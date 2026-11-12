Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσβησε το τριήμερο ράλι – Κάτω από τις 2.650 μονάδες με νέα σύννεφα πάνω από την Coca-Cola 3E

Την ανοδική πορεία των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων διέκοψε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να εμφανίζει σημάδια κόπωσης και τους πωλητές να ανακτούν την πρωτοβουλία στο δεύτερο μισό της ημέρας.

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Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 2.640,52 μονάδες, με απώλειες 15,61 μονάδων ή 0,59%, χάνοντας εκ νέου το όριο των 2.650 μονάδων, το οποίο είχε κατακτήσει μετά την πρόσφατη ανοδική αντίδραση.

Η συνεδρίαση είχε δύο χαρακτηριστικά: αφενός την αδυναμία της αγοράς να διατηρήσει την πρωινή της ισορροπία και αφετέρου την επανεμφάνιση ισχυρών πωλητών σε συγκεκριμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ξανά η Coca-Cola HBC (3E), η οποία μετά τη μεγάλη αναταραχή των προηγούμενων ημερών υποχώρησε κατά 3,10%, επιστρέφοντας ακριβώς στα 50 ευρώ. Η εξέλιξη δημιουργεί νέα ερωτήματα για το κατά πόσον η πρόσφατη ανάκαμψή της σηματοδοτούσε πραγματική αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης ή απλώς μια βραχυπρόθεσμη αντίδραση μετά τις μεγάλες απώλειες.

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν στη συγκεκριμένη μετοχή. Η ΔΕΗ, η Jumbo, η Alpha Bank και αρκετοί ακόμη τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινήθηκαν αισθητά χαμηλότερα, την ώρα που η Εθνική και η Eurobank προσέφεραν επιλεκτικά στηρίγματα.

Παράλληλα, η διολίσθηση πραγματοποιήθηκε με ουσιαστική συναλλακτική δραστηριότητα, αλλά με χαμηλότερη αξία συναλλαγών από τη χθεσινή συνεδρίαση. Αυτό υποδηλώνει ότι οι πωλητές απέκτησαν το προβάδισμα χωρίς να έχει καταγραφεί, τουλάχιστον μέχρι την τελευταία διαθέσιμη αποτύπωση, γενικευμένη φυγή κεφαλαίων.

Η εικόνα των δεικτών και των συναλλαγών

Δείκτης / μέγεθος Τιμή Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.640,52 −0,59% FTSE Large Cap 6.781,98 −0,61% Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 3.241,44 −0,14% FTSE ATHEX 1.592,47 −0,57% Αξία συναλλαγών 273,58 εκατ. ευρώ — Υψηλό Γενικού Δείκτη 2.664,10 — Χαμηλό Γενικού Δείκτη 2.633,44 — Ημερήσιο εύρος 30,66 μονάδες —

Στοιχεία βάσει αποτύπωσης της συνεδρίασης στις 17:16 της 12ης Νοεμβρίου 2026, πριν από την τελική οριστικοποίηση των συναλλαγών.

Η αγορά κινήθηκε, συνεπώς, σε ημερήσιο εύρος 30,66 μονάδων, με την απόσταση μεταξύ υψηλού και χαμηλού να αντιστοιχεί περίπου στο 1,16% του επιπέδου του Γενικού Δείκτη.

Η αξία συναλλαγών των 273,58 εκατ. ευρώ ήταν περίπου 14% χαμηλότερη από τα 318,1 εκατ. ευρώ της Τετάρτης. Δεν πρόκειται για αμελητέα συναλλακτική δραστηριότητα, αλλά η μείωσή της δείχνει ότι το ενδιαφέρον δεν ενισχύθηκε όσο θα απαιτούσε μια προσπάθεια διατήρησης του πρόσφατου ανοδικού βηματισμού.

