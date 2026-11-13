Η ισχυροποίηση του δολαρίου και η ταυτόχρονη άνοδος των αποδόσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα συνθέτουν έναν πολύ πιο γενικευμένο κίνδυνο από την αναταραχή γύρω από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτή τη φορά το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός: αυξάνεται με ταχύτητα και το πραγματικό κόστος του χρήματος.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Ανάλυση | Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 — Στοιχεία έως το κλείσιμο της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου.

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia είναι η είδηση που κυριαρχεί στις οθόνες των επενδυτών. Η εταιρεία επιβεβαίωσε στις 12 Νοεμβρίου ότι ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της παραιτήθηκε, με την οικονομική διευθύντρια Colette Kress να αναλαμβάνει προσωρινά. Η μετοχή έχασε 4,3% στη συνεδρίαση της Πέμπτης, περιορίζοντας αισθητά τις ακόμη μεγαλύτερες ενδοσυνεδριακές απώλειες.

Ωστόσο, πίσω από την εταιρική αναταραχή εξελίσσεται μια ανατιμολόγηση που αγγίζει ολόκληρη την αγορά: το αμερικανικό 10ετές ομόλογο έκλεισε στο 5,10%, η απόδοση του διετούς έφθασε στο 4,86%, ενώ ο δείκτης δολαρίου κινήθηκε στην περιοχή των 103,17 μονάδων, σε υψηλό περίπου 19 μηνών. Η συνύπαρξη ακριβότερου χρήματος και ισχυρότερου δολαρίου δεν πλήττει μόνο τις μετοχές της τεχνολογίας. Επηρεάζει το κόστος δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών, τις ροές κεφαλαίων και, μέσω αυτών, τις αποτιμήσεις σχεδόν όλων των περιουσιακών στοιχείων.

Το 5% επέστρεψε — δεν είναι όμως το μόνο πρόβλημα

Η απόδοση του 10ετούς βρισκόταν στο 4,84% στις 5 Νοεμβρίου και έφθασε στο 5,10% στις 12 Νοεμβρίου, καταγράφοντας άνοδο 26 μονάδων βάσης. Η αντίστοιχη απόδοση του διετούς αυξήθηκε από 4,46% σε 4,86%, δηλαδή κατά 40 μονάδες βάσης. Η μεγαλύτερη μεταβολή στη βραχυπρόθεσμη πλευρά της καμπύλης υποδηλώνει ότι οι αγορές αναθεωρούν έντονα τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

Το 5% έχει και ψυχολογικό βάρος. Δεν αποτελεί, πάντως, νέο υψηλό για το 2026: στις αρχές Οκτωβρίου η δεκαετής απόδοση είχε κινηθεί ακόμη υψηλότερα. Η σημασία της νέας υπέρβασης βρίσκεται κυρίως στη συγκυρία: έρχεται ενώ οι επενδυτές προσπαθούν ήδη να αποτιμήσουν τους κινδύνους στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης και την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.

INFOGRAPHIC 01 / ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δολάριο και επιτόκια ανεβαίνουν μαζί Η διπλή πίεση ανατιμολογεί το χρήμα και αυξάνει το βάρος των αποτιμήσεων στη Wall Street. Αμερικανικό 10ετές ΑΠΟΔΟΣΗ (%) Δείκτης δολαρίου (DXY) ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΙΚΤΗ 4,80% 4,90% 5,00% 5,10% 101,5 102,0 102,5 103,0 103,5 2/11 2/11 3/11 3/11 4/11 4/11 5/11 5/11 6/11 6/11 9/11 9/11 10/11 10/11 12/11 12/11 5,10% 103,17 5/11 → 12/11 +26 μονάδες βάσης 5/11 → 12/11 +1,6% - U.S. Treasury, ICE / Yahoo Finance. Κλείσιμο 12.11.2026. SOFOKLEOUS10.GR - U.S. Treasury, ICE/Yahoo Finance. Κλείσιμο 12.11.2026.

Γιατί η Fed ξαναμπαίνει στο επίκεντρο

Η Federal Reserve διατηρεί σήμερα το βασικό επιτοκιακό εύρος στο 3,75%–4,00%, μετά τη διατήρησή του αμετάβλητου στη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου. Τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό του Οκτωβρίου, που δημοσιοποιήθηκαν στις 10 Νοεμβρίου, έδειξαν μηνιαία αύξηση 0,4% στον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή και 0,3% στον δομικό. Η επιμονή των αυξήσεων στις τιμές, σε συνδυασμό με τη σχετική ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας, περιόρισε τις προσδοκίες για μια γρήγορη επιστροφή σε χαλαρότερη νομισματική πολιτική.

Στο κλείσιμο της Πέμπτης, οι τιμές της αγοράς προθεσμιακών συμβολαίων υποδήλωναν πιθανότητα περίπου 85% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο και περίπου 15% για κίνηση 50 μονάδων βάσης. Πρόκειται για αποτύπωση των προσδοκιών της συγκεκριμένης στιγμής, όχι για προειλημμένη απόφαση της Fed.

Η γεωπολιτική προσθέτει ακόμη μία μεταβλητή. Η άνοδος του πετρελαίου, με το Brent να κλείνει την Πέμπτη κοντά στα 95,82 δολάρια το βαρέλι, ενισχύει τον φόβο ότι οι ενεργειακές τιμές θα συντηρήσουν την πληθωριστική πίεση. Έτσι δημιουργείται ένας δύσκολος συνδυασμός για τις αγορές: υψηλότερο ενεργειακό κόστος, μεγαλύτερη πιθανότητα νομισματικής σύσφιγξης και ακριβότερη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Το πιο ανησυχητικό εύρημα: ανεβαίνουν τα πραγματικά επιτόκια

Εδώ βρίσκεται η ουσία της σημερινής αναταραχής. Η ονομαστική απόδοση του 10ετούς δεν είναι ο μοναδικός δείκτης που πρέπει να παρακολουθούν οι επενδυτές. Εξίσου κρίσιμη είναι η πραγματική απόδοση, δηλαδή η απόδοση των αμερικανικών τίτλων TIPS, που προστατεύουν έναντι του πληθωρισμού.

Στις 5 Νοεμβρίου, η πραγματική απόδοση του 10ετούς TIPS ήταν 2,60%. Στις 12 Νοεμβρίου είχε φθάσει στο 2,86%. Αυξήθηκε δηλαδή κατά τις ίδιες 26 μονάδες βάσης με το ονομαστικό 10ετές. Αν αφαιρέσουμε την πραγματική απόδοση από την ονομαστική, ο απλός δείκτης του πληθωρισμού ισοσκέλισης (breakeven inflation) διαμορφώνεται περίπου στο 2,24% και στις δύο ημερομηνίες.

Η παρατήρηση έχει μεγάλη σημασία: η συγκεκριμένη εβδομαδιαία άνοδος του 10ετούς εξηγείται αριθμητικά από την άνοδο της πραγματικής απόδοσης και όχι από αύξηση του συγκεκριμένου μέτρου πληθωριστικών προσδοκιών. Βεβαίως, το breakeven δεν είναι καθαρή πρόβλεψη πληθωρισμού, καθώς επηρεάζεται και από ασφάλιστρα κινδύνου και τη ρευστότητα των τίτλων. Παραμένει όμως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο σήμα ότι το κόστος του κεφαλαίου γίνεται πιο απαιτητικό ακόμη και μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό.

Γιατί μια αύξηση επιτοκίων επηρεάζει περισσότερο από ένα εταιρικό σοκ

Η Nvidia, όσο σημαντική και αν είναι, αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό κίνδυνο: διοίκηση, διακυβέρνηση, παραγωγή, πελάτες, στρατηγική. Μια αύξηση του επιτοκίου αναφοράς, αντίθετα, αλλάζει τον κοινό παρονομαστή πάνω στον οποίο υπολογίζονται οι αποτιμήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η απαιτούμενη απόδοση των επενδυτών, τόσο χαμηλότερη γίνεται, υπό τις ίδιες λοιπές παραδοχές, η σημερινή αξία των μελλοντικών κερδών.

Ένα απλό θεωρητικό παράδειγμα εξηγεί τον μηχανισμό. Μια μελλοντική χρηματική εισροή 100 δολαρίων σε δέκα χρόνια έχει σήμερα αξία περίπου 46,3 δολάρια με προεξοφλητικό συντελεστή 8%. Αν ο συντελεστής αυξηθεί στο 9%, η αξία της πέφτει στα 42,2 δολάρια, περίπου 8,8% χαμηλότερα. Αν η ίδια εισροή αναμένεται σε 15 χρόνια, η πτώση της θεωρητικής παρούσας αξίας πλησιάζει το 13%. Πρόκειται για υπόδειγμα ευαισθησίας, όχι για πρόβλεψη πτώσης μετοχών και όχι για αυτόματη μεταφορά μιας μεταβολής του 10ετούς στο προεξοφλητικό επιτόκιο κάθε εταιρείας.

Γι’ αυτό οι εταιρείες ανάπτυξης, των οποίων μεγάλο μέρος της αναμενόμενης αξίας βρίσκεται σε κέρδη πολλών ετών αργότερα, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις αυξήσεις του πραγματικού επιτοκίου. Ταυτόχρονα, όμως, πιέζονται και οι μικρότερες επιχειρήσεις με μεγαλύτερη ανάγκη αναχρηματοδότησης, οι εταιρείες ακινήτων, οι ιδιαίτερα δανεισμένες επιχειρήσεις και οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν υψηλότερες δόσεις.

Οι απώλειες στη Wall Street δείχνουν γιατί η εξήγηση «μόνο Nvidia» δεν αρκεί

Η συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου ήταν αποκαλυπτική. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,35%, ο Nasdaq κατά 0,39% και ο Dow Jones κατά 0,36%. Πολύ μεγαλύτερη ήταν η πίεση στον Russell 2000, τον δείκτη μικρότερων αμερικανικών εταιρειών, ο οποίος έχασε περίπου 1,66%. Η Nvidia έκλεισε με πτώση 4,3%.

Τα στοιχεία αυτά δεν αποδεικνύουν ότι οι αποδόσεις των ομολόγων προκάλεσαν από μόνες τους τη χρηματιστηριακή πτώση. Δείχνουν όμως ότι η αγορά είχε περισσότερα από ένα μέτωπα ανησυχίας. Μάλιστα, η άνοδος ανταγωνιστών της Nvidia, όπως η AMD και η Broadcom, υπενθύμισε ότι το εταιρικό σοκ δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην καθολική αποστροφή προς κάθε δραστηριότητα τεχνητής νοημοσύνης.

INFOGRAPHIC 02 / ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ 5% Ο κίνδυνος είναι το πραγματικό επιτόκιο Η άνοδος του 10ετούς προέρχεται από την πραγματική απόδοση — όχι από αύξηση του breakeven. Τι ανέβασε το 10ετές; ΜΕΤΑΒΟΛΗ 5/11 → 12/11, ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΣΗΣ 0 10 20 30 Ονομαστικό +26 μ.β. Πραγματικό +26 μ.β. Breakeven 0 μ.β. TIPS 10ετίας: 2,60% → 2,86% Wall Street: 12/11/2026 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% Russell 2000 −1,66% Nasdaq −0,39% Dow Jones −0,36% S&P 500 −0,35% Nvidia: −4,3% (μεμονωμένη μετοχή) - U.S. Treasury (nominal/TIPS), Reuters/AP, 12.11.2026. SOFOKLEOUS10.GR - U.S. Treasury, Reuters, AP. Δεδομένα 12.11.2026.

Το ισχυρό δολάριο λειτουργεί ως δεύτερος μηχανισμός σύσφιγξης

Η ταυτόχρονη άνοδος του δολαρίου καθιστά το πρόβλημα διεθνές. Όταν το αμερικανικό νόμισμα ισχυροποιείται, δάνεια που έχουν εκδοθεί σε δολάρια γίνονται βαρύτερα για επιχειρήσεις και οικονομίες με έσοδα σε άλλα νομίσματα. Οι επενδυτές βρίσκουν συγχρόνως πιο ελκυστικές αποδόσεις σε αμερικανικούς τίτλους και έχουν έναν επιπλέον λόγο να μεταφέρουν κεφάλαια προς τις ΗΠΑ.

Η επίδραση δεν είναι μονοσήμαντη. Για μια ευρωπαϊκή εξαγωγική εταιρεία με έσοδα σε δολάρια, ένα ασθενέστερο ευρώ μπορεί να είναι ευνοϊκό. Για μια επιχείρηση που εισάγει ενέργεια, πρώτες ύλες ή τεχνολογικό εξοπλισμό σε δολάρια, μπορεί να σημαίνει το αντίθετο. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το νόμισμα των δανείων, τα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου και την ικανότητα μετακύλισης του κόστους στους πελάτες.

Ευρώπη και Ελλάδα: μετάδοση του κινδύνου, όχι αυτόματη επανάληψη της Wall Street

Οι ευρωπαϊκές αγορές δεν ακολούθησαν ομοιόμορφα την πτώση της Wall Street την Πέμπτη. Ωστόσο, η άνοδος των αποδόσεων σε μεγάλες αγορές κρατικού χρέους, όπως η γερμανική και η βρετανική, δείχνει ότι η επανατιμολόγηση του χρήματος δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την Ελλάδα ο κίνδυνος έχει τρεις πλευρές. Πρώτον, η άνοδος του διεθνούς κόστους κεφαλαίου μπορεί, αν διατηρηθεί, να αυξήσει την απαιτούμενη απόδοση στις νέες εκδόσεις εταιρικών και κρατικών ομολόγων. Δεύτερον, το ισχυρό δολάριο μπορεί να επιβαρύνει τις εισαγωγές που τιμολογούνται στο αμερικανικό νόμισμα. Τρίτον, οι ξένοι διαχειριστές κεφαλαίων ενδέχεται να μειώσουν τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο των χαρτοφυλακίων τους, μεταδίδοντας μεταβλητότητα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Υπάρχει όμως μια απαραίτητη επιφύλαξη. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς βρισκόταν περίπου στο 4,17% στις 12 Νοεμβρίου, έναντι 4,11% στις 5 Νοεμβρίου. Η άνοδος ήταν αισθητά μικρότερη από εκείνη του αντίστοιχου αμερικανικού τίτλου. Επομένως, είναι πρόωρο να παρουσιαστεί η ελληνική αγορά ως ήδη εγκλωβισμένη σε μια ανάλογης έντασης κρίση ομολόγων. Η μετάδοση είναι πιθανός κίνδυνος, όχι τετελεσμένο γεγονός.

Οι ελληνικές τράπεζες, επίσης, δεν επηρεάζονται όλες προς την ίδια κατεύθυνση: ενδεχόμενη διατήρηση υψηλότερων επιτοκίων μπορεί να στηρίζει ορισμένα επιτοκιακά έσοδα, αλλά υψηλότερο κόστος άντλησης κεφαλαίων και ασθενέστερη ζήτηση δανείων δημιουργούν αντίρροπες πιέσεις.

Τα τρία σενάρια που θα κρίνουν την επόμενη κίνηση

Σενάριο σταθεροποίησης. Αν τα επόμενα στοιχεία δώσουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης των πιέσεων στις τιμές και οι αποδόσεις σταματήσουν να ανεβαίνουν, η αγορά μπορεί να απορροφήσει ευκολότερα το σοκ της Nvidia. Η προσαρμογή των αποτιμήσεων θα είναι τότε περισσότερο επιλεκτική.

Σενάριο παρατεταμένης σύσφιγξης. Αν το 10ετές παραμείνει πάνω από το 5%, το δολάριο συνεχίσει να ενισχύεται και η Fed επιβεβαιώσει πιο αυστηρή στάση, θα αυξηθεί η πίεση σε μετοχές ανάπτυξης, μικρότερες επιχειρήσεις και δανεισμένους εκδότες. Αυτό είναι το πιο δύσκολο περιβάλλον για την αγορά.

Σενάριο νέας ενεργειακής αναταραχής. Αν υπάρξει περαιτέρω άνοδος του πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, οι αγορές θα βρεθούν αντιμέτωπες με τον δυσκολότερο συνδυασμό: κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομίας και ταυτόχρονα περιορισμένη δυνατότητα της Fed να μειώσει τα επιτόκια.

Συμπέρασμα: ο κίνδυνος δεν είναι ένα όνομα, αλλά η τιμή του χρήματος

Η κρίση στη Nvidia μπορεί να μεταβάλει την ισορροπία ισχύος στην τεχνητή νοημοσύνη και να προκαλέσει σοβαρές απώλειες σε όσους έχουν μεγάλη έκθεση στη μετοχή. Δεν αποτελεί όμως από μόνη της ένα επιτόκιο αναφοράς για όλη την παγκόσμια οικονομία. Το αμερικανικό 10ετές, αντίθετα, αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια τιμολόγηση του κεφαλαίου.

Η επιστροφή του πάνω από το 5%, η αύξηση της πραγματικής απόδοσης και η παράλληλη ενίσχυση του δολαρίου συγκροτούν μια πολύ ευρύτερη απειλή: μπορεί να υποχρεώσουν επενδυτές, τράπεζες και επιχειρήσεις να ξαναυπολογίσουν το τίμημα που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για την ανάπτυξη των επόμενων ετών.

Η Wall Street μπορεί να ξεπεράσει την αναταραχή γύρω από έναν διευθύνοντα σύμβουλο. Πολύ δυσκολότερα αγνοεί μια επίμονη αλλαγή στην τιμή του χρήματος.