Παλιούς τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ξεχαστεί, μετοχές που αγοράστηκαν πριν από δεκαετίες, μερίσματα που δεν εισπράχθηκαν και περιουσίες αποβιωσάντων χωρίς εξακριβωμένους κληρονόμους αναζητούν πλέον τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και πολίτες. Το Δημόσιο εισπράττει ήδη χρήματα από αδρανείς καταθέσεις, ενώ νέες ψηφιακές διασταυρώσεις επιχειρούν να βάλουν τάξη στις λεγόμενες «ορφανές» κληρονομιές. Ποια χρήματα μπορεί πραγματικά να ανακαλύψει ένας πολίτης, πού πρέπει να ψάξει και ποιες προθεσμίες μπορεί να του στερήσουν οριστικά το δικαίωμα είσπραξης;

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Κάπου σε ένα συρτάρι μπορεί να βρίσκεται ένα παλιό τραπεζικό βιβλιάριο. Σε έναν φάκελο, μια βεβαίωση αγοράς μετοχών από το 1999. Σε ένα κουτί με οικογενειακά έγγραφα, ένα ασφαλιστήριο ή ένα συμβόλαιο που κανείς δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να εξετάσει.

Τα χαρτιά αυτά μπορεί να μην αξίζουν τίποτα. Μπορεί, όμως, να αποτελούν την αφετηρία για την αναζήτηση μιας περιουσίας που έχει ξεχαστεί.

Στην Ελλάδα υπάρχει μια οικονομική πραγματικότητα που σπάνια απασχολεί τη δημόσια συζήτηση: χρήματα και περιουσιακά δικαιώματα δεν εξαφανίζονται μόνο όταν κάποιος τα ξοδεύει ή τα χάνει σε μια επένδυση. Μπορεί να χαθούν επειδή κανείς δεν τα αναζήτησε εγκαίρως.

Ο θάνατος ενός δικαιούχου, μια μετακόμιση, μια συγχώνευση τραπεζών, μια αλλαγή χρηματιστηριακής εταιρείας ή η απώλεια παλιών εγγράφων μπορούν να αποκόψουν μια οικογένεια από πληροφορίες για την περιουσία της.

Και ενώ οι πολίτες συχνά αγνοούν ότι μπορεί να έχουν τέτοιες απαιτήσεις, το κράτος διαθέτει συγκεκριμένους μηχανισμούς μέσω των οποίων αδρανή κεφάλαια περιέρχονται τελικά στο Δημόσιο.

Η αποκάλυψη των τραπεζικών ισολογισμών: 2 εκατ. ευρώ από μία μόνο τράπεζα

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο εντοπίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας για το εννεάμηνο του 2026.

Στη σημείωση για τις υποχρεώσεις προς πελάτες, η τράπεζα αναφέρει ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 είχε αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο 2 εκατ. ευρώ από καταθέσεις που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς αδράνειας.

Στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2025 αναφερόταν ποσό 4 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ποσά μιας και μόνο τράπεζας. Δεν αποτελούν συνολική εικόνα των χρημάτων που μεταφέρονται κάθε χρόνο από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στο Δημόσιο.

Ωστόσο, αποδεικνύουν ότι η παραγραφή αδρανών τραπεζικών καταθέσεων δεν είναι μια θεωρητική δυνατότητα που υπάρχει απλώς σε κάποιον νόμο. Πρόκειται για πραγματική διαδικασία, με μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα.

Το ευρύτερο ερώτημα είναι πόσα χρήματα μεταφέρονται συνολικά, πόσοι δικαιούχοι αγνοούν την ύπαρξη των λογαριασμών τους και πόσοι θα μπορούσαν να είχαν διατηρήσει τα δικαιώματά τους εάν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως.

Ο νόμος της εικοσαετίας: Πότε ένας λογαριασμός μπορεί να χαθεί

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στον νόμο 4151/2013, ο οποίος τροποποίησε παλαιότερες διατάξεις για τις αδρανείς καταθέσεις.

Ένας καταθετικός λογαριασμός θεωρείται αδρανής για τους σκοπούς της συγκεκριμένης νομοθεσίας όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους του επί 20 συνεχόμενα χρόνια.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η εικοσαετία δεν υπολογίζεται από το άνοιγμα του λογαριασμού, αλλά από την τελευταία πραγματική συναλλαγή του καταθέτη.

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος άνοιξε το 2002 έναν λογαριασμό με 5.000 ευρώ και πραγματοποίησε την τελευταία του συναλλαγή τον Δεκέμβριο του 2006.

Εάν έκτοτε δεν υπήρξε άλλη πραγματική συναλλαγή από δικαιούχο, ο λογαριασμός πλησιάζει στα τέλη του 2026 το κρίσιμο χρονικό όριο των 20 ετών.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει άμεσος λόγος να ελεγχθεί η κατάστασή του.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε μια λεπτομέρεια: η απλή πίστωση τόκων από την τράπεζα και η κεφαλαιοποίησή τους δεν θεωρούνται συναλλαγές που διακόπτουν την παραγραφή. Ούτε πρέπει να θεωρεί κανείς ότι η απλή παρακολούθηση του λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής αρκεί για τον σκοπό αυτό.

Ο πολίτης πρέπει να ζητήσει από την τράπεζα να διευκρινίσει ποιες ενέργειες καταγράφονται ως πραγματικές συναλλαγές και ποια είναι η επίσημη ημερομηνία τελευταίας κίνησης.

Το σοβαρότερο στοιχείο είναι ότι η εικοσαετής παραγραφή αφορά όχι μόνο τον αρχικό καταθέτη αλλά και τα δικαιώματα των νόμιμων κληρονόμων του.

Ο θάνατος του καταθέτη δεν σημαίνει ότι αρχίζει αυτομάτως μια νέα εικοσαετία.

Οι τρεις ειδοποιήσεις που οφείλει να στείλει η τράπεζα

Ο νόμος δεν αφήνει τις τράπεζες χωρίς υποχρεώσεις ενημέρωσης.

Προβλέπει ειδοποιήσεις μετά τη συμπλήρωση πέντε, δέκα και δεκαπέντε ετών από την τελευταία πραγματική συναλλαγή, με διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο αποστολής και το ύψος του υπολοίπου.

Η πρώτη ειδοποίηση προβλέπεται στην πενταετία. Η δεύτερη στη δεκαετία και η τρίτη στη δεκαπενταετία, με ειδικές προϋποθέσεις για τις συστημένες επιστολές όταν το υπόλοιπο υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Για λογαριασμούς που παραμένουν χωρίς κίνηση πάνω από 15 χρόνια, απαιτείται τουλάχιστον μία ειδοποίηση πριν από τη συμπλήρωση της εικοσαετίας.

Οι τράπεζες έχουν επίσης υποχρέωση δημιουργίας ειδικού αρχείου για τους σχετικούς λογαριασμούς, στο οποίο προβλέπεται πρόσβαση των δικαιούχων, συνδικαιούχων και νόμιμων κληρονόμων.

Τι συμβαίνει όμως εάν ο καταθέτης έχει αλλάξει κατοικία, εάν έχει πεθάνει ή εάν η οικογένειά του δεν γνωρίζει καν ότι υπήρξε ο λογαριασμός;

Αυτό ακριβώς είναι ένα από τα δυσκολότερα σημεία της αναζήτησης. Η ύπαρξη υποχρέωσης ειδοποίησης δεν εγγυάται ότι ο δικαιούχος έχει πράγματι λάβει και διαβάσει την ειδοποίηση.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της παραγραφής, ιδιαίτερα όταν τίθεται ζήτημα τήρησης των νόμιμων διαδικασιών, απαιτείται εξατομικευμένος νομικός έλεγχος. Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι χρήματα που έχουν ήδη αποδοθεί στο Δημόσιο μπορούν να ανακτηθούν με μια απλή αίτηση.

Πώς αναζητάς μια τραπεζική κατάθεση που δεν θυμάσαι

Η αναζήτηση αρχίζει από κάτι πολύ πιο απλό από μια ηλεκτρονική εφαρμογή: την ανασύνθεση του οικονομικού ιστορικού.

Παλιά βιβλιάρια, αντίγραφα τραπεζικών κινήσεων, αποδείξεις προθεσμιακών καταθέσεων, έγγραφα δανείων και επιστολές τραπεζών αποτελούν χρήσιμα στοιχεία.

Εάν έχεις υπάρξει πελάτης μιας τράπεζας που στο μεταξύ συγχωνεύθηκε ή απορροφήθηκε, χρειάζεται να εξετάσεις ποιο πιστωτικό ίδρυμα ανέλαβε τις σχετικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις της. Δεν είναι σωστό να υποθέτεις ότι κάθε παλιός λογαριασμός μεταφέρθηκε αυτομάτως και με τον ίδιο τρόπο στη σημερινή τράπεζα.

Το επόμενο βήμα είναι ένα επίσημο, γραπτό αίτημα στην αρμόδια τράπεζα, με τα στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει έλεγχο για τυχόν παλαιούς καταθετικούς λογαριασμούς, την κατάστασή τους, την ημερομηνία τελευταίας πραγματικής συναλλαγής και την ενδεχόμενη εφαρμογή της εικοσαετούς παραγραφής.

Εάν η αναζήτηση αφορά αποβιώσαντα, η τράπεζα θα ζητήσει τα κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα. Η συγγενική σχέση από μόνη της δεν αρκεί πάντοτε για πλήρη πρόσβαση σε τραπεζικές πληροφορίες.

Δεν υπάρχει μία ενιαία δημόσια υπηρεσία μέσω της οποίας οποιοσδήποτε πολίτης πληκτρολογεί το ΑΦΜ του και βλέπει αυτομάτως όλους τους λογαριασμούς που διατηρούσε κάποτε σε κάθε τράπεζα.

Ξεχασμένες μετοχές: Η περιουσία που μπορεί να υπάρχει ακόμη στο Χρηματιστήριο

Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία για όσους επένδυσαν την περίοδο της χρηματιστηριακής έκρηξης της δεκαετίας του 1990.

Χιλιάδες ιδιώτες είχαν ανοίξει επενδυτικούς λογαριασμούς, αγοράζοντας μετοχές εταιρειών οι οποίες στη συνέχεια συγχωνεύθηκαν, άλλαξαν επωνυμία, εξαγοράστηκαν ή διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο.

Το γεγονός ότι κάποιος δεν παρακολουθεί τις επενδύσεις του επί 20 ή 25 χρόνια δεν σημαίνει αυτομάτως ότι δεν διαθέτει πλέον κανένα περιουσιακό στοιχείο.

Αλλά δεν σημαίνει ούτε ότι οι παλιές μετοχές έχουν οπωσδήποτε κάποια σημερινή αξία.

Η αναζήτηση πρέπει να γίνεται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) και των αρμόδιων υπηρεσιών της Euronext Securities Athens.

Υπάρχει ηλεκτρονική υπηρεσία που επιτρέπει σε δικαιούχους να αναζητούν δωρεάν τον κωδικό αριθμό της μερίδας τους και τον αριθμό λογαριασμού αξιογράφων.

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι ήδη καταχωρισμένα στο ΣΑΤ. Εάν το παλιό - ή το κινητό δεν χρησιμοποιείται πλέον, μπορεί να χρειαστεί διαφορετική διαδικασία ταυτοποίησης και ενημέρωσης.

Η ταυτοποίηση της μερίδας είναι μόνο η αρχή.

Μέσω των υπηρεσιών μητρώου μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες για τα σημερινά υπόλοιπα αξιογράφων, την αποτίμησή τους σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, παλιές κινήσεις και χρηματικές διανομές.

Για την επίσημη παροχή ορισμένων πληροφοριών προβλέπονται χρεώσεις. Στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Euronext Securities Athens αναφέρεται ενδεικτικά χρέωση 12,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για αιτήματα μέσω - ή αρμόδιων συμμετεχόντων.

Ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής είχε αγοράσει 200 μετοχές το 2000 και έκτοτε δεν παρακολούθησε το χαρτοφυλάκιό του.

Για να υπολογιστεί τι ενδεχομένως κατέχει σήμερα, δεν αρκεί να πολλαπλασιάσουμε τις παλιές 200 μετοχές με την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

Πρέπει να εξεταστούν τυχόν μεταβολές του αριθμού μετοχών, εταιρικοί μετασχηματισμοί, ανταλλαγές τίτλων, επιστροφές κεφαλαίου και άλλες εταιρικές πράξεις.

Ειδικά σε περιπτώσεις κληρονομιάς, προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία μεταβίβασης των αξιογράφων στους νόμιμους κληρονόμους.

Η μεγάλη διαφορά από τις τραπεζικές καταθέσεις είναι ότι οι ίδιες οι μετοχές δεν υπόκεινται αυτομάτως στον κανόνα παραγραφής των αδρανών καταθετικών λογαριασμών. Το καθεστώς κάθε τίτλου και κάθε χρηματικής απαίτησης πρέπει να εξετάζεται χωριστά.

Μερίσματα: Εδώ ο χρόνος μπορεί να γίνει πραγματικός εχθρός

Μια ακόμη πιο συγκεκριμένη οικονομική απώλεια αφορά τα μερίσματα.

Μια εταιρεία μπορεί να έχει εγκρίνει και διαθέσει μέρισμα στους μετόχους της, αλλά κάποιος δικαιούχος να μην το εισέπραξε επειδή ο τραπεζικός λογαριασμός του είχε κλείσει ή τα στοιχεία επικοινωνίας του ήταν παρωχημένα.

Για τις απαιτήσεις από μερίσματα που εμπίπτουν στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπεται κατά κανόνα πενταετής παραγραφή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε ανακοίνωση διανομής μερίσματος τον Απρίλιο του 2026, επισημαίνει ρητά ότι μερίσματα που δεν εισπράττονται εντός πέντε ετών από τη λήξη του έτους αναφοράς παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Η πενταετία δεν πρέπει να συγχέεται με την εικοσαετία των τραπεζικών καταθέσεων.

Για παράδειγμα, ένα μέρισμα που έγινε απαιτητό το 2021 μπορεί, εφόσον υπάγεται στον συγκεκριμένο κανόνα και δεν συντρέχει λόγος διακοπής ή άλλης μεταβολής της παραγραφής, να βρίσκεται κοντά στη λήξη της προθεσμίας του στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον έλεγχο παλαιών χρηματικών διανομών.

Ο μέτοχος πρέπει να απευθύνεται στην εταιρεία ή στον αρμόδιο φορέα καταβολής και να ελέγχει την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία η απαίτηση κατέστη απαιτητή.

Κληρονομιές που δεν γνωρίζουμε: Το νέο ψηφιακό κυνήγι του Δημοσίου

Η υπόθεση αποκτά νέα διάσταση εξαιτίας των αλλαγών που προωθούνται στη δημόσια διοίκηση.

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6344 της 21ης Οκτωβρίου 2026, διευρύνονται οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος κοινωφελών περιουσιών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι νέες ψηφιακές διασταυρώσεις αφορούν στοιχεία από διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες και μητρώα, με στόχο τη διαχείριση περιουσιών, την ταυτοποίηση δικαιωμάτων και τη διερεύνηση περιπτώσεων στις οποίες δεν έχει εξακριβωθεί ο νόμιμος κληρονόμος.

Στο πεδίο της αναζήτησης βρίσκονται στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, διαθηκών, ακίνητης περιουσίας και άλλα δεδομένα που είναι αναγκαία για τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες.

Η κίνηση έχει διπλή σημασία.

Από τη μία πλευρά, μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που παρέμεναν διοικητικά αδιευκρίνιστα επί πολλά χρόνια.

Από την άλλη, διευκολύνει το Δημόσιο να εξακριβώσει σε ποιες περιπτώσεις συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε μια περιουσία χωρίς άλλον δικαιούχο να περιέλθει στο κράτος.

Χρειάζεται όμως μια σημαντική διευκρίνιση.

Μια σχολάζουσα κληρονομία δεν είναι αυτομάτως περιουσία του Δημοσίου. Πρόκειται για κληρονομία με άγνωστο ή μη εξακριβωμένο κληρονόμο, ή για περίπτωση στην οποία δεν είναι βέβαιη η αποδοχή της.

Η τυχόν αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου αποτελεί ιδιαίτερη νομική διαδικασία. Δεν αρκεί το γεγονός ότι ένα ακίνητο παραμένει κλειστό ή ότι κανείς δεν έχει εμφανιστεί για χρόνια.

Επίσης, οι νέες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις είναι εργαλεία των αρμόδιων υπηρεσιών και εξουσιοδοτημένων προσώπων. Δεν συνιστούν μια ανοιχτή μηχανή αναζήτησης κληρονομιών για οποιονδήποτε πολίτη.

Πώς μπορείς να διερευνήσεις μια άγνωστη οικογενειακή περιουσία

Η πρώτη έρευνα δεν αφορά απαραίτητα τα χρήματα, αλλά τα πρόσωπα.

Πρέπει να εξακριβωθεί ποιος πέθανε, πότε, ποια ήταν η συγγενική σχέση, εάν υπάρχει διαθήκη, ποιοι είναι οι πιθανοί κληρονόμοι και εάν έχουν πραγματοποιηθεί αποποιήσεις.

Το gov.gr παρέχει δυνατότητα αναζήτησης και έκδοσης ορισμένων σχετικών πιστοποιητικών, όπως το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και το πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, το Μητρώο Διαθηκών επιτρέπει ηλεκτρονικές διαδικασίες για διαθήκες που κατατέθηκαν σε συμβολαιογράφο μετά την 1η Νοεμβρίου 2025, καθώς και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.

Για παλαιότερες υποθέσεις προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες μέσω των αρμόδιων δικαστηρίων.

Αφού διαπιστωθεί η νομική βάση της αναζήτησης, ακολουθεί ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων.

Για τα ακίνητα, χρήσιμη αφετηρία είναι το Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπου ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει τις καταχωρισμένες ιδιοκτησίες του στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Για την περιουσία αποβιώσαντος, ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί έρευνα τίτλων και κτηματολογικών εγγραφών από δικηγόρο, με τα κατάλληλα νομιμοποιητικά στοιχεία.

Η μη εμφάνιση ενός ακινήτου σε μια προσωπική ψηφιακή υπηρεσία δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι δεν υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα.

Το σημαντικότερο είναι να ξεκινά κάθε έλεγχος πριν από μια πιθανή αποδοχή κληρονομιάς, καθώς η κληρονομική περιουσία μπορεί να συνοδεύεται από οφειλές, βάρη και άλλες υποχρεώσεις.

Τα μικρότερα ποσά που μπορεί να έχεις αφήσει πίσω σου

Δεν περιορίζονται όλες οι ανεξόφλητες οικονομικές απαιτήσεις σε μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς και οικογενειακά ακίνητα.

Υπάρχουν και πολύ πιο καθημερινές περιπτώσεις.

Ένα ηλεκτρονικό παράβολο που πληρώθηκε αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αίτησης επιστροφής, εφόσον πληρούνται οι όροι της διαδικασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προβλέπει ειδική λειτουργία για την επιστροφή αχρησιμοποίητων e-παραβόλων.

Στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, ο πιστοποιημένος χρήστης μπορεί να υποβάλει το αίτημα ηλεκτρονικά, με την επιστροφή να πιστώνεται στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό του. Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συμψηφισμός.

Αντίστοιχα, αξίζει να εξετάζονται παλιές φορολογικές εκκαθαρίσεις με πιστωτικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα εάν δεν είχε δηλωθεί σωστά IBAN ή εκκρεμούσε επιστροφή.

Η εμφάνιση πιστωτικού ποσού δεν σημαίνει ότι αυτό είναι αυτομάτως καταβλητέο χωρίς έλεγχο. Μπορεί να υπάρχουν συμψηφισμοί, εκκρεμότητες ή άλλοι νόμιμοι περιορισμοί.

Τέλος, σε οικογενειακά αρχεία μπορεί να εντοπιστούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συμβάσεις αποταμιευτικών προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρεία ή τον νόμιμο διάδοχό της, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει ενεργό ή ληξιπρόθεσμο δικαίωμα.

Ο πρακτικός χάρτης αναζήτησης χρημάτων

Τι αναζητάς Πού ξεκινά ο έλεγχος Τι πρέπει να προσέξεις Παλιά κατάθεση Τράπεζα ή νόμιμος διάδοχος Εικοσαετής αδράνεια Ξεχασμένες μετοχές ΣΑΤ – Euronext Securities Athens Τίτλοι, εταιρικές πράξεις, χρεώσεις Ανείσπρακτα μερίσματα Εισηγμένη εταιρεία και φορέας πληρωμής Πενταετής παραγραφή κατά περίπτωση Κληρονομικοί τραπεζικοί λογαριασμοί Τράπεζες με νομιμοποιητικά κληρονόμων Διαδικασία κληρονομιάς και παραγραφή Άγνωστη ακίνητη περιουσία Κτηματολόγιο και έρευνα τίτλων Κυριότητα, βάρη, φορολογικές υποχρεώσεις Παλιές διαθήκες Μητρώο Διαθηκών ή αρμόδιο δικαστήριο Χρονικό καθεστώς και νομιμοποίηση Αχρησιμοποίητο e-παράβολο Εφαρμογή e-Παραβόλου Προϋποθέσεις επιστροφής Εκκρεμής επιστροφή φόρου myAADE IBAN, συμψηφισμοί, εκκρεμότητες

Ένας έλεγχος σε επτά βήματα

Συγκέντρωσε τα παλιά έγγραφα. Αναζήτησε τραπεζικά βιβλιάρια, αριθμούς λογαριασμών, επιστολές χρηματιστηριακών εταιρειών, ασφαλιστήρια και παλιούς τίτλους ιδιοκτησίας. Κατάγραψε τις τράπεζες με τις οποίες είχες σχέση. Μην περιοριστείς σε εκείνες στις οποίες διατηρείς σήμερα ενεργούς λογαριασμούς. Έλεγξε την ύπαρξη επενδυτικής μερίδας στο ΣΑΤ. Εάν είχες αγοράσει ελληνικές μετοχές παλαιότερα, αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες κινήσεις. Αναζήτησε τυχόν ανείσπρακτα μερίσματα. Ζήτησε συγκεκριμένες πληροφορίες για τις χρηματικές διανομές και τις προθεσμίες παραγραφής τους. Εξέτασε την οικογενειακή κληρονομική εικόνα. Εάν υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις αποβιωσάντων, συγκέντρωσε τα σχετικά πιστοποιητικά πριν προχωρήσεις σε οποιαδήποτε οικονομική ενέργεια. Έλεγξε επιστροφές χρημάτων μικρότερης αξίας. Αχρησιμοποίητα παράβολα, φορολογικές εκκαθαρίσεις και παλαιές συμβάσεις μπορεί να δικαιολογούν μια σύντομη έρευνα. Υπέβαλε γραπτά αιτήματα και κράτησε τις απαντήσεις. Εάν εντοπιστεί συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή απαίτηση, ζήτησε πλήρη τεκμηρίωση πριν αναλάβεις κόστος για την είσπραξή του.

Τρεις υποθετικές περιπτώσεις που δείχνουν πώς λειτουργεί η αναζήτηση

Περίπτωση πρώτη: Ο συνταξιούχος με το ξεχασμένο βιβλιάριο

Ένας συνταξιούχος ανακαλύπτει το 2026 ένα τραπεζικό βιβλιάριο με υπόλοιπο 3.200 ευρώ και τελευταία καταγεγραμμένη συναλλαγή το 2008.

Το βιβλιάριο δεν αποδεικνύει το σημερινό υπόλοιπο. Δίνει όμως επαρκή αφετηρία για να ζητήσει επίσημο έλεγχο από την τράπεζα.

Εφόσον η τελευταία πραγματική συναλλαγή έγινε πράγματι το 2008, ο λογαριασμός δεν έχει ακόμη συμπληρώσει εικοσαετία αδράνειας μέσα στο 2026.

Περίπτωση δεύτερη: Οι μετοχές του 1999

Μια οικογένεια ανακαλύπτει έγγραφα αγοράς μετοχών από την περίοδο της χρηματιστηριακής άνθησης.

Ο αρχικός επενδυτής έχει πεθάνει και κανείς δεν γνωρίζει αν οι μετοχές πωλήθηκαν, μετατράπηκαν σε άλλους τίτλους ή παραμένουν σε μερίδα του ΣΑΤ.

Η οικογένεια μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία αναζήτησης και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχουν τίτλοι, να εξετάσει τη νόμιμη κληρονομική τους μεταβίβαση.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μηδενική αξία, αλλά μπορεί και να υπάρχει περιουσιακό στοιχείο που δεν είχε περιληφθεί στην αρχική απογραφή.

Περίπτωση τρίτη: Το ακίνητο του μακρινού συγγενή

Ένας πολίτης πληροφορείται ότι ένας αποβιώσας συγγενής είχε στην ιδιοκτησία του ένα ακίνητο σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Η πληροφορία δεν αποδεικνύει κληρονομικό δικαίωμα. Χρειάζεται να εξακριβωθεί η κληρονομική διαδοχή, η ύπαρξη διαθήκης, η κατάσταση των τίτλων και οι πιθανές οφειλές.

Μόνο τότε μπορεί να εκτιμηθεί εάν η αναζήτηση έχει οικονομικό νόημα.

Οι τρεις περιπτώσεις είναι υποθετικά παραδείγματα και όχι πραγματικά περιστατικά ανάκτησης περιουσίας.

Οι παγίδες: Μια κληρονομιά μπορεί να αποδειχθεί ζημιογόνα

Η αναζήτηση χρημάτων δεν πρέπει να μετατραπεί σε βιαστική αποδοχή περιουσιακών δικαιωμάτων.

Ένας κληρονόμος δεν εξετάζει μόνο το ενεργητικό αλλά και το παθητικό μιας κληρονομιάς: δάνεια, φορολογικά χρέη, βάρη ακινήτων και απαιτήσεις τρίτων.

Η απλή πληροφορία ότι υπάρχει ένας τραπεζικός λογαριασμός ή ένα ακίνητο δεν αρκεί για να αποφασίσει κάποιος την αποδοχή.

Οι προθεσμίες αποποίησης μπορούν να είναι ιδιαίτερα σύντομες και εξαρτώνται από τις περιστάσεις. Η αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων δεν τις αναστέλλει αυτομάτως.

Επιπλέον, δεν πρέπει να δίνονται κωδικοί Taxisnet, στοιχεία τραπεζικής σύνδεσης ή χρήματα σε ιδιώτες που υπόσχονται ότι μπορούν να αποκαλύψουν κάποια άγνωστη περιουσία μέσω μιας υποτιθέμενης ειδικής βάσης δεδομένων.

Επίσημες βεβαιώσεις, νόμιμη ταυτοποίηση και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς είναι οι βασικές δικλίδες προστασίας.

Το μεγάλο ερώτημα: Πόσα χρήματα καταλήγουν στο Δημόσιο;

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την τσέπη κάθε πολίτη. Αφορά και τη διαφάνεια στη διαχείριση περιουσιακών δικαιωμάτων.

Η νομοθεσία για τις αδρανείς καταθέσεις προβλέπει ότι τα ποσά που παραγράφονται καταγράφονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ προβλέπεται και ετήσια ενημέρωση της Βουλής από τον υπουργό Οικονομικών για το ύψος των σχετικών κεφαλαίων.

Η δημοσιοποίηση μιας συνεκτικής, συγκρίσιμης εικόνας για τα ποσά που μεταφέρθηκαν στο Δημόσιο την τελευταία δεκαετία θα είχε ιδιαίτερο δημόσιο ενδιαφέρον.

Πόσα χρήματα απέδωσαν οι τράπεζες κάθε χρόνο; Πόσα προήλθαν από καταθέσεις και πόσα από άλλες παραγεγραμμένες χρηματικές απαιτήσεις; Πόσες ειδοποιήσεις στάλθηκαν σε πραγματικούς δικαιούχους; Πόσες αμφισβητήσεις παραγραφών εξετάστηκαν;

Αυτά είναι ερωτήματα που χρειάζονται επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία. Δεν μπορούν να απαντηθούν αξιόπιστα με αυθαίρετους υπολογισμούς ή με τα δεδομένα μιας μόνο τράπεζας.

Η εξέλιξη των ψηφιακών μητρώων και των διασταυρώσεων περιουσιακών στοιχείων καθιστά ακόμη πιο επίκαιρη τη συζήτηση.

Εάν το κράτος αποκτά ολοένα μεγαλύτερες δυνατότητες να εντοπίζει περιουσίες και δικαιούχους, γεννάται εύλογα το ερώτημα εάν μπορεί να βελτιωθεί αντίστοιχα και η ενημέρωση των ίδιων των πολιτών για περιουσιακά δικαιώματα που ενδέχεται να αγνοούν.

Δεν υπάρχει εύκολος θησαυρός – Υπάρχει όμως ένας έλεγχος που αξίζει να γίνει

Η πιθανότητα να ανακαλύψει κάποιος ένα σημαντικό ξεχασμένο χρηματικό ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς πραγματικά δεδομένα. Και στις περισσότερες αναζητήσεις δεν πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων ότι θα υπάρξει οικονομικό όφελος.

Αλλά η έρευνα μπορεί να ξεκινήσει από απλές, συχνά χαμηλού κόστους κινήσεις.

Ένας παλιός λογαριασμός, μια μερίδα αξιογράφων που δεν έχει ελεγχθεί επί δεκαετίες ή ένα παραστατικό καταβολής χρημάτων μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό στοιχείο.

Το βασικό πρόβλημα είναι η απουσία γνώσης: αυτό που δεν ξέρει κανείς ότι υπάρχει, δύσκολα θα το αναζητήσει.

Και υπάρχει μια πραγματικότητα ακόμη πιο σκληρή: σε ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι να ανακαλύψει κάποιος ότι είχε δικαίωμα σε χρήματα, το δικαίωμα μπορεί να έχει ήδη παραγραφεί.

Γι’ αυτό η αναζήτηση δεν πρέπει να αρχίσει όταν βρεθεί τυχαία ένα παλιό βιβλιάριο μετά από ακόμη δέκα χρόνια. Μπορεί να αρχίσει σήμερα, με έναν φάκελο οικογενειακών εγγράφων και μια σειρά επίσημων ελέγχων.

Δεν είναι υπόσχεση ξαφνικού πλουτισμού. Είναι ένας τρόπος να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει περιουσία που μας ανήκει — προτού ο χρόνος καταστήσει την αναζήτησή της άνευ αντικειμένου.