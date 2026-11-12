Δεκαέξι χρόνια μετά το ξέσπασμα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, οι οικονομίες μπορεί να έχουν ανακάμψει, οι αγορές να έχουν επιστρέψει και οι τιμές των ακινήτων να ανεβαίνουν, όμως οι κοινωνικές και περιουσιακές πληγές δεν έχουν κλείσει. Νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκαλύπτει μια βαθιά διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις χώρες που δοκιμάστηκαν περισσότερο από την κρίση, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

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Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο δεν αφορά την οικονομική ανάπτυξη, το δημόσιο χρέος ή τους δημοσιονομικούς δείκτες. Αφορά το ποιος κατέχει τελικά τον πλούτο που παράγεται και συσσωρεύεται στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στις έξι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση χρέους —Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Πορτογαλία— το μερίδιο της συνολικής καθαρής περιουσίας που συγκεντρώνει το πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών αυξήθηκε από 46% το 2010 σε 51,8% το 2023.

Αντίθετα, στην ομάδα των υπόλοιπων χωρών που εξετάζονται συγκριτικά, το αντίστοιχο μερίδιο μειώθηκε από 53,9% σε 51,7%.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή εξέλιξη: Οι χώρες που μπήκαν στην κρίση με μικρότερη συγκέντρωση πλούτου στα ανώτερα στρώματα κατέληξαν, δεκατρία χρόνια αργότερα, να εμφανίζουν σχεδόν την ίδια συγκέντρωση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Και αυτό δεν συνέβη επειδή η περιουσιακή κατάσταση των ασθενέστερων νοικοκυριών στις χώρες της κρίσης βελτιώθηκε με τον ίδιο ρυθμό. Αντιθέτως, το μερίδιό τους στη συνολική περιουσία περιορίστηκε.

Μια Ευρώπη που ανακάμπτει, αλλά με δύο διαφορετικές ταχύτητες

Η ανάλυση των Danilo Bianco, Jiri Slacalek και Oreste Tristani, η οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026 στο ιστολόγιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βασίζεται στην έρευνα Household Finance and Consumption Survey (HFCS).

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές έρευνες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, που περιλαμβάνει περίπου 90.000 συνεντεύξεις και αντιπροσωπευτικά στοιχεία από 22 χώρες. Οι ερευνητές εξετάζουν την περίοδο 2010–2023, αξιοποιώντας πέντε διαδοχικά κύματα συλλογής στοιχείων.

Το γενικό συμπέρασμα είναι εκ πρώτης όψεως αισιόδοξο: η περιουσιακή ανισότητα στην ευρωζώνη αυξήθηκε έντονα κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, αλλά στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε και επέστρεψε κοντά στα επίπεδα του 2010.

Πίσω όμως από αυτή τη συνολική εικόνα κρύβεται μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο, η ανισότητα παρέμεινε αυξημένη και το 2023, ενώ στις υπόλοιπες οικονομίες η τάση ήταν σαφώς πτωτική.

Η διαφορά αυτή αναδεικνύει ένα κρίσιμο οικονομικό πρόβλημα: η ανάκαμψη των μακροοικονομικών μεγεθών δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αποκατάσταση των περιουσιακών απωλειών που υπέστησαν τα νοικοκυριά.

Τα στοιχεία που αποκαλύπτουν τη μεγάλη μεταβολή

Ο συντελεστής Gini, ο οποίος μετρά την ανισότητα στην κατανομή της καθαρής περιουσίας, αυξήθηκε στην ευρωζώνη από 68,2 το 2010 σε 69,7 το 2014. Στη συνέχεια άρχισε να υποχωρεί και το 2023 διαμορφώθηκε στο 68,5, σχεδόν επιστρέφοντας στην αφετηρία.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει από το ποσοστό του πλούτου που κατέχει το πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών.

Δείκτης ευρωζώνης 2010 2014 2017 2021 2023 Gini περιουσίας 68,2 69,7 69,5 68,9 68,5 Μερίδιο πλουσιότερου 10% 50,8% 52,6% 52,0% 52,5% 51,8% Μερίδιο φτωχότερου 50% 6,0% 5,4% 5,4% 6,0% 6,2% Αναλογία περιουσίας P90/P50 4,7 5,0 5,3 5,1 5,0 - ΕΚΤ, HFCS, ανάλυση 11/11/2026. Ο δείκτης P90/P50 συγκρίνει την περιουσία του νοικοκυριού στο 90ό εκατοστημόριο με εκείνη του διάμεσου νοικοκυριού.

Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι το πλουσιότερο 10% εξακολουθεί να κατέχει περισσότερο από το μισό σύνολο της καθαρής περιουσίας των νοικοκυριών. Η δεύτερη είναι ότι το φτωχότερο 50% κατέχει μόλις το 6,2%.

Με άλλα λόγια, το πλουσιότερο ένα δέκατο των νοικοκυριών κατέχει συνολικά περίπου 8,4 φορές περισσότερη καθαρή περιουσία από ολόκληρο το φτωχότερο μισό.

Η τρίτη διαπίστωση αφορά τη μεσαία τάξη. Ένα νοικοκυριό στο 90ό εκατοστημόριο της περιουσιακής κατανομής διέθετε το 2023 πενταπλάσια περιουσία από το διάμεσο νοικοκυριό, έναντι 4,7 φορές το 2010.

Επομένως, ακόμη και η επιστροφή του συνολικού δείκτη Gini κοντά στα προ κρίσης επίπεδα δεν σημαίνει ότι έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι προηγούμενες περιουσιακές αναλογίες.

Η μεγάλη αποκάλυψη: Στις χώρες της κρίσης οι ανισότητες έγιναν μόνιμες

Το ουσιαστικότερο συμπέρασμα προκύπτει όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαχωρίζει τις χώρες σε δύο ομάδες.

Η πρώτη περιλαμβάνει τις έξι οικονομίες που δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις κατά την κρίση κρατικού χρέους: Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Πορτογαλία. Η δεύτερη περιλαμβάνει τις υπόλοιπες 13 χώρες της συγκεκριμένης σύγκρισης.

Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά.

Δείκτης 2010 2014 2017 2021 2023 Χώρες που επλήγησαν περισσότερο Gini 61,5 64,7 65,3 65,9 65,9 Πλουσιότερο 10% 46,0% 48,1% 49,1% 51,2% 51,8% Φτωχότερο 50% 10,4% 8,3% 8,2% 8,7% 9,0% P90/P50 3,5 4,0 4,2 4,1 3,9 Υπόλοιπες χώρες Gini 71,8 72,2 71,5 70,2 69,7 Πλουσιότερο 10% 53,9% 54,9% 53,3% 52,9% 51,7% Φτωχότερο 50% 3,8% 4,0% 3,9% 4,7% 4,7% P90/P50 5,9 6,0 6,2 5,9 5,9 - ΕΚΤ, στοιχεία HFCS 2010–2023. Τα ποσοστά αφορούν το μερίδιο της καθαρής περιουσίας. Οι τιμές κάθε ομάδας δεν αποτελούν ξεχωριστές εθνικές μετρήσεις για την Ελλάδα ή κάποια άλλη χώρα.

Στις οικονομίες που επλήγησαν περισσότερο, ο συντελεστής Gini αυξήθηκε από 61,5 σε 65,9 μονάδες. Πρόκειται για επιδείνωση κατά 4,4 μονάδες.

Στις υπόλοιπες χώρες, αντίθετα, ο ίδιος δείκτης μειώθηκε από 71,8 σε 69,7 μονάδες, καταγράφοντας βελτίωση 2,1 μονάδων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι χώρες της κρίσης εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλότερο συνολικό Gini από την άλλη ομάδα. Το καθοριστικό, ωστόσο, είναι η αντίθετη κατεύθυνση της μεταβολής του.

Ακόμη εντονότερη είναι η διαφοροποίηση στη συγκέντρωση του πλούτου. Στις έξι χώρες της κρίσης, το μερίδιο του πλουσιότερου 10% αυξήθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Στις υπόλοιπες οικονομίες μειώθηκε κατά 2,2 μονάδες.

Έτσι, το 2023 οι δύο ομάδες είχαν πρακτικά την ίδια συγκέντρωση περιουσίας στα ανώτερα στρώματα: 51,8% και 51,7% αντίστοιχα.