Από την πρωινή ισορροπία στο απογευματινό ξεπούλημα

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με επιφυλακτική διάθεση, χωρίς οι επενδυτές να προχωρήσουν αρχικά σε επιθετικές ρευστοποιήσεις. Ο Γενικός Δείκτης προσέγγισε τις 2.664 μονάδες, διατηρώντας επαφή με τα υψηλά της προηγούμενης ημέρας.

Ωστόσο, η αγορά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη σχετική σταθερότητα του πρώτου μέρους. Η ζώνη των 2.650 μονάδων, γύρω από την οποία κινήθηκε για σημαντικό χρονικό διάστημα, υποχώρησε μετά το μεσημέρι.

Η εικόνα επιδεινώθηκε αισθητά μετά τις 15:00, όταν οι πωλήσεις επεκτάθηκαν σε περισσότερους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το χαμηλό των 2.633,44 μονάδων καταγράφηκε μέσα σε αυτό το κλίμα, ενώ η μεταγενέστερη προσπάθεια ανάκαμψης περιορίστηκε σε λίγες μονάδες.

Το γεγονός ότι ο δείκτης παρέμεινε αισθητά χαμηλότερα από την περιοχή των 2.650 μονάδων έχει τεχνική σημασία. Η αγορά απέτυχε να κατοχυρώσει τα επίπεδα που είχαν ανακτηθεί με την έντονη ανοδική αντίδραση της Δευτέρας, της Τρίτης και της Τετάρτης. Η σημερινή υποχώρηση δεν ακυρώνει ακόμη το σύνολο της προηγούμενης ανόδου. Επαναφέρει, όμως, την αμφιβολία για τη διάρκειά της.

Coca-Cola HBC: Η επιστροφή στα 50 ευρώ και τα νέα σύννεφα

Η Coca-Cola HBC αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους αρνητικούς παράγοντες της συνεδρίασης. Η μετοχή υποχώρησε κατά 3,10%, στα 50 ευρώ, χάνοντας 1,60 ευρώ ανά τίτλο.

Η πτώση αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν εξεταστεί σε συνδυασμό με τη διαδρομή των τελευταίων ημερών. Στις 5 Νοεμβρίου είχε προηγηθεί μια εξαιρετικά βίαιη υποχώρηση, της τάξεως του 14%, που έφερε τη μετοχή από τα επίπεδα των 59 ευρώ κοντά στα 50 ευρώ.

Ακολούθησε μια σταδιακή προσπάθεια ανάκαμψης, με την τιμή να επιστρέφει στα 51,60 ευρώ την Τετάρτη. Η νέα πτώση της Πέμπτης αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών παραμένει εύθραυστη.

Το γεγονός ότι οι πωλητές εμφανίστηκαν ξανά, παρά την προηγηθείσα διόρθωση, δημιουργεί προβληματισμό για τη βραχυπρόθεσμη δυναμική του τίτλου.

Στα 50 ευρώ διαμορφώνεται πλέον μια ιδιαίτερα σημαντική ζώνη αναφοράς. Μια αποφασιστική διάσπαση προς τα κάτω θα μπορούσε να επαναφέρει στο προσκήνιο τα πρόσφατα χαμηλά, ενώ η επιστροφή πάνω από τα 51,50–52 ευρώ θα αποτελούσε μια πρώτη ένδειξη απορρόφησης της προσφοράς.

Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι η υποχώρηση πραγματοποιήθηκε με όγκο περίπου 60.700 μετοχών, στοιχείο που δεν παραπέμπει από μόνο του σε επανάληψη της μαζικής εκποίησης της 5ης Νοεμβρίου.

Η Coca-Cola HBC εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες του ελληνικού χρηματιστηρίου, με κεφαλαιοποίηση περίπου 18,67 δισ. ευρώ. Κατά συνέπεια, οι μεγάλες μεταβολές της επηρεάζουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά των βασικών δεικτών.

Τράπεζες: Δύο ταχύτητες και προβληματισμός για την Alpha Bank

Ο τραπεζικός κλάδος απέφυγε τις μεγάλες απώλειες του Γενικού Δείκτη, χωρίς όμως να παρουσιάσει ενιαία εικόνα.

