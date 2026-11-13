Η Ισπανία οδεύει στις πρόωρες εκλογές της 29ης Νοεμβρίου 2026 με το πολιτικό τοπίο αναδιατεταγμένο. Οι Podemos, που το 2015 κινητοποίησαν πάνω από το ένα πέμπτο των ψηφοφόρων μαζί με τους συμμάχους τους, καταγράφονται σήμερα κοντά στο 1%-2%. Το νέο Frente Amplio αναζητεί τη δική του πολιτική ταυτότητα, ενώ ο Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίζει τη φθορά μιας μακράς διακυβέρνησης και τις αντιφάσεις της κοινοβουλευτικής συνεργασίας.

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Η Ισπανία υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά εργαστήρια της ευρωπαϊκής Αριστεράς μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Από την πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ και τους Αγανακτισμένους του 2011 γεννήθηκε μια πολιτική δύναμη που υποσχέθηκε να ανατρέψει τον παραδοσιακό δικομματισμό. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η ιστορία αυτή δεν είναι απλώς μια αφήγηση εκλογικής ανόδου και πτώσης: είναι μελέτη για το πώς η κοινωνική διαμαρτυρία μετατρέπεται σε κυβερνητική εξουσία και ποιο κόστος συνεπάγεται η μετάβαση.

Το βασικό ερώτημα: γιατί το κόμμα που υποσχέθηκε να ανανεώσει το πολιτικό σύστημα έχασε τόσο μεγάλη από την αρχική του εκλογική δυναμική; Η απάντηση δεν είναι η γενικευμένη αποτυχία της σοσιαλδημοκρατίας —το PSOE παραμένει ένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της χώρας— αλλά ο συνδυασμός πολιτικών αντιφάσεων, οργανωτικών συγκρούσεων και μεταβαλλόμενων κοινωνικών προτεραιοτήτων.

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τις κάλπες: Τρεις μετρήσεις, δύο διαφορετικές εικόνες

Η εκλογική αναμέτρηση έχει οριστεί επίσημα για τις 29 Νοεμβρίου, με έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στις 13 Νοεμβρίου. Οι ιδιωτικές εταιρείες Sigma Dos και 40dB αποτυπώνουν προβάδισμα του Λαϊκού Κόμματος έναντι των Σοσιαλιστών, ενώ το δημόσιο CIS καταγράφει αντίστροφη εικόνα. Η απόκλιση επιβάλλει προσοχή: δεν πρόκειται για βέβαιες προβλέψεις εκλογικού αποτελέσματος.

ΙΣΠΑΝΙΑ 2026 | ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Εκτίμηση ψήφου • ίδια κλίμακα 0–40% σε όλα τα διαγράμματα Sigma Dos · 13/11 PP 30,8% PSOE 25,3% Vox 19,6% Frente Amplio 7,3% Podemos 1,4% 40dB · 09/11 PP 31,9% PSOE 29,9% Vox 18,0% Frente Amplio 5,0% Podemos 1,2% CIS · 12/11 PP 25,5% PSOE 33,3% Vox 18,4% Frente Amplio 6,9% Podemos 1,1% - El Mundo/Sigma Dos, El País–Cadena SER/40dB, CIS. Οι δημοσκοπήσεις διαφέρουν ως προς δείγμα και μεθοδολογία. Πρόκειται για εκτιμήσεις, όχι για εκλογικά αποτελέσματα.

Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές εκτιμήσεις για PP και PSOE, η χαμηλή καταγραφή των Podemos αποτελεί ένα από τα σημεία σύγκλισης. Την ίδια στιγμή, το Vox κινείται στις εν λόγω μετρήσεις κοντά στο 18%-20%, αισθητά υψηλότερα από την επίδοσή του το 2023. Αυτό περιγράφει την αλλαγή των εκλογικών συσχετισμών, χωρίς να αποδεικνύει από μόνο του από ποια κόμματα μετακινήθηκαν οι ψηφοφόροι.

Από τους Αγανακτισμένους στο 20%: Η ιστορική αφετηρία

Το 2011, η ισπανική οικονομία προσπαθούσε να συνέλθει από την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, τη μεγάλη ανεργία και την τραπεζική κρίση. Το κίνημα 15-M συνένωσε πολίτες που αμφισβητούσαν την πολιτική ελίτ, τη λιτότητα και την αδυναμία των παραδοσιακών κομμάτων να εκπροσωπήσουν τις κοινωνικές τους ανάγκες. Δεν ήταν ένα μονολιθικό σοσιαλιστικό κίνημα: περιλάμβανε διαφορετικές κοινωνικές και ιδεολογικές τάσεις.

Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας και οι συνεργάτες του επιχείρησαν να μετατρέψουν τη διάχυτη διαμαρτυρία σε πολιτική εκπροσώπηση. Η ρητορική τους δεν στηρίχθηκε μόνο στο δίπολο Αριστερά–Δεξιά, αλλά στη σύγκρουση «απλών πολιτών» και «πολιτικοοικονομικών ελίτ». Στις ευρωεκλογές του 2014 το νέο κόμμα κατέγραψε 7,98%, και στις βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2015 οι Podemos και οι σύμμαχοί τους έφθασαν στο 20,66% και τις 69 έδρες.

Η απόσταση από το PSOE είχε περιοριστεί δραματικά. Για πρώτη φορά, φαινόταν πολιτικά εφικτή η αντικατάσταση των Σοσιαλιστών ως κυρίαρχης δύναμης στα αριστερά του ισπανικού πολιτικού συστήματος. Αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή του εγχειρήματος.

Η εκλογική πτώση των Podemos σε αριθμούς

PODEMOS | Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ Ποσοστό ψήφου στις αντίστοιχες αναμετρήσεις και εκτίμηση Νοεμβρίου 2026 2015 · Podemos + σύμμαχοι 20,66% 2016 · Unidos Podemos 21,10% 2019 · Unidas Podemos 12,84% 2024 · Podemos, ευρωεκλογές 3,30% 2026 · Podemos, δημοσκόπηση 1,40% Προσοχή στη σύγκριση: το 2015, 2016 και 2019 τα ποσοστά αφορούν διαφορετικούς συνεργατικούς σχηματισμούς, το 2024 ευρωεκλογές και το 2026 δημοσκοπική εκτίμηση. Δεν αποτελεί ενιαία χρονοσειρά με σταθερό εκλογικό σώμα ή σταθερή κομματική σύνθεση.

Η γραμμή αυτή δεν πρέπει να διαβαστεί σαν να πρόκειται για το ίδιο ψηφοδέλτιο σε κάθε αναμέτρηση. Ωστόσο, το ιστορικό της πλαίσιο είναι σαφές: το 2015 οι Podemos αποτελούσαν διεκδικητή της ηγεμονίας στον αριστερό χώρο· το 2019 ήταν κυβερνητικός εταίρος· το 2023 συμμετείχαν στο ευρύτερο Sumar· το 2026 εμφανίζονται ξανά αυτόνομα απέναντι σε έναν άλλο συνασπισμό συγγενών κομμάτων.

Το πρώτο παράδοξο: Από την αντισυστημική διαμαρτυρία στην κυβερνητική ευθύνη

Οι Podemos απέκτησαν ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο αμφισβητώντας την οικονομική και κομματική κανονικότητα. Η συμμετοχή τους, όμως, από το 2020 στην κυβέρνηση συνασπισμού με τον Σάντσεθ τους υποχρέωσε να διαχειριστούν δημοσιονομικούς περιορισμούς, τη λειτουργία της διοίκησης και κοινοβουλευτικούς συμβιβασμούς. Η πολιτική διαμαρτυρία έχει διαφορετική λογική από τη διακυβέρνηση: στην πρώτη προέχει η κινητοποίηση, στη δεύτερη η εφαρμογή.

Η συμμετοχή στην εξουσία επέτρεψε να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις, αλλά δυσκόλεψε τη διατήρηση ενός διακριτού αντισυστημικού προφίλ. Μελέτες για την πορεία των Podemos περιγράφουν μια σύνδεση ανάμεσα στην προσπάθεια κυβερνητικής αξιοπιστίας, στη μετριοπάθεια μέρους της ρητορικής και στην εντεινόμενη οργανωτική συγκέντρωση. Η ερμηνεία δεν αναιρεί τα αποτελέσματα συγκεκριμένων πολιτικών· εξηγεί πώς η κυβερνητική εμπειρία μεταβάλλει τη σχέση κόμματος και υποστηρικτών.

Οι εσωκομματικές συγκρούσεις: Ιγκλέσιας, Ερεχόν, Ντίαθ

Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας και ο Ινίγο Ερεχόν εξέφρασαν διαφορετικές στρατηγικές για το εύρος και τον χαρακτήρα της συμμαχίας. Ο πρώτος έδινε βαρύτητα στην καθαρότερη αριστερή ταυτότητα, ο δεύτερος στην πολυσυλλεκτική διεύρυνση. Η σύγκρουση οδήγησε σε διακριτές πολιτικές πορείες και ενίσχυσε τη διασπορά του χώρου.

Αργότερα, η Γιολάντα Ντίαθ επιχείρησε μέσω του Sumar να ενώσει διαφορετικές συνιστώσες της Αριστεράς. Η διαφωνία για τις υποψηφιότητες, την ηγεσία και τη σχέση με το PSOE οδήγησε τον Δεκέμβριο του 2023 στην αποχώρηση των πέντε βουλευτών των Podemos από την κοινοβουλευτική ομάδα του Sumar. Μια δύναμη που είχε επαγγελθεί νέα συμμετοχική κουλτούρα βρέθηκε αντιμέτωπη με κλασικές διενέξεις κομματικής ισχύος.

Η οικονομική αντίφαση: Ανάπτυξη χωρίς την ίδια αίσθηση ευημερίας

Η οικονομία της Ισπανίας δεν προσφέρει εύκολη επιβεβαίωση της άποψης ότι οι κυβερνήσεις της Αριστεράς οδήγησαν γενικευμένα σε οικονομική κατάρρευση. Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026 προέβλεπαν ανάπτυξη, ενώ η απασχόληση ενισχύθηκε. Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας συνέβαλαν στη μείωση του μεριδίου των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, παρότι παραμένουν ζητήματα για την εποχικότητα και την ποιότητα της απασχόλησης.

Εδώ βρίσκεται μια ουσιαστική πολιτική αντίφαση: οι θετικοί μακροοικονομικοί αριθμοί μπορούν να συνυπάρχουν με πιεσμένη αγοραστική δύναμη. Η κυβέρνηση επικαλείται ανάπτυξη, ενώ οι πολίτες αξιολογούν κυρίως ενοίκια, αποταμίευση, κόστος ζωής και ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών. Η απόσταση μεταξύ των δύο επιπέδων γίνεται ιδιαίτερα ορατή στην αγορά κατοικίας.

Η στέγαση στο επίκεντρο: Η κοινωνική πολιτική απέναντι στην έλλειψη προσφοράς

Η στεγαστική κρίση υπήρξε κεντρικός παράγοντας της προεκλογικής συγκυρίας. Πολίτες και κινήματα ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, μεγαλύτερη προστασία και περισσότερη προσιτή κατοικία. Οι κυβερνητικές ρυθμίσεις ανακουφίζουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες, όμως η ανεπαρκής προσφορά κατοικιών, το κόστος κατασκευής και η αύξηση των νοικοκυριών απαιτούν πολιτική μακράς διάρκειας.

Μαδρίτη, Νοέμβριος 2026: η κρίση προσιτής κατοικίας επιστρέφει στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Η σύγκρουση είναι σύνθετη: οι παρεμβάσεις στην αγορά ενοικίων δεν δημιουργούν αυτομάτως νέα ακίνητα, αλλά ούτε η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων εγγυάται από μόνη της προσιτή στέγαση στα σημεία όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη. Η αποτελεσματικότητα θα κριθεί από το εάν η προσφορά, οι τιμές και η πρόσβαση των νεότερων νοικοκυριών βελτιωθούν μετρήσιμα.

Μεταναστευτικό, Θέουτα και αλλαγή της πολιτικής ατζέντας

Η πολιτική ατζέντα δεν περιορίζεται πλέον στη λιτότητα και στην αναδιανομή. Η διαχείριση συνόρων, το μεταναστευτικό και η εθνική ταυτότητα απέκτησαν μεγαλύτερο βάρος μετά και τις εξελίξεις στη Θέουτα. Η έμφαση διαφέρει ανάλογα με το εκλογικό ακροατήριο: έρευνες καταγράφουν υψηλότερη ιεράρχηση της μετανάστευσης μεταξύ των υποστηρικτών του Vox, ενώ στους ψηφοφόρους του PSOE και της ευρύτερης Αριστεράς η στέγαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πολίτης που ζητεί ισχυρότερη συνοριακή διαχείριση ταυτίζεται με τις θέσεις ενός συγκεκριμένου κόμματος. Σημαίνει ότι η νέα πολιτική ατζέντα δεν ταυτίζεται πλήρως με εκείνη που ανέδειξε τους Podemos το 2014-2015.

Ο Σάντσεθ, οι περιφερειακοί εταίροι και η κοινοβουλευτική αστάθεια

Η διακυβέρνηση μετά το 2023 στηρίχθηκε σε ένα περίπλοκο πλέγμα συνεργασιών. PSOE και Sumar δεν διέθεταν αυτοδύναμη πλειοψηφία και εξαρτώνταν από περιφερειακούς σχηματισμούς με διαφορετικές προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων το καταλανικό Junts. Οι συμφωνίες που επαρκούσαν για την εκλογή κυβέρνησης δεν εξασφάλιζαν αυτομάτως και σταθερές πλειοψηφίες σε κάθε νομοσχέδιο.

Οι εντάσεις γύρω από την αυτονομία της Καταλονίας, οι δυσκολίες στην ψήφιση νέου προϋπολογισμού, οι ψηφοφορίες για τη στέγαση και οι υποθέσεις διαφθοράς με πολιτικές προεκτάσεις επιβάρυναν το περιβάλλον. Πρόκειται για αδυναμίες που δεν χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τις αριστερές κυβερνήσεις, αλλά στην Ισπανία απέκτησαν ιδιαίτερη ένταση λόγω της σύνθεσης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Από το Sumar στο Frente Amplio: Η προσπάθεια ανασύνταξης

Η νέα συμμαχία Frente Amplio, με τη συμμετοχή οργανώσεων που προέρχονται από το Sumar και τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, αναδείχθηκε με επικεφαλής την πρώην δήμαρχο της Βαρκελώνης Άντα Κολάου. Οι Podemos, με την Ιρένε Μοντέρο, ακολουθούν ξεχωριστή εκλογική πορεία στις περισσότερες περιφέρειες. Η δυνατότητα διακριτών ψηφοδελτίων ενισχύει τον κίνδυνο διασποράς της εκλογικής εκπροσώπησης.

Στην Ισπανία οι έδρες κατανέμονται ανά επαρχιακή περιφέρεια με τη μέθοδο d’Hondt. Η διάσπαση της ψήφου σε περισσότερους σχηματισμούς μπορεί να στοιχίσει έδρες στις μικρότερες περιφέρειες, ακόμη και όταν το άθροισμα των εθνικών ποσοστών δείχνει αξιοσημείωτη δύναμη. Η επίδραση όμως απαιτεί ανάλυση ανά επαρχία και δεν προκύπτει με απλή πρόσθεση ποσοστών.

Το όριο της αντιδεξιάς συσπείρωσης

Ο Σάντσεθ επιχειρεί να συγκεντρώσει την προοδευτική ψήφο προβάλλοντας τις πιθανές επιπτώσεις μιας κυβέρνησης PP–Vox. Για μέρος των ψηφοφόρων η αποτροπή μιας τέτοιας συνεργασίας αποτελεί ισχυρό κίνητρο. Για άλλους, ιδίως στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, η συγκεκριμένη θέση δεν αρκεί χωρίς πειστικές και εφαρμόσιμες λύσεις σε στέγαση, μισθούς και υπηρεσίες.

Η διαφορά από το 2015 είναι καθοριστική: τότε οι Podemos επιχειρούσαν να εμφανιστούν ως η νέα δύναμη που θα άλλαζε τους όρους του παιχνιδιού. Τώρα καλούνται να εξηγήσουν ποια ακριβώς αυτονομία και ποια διαφορετική πολιτική προσφέρουν μετά τη συμμετοχή τους σε προηγούμενους κυβερνητικούς και εκλογικούς συνασπισμούς.

Οι τέσσερις μηχανισμοί της φθοράς

Πρώτος, η μεταβολή της ταυτότητας. Η είσοδος στην κυβέρνηση περιόρισε την απόσταση από το σύστημα που το κόμμα είχε υποσχεθεί να αλλάξει.

Δεύτερος, η οργανωτική αστάθεια. Η διαρκής αντιπαράθεση για τη στρατηγική και τις ηγεσίες δυσχέρανε τη δημιουργία σταθερών κοινωνικών δεσμών.

Τρίτος, η ευθύνη για την εφαρμογή. Οι πολιτικές υποσχέσεις αξιολογούνται διαφορετικά όταν ένα κόμμα καλείται να τις υλοποιήσει και να λογοδοτήσει για τα όριά τους.

Τέταρτος, ο εκλογικός κατακερματισμός. Οι νέες συμμαχίες και οι ρήξεις ανακατανέμουν ένα ήδη περιορισμένο εκλογικό ακροατήριο.

Το ευρωπαϊκό δίδαγμα

Η ιστορία των Podemos δεν αποδεικνύει ότι κάθε σοσιαλδημοκρατική πολιτική αποτυγχάνει. Αντιθέτως, δείχνει τις δυσκολίες μιας δύναμης ριζοσπαστικής αμφισβήτησης να συνδυάσει την κυβερνητική αποτελεσματικότητα με τη διατήρηση της πολιτικής της ταυτότητας και της εσωτερικής συνοχής.

Το PSOE, με πολύ μεγαλύτερη ιστορική και οργανωτική παρουσία, δεν ακολουθεί υποχρεωτικά την ίδια πορεία. Η σημερινή αναμέτρηση θα αποτυπώσει τις προτιμήσεις των Ισπανών για την επόμενη κυβέρνηση, αλλά η πορεία των Podemos θέτει ήδη ένα μεγαλύτερο ερώτημα για την ευρωπαϊκή πολιτική: πώς μετατρέπεται ένα κύμα κοινωνικής αγανάκτησης σε σταθερή, διαρκή και μετρήσιμα αποτελεσματική πολιτική εκπροσώπηση;

Το συμπέρασμα: η μεγάλη άνοδος του 2015 γεννήθηκε από συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Η μετέπειτα συρρίκνωση συνδέθηκε με τη μετάβαση στην εξουσία, τις εσωτερικές ρήξεις και την αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Η εκλογική ιστορία των Podemos αναδεικνύει αυτή την αλληλεπίδραση περισσότερο από οποιοδήποτε γενικό ιδεολογικό σύνθημα.

Πηγές και διασταύρωση στοιχείων: BOE, εκλογικό διάταγμα 5/10/2026 · Sigma Dos/El Mundo 13/11/2026 · 40dB/El País–Cadena SER 9/11/2026 · CIS 12/11/2026 · Reuters 5/10 και 13/11/2026 · Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΟΟΣΑ · επίσημα ιστορικά εκλογικά αποτελέσματα. Τα δημοσκοπικά ποσοστά αποτελούν εκτιμήσεις ψήφου, όχι προγνωστικά βεβαιότητας.