Η σύγκλιση αυτή δεν σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή περιουσιακή ανισότητα εξαφανίστηκε. Σημαίνει ότι οι χώρες της κρίσης κινήθηκαν προς ένα πιο συγκεντρωτικό μοντέλο κατανομής του πλούτου, την ώρα που οι υπόλοιπες ακολούθησαν την αντίθετη πορεία.

Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στην πλευρά των χαμένων της κρίσης

Για την ελληνική οικονομία, η ανάλυση έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Ελλάδα υπήρξε το σημείο εκκίνησης της ευρωπαϊκής κρίσης δημόσιου χρέους το 2010 και στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολυετή περίοδο βαθιάς οικονομικής προσαρμογής.

Η μείωση των εισοδημάτων, η ανεργία, η υποχώρηση της αξίας των ακινήτων και η εξάντληση αποταμιεύσεων περιόρισαν τη δυνατότητα πολλών ελληνικών νοικοκυριών να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την καθαρή περιουσία τους.

Η ανάλυση της ΕΚΤ εξηγεί γιατί τέτοιου είδους απώλειες μπορούν να έχουν διάρκεια πολύ μεγαλύτερη από την ίδια την ύφεση.

Ένα νοικοκυριό που αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τις αποταμιεύσεις του για να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες μπορεί να χρειαστεί πολλά χρόνια για να τις αναπληρώσει. Ένα άλλο, που έχασε τη δυνατότητα να αποκτήσει ιδιόκτητη κατοικία, μπορεί να βρεθεί εκτός μιας ολόκληρης περιόδου ανόδου των τιμών ακινήτων.

Αντίθετα, ένα νοικοκυριό που διατήρησε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και επαρκή ρευστότητα μπορούσε να συμμετάσχει περισσότερο στην επακόλουθη ανάκαμψη.

Αυτός ο μηχανισμός αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάλυσης της ΕΚΤ.

Χρειάζεται, πάντως, μια ουσιαστική διευκρίνιση: τα αριθμητικά δεδομένα της συγκεκριμένης σύγκρισης αφορούν συνολικά τις έξι χώρες που επλήγησαν περισσότερο. Επομένως, δεν μπορούν να αποδοθούν αυτούσια στην Ελλάδα ως εθνικοί δείκτες. Η ελληνική περίπτωση πρέπει να διαβαστεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο αυτής της ομάδας.

Η αγορά ακινήτων στο επίκεντρο της περιουσιακής ανισότητας

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των ερευνητών είναι ότι η πτώση των τιμών των ακινήτων αποτέλεσε τον βασικότερο παράγοντα αύξησης της περιουσιακής ανισότητας κατά την κρίση χρέους.

Ο μηχανισμός είναι σχετικά απλός. Όταν η αξία ενός ακινήτου μειώνεται, αλλά το υπόλοιπο του στεγαστικού δανείου παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, η καθαρή περιουσία του ιδιοκτήτη περιορίζεται.

Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό που διαθέτει κατοικία αξίας 200.000 ευρώ και οφείλει στην τράπεζα 120.000 ευρώ έχει καθαρή περιουσία 80.000 ευρώ από το συγκεκριμένο ακίνητο.

Εάν η αξία της κατοικίας υποχωρήσει στις 140.000 ευρώ, ενώ το δάνειο παραμείνει στα 120.000 ευρώ, η καθαρή περιουσία του περιορίζεται μόλις στις 20.000 ευρώ. Η πτώση της εμπορικής αξίας του ακινήτου κατά 30% συνεπάγεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, απώλεια 75% της καθαρής περιουσίας που συνδέεται με αυτό.

Το παράδειγμα είναι υποθετικό, αποτυπώνει όμως το φαινόμενο που περιγράφουν οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ. Η κρίση δεν επηρέασε μόνο τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Άλλαξε και τη σχέση ανάμεσα στην αξία αυτών των στοιχείων και στις υποχρεώσεις των νοικοκυριών.

Παράλληλα, οι αποταμιεύσεις των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών δέχθηκαν μεγαλύτερες πιέσεις, ενώ οι χρηματιστηριακές αξίες, που συγκεντρώνονται περισσότερο στα εύπορα νοικοκυριά, ανέκαμψαν ταχύτερα.

