει σαφή σήμα αντιστροφής. Μία από τις αναλύσεις υπολογίζει καθαρές εκροές 1,6 δισ. δολαρίων από τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF σε 20 συνεδριάσεις. Η Bitfinex αναφέρει εκροές 2,22 δισ. δολαρίων σε οκτώ συνεδριάσεις από τις 30 Οκτωβρίου. Τα δύο ποσά δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα, καθώς χρησιμοποιούν διαφορετικές περιόδους, σημεία αποκοπής και ενδεχομένως διαφορετική σύνθεση δεδομένων.

Η εταιρική εικόνα είναι επίσης μεικτή. Η Strategy απέκτησε 1.036 BTC μεταξύ 2 και 8 Νοεμβρίου, ενώ η MARA είχε γνωστοποιήσει πωλήσεις 13.597 BTC σε διάστημα έξι εβδομάδων. Κατά την Bitfinex, οι εταιρικές αγορές δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν τις πιέσεις από τα ETF.

Ο ακραίος φόβος μπορεί να γίνει αντίθετο σήμα

Στην άλλη πλευρά της αγοράς βρίσκεται η υπερβολικά αρνητική ψυχολογία. Η Santiment κατέγραψε στις 10 Νοεμβρίου μόλις 0,82 θετικά σχόλια για κάθε αρνητικό σχόλιο σχετικά με το Bitcoin. Για το Ether η αναλογία ήταν 0,88 και για το XRP μόλις 0,49. Κατά την εταιρεία, οι μεγάλες ανοδικές κινήσεις συχνά αρχίζουν όταν η απαισιοδοξία έχει ήδη κυριαρχήσει.

Η παρατήρηση αυτή αποτελεί εκτίμηση και όχι γεγονός που εγγυάται άνοδο. Ο φόβος μπορεί να λειτουργήσει ως αντίθετο σήμα μόνο εφόσον εμφανιστούν πραγματικοί αγοραστές. Η Glassnode επισημαίνει πάντως δύο πιο θετικά στοιχεία: η μεγάλη μόχλευση κοντά στην τρέχουσα τιμή έχει σε σημαντικό βαθμό εκκαθαριστεί, ενώ δύο κατηγορίες μεγάλων πορτοφολιών έχουν αρχίσει να συσσωρεύουν. Παράλληλα, οι εντολές αγοράς στο βιβλίο εντολών υπερτερούν των εντολών πώλησης.

Τι θα κρίνει την επόμενη κίνηση

Για να αποκτήσει αξιοπιστία μια ανάκαμψη, η αγορά χρειάζεται σταθερή επιστροφή πάνω από τα 75.600–75.700 δολάρια, κατόπιν διάσπαση της περιοχής των 77.500 δολαρίων και παράλληλη βελτίωση στις ροές των ETF, στην προσφορά stablecoins και στο premium της Coinbase. Μια απλή ενδοσυνεδριακή άνοδος χωρίς ενίσχυση της spot ζήτησης μπορεί να εξελιχθεί σε προσωρινό rebound.

Αντίθετα, παραμονή κάτω από τη ζώνη κόστους των βραχυπρόθεσμων κατόχων, νέες ζημιογόνες εισροές στα ανταλλακτήρια και περαιτέρω συρρίκνωση της δολαριακής ρευστότητας θα διατηρήσουν ανοικτό το τεστ των 71.600 δολαρίων και, υπό δυσμενέστερες συνθήκες, της περιοχής των 70.000 δολαρίων.

Η ευρύτερη δομή δεν έχει ακόμη ακυρωθεί. Η Glassnode θεωρεί ότι η ανοδική μεταβολή τάσης που άρχισε τον Αύγουστο παραμένει ενεργή όσο η τιμή βρίσκεται πάνω από το χαμηλό του Ιουνίου, κοντά στα 58.500 δολάρια. Πρόκειται όμως για μακροπρόθεσμη άμυνα. Η βραχυπρόθεσμη μάχη δίνεται σαφώς υψηλότερα: πρώτα στην περιοχή των 73.000–74.000 δολαρίων και αμέσως μετά στο τείχος των 75.600–77.500 δολαρίων.