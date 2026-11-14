Bitcoin στα 67.200 δολάρια: Hedge +128%, ρευστοποιήσεις 1,47 δισ. και ζημία Metaplanet

Η πτώση του Bitcoin κάτω από τα 67.000 δολάρια μετέτρεψε μέσα σε δύο συνεδριάσεις ένα δυσμενές τεχνικό σενάριο σε πραγματικότητα. Η διόρθωση δεν περιορίζεται στην τιμή: συνοδεύεται από μαζικές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων, απότομη άνοδο του κόστους προστασίας στην αγορά δικαιωμάτων, επίμονες εκροές κεφαλαίων και ένα χαρακτηριστικό εταιρικό παράδειγμα, καθώς η Metaplanet ανακοίνωσε ζημία περίπου 172,5 εκατ. δολαρίων για το εννεάμηνο.

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Κατά τον δημόσιο έλεγχο της 14ης Νοεμβρίου 2026, το Bitcoin βρισκόταν κοντά στα 67.194 δολάρια, με ημερήσια υποχώρηση περίπου 1,3%. Το ενδοσυνεδριακό εύρος εκτεινόταν από τα 66.571 έως τα 70.004 δολάρια. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν στιγμιότυπο της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και δεν πρέπει να συγχέονται με τις διαφορετικές τιμές που καταγράφηκαν στις πηγές της 12ης και της 13ης Νοεμβρίου.

Το σπάσιμο των 70.000 και η επιτάχυνση της πτώσης

Το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, το Bitcoin υποχώρησε στο Coinbase έως τα 66.789 δολάρια σε μονόλεπτη καταγραφή στις 21:29 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. Το επίπεδο ήταν κατά 5,4% χαμηλότερο από το προηγούμενο τοπικό χαμηλό των 70.600 δολαρίων. Λίγα λεπτά αργότερα, η CoinGecko κατέγραφε την τιμή στα 67.399 δολάρια. Η διαφορά από το μεταγενέστερο δημόσιο στιγμιότυπο της 14ης Νοεμβρίου οφείλεται στη χρονική στιγμή και στην πλατφόρμα μέτρησης.

Η κίνηση επιβάρυνε μια αγορά που είχε ήδη χάσει τη βραχυπρόθεσμη ισορροπία της. Στο χρονικό σημείο του αγγλόφωνου προσχεδίου, το Bitcoin κατέγραφε πτώση 11,3% σε μία εβδομάδα και 17,3% σε τέσσερις εβδομάδες, ενώ το Ether υποχωρούσε αντίστοιχα κατά 15,3% και 21,4%. Από τα 44 μεγαλύτερα μη σταθερά κρυπτονομίσματα που παρακολουθούσε η σχετική καταγραφή, τα 42 βρίσκονταν σε αρνητικό έδαφος. Πρόκειται επομένως για ευρεία αποστροφή κινδύνου και όχι για μεμονωμένη αδυναμία ενός νομίσματος.

Ρευστοποιήσεις 1,47 δισ. δολαρίων: ο πολλαπλασιαστής της μόχλευσης

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το The Block, οι ρευστοποιήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων έφθασαν περίπου τα 1,47 δισ. δολάρια, από τα οποία τα 1,31 δισ. αφορούσαν θέσεις long. Η μεγάλη ανισορροπία δείχνει ότι πολλοί επενδυτές είχαν τοποθετηθεί για άνοδο και αναγκάστηκαν να κλείσουν θέσεις όταν παραβιάστηκαν διαδοχικά τα επίπεδα εξασφαλίσεων.

Η μόχλευση δεν εξηγεί από μόνη της γιατί άρχισε η πτώση, εξηγεί όμως γιατί επιταχύνθηκε. Καθώς οι τιμές υποχωρούν, τα ανταλλακτήρια κλείνουν αυτόματα ανεπαρκώς καλυμμένες θέσεις, δημιουργώντας νέες εντολές πώλησης. Αναλυτές που σχολίασαν τη συνεδρίαση συνέδεσαν την ευρύτερη αποστροφή κινδύνου με την αναταραχή γύρω από τη διοίκηση της Nvidia και με την ενίσχυση των προσδοκιών για υψηλότερα επιτόκια της Fed. Αυτές είναι εκτιμήσεις για το κλίμα της αγοράς και όχι απόδειξη μιας μοναδικής αιτίας.

Το hedge των 70.000 ακριβότερο κατά 128% — ενώ η μεταβλητότητα έπεφτε

Η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έδωσε μια καθαρή εικόνα του πόσο γρήγορα αυξήθηκε η αξία της προστασίας. Ένα put με τιμή εξάσκησης 70.000 δολάρια και λήξη στις 27 Νοεμβρίου άλλαξε χέρια στις 12 Νοεμβρίου έναντι 0,0145 BTC. Στις 13 Νοεμβρίου, αντίστοιχη πράξη έγινε στα 0,033 BTC. Η αύξηση ήταν 127,6% σε όρους Bitcoin και περίπου 116,7% σε δολάρια, από σχεδόν 1.056 σε 2.288 δολάρια.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η τεκμαρτή μεταβλητότητα του συγκεκριμένου συμβολαίου μειώθηκε από 38,97% σε 37,67%. Δεν υπάρχει αντίφαση. Στο πρώτο στιγμιότυπο ο δείκτης Bitcoin βρισκόταν στα 72.805,71 δολάρια και το put ήταν εκτός χρημάτων. Στο δεύτερο, ο δείκτης είχε πέσει στα 69.320,08 δολάρια, κάτω από την τιμή εξάσκησης. Η εσωτερική αξία του δικαιώματος αυξήθηκε τόσο έντονα ώστε υπερκάλυψε τη μικρή πτώση της τεκμαρτής μεταβλητότητας.

Η σύγκριση βασίζεται σε δύο εκτελεσμένες πράξεις και δεν περιγράφει από μόνη της ολόκληρη την καμπύλη των options. Εξηγεί όμως γιατί το κόστος ασφάλισης μπορεί να υπερδιπλασιαστεί ακόμη και όταν ένας γενικός δείκτης φόβου δεν εκτινάσσεται. Επίσης, η τιμή εξάσκησης των 70.000 δολαρίων δεν ισοδυναμεί με καθαρή τιμή πώλησης: απόδοση, premium και προμήθειες πρέπει να υπολογίζονται μαζί.

Λιγότερη ρευστότητα και διαφορετικά παράθυρα για τα ETF

Η Glassnode είχε καταγράψει συρρίκνωση κατά 14,2 δισ. δολάρια στην προσφορά των μεγαλύτερων stablecoins σε διάστημα 30 ημερών. Στην ίδια ανάλυση αναφέρονταν καθαρές εκροές περίπου 1,6 δισ. δολαρίων από αμερικανικά spot Bitcoin ETF σε 20 συνεδριάσεις έως τις 9 Νοεμβρίου. Ξεχωριστή καταγραφή της Wall Street Journal, με στοιχεία της CoinGlass, υπολόγισε τις εκροές σε περίπου 1,57 δισ. δολάρια στις πέντε τελευταίες συνεδριάσεις.

Τα ποσά δεν πρέπει να αθροιστούν ούτε να παρουσιαστούν ως ταυτόσημα, διότι αφορούν διαφορετικά χρονικά παράθυρα και σημεία αποκοπής. Επιπλέον, οι μετρήσεις της Glassnode προηγήθηκαν της καθόδου της Παρασκευής. Δείχνουν ότι η διαθέσιμη αγοραστική δύναμη και η θεσμική ζήτηση είχαν ήδη εξασθενήσει· δεν αποδεικνύουν ότι προκάλεσαν μηχανικά την κίνηση κάτω από τα 67.000 δολάρια.

Υπήρχαν και αντισταθμιστικά σήματα. Ορισμένες κατηγορίες πορτοφολιών που κατέχουν από 100 έως 10.000 BTC αύξησαν τα υπόλοιπά τους, ενώ άλλες ομάδες συνέχισαν να μειώνουν έκθεση. Η συσσώρευση από συγκεκριμένα πορτοφόλια αποτελεί ένδειξη επιλεκτικής ζήτησης, όχι ακόμη απόδειξη γενικευμένης αντιστροφής.

Metaplanet: λειτουργικό κέρδος, αλλά λογιστική και πραγματοποιηθείσα ζημία

Η ανακοίνωση της Metaplanet στις 13 Νοεμβρίου προσφέρει ένα χειροπιαστό παράδειγμα του πώς η μεταβλητότητα του Bitcoin περνά στους εταιρικούς ισολογισμούς. Για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η εταιρεία ανέφερε καθαρή ζημία περίπου 172,5 εκατ. δολαρίων, παρότι εμφάνισε λειτουργικό κέρδος περίπου 22,08 εκατ. δολαρίων και αύξηση πωλήσεων κατά 30,5%, στα 37,44 εκατ. δολάρια.

Οι επιμέρους κατηγορίες χρειάζονται σαφή διάκριση. Η Metaplanet κατέγραψε μη πραγματοποιηθείσα απομείωση περίπου 51,07 εκατ. δολαρίων από την αποτίμηση των Bitcoin που διακρατούσε. Παράλληλα, ανέφερε πραγματοποιηθείσα ζημία περίπου 121,77 εκατ. δολαρίων από πώληση 10.000 BTC. Στην επίσημη γνωστοποίηση, η πώληση έγινε με μέση τιμή 12.470.098 γιεν ανά Bitcoin και συνολικό τίμημα 124,7 δισ. γιεν, ποσό που στο αγγλόφωνο προσχέδιο αποδόθηκε σε περίπου 792,09 εκατ. δολάρια ή 79.209 δολάρια ανά Bitcoin.

