Πίσω από το σκάνδαλο Nvidia: Η αόρατη στρατιά των 600.000 κατασκόπων της Κίνας και ο μυστικός πόλεμος για την τεχνητή νοημοσύνη

Από τις προσωπικές σχέσεις του Τζένσεν Χουάνγκ μέχρι τις κυβερνοεπιθέσεις, την υποκλοπή βιομηχανικών μυστικών και τη διείσδυση στα δυτικά πανεπιστήμια, αποκαλύπτεται το εύρος της σύγκρουσης ΗΠΑ–Κίνας. Το Πεκίνο διεκδικεί την τεχνολογική υπεροχή του 21ου αιώνα, ενώ η Ουάσιγκτον ανακαλύπτει ότι ακόμη και οι ισχυρότερες επιχειρήσεις της μπορεί να είναι ευάλωτες.

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Ένα σκάνδαλο που ξεκίνησε από την προσωπική ζωή ενός από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του πλανήτη εξελίσσεται σε υπόθεση με δυνητικά τεράστιες συνέπειες για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, την παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών και τον αγώνα επικράτησης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia δεν αποτελεί απλώς το τέλος μιας εξαιρετικά επιτυχημένης επιχειρηματικής διαδρομής. Φέρνει στο προσκήνιο ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα: το μέγεθος, την οργάνωση και τις πραγματικές δυνατότητες του μηχανισμού πληροφοριών που έχει δημιουργήσει η Κίνα προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις τεχνολογίες που θα καθορίσουν την οικονομική και στρατιωτική ισορροπία των επόμενων δεκαετιών.

Σύμφωνα με εκτενή έρευνα της Wall Street Journal, το Πεκίνο έχει κινητοποιήσει κρατικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, ιδιώτες και δίκτυα κυβερνοκατασκοπείας σε μια προσπάθεια απόκτησης τεχνογνωσίας πρωτοφανούς κλίμακας.

Μία ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά ότι περίπου 600.000 άνθρωποι απασχολούνται στον ευρύτερο κινεζικό μηχανισμό πληροφοριών και ασφάλειας. Πρόκειται για εκτίμηση και όχι ανεξάρτητα επιβεβαιωμένη απογραφή, που ωστόσο αποτυπώνει την κλίμακα της κινητοποίησης την οποία περιγράφουν δυτικές υπηρεσίες.

Στο επίκεντρο δεν βρίσκονται πλέον μόνο τα στρατιωτικά μυστικά. Βρίσκονται τα μικροτσίπ, τα δεδομένα, οι αλγόριθμοι και, πάνω απ’ όλα, η τεχνητή νοημοσύνη.

Το σκάνδαλο που κλόνισε την αυτοκρατορία της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε για περισσότερο από τρεις δεκαετίες το πρόσωπο της Nvidia, της εταιρείας που εξελίχθηκε σε βασικό προμηθευτή των υπολογιστικών συστημάτων πάνω στα οποία οικοδομείται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αποχώρησή του, που ανακοινώθηκε στις 12 Νοεμβρίου, ήρθε μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed International με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματίας ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, αυτό παραμένει το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης: δεν έχει δημοσιοποιηθεί οριστικό συμπέρασμα που να αποδεικνύει ότι η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε ως πράκτορας της Κίνας.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης παραδέχθηκε στις 12 Νοεμβρίου ότι δεν είχε καταλήξει σε συμπέρασμα. Η Κίνα απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ και το Reuters διευκρινίζει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ανακοινώσει ανεξάρτητη έρευνα, επισημαίνοντας ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να το οδηγούν στο συμπέρασμα πως έχουν παραβιαστεί εταιρικά μυστικά ή έχει τεθεί σε κίνδυνο η αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στην Ουάσιγκτον.