Η παγίδα της νέας ανόδου των ακινήτων

Το ίσως πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα αφορά όσα συνέβησαν μετά την κρίση.

Κανονικά, η ανάκαμψη των τιμών των κατοικιών θα έπρεπε να συμβάλει στη μείωση των περιουσιακών ανισοτήτων, καθώς τα ακίνητα αποτελούν βασικό στοιχείο της περιουσίας πολλών νοικοκυριών.

Ωστόσο, στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι μειώθηκε το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων νοικοκυριών.

Αυτό άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο διανεμήθηκαν τα οφέλη της ανάκαμψης. Όσοι είχαν κατοικία μπορούσαν να ωφεληθούν από την άνοδο της αξίας της. Όσοι δεν είχαν καταφέρει να αποκτήσουν κατοικία έβλεπαν το κόστος εισόδου στην αγορά να αυξάνεται.

Έτσι, η ίδια εξέλιξη —η άνοδος των τιμών των ακινήτων— μπορούσε να βελτιώνει την περιουσιακή θέση των ιδιοκτητών και ταυτόχρονα να δυσκολεύει τη δημιουργία περιουσίας για όσους παρέμεναν ενοικιαστές.

Η διαπίστωση έχει ξεχωριστή βαρύτητα για τη σημερινή ελληνική αγορά κατοικίας. Το στεγαστικό πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ύψος των ενοικίων ή στην τιμή αγοράς ενός διαμερίσματος. Επεκτείνεται στη δυνατότητα των νεότερων γενεών να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία και να συμμετάσχουν στη μελλοντική αύξηση της αξίας τους.

Υπό αυτή την έννοια, η στεγαστική κρίση μπορεί να εξελιχθεί και σε μηχανισμό μακροχρόνιας αναπαραγωγής των περιουσιακών ανισοτήτων.

Το φτωχότερο 50% έχασε έδαφος στις χώρες της κρίσης

Η σύγκριση των ασθενέστερων νοικοκυριών αποτυπώνει μια ακόμη σημαντική διαφοροποίηση. Στις έξι χώρες της κρίσης, το φτωχότερο 50% κατείχε το 10,4% της συνολικής καθαρής περιουσίας το 2010.

Το ποσοστό αυτό υποχώρησε στο 8,2% το 2017 και ανέκαμψε μερικώς στο 9% το 2023. Δεκατρία χρόνια αργότερα, επομένως, το φτωχότερο μισό εξακολουθούσε να κατέχει μικρότερο μερίδιο από ό,τι πριν από την κρίση.

Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες καταγράφηκε η αντίστροφη πορεία, με το αντίστοιχο μερίδιο να αυξάνεται από 3,8% σε 4,7%.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η ανάκαμψη δεν ωφέλησε τις κοινωνικές ομάδες με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον, αναδεικνύει τη σημασία του χρόνου στη δημιουργία περιουσίας. Η αποταμίευση που χάνεται σε μια περίοδο κρίσης δεν αφαιρεί απλώς ένα ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό. Περιορίζει και τη δυνατότητα μελλοντικής επένδυσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Πανδημία και πληθωρισμός: Γιατί δεν μεγάλωσαν παντού οι ανισότητες

Η ανάλυση εξετάζει επίσης δύο μεγάλες οικονομικές αναταράξεις που ακολούθησαν: την πανδημία και την πληθωριστική κρίση της περιόδου 2021–2023.

Στην πρώτη περίπτωση, η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι η περιουσιακή ανισότητα παρέμεινε σχετικά σταθερή στην ευρωζώνη. Ένας από τους λόγους ήταν η κρατική στήριξη προς τα ευάλωτα νοικοκυριά, η οποία περιόρισε τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής διαταραχής.

Πιο σύνθετη αποδείχθηκε η επίδραση του πληθωρισμού. Η εκτίναξη του κόστους διαβίωσης ανάγκασε πολλά νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα να καταναλώσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους.