Τράπεζα Τιμή (€) Μεταβολή Εθνική Τράπεζα 17,52 +1,10% Eurobank 4,883 +0,47% Τράπεζα Πειραιώς 10,10 −1,08% Alpha Bank 4,73 −2,39% Τράπεζα Κύπρου 10,96 +0,09% CrediaBank 0,937 −0,32%

Η Alpha Bank αναδείχθηκε σε αρνητική πρωταγωνίστρια των συστημικών τραπεζών, με απώλειες 2,39%, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε κατά 1,08%.

Αντίθετα, η Εθνική ενισχύθηκε κατά 1,10% και η Eurobank κατά 0,47%, διατηρώντας το θετικό ενδιαφέρον σε δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες.

Η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι αμελητέα. Μετά το ισχυρό τραπεζικό ράλι των προηγούμενων συνεδριάσεων, η απουσία κοινής κατεύθυνσης δείχνει ότι οι επενδυτές περνούν πλέον σε πιο επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Το ερώτημα για τις επόμενες ημέρες είναι εάν η σημερινή εικόνα αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών ή την αρχή μιας νέας περιόδου αυξημένης μεταβλητότητας για τον κλάδο.

ΔΕΗ, Jumbo και Allwyn: Οι πιέσεις εξαπλώθηκαν

Πέρα από την Coca-Cola HBC και τις τράπεζες, οι απώλειες επεκτάθηκαν σε σημαντικό μέρος του ταμπλό. Η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 2,12% στα 23,10 ευρώ, η Jumbo κατά 2,47% στα 27,60 ευρώ και η Titan Cement κατά 1,97% στα 45,86 ευρώ.

Η Jumbo βρέθηκε επιπλέον αντιμέτωπη με τον προβληματισμό που προκαλεί η σχεδιαζόμενη είσοδος της ολλανδικής αλυσίδας Action στην ελληνική αγορά. Η εξέλιξη ενισχύει τις εκτιμήσεις για μελλοντική αύξηση του ανταγωνισμού στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Η Allwyn υποχώρησε κατά 0,58%, στα 9,992 ευρώ, παραμένοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ. Η αδυναμία της μετοχής να απομακρυνθεί από αυτή την περιοχή συντηρεί τον προβληματισμό που έχει δημιουργηθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έντονη υποχώρηση των προηγούμενων εβδομάδων.

Αρνητικά κινήθηκαν ακόμη ο ΑΔΜΗΕ κατά 2,33%, η Bally’s Intralot κατά 2,24%, ο ΟΤΕ κατά 0,94% και η Cenergy κατά 0,79%.

Στον αντίποδα, ισχυρή άνοδο 4,77% εμφάνισε η ΕΧΑΕ, ενώ κέρδη σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,50%), η Βιοχάλκο (+1,51%), η Optima Bank (+1,72%), η Σαράντης (+1,46%), η ΔΕΛΤΑ (+1,41%) και η Metlen (+0,26%).

Η παρουσία αυτών των θετικών εξαιρέσεων δείχνει ότι η συνεδρίαση δεν εξελίχθηκε σε καθολική αποεπένδυση. Ωστόσο, το αρνητικό πρόσημο σημαντικών δεικτοβαρών τίτλων αποδείχθηκε καθοριστικό για την τελική κατεύθυνση της αγοράς.

Τεχνική εικόνα: Κρίσιμη η ζώνη των 2.630–2.650 μονάδων

Από τεχνικής πλευράς, η σημερινή συνεδρίαση αφήνει μια περισσότερο σύνθετη εικόνα από αυτή που υποδηλώνει η πτώση του Γενικού Δείκτη κατά 0,59%.

Η αγορά προερχόταν από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες είχε καταγράψει συνολικά κέρδη περίπου 4%. Επομένως, μια διορθωτική κίνηση δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ανατροπής της βραχυπρόθεσμης τάσης. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε η πτώση.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε από υψηλότερα επίπεδα, κινήθηκε έως τις 2.664,10 μονάδες και στη συνέχεια έχασε σταδιακά τη δυναμική του. Η επιτάχυνση των ρευστοποιήσεων στο τελευταίο μέρος της συνεδρίασης υποδηλώνει ότι η προσφορά ενεργοποιήθηκε μόλις η αγορά απώλεσε τη ζώνη των 2.650 μονάδων.

Η απόσταση ανάμεσα στο ημερήσιο υψηλό και το επίπεδο των 2.640,52 μονάδων φτάνει τις 23,58 μονάδες, ενώ ο δείκτης βρέθηκε μόλις 7,08 μονάδες υψηλότερα από το χαμηλό ημέρας.

Αυτό σημαίνει ότι η τελική εικόνα παρέμεινε περισσότερο κοντά στα χαμηλά παρά στα υψηλά της συνεδρίασης, χαρακτηριστικό που συνδέεται με επικράτηση των πωλητών.

Τεχνικό επίπεδο Μονάδες Γενικού Δείκτη Ισχυρή αντίσταση 2.700 Επόμενη αντίσταση 2.680 Υψηλό ημέρας 2.664,10 Άμεσο όριο ανάκτησης 2.650 Σημερινή τιμή 2.640,52 Πρώτη στήριξη 2.630–2.625 Επόμενη στήριξη 2.600 Βασική αμυντική ζώνη 2.550–2.555

Οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στη ζώνη των 2.650–2.665 μονάδων. Πρόκειται για την περιοχή που θα πρέπει να ανακτηθεί ώστε να αποδυναμωθεί η σημερινή αρνητική εικόνα.

Μια σταθερή επιστροφή πάνω από τις 2.665 μονάδες θα δημιουργούσε προϋποθέσεις επαναπροσέγγισης των 2.680 μονάδων, ενώ η περιοχή των 2.700 μονάδων παραμένει ο επόμενος σημαντικός ψυχολογικός και τεχνικός στόχος.

Αντιθέτως, η πρώτη ουσιαστική στήριξη εντοπίζεται στις 2.630–2.625 μονάδες, περιοχή που περιλαμβάνει τόσο το σημερινό ενδοσυνεδριακό χαμηλό όσο και το χθεσινό χαμηλό των 2.624,29 μονάδων.

Εάν χαθεί αυτή η ζώνη, η αγορά ενδέχεται να κινηθεί προς τις 2.600 μονάδες, όπου συγκεντρώνεται ένα σημαντικό ψυχολογικό επίπεδο και μια περιοχή προηγούμενων διακυμάνσεων.

Ακόμη χαμηλότερα, οι 2.550–2.555 μονάδες συνιστούν τη σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη αμυντική γραμμή, καθώς βρίσκονται κοντά στο κλείσιμο της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, πριν από την έναρξη του τριήμερου ανοδικού σερί.

Η διάσπαση και αυτής της περιοχής θα αποδυνάμωνε σοβαρά το σενάριο της απλής διόρθωσης, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιστροφής προς τη ζώνη των 2.500–2.515 μονάδων.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η συμπεριφορά του όγκου συναλλαγών. Η σημερινή υποχώρηση πραγματοποιήθηκε με περίπου 37 εκατ. διακινηθείσες μετοχές, χωρίς να εμφανίζεται εκρηκτική αύξηση της δραστηριότητας.

Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι η πίεση δεν έχει ακόμη αποκτήσει χαρακτηριστικά γενικευμένου πανικού. Παράλληλα, όμως, η περιορισμένη αγοραστική αντίδραση στα χαμηλά της ημέρας δεν προσφέρει ισχυρή επιβεβαίωση ότι η προσφορά έχει εξαντληθεί.

Στον τραπεζικό δείκτη, η περιοχή των 3.200 μονάδων αποτελεί σημαντικό βραχυπρόθεσμο σημείο αναφοράς. Όσο ο ΔΤΡ διατηρείται πάνω από αυτή, η πρόσφατη βελτίωση της εικόνας του παραμένει ενεργή. Προς τα πάνω, η περιοχή των 3.260 μονάδων αποτελεί την πρώτη αντίσταση, με επόμενο στόχο τις 3.300–3.350 μονάδες.

Το τεχνικό συμπέρασμα είναι ότι η αγορά δεν έχει ακόμη εισέλθει σε νέα καθοδική φάση, αλλά η αποτυχία διατήρησης των 2.650 μονάδων αφαιρεί μέρος της αισιοδοξίας που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη τριήμερη άνοδο.

Διεθνές φόντο: Σεισμός στη Nvidia, ανησυχία για τη Fed και νέες αναταράξεις στις ΗΠΑ

Το διεθνές περιβάλλον της Πέμπτης χαρακτηρίστηκε από δύο μεγάλες πηγές αβεβαιότητας: την κρίση ηγεσίας στη Nvidia και την απότομη μεταβολή των προσδοκιών για την αμερικανική νομισματική πολιτική.

Η παραίτηση του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έπειτα από 33 χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας, προκάλεσε ισχυρή αναστάτωση στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου, ενώ η μετοχή της Nvidia βρέθηκε αντιμέτωπη με απώλειες που προσέγγισαν το 10%.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς η Nvidia αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του επενδυτικού αφηγήματος της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη Wall Street, οι πρώτες ώρες συναλλαγών χαρακτηρίστηκαν από πτώση περίπου 0,9% για τον Nasdaq και 0,6% για τον S&P 500, ενώ ο Dow Jones παρουσίαζε συγκριτικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Η πτώση των τεχνολογικών μετοχών επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία ότι η αγορά έχει προεξοφλήσει υπερβολικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφορίας από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα προέρχεται από τη Fed. Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έχουν μεταβάλει σημαντικά τις προσδοκίες των επενδυτών, οι οποίοι πλέον αποδίδουν πιθανότητα περίπου 90% σε αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου κινείται ξανά κοντά στο 5%, ενώ το δολάριο ενισχύεται.

Για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αυξάνει το κόστος κεφαλαίου και ασκεί πίεση στις αποτιμήσεις, ιδιαίτερα των εταιρειών που στηρίζουν μεγάλο μέρος της χρηματιστηριακής τους αξίας σε μελλοντικά κέρδη.

Στην Ευρώπη, πάντως, η εικόνα ήταν αισθητά καλύτερη. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, με άνοδο περίπου 0,4%–0,5%, ενώ θετικά κινήθηκαν ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40. Η ευρωπαϊκή αγορά επωφελείται από την ισχυρή παρουσία βιομηχανικών, χρηματοοικονομικών και αμυντικών επιχειρήσεων, οι οποίες επηρεάζονται λιγότερο άμεσα από την κρίση στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές.

Παραμένουν, ωστόσο, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την αγορά ομολόγων, το δημόσιο χρέος μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Για την Αθήνα, το διεθνές περιβάλλον δημιουργεί μια δύσκολη ισορροπία. Από τη μία πλευρά, οι ευρωπαϊκές μετοχές διατηρούν την ανοδική τους δυναμική. Από την άλλη, οι αναταράξεις στη Wall Street και η πιθανότητα αυστηρότερης πολιτικής της Fed λειτουργούν περιοριστικά για τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου.

Προοπτικές: Η Παρασκευή θα δείξει εάν πρόκειται για διόρθωση ή για νέα αδυναμία

Η συνεδρίαση της Παρασκευής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με την ολοκλήρωση μιας εβδομάδας έντονων διακυμάνσεων.

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά υψηλότερα από το κλείσιμο των 2.553,35 μονάδων της προηγούμενης Παρασκευής. Συνεπώς, η εβδομαδιαία εικόνα παραμένει θετική, με κέρδη περίπου 3,4% μέχρι το σημερινό επίπεδο.