Η Άλις Χουάνγκ εργαζόταν σε εταιρεία που βρέθηκε στο μικροσκόπιο των αρχών σχετικά με πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών εξαγωγής προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα. Η Megaspeed αρνείται ότι διοχέτευσε παράνομα μικροτσίπ στην κινεζική αγορά.

Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί ότι οι αρχές της Σιγκαπούρης ανακοίνωσαν πως δεν συγκεντρώθηκαν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθούν παραβάσεις από την Άλις Χουάνγκ, παρότι της απαγορεύθηκε η επανείσοδος στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας.

Μια υπόθεση με τόσο πολλά αναπάντητα ερωτήματα αρκεί, ωστόσο, για να αναδείξει πόσο ευαίσθητη έχει γίνει η σχέση τεχνολογίας, επιχειρηματικής επιρροής και εθνικής ασφάλειας.

Γιατί η Κίνα θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη ζήτημα επιβίωσης

Η σημασία που αποδίδει το Πεκίνο στην τεχνητή νοημοσύνη αποτυπώθηκε με ασυνήθιστη σαφήνεια τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Τσεν Γισίν, επικεφαλής του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, προειδοποίησε δημοσίως ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στη μηχανική μάθηση δημιουργούν απειλές για την πολιτική, θεσμική και ιδεολογική ασφάλεια της χώρας.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη αναπτυσσόμενη βιομηχανία. Είναι τεχνολογία που μπορεί να καθορίσει ποια δύναμη θα ελέγχει την οικονομία, τις πληροφορίες και τη στρατιωτική ισχύ.

Για τον Σι Τζινπίνγκ, ο στόχος αυτός έχει και μια βαθύτερη πολιτική διάσταση. Η τεχνολογική αυτάρκεια αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και της ισχύος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η κινεζική ηγεσία αντιμετωπίζει την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ως ιστορική προειδοποίηση για τους κινδύνους που συνεπάγεται η απώλεια ελέγχου.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ταυτόχρονα να ενισχύσει τη βιομηχανική παραγωγή, να βελτιώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες και να διευρύνει τους μηχανισμούς κρατικής επιτήρησης.

Ακριβώς γι’ αυτό η πρόσβαση στα προηγμένα μικροτσίπ αποκτά χαρακτήρα στρατηγικής αναγκαιότητας. Η Κίνα έχει διαθέσει τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 100 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία ημιαγωγών.

Παρά τις τεράστιες επενδύσεις, η απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σημαντική σε κρίσιμες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του Ιουλίου 2026, την οποία επικαλείται η WSJ, οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν περίπου το 75% της υπολογιστικής ισχύος μεταξύ των 500 κορυφαίων υπερυπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης, έναντι περίπου 15% της Κίνας.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν γιατί οι επεξεργαστές της Nvidia θεωρούνται στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για την Ουάσιγκτον — και βασικός στόχος απόκτησης πρόσβασης για το Πεκίνο.

Ένα σύστημα κατασκοπείας που δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Η ιδιαίτερη ισχύς του κινεζικού μηχανισμού δεν βρίσκεται υποχρεωτικά στην τελειότητα των επιχειρήσεών του. Βρίσκεται κυρίως στην κλίμακα.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα κατασκοπείας, που στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες πράκτορες, το κινεζικό σύστημα εμφανίζεται, σύμφωνα με δυτικές υπηρεσίες, πολύ περισσότερο αποκεντρωμένο.

Ο βασικός κορμός του αποτελείται από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Γύρω από αυτόν αναπτύσσονται δίκτυα εταιρειών, εξωτερικών συνεργατών, ειδικών στην κυβερνοασφάλεια, ερευνητών και πληροφοριοδοτών.

Πρόκειται για ένα σύστημα στο οποίο μπορεί να συνυπάρχουν ιδιαίτερα σύνθετες επιχειρήσεις κυβερνοκατασκοπείας με σχετικά απλές μεθόδους συγκέντρωσης πληροφοριών.