Ταυτόχρονα, όμως, ο πληθωρισμός περιόρισε την πραγματική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των καταθέσεων. Ένα ποσό που παρέμεινε ονομαστικά αμετάβλητο στον τραπεζικό λογαριασμό μπορούσε πλέον να αγοράσει λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός μείωσε την πραγματική αξία του υφιστάμενου χρέους, δημιουργώντας ένα σχετικό όφελος για ορισμένα περισσότερο δανεισμένα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι τελευταίοι μηχανισμοί, σε συνδυασμό με τα στοχευμένα δημοσιονομικά μέτρα, συνέβαλαν στη συγκράτηση ή ακόμη και στη μείωση της περιουσιακής ανισότητας κατά την περίοδο της πληθωριστικής έξαρσης.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι ο πληθωρισμός ήταν ευεργετικός για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Η επιβάρυνση της καθημερινής κατανάλωσης και η μεταβολή της καθαρής περιουσίας αποτελούν δύο διαφορετικές διαστάσεις της οικονομικής ευημερίας.

Η νέα διαχωριστική γραμμή στην Ευρώπη

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη νέα ανάλυση είναι ότι η κρίση δημόσιου χρέους δεν άφησε μόνο δημοσιονομικές και μακροοικονομικές συνέπειες. Άφησε και ένα επίμονο αποτύπωμα στην κατανομή της ιδιωτικής περιουσίας.

Οι χώρες που υπέστησαν τις μεγαλύτερες οικονομικές αναταράξεις δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία αποκλιμάκωσης των ανισοτήτων με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η επίμονη αύξηση της συγκέντρωσης πλούτου, η αδυναμία των ασθενέστερων νοικοκυριών να αποκαταστήσουν γρήγορα τις αποταμιεύσεις τους και η υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου οι συνέπειες της κρίσης μπορούν να μεταφέρονται από τη μία γενιά στην επόμενη.

Για την Ελλάδα, τα ευρήματα επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα ερώτημα που δεν απαντάται από την αύξηση του ΑΕΠ, τις επενδύσεις ή την πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών.

Πόσο από τον νέο πλούτο που δημιουργείται στην οικονομία καταλήγει τελικά στα νοικοκυριά που υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες κατά την προηγούμενη δεκαετία;

Η απάντηση απαιτεί εθνικά στοιχεία για τη διανομή της καθαρής περιουσίας, την πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση και τη δυνατότητα αποταμίευσης των διαφορετικών ηλικιακών και εισοδηματικών ομάδων.

Το βέβαιο είναι ότι η συνολική ευρωπαϊκή ανάκαμψη δεν αρκεί από μόνη της για να εξαλείψει τις ανισότητες που συσσωρεύτηκαν κατά την κρίση.

Το πραγματικό στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Η ΕΚΤ αναδεικνύει, τελικά, μια διάσταση της οικονομικής πολιτικής που συχνά υποτιμάται.

Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, η δημοσιονομική σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία μιας χώρας. Δεν εγγυώνται όμως από μόνες τους τη σύγκλιση των περιουσιακών δυνατοτήτων των πολιτών.

Για να περιοριστούν οι ανισότητες χρειάζεται να εξεταστεί κατά πόσον τα νοικοκυριά μπορούν να αποταμιεύσουν, να αποκτήσουν κατοικία, να διατηρήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη.

Η νέα έρευνα καταγράφει ότι, ενώ η ευρωζώνη ως σύνολο κατάφερε να επιστρέψει κοντά στην περιουσιακή κατανομή που είχε πριν από την κρίση, οι οικονομίες που δοκιμάστηκαν περισσότερο εξακολουθούν να κουβαλούν τις συνέπειές της.

Για την Ελλάδα, αυτό συνιστά μια ουσιαστική υπενθύμιση: η πραγματική έξοδος από μια οικονομική κρίση δεν ολοκληρώνεται όταν βελτιώνονται οι δημοσιονομικοί δείκτες ή ανακάμπτουν οι αγορές. Ολοκληρώνεται όταν η ανάκαμψη μεταφράζεται και σε αποκατάσταση των οικονομικών δυνατοτήτων των νοικοκυριών.

Και αυτό είναι ένα στοίχημα που, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ, παραμένει ανοιχτό.

Πηγή στοιχείων: Danilo Bianco, Jiri Slacalek, Oreste Tristani, «How the sovereign debt crisis shaped wealth inequality in the euro area», ECB Blog, 11 Νοεμβρίου 2026. Ανάλυση της έρευνας Household Finance and Consumption Survey (HFCS), 2010–2023.