Το βασικό ζητούμενο είναι εάν η αγορά θα κατορθώσει να σταθεροποιηθεί γύρω από τις 2.640 μονάδες και να επιχειρήσει εκ νέου την προσέγγιση των 2.650–2.665 μονάδων.

Αντίθετα, μια περαιτέρω υποχώρηση κάτω από τις 2.625 μονάδες θα ενίσχυε την εντύπωση ότι το πρόσφατο ράλι είχε κυρίως χαρακτήρα τεχνικής αντίδρασης και όχι έναρξης μιας νέας, ισχυρότερης ανοδικής κίνησης.

Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η συμπεριφορά των τραπεζών, αλλά και των τίτλων που έχουν εμφανίσει αυξημένη μεταβλητότητα, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την Coca-Cola HBC και την Allwyn.

Γνώμες ειδικών: Επιφυλακτικότητα μετά το ράλι και ανησυχία για τις διεθνείς αποτιμήσεις

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Securities είχε επισημάνει ήδη από το πρωί της Πέμπτης ότι μια μέτρια υποχώρηση της ελληνικής αγοράς ήταν πιθανή, ύστερα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις σημαντικών κερδών. Στην ανάλυσή του εκτιμούσε ότι οι επιλεκτικές αγορές, ιδιαίτερα σε τράπεζες και ενέργεια, θα μπορούσαν να περιορίσουν την έκταση της διόρθωσης. Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαίωσε την κατεύθυνση της εκτίμησης, με την αγορά να υποχωρεί χωρίς να καταγράφει γενικευμένο sell-off.

Ο Mark Preskett, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίων της Morningstar Wealth Europe, αποδίδει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στον διαφορετικό κλαδικό προσανατολισμό τους σε σχέση με την αμερικανική αγορά, καθώς και στις καλύτερες από τις αναμενόμενες εταιρικές επιδόσεις.

Από την πλευρά του, ο Kit Juckes της Société Générale θεωρεί ότι ο βαθύτερος παράγοντας που επηρεάζει σήμερα τις διεθνείς αγορές δεν είναι μόνο η κρίση στη Nvidia, αλλά η ουσιαστική μεταβολή των προσδοκιών για τον αμερικανικό πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Τέλος, η Charu Chanana της Saxo Bank υπογραμμίζει ότι τα επερχόμενα αποτελέσματα της Nvidia αποτελούν κρίσιμο ορόσημο για την αξιολόγηση των προοπτικών της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, όμως, ενδέχεται να μην αρκούν για να εξαφανίσουν αμέσως την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη διοίκηση του τεχνολογικού κολοσσού.

Η κοινή συνισταμένη αυτών των εκτιμήσεων είναι ότι οι αγορές εξακολουθούν να διαθέτουν επιλεκτικές ευκαιρίες, αλλά η ανοδική κίνηση απαιτεί πλέον ισχυρότερες επιβεβαιώσεις από τα εταιρικά αποτελέσματα, τη ρευστότητα και τη νομισματική πολιτική.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το μήνυμα της σημερινής συνεδρίασης είναι σαφές: το τριήμερο ράλι έδωσε στην αγορά χρόνο και περιθώρια αντίδρασης, όχι όμως ακόμη την απαραίτητη δυναμική για μια πειστική ανοδική διαφυγή.

Οι 2.650 μονάδες επανέρχονται στο επίκεντρο της μάχης αγοραστών και πωλητών, με την Coca-Cola HBC να αποτελεί ξανά έναν από τους κρίσιμους παράγοντες που θα καθορίσουν την επόμενη κίνηση του Γενικού Δείκτη.

Σημείωση: Οι τιμές δεικτών και ο τζίρος αποτυπώνουν τα παρεχόμενα στιγμιότυπα λίγο μετά τις 17:16. Τα δύο στιγμιότυπα παρουσιάζουν μικρή διαφορά στην τιμή του FTSE Large Cap. Πριν από τη δημοσίευση απαιτείται έλεγχος των οριστικών στοιχείων της συνεδρίασης.