Ο Νίκολας Ευθυμιάδης, πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής Defense Intelligence Agency και ειδικός στην κινεζική κατασκοπεία, επισημαίνει ότι η Δύση δεν έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει ένα τόσο εκτεταμένο μοντέλο συλλογής πληροφοριών.

Η διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι δυτικές υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί κυρίως για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κρατικών αντιπάλων και επαγγελματικών δικτύων κατασκόπων. Όταν όμως η συλλογή πληροφοριών γίνεται σε χιλιάδες διαφορετικά σημεία, από εργαστήρια πανεπιστημίων μέχρι ιδιωτικές εταιρείες, η παρακολούθηση γίνεται πολύ δυσκολότερη.

Σύμφωνα με αξιολόγηση του FBI από το 2023, οι χάκερ που συνδέονται με την Κίνα υπερτερούσαν αριθμητικά του συνόλου του προσωπικού κυβερνοασφάλειας της αμερικανικής υπηρεσίας σε αναλογία τουλάχιστον 50 προς 1.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κινεζική επιχείρηση είναι επιτυχημένη. Η WSJ σημειώνει ότι οι αδυναμίες επιχειρησιακής ασφάλειας έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό και στη σύλληψη σημαντικού αριθμού υπόπτων.

Δείχνει όμως ότι, ακόμη και όταν πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν, ο τεράστιος αριθμός τους μπορεί να δημιουργεί σημαντικό σωρευτικό αποτέλεσμα.

Από τα αμερικανικά μαχητικά μέχρι τους αλγόριθμους AI

Η προσπάθεια απόκτησης προηγμένης τεχνολογίας δεν ξεκίνησε με τη Nvidia. Εδώ και δεκαετίες δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν την Κίνα ότι επιχειρεί να αποκτήσει κρίσιμα τεχνολογικά μυστικά μέσω παράνομων ή συγκαλυμμένων μεθόδων.

Στις υποθέσεις που αναδεικνύει η WSJ περιλαμβάνονται καταγγελίες για υποκλοπή σχεδίων των αμερικανικών μαχητικών F-35, τεχνολογίας ειδικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε υποβρύχια, ακόμη και γενετικά τροποποιημένων σπόρων καλαμποκιού από την Αϊόβα.

Η επιλογή των στόχων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η κατασκοπεία δεν περιορίζεται σε όπλα και στρατιωτικά συστήματα. Επεκτείνεται στη γεωργία, στη χημική βιομηχανία, στη βιοτεχνολογία και σε κάθε τομέα όπου η τεχνογνωσία μπορεί να προσφέρει ένα ουσιαστικό οικονομικό ή στρατηγικό πλεονέκτημα.

Σήμερα, ωστόσο, η προτεραιότητα έχει μετατοπιστεί στους ημιαγωγούς και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τον Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Κίνα για βιομηχανικής κλίμακας απόκτηση αμερικανικής πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω δεκάδων χιλιάδων λογαριασμών που χρησιμοποιούνται για την άντληση πληροφοριών από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic έχει καταγγείλει ότι τρεις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης υπέβαλαν περισσότερα από 16 εκατομμύρια αιτήματα στο Claude, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις απαντήσεις για τη βελτίωση των δικών τους μοντέλων.

Πρόκειται για μια νέα μορφή τεχνολογικού ανταγωνισμού. Δεν απαιτεί απαραίτητα την παραβίαση ενός εργαστηρίου ή την κλοπή φυσικών εγγράφων. Η συστηματική χρήση προηγμένων μοντέλων μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανταγωνιστικών συστημάτων.

Το πού τελειώνει η νόμιμη τεχνολογική αξιοποίηση και πού αρχίζει η καταχρηστική απόκτηση γνώσης αποτελεί πλέον αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης.

Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στο στόχαστρο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στη Δύση η πιθανή αξιοποίηση ακαδημαϊκών συνεργασιών για τη μεταφορά ευαίσθητης τεχνογνωσίας.

Τον Σεπτέμβριο, η βρετανική MI5 προειδοποίησε ότι ερευνητικό ίδρυμα με φαινομενικά ακαδημαϊκό προσανατολισμό χρηματοδοτούσε έρευνες τεχνητής νοημοσύνης στη Βρετανία και στη συνέχεια διαβίβαζε τα αποτελέσματα στις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία, περισσότεροι από 100 πανεπιστημιακοί ενδέχεται να είχαν συμβάλει, χωρίς να το γνωρίζουν, στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δυτικές δημοκρατίες. Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών, στη διεθνή συνεργασία και στη δημοσίευση αποτελεσμάτων. Η εθνική ασφάλεια, αντίθετα, συχνά απαιτεί περιορισμούς στη διάδοση ορισμένων τεχνολογιών.

Η σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο αρχών γίνεται ιδιαίτερα έντονη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σε άλλη υπόθεση που περιγράφει η WSJ, πρώην μηχανικός λογισμικού της Google καταδικάστηκε στις ΗΠΑ μετά την απόκτηση περίπου 2.000 σελίδων εμπιστευτικών εγγράφων σχετικών με την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και υπερυπολογιστών της εταιρείας.

Τα έγγραφα είχαν μεταφορτωθεί σε λογαριασμό αποθήκευσης στο διαδίκτυο, ενώ ο μηχανικός διατηρούσε σχέσεις με τεχνολογικές επιχειρήσεις στην Κίνα.

Για τις αμερικανικές αρχές, τέτοιες υποθέσεις αναδεικνύουν έναν κίνδυνο που ξεπερνά την κλασική βιομηχανική κατασκοπεία: την πιθανότητα να μεταφερθούν στο εξωτερικό όχι μόνο έτοιμες τεχνολογίες, αλλά και η γνώση για τον σχεδιασμό των επόμενων γενεών τους.

Η στρατολόγηση πληροφοριοδοτών και ο νέος κυβερνοπόλεμος

Ο κινεζικός μηχανισμός φέρεται να χρησιμοποιεί και πολύ πιο παραδοσιακές μεθόδους.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του Γιουάνσε Τσεν, κατοίκου του Όρεγκον, ο οποίος ήρθε σε επαφή με κινεζικούς κρατικούς παράγοντες το 2021.

Σύμφωνα με αμερικανικά δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η WSJ, ο Τσεν ανέλαβε να εντοπίσει και να στρατολογήσει εργαζομένους του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σε ένα περιστατικό, η σύζυγός του φωτογράφισε στοιχεία νεοσύλλεκτων σε στρατολογικό γραφείο της Καλιφόρνιας. Οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην κινεζική υπηρεσία κρατικής ασφάλειας. Ο Τσεν και ένας συνεργάτης του συνελήφθησαν και παραδέχθηκαν την ενοχή τους.

Την ίδια στιγμή, στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει διαφορετική διάσταση. Το FBI ανακοίνωσε πρόσφατα την κατάσχεση εργαλείων ηλεκτρονικού ψαρέματος που αποδίδονται σε χάκερ συνδεδεμένους με το κινεζικό κράτος.

Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, αεροδρόμια στην Ιαπωνία και την Πολωνία, καθώς και πανεπιστήμια στην Ταϊβάν.

Ακόμη σοβαρότερες είναι οι αμερικανικές προειδοποιήσεις ότι κινεζικές ομάδες επιχειρούν να τοποθετήσουν κακόβουλο λογισμικό σε κρίσιμες υποδομές άλλων χωρών, ώστε να μπορούν να προκαλέσουν διακοπές λειτουργίας σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης.

Στο πεδίο αυτό, η κατασκοπεία παύει να αφορά αποκλειστικά τη συλλογή πληροφοριών. Μπορεί να μετατραπεί σε δυνατότητα σαμποτάζ.

Τα 200.000 ψεύτικα προφίλ και η μάχη για την κοινή γνώμη

Ένα ακόμη μέτωπο αφορά την προσπάθεια διαμόρφωσης αντιλήψεων. Σύμφωνα με την έρευνα της WSJ, η πλατφόρμα X εντόπισε δίκτυο περίπου 200.000 λογαριασμών που αποδόθηκαν σε κινεζική επιχείρηση συντονισμένης διαδικτυακής δραστηριότητας.

Ορισμένοι προωθούσαν αρνητικά μηνύματα σχετικά με τη δημιουργία νέων αμερικανικών κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι αυξάνουν τις τοπικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Η επιλογή του θέματος δεν είναι τυχαία. Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της αμερικανικής στρατηγικής για την AI. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα μεταφοράς, υποδομές και σημαντικές επενδύσεις.

Η προσπάθεια πρόκλησης κοινωνικών αντιδράσεων εναντίον τους θα μπορούσε να καθυστερήσει την ανάπτυξη των συγκεκριμένων υποδομών.

Αν επιβεβαιωθεί η κρατική καθοδήγηση τέτοιων επιχειρήσεων, τότε η στρατηγική δεν περιορίζεται στην απόκτηση αμερικανικής τεχνολογίας, αλλά περιλαμβάνει και την προσπάθεια επιβράδυνσης της τεχνολογικής ανάπτυξης του αντιπάλου.

Γιατί η Δύση δεν μπορεί να απομονώσει την Κίνα

Εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο στρατηγικό παράδοξο. Η Ουάσιγκτον μπορεί να θεωρεί την Κίνα τον σημαντικότερο τεχνολογικό και γεωπολιτικό ανταγωνιστή της, αλλά η κινεζική οικονομία παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας παραγωγικής αλυσίδας.

Η Κίνα δεν είναι ούτε Ρωσία ούτε Ιράν. Είναι μια τεράστια μεταποιητική δύναμη, κρίσιμος εμπορικός εταίρος και σημαντική αγορά για τις μεγαλύτερες δυτικές επιχειρήσεις.

Η πλήρης οικονομική απομόνωσή της θα είχε εξαιρετικά υψηλό κόστος για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την παγκόσμια οικονομία.

Οι περιορισμοί εξαγωγών προηγμένων ημιαγωγών αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίφασης.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ενίσχυσε από το 2022 τους περιορισμούς διάθεσης προηγμένων αμερικανικών επεξεργαστών στην Κίνα. Η κυβέρνηση Τραμπ ακολούθησε κατά περιόδους διαφορετική προσέγγιση, επιτρέποντας υπό όρους ορισμένες πωλήσεις.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της άποψης ότι η πλήρης απαγόρευση εξαγωγών μπορεί τελικά να αποδειχθεί αντιπαραγωγική.

Το επιχείρημά του ήταν κυρίως οικονομικό αλλά και στρατηγικό: εάν οι κινεζικές εταιρείες συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αμερικανικούς επεξεργαστές, θα παραμείνουν εξαρτημένες από το αμερικανικό τεχνολογικό οικοσύστημα.

Εάν αποκλειστούν πλήρως, θα αποκτήσουν ισχυρότερο κίνητρο να δημιουργήσουν δικές τους ανταγωνιστικές τεχνολογίες.

Απέναντι σε αυτή τη λογική βρίσκονται οι υποστηρικτές αυστηρότερων περιορισμών, οι οποίοι θεωρούν ότι κάθε προηγμένο μικροτσίπ που φτάνει στην Κίνα μπορεί να ενισχύσει όχι μόνο την οικονομία της αλλά και τις στρατιωτικές δυνατότητές της.

Το σκάνδαλο Nvidia κινδυνεύει τώρα να ενισχύσει πολιτικά τη δεύτερη πλευρά.

Επενδύσεις 3,2 δισ. δολαρίων και ο οικονομικός κίνδυνος

Το διακύβευμα δεν είναι θεωρητικό. Νέα έρευνα του Reuters, που δημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου, εντόπισε περισσότερα από 3 δισ. δολάρια σε κινεζικά έργα υπολογιστικών υποδομών τα οποία βασίζονται ή σχεδιάζονται γύρω από προηγμένους επεξεργαστές Nvidia που υπόκεινται σε αμερικανικούς περιορισμούς.

Η εξέταση περισσότερων από 150 εγγράφων προμηθειών, επενδυτικών σχεδίων, συμβάσεων και εταιρικών ανακοινώσεων ανέδειξε έργα συνολικής δηλωμένης αξίας άνω των 23 δισ. γουάν, περίπου 3,2 δισ. δολαρίων.

Το ποσό αφορά την ευρύτερη αξία των εγκαταστάσεων και των σχετικών επενδύσεων, όχι αποκλειστικά την αγορά επεξεργαστών. Τα σχέδια περιλαμβάνουν κέντρα δεδομένων, πανεπιστημιακές υποδομές και εγκαταστάσεις υπολογιστικής ισχύος σε διάφορες κινεζικές επαρχίες.

Η πιθανότητα νέων αμερικανικών περιορισμών δημιουργεί τον κίνδυνο καθυστερήσεων, προβλημάτων εφοδιασμού και αναγκαστικού επανασχεδιασμού εγκαταστάσεων γύρω από κινεζικούς επεξεργαστές.

Για τη Nvidia, το ζήτημα είναι εξίσου σοβαρό. Η εταιρεία κινδυνεύει να χάσει σημαντικά έσοδα από την κινεζική αγορά, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειριστεί μια πρωτοφανή διοικητική κρίση.

Σύμφωνα με το Reuters, έως τις 14 Νοεμβρίου η μετοχή της είχε χάσει περισσότερο από 30% σε σχέση με το υψηλό κλεισίματος της 6ης Οκτωβρίου, με τη συνολική χρηματιστηριακή αποτίμηση να έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 1,8 τρισ. δολάρια.

Η υποχώρηση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο σκάνδαλο, καθώς η αγορά επανεξετάζει συνολικά τις αποτιμήσεις του κλάδου της AI. Ωστόσο, η αποχώρηση του ιδρυτή της εταιρείας προσθέτει ένα σημαντικό επίπεδο αβεβαιότητας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Nvidia είναι πλέον η εμπιστοσύνη

Η εταιρεία εισέρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο. Η επί χρόνια οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ανέλαβε προσωρινά τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς τοποθετήθηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Η διαδοχή του Χουάνγκ αποτελεί μια πρωτοφανή πρόκληση. Ο πρώην επικεφαλής δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος διευθύνων σύμβουλος. Ήταν ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με τη στρατηγική, την τεχνολογική εξέλιξη και τη διεθνή επιρροή της εταιρείας.

Διατηρούσε επίσης ιδιαίτερα στενές σχέσεις με την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ και είχε ισχυρή επιρροή στις συζητήσεις για το καθεστώς εξαγωγών μικροτσίπ.

Ακριβώς αυτή η πρόσβαση στην εξουσία είναι που καθιστά τις καταγγελίες για πιθανή κινεζική επιχείρηση προσέγγισης τόσο σοβαρές, ανεξάρτητα από το εάν τελικά επιβεβαιωθούν.

Για τα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων, το μήνυμα είναι σαφές. Η προστασία εταιρικών μυστικών δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται στα πληροφοριακά συστήματα και στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Πρέπει να καλύπτει τις προσωπικές και επιχειρηματικές σχέσεις των ανώτατων στελεχών, τις αλυσίδες προμήθειας, τις διεθνείς συνεργασίες και τις διαδρομές πρόσβασης σε ευαίσθητες τεχνολογίες.

Ο Γκρέγκορι Άλεν, επικεφαλής της Decision Tree Research και πρώην αξιωματούχος με αρμοδιότητα την εφαρμογή της στρατηγικής AI του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, επικρίνει τη Nvidia για την περιορισμένη παρουσία εξειδικευμένης εμπειρίας εθνικής ασφάλειας στο διοικητικό συμβούλιό της.

Κατά την άποψή του, η τεχνολογία των ημιαγωγών έχει πλέον για τις ξένες υπηρεσίες πληροφοριών σημασία συγκρίσιμη με εκείνη των πιο προηγμένων στρατιωτικών οπλικών συστημάτων.

Ο πραγματικός πόλεμος δεν αφορά μία εταιρεία

Το σκάνδαλο Nvidia μπορεί τελικά να αποδειχθεί απλώς ένα επεισόδιο σε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορική αντιπαράθεση.

Στον 20ό αιώνα, οι μεγάλες δυνάμεις ανταγωνίζονταν για τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων, των βιομηχανικών πρώτων υλών και των πυρηνικών τεχνολογιών.

Στον 21ο αιώνα, ο ανταγωνισμός μεταφέρεται ολοένα περισσότερο στην υπολογιστική ισχύ, στους ημιαγωγούς, στην πρόσβαση σε δεδομένα και στην ανάπτυξη προηγμένων αλγορίθμων.

Η χώρα που θα καταφέρει να συνδυάσει αυτές τις τεχνολογίες με την παραγωγική της βάση θα αποκτήσει σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα. Εκείνη που θα τις ενσωματώσει αποτελεσματικότερα στα συστήματα άμυνας, πληροφοριών και κυβερνοπολέμου θα αποκτήσει και στρατιωτικό πλεονέκτημα.

Η Κίνα φαίνεται αποφασισμένη να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μηχανισμό προκειμένου να περιορίσει την τεχνολογική απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δυτικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας.

Το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες περί κρατικά οργανωμένης κατασκοπείας και υποστηρίζει ότι και το ίδιο αποτελεί στόχο αμερικανικών επιχειρήσεων πληροφοριών.

Το βέβαιο είναι ότι η αμερικανική προσπάθεια τεχνολογικής ανάσχεσης της Κίνας συναντά ένα θεμελιώδες όριο: την αλληλεξάρτηση των δύο οικονομιών.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να προστατεύσει τις τεχνολογίες της, αλλά οι αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν ισχυρά συμφέροντα στην κινεζική αγορά. Η Κίνα επιδιώκει τεχνολογική ανεξαρτησία, αλλά παραμένει σε κρίσιμους τομείς εξαρτημένη από ξένη τεχνογνωσία.

Αυτή είναι η πραγματική παγίδα του νέου Ψυχρού Πολέμου: οι δύο αντίπαλοι προσπαθούν να αποδεσμευτούν ο ένας από τον άλλον, ενώ εξακολουθούν να χρειάζονται ο ένας τον άλλον.

Και μέσα σε αυτή την αντιπαράθεση, ακόμη και μια προσωπική σχέση, μια ακαδημαϊκή συνεργασία ή μια φαινομενικά συνηθισμένη εμπορική συναλλαγή μπορεί να μετατραπεί σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Το εάν η υπόθεση του Τζένσεν Χουάνγκ αποδειχθεί πράγματι περίπτωση κατασκοπευτικής διείσδυσης μένει να φανεί.

Αλλά το βαθύτερο συμπέρασμα είναι ήδη σαφές: στον νέο αγώνα για την παγκόσμια κυριαρχία, το πολυτιμότερο μυστικό δεν βρίσκεται απαραίτητα σε ένα στρατιωτικό αρχηγείο. Μπορεί να βρίσκεται στο εργαστήριο μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Με βάση την έρευνα των Max Colchester και Brian Spegele στη Wall Street Journal και συμπληρωματικά στοιχεία του Reuters, 13–14 Νοεμβρίου 2026.