Σεισμός στη Nvidia: Στην πόρτα της εξόδου ο Jensen Huang – Φόβοι για ντόμινο στις παγκόσμιες αγορές

Η Nvidia βυθίζεται σε πρωτοφανή διοικητική κρίση, καθώς το συμβούλιό της εξετάζει την απομάκρυνση του Jensen Huang. Οι αποκαλύψεις, οι υποψίες κατασκοπείας και η πτώση της μετοχής πάνω από 8% αναζωπυρώνουν τους φόβους για τη Wall Street.

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Μια πρωτοφανής κρίση συγκλονίζει τη μεγαλύτερη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξετάζει την απομάκρυνση του ιστορικού ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου Jensen Huang, μετά τις αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, εκ των οποίων η μία φέρεται να συνδέεται με πρόσωπο που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η μετοχή χάνει περισσότερο από 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, προκαλώντας ανησυχία στη Wall Street.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποπομπής του 63χρονου Huang, μετά από μια σειρά αποκαλύψεων που έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, εθνικής ασφάλειας και προστασίας τεχνολογικών πληροφοριών. Το Reuters επιβεβαίωσε, επικαλούμενο δική του πηγή, ότι το συμβούλιο επρόκειτο να συνεδριάσει αργά την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου για το μέλλον του. Μέχρι το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα η απομάκρυνσή του.

Οι δύο σχέσεις που προκάλεσαν την κρίση

Η υπόθεση ξεκίνησε από αποκαλύψεις για τη σχέση του Jensen Huang με την Alice Huang, στέλεχος που συνδέεται με τη Megaspeed, εταιρεία υπηρεσιών δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη και σημαντική πελάτισσα της Nvidia. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο η Alice Huang να δρα για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών κατασκοπείας. Πρόκειται για σοβαρή αλλά μη αποδεδειγμένη δικαστικά κατηγορία, την οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς ως τετελεσμένο γεγονός.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου ο Jensen Huang αναγνώρισε, σε επιστολή προς το προσωπικό της Nvidia, ότι είχε υπάρξει άπιστος στη σύζυγό του και ζήτησε συγγνώμη για την παραβίαση της εμπιστοσύνης της οικογένειας και των εργαζομένων του. Η παραδοχή αυτή δεν συνιστούσε επιβεβαίωση των ισχυρισμών περί κατασκοπείας ή διαρροής εταιρικών μυστικών.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω όταν οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο Huang φέρεται να είχε διατηρήσει δεύτερη εξωσυζυγική σχέση με την Kimberly Powell, υψηλόβαθμο στέλεχος της Nvidia και υπεύθυνη για τις δραστηριότητες στην υγειονομική περίθαλψη. Η Powell δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα για σχόλιο. Το Reuters διευκρίνισε ότι δεν είχε μπορέσει να επαληθεύσει ανεξάρτητα το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Η δεύτερη καταγγελία εγείρει ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και εποπτείας μέσα στην ίδια τη διοικητική ιεραρχία.

Η σχέση με τη Megaspeed και οι έρευνες για την Κίνα

Το πραγματικά επικίνδυνο μέρος της υπόθεσης δεν βρίσκεται στις προσωπικές επιλογές του επικεφαλής της Nvidia, αλλά στις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Megaspeed συγκαταλέγεται στις εταιρείες που χρησιμοποιούν επεξεργαστές Nvidia για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία. Από τα τέλη του 2024 είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο αμερικανικών αρχών, στο πλαίσιο ερευνών για πιθανή μεταφορά προηγμένων ημιαγωγών προς την Κίνα, παρά τους περιορισμούς εξαγωγών της Ουάσιγκτον.

Οι New York Times είχαν δημοσιεύσει από τον Οκτώβριο του 2025 πληροφορίες για επιχειρηματικές διασυνδέσεις του Huang με την Alice Huang. Αργότερα οι αποκαλύψεις επεκτάθηκαν σε ισχυρισμούς περί πιθανής συνεργασίας της τελευταίας με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Alice Huang φέρεται να διευκόλυνε συναλλαγές προηγμένων επεξεργαστών Nvidia προς κινεζικές επιχειρήσεις αξίας τουλάχιστον 7,5 δισ. δολαρίων. Οι ισχυρισμοί παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν αποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα του Jensen Huang.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει υποθέσεις που συνδέονται με την Alice Huang. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν υπήρξε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες της Nvidia ή σε δεδομένα με σημασία για την αμερικανική εθνική ασφάλεια. Η Nvidia δηλώνει ότι δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι παραβιάστηκαν εταιρικά μυστικά ή η εθνική ασφάλεια, ωστόσο έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα.

Ανεξάρτητη έρευνα και πίεση στο διοικητικό συμβούλιο

Στις 8 Νοεμβρίου το συμβούλιο ανακοίνωσε τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής διερεύνησης. Για την έρευνα επιστρατεύθηκε ο Joon H. Kim, πρώην προσωρινός ομοσπονδιακός εισαγγελέας στη Νέα Υόρκη, μαζί με τη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Η αρχική ανακοίνωση υπογράμμιζε ότι το συμβούλιο εμπιστεύεται τον Huang και τη διοικητική ομάδα του. Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, σύμφωνα με Wall Street Journal και Reuters, εξετάζεται πλέον ακόμη και η απομάκρυνσή του.

Η Nvidia διαθέτει 11 μέλη στο διοικητικό συμβούλιο, με τα 10 να θεωρούνται ανεξάρτητα από την εταιρεία. Το καταστατικό επιτρέπει την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου με απόφαση της πλειοψηφίας, ακόμη και χωρίς ειδικά διατυπωμένη αιτία. Ο Huang κατέχει περίπου το 3,6% των μετοχών, αλλά δεν ελέγχει μετοχικά την εταιρεία.

Ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Nvidia σε παγκόσμια υπερδύναμη

Ο Jensen Huang συνίδρυσε τη Nvidia το 1993 και τη διοικεί από την πρώτη ημέρα. Υπό την ηγεσία του, εξελίχθηκε από κατασκευαστή επεξεργαστών γραφικών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βιντεοπαιχνίδια σε κεντρικό προμηθευτή της παγκόσμιας υποδομής τεχνητής νοημοσύνης. Οι επεξεργαστές GPU της έγιναν η τεχνολογική βάση της σύγχρονης γενετικής AI, ενώ η εκρηκτική ζήτηση από Microsoft, Amazon, Google, Meta και νεοφυείς επιχειρήσεις μετέτρεψε τη Nvidia σε μία από τις πολυτιμότερες εισηγμένες εταιρείες του πλανήτη.

Με χαρακτηριστικό γνώρισμα τα μαύρα δερμάτινα μπουφάν και τις συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις, ο Huang εξελίχθηκε σε διεθνή πρωταγωνιστή. Στην Ταϊβάν, όπου γεννήθηκε, αντιμετωπίζεται σχεδόν ως εθνικός ήρωας, ενώ οι επαφές του με την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο τον κατέστησαν σημαντικό πρόσωπο στη γεωπολιτική αντιπαράθεση για τους ημιαγωγούς.

Η στήριξη Τραμπ και η πολιτική διάσταση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον Huang και τον υποστήριξε δημόσια μετά τις αποκαλύψεις. Η στάση αυτή έχει σημασία επειδή ο επικεφαλής της Nvidia υπήρξε ένας από τους επιχειρηματίες που επηρέασαν τη συζήτηση για τις εξαγωγές αμερικανικών ημιαγωγών προς την Κίνα. Ο Τραμπ έχει εγκρίνει αποστολές ορισμένων επεξεργαστών Nvidia προς την κινεζική αγορά, παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη στρατηγική υπεροχή των ΗΠΑ.

Οι σχετικές αποφάσεις βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με αυξημένο πολιτικό έλεγχο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν εξηγήσεις και αυστηρότερους ελέγχους, ενώ ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Kevin Cramer έχει ζητήσει την παραίτηση του Huang, επικαλούμενος τον πιθανό κίνδυνο εκβιασμού. Η πολιτική στήριξη δεν υποκαθιστά την ανεξάρτητη εταιρική έρευνα ή τον έλεγχο των αμερικανικών αρχών.

Η μεγάλη αδυναμία: Η Nvidia δεν έχει ξεκάθαρο διάδοχο

Η πιθανή απομάκρυνση του Huang αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα διαχρονικά προβλήματα της εταιρείας: η Nvidia παραμένει οργανωμένη σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό γύρω από τον ιδρυτή της. Περίπου 60 ανώτατα στελέχη αναφέρονται απευθείας σε αυτόν, σε μια ασυνήθιστα επίπεδη διοικητική δομή. Ο ίδιος έχει εκφράσει επιφυλάξεις απέναντι στον παραδοσιακό σχεδιασμό διαδοχής, θεωρώντας ότι η μεταφορά γνώσεων και εμπειρίας πρέπει να αποτελεί συνεχή διαδικασία.

Η εταιρεία αναγνωρίζει στις επίσημες γνωστοποιήσεις της ότι εξαρτάται ιδιαίτερα από τη μακροχρόνια διοικητική ομάδα και πως τυχόν ανεπαρκής σχεδιασμός διαδοχής μπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική και τη μακροπρόθεσμη πορεία της. Μεταξύ των προσώπων που συζητούνται ως πιθανοί προσωρινοί διάδοχοι βρίσκονται η οικονομική διευθύντρια Colette Kress και ο Ian Buck, σημαντικό στέλεχος στον τομέα της τεχνολογίας CUDA και των κέντρων δεδομένων. Καμία επιλογή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η Wall Street αντιδρά: Απώλειες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων

Στις κανονικές συναλλαγές της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, η μετοχή της Nvidia είχε ενισχυθεί κατά 2,87%, σε μια ημέρα ανάκαμψης του τεχνολογικού κλάδου. Ο Nasdaq Composite έκλεισε με άνοδο 1,60% και ο S&P 500 με κέρδη 1,31%. Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών περί ενδεχόμενης απομάκρυνσης του Huang η εικόνα ανατράπηκε: η Nvidia βυθίστηκε περισσότερο από 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, συμπαρασύροντας και τα συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών.

Σύμφωνα με το Reuters, εάν διατηρηθούν αυτές οι απώλειες, η συσσωρευμένη μείωση της χρηματιστηριακής αξίας της Nvidia από την έναρξη της κρίσης μπορεί να προσεγγίσει τα 600 δισ. δολάρια. Δεν πρόκειται για απώλεια μίας μόνο ημέρας. Οι ανησυχίες επηρεάζουν και επιχειρήσεις του οικοσυστήματος AI: η CoreWeave υποχωρούσε περίπου 6% και η Micron σχεδόν 2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές. Αντίθετα, AMD και Broadcom σημείωναν άνοδο περίπου 4% και 3% αντίστοιχα, καθώς μέρος των επενδυτών βλέπει ευκαιρίες για ανταγωνιστές της Nvidia.

Γιατί μια πτώση της Nvidia μπορεί να παρασύρει τον Nasdaq

Το μέγεθος της Nvidia καθιστά την κρίση σημαντική για ολόκληρη την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά. Η μετοχή έχει υψηλή στάθμιση στους βασικούς δείκτες και αποτελεί σημαντική θέση σε χιλιάδες ETFs και επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Στις 20 Οκτωβρίου 2026 αντιπροσώπευε περίπου το 8,18% του Nasdaq-100, σύμφωνα με στοιχεία της Nasdaq. Με αυτή την ενδεικτική στάθμιση, μια πτώση 8% στη Nvidia αφαιρεί μαθηματικά περίπου 0,65 ποσοστιαίες μονάδες από τον δείκτη, ακόμη και με αμετάβλητες όλες τις άλλες μετοχές.

Εάν όμως η πτώση συνοδευθεί από ευρύτερη αναπροσαρμογή των προσδοκιών για την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιπτώσεις μπορούν να πολλαπλασιαστούν, επηρεάζοντας εταιρείες λογισμικού, προμηθευτές ημιαγωγών, κατασκευαστές εξοπλισμού κέντρων δεδομένων και επιχειρήσεις που στηρίζουν μεγάλο μέρος της αποτίμησής τους στη μελλοντική ανάπτυξη της AI.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος: Αμφισβήτηση του μοντέλου χρηματοδότησης της AI

Η Nvidia δεν προμηθεύει απλώς επεξεργαστές. Συμμετέχει χρηματοδοτικά σε ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων και υποδομών, ορισμένες από τις οποίες αποτελούν ταυτόχρονα πελάτες της. Αυτό δημιουργεί έναν κύκλο αμοιβαίας ανάπτυξης, αλλά και δυνητικούς κινδύνους εάν μεταβληθούν απότομα οι συνθήκες χρηματοδότησης.

Ένας νέος CEO θα μπορούσε να επιλέξει πιο συντηρητική πολιτική επενδύσεων, να περιορίσει ορισμένες χρηματοδοτήσεις προς πελάτες ή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις άμεσες ταμειακές ροές. Το κρίσιμο ερώτημα για τις αγορές δεν είναι εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά εάν η χρηματοδότηση αυτής της ανάπτυξης μπορεί να διατηρηθεί με τον ίδιο εκρηκτικό ρυθμό χωρίς την προσωπική στρατηγική καθοδήγηση του Huang.

Η δεύτερη απειλή: Νέοι περιορισμοί στην Κίνα

Η κρίση προσθέτει αβεβαιότητα και γύρω από τις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε κορυφαίους αμερικανικούς επεξεργαστές. Οι αποκαλύψεις για τη Megaspeed μπορούν να ενισχύσουν τις πιέσεις για στενότερη επιτήρηση τόσο των φυσικών αποστολών προϊόντων όσο και της απομακρυσμένης πρόσβασης σε επεξεργαστική ισχύ μέσω κέντρων δεδομένων τρίτων χωρών. Μια τέτοια εξέλιξη θα επηρέαζε την εμπορική στρατηγική της Nvidia, ενώ θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη κινεζικών εναλλακτικών.

Τρία σενάρια για την επόμενη ημέρα

Σενάριο πρώτο – Παραμονή Huang με αυστηρότερη εποπτεία: Το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί τον Huang στη θέση του, ενδεχομένως περιορίζοντας ορισμένες αρμοδιότητες και ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχου. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, εφόσον δεν προκύψουν νέα επιβαρυντικά ευρήματα.

Σενάριο δεύτερο – Συντεταγμένη αποχώρηση και προσωρινός διάδοχος: Ο Huang αποχωρεί, αλλά η εταιρεία ανακοινώνει αμέσως αξιόπιστη προσωρινή διοίκηση, συνέχεια στρατηγικής και σαφές χρονοδιάγραμμα διαδοχής. Οι αρχικές πιέσεις θα μπορούσαν να παραμείνουν έντονες, όμως το ενδιαφέρον θα μεταφερόταν σταδιακά ξανά στα θεμελιώδη μεγέθη.

Σενάριο τρίτο – Απότομη απομάκρυνση και διεύρυνση των ερευνών: Η εταιρεία ανακοινώνει αλλαγή ηγεσίας χωρίς σαφή διάδοχο, ενώ οι αμερικανικές αρχές εντείνουν τις έρευνες ή επιβάλλουν πρόσθετους περιορισμούς. Πρόκειται για το δυσμενέστερο σενάριο, με κίνδυνο παρατεταμένης ανατίμησης του επενδυτικού κινδύνου και κύματος ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές.

Σενάριο Επίπτωση στη Nvidia Επίπτωση στον Nasdaq και τις αγορές Παραμονή Huang Πιθανή ισχυρή ανάκαμψη Εκτόνωση πιέσεων Οργανωμένη διαδοχή Αρχικά υψηλή μεταβλητότητα Επιλεκτικές απώλειες και πιθανή σταθεροποίηση Απότομη αποχώρηση και επέκταση ερευνών Κίνδυνος περαιτέρω ισχυρής διόρθωσης Πιθανό ευρύτερο κύμα ρευστοποιήσεων Ποιοτικά σενάρια ανάλυσης και όχι προβλέψεις συγκεκριμένων αποδόσεων.

Η 17η Νοεμβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία

Η Nvidia έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση των επόμενων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της για τις 17 Νοεμβρίου. Εκτός από τα μεγέθη εσόδων, κερδών και περιθωρίων, οι επενδυτές θα αναζητήσουν απαντήσεις για τη διοικητική σταθερότητα, τη χρηματοδότηση πελατών, τις προοπτικές νέων επεξεργαστών και την αναπτυξιακή δυναμική.

Τα πρόσφατα στοιχεία της Nasdaq δείχνουν το μέγεθος αυτής της δυναμικής: η Nvidia είχε καταγράψει έσοδα 96,2 δισ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 2027, αυξημένα κατά 106% σε ετήσια βάση, με μικτό περιθώριο 75%. Τα δεδομένα αυτά εξηγούν γιατί η τεχνολογική θέση της εταιρείας παραμένει ισχυρή, ανεξάρτητα από την τύχη του ιδρυτή της.

Εκτίμηση: Πραγματικό σοκ, αλλά όχι το τέλος της ανοδικής ιστορίας της AI

Η πιθανή αποχώρηση του Jensen Huang αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα εταιρικής διακυβέρνησης των τελευταίων ετών. Δεν αφορά απλώς την αντικατάσταση ενός διευθύνοντος συμβούλου, αλλά την πιθανή απώλεια του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με τη στρατηγική και τη δημόσια εικόνα μιας εταιρείας αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πιθανότερη άμεση αντίδραση είναι η διατήρηση υψηλής μεταβλητότητας, οι πιέσεις στη Nvidia και η επιλεκτική μεταφορά κεφαλαίων σε ανταγωνιστές της. Μια ευρύτερη διόρθωση είναι πιθανή εάν η κρίση διακυβέρνησης συνδυαστεί με αμφισβήτηση των αποτιμήσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν πρόωρο να θεωρηθεί ότι η υπόθεση σηματοδοτεί το τέλος της επενδυτικής έκρηξης στην AI.

Η Nvidia διαθέτει τεχνολογική υπεροχή, βαθιές σχέσεις με τους μεγαλύτερους πελάτες του κόσμου και προϊόντα που αποτελούν βασική υποδομή μιας μεταμόρφωσης πολύ μεγαλύτερης από την ίδια την εταιρεία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται από έναν άνθρωπο. Η χρηματιστηριακή εμπιστοσύνη, όμως, μπορεί να εξαρτάται πολύ περισσότερο από αυτόν απ’ όσο είχαν υπολογίσει οι επενδυτές. Αυτή είναι η επικίνδυνη νέα παράμετρος που καλείται να αποτιμήσει η Wall Street.