Η μη πραγματοποιηθείσα ζημία είναι λογιστική μεταβολή και μπορεί να αντιστραφεί αν η τιμή ανακάμψει. Η πραγματοποιηθείσα ζημία έχει ήδη ενσωματωθεί στο αποτέλεσμα της πώλησης. Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες που συνδέονται με το Bitcoin απέφεραν περίπου 44,55 εκατ. δολάρια από premiums δικαιωμάτων. Η εικόνα επομένως δεν είναι απλώς «ζημία επειδή έπεσε το Bitcoin», αλλά συνδυασμός αποτίμησης, συναλλαγών, χρηματοοικονομικού κόστους και εσόδων από options.

Το αμερικανικό απόθεμα Bitcoin δεν είναι άμεσος αγοραστής

Η συζήτηση για κρατική ζήτηση στις ΗΠΑ χρειάζεται επίσης αποσαφήνιση. Το εκτελεστικό διάταγμα της 6ης Μαρτίου 2025 δημιούργησε το Strategic Bitcoin Reserve και προέβλεψε ότι θα κεφαλαιοποιηθεί αρχικά με Bitcoin που έχουν κατασχεθεί οριστικά από το ομοσπονδιακό κράτος. Το ίδιο κείμενο ζητεί από τα υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου να εξετάσουν δημοσιονομικά ουδέτερες μεθόδους για ενδεχόμενες πρόσθετες αποκτήσεις.

Ο Patrick Witt, πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Προέδρων για τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία, δήλωσε σε podcast της 9ης Νοεμβρίου ότι αγορές Bitcoin στην ανοικτή αγορά απαιτούν ρητή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο. Η θέση του αποτελεί νομικοπολιτική ερμηνεία, αλλά συμβαδίζει με το ίδιο το διάταγμα, το οποίο αναγνωρίζει ότι πρέπει να αξιολογηθεί η ανάγκη νέας νομοθεσίας.

Το νομοσχέδιο H.R. 8957, με τίτλο American Reserve Modernization Act of 2026, κατατέθηκε στις 21 Μαΐου 2026 και προβλέπει πλαίσιο διαχείρισης και διαφάνειας για ομοσπονδιακά Bitcoin. Δεν είναι νόμος. Συνεπώς, το υφιστάμενο απόθεμα δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ενεργός αγοραστής που θα απορροφήσει αυτόματα την προσφορά στην τρέχουσα πτώση.

Τα επίπεδα που κρίνουν αν πρόκειται για βάση ή για νέα φάση πτώσης

Το άμεσο τεχνικό όριο βρίσκεται πλέον στην περιοχή των 66.500–67.000 δολαρίων, όπου καταγράφηκαν τα νεότερα χαμηλά. Διατήρηση πάνω από αυτή τη ζώνη μπορεί να επιτρέψει μια προσπάθεια σταθεροποίησης. Η πρώτη ουσιαστική δοκιμασία για τους αγοραστές είναι η επαναφορά και παραμονή πάνω από τα 70.000 δολάρια. Μια στιγμιαία διάσπαση δεν αρκεί, ιδιαίτερα αν δεν συνοδευτεί από βελτίωση των ροών στα ETF, ενίσχυση της spot ζήτησης και επιβράδυνση των εκροών από το οικοσύστημα των stablecoins.

Αντίθετα, νέα καθοδική παραβίαση των 66.500 δολαρίων, μαζί με υψηλή μόχλευση και συνεχιζόμενες θεσμικές εκροές, θα διατηρήσει τον κίνδυνο βαθύτερης διόρθωσης. Τα options δείχνουν ότι η αγορά είναι πλέον διατεθειμένη να πληρώσει πολύ περισσότερο για προστασία κοντά στα 70.000 δολάρια. Αυτό είναι γεγονός για τις συγκεκριμένες πράξεις, όχι πρόβλεψη ότι η πτώση θα συνεχιστεί.

Το συμπέρασμα είναι ότι τέσσερις διαφορετικές όψεις της αγοράς συγκλίνουν στο ίδιο σημείο: η τιμή έχασε κρίσιμη στήριξη, η μόχλευση επιτάχυνε την κίνηση, η ασφάλιση έγινε ακριβότερη και οι εταιρικοί ισολογισμοί αρχίζουν να αποτυπώνουν το κόστος της μεταβλητότητας. Η επόμενη κίνηση θα κριθεί λιγότερο από τις μεγάλες αφηγήσεις περί κρατικών αποθεμάτων και περισσότερο από το αν επιστρέψει πραγματική ζήτηση στην αγορά spot.