Στις 2.636,29 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με οριακή πτώση 0,16% και τζίρο μόλις 196,87 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση των συναλλαγών αποτυπώνει τη στάση αναμονής των μεγάλων χαρτοφυλακίων. Οι τράπεζες διατήρησαν τα εβδομαδιαία κέρδη τους, αλλά η Allwyn εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή εστία προβληματισμού.

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Άχρωμο, άνευρο και χωρίς ιδιαίτερη επενδυτική έμπνευση ήταν το φινάλε της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η συνεδρίαση της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με οριακές απώλειες, επιβεβαιώνοντας την εικόνα κόπωσης που χαρακτήρισε τις δύο τελευταίες ημέρες, παρά τη σημαντική ανοδική αντίδραση που είχε προηγηθεί.

Η αγορά δεν εμφάνισε έντονες ρευστοποιήσεις, αλλά ούτε και την αποφασιστικότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ανοδική διαφυγή. Οι αγοραστές περιορίστηκαν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, οι πωλητές απέφυγαν τις επιθετικές κινήσεις και ο Γενικός Δείκτης κατέληξε κοντά στα χαμηλά της συνεδρίασης, έχοντας προηγουμένως κινηθεί αρκετά υψηλότερα.

Το σημαντικότερο στοιχείο της ημέρας δεν ήταν η μικρή μεταβολή των δεικτών. Ήταν η αισθητή υποχώρηση του τζίρου στα 196,87 εκατ. ευρώ, κατά περίπου 42,6% έναντι της Πέμπτης. Πρόκειται για εξέλιξη που ενισχύει την εκτίμηση ότι οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές τηρούν στάση αναμονής. Δεν προκύπτει απαραίτητα πρόθεση μαζικής αποχώρησης από την αγορά· προκύπτει, όμως, σαφής απροθυμία ανάληψης πρόσθετου κινδύνου στα σημερινά επίπεδα τιμών.

Οριακή πτώση στις 2.636 μονάδες – Η εικόνα της συνεδρίασης

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.636,29 μονάδες, με απώλειες 4,23 μονάδων ή 0,16%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap έκλεισε στις 6.769,27 μονάδες, υποχωρώντας κατά 12,71 μονάδες ή 0,19%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης στο στιγμιότυπο διαμορφώθηκε στις 3.234,72 μονάδες, με απώλειες 0,26%.

Δείκτης / Στοιχείο Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.636,29 -0,16% FTSE Large Cap 6.769,27 -0,19% Τραπεζικός Δείκτης 3.234,72 -0,26% Αξία συναλλαγών 196,87 εκατ. € περίπου -42,6% έναντι Πέμπτης

Η διακύμανση αποτυπώνει την αδυναμία διατήρησης της αρχικής ανοδικής προσπάθειας. Οι αγοραστές επιχείρησαν να οδηγήσουν την αγορά πάνω από τις 2.650 μονάδες, με το ενδοσυνεδριακό υψηλό να προσεγγίζει τις 2.663 μονάδες. Μετά το μεσημέρι η δυναμική σταδιακά εξανεμίστηκε και ο δείκτης υποχώρησε εκ νέου προς τις 2.640 μονάδες, για να τερματίσει στις 2.636,29 μονάδες.

Το ενδοσυνεδριακό εύρος, κατά προσέγγιση βάσει του διαγράμματος, ήταν 2.636–2.663 μονάδες. Δεν υπήρχε επιβεβαιωμένη αριθμητική ένδειξη για το ακριβές υψηλό και χαμηλό ούτε διαθέσιμο συνολικό πλήθος διακινηθέντων τεμαχίων στα στοιχεία κλεισίματος.

Ουσιαστικά, η αγορά διατήρησε το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που απέκτησε στο πρώτο τριήμερο, αλλά δεν βρήκε τη συναλλακτική υποστήριξη για να επεκτείνει την αντίδραση.

Ο μειωμένος τζίρος και το μήνυμα των θεσμικών

Η αξία συναλλαγών περιορίστηκε στα 196,87 εκατ. ευρώ, περίπου 40% χαμηλότερα από τον μέσο ημερήσιο τζίρο της εβδομάδας, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 327,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα της εβδομάδας υποχώρησε κατά 21,7% σε σχέση με την προηγούμενη.

Αυτή η συμπεριφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά που έχει πραγματοποιήσει ισχυρή άνοδο από την αρχή του έτους και βρίσκεται αντιμέτωπη με διεθνή επιτοκιακή αβεβαιότητα, ανακατατάξεις χαρτοφυλακίων και επιλεκτικές πιέσεις σε μετοχές υψηλής στάθμισης.

Η θετική ανάγνωση είναι ότι δεν εμφανίστηκαν μεγάλες επιθετικές πωλήσεις. Η αρνητική είναι ότι δεν εκδηλώθηκε και αποφασιστικότητα για νέες τοποθετήσεις. Οι πωλητές δεν έχουν κερδίσει τη μάχη, αλλά οι αγοραστές δεν δείχνουν διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβότερα για να την κερδίσουν.

Allwyn: Νέα βουτιά 3,42% και εβδομαδιαία κατάρρευση 13,7%

Η Allwyn εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη αρνητική παραφωνία της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η μετοχή έκλεισε στα 9,65 ευρώ, με νέες απώλειες 3,42%, επιβεβαιώνοντας ότι η καθοδική κίνηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Allwyn Τιμή / μεταβολή Κλείσιμο 6/11 11,18 € Κλείσιμο 13/11 9,65 € Εβδομαδιαία μεταβολή -13,7% Μεταβολή από αρχή 2026 -49,5%

Η μετοχή έχει χάσει σχεδόν τη μισή χρηματιστηριακή της αξία από την αρχή της χρονιάς, ενώ η εβδομαδιαία υποχώρηση ήταν η χειρότερη μεταξύ των μετοχών που ξεχώρισαν αρνητικά στη σχετική κατάταξη. Η νέα πτώση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή σημειώθηκε ενώ ο Γενικός Δείκτης κέρδισε 3,25%.

Η απόκλιση αυτή δείχνει ότι η Allwyn αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα αποτίμησης και εμπιστοσύνης, που δεν εξηγείται αποκλειστικά από τη γενικότερη χρηματιστηριακή συγκυρία. Οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Βραζιλία, τους ρυθμιστικούς κινδύνους και τις προοπτικές δραστηριοτήτων του ομίλου επιβαρύνουν το κλίμα. Στο ήδη βαρύ περιβάλλον προστέθηκε και η αρνητική αξιολόγηση «underweight» από την JP Morgan.

Τεχνικά, η απώλεια των 10 ευρώ επιβαρύνει την εικόνα. Η περιοχή των 9 ευρώ αποκτά αυξανόμενη σημασία ως επόμενο σημείο αναφοράς. Η ουσιαστική αλλαγή κλίματος απαιτεί σταθεροποίηση και επιστροφή πάνω από τα 10 ευρώ με πειστική συναλλακτική συμμετοχή.

Οι μετοχές που ξεχώρισαν – Διυλιστήρια στο προσκήνιο

Σε μια υποτονική συνεδρίαση, η Motor Oil ξεχώρισε με άνοδο 2,56%, κλείνοντας στα 62,10 ευρώ, ενώ η HELLENiQ Energy ενισχύθηκε κατά 1,95%, στα 17,28 ευρώ. Οι δύο ενεργειακοί όμιλοι αποτέλεσαν βασικά στηρίγματα της αγοράς.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+1,07%), η AKTOR (+1,18%), η BYLOT (+1,56%) και η Optima Bank (+0,74%). Η Coca-Cola HBC σημείωσε οριακή άνοδο 0,40%, στα 50,20 ευρώ, χωρίς να απομακρυνθεί ουσιαστικά από τη ζώνη των 50 ευρώ.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Eurobank υποχώρησε κατά 1,29%, στα 4,82 ευρώ, η Πειραιώς έχασε 1,05%, κλείνοντας στα 9,994 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα περιορίστηκε κατά 0,46%, στα 17,44 ευρώ. Αντίθετα, η Alpha Bank ενισχύθηκε οριακά κατά 0,27%, στα 4,743 ευρώ.

Η Metlen υποχώρησε 0,43%, στα 45,90 ευρώ, η ΔΕΗ έχασε 0,35%, στα 23,02 ευρώ, και ο ΟΤΕ έμεινε αμετάβλητος στα 18,87 ευρώ. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Βιοχάλκο (-1,86%), η ΕΧΑΕ (-2,07%) και η Star Bulk (-1,20%). Οι αποκλίσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι οι επενδυτές επιλέγουν πλέον με αυστηρότερα εταιρικά κριτήρια.

Εβδομαδιαίος απολογισμός: Κέρδη 3,25% στον Γενικό Δείκτη, 5,76% στις τράπεζες

Παρά το άχρωμο φινάλε, ο εβδομαδιαίος απολογισμός ήταν θετικός. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,25%, ανακτώντας σημαντικό μέρος των προηγούμενων απωλειών, ενώ από την αρχή του έτους εμφανίζει κέρδη 24,31%.

Δείκτης Εβδομάδα 2026 Γενικός Δείκτης +3,25% +24,31% FTSE Large Cap +3,46% +26,50% FTSE Mid Cap +1,45% +10,14% Τραπεζικός Δείκτης +5,76% +40,55%

Το εβδομαδιαίο εύρος του Γενικού Δείκτη διαμορφώθηκε από τις 2.560,05 έως τις 2.664,10 μονάδες. Η ανάκαμψη των τραπεζών ήταν καθοριστική: η Eurobank ενισχύθηκε 7,5% σε εβδομαδιαία βάση και η Εθνική Τράπεζα 7,1%. Σημαντικά κέρδη εμφάνισαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+7,1%) και η Cenergy (+8,1%).

Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο κατέγραψαν η Βογιατζόγλου Systems (+14,8%), η Εβροφάρμα (+13,4%) και η Ικτίνος (+10,8%). Στον αντίποδα, η Allwyn (-13,7%) αποτέλεσε τον μεγάλο αρνητικό πρωταγωνιστή. Η ανοδική μεταβολή των βασικών δεικτών δεν ισοδυναμεί ακόμη με πλήρη αποκατάσταση της δυναμικής: η αγορά παραμένει σε φάση συσσώρευσης.

Τεχνική εικόνα: Οι 2.600 μονάδες παραμένουν το κλειδί – Αντίσταση στις 2.680

Από τεχνική άποψη, η εβδομάδα άφησε ενδιαφέρον αλλά όχι αποφασιστικό αποτύπωμα. Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να επανέλθει πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, μια εξέλιξη που βελτιώνει τη βραχυπρόθεσμη τάση. Ωστόσο, η απόστασή του από τους δύο μέσους παραμένει περιορισμένη και δεν επαρκεί για να επιβεβαιώσει νέα ανοδική φάση.

Η αγορά εξακολουθεί να κινείται μέσα σε ευρεία ζώνη συσσώρευσης που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους δύο μήνες. Οι 2.600 μονάδες παραμένουν ο κεντρικός άξονας ισορροπίας, με διαδοχικές δοκιμασίες από αγοραστές και πωλητές.

Επίπεδο ΓΔ Τεχνική σημασία 2.680 Βασική ανοδική αντίσταση 2.660–2.664 Πρόσφατη περιοχή προσφοράς 2.650 Ενδιάμεσο σημείο αναφοράς 2.625–2.630 Πρώτη βραχυπρόθεσμη στήριξη 2.609–2.621 Περιοχή πρόσφατου ανοδικού χάσματος 2.600 Κρίσιμη ψυχολογική και τεχνική ζώνη 2.560 Χαμηλό εβδομάδας – επόμενη ουσιαστική στήριξη

Η διατήρηση της ζώνης 2.609–2.621 μονάδων, όπου εντοπίζεται το πρόσφατο ανοδικό χάσμα τιμών, θα αποτελεί θετικό σημάδι ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να υπερασπίζονται την αντίδραση. Αντίθετα, καθοδική διάσπαση των 2.600 μονάδων θα αποδυνάμωνε σημαντικά τη βραχυπρόθεσμη εικόνα και θα επανέφερε στο προσκήνιο το χαμηλό των 2.560 μονάδων.

Στην ανοδική κατεύθυνση, το πρώτο ζητούμενο είναι η υπέρβαση των 2.660–2.664 μονάδων, ενώ η ουσιαστική επιβεβαίωση νέας ανοδικής φάσης απαιτεί καθαρή διάσπαση των 2.680 μονάδων. Χωρίς ταυτόχρονη αύξηση του τζίρου, κάθε τεχνική διάσπαση θα εμφανίζει υψηλότερο κίνδυνο αποτυχίας. Οι αγοραστές έχουν ανακτήσει μικρό βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα, το οποίο παραμένει εύθραυστο.

Διεθνές φόντο: Επιφυλακτικότητα σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Στο επίκεντρο η Fed

Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να περιορίζει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου. Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πορεία των κρατικών ομολόγων, στις εταιρικές προοπτικές και στη μεταβλητότητα της τεχνολογίας. Στις ΗΠΑ, η Wall Street παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και την πορεία των επιτοκίων.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η Federal Reserve: οι επενδυτές σταθμίζουν τις επόμενες ανακοινώσεις για πληθωρισμό, απασχόληση και καταναλωτική δαπάνη, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής τον Δεκέμβριο. Η αβεβαιότητα αυτή επηρεάζει τις απαιτούμενες αποδόσεις και την προθυμία ανάληψης μετοχικού κινδύνου σε όλες τις αγορές, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εγχώρια αγορά μπορεί να διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει απομονωμένη από μια παρατεταμένη διεθνή αναταραχή.

Η επόμενη εβδομάδα: Εταιρικά αποτελέσματα και νέες δοκιμασίες

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τη ΔΕΗ και την Aegean Airlines. Την ίδια ημέρα, οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Jumbo θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο ενδιάμεσο μέρισμα, γεγονός που θα επιδράσει στις αντίστοιχες τιμές.

Στη συνέχεια αναμένονται ανακοινώσεις από Trade Estates, Quest Holdings, ElvalHalcor, Ideal Holdings και Cenergy Holdings. Η εταιρική κερδοφορία παραμένει ουσιαστικό στήριγμα: οι 25 εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα εμφανίζουν συνολική άνοδο καθαρών κερδών 32% στο εννεάμηνο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι θετικές επιδόσεις θα μεταφραστούν σε αυξημένες επενδυτικές εισροές.

Γνώμες ειδικών: Το βάρος στην επιλεκτικότητα και στον τζίρο

Η προσέγγιση των αναλυτών συνδυάζει αναγνώριση των θετικών θεμελιωδών μεγεθών με αυστηρότερη τεχνική πειθαρχία. Η επιλεκτικότητα έχει αυξηθεί και οι υψηλές επιδόσεις των εισηγμένων δεν εξασφαλίζουν αυτομάτως παράλληλη χρηματιστηριακή άνοδο όλων των τίτλων.

Στο εβδομαδιαίο σχόλιο της Beta Χρηματιστηριακής, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις 2.680 μονάδες ως βασική αντίσταση και στο ανοδικό χάσμα των 2.609–2.621 μονάδων ως άμεση τεχνική στήριξη. Η επιστροφή πάνω από τους κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών δίνει προβάδισμα στους αγοραστές, αλλά η ανοδική διαφυγή απαιτεί